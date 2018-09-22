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Детально и поминутно. МО опубликует всю информацию по сбитому Ил-20

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Детальная информация об обстоятельствах катастрофы российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 у побережья Сирии будет опубликована 23 сентября 2018 года, сообщило Минобороны России.

Детально и поминутно. МО опубликует всю информацию по сбитому Ил-20


Согласно сообщению пресс-службы Минобороны, 23 сентября 2018 года российское оборонное ведомство предоставит поминутную хронологию трагедии с объективными данными радиолокационных средств системы отображения информации о воздушной обстановке в Сирии 17 сентября. Действия израильских истребителей F-16 в районе авиакатастрофы также будут отражены в информации. При этом будет произведена синхронизация российских данных с данными, предоставленными делегацией израильских военных во главе с командующим ВВС Амикамом Норкиным.


Российский самолет радиолокационной разведки Ил-20 был сбит ракетой сирийского комплекса С-200 при отражении атаки израильских F-16, нанесших удар по объектам в провинции Латакия. При этом утверждается, что уведомление от израильских военных поступило менее чем за одну минуту до начала атаки, что не позволило вывести из под удара российский самолет, направляющийся на авиабазу "Хмеймим". В ходе крушения самолета погибли 15 российских военнослужащих.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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108 комментариев
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  1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:32
    +11
    погибшим нашим кто был на борту честь и слава soldier земля им пухом-отправились он в свой действительно последний полет soldier хотелось бы чтобы нам честно сказали какую ни есть ,но правду soldier
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 18:44
      +4
      "..на Братских могилах,не ставят крестов,но разве от этого легче ?"В.С.Высоцкий.
      1. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 19:29
        +1
        Надеюсь найдут тела всех погибших. Родственникам очень важно похоронить их по принятым обычаям, чтобы было куда ходить поминать.
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 21:10
          0
          А я надеюсь, что парни погибли не напрасно, и "мутная" атака израильских F-16 не станет прологом холодной войны между Россией и Израилем, как воздушный бой между советскими и американскими самолётами в небе Сербии в 44-м. Русские и евреи - братья на век?
    2. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 18:45
      +8
      Ну вот и посмотрим кто где был и кто крайний! Без домыслов!
      1. Jolly oldster sailor Офлайн
        Jolly oldster sailor Сегодня, 19:06
        -5
        Вот,наконец-то,здравый комментарий.Вот 23 и посмотрим...
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 19:44
        -2
        Цитата: Dashout
        Ну вот и посмотрим кто где был и кто крайний!

        Впервые с вами согласен soldier ,наконец-то настанет "момент истины". А то уже столько "копий наломали", что...282 как "родная" витает в воздухе bully
    3. To be or not to be Онлайн
      To be or not to be Сегодня, 19:04
      +1
      Сбитый над Средиземным морем самолет Ил-20М бортовой номер RF-93610 был полностью исправен
      https://diana-mihailova.livejournal.com/2664907.html ...по номеру все ясно ..

      http://smolnarod.ru/politroom/my-lyubim-vas-chto-izvestno-o-pogibshix-v-il-20-voennyx-v-sirii/
      1. 7gor Офлайн
        7gor Сегодня, 19:29
        +3
        Неужели кто то думает,что в завтрашнем докладе, МО скажет "Виноваты эти и эти"!Хрена с два!Будет набор общих фраз и сухие цифры!И никому за это не влетит!Увидите!Зато обидно от души angry
        1. Случайный Офлайн
          Случайный Сегодня, 19:49
          +1
          Цитата: 7gor
          Будет набор общих фраз и сухие цифры!

          Ну фраз одщих быть априори не должно,т.к. МО РФ в лице Министра Обороны КОНКРЕТНО выдвинул обвинения...поэтому тут только два пути - или опровергать или настаивать( это конечно теоретически можно предположить).
          А вот с цифрами...здесь "не забалуешь" и самим можно будет всё просчитать- кто,где,и когда soldier
          1. Vladimir 5 Онлайн
            Vladimir 5 Сегодня, 21:02
            0
            Обвинения министра МО президент свёл к нулю. своим высказыванием о случайном совпадении и катастрофе Ил-20, разве не понятно куда пойдёт всё дело, ведь не будет лучшего другана Беню огорчать друган Пу...Тем более , что лоббистов Израиля в Кремле пруд пруди...
        2. андрсон Онлайн
          андрсон Сегодня, 21:09
          0
          Вы правы, не влетит, ещё и премию дадут за нужный доклад..а это ещё обиднее ..
    4. Леклерк Офлайн
      Леклерк Сегодня, 20:49
      +4
      Заигрались военные в поисках виновных.

      Есть два варианта
      Первый - Израильтяне "прикрывались" Илом, Вывод - плохо контролируете небо и интегрированные ПВО
      Второй - Израильтяне не "прикрывались" и давно улетели, Вывод - плохо контролируете небо и интегрированные ПВО.

      Ну а все остальное типа кричать, истерить, махать кулаками и грозиться, все от лукавого.
  2. предки с Дона Офлайн
    предки с Дона Сегодня, 18:32
    +16
    Почему в зоне боевых действий наши военные ждут вежливости и предупредительности от сопредельных армий ? Разве постоянная готовность и предельная собранность не для этих ситуаций, ну не предупредили и что ? а про "подставили" вообще не следует говорить, а где взаимодействие с сирийскими ПВО ? Израильские ВВС выполняют свою задачу, при том без потерь, потери несем опять мы (((((((((( и постоянно оправдываемся, так эта музыка с претензиями "партнерам" будет вечной. В этом мире уважают только силу, а не нытье и не выполнимые угрозы. Не могу себе представить такую ситуацию с израильским или американским бортом, страшно подумать что б началось.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:42
      +7
      пока у нашей власти даже собака облезлая будет считаться 'партнером' ,мы вынуждены будем действовать с оглядкой на этих облезлых'партнеров',по сути отстаивая и защищая чуждые нам интересы и запросы.давно пора сделать приоритетом все то,что нужно и важно только России,и тем странам ,как Сирии,кому мы помогаем.а все прочие пускай не вертятся под рукой,а то ударим ,и вполне заслуженно.
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 19:15
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        давно пора сделать приоритетом все то,что нужно и важно только России,и тем странам ,как Сирии,кому мы помогаем.а все прочие пускай не вертятся под рукой,а то ударим ,и вполне заслуженно.

        че то у вас в этой части опуса справедливостью и не пахнет recourse
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:19
          0
          тлауикол-выразите свое мнение,тут же форум,кто вам запещает то писать,что и как вы желаете видеть
    2. Челдон Офлайн
      Челдон Сегодня, 18:55
      +2
      Цитата: предки с Дона
      а про "подставили" вообще не следует говорить, а где взаимодействие с сирийскими ПВО ?

      Я с Вами полностью согласен. Должен был присутствовать направленец от наших ВКС для согласования действий. Опыт ведения боевых действий ПВО Сирии уже известен:шмаляют в белый свет как в копеечку.
      1. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 20:43
        +3
        Цитата: Челдон
        ...Опыт ведения боевых действий ПВО Сирии уже известен:шмаляют в белый свет как в копеечку...

        Вы специалист в области ПВО?
        Тогда просветите меня, не специалиста - откуда у Вас познания о лупящих в белый свет, как в копеечку сирийских расчётах?
        Откуда Вам известен "опыт боевых действий ПВО Сирии"?
        Неужели участвовали - знаете о "шмалянии" не из баек иудейских СМИ?
    3. самый главный Онлайн
      самый главный Сегодня, 18:58
      +9
      Цитата: предки с Дона
      ну не предупредили и что ?

      Значит надо было валить их! Нет предупреждения - нет обоснования, нет разрешения! В 1985 Руст сел на Красную площадь и через два дня министр обороны Соколов был снят с должности и следом за ним ещё более 20 генералов. А сейчас все тишь, да гладь.... лишь бы были лично преданы и всё сойдет с рук. Полнейший бардак. Такая власть - такие времена.... А вот офицеров то уже не вернуть... И даже траур не объявил... В других странах это был бы стопроцентный повод для принуждения к миру. Горько осознавать, что сейчас перешагнут через любого... Осталось только продать Израилю С-500, построить нефтепровод и Атомную станцию за свой счет...
      1. ЛМН Офлайн
        ЛМН Сегодня, 19:11
        +3
        Цитата: самый главный
        Цитата: предки с Дона
        ну не предупредили и что ?

        Значит надо было валить их! Нет предупреждения - нет обоснования, нет разрешения! В 1985 Руст сел на Красную площадь и через два дня министр обороны Соколов был снят с должности и следом за ним ещё более 20 генералов. А сейчас все тишь, да гладь.... лишь бы были лично преданы и всё сойдет с рук. Полнейший бардак. Такая власть - такие времена.... А вот офицеров то уже не вернуть... И даже траур не объявил... В других странах это был бы стопроцентный повод для принуждения к миру. Горько осознавать, что сейчас перешагнут через любого... Осталось только продать Израилю С-500, построить нефтепровод и Атомную станцию за свой счет...


        Значит надо было валить их! Нет предупреждения - нет обоснования, нет разрешения

        ...и тут же о том,что это сделано не было:
        В 1985 Руст сел на Красную площадь


        Эмоции,понимаю hi Но как вы сами сейчас на примере показали:не всегда и не везде,удается "сбивать всё"..
        1. Jolly oldster sailor Офлайн
          Jolly oldster sailor Сегодня, 19:22
          +1
          Было бы желание...А его нет,как тогда,так и сейчас...И не нужно оно,желание это-
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 20:01
        +1
        Цитата: самый главный
        Значит надо было валить их!

        Это как.....в международном воздушном пространстве????? request recourse
        Вот в далёкие,далёкие времена,когда служил ещё в ГСГВ,то "ребята с Подольска" bully прослущивали все переговоры на АБ в Западной Германии и нам уже на предполётных практически доводили "плановую" вероятного противника и во сколько он взлетает, сколько единиц и каких ,куда пойдут и в какое время soldier
        А сейчас в Сирии что....ничего не видим и ничего не слышим belay Только когда на "голову с неба сыпятся..подарки..... am " начинается какая-то непонятная "война" результатом которой является......наш сбитый самолёт и погибший личный состав......это вот как? request soldier
        1. самый главный Онлайн
          самый главный Сегодня, 21:11
          0
          Цитата: Случайный
          Цитата: самый главный
          Значит надо было валить их!

          Это как.....в международном воздушном пространстве?????

          Если бомбят то ДА! Если мимо пролетели и не бомбили, то пусть дальше летят.
    4. Alexandr M Офлайн
      Alexandr M Сегодня, 19:22
      +1
      Цитата: предки с Дона
      , а где взаимодействие с сирийскими ПВО ? Израильские ВВС выполняют свою задачу, при том без потерь, потери несем опять мы (((((((((( и постоянно оправдываемся, так эта музыка с претен.


      Где взаимодействие? Я вам отвечу : " Сирийцы упорно отрицают свои самостоятельные действия и недвусмысленно напоминают, что еще в 2017 году Россия официально заявила об интеграции систем ПВО России и Сирии и создании единого командования. Об этом, кстати, как раз в 17 году заявлял начальник штаба - заместитель командующего ВВС Главного командования Воздушно-космических сил (ВКС РФ) генерал-майор Сергей Мещеряков: "В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск...В зоне поражения зенитных ракетных комплексов находятся все воздушные цели в радиусе до 400 км на высотах до 35 км"

      Арестованный командир 44 батальона войск ПВО Сирии полковник Мохаммед Махмуд аль-Самури заявляет, что все команды поступают из единого операционного центра под командование российских военных. Сирийцы даже приводят схему организации такого единого командования:...."
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 20:05
        0
        Цитата: Alexandr M
        что все команды поступают из единого операционного центра под командование российских военных. Сирийцы даже приводят схему организации такого единого командования:...."

        Если это так,то......даже не знаю что сказать. belay request sad А по поводу "выступлений" зам.Главкома......уже писал....сказать не сделать (может это было в прожектах,а тут на "выставке" чего не по fellow )
      2. Андрей К Онлайн
        Андрей К Сегодня, 21:00
        0
        Цитата: Alexandr M
        ...Арестованный командир 44 батальона войск ПВО Сирии полковник Мохаммед Махмуд аль-Самури заявляет, что все команды поступают из единого операционного центра под командование российских военных. Сирийцы даже приводят схему организации такого единого командования:...."...

        Не тиражируйте ложь.
        В штате сирийских ПВО не существует никакого 44 батальона - от слова совсем.
        Нет такого воинского подразделения - от слова вообще.
        Соответственно ни наши, ни сирийцы не могли в несуществующем подразделении кого-либо арестовать.
    5. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 19:53
      +1
      Цитата: предки с Дона
      Разве постоянная готовность и предельная собранность не для этих ситуаций, ну не предупредили и что ? а про "подставили" вообще не следует говорить, а где взаимодействие с сирийскими ПВО ? Израильские ВВС выполняют свою задачу, при том без потерь, потери несем опять мы (((((((((( и постоянно оправдываемся, так эта музыка с претензиями "партнерам" будет вечной. В этом мире уважают только силу, а не нытье и не выполнимые угрозы. Не могу себе представить такую ситуацию с израильским или американским бортом, страшно подумать что б началось.


      Абсолютно верно soldier Но какая метаморфоза произошла на сайте ВО.....ваши мысли излагал во всех вариантах с дня катастрофы,за что был нещадно "заминусован", а тут..... request или сегодня здесь одни здравые люди собрались, а все...... fellow ..."отдыхают" drinks
  3. askort154 Офлайн
    askort154 Сегодня, 18:37
    +3
    В Комсомолке есть "утечка" о первом общении двух представительств. Посмотрим, что завтра выдадут официально.
  4. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 18:42
    -2
    А где можно почитать израильский доклад, вроде нигде не публиковали его или нет. говорили там вроде 40 страниц
    1. ПолканОВ Офлайн
      ПолканОВ Сегодня, 18:56
      +2
      ...40 страниц отмазок...
      1. Комментарий был удален.
    2. самый главный Онлайн
      самый главный Сегодня, 19:03
      +3
      Цитата: merkavaa
      А где можно почитать израильский доклад, вроде нигде не публиковали его или нет. говорили там вроде 40 страниц

      Краткое изложение - я не я, и ракета не моя. А во всем виноват Асад, Хезболла, Иран и мировой антиеврейский заговор!
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:09
      -4
      меркава-ваш либерман все сказал,точнее,отмазал ваших вояк,поэтому доклад просто некчемная либерманова грамота,можите его читать сколько угодно.я ему не верю-ни докладу,не уж тем более либерману.
      1. тлауикол Офлайн
        тлауикол Сегодня, 19:17
        0
        Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
        меркава-ваш либерман все сказал,точнее,отмазал ваших вояк,поэтому доклад просто некчемная либерманова грамота,можите его читать сколько угодно.я ему не верю-ни докладу,не уж тем более либерману.

        причем только на том основании, что он Либерман
    4. Alexandr M Офлайн
      Alexandr M Сегодня, 19:16
      -4
      Вот краткое изложение : Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились на борту сбитого Ил-20. Израиль возлагает ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада, ПВО которого сбили Ил-20. По мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и "Хизбалле". Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что израильские ВВС в ночь на вторник атаковали военный объект

      Читать далее: https://isralove.org/news/2018-09-19-3
    5. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 19:45
      +2
      Цитата: merkavaa
      А где можно почитать израильский доклад, вроде нигде не публиковали его или нет. говорили там вроде 40 страниц

      Гр.Израиля(судя по флагу),спрашивает на российском ресурсе:где можно прочитать 40 страничный доклад МО Израиля?! request
      А не в Израиле ли лучше спросить,у своего МО? request

      Почему МО РФ,анонсировало "поминутный расклад" произошедшего,а Израиль до сих пор этого не сделал? И почему Вы спрашиваете об этом "в РФ"..
      hi
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 20:15
        -1
        Цитата: ЛМН
        Почему МО РФ,анонсировало "поминутный расклад" произошедшего,а Израиль до сих пор этого не сделал?

        Смею предположить,что в ихнем "докладе" есть информация,которая вероятно "ставит нас в очень не удобное положение"), поэтому сами они из,"дружеских" побуждений не стали этого делать.
        Цитата: ЛМН
        И почему Вы спрашиваете об этом "в РФ"

        А у кого ему ещё спрашивать...у себя на "привозе" wassat Ведь вроде бы мы их официально обвинили в......а доказывание вины лежит на какой стороне? wink ...правильно,на стороне обвинения bully
        1. ЛМН Офлайн
          ЛМН Сегодня, 20:52
          +1
          Цитата: Случайный
          Цитата: ЛМН
          Почему МО РФ,анонсировало "поминутный расклад" произошедшего,а Израиль до сих пор этого не сделал?

          Смею предположить,что в ихнем "докладе" есть информация,которая вероятно "ставит нас в очень не удобное положение"), поэтому сами они из,"дружеских" побуждений не стали этого делать.
          Цитата: ЛМН
          И почему Вы спрашиваете об этом "в РФ"

          А у кого ему ещё спрашивать...у себя на "привозе" wassat Ведь вроде бы мы их официально обвинили в......а доказывание вины лежит на какой стороне? wink ...правильно,на стороне обвинения bully

          Смею предположить,что в ихнем "докладе" есть информация,которая вероятно "ставит нас в очень не удобное положение"), поэтому сами они из,"дружеских" побуждений не стали этого делать.

          С такой же вероятностью,можно утверждать противоположное:Смею предположить,что в ихнем "докладе" есть информация,которая вероятно "ставит ИХ в очень не удобное положение"), поэтому сами они,не стали этого делать. hi

          Ведь вроде бы мы их официально обвинили в......а доказывание вины лежит на какой стороне? wink ...правильно,на стороне обвинения bully


          Ну противоречий не вижу no Мы обвинили,мы завтра обоснуем!Причём с учетом израильских документов. (попробуют во всяком случае)

          И раз уж на тему "обвинений"...Вы когда нибудь в суде участвовали,на стороне подозреваемых?
          Фраза "Обвинение должно доказать вину обвиняемого",не означает что ваша защита и вы,будите сидеть и молчать.Типо пусть доказывают yes
          И как "обвиняемой" стороне,Израилю ой как не помешало бы что "весомое" предьявить,помимо слов.Не жителям РФ,а жителям Израиля хотя бы...
    6. Случайный Офлайн
      Случайный Сегодня, 20:08
      +1
      Цитата: merkavaa
      А где можно почитать израильский доклад

      Если наши его не опубликуют,или не будут на него ссылаться в своём докладе,а тем паче,что он будет серьёзно расходиться в представляемых завтра данных,то....наверня предположу,что в своих СМИ наверняка что-то напечатают или тоже проведут пресс-конференцию или официальное заявление озвучат...короче без информации не останетесь hi
    7. Ююка Офлайн
      Ююка Сегодня, 20:47
      0
      Цитата: merkavaa
      А где можно почитать израильский доклад, вроде нигде не публиковали его или нет. говорили там вроде 40 страниц


      а его и не будут публиковать - сказали, что они делятся секретной информации и делают это в виде исключения... да и зачем такие вещи публиковать? нам то, что от этих 40 страниц? по хорошему должно быть либо совместное заявление по поводу произошедшего, либо - каждый при своем мнении, но с учетом тех фактов, которые в докладе. Подождем до завтра...
  5. ЛМН Офлайн
    ЛМН Сегодня, 18:44
    +6
    Как и предпологалось,брали время.
    Посмотрим завтра.
    Особенно жду результатов "синхронизации данных",что там с "минутой" этой...кто же "свистел"..
  6. Alexandr M Офлайн
    Alexandr M Сегодня, 18:44
    -4
    А почему только 23 сентября? Почему не вчера?
    Хотят подшаманить свою ложь?
    Для обвинения израильтян в подставе российским генералам времени вообще не потребовалось, сходу обвинили.
    А сейчас надо "синхронизировать"????
    Всем желающим уже давно всё известно. И о полном бардаке на базе Хмеймим : "Арестованный командир 44 батальона войск ПВО Сирии полковник Мохаммед Махмуд аль-Самури заявляет, что все команды поступают из единого операционного центра под командование российских военных. Сирийцы даже приводят схему организации такого единого командования", и о некомпетентности номеров расчетов С-200 этого подразделения ПВО Сирии, и отм, что до авианалёта был залп крылатыми ракетами с израильских подлодок......., и о том, что пилоты израильских Ф-16 были дома, когда бараны сбили наш самолёт.
    1. major071 Офлайн
      major071 Сегодня, 18:55
      +4
      Alexandr M (Александр) Сегодня, 18:44


      Кому известно и о чем? Ну-ка, приведите мне пожалуйста, источники, говорящие о израильских подлодках, которые крылатыми ракетами поразили там что-то и где-то? Пруф в студию. А то написал, как в воду пукнул - пузырей дофига, а на выходе ноль!
      1. Alexandr M Офлайн
        Alexandr M Сегодня, 19:03
        -6
        Я вам приведу источники, только сначала скажите мне, отчего вы у Шойгу не требовали пруфов, когда он кукарекал о вине израильских летчиков? Отчего вы его пуки в воду принимаете за чистую монету?
        Ответьте мне и я вам выложу кучу источников. Которые доступны всем желающим.
        1. major071 Офлайн
          major071 Сегодня, 19:09
          +4
          Шойгу завтра выложит все пруфы, включая российские и израильские. Я привык верить своему Министерству обороны. А теперь жду ответа
          1. dragy52rus Офлайн
            dragy52rus Сегодня, 20:17
            0
            это будет великое чудо, если дождётесь ответа. мне вот больше интересно на что направленны и на что рассчитываются подобные посты со свежесозданных акков? чтобы верить тому, что они пишут нужно иметь полное отсутствие мозга.
        2. kot423 Офлайн
          kot423 Сегодня, 19:11
          +1
          Да вы батенька - стрелочник... Сами (по своему выражению) пукнули в воду по поводу подлодок , истчников и т.д. и т.п. - а теперь на шойгу и иже с ним киваете? С чего бы ваши "пуки" за чистую монету принимать? Так что - либо не прячесь за левым ником и подписывайтесь своим Авигдор Либерман, либо вы просто чучело, гавкающее, как рука 30 сребренников дающая, укажет...
          1. Терский Офлайн
            Терский Сегодня, 20:10
            +2
            Цитата: kot423

            Да вы батенька - стрелочник..

            Для Вас это новость? Всему миру известно что у евреев это основная специальность.
    2. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 19:42
      -1
      Да ладно?))) вы сейчас кому сказки хотите довести?))))
  7. Ююка Офлайн
    Ююка Сегодня, 18:46
    0
    что тут скажешь - наконец-то! почему сразу не сделали? пусть и без израильских данных? Возможно использовали шанс получить инфу "из первых" рук - в какой-то мере вынудив израильтян приоткрыть свои секреты?
    1. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 18:50
      +3
      Цитата: Ююка
      что тут скажешь - наконец-то! почему сразу не сделали? пусть и без израильских данных? Возможно использовали шанс получить инфу "из первых" рук - в какой-то мере вынудив израильтян приоткрыть свои секреты?

      Ну к примеру данные по ракетной атаке 14 апреля,появились тоже вроде на 3й день(первая часть),вторая часть была представлена еще через "3" дня.

      Поэтому имхо,ничего удивительного нет. hi
      1. Alexandr M Офлайн
        Alexandr M Сегодня, 19:09
        -6
        [quote=ЛМН][quote=Ююка]

        Поэтому имхо,ничего удивительного нет. hi[/quote]

        Ну как же ничего удивительного? Обвинить евреев - так сразу! А отвечать - так много дней надо?
        1. ЛМН Офлайн
          ЛМН Сегодня, 19:21
          +4


          Поэтому имхо,ничего удивительного нет. hi


          Ну как же ничего удивительного? Обвинить евреев - так сразу! А отвечать - так много дней надо?


          Потому,что МО РФ это не сайт ВО!Многим из участников которого,известно всё и сразу.Кого и как сбивать,кому жить,кому нет..
          А может еще и потому,что РФ ответственна не только за самую большую страну мира,а еще и за весь мир? request
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 19:43
          0
          Обвинить? Типо они не виноваты?
    2. Alexandr M Офлайн
      Alexandr M Сегодня, 19:07
      -8
      Да не было там никаких секретов, да и быть не могло при сегодняшнем уровне развития техники.
      Все всё знали, все всё видели! А вот действовали все по-разному. Российское командование действовало безответственно и глупо.
      Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что Израиль выражает соболезнования в связи с гибелью 15 российских военнослужащих, которые находились на борту сбитого Ил-20. Израиль возлагает ответственность за уничтожение самолета на режим Башара Асада, ПВО которого сбили Ил-20. По мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и "Хизбалле". Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что израильские ВВС в ночь на вторник атаковали военный объект

      Читать далее: https://isralove.org/news/2018-09-19-3
      1. рюрикович Онлайн
        рюрикович Сегодня, 19:24
        +7
        Цитата: Alexandr M
        Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает,

        Цитата: Alexandr M
        Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает,

        Цитата: Alexandr M
        Израиль возлагает ответственность

        Вы флагом не ошиблись? wink
        Мне интересно,на основании чего данные Израиля у вас вызывают больше доверия ,чем родимые? Они что,априори не могут лгать? Или на основании того,что они себя объявили богоизбранным народом и инфу получают напрямую сверху? Так другие себя объявили исключительными и что? им тоже бесприкословно верить? Верить пробиркам Пауэла?? wink
        Вот дождитесь "завтра" а потом утверждайте, кто прав,а кто лжец hi
        1. dragy52rus Офлайн
          dragy52rus Сегодня, 20:20
          +1
          Цитата: рюрикович
          Вы флагом не ошиблись?

          нынче прокси творят чудеса )))
      2. Мистер Кредо Онлайн
        Мистер Кредо Сегодня, 21:06
        0
        По мнению израильских властей, ответственность за уничтожение Ил-20 и за гибель людей лежит также на Иране и "Хизбалле". Пресс-служба # Так Россия там воюет ещё и против Ирана, Хизболы и Асада?
  8. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 18:54
    +2
    Замечательно... Но лучше бы они сказали, почему в Сирии регулярно сбивают наши самолеты... Почему они летают без прикрытия истребителей... Почему нет системы свой чужой... И еще много почему... За которые наши ребята платят своими жизнями...
    1. Alexandr M Офлайн
      Alexandr M Сегодня, 19:14
      -5
      И гибнут ни за что!
    2. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 19:41
      0
      Цитата: Vard
      За которые наши ребята платят своими жизнями...

      Ребята гибнут потому, что мы не такие как они. Мы на подлость и крысятничество неспособны. Вот наша доброта и доверие играют такие шутки с нами request Если мы станем действовать, как евреи с американцами,да и вообще весь так называемый Западный мир, то мы станем такие же, как и они... Но мы ведь вкладываемся в развитие "завоеванных" народов, а они тупо выкачивают ресурсы,наплевав на эти народы...
      Мы не они,потому мы всегда сильнее, хоть и большей кровью и не чужими руками... what
      1. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 20:20
        0
        Цитата: рюрикович
        Вот наша доброта и доверие

        Спорить на эту тему именно сейчас, в ожидании завтрашнего доклада нашего МО РФ по крайней мере глупо, а тем паче оскорблять оппонента soldier
        Цитата: рюрикович
        Вот наша доброта и доверие

        Вы это точно так думаете? На войне....."доброта и ..ДОВЕРИЕ" belay sad
        1. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 20:56
          0
          Цитата: Случайный
          На войне....."доброта и ..ДОВЕРИЕ"

          Ну афганцы и сейчас ,после сравнения, ценят нас, русских, гораздо выше нынешних "вторженцев"-американцев. wink Говорят, что шурави хоть школы строили, а эти только наркоту выращивают feel
          Цитата: Случайный
          а тем паче оскорблять оппонента

          Кого я оскорбил? Просто высказал свою мысль, в дополнение к комментарию. За оскорбления тутака могут рябинку впиндючить feel Потому невзирая на флаг, я,выросший в СССР и на идеалах добра и справедливости(по крайней мере меня так воспитали) могу высказаться так, как считаю нужным. А для понимания мыслей бывает беру в кавычки слова и выражения, что бы выразить сарказм или переносный смысл. всяк в школе изложения и сочинения писал на "пять" wink hi
  9. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 18:54
    +3
    А смысл? Хоть кто то будет наказан? Даже траур не объявили..
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:14
      +1
      но мы то остались людьми,кто то выпил за упокой наших воинов,кто то в церкви им свечку поставил-пусть так,но не стать реально'иваном,родства не помнящем',мы теперь просто обязаны не забыть это никогда,и не прощать настоящих виновников.
  10. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 19:07
    -6
    Чтобы сразу обвинить Израиль времени не нужно было, зачем тогда сейчас это всё.
    1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:22
      0
      меркава-такими выводами можно опровдать подлость ,или очернить подвиг.
    2. Арон Заави Офлайн
      Арон Заави Сегодня, 19:28
      -3
      Цитата: merkavaa
      Чтобы сразу обвинить Израиль времени не нужно было, зачем тогда сейчас это всё.

      Ты странный. Теперь поздно пить Боржоми. Сегодня отыграть обратно МОРФ уже не может. Главное, что бы руководство РФ поняло, что никакой подставы не было.
      1. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 19:46
        -3
        Боюсь вы не понимаете реальность того,что случилось... И это печально... Первые лица будут много говорить,будут отмазывать но исполнители на месте все по своему решат в определенный момент
    3. ЛМН Офлайн
      ЛМН Сегодня, 19:35
      0
      Цитата: merkavaa
      Чтобы сразу обвинить Израиль времени не нужно было, зачем тогда сейчас это всё.

      Что то я вас не пойму вот.На Израиль сразу же возложили ответственность за случившиеся!
      Сейчас же это всё будет подтвержденно(ну или нет) пруфами.

      Чего тут непонятного? request
    4. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 19:36
      +1
      Цитата: merkavaa
      Чтобы сразу обвинить Израиль времени не нужно было, зачем тогда сейчас это всё.

      А что же Норкин СРАЗУ не полетел в Москву, а спустя некоторое время? Подготавливались?? wink
      Это как в покере - прежде чем раскрыть сильную руку,надо повытягивать деньжат с соперника. Так и тут - скорее всего зная реальность,Россия выдержала паузу,подождала ходов "партнёров" и потом вскрывается. Вот завтра и посмотрим,насколько сильной является рука МО РФ feel
      1. igor67 Онлайн
        igor67 Сегодня, 20:08
        -2
        Цитата: рюрикович
        А что же Норкин СРАЗУ не полетел в Москву, а спустя некоторое время? Подготавливались??

        в Израиле был Судный день , транспорт ,самолёты ,короче всё не работает,
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:27
          +1
          игорь67-отправили бы либермана к нам эсэмэской,раз у вас в судный день можно только дома сидеть из за неработающего трансорта.интересно,что вы будите делать,если в следующий судный игил попутает рамсы и на израиль наподет...
          1. igor67 Онлайн
            igor67 Сегодня, 20:47
            0
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            игорь67-отправили бы либермана к нам эсэмэской,раз у вас в судный день можно только дома сидеть из за неработающего трансорта.интересно,что вы будите делать,если в следующий судный игил попутает рамсы и на израиль наподет...

            даже не знаю, в прошлой войне Судного Дня,по расказам не официальных,а одного бедуина,сирийские войска подошли в глубь очень даже далеко.На Ближнем Востоке религия это всё,Израиль не Исключение,я выросший в Советском Союзе,не понимаю эту религиозность, как практически все на сайте,поэтому стараюсь не коментировать события с колокольни атэиста.
        2. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 20:58
          0
          Цитата: igor67
          Цитата: рюрикович
          А что же Норкин СРАЗУ не полетел в Москву, а спустя некоторое время? Подготавливались??

          в Израиле был Судный день , транспорт ,самолёты ,короче всё не работает,

          Так это,по ходу,ваши проблемы wink Вера не должна превозобладать над здравым смыслом request
          1. igor67 Онлайн
            igor67 Сегодня, 21:12
            0
            Цитата: рюрикович
            Цитата: igor67
            Цитата: рюрикович
            А что же Норкин СРАЗУ не полетел в Москву, а спустя некоторое время? Подготавливались??

            в Израиле был Судный день , транспорт ,самолёты ,короче всё не работает,

            Так это,по ходу,ваши проблемы wink Вера не должна превозобладать над здравым смыслом request

            повторюсь на Ближнем Востоке вера,религия это всё,здесь это и есть здравый смысл,что бы понять Восток надо думать как здесь, а не как вам нравится
      2. Случайный Офлайн
        Случайный Сегодня, 20:25
        -1
        Цитата: рюрикович
        А что же Норкин СРАЗУ не полетел в Москву, а спустя некоторое время? Подготавливались??

        Ага значит Норкину не нужно было получить ВСЕ средства СОК, а должен был в тот же час нести свою голову на покояние? wassat
        А наши будут "докладывать" только завтра.....и....это нормально recourse
        Интересная у вас логика,...как у ГОСДЕПа wassat если Россия,так априори виновата во всём..... request
        1. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 21:05
          0
          Цитата: Случайный
          Ага значит Норкину не нужно было получить ВСЕ средства СОК, а должен был в тот же час нести свою голову на покояние?

          Меня имбициловская логика комментаторов убивает fool
          Сбили самолёт.
          через пару часов РФ обвинила Израиль, Израиль обвинил Сирию.
          Смотрим дальше. Израиль спустя несколько дней отправляет своего генерала с докУментами. ЭТО НОРМАЛЬНО!!!Надо ж подготовиться .... Россия спустя несколько дней выдвигает свою версию. ЭТО НЕНОРМАЛЬНО!!! Они подготавливаются,значит, что-то скрывают!!!
          Уж не попахивает ли здесь двойными стандартами,А, патриот wink ?????
  11. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 19:37
    +3
    Если не скажут о французском фрегате и его роли в этой провокации, то есть повод задуматся,что кто то кого то выгораживает.
  12. Николай Александрович Онлайн
    Николай Александрович Сегодня, 19:43
    +2
    Закончились учения Восток 2018 и учения у берегов Сирии. Через 2 дня нам показали, что не страшно.
    Нам предложили не учения, а боевые действия.
    1. Николай Александрович Онлайн
      Николай Александрович Сегодня, 20:09
      0
      Закончились учения Восток и у берегов Сирии. Уже через 2 дня нам ответили.
  13. Комментарий был удален.
  14. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 19:51
    -1
    Опубликуют, нарисуют, напечатают. А 15 человек бабы новых нарожают?
  15. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 19:58
    -2
    Зачем Израилю прикрываться и подставлять российские самолёты, если у нас хорошие отношения и летаем спокойно и всё оговорено уже давно. Смысл и цели нет же, зачем портить отношения.
    Да и с200 никакой опасности не представляет для ф16, зачем укрываться от них. За сотни полётов только один раз задели самолёт, и то по ошибке пилота.

    Да и ил20 я так понимаю был в небе задолго до появления ф16, и значит его видели? Кому подчиняется пво?

    Всё это совершенно не выгодно и не в интересах израиля. Зачем нам это делать? А вот асаду с ираном выгодно.

    Единственное что Израиль надо было подождать пока ил20 не уйдёт, мы знали что он там? Но кто же знал что сирийцы начнут стрелять куда попало. Аналогично и россияне должны были видеть что ф16 летят, даже когда только вылетают. или нет. Я так понимаю задача израильских пилотов это пустить ракеты и сразу дать по газам назад.

    Много вопросов, так же куда стреляли с 400?
    1. dragy52rus Офлайн
      dragy52rus Сегодня, 20:26
      +1
      копипаста свох постов в разных темах напрямую говорит о их несостоятельности и попытке исказить того, что было в реальности. хотя есть ещё вариант - тупой троллинг.
      1. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 20:29
        0
        Я задаю вопросы, которые мне кажутся логичными.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 20:32
      +1
      меркава-все просто как пареная репа-вы преподали России жестокий урок,что мы в регионе по вашему мнению незваные гости,защищающие асада и иранцев с хезболлой.ведь то,как вы нам на голову накакали,просто ваша 'красная линия',показывающая что ради своих интересов израиль пойдет абсолютно на все.только вот вы очень сильно палку перегнули..
      1. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 20:34
        0
        Мы не стреляли. Пво ваше, самолёт ваш, ракеты ваши, инструктора ваши, а виноват только израиль? Тебе не кажется это не логичным?

        Ощущение что виновного уже назначили.
        1. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 21:07
          0
          Цитата: merkavaa
          Ощущение что виновного уже назначили.

          А Россию виновной в сбитии малазийского "Боинга" не назначили??!!!!
          Сбили хохлы, сбили над украиной, сбили украинской ракетой, а виновата .....Россия!!!
          Леня, параллелей не видно? wink
    3. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 20:50
      0
      Да и с200 никакой опасности не представляет для ф16
      - извините написали глупость
      Но кто же знал что сирийцы начнут стрелять куда попало
      - невозможно стрелять ракетными комплексами "КУДА ПОПАЛО"
      1. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 20:55
        0
        Цитата: faiver
        - невозможно стрелять ракетными комплексами "КУДА ПОПАЛО

        Как видим возможно. Писали что часть ракет вообще упало на территории Ливана.
        1. faiver Онлайн
          faiver Сегодня, 21:04
          0
          ну образно говоря - бумага все стерпит...
  16. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 20:03
    +1
    Цитата: 7gor
    Неужели кто то думает,что в завтрашнем докладе, МО скажет "Виноваты эти и эти"!Хрена с два!Будет набор общих фраз и сухие цифры!И никому за это не влетит!Увидите!Зато обидно от души angry

    yes yes yes hi
  17. 16112014nk Офлайн
    16112014nk Сегодня, 20:04
    +1
    А почему буржуазное пр-во и гарант не объявляют хотя бы 3-х дневный траур ?
  18. Летун_64 Офлайн
    Летун_64 Сегодня, 20:05
    -2
    По последним сообщениям у меня сформировалось мнение что МО и ГШ подпитываются умными мыслями на ВО. С чего такое мнение.
    Во первых в первый день после события в обсуждениях проскакивала мысль каким образом закрыть ВП Сирии со стороны Средиземного моря. Закрыли
    Во вторых были посты про выкладку временную на карту обстановки на период события. Вот теперь 23 будет пресс-конференция МО.
  19. Николай Александрович Онлайн
    Николай Александрович Сегодня, 20:06
    +1
    Как обстрелять объекты на северо-западе где высокая плотность пво? Рассредоточенно под контролем пво со стороны моря поняться на 5000 метров. Собраться в плотный строй, зайти в хвост большому объекту на его глиссаде, сбросить боезапас, усложнить обстановку запуском крылатых ракет с моря, разойтись веером с уходом за радиогоризонт.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 20:48
      +1
      Ну да и подставить под огонь Россию, с которой касательно ударов Израиля по Ирану и Хизбалле в Сирии проблем нет и которая и так не мешает.

      То есть Израиль, который ударял сотни раз и которому Россия не мешала и все было хорошо, вдруг все портит, чтобы создать себе проблемы.
  20. 123456789 Офлайн
    123456789 Сегодня, 20:17
    0
    С такими друзьями и врагов не надо!
  21. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 20:25
    -2
    Это, конечно, хорошо, но массированный ракетный удар по еврейским авиабазам был бы лучше. Мечты...
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 20:27
      0
      Будет ответ.
      1. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 20:28
        0
        Кладбище не отвечает wink
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 20:32
          0
          Если как говорят у Израиля есть яо, думаю есть шанс что хоть что-то выпустят в ответ. Помирать так с музыкой.
          1. Николай Александрович Онлайн
            Николай Александрович Сегодня, 20:52
            0
            Помирать не надо. Надо выдать военных преступников в РФ.
          2. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 21:08
            0
            это шанс ничтожен по определению...
            но ядерным оружием никто палить не будет...
  22. Комментарий был удален.
  23. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 20:44
    -2
    Главное, чтобы видео/фото из видеоигр не показали и из атак других армий, как уже показывали.

    Неужели подделают, так как понятно , что израилетяне не поехали бы с документами и не стали бы публично говорить, что прошло между событиями - сбитым самолётом и ударом в Сирии больше получаса и во время сбития самолёта не было никаких израильских самолётов.

    Видимо уж очень хотят скрыть правду, так как скорее всего виноваты и российские войска, что говорили о том, что вроде как есть полное взаимодействие между сирийскими и российскими войсками, как и сирийцы, что стреляли, когда уже не было израильских самолетов.

    Потом вкс, а точнее Конашенков назвал, касательно тех, кто говорил о системе свой чужой "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" и под таких псевдоэкспертов попал Бижев, который был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС РФ, заместителем главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.

    В общем пытаются прикрыть свои..
  24. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 20:50
    0
    Поживем увидим что скажут... hi
  25. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 21:03
    0
    Тут еще надо опубликовать поминутно ,нанесение Израилем удара по Сирии,лучше всего с данными по высоте и курсу.Вот тогда точно будет понятна роль каждого и кто кем прикрылся .
    Да и пора уже выяснить сколько это несколько минут , которыми прикрываются\ израильские товарищи
  26. Adimius38 Офлайн
    Adimius38 Сегодня, 21:03
    +1
    Да хоть посекундно,людей уже не вернешь . А вот халатность,бездарность наших чиновников в министерстве обороны приводит к таким трагедиям. Кто ответит за это?никто. КАК никто не ответил за сбитый су-24 осуществлявший полет без прикрытия истребителей ,как никто не ответил за погибшего пилота Су-25 выполнявшего полет на самолете без комплекса обороны от зенитных ракет(пзрк),который был вынужден подорвать себя гранатой,так как расхлябанность и неорганизованность в мерах по спасения не оставили ему времени. Не был во время прикрыт и заблокирован район. Никто не ответит за Ил-20 ,халатность и бездарность руководства МО привело к тому что погибло 15 человек,не было авиационного прикрытия,возможно не было дальнего радиолокационного контроля,ведь израильские F-16 не появились из телепорта, а совершали полет с израильского аэродрома по протяженному маршруту. Поэтому за каждой такой трагедией есть фамилия и фамилия эта в России
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 21:11
      0
      не было авиационного прикрытия
      - чем бы оно помогло Ил-20? истребитель принял бы ракету на себя?