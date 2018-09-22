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Для прямой поддержки на поле боя. Французы представили новый БПЛА

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Французская компания MBDA представила проект электрического дрона-ракетоносца под названием Spectre, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.

Для прямой поддержки на поле боя. Французы представили новый БПЛА

полноразмерный макет дрона Spectre


Согласно заявлению разработчиков, беспилотник Spectre является дроном прямой поддержки. Его планируется использовать в качестве системы поддержки с воздуха передовым наземным подразделениям в условиях боя. При этом он может выполнять как разведывательные, так и боевые функции.


Spectre выполнен по схеме горизонтального биплана с поворотными консолями крыла, на каждой из которых установлено по электромотору с воздушным винтом (мультикоптер с восемью винтами и поворотными крыльями). Полет аппарата происходит по типу конвертоплана: при вертикальных взлете и посадке винты поворотом консолей крыла устанавливаются параллельно земле, а при горизонтальном полете — перпендикулярно.

Ширина дрона составляет 2 м, масса — 75 кг. Полезная нагрузка составляет 25 кг, при этом возможна установка как разведывательного оборудования, так и ракет, которые располагаются во внутреннем отсеке БЛА. Конструкция рассчитана на крейсерскую скорость 180 км/час на высоте не менее 100 метров. Длительность полета не менее 1 часа при радиусе не менее 10 км.

Предусмотрено два режима применения БЛА: автоматическое патрулирование с оповещением об обнаружении цели и прямое управление оператора.
Использованы фотографии:
armyrecognition.com
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15 комментариев
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  1. Маз Онлайн
    Маз Сегодня, 15:40
    0
    На танки его и на терминатор
  2. DEZINTO Офлайн
    DEZINTO Сегодня, 15:42
    0
    Аборигенов в Мали бомбить....?
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 16:40
      0
      ДЛя Сирии тоже пойдёт.Франция защищена территориально членством в НАТО///будь оно не ладно....///А там уж куда Брюссельский ГШ пошлёт---туда и ступит французский штык,али тень от крыла беспилотника.Если конечно совет министров одобрит подобный манёвр сил за пределы Французской республики.Всем хороши французы в военном плане....знаете чего им только не хватает.....?Короля
      1. МойВрач Офлайн
        МойВрач Сегодня, 17:19
        0
        Цитата: Громобой
        Всем хороши французы в военном плане....знаете чего им только не хватает.....?Короля

        был у них император.
  3. Mik13 Офлайн
    Mik13 Сегодня, 15:45
    +2
    Spectre выполнен по схеме горизонтального биплана с поворотными консолями крыла

    Эта схема называется "тандем". В авиации используется очень редко из-за проблем с балансировкой.
    1. Громобой Офлайн
      Громобой Сегодня, 17:03
      0
      здравствуйте hi ,а есть какой-нибудь академический рисунок силуэта такой модели"Тандем".Просто для меня лётные характеристики вообще не важны,главное заметность в электрополе радара.Атак да.....как всякий пвошник я стремился,но лётная комиссия,аллилуйя,там звери сидят,мои разряды в спорте,не канаешь,ну,то....пошСёл в ПВОПусть,хоть и через пикселенцию индикаторов,но увижу как кконгерентно движутся борта.Свои самолёты,да и вражеской петлюре,высокого неба,Чего нам делить?РоссиюЪ?Давай,ждем,шагай,ать-два сложим структурно.Я это на надрыве пишу,т.к. есть такие отряды,что они копаюттттттттттттттглючит кнопка,но помню я вас всех,пацаны
    2. Лопатов Офлайн
      Лопатов Сегодня, 17:42
      0
      Цитата: Mik13
      Эта схема называется "тандем"

      Спорно
      С тем же успехом его можно обозвать бипланом-бесхвосткой с большим положительным смещением крыльев оп горизонтали 8)))
  4. Громобой Офлайн
    Громобой Сегодня, 16:02
    0
    Французам вполне достойно создать так концептолёт,создать тело и запустить его в серию.Уних есть Талос и широчайшая кооперация внутри НАТО и и все опорные союзники штатов,предоставят помощь,за луидоллары,конечно.У нас путь не такой извилистый,но прямой и упирается в фото разршенного коровника,тексты правда разнятся....,то мы начнём дорабатывать в 17-ом,то в 1восемнадцотом полетит,,но к 1 девятнадцатому,верняк,будет готов тех.эскиз.Вообщем мы движемся,.....а куда и зачем это воен.тайна
  5. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 16:11
    0
    обрез с крылышками, полёт французской инженерной мысли мне непостижим
    1. Сергей39 Офлайн
      Сергей39 Сегодня, 17:35
      0
      Чего тут непостижимого? Ребята бабки рубят.
  6. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 16:47
    0
    Полезная нагрузка составляет 25 кг

    И что же там за ракеты, для фейерверков, что ли?
  7. Рав Рав Офлайн
    Рав Рав Сегодня, 16:55
    0
    Хороший аппарат, картавым лягушек на бошки сбрасывать.
  8. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 16:58
    0
    Даже на древней "ОСА АКМ " мы гусей летящих видели. Влупашить его - раз плюнуть за 9 км , только вот какими средствами ? Ракету жалко - 125 кг живого веса с гексогеном .
    Говорят у "Панциря" новый боеприпас появился. Спецом по беспилотникам.
  9. MrFox Офлайн
    MrFox Сегодня, 17:40
    0
    Цитата: Mik13
    Spectre выполнен по схеме горизонтального биплана с поворотными консолями крыла

    Эта схема называется "тандем". В авиации используется очень редко из-за проблем с балансировкой.

    Для БЛА пойдет. Автопилот вырулит
  10. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 17:43
    0
    Люк бессон придумал?