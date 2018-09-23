США против всех и наедине со своими санкциями

Президент США Дональд Трамп подписал указ о новом введении санкций против России и её партнёров. На этот раз туда попал Китай.22 сентября стало известно о начале введении новых санкции со стороны США в отношении России. В список ограничений внесены отечественные структуры и физические лица, которые «действуют в интересах оборонных и разведывательных секторов России». Этот перечень теперь стоит из дополнительных 6 названий организаций, а также 27 человек, которые по мнению США подрывают национальную безопасность.На этом очередные рестрикции не закончились. Ожесточённым нововведением стали “вторичные санкции” против иностранных партнёров России. Всё началось с того, что Китай закупил истребители компании “Сухой” и зенитные ракетные комплексы С-400. Несмотря на то, что контракт был подписан ещё в 2014 году, Вашингтону вздумалось ввести ограничения именно сейчас, подрывая не только отношения с Пекином, но и без того весьма шаткие связи с Москвой. Зная, что Китай и РФ являются стратегическими партнёрами, США пытается снова ставить палки в колёса.Пекин тоже не лезет за словом в карман. На данный момент официальный представитель МИД КНР заявил о том, что со стороны Китая выражено крайнее возмущение и сделано резкое представление в ответ на американские санкции. Ответом на них будут ограничения в 60 миллиардов долларов. Главным выводом из всего происходящего можно выделить тот факт, что на отношения между Пекином и Москвой ничто не повлияет. Поставки вооружения закончатся только к 2020 году. Тогда зачем же столько возни?Видимо, США ещё даже не выработали решений в отношении тех стран, которые так же собираются получать российское вооружение в будущем. Среди них можно назвать Индию, Турцию, Саудовскую Аравию. О чём думает Вашингтон, когда действует в таком ключе? Видимо о том, как поскорее испортить отношения со всем оставшимся миром. Санкции против энергетических партнёров Ирана, санкции против участников строительства “Северного потока-2”... Что дальше? Действительно ли Россия станет изгоем при таком раскладе событий? Может, всё же, наоборот? Америка создаёт вокруг себя кокон из ограничений, который в конечном итоге приведёт к тому, что именно США станут “той страной, с которой никто не хочет сотрудничать”. Утонуть в своих собственных “наказаниях” - видимо, этого курса придерживается Вашингтон.