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Мы его не покажем! Климкин рассказал про "тайный план" Совбеза по Донбассу

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Совбез ООН уже выработал проект резолюции по урегулированию ситуации на Донбассе, но не выносит его на рассмотрение из-за России, которая "может сделать компромисс, мешающий реальной деоккупации", заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире радио "Новое время".

Мы его не покажем! Климкин рассказал про "тайный план" Совбеза по Донбассу


По словам Климкина, документ был составлен странами запада с активным участием Украины и содержит три пункта. Согласно первому, в Донбасс должны быть введены миротворцы, которые будут распределены по всей территории вплоть до границы с Россией, а не на линии разграничения. По второму пункту в Донбасс вводятся некие полицейские силы, которые обеспечат "реальное разоружение" и будут обеспечивать безопасность. По третьему пункту в регионе вводится международная администрация, которая заменит сегодняшнюю власть в Донбассе.


Под "планом Совбеза ООН" Климкин перечислил все пункты плана Киева по "деоккупации" территории Донбасса, который Украина давно пытается протолкнуть на всех международных площадках при переговорах.

Постпред РФ в Совбезе ООН Василий Небензя заявил, что идея ввода миротворцев ООН в Донбасс, продвигаемая Киевом совместно со "своими спонсорами из США", имеет нулевую перспективу, потому что будет означать оккупацию Донбасса войсками под видом миротворцев. Киев пытается любыми способами установить контроль над границей с Россией, что приведет к полному уничтожению республик Донбасса.
Использованы фотографии:
https://www.obozrevatel.com/
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13 комментариев
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  1. Серый брат Офлайн
    Серый брат Сегодня, 15:02
    +1
    Это как желание, про которое нельзя никому рассказывать, АТО не сбудется.
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 15:12
      0
      Оставим климкина для психиатров, но вот вопрос, а что реально хочет Россия на Донбассе, принцип "не мира, ни войны" уже себя изжил, четкого определения ни разу не слышал, надеяться на благоразумность Киева и что все само рассосется тоже глупо, держать Донбасс как поводок для не вступления Украины в НАТО ? так обойдут они этот запрет. Присоединять эту территорию ? вряд ли, тогда что?
  2. Андрей К Онлайн
    Андрей К Сегодня, 15:03
    +1
    Климкин:
    ...Мы его не покажем!...

    Аргументный аргумент good
    ...Под "планом Совбеза ООН" Климкин перечислил все пункты плана Киева по "деоккупации"...

    Клим Чугункин теперь планы от имени СБ ООН сочиняет laughing
  3. MoJloT Офлайн
    MoJloT Сегодня, 15:05
    +3
    Хитрый план, очень хитрый план...
  4. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 15:05
    +2
    Осень... Грибы... Мало знаний о них...
    1. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 15:21
      0
      А Мексиканские - Перуанские ? Карлос Кастанеда авторитет...Покупайте книги и читаете wink
  5. DEZINTO Онлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:10
    +1
    Клин Чугункин....какой же он тупорогий и смешной, как и вся нынешняя верхушка на Украине, это капец какой зоопарк собрался!
    1. Uncle Lee Онлайн
      Uncle Lee Сегодня, 15:14
      0
      Если этот план прокатит, то Донбасс вырежут под корень...
  6. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 15:11
    0
    А Минские соглашения куда подевались ,ООН отменило,может ДНР ЛНР еще и спрашивать не надо ?
    Качество горилки в современной Украине сильно упало ,народ потихоньку начинает бредить !
  7. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 15:16
    0
    Ну дает недоумок Климкин ! Как ( допустим меня ) можно разоружить ? Если в батальоне 400 чел преданных своей Родине, плюс танки-БТР-БМП и куча персонала.? Мне что , хайль гитлер кричать придется ? Пусть посмотрит на развалины многоэтажек Донецка, народ неправильно поймет., если какой-то дятел на это согласится. am
    1. DEZINTO Онлайн
      DEZINTO Сегодня, 15:24
      0
      Он намекает на сценарий косовской войны 1998-1999 годов. Войска KFOR, весь ООН рыдает вся фигня, сейчас миротворцы придут и порядок наведут......чем всё кончилось? И причём не кончилось до сих пор....
  8. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 15:22
    0
    это типа: у меня есть “план“, варили вместе с западом. в общем, розовые мечты наркоши.
  9. Piramidon Онлайн
    Piramidon Сегодня, 15:22
    0
    Мы его не покажем!

    Печкин отдыхает!