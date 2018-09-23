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США против всех и наедине со своими санкциями

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США против всех и наедине со своими санкциями


Президент США Дональд Трамп подписал указ о новом введении санкций против России и её партнёров. На этот раз туда попал Китай. 

22 сентября стало известно о начале введении новых санкции со стороны США в отношении России. В список ограничений внесены отечественные структуры и физические лица, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России». Этот перечень теперь стоит из дополнительных 6 названий организаций, а также 27 человек, которые по мнению США подрывают национальную безопасность. 


На этом очередные рестрикции не закончились. Ожесточённым нововведением стали “вторичные санкции” против иностранных партнёров России. Всё началось с того, что Китай закупил истребители компании “Сухой” и зенитные ракетные комплексы С-400. Несмотря на то, что контракт был подписан ещё в 2014 году, Вашингтону вздумалось ввести ограничения именно сейчас, подрывая не только отношения с Пекином, но и без того весьма шаткие связи с Москвой. Зная, что Китай и РФ являются стратегическими партнёрами, США пытается снова ставить палки в колёса. 

Пекин тоже не лезет за словом в карман. На данный момент официальный представитель МИД КНР заявил о том, что со стороны Китая выражено крайнее возмущение и сделано резкое представление в ответ на американские санкции. Ответом на них будут ограничения в 60 миллиардов долларов. Главным выводом из всего происходящего можно выделить тот факт, что на отношения между Пекином и Москвой ничто не повлияет. Поставки вооружения закончатся только к 2020 году. Тогда зачем же столько возни? 

Видимо, США ещё даже не выработали решений в отношении тех стран, которые так же собираются получать российское вооружение в будущем. Среди них можно назвать Индию, Турцию, Саудовскую Аравию. О чём думает Вашингтон, когда действует в таком ключе? Видимо о том, как поскорее испортить отношения со всем оставшимся миром. Санкции против энергетических партнёров Ирана, санкции против участников строительства “Северного потока-2”... Что дальше? Действительно ли Россия станет изгоем при таком раскладе событий? Может, всё же, наоборот? Америка создаёт вокруг себя кокон из ограничений, который в конечном итоге приведёт к тому, что именно США станут “той страной, с которой никто не хочет сотрудничать”. Утонуть в своих собственных “наказаниях” - видимо, этого курса придерживается Вашингтон.
Автор:
Vityaak27
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23 комментария
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  1. ФЕОДОР Офлайн
    ФЕОДОР Сегодня, 06:09
    +3
    Да на здоровье ! Сами себя изолируют .
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:12
      +9
      Пока на планете правит бал доллар-не изолируются заштатники.
      1. Uncle Lee Офлайн
        Uncle Lee Сегодня, 06:26
        +2
        Задрали всех эти гегемоны-санкционеры !
      2. хрыч Онлайн
        хрыч Сегодня, 09:06
        0
        Цитата: 210окв
        Пока на планете правит бал доллар-не изолируются заштатники.

        Самое смешное, что доллар не валюта США, доллар мировая валюта изначально, а у США своей валюты нет, доллар печатает не правительство США, а некая надгосударственная структура Закулисы под названием ФРС. Также доллар-таллер уже почти 500 лет - международный торговый эквивалент, т.е. определенная мера серебра. А канадский доллар, австралийский доллар, новозеланский доллар, как доллар США, так еще единица десятков стран типа Панамы, Багам, Сингапура и пр., которые и страной-то назвать стыдно, суть валюта бывших британских колоний, хотя внутри Великобритании ходил фунт - государственная валюта, в колониях ходил таллер/доллар международный эквивалент серебра для колоний, чем США и была до последнего времени. Вспомните тот же Матхетеннский проект, не США делали атомную бомбу, а сообщество ученых и инженеров многих стран, верней сказать, что Закулиса делала оружие Апокалипсиса на своей колониальной территории в Америке. Также на территории США легализовали и институт мирового правительства, как ООН, верней некий парламент Закулисы, который по традиции парламентаризма, ничего не решает. Также с НАТО и пр. И только сейчас Трамп и Ко пытаются создать государство, поэтому и такие противоречия, такая грызня. Вашингтон и Ко своей Декларацией о независимости вывели эту колониальную территорию из под Британской короны, но уже тогда ввели территорию под контроль нарождающейся Закулисы, которой и сама Британия уже была подчинена с потрохами. И которая пошла войной на Индию, Китай и пр. Затем прошли революции, на фоне Первой мировой войны, где почти в одно время пала Российская империя, Австро-Венгерская империя, Кайзеровская Германия, Османска империя и Китайская империя с Пу И, после чего Закулиса основательно захватила Планету и даже СССР, и даже при Сталине, скажем так, не отрицала Закулису, он при создании ядерного оружия попытался отгородиться железным занавесом, но был ликвидирован и дальше мы видим поэтапное подчинение СССР Закулисе, а затем и расчленение за ненадобностью, государства, которое и было создано Закулисой, но создает ей проблемы постоянно.
      3. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 09:18
        0
        Вот именно поэтому доллар править заканчивает. Турция от него отказывается? Китай с Россией тоже не в долларах рассчеты проводить будут? Юнкер неделю назад провозгласил курс на дедолларизацию Европы? Ну чего уж там - видно, что санкции "работают". Только вот против США)))
    2. ser-pov Онлайн
      ser-pov Сегодня, 06:37
      +2
      Америка в санкциях привыкла играть в долгую, ожидая результата. И сейчас они играют по той же программе, и это говорит о кризисе мышления... А времени на ожидания результата все меньше и меньше... yes
  2. ROSS 42 Офлайн
    ROSS 42 Сегодня, 06:24
    +3
    Пора уже российским властям перестать озабочиваться по поводу наложенных санкций и планируемых. Просто надо временно прервать "тёплые, партнёрские" отношения с США в военной и космической области. Перейти на дипломатические контакты и перестать ездить в Америку посмотреть на красивые улицы американских городов.
    - Я гулял. Я в Америке первый раз. я же не знаю, что у вас не везде можно ходить? У нас вот везде можно. Я на метро ехал, увидел в окошко красивые дома, вышел. Около бара какого-то они начали приставать. Я не заходил даже. А я же не понимаю, что они говорят. Ну начали толкаться, смеяться, ножиком угрожать... деньги отняли.
    - Там есть красивые дома?

    Вспомним В.С.Высоцкого:
    Там шпионки с крепким телом,
    Ты их в дверь, они в окно,
    Говори, что с этим делом
    Мы покончили давно.

    Пора кончать с этими американскими делами... yes
  3. случайный прохожий Офлайн
    случайный прохожий Сегодня, 06:24
    +5
    Не верная оценка действий США. Как показывает история, там далеко не дураки сидят. Думаю, что гораздо более вероятным является то, что США хорошо понимают, что они утрачивают мировую гегемонию и этот процесс неизбежен и необратим. В этой связи они постараются на полную катушку использовать преимущество своего доминирующего положения в мире в настоящее время, чтобы нанести максимальный ущерб своим конкурентам. Отсюда и попадание под раздачу ЕС и прочих союзников, ведь они тоже конкуренты. Действительно, какой смысл держаться за доллар, если его роль, как мировой валюты неизбежно и необратимо снижается, нужно выжать из него максимум выгоды, пока это возможно.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 06:26
    0
    На данный момент официальный представитель МИД КНР заявил о том, что со стороны Китая выражено крайнее возмущение и сделано резкое представление в ответ на американские санкции. Ответом на них будут ограничения в 60 миллиардов долларов

    ... а так же
    После введения санкций Китай отозвал из США командующего военно-морскими силами Шэнь Цзиньлуна, сообщает Газета.ru. Высокопоставленные военный участвовал в 23-м международном симпозиуме военно-морских сил.
    ... коса продолжает наезжать на камень...
  5. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 06:43
    +1
    СССР в светлое будущее не успел попасть. Матрасники думали - все. А тут на тебе, Россия возрождается, да еще и с Китаем дружит и не только.. И что же им бедным делать request
  6. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 06:44
    +2
    США не создаёт вокруг себя кокон из санкций, она создала долларовый кокон, в который весь мир закатала..Этот кокон еще размотать надобно...
  7. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:47
    0
    США станут “той страной, с которой никто не хочет сотрудничать


    Опасное это дело сотрудничать с США...образно говоря это все равно что сотрудничать с вечно голодной гиеной...при удобном случае сожрет своего партнера не задумываясь.
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:01
    0
    именно США станут “той страной, с которой никто не хочет сотрудничать”
    Очевидно медленно, но уверено Сша действительно идут к этому. Настораживает то, что американцы конкретно почувствовав, что такой расклад наступил могут пойти на крайние меры по принципу - гори все синем пламенем, не себе так и не другим. Сейчас угроза провокаций со стороны Сша возросла в разы.
  9. Purim Офлайн
    Purim Сегодня, 07:25
    0
    Спасибо Дональд за санкции ..! Чтобы сделать мощный рывок во всем , России всегда требуется хорошего "пинча дать"..
    Как у нас говорится "Гром не грянет,мужик не перекрестится.."
  10. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:25
    +1
    Штатники удобно устроились, чуть что не так, по их понятию- санкции, кому санкции... yes
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 07:30
      0
      Цитата: Masya Masya
      кому санкции.

      Кому апельсины... Кому витамины... laughing
  11. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:30
    +1
    "Видимо о том, как поскорее испортить отношения со всем оставшимся миром. ... Что дальше? Действительно ли Россия станет изгоем при таком раскладе событий? Может, всё же, наоборот?"

    Автор легковесно мешает постоянные экономические войны с санкционной политикой против отдельных стран. Против известного списка стран США применяют военную угрозу + экономические ограничения. Отношения с КНР у американцев на триллионы долларов и в "изгои" Трамп китайских коммунистов не загоняет. Ну, а с Европой - просто семейные разборки из-за денег.
    Понятно, что имея доллары, флоты, ЯО и 700 млрд. военный бюджет Трамп конвертирует это в экономические выгоды. Но Европа экономит на своих военных бюджетах и не особо сопротивляется, как и всякие Австралии и Японии.
    1. БелоМор Офлайн
      БелоМор Сегодня, 08:33
      0
      Добавь ко всем вышеперечисленным ништякам и долг в 21 триллион для совсем уж радужной картинки
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 08:45
        0
        wink долг в 21 триллион легко может сша переложить на весь мир......войной
  12. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 08:00
    0
    Цитата: parusnik
    Этот кокон еще размотать надобно.

    Помните , что писали про Го́рдиев узел...Везде есть выход и вход решаемый
  13. Strashila Офлайн
    Strashila Сегодня, 08:13
    +1
    Санкции... и что, они были в прошлом столетии против СССР... теперь в нынешнем столетии против России, что тогда и что сейчас ожидаемый эффект минимален, самое потешное... они имели больше эффекта, когда сжимали Россию в дружественных объятиях.
  14. Stils Офлайн
    Stils Сегодня, 08:33
    0
    Выбранная тактика бить по партнёрам очень даже эффективная, в следующий раз когда какому нибудь, к примеру Вьетанму будет предложен контракт на поставку современных вооружений он десять раз подумает и....как это не прискорбно, откажется, с Америкой из-за пары пушек никто ссориться и соглашаться на ограничения не будет.
  15. aleks.29ru Офлайн
    aleks.29ru Сегодня, 08:57
    0
    В конце концов они поделят весь мир на своих и чужих, вплоть до каждого человека.