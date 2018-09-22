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СМИ: США провели эвакуацию боевиков "ИГ" из провинции Дейр-эз-Зор

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Находящиеся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" смогли эвакуироваться при помощи международной коалиции во главе с США, сообщает сирийское агенство "САНА" со ссылкой на местные источники.

СМИ: США провели эвакуацию боевиков "ИГ" из провинции Дейр-эз-Зор


Согласно полученным агентством данным, представители международной коалиции вывезли из провинции Дейр-эз-Зор боевиков находящейся там террористической группировки ИГ. При этом указывается, что коалиция осуществила десант в районе деревни аль-Мурашида, в районе которой были сосредоточены остатки сил ИГ, после чего "чиновники группировки" были вывезены в неизвестном направлении.


Агенство так же напоминает, что это не первое упоминание международной коалиции во главе с США в таком контексте. Ранее сообщалось, что в начале сентября правительственная армия отразила попытку атаки боевиков юго-восточнее Пальмиры, когда они пытались прорваться из района Эт-Танф, контролируемого американскими военными. В ходе боестолкновения в плен были захвачены два боевика, которые в дальнейшем сообщили, что проходили подготовку под руководством американских инструкторов. Задача, которая была им поставлена "западными кураторами", состояла в проведении ряда террористических актов на уже освобожденной территории Пальмиры с целью подготовки ее захвата.

Коалиция США с союзниками начали проведение "операции против ИГ" в 2014 году на территории Сирии и Ирака. При этом на территории Сирии они действуют без согласия властей страны.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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21 комментарий
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 16:40
    +10
    Так ИГИЛ и США - это одно и тоже.. Новости в этом нет. Но не пора ли уже все называть своими именами и в ООН и журналистам. Просто говорить армия сша была выбита из такой то провинции..
    1. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 16:53
      +8
      Или как сейчас модно и креативно называть -проксиармия сша ,европы и израиля в Сирии -это игил....
      1. Pax tecum Онлайн
        Pax tecum Сегодня, 17:26
        +1
        Самая странная война...
        Не война, а геополитическое игрище просто какое-то.
        По количеству стран-участников и наёмников могу сравнить только с гражданской войной в Бывшей Югославии, особенно Боснии.
        Отличие в целях было, а методы достижения те же.
        Кстати, именно там американцы и их союзники по НАТО начали профессионально применять "фейковые новости" с целью демонизации одной стороны.
        P.S.Умеют же твари совершенствовать свой опыт.
    2. Каттани Офлайн
      Каттани Сегодня, 16:55
      -2
      Цитата: Svarog
      Так ИГИЛ и США - это одно и тоже..

      Так, но не совсем: они пользуются поддержкой США пока им это выгодно. Но, если провести сравнение с Аль-Каидой, против США и прочего мира исповедующих другую религию.
      Единственный друг ИГИЛ и прочих организаций - Турция, это единственная надежда. Причём турки оправдывают их ожидание, судя по последним событиям.
      1. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 17:17
        +3
        Цитата: Каттани
        Единственный друг ИГИЛ и прочих организаций - Турция, это единственная надежда. Причём турки оправдывают их ожидание, судя по последним событиям

        Турецкие спецслужбы не потянули бы создание и организацию такой структуры, как ИГИЛ. Их уровень - Джебхат Ан-Нусра и прочие, более мелкие формирования, которые они создали на деньги арабских монархий. Но и с ИГИЛ, несомненно, у них были тесные контакты и общие интересы.
        1. Каттани Офлайн
          Каттани Сегодня, 17:25
          0
          Я и не говорил, что ИГИЛ - турецкое детище. Американское, но пользование теперь разное, даже иудейское. Тут вопрос не кто его создал, но на кого уповают. В чью сторону смотрят. И это явно не США. США могут пользовать черепа турков, но и они стремятся к независимости. hi
    3. dr.mel51 Офлайн
      dr.mel51 Сегодня, 17:39
      +1
      раньше мелкобритания пиратов в своих целях использовала теперь ы игил (запрещенное в россии) но для евреев и сша это инструмент и чем то он еще и гитлера напоминает которого в свое время использовали а потом во всем обвинили это большой развод.
    4. Ольхон Онлайн
      Ольхон Сегодня, 18:07
      +1
      Штаб-квартира ИГИЛ находится в "славном" городе Лэнгли
  2. Vladimir 5 Онлайн
    Vladimir 5 Сегодня, 16:41
    +4
    Красава, признания боевиков ИГ о их инструкторах из США, такой "премиум" ход для ПР компании в мировых СМИ, а тут скромные заметки в ВО... Пропаганда РФ не работает, или работает против РФ ,как понимать???
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 16:47
      +1
      Цитата: Vladimir 5
      Красава, признания боевиков ИГ о их инструкторах из США, такой "премиум" ход для ПР компании в мировых СМИ, а тут скромные заметки в ВО... Пропаганда РФ не работает, или работает против РФ ,как понимать???

      Пропаганда РФ занята сейчас.. работы у нее очень много, после пенсионной реформы добавилось..
      1. Плотник 2329 Офлайн
        Плотник 2329 Сегодня, 16:55
        -1
        Далеко её пошёл за отмазкой. Традицию не нарушил.
      2. Донской Офлайн
        Донской Сегодня, 17:31
        +2
        Цитата: Svarog
        Пропаганда РФ занята сейчас.. работы у нее очень много, после пенсионной реформы добавилось.

        Это да-а. В Приморье, даже это не помогло, пришлось почти в открытую сфальсифицировать итоги голосования. А когда все это вскрылось и разразился скандал на всю страну, они не отдали победу реальному победителю - кандидату от КПРФ, а отменили выборы. Так же и в Хакасии. В виду полного отсутствия поддержки у единоросса, тот за 3 дня до второго тура снялся с гонки и ЦИК перенес дату голосования. А какой цирк во Владимирской области творится, можно посмотреть в ютубе. В общем, геббельсовская пропаганда дает сбой и это внушает надежду на то, что у нашей страны еще не все потеряно.
    2. major071 Офлайн
      major071 Сегодня, 16:54
      +3
      Об этом писалось и не раз центральными СМИ, но как считают на Западе, все публикации являются лишь "российской пропагандой". Если удаляют видео с постановочными съемками "белых касок", то материал какого-то сирийского агентства вообще считается фейком.
  3. андрсон Офлайн
    андрсон Сегодня, 17:03
    0
    Не верю. Где видео и сюжет в выпуске новостей на главном канале России.Всё отмазки придумывают.
  4. Black Sniper Офлайн
    Black Sniper Сегодня, 17:17
    0
    Может не стоило бармалеев на автобусах с оружием в Идлиб вывозить, а стрелять на месте надо было? Как их сейчас под крышой Турции демилитаризируешь?
  5. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 17:18
    +3
    Ну понятно. Вывезли своих. Что примечательно - вывезли не всех, а только тех, кто поважнее -чиновников. Мало ли, а вдруг захватят и разговорят. "Мясо" оставили.
    Это, к стати, показательный пример для рогулей украинских.
    В нужный момент все смоются под полосатоматрасное крылышко, а "мясо" останется на родине за ненадобностью.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:33
      0
      теперь вопрос-а где эта отморозь и подонки всплывет,что станет их следующей целью am
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 17:32
    0
    'международная коалиция' belay -давно пора честно называть их убийцами или как минимум ,бандой от нато и сша.
  7. Ольхон Онлайн
    Ольхон Сегодня, 18:07
    0
    А куда вывезли то? Неужели в США?
  8. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 18:07
    +1
    Всё нормально. Одни «партнёры» курируют чёрных и эвакуируют их в случае чего, а другие «партнёры» курируют зелёных и бомбят, прикрываясь нашим ИЛ-20. Асад у них плохой, бармалеев их мочит. Их домочит, за вас возьмётся, сверхчеловеки недоделанные.
  9. ochakow703 Онлайн
    ochakow703 Сегодня, 18:20
    0
    Вот бы хорошо было, всех бармалеев эвакуировать в сша!!! Вот бы они там отдохнули. Может помочь надо?