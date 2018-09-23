Борьба с коррупцией в Дагестане. Новый успех?
Как сообщает сайт газеты "Версия", в минувшую субботу в Дагестане, по некоторым данным, был задержан заместитель руководителя республиканской администрации Исмаил Эфендиев. Пока, к сожалению, у нас нет ни официального подтверждения задержания, ни тем более того, в чём подозревают чиновника.
Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что в рамках антикоррупционной кампании, проводимой федеральным центром, еще один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах. Правда, есть предположение, что Эфендиева задержали и, возможно, уже арестовали за "старые грехи", совершённые еще в пору руководства администрацией бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Вчера же, в субботу, 22 сентября 2018 г., и в Министерстве труда Дагестана были проведены обыски. В частности, правоохранители посетили с нежданным и неожиданным визитом кабинет врио министра Расула Ибрагимова. В общей сложности, по оценкам очевидцев, представители силовых ведомств увезли около двух десятков коробок с документами. Есть предположение, что Ибрагимова и Эфендиева связывает некое общее деяние, грозящее сроком. Ведь последний более десяти лет руководил министерством труда, а после прихода во власть Рамазана Абдулатипова возглавил его администрацию.
Вообще, следует сказать, что эта неделя в Дагестане в целом выдалась плодовитой на аресты чиновников. Так, только недавно стало известно об аресте Малика Маликова, бывшего главы администрации Буйнакского района. Как выяснилось, чиновника задержали еще месяц назад, однако правоохранители официально сообщили об этом только на днях.
По предварительным данным, Маликов передал 108 гектаров СПК «Берекет» неким коммерсантам под застройку стационарными торговыми объектами. Разумеется, руководство сельхозкооператива в этом не только не участвовало, но даже об этом не догадывалось. Сейчас потерпевшим по делу проходит председатель «Берекет» Алимпаша Хункерханов. По его словам, в захвате земли, помимо районного чиновника, также участвовал его заместитель Набиюла Гаджибатыров, который сейчас руководит… Пенсионным фондом по Буйнакскому району.
Согласно полученной информации, Мали Маликов примерно год скрывался от следствия, однако в итоге правоохранителям его все-таки удалось задержать, и сейчас он находится в СИЗО Махачкалы.
Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что в рамках антикоррупционной кампании, проводимой федеральным центром, еще один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах. Правда, есть предположение, что Эфендиева задержали и, возможно, уже арестовали за "старые грехи", совершённые еще в пору руководства администрацией бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Вчера же, в субботу, 22 сентября 2018 г., и в Министерстве труда Дагестана были проведены обыски. В частности, правоохранители посетили с нежданным и неожиданным визитом кабинет врио министра Расула Ибрагимова. В общей сложности, по оценкам очевидцев, представители силовых ведомств увезли около двух десятков коробок с документами. Есть предположение, что Ибрагимова и Эфендиева связывает некое общее деяние, грозящее сроком. Ведь последний более десяти лет руководил министерством труда, а после прихода во власть Рамазана Абдулатипова возглавил его администрацию.
Вообще, следует сказать, что эта неделя в Дагестане в целом выдалась плодовитой на аресты чиновников. Так, только недавно стало известно об аресте Малика Маликова, бывшего главы администрации Буйнакского района. Как выяснилось, чиновника задержали еще месяц назад, однако правоохранители официально сообщили об этом только на днях.
По предварительным данным, Маликов передал 108 гектаров СПК «Берекет» неким коммерсантам под застройку стационарными торговыми объектами. Разумеется, руководство сельхозкооператива в этом не только не участвовало, но даже об этом не догадывалось. Сейчас потерпевшим по делу проходит председатель «Берекет» Алимпаша Хункерханов. По его словам, в захвате земли, помимо районного чиновника, также участвовал его заместитель Набиюла Гаджибатыров, который сейчас руководит… Пенсионным фондом по Буйнакскому району.
Согласно полученной информации, Мали Маликов примерно год скрывался от следствия, однако в итоге правоохранителям его все-таки удалось задержать, и сейчас он находится в СИЗО Махачкалы.
- Автор:
- Михаил Сириец
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