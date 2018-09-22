Для прямой поддержки на поле боя. Французы представили новый БПЛА

полноразмерный макет дрона Spectre

Французская компания MBDA представила проект электрического дрона-ракетоносца под названием Spectre, передает "Warspot" со ссылкой на портал janes.com.Согласно заявлению разработчиков, беспилотник Spectre является дроном прямой поддержки. Его планируется использовать в качестве системы поддержки с воздуха передовым наземным подразделениям в условиях боя. При этом он может выполнять как разведывательные, так и боевые функции.Spectre выполнен по схеме горизонтального биплана с поворотными консолями крыла, на каждой из которых установлено по электромотору с воздушным винтом (мультикоптер с восемью винтами и поворотными крыльями). Полет аппарата происходит по типу конвертоплана: при вертикальных взлете и посадке винты поворотом консолей крыла устанавливаются параллельно земле, а при горизонтальном полете — перпендикулярно.Ширина дрона составляет 2 м, масса — 75 кг. Полезная нагрузка составляет 25 кг, при этом возможна установка как разведывательного оборудования, так и ракет, которые располагаются во внутреннем отсеке БЛА. Конструкция рассчитана на крейсерскую скорость 180 км/час на высоте не менее 100 метров. Длительность полета не менее 1 часа при радиусе не менее 10 км.Предусмотрено два режима применения БЛА: автоматическое патрулирование с оповещением об обнаружении цели и прямое управление оператора.