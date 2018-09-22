Детально и поминутно. МО опубликует всю информацию по сбитому Ил-20

Детальная информация об обстоятельствах катастрофы российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 у побережья Сирии будет опубликована 23 сентября 2018 года, сообщило Минобороны России.Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, 23 сентября 2018 года российское оборонное ведомство предоставит поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября. Действия израильских истребителей F-16 в районе авиакатастрофы также будут отражены в информации. При этом будет произведена синхронизация российских данных с данными, предоставленными делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным.Российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200 при отражении атаки израильских F-16, нанесших удар по объектам в провинции Латакия. При этом утверждается, что уведомление от израильских военных поступило менее чем за одну минуту до начала атаки, что не позволило вывести из под удара российский самолет, направляющийся на авиабазу "Хмеймим". В ходе крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих.