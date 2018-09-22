Мы его не покажем! Климкин рассказал про "тайный план" Совбеза по Донбассу

Совбез ООН уже выработал проект резолюции по урегулированию ситуации на Донбассе, но не выносит его на рассмотрение из-за России, которая "может сделать компромисс, мешающий реальной деоккупации", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире радио "Новое время".По словам Климкина, документ был составлен странами запада с активным участием Украины и содержит три пункта. Согласно первому, в Донбасс должны быть введены миротворцы, которые будут распределены по всей территории вплоть до границы с Россией, а не на линии разграничения. По второму пункту в Донбасс вводятся некие полицейские силы, которые обеспечат "реальное разоружение" и будут обеспечивать безопасность. По третьему пункту в регионе вводится международная администрация, которая заменит сегодняшнюю власть в Донбассе.Под "планом Совбеза ООН" Климкин перечислил все пункты плана Киева по "деоккупации" территории Донбасса, который Украина давно пытается протолкнуть на всех международных площадках при переговорах.Постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что идея ввода миротворцев ООН в Донбасс, продвигаемая Киевом совместно со "своими спонсорами из США", имеет нулевую перспективу, потому что будет означать оккупацию Донбасса войсками под видом миротворцев. Киев пытается любыми способами установить контроль над границей с Россией, что приведет к полному уничтожению республик Донбасса.