СМИ: США провели эвакуацию боевиков "ИГ" из провинции Дейр-эз-Зор

Находящиеся в сирийской провинции Дейр-эз-Зор террористы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" смогли эвакуироваться при помощи международной коалиции во главе с США, сообщает сирийское агенство "САНА" со ссылкой на местные источники.Согласно полученным агентством данным, представители международной коалиции вывезли из провинции Дейр-эз-Зор боевиков находящейся там террористической группировки ИГ. При этом указывается, что коалиция осуществила десант в районе деревни аль-Мурашида, в районе которой были сосредоточены остатки сил ИГ, после чего "чиновники группировки" были вывезены в неизвестном направлении.Агенство так же напоминает, что это не первое упоминание международной коалиции во главе с США в таком контексте. Ранее сообщалось, что в начале сентября правительственная армия отразила попытку атаки боевиков юго-восточнее Пальмиры, когда они пытались прорваться из района Эт-Танф, контролируемого американскими военными. В ходе боестолкновения в плен были захвачены два боевика, которые в дальнейшем сообщили, что проходили подготовку под руководством американских инструкторов. Задача, которая была им поставлена "западными кураторами", состояла в проведении ряда террористических актов на уже освобожденной территории Пальмиры с целью подготовки ее захвата.Коалиция США с союзниками начали проведение "операции против ИГ" в 2014 году на территории Сирии и Ирака. При этом на территории Сирии они действуют без согласия властей страны.