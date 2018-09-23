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Кабардинцы не любят балкарцев? Звоночек из проблемного региона

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Кабардино-Балкарскую республику на минувшей неделе захлестнул острый межнациональный конфликт, о котором традиционно умолчали наши центральные СМИ. Всё началось с, казалось бы, простого и хорошего начинания: вспомнить годовщину Канжальской битвы 1708 года, чьё 310-летие отмечается в этом году.



Из того, что предварительно известно, следует, что кабардинская общественная организация «Шууей Хасэ» запланировала провести 17 сентября 2018 г. поход с участием 200 всадников на конях специальной кабардинской породы. Заключительной целью маршрута была заявлена гора Канжаль (Конжол), на которой и произошла вышепоименованная битва.


Местная полиция, как сообщает "Русское Агентство Новостей", узнав о готовящемся походе, не согласовала данное мероприятие и попыталась убедить его инициаторов отказаться от его проведения. Несмотря на то, что полностью дезавуировать данный поход местным правоохранительным органам и органам власти не удалось, число его участников сократилось до 30 человек (полностью это мероприятие запрещено не было ввиду отсутствия юридических оснований). Возглавил это действо Ибрагим Яганов – уважаемая в кабардинском сообществе личность, участник Грузино-абхазской войны и известный коннозаводчик.

Теперь немного скажем о самой Канжальской битве и о том, почему это сражение является проблемной темой в Кабардино-Балкарии.

В начале XVIII столетия, впрочем, как и всегда, на Северном Кавказе было неспокойно: часть черкесских племенных объединений отказалась платить «начисленную по-новому» дань турецкому султану и его доверенному лицу – крымскому хану (напомним, что почти вся территория Кавказа в то время находилась под турецким протекторатом). Султан приказал своему вассалу, хану Крымской орды, решить вопрос с непокорными, и большая армия, состоявшая из крымских татар и иных тюркских народностей, двинулась на территории, населённые непокорными черкесами и их соседями.

Кабардинцы не любят балкарцев? Звоночек из проблемного региона


Решающее сражение произошло у подножия г. Канжаль (Конжол), в котором армия завоевателей была неожиданно разгромлена численно меньшим войском местных народов, преимущественно черкесского происхождения.

Разгром крымских татар и их союзников в Кабарде получил большой международный резонанс. Так, молдавский правитель Михаил Роговица сообщил в письме российскому канцлеру: «Хан крымский какой срам, урон и напасть воспринял от черкесов… что уж, пострадала его рать так, чего никогда не видел Крым…» Османский историк Фындыклы Халифе отметил, что «никогда не слыхано было такого их (крымцев) избиения».

Соответственно, эта победа стала символом национального триумфа для черкесов и иных адыгоязычных народов. Тюркские же народности Кавказа, в том числе балкарцы, крайне отрицательно относятся к этой теме и вообще предпочитают настаивать на исторической недостоверности известий об этом сражении.



В 2008 году, на 300-летие Канжальской битвы, представители черкесского народа уже проводили подобный поход, и тогда на территории, где происходило сражение, был установлен памятный знак. Однако незадолго до этого жители (преимущественно балкарцы) расположенного недалеко аула Кенделен обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой о возврате их муниципалитету 47.000 га земель, ранее признанных «межселенной территорией». И, соответственно, конный марш кабардинских активистов уже тогда подлил масла в огонь — балкарцы этого региона восприняли данное мероприятие как попытку «застолбить» якобы принадлежащую им землю.

Прошло 10 лет, и конный марш в честь 310-летия Кажальской битвы снова должен был пройти по маршруту движения черкесского войска — через аул Кенделен. Однако помня проблемы, какие это мероприятие вызвало тогда, лидеры конного похода хотели было пойти в обход этого балкарского аула, но это вызвало непонимание уже в черкесской среде, отдельные представители которой всё равно потребовали прохождения конной группы через данное село.

Межнациональное противостояние началось в республике утром 18 сентября 2018 года, когда небольшая группа черкесской молодёжи с флагами, выкрикивая лозунги, решила пройти через вышеуказанное поселение. Местные жители из числа балкарцев преградили им путь. Завязалась массовая драка, в которой несколько человек с каждой стороны получили травмы. В итоге уже балкарцы стали «объявлять мобилизацию» и заявлять о жестокости черкесов.

[media=%5Bvideo=https://www.youtube.com/watch?v=AQJasI0v5_E]||Кабардинцы против балкарцев]

Местной полиции оперативно погасить конфликт не удалось, и в аул Кенделен была введена Росгвардия, которая силой, щитами и дубинками, а также (вероятно) выстрелами в воздух, разделила обе стороны (правда, стороны конфликта в ответ на это стали применять камни и палки уже против правоохранителей).

Как кабардинцы, так и балкарцы объявили «сбор актива», и к селу стали стягиваться десятки, если не сотни машин. По утверждениям свидетелей, народу собралось больше, чем даже на недавний митинг против пенсионной реформы в Нальчике.

Наступившая ночь не погасила страсти. Аул словно вернулся на 300 лет назад – на въездах в селение стояли военные караулы, местные жители вокруг него жгли костры, а прибывшие представители обоих этнических сообществ, словно две армии, разбили друг напротив друга два лагеря.



В аул Кенделен были введены дополнительные силовые подразделения, посетить его смогли только постоянно проживающие в нём лица с местной пропиской, а на близлежащий всесезонный курорт Приэльбрусье пропускают только автобусы с туристами из других регионов.

В итоге в село прибыли представителе властей Кабардино-Балкарии. Начались переговоры всех сторон. Однако параллельно пришло известие о попытке прорыва групп балкарской молодёжи уже в кабардинское село Заюково, предотвращённой силами ОМОНа.

Республиканское следственное управление СКР начало пока доследственную проверку по событиям в Кенделене, где «неустановленные пока лица применили физическое насилие в отношении представителей власти».

Очень многие граждане, проживающие в республике, считают, что именно из-за волнений в ауле Кенделен начались беспорядки в ряде соседних поселений и даже в Нальчике. Так, 19 сентября на главной городской площади столицы республики собрались на несанкционированную манифестацию (которую, в отличие от областей Центральной России, почему-то никто не разгонял, хотя сил полиции на месте было предостаточно) десятки людей с флагами и транспарантами. Однако собравшиеся вели себя не столь агрессивно, как те, кто сошёлся в противостоянии в Кенделене (возможно из-за большого числа полицейских), хотя и выкрикивали лозунги.

[media=https://www.youtube.com/watch?v=Zbd2qEjsjHw||Митинг в Нальчике]

Вообще, вышеописанные события свидетельствуют о достаточно серьёзной недоработке как правоохранительных органов, так и органов государственной власти, как минимум даже на самом первом, базовом уровне, т.к. вместо действительно качественной работы в области межнационального и межконфессионального взаимодействия «наверх» направлялись показушные отчёты, якобы свидетельствовавшие об отсутствии проблем.

И до сих пор местные чиновники, видимо, от особо выдающейся силы духа, никак не комментируют ситуацию, видимо, ожидая решения Москвы; больше того, на официальных сайтах республики нет никакой информации о межнациональном конфликте и его соответствующей оценке.



Конечно, заявлять о начале распада России, как иногда кричат некоторые особо ретивые деятели, мягко говоря, совсем не стоит. Но этот очередной «звоночек» из одного из самых проблемных регионов РФ крайне нехороший, и как бы так не получилось, что, направив все силы и всё внимание на Дагестан с его 32 народностями, руководство нашей страны просмотрело Кабардино-Балкарию с её всего лишь тремя титульными народностями. А как мы помним, любой внутренний межконфессиональный и межнациональный конфликт в нашей стране будет с высокой степенью вероятности использован её внешними врагами (от вашингтонских «ястребов» до лидеров мирового джихадизма).

По имеющейся информации, особый доступ сохранялся ещё в конце недели в сёлах Кенделен и Заюковор, а подразделения Росгвардии и иных силовых ведомств продолжают нести службу в усиленном режиме в населённых пунктах Кабардино-Балкарии. По некоторым, пока не подтверждённым официально данным, силами охраны общественного порядка было задержано от 30 до 70 человек, и на данной стадии можно говорить об угасании конфронтации.

Таким образом, благодаря всё же пусть не сразу, но вскоре последовавшим и вполне правильным действиям силовых ведомств в Кабардино-Балкарии перерастания локального межнационального конфликта в кровавое межэтническое противостояние удалось избежать.
Автор:
Михаил Сириец
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37 комментариев
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  1. апро Офлайн
    апро Сегодня, 05:07
    +8
    В сегодняшем государстве нет четкой позиции по национальному строительству.нет справедливой цели для всех народов.так что каждый изгаляеться как может.
    1. 210окв Офлайн
      210окв Сегодня, 06:09
      +11
      Золотов пусть отправляется туда,пусть продемонстрирует всю свою прыть и способности..Это не в нете угрожать расправой.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:06
        +3
        Цитата: 210окв
        Золотов пусть отправляется туда,

        на дуэль? Побоится
  2. andrewkor Офлайн
    andrewkor Сегодня, 05:10
    +6
    Да у любого народа были и победы и поражения и над соседями и от соседей ,не говоря уже о пришлых завоевателях с библейских и до библейских времён.
    "Нет повести печальнее на свете" как кроманьольцы извели под корень неантердальцев!
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 07:50
      +4
      Согласен с вами. Примерно такая же ситуация почти во всех точках, где совместно проживают или граничат административными границами малые народы России. Вон, даже на севере чукчи веками гоняли эвенков и другие соседние племена, пока не пришли русские и не объединили всех под одним флагом. Или возьмите бывшие республики Советского Союза, народы которых враждовали до вхождения в СССР и как только развалился Союз, опять сразу вспыхнули конфликты. Только многовековая жизнь в одной большой стране, с общей историей, образованием, общими победами и трагедиями может погасить остроту реакции от воспоминаний междуусобиц далекого прошлого.
  3. Чичиков Офлайн
    Чичиков Сегодня, 05:18
    +4
    Не всегда, заявленные организаторами цели и предпосылки, совпадают с их истинным назначением. Кто-кого провоцировал будет трудно понять, пока "разброд и шатания", в оценке исторических событий, будут трактоваться не в комплексе общенациональной истории и её социально-политических результатах, для народов и народностей, а в плане "особого выделения" национальных меньшинств, применительно к остальной части населения.
    1. Теренин Офлайн
      Теренин Сегодня, 07:51
      +3
      Цитата: Чичиков
      Не всегда, заявленные организаторами цели и предпосылки, совпадают с их истинным назначением. Кто-кого провоцировал будет трудно понять, пока "разброд и шатания", в оценке исторических событий, будут трактоваться не в комплексе общенациональной истории и её социально-политических результатах, для народов и народностей, а в плане "особого выделения" национальных меньшинств, применительно к остальной части населения.

      Вы правы. Как только, некая национальность (народность, тейп, клан, группа...) хочет выделится из "серой массы" своей исключительностью (гордостью, воинственностью и т.д.) у неё начинают возникать проблемы, которые, без вмешательства из вне, могут привести её к полному исчезновению. Но, на этих проблемах можно подзаработать (политически и финансово). Это пройдено, в России, сотни раз.
  4. Мистер Кредо Онлайн
    Мистер Кредо Сегодня, 05:42
    +4
    В нашей многонациональной стране такие столкновения очень опасны. Прямо повеяло девяностыми. Путин обвинил большевиков в создании национальных территорий. Сегодня территория России сильно ужалась по сравнению с территорией СССР. Но межнациональные конфликты никуда не делись. Теперь перед властью стоит вопрос, что делать? Упразднить понятие национальности? Повышать жизненный уровень в каждом национальном образовании? Дать независимость каждой нации? Или войти в глобальный мир каждой нации со своей территорией и стать людьми мира?
    1. Улиточник N9 Онлайн
      Улиточник N9 Сегодня, 06:19
      -9
      Россия все равно развалится рано или поздно. Это неизбежный процесс. И никакая такая разбивка на 14 новых регионов этому не помешает. И скорее всего, этот развал произойдет по вашему последнему сценарию-" каждая нация войдет в глобальный мир со своей территорией и затем, они все постепенно, станут людьми мира". но думается перед этим все же будет война и не одна....за ресурсы и землю...
      1. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:11
        +2
        Россия все равно развалится рано или поздно. Это неизбежный процесс.

        Да нууу...очередной мечтатель развалить России...тысячу лет такие как вы пытаетесь развалить Россию...не выйдет ...сходите сердешний вы мой лучше на военные кладбища немцев,французов...посидите там и на досуге подумайте как бы и вам там не оказаться.
        1. Мистер Кредо Онлайн
          Мистер Кредо Сегодня, 09:13
          +1
          А если абстрагироваться от эмоций и посмотреть фактам в глаза? Одно время Русь расширялась и росла. И это факт. И русские даже дошли до Калифорнии. А вот потом! А что потом? А началось с Аляски. Русско-Японская война 1905- го года, Октябрь 17- го года. Территория России стала уменьшаться. Брестский мир кажется загнал Россию в какие то границы. Но большевики вернули часть территории РИ. После 45- го года расширили зону влияния. Было такое? Было! И вот подули ветры перемен. Пришли Сергеич и Николаевич. И? Территория России резко сократилась! Было такое? Было! Пришёл Владимирыч. И даже в народе стали величать Царем! Надежд возлагали на него, немеряно. Чем при нем приросла Россия? Осетия, Абхазия, Крым. Что ещё вернули из территорий РИ и СССР? Ещё даже кажется что то дали норгам и китайцам. Может вранье все это? Ну это все мелочи по сравнению с территорией России. Но вот вопрос. Если мы не торгуем своими территориями, почему мы приглашает осваивать ДВ иностранцев? Пока никто на это ответа не даёт. Если территория России всегда росла, почему сегодня против России ополчились почти все её бывшие территории? 9 Мая многие клеят наклейки " На Берлин!". Какой Берлин? Мы даже Киев сдали! Сколько времени прошло с 90- х, но мы даже не вернули территорий СССР! Не говоря уже о территориях РИ! А деление России на 14 штук узкоспециализированных территорий с двумя мегаполисами никого не напрягает и не волнует? 14 узкозависимых территорий! Это 14 подконтрольных субъекта 14 ТНК! Кто их будет развивать? Государство? Чьё? Их тупо сдадут в аренду ТНК по профилю производства. Если кто рыпнется о суверинетете, его тупо задушат экономически. Можно конечно бить себя пяткой в грудь и орать о патриотизме. Можно! Но! Что по факту?
        2. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 09:17
          +1
          Ага.... интересно вот спросить и где теперь среднеазиатские республики бывшего СССР? Где грузины и армяне? Где прибалты? Где, наконец "братья на век", "единый народ"-белоруссы и украинцы? Часто бываю в Приморье и на Дальнем востоке так там, после очередного нового "облагодетенствования" народа правительством РФ, начинаются воспоминания о Дальневосточной Республике и Буферной республике и постоянно слышно, как народ говорит о том, что пора уже прекратить "кормить" Москву. А что в Татарстане и Башкортостане, там все нормально?
      2. 2224460 Офлайн
        2224460 Сегодня, 07:35
        +2
        Скорее развалится та страна под флажком которой вы пишите(хотя в принципе это уже произошло),а насчет наций которые должны войти в "глобальный мир"<так эти нации его и создают,а не он их,ну и последнее про блюдей..извиняюсь про "людей мира",мне весь мир не нужен ,но своей земли не отдам.P.S война за ресурсы и землю уже идет не? Проснись.
      3. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 08:00
        +2
        Цитата: Улиточник N9
        каждая нация войдет в глобальный мир со своей территорией и затем, они все постепенно, станут людьми мира". но думается перед этим все же будет война и не одна....за ресурсы и землю...

        Ну, просто, "молодец". По вашему утверждению - каждая нация в войне за ресурсы и землю, чудесным образом, окажется...победителем. И с радостными лицами войдет в глобальный мир. А, какая же нация будет похоронена в борьбе за ресурсы и землю? А, ну да, конечно же не ваша. Ваша, по привычке, сразу же сдается.
        1. Улиточник N9 Онлайн
          Улиточник N9 Сегодня, 08:34
          +2
          Ну, если дальше "своего носа" не смотреть, пребывать в эйфории от "Кисель-соловьев ТВ", слушать "солнцеликого" открыв рот, додумывая за него, что может означать сказанное и пр. то-да.... я согласен-можно верить в "единую и неделимую" и дальше.... wink
          1. Теренин Офлайн
            Теренин Сегодня, 09:05
            0
            Цитата: Улиточник N9
            Ну, если дальше "своего носа" не смотреть, пребывать в эйфории от "Кисель-соловьев ТВ", слушать "солнцеликого" открыв рот, додумывая за него, что может означать сказанное и пр. то-да.... я согласен-можно верить в "единую и неделимую" и дальше.... wink

            Допустим, я в эйфории и открыв рот..., а Вы кого слушаете? Т.Мэй- все провалила, Макрона- все смеются, Трампа-утром одно, вечером другое, Порошенко- с ним понятно, Далю Грибаускайте- та еще сволочь (уже подташнивать начинает). Кого? Кто из них Ваш "светоч"?
            1. Улиточник N9 Онлайн
              Улиточник N9 Сегодня, 09:25
              0
              А я никого из "говорящих голов" и их прихлебателей не слушаю-жизнь отучила, еще с 1993 года . sad Я народ слушаю(и бабушек на скамейке, тоже-какой ужас, правда? winked )..... Я много езжу и по стране и по миру(по работе) многое вижу сам, причем не с "парадного фасада" и не из окна "мерседеса".... yes
      4. Flavius Офлайн
        Flavius Сегодня, 09:13
        0
        Россия все равно развалится рано или поздно. Это неизбежный процесс.

        Тоже так думаю. Многонациональные империи могут существовать только при жёстком доминировании наиболее многочисленного народа в её составе. При ярко выраженной идеологии. То что было до революции.
        Если Россия не вернётся к истокам с поправками, то кирдык всему. Сказки про многонациональность и многоконфессиональность придуманы леваками для размягчения мозгов граждан и плохо кончатся.
    2. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Мистер Кредо
      Путин обвинил большевиков в создании национальных территорий.

      А разве это обвинение ложное?

      Цитата: Мистер Кредо
      что делать? Упразднить понятие национальности?

      Нет. Поднять понятия каждой нации до обще цивилизационного уровня. Что бы все народности и нации стали русскими. Только так можно избежать меж национальных конфликтов.
    3. Гардамир Онлайн
      Гардамир Сегодня, 09:25
      0
      Упразднить понятие национальности?
      Зачем? В Российской империи не было деления по национальному признаку. Не было Татарстана была Казанская губерния. Не было Узбекистана, был Бухарский Эмират. А Путин чем критиковать предшественников мог бы и сам сделать что-то существенное. Честно говоря, когда он создал Федеральные Округа, я подумал, что это начало прекращения деления по национальностям. Но оказалось показалось.
  5. Flavius Офлайн
    Flavius Сегодня, 05:49
    0
    Что кабардинцы не любят балкарцев - это не беда. Они веками там режутся из-за овцы, украденной прадедами. Гораздо хуже, что русские не любят их обоих.
    1. kepmor Офлайн
      kepmor Сегодня, 06:32
      +2
      гораздо хуже,что русские самих себя не очень то любят...в отличии от других народов России...
      а это противостояние из покон веков на Кавказе...
      и дедушка ленин только усугибил ситуацию, пытаясь "подружить" адыгов с тюрками,загнав их одни автономии...в советские времена как-то сглаживались противоречия... КПСС с КГБ держали местных князей за фаберже жёстко... но подул ветер перемен...
      основная причина конфликта в КБР это распределение властных должностей между кабардинцами и балкарцами...
      кабардинцы традиционно занимали и занимают почти все руководящие должности в республиканских структурах...соответственно распределяются, направляются и финансовые реки с ручейками между кланами...а для дотационного региона крайне важно...
      1. Теренин Офлайн
        Теренин Сегодня, 08:07
        0
        Цитата: kepmor
        гораздо хуже,что русские самих себя не очень то любят...в отличии от других народов России...
        а это противостояние из покон веков на Кавказе...
        и дедушка ленин только усугибил ситуацию, пытаясь "подружить" адыгов с тюрками,загнав их одни автономии...в советские времена как-то сглаживались противоречия... КПСС с КГБ держали местных князей за фаберже жёстко... но подул ветер перемен...
        основная причина конфликта в КБР это распределение властных должностей между кабардинцами и балкарцами...
        кабардинцы традиционно занимали и занимают почти все руководящие должности в республиканских структурах...соответственно распределяются, направляются и финансовые реки с ручейками между кланами...а для дотационного региона крайне важно...

        Ну, я русский и например, не люблю сам себя. И, что в этом "гораздо хуже"? Живите другие с любовью, и молодцы.
        С остальным Вашим текстом - согласен.
      2. Flavius Офлайн
        Flavius Сегодня, 09:06
        0
        гораздо хуже,что русские самих себя не очень то любят...в отличии от других народов России..

        Мы никогда друг друга не любили. Ещё суздальцы резались с новгородцами. Это не страшно-мы всё равно создали Россию и привели туда на аркане эти крепко любящие сами себя народы. А кого там не любят кабардинцы с балкарцами - вопрос третьестепенный.
  6. Examenatornick Офлайн
    Examenatornick Сегодня, 05:50
    +1
    Вот для таких регионов видимо и приняли на вооружение комплекс "Стена"
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 06:13
      +2
      Цитата: Examenatornick
      Вот для таких регионов видимо и приняли на вооружение комплекс "Стена"

      Царь одобрил, да?
  7. demo Офлайн
    demo Сегодня, 06:54
    +2
    Т.е. я понимаю так.
    Черкесы три сотни лет тому назад вписались в битву и ее выиграли?
    А балкарцы отсиделись по домам?
    Иными словами балкарцев душит жаба по поводу праздника,на котором они чужие?
    Для этих целей придуман ход с прохождением по землям, которые еще и им не принадлежат.
    Что же так мелко плаваете, балкарцы?
    Дедам свои скажите - мужчины должны быть готовы воевать.
    Значит черкесы не захотели платить "по новому" и завоевали такое право, а балкарцы сидели тихо "как мышки под веником" и соглашались.
    А теперь пытаются принизить и унизить черкесов.
    Напоминает празднования Полтавской битвы и реакция украинской и российской общественности.
    Не правда ли?
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:14
      +4
      Напоминает празднования Полтавской битвы и реакция украинской и российской общественности.

      Напоминает сценарии стравливания народов в очередной этнический конфликт по примеру Югославии.
      Для этого используются все нечистоплотные методы и приемы...
      ФСБшникам надо бы сделать стойку в этом вопросе...грамотно сталкивают лбами людей на Кавказе...больное место для России.
      1. kepmor Офлайн
        kepmor Сегодня, 08:23
        +2
        вся Россия одно "больное место" будет...окромя землицы внутри МКАДа и бочарова ручья...
    2. stavro Офлайн
      stavro Сегодня, 08:14
      +1
      балкарцы всегда поддерживали турок и татар. Они и в начале девяностых мечтали отделится и присоединится к турции. Так что они на стороне татар и турок воевали.
  8. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 07:09
    +5
    Очередное свидетельсво слабой власти России на Кавказе. ...Вообще за разжигание межнациональной розни организаторы "конного похода" должны получить поболе, чем за "непродуманные" "лайки" и "посты". Историческое событие должны изучать историки на конференциях, а не молодёжь с палками...Ну не станут же организовывать московские "коннозаводчики" грандиозный поход на Казань из-за событий 1552 года.
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 08:32
      +2
      Царь прикажет и проведут.
      Только царь слабоват.
      Не прикажет
  9. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:12
    0
    Однако незадолго до этого жители (преимущественно балкарцы) расположенного недалеко аула Кенделен обратились к властям Кабардино-Балкарии с просьбой о возврате их муниципалитету 47.000 га земель, ранее признанных «межселенной территорией».
    ...Межа, которую до сих пор не могут поделить...Причиной конфликтов, всегда являлись экономические интересы...
  10. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 08:08
    +3
    На Кавказе все понимают, что как только Россия только попытается от туда уйти ,резать там друг друга начнут самозабвенно.
  11. stavro Офлайн
    stavro Сегодня, 08:11
    +1
    Зарубежные НКО надо закрыть на кавказе. Это они стравливают народ. Их здесь работают тысячи, турецкие иорданские, европейские.
  12. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:44
    +1
    Это бж ж ж неспроста! Малые но гордые народы часто имеют что друг другу сказать. Как бы не цинично выглядело, но только замиритель покрупнее может держать там порядок! Не всегда у него это получается, но лучше ничего пока не придумали!
  13. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 08:49
    +2
    да у нас много недовольных друг другом-только копни.Чечены и ингуши землю до сих пори делят