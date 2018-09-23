Кабардинцы не любят балкарцев? Звоночек из проблемного региона
Кабардино-Балкарскую республику на минувшей неделе захлестнул острый межнациональный конфликт, о котором традиционно умолчали наши центральные СМИ. Всё началось с, казалось бы, простого и хорошего начинания: вспомнить годовщину Канжальской битвы 1708 года, чьё 310-летие отмечается в этом году.
Из того, что предварительно известно, следует, что кабардинская общественная организация «Шууей Хасэ» запланировала провести 17 сентября 2018 г. поход с участием 200 всадников на конях специальной кабардинской породы. Заключительной целью маршрута была заявлена гора Канжаль (Конжол), на которой и произошла вышепоименованная битва.
Местная полиция, как сообщает "Русское Агентство Новостей", узнав о готовящемся походе, не согласовала данное мероприятие и попыталась убедить его инициаторов отказаться от его проведения. Несмотря на то, что полностью дезавуировать данный поход местным правоохранительным органам и органам власти не удалось, число его участников сократилось до 30 человек (полностью это мероприятие запрещено не было ввиду отсутствия юридических оснований). Возглавил это действо Ибрагим Яганов – уважаемая в кабардинском сообществе личность, участник Грузино-абхазской войны и известный коннозаводчик.
Теперь немного скажем о самой Канжальской битве и о том, почему это сражение является проблемной темой в Кабардино-Балкарии.
В начале XVIII столетия, впрочем, как и всегда, на Северном Кавказе было неспокойно: часть черкесских племенных объединений отказалась платить «начисленную по-новому» дань турецкому султану и его доверенному лицу – крымскому хану (напомним, что почти вся территория Кавказа в то время находилась под турецким протекторатом). Султан приказал своему вассалу, хану Крымской орды, решить вопрос с непокорными, и большая армия, состоявшая из крымских татар и иных тюркских народностей, двинулась на территории, населённые непокорными черкесами и их соседями.
Решающее сражение произошло у подножия г. Канжаль (Конжол), в котором армия завоевателей была неожиданно разгромлена численно меньшим войском местных народов, преимущественно черкесского происхождения.
Разгром крымских татар и их союзников в Кабарде получил большой международный резонанс. Так, молдавский правитель Михаил Роговица сообщил в письме российскому канцлеру: «Хан крымский какой срам, урон и напасть воспринял от черкесов… что уж, пострадала его рать так, чего никогда не видел Крым…» Османский историк Фындыклы Халифе отметил, что «никогда не слыхано было такого их (крымцев) избиения».
Соответственно, эта победа стала символом национального триумфа для черкесов и иных адыгоязычных народов. Тюркские же народности Кавказа, в том числе балкарцы, крайне отрицательно относятся к этой теме и вообще предпочитают настаивать на исторической недостоверности известий об этом сражении.
В 2008 году, на 300-летие Канжальской битвы, представители черкесского народа уже проводили подобный поход, и тогда на территории, где происходило сражение, был установлен памятный знак. Однако незадолго до этого жители (преимущественно балкарцы) расположенного недалеко аула Кенделен обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой о возврате их муниципалитету 47.000 га земель, ранее признанных «межселенной территорией». И, соответственно, конный марш кабардинских активистов уже тогда подлил масла в огонь — балкарцы этого региона восприняли данное мероприятие как попытку «застолбить» якобы принадлежащую им землю.
Прошло 10 лет, и конный марш в честь 310-летия Кажальской битвы снова должен был пройти по маршруту движения черкесского войска — через аул Кенделен. Однако помня проблемы, какие это мероприятие вызвало тогда, лидеры конного похода хотели было пойти в обход этого балкарского аула, но это вызвало непонимание уже в черкесской среде, отдельные представители которой всё равно потребовали прохождения конной группы через данное село.
Межнациональное противостояние началось в республике утром 18 сентября 2018 года, когда небольшая группа черкесской молодёжи с флагами, выкрикивая лозунги, решила пройти через вышеуказанное поселение. Местные жители из числа балкарцев преградили им путь. Завязалась массовая драка, в которой несколько человек с каждой стороны получили травмы. В итоге уже балкарцы стали «объявлять мобилизацию» и заявлять о жестокости черкесов.
[media=%5Bvideo=https://www.youtube.com/watch?v=AQJasI0v5_E]||Кабардинцы против балкарцев]
Местной полиции оперативно погасить конфликт не удалось, и в аул Кенделен была введена Росгвардия, которая силой, щитами и дубинками, а также (вероятно) выстрелами в воздух, разделила обе стороны (правда, стороны конфликта в ответ на это стали применять камни и палки уже против правоохранителей).
Как кабардинцы, так и балкарцы объявили «сбор актива», и к селу стали стягиваться десятки, если не сотни машин. По утверждениям свидетелей, народу собралось больше, чем даже на недавний митинг против пенсионной реформы в Нальчике.
Наступившая ночь не погасила страсти. Аул словно вернулся на 300 лет назад – на въездах в селение стояли военные караулы, местные жители вокруг него жгли костры, а прибывшие представители обоих этнических сообществ, словно две армии, разбили друг напротив друга два лагеря.
В аул Кенделен были введены дополнительные силовые подразделения, посетить его смогли только постоянно проживающие в нём лица с местной пропиской, а на близлежащий всесезонный курорт Приэльбрусье пропускают только автобусы с туристами из других регионов.
В итоге в село прибыли представителе властей Кабардино-Балкарии. Начались переговоры всех сторон. Однако параллельно пришло известие о попытке прорыва групп балкарской молодёжи уже в кабардинское село Заюково, предотвращённой силами ОМОНа.
Республиканское следственное управление СКР начало пока доследственную проверку по событиям в Кенделене, где «неустановленные пока лица применили физическое насилие в отношении представителей власти».
Очень многие граждане, проживающие в республике, считают, что именно из-за волнений в ауле Кенделен начались беспорядки в ряде соседних поселений и даже в Нальчике. Так, 19 сентября на главной городской площади столицы республики собрались на несанкционированную манифестацию (которую, в отличие от областей Центральной России, почему-то никто не разгонял, хотя сил полиции на месте было предостаточно) десятки людей с флагами и транспарантами. Однако собравшиеся вели себя не столь агрессивно, как те, кто сошёлся в противостоянии в Кенделене (возможно из-за большого числа полицейских), хотя и выкрикивали лозунги.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=Zbd2qEjsjHw||Митинг в Нальчике]
Вообще, вышеописанные события свидетельствуют о достаточно серьёзной недоработке как правоохранительных органов, так и органов государственной власти, как минимум даже на самом первом, базовом уровне, т.к. вместо действительно качественной работы в области межнационального и межконфессионального взаимодействия «наверх» направлялись показушные отчёты, якобы свидетельствовавшие об отсутствии проблем.
И до сих пор местные чиновники, видимо, от особо выдающейся силы духа, никак не комментируют ситуацию, видимо, ожидая решения Москвы; больше того, на официальных сайтах республики нет никакой информации о межнациональном конфликте и его соответствующей оценке.
Конечно, заявлять о начале распада России, как иногда кричат некоторые особо ретивые деятели, мягко говоря, совсем не стоит. Но этот очередной «звоночек» из одного из самых проблемных регионов РФ крайне нехороший, и как бы так не получилось, что, направив все силы и всё внимание на Дагестан с его 32 народностями, руководство нашей страны просмотрело Кабардино-Балкарию с её всего лишь тремя титульными народностями. А как мы помним, любой внутренний межконфессиональный и межнациональный конфликт в нашей стране будет с высокой степенью вероятности использован её внешними врагами (от вашингтонских «ястребов» до лидеров мирового джихадизма).
По имеющейся информации, особый доступ сохранялся ещё в конце недели в сёлах Кенделен и Заюковор, а подразделения Росгвардии и иных силовых ведомств продолжают нести службу в усиленном режиме в населённых пунктах Кабардино-Балкарии. По некоторым, пока не подтверждённым официально данным, силами охраны общественного порядка было задержано от 30 до 70 человек, и на данной стадии можно говорить об угасании конфронтации.
Таким образом, благодаря всё же пусть не сразу, но вскоре последовавшим и вполне правильным действиям силовых ведомств в Кабардино-Балкарии перерастания локального межнационального конфликта в кровавое межэтническое противостояние удалось избежать.
Из того, что предварительно известно, следует, что кабардинская общественная организация «Шууей Хасэ» запланировала провести 17 сентября 2018 г. поход с участием 200 всадников на конях специальной кабардинской породы. Заключительной целью маршрута была заявлена гора Канжаль (Конжол), на которой и произошла вышепоименованная битва.
Местная полиция, как сообщает "Русское Агентство Новостей", узнав о готовящемся походе, не согласовала данное мероприятие и попыталась убедить его инициаторов отказаться от его проведения. Несмотря на то, что полностью дезавуировать данный поход местным правоохранительным органам и органам власти не удалось, число его участников сократилось до 30 человек (полностью это мероприятие запрещено не было ввиду отсутствия юридических оснований). Возглавил это действо Ибрагим Яганов – уважаемая в кабардинском сообществе личность, участник Грузино-абхазской войны и известный коннозаводчик.
Теперь немного скажем о самой Канжальской битве и о том, почему это сражение является проблемной темой в Кабардино-Балкарии.
В начале XVIII столетия, впрочем, как и всегда, на Северном Кавказе было неспокойно: часть черкесских племенных объединений отказалась платить «начисленную по-новому» дань турецкому султану и его доверенному лицу – крымскому хану (напомним, что почти вся территория Кавказа в то время находилась под турецким протекторатом). Султан приказал своему вассалу, хану Крымской орды, решить вопрос с непокорными, и большая армия, состоявшая из крымских татар и иных тюркских народностей, двинулась на территории, населённые непокорными черкесами и их соседями.
Решающее сражение произошло у подножия г. Канжаль (Конжол), в котором армия завоевателей была неожиданно разгромлена численно меньшим войском местных народов, преимущественно черкесского происхождения.
Разгром крымских татар и их союзников в Кабарде получил большой международный резонанс. Так, молдавский правитель Михаил Роговица сообщил в письме российскому канцлеру: «Хан крымский какой срам, урон и напасть воспринял от черкесов… что уж, пострадала его рать так, чего никогда не видел Крым…» Османский историк Фындыклы Халифе отметил, что «никогда не слыхано было такого их (крымцев) избиения».
Соответственно, эта победа стала символом национального триумфа для черкесов и иных адыгоязычных народов. Тюркские же народности Кавказа, в том числе балкарцы, крайне отрицательно относятся к этой теме и вообще предпочитают настаивать на исторической недостоверности известий об этом сражении.
В 2008 году, на 300-летие Канжальской битвы, представители черкесского народа уже проводили подобный поход, и тогда на территории, где происходило сражение, был установлен памятный знак. Однако незадолго до этого жители (преимущественно балкарцы) расположенного недалеко аула Кенделен обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой о возврате их муниципалитету 47.000 га земель, ранее признанных «межселенной территорией». И, соответственно, конный марш кабардинских активистов уже тогда подлил масла в огонь — балкарцы этого региона восприняли данное мероприятие как попытку «застолбить» якобы принадлежащую им землю.
Прошло 10 лет, и конный марш в честь 310-летия Кажальской битвы снова должен был пройти по маршруту движения черкесского войска — через аул Кенделен. Однако помня проблемы, какие это мероприятие вызвало тогда, лидеры конного похода хотели было пойти в обход этого балкарского аула, но это вызвало непонимание уже в черкесской среде, отдельные представители которой всё равно потребовали прохождения конной группы через данное село.
Межнациональное противостояние началось в республике утром 18 сентября 2018 года, когда небольшая группа черкесской молодёжи с флагами, выкрикивая лозунги, решила пройти через вышеуказанное поселение. Местные жители из числа балкарцев преградили им путь. Завязалась массовая драка, в которой несколько человек с каждой стороны получили травмы. В итоге уже балкарцы стали «объявлять мобилизацию» и заявлять о жестокости черкесов.
[media=%5Bvideo=https://www.youtube.com/watch?v=AQJasI0v5_E]||Кабардинцы против балкарцев]
Местной полиции оперативно погасить конфликт не удалось, и в аул Кенделен была введена Росгвардия, которая силой, щитами и дубинками, а также (вероятно) выстрелами в воздух, разделила обе стороны (правда, стороны конфликта в ответ на это стали применять камни и палки уже против правоохранителей).
Как кабардинцы, так и балкарцы объявили «сбор актива», и к селу стали стягиваться десятки, если не сотни машин. По утверждениям свидетелей, народу собралось больше, чем даже на недавний митинг против пенсионной реформы в Нальчике.
Наступившая ночь не погасила страсти. Аул словно вернулся на 300 лет назад – на въездах в селение стояли военные караулы, местные жители вокруг него жгли костры, а прибывшие представители обоих этнических сообществ, словно две армии, разбили друг напротив друга два лагеря.
В аул Кенделен были введены дополнительные силовые подразделения, посетить его смогли только постоянно проживающие в нём лица с местной пропиской, а на близлежащий всесезонный курорт Приэльбрусье пропускают только автобусы с туристами из других регионов.
В итоге в село прибыли представителе властей Кабардино-Балкарии. Начались переговоры всех сторон. Однако параллельно пришло известие о попытке прорыва групп балкарской молодёжи уже в кабардинское село Заюково, предотвращённой силами ОМОНа.
Республиканское следственное управление СКР начало пока доследственную проверку по событиям в Кенделене, где «неустановленные пока лица применили физическое насилие в отношении представителей власти».
Очень многие граждане, проживающие в республике, считают, что именно из-за волнений в ауле Кенделен начались беспорядки в ряде соседних поселений и даже в Нальчике. Так, 19 сентября на главной городской площади столицы республики собрались на несанкционированную манифестацию (которую, в отличие от областей Центральной России, почему-то никто не разгонял, хотя сил полиции на месте было предостаточно) десятки людей с флагами и транспарантами. Однако собравшиеся вели себя не столь агрессивно, как те, кто сошёлся в противостоянии в Кенделене (возможно из-за большого числа полицейских), хотя и выкрикивали лозунги.
[media=https://www.youtube.com/watch?v=Zbd2qEjsjHw||Митинг в Нальчике]
Вообще, вышеописанные события свидетельствуют о достаточно серьёзной недоработке как правоохранительных органов, так и органов государственной власти, как минимум даже на самом первом, базовом уровне, т.к. вместо действительно качественной работы в области межнационального и межконфессионального взаимодействия «наверх» направлялись показушные отчёты, якобы свидетельствовавшие об отсутствии проблем.
И до сих пор местные чиновники, видимо, от особо выдающейся силы духа, никак не комментируют ситуацию, видимо, ожидая решения Москвы; больше того, на официальных сайтах республики нет никакой информации о межнациональном конфликте и его соответствующей оценке.
Конечно, заявлять о начале распада России, как иногда кричат некоторые особо ретивые деятели, мягко говоря, совсем не стоит. Но этот очередной «звоночек» из одного из самых проблемных регионов РФ крайне нехороший, и как бы так не получилось, что, направив все силы и всё внимание на Дагестан с его 32 народностями, руководство нашей страны просмотрело Кабардино-Балкарию с её всего лишь тремя титульными народностями. А как мы помним, любой внутренний межконфессиональный и межнациональный конфликт в нашей стране будет с высокой степенью вероятности использован её внешними врагами (от вашингтонских «ястребов» до лидеров мирового джихадизма).
По имеющейся информации, особый доступ сохранялся ещё в конце недели в сёлах Кенделен и Заюковор, а подразделения Росгвардии и иных силовых ведомств продолжают нести службу в усиленном режиме в населённых пунктах Кабардино-Балкарии. По некоторым, пока не подтверждённым официально данным, силами охраны общественного порядка было задержано от 30 до 70 человек, и на данной стадии можно говорить об угасании конфронтации.
Таким образом, благодаря всё же пусть не сразу, но вскоре последовавшим и вполне правильным действиям силовых ведомств в Кабардино-Балкарии перерастания локального межнационального конфликта в кровавое межэтническое противостояние удалось избежать.
- Автор:
- Михаил Сириец
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