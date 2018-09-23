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Борьба с коррупцией в Дагестане. Новый успех?

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Как сообщает сайт газеты "Версия", в минувшую субботу в Дагестане, по некоторым данным, был задержан заместитель руководителя республиканской администрации Исмаил Эфендиев. Пока, к сожалению, у нас нет ни официального подтверждения задержания, ни тем более того, в чём подозревают чиновника.

Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что в рамках антикоррупционной кампании, проводимой федеральным центром, еще один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах. Правда, есть предположение, что Эфендиева задержали и, возможно, уже арестовали за "старые грехи", совершённые еще в пору руководства администрацией бывшего главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

Борьба с коррупцией в Дагестане. Новый успех?



Вчера же, в субботу, 22 сентября 2018 г., и в Министерстве труда Дагестана были проведены обыски. В частности, правоохранители посетили с нежданным и неожиданным визитом кабинет врио министра Расула Ибрагимова. В общей сложности, по оценкам очевидцев, представители силовых ведомств увезли около двух десятков коробок с документами. Есть предположение, что Ибрагимова и Эфендиева связывает некое общее деяние, грозящее сроком. Ведь последний более десяти лет руководил министерством труда, а после прихода во власть Рамазана Абдулатипова возглавил его администрацию.

Вообще, следует сказать, что эта неделя в Дагестане в целом выдалась плодовитой на аресты чиновников. Так, только недавно стало известно об аресте Малика Маликова, бывшего главы администрации Буйнакского района. Как выяснилось, чиновника задержали еще месяц назад, однако правоохранители официально сообщили об этом только на днях.

По предварительным данным, Маликов передал 108 гектаров СПК «Берекет» неким коммерсантам под застройку стационарными торговыми объектами. Разумеется, руководство сельхозкооператива в этом не только не участвовало, но даже об этом не догадывалось. Сейчас потерпевшим по делу проходит председатель «Берекет» Алимпаша Хункерханов. По его словам, в захвате земли, помимо районного чиновника, также участвовал его заместитель Набиюла Гаджибатыров, который сейчас руководит… Пенсионным фондом по Буйнакскому району.

Согласно полученной информации, Мали Маликов примерно год скрывался от следствия, однако в итоге правоохранителям его все-таки удалось задержать, и сейчас он находится в СИЗО Махачкалы.
Автор:
Михаил Сириец
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39 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:06
      -7
      Цитата: Purim
      Кто то конкурента устранил..И ВСЕ !

      Не поделился.. Но видно люто с коррупцией борются.. молодцы.. Одни коррупционеры других гасят... Еще бы за правительство взялись..
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 11:04
        +2
        Цитата: Svarog
        Цитата: Purim
        Кто то конкурента устранил..И ВСЕ !

        Не поделился.. Но видно люто с коррупцией борются.. молодцы.. Одни коррупционеры других гасят... Еще бы за правительство взялись..

        Вообщето, Васильев сразу предупредил, примерно так.
        - Сразу всех разгонять не буду, дам шанс начать с чистого листа на благо Дагестана и народа, кто "нахапал" пусть школу/ы построит (там надо около 200 школ).... а кто не начнёт жить по новым правилам, пусть необижается.
        Там же жесть полная, газовые врезки, электричество напрямую в обход счётчиков, АЗС за сутки по кассе, бензина на 600 руб "продавало". wassat
        Чистки там будут. Там просто полное дно.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:24
          +6
          Цитата: SSR
          Цитата: Svarog
          Цитата: Purim
          Кто то конкурента устранил..И ВСЕ !

          Не поделился.. Но видно люто с коррупцией борются.. молодцы.. Одни коррупционеры других гасят... Еще бы за правительство взялись..

          Вообщето, Васильев сразу предупредил, примерно так.
          - Сразу всех разгонять не буду, дам шанс начать с чистого листа на благо Дагестана и народа, кто "нахапал" пусть школу/ы построит (там надо около 200 школ).... а кто не начнёт жить по новым правилам, пусть необижается.
          Там же жесть полная, газовые врезки, электричество напрямую в обход счётчиков, АЗС за сутки по кассе, бензина на 600 руб "продавало". wassat
          Чистки там будут. Там просто полное дно.

          Подобное дно везде.. В Чечню, как то стороной обходят.. Видно коррупции там нет. В Татарстане внуки Шаймиева долларовые миллиардеры, этим собственно все сказано.. Ну а там, где аккумулируются все денежные потоки, т.е в г. Москва, работы вообще не початый край.. Но до Москвы видно руки не доходят, а как известно рыба гниет с головы..
          1. ПалБор Офлайн
            ПалБор Сегодня, 11:37
            +2
            В Москве после выборов Биг Босса и Литтл Биг Босса кредит доверия народа получен, так что речи о коррупции даже идти не может. Только радение о благе народном.
            И это не сарказм... нет, не сарказм.
          2. renics Офлайн
            renics Сегодня, 11:52
            +2
            Злостных неплательщиков за энергетические и коммунальные услуги везде полно, но на Северном Кавказе это приобрело массовый характер.
            1. vindigo Офлайн
              vindigo Сегодня, 12:05
              0
              Зарплаты здесь копеечные, надо как-то выживать
        2. Донской Онлайн
          Донской Сегодня, 11:31
          +3
          Цитата: SSR
          Вообщето, Васильев сразу предупредил

          Больше похоже на то, что силовики готовят Васильева в преемники Путина в противовес Медведеву и ко. Только ребенок может поверить в то, что в одном конкретном регионе центральная власть взялась полностью искоренить коррупцию, а в остальных, где коррупции никак не меньше - ведет себя как слепой котенок. Значит причина в другом. Второй вариант - один влиятельный клан Дагестана, заручившись поддержкой Васильева и центра, расправляется с другим кланом, которые правили в республике в последнее время.
        3. renics Офлайн
          renics Сегодня, 11:49
          0
          За электричество там вообще никто и никогда не платил. Рассказывал один знакомый который ездил туда в командировку по линии РАО ЕЭС, налаживать там контроль за использованный электрический ток. Ка только туда приехали все профильные чиновники встретили их ну и как там полагается устроили застолье то да сё. Но как только узнали зачем они приехали, сразу все разбежались. Рассказали об этом всём людям и те начали собираться митинговать и возмущаться по этому поводу.
      2. Purim Офлайн
        Purim Сегодня, 11:12
        +2
        Цитата: Svarog
        Цитата: Purim
        Кто то конкурента устранил..И ВСЕ !

        Не поделился.. Но видно люто с коррупцией борются.. молодцы.. Одни коррупционеры других гасят... Еще бы за правительство взялись..

        Мой коммент удалили и это все за себя говорит..)))) wassat
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 10:08
      +3
      Борьба с коррупцией в Дагестане. Новый успех?
      Когда же прочитаю заголовок: "Борьба с коррупцией в правительстве. Новый успех!!!"
  2. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 10:15
    +2
    Пока, к сожалению, у нас нет ни официального подтверждения задержания, ни тем более того, в чём подозревают чиновника.

    о чём разговор? recourse
    Однако с большой долей вероятности можно утверждать....еще один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах. Правда, есть предположение,
    1. Yujanin Офлайн
      Yujanin Сегодня, 10:25
      +6
      Награды Исмаила Эфендиева

      Присвоены почетные звания «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный экономист РД». Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», Почетной грамотой Правительства РФ, Почетной грамотой РД, знаком «Почетный работник Минтруда России», медалью Министерства труда и социального развития РФ «За заслуги в социально-трудовой сфере», Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

      1. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 10:33
        +2
        Присвоены почетные звания «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный экономист РД». Награжден орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан», Почетной грамотой Правительства РФ, Почетной грамотой РД, знаком «Почетный работник Минтруда России», медалью Министерства труда и социального развития РФ «За заслуги в социально-трудовой сфере», Почетными грамотами Министерства здравоохранения и социального развития РФ.


        Мдааа what ...что то неладно в нашем королевстве если таких уважаемых людей прессовать начали...теперь любой заслуженный и почетный может оказаться на его месте...деградирует звание почетного и заслуженного.
        1. Дирижер Офлайн
          Дирижер Сегодня, 10:42
          +2
          Зато при начислении срока учтут))))
        2. Плотник 2329 Офлайн
          Плотник 2329 Сегодня, 11:10
          0
          Помню, и в прошлом королевстве также говорили. Когда пять звёзд висели на одной могучей груди!
          good
      2. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 10:35
        +5
        Цитата: Yujanin
        «Заслуженный экономист РФ», «Заслуженный экономист РД».

        Всех бы таких экономистов в солнечный Магадан.
        1. Masya Masya Онлайн
          Masya Masya Сегодня, 10:41
          +3
          вот мне нравится, то в Сибирь, то в Магадан... кто бы спросил, нам это ...... надо?
          1. sabakina Офлайн
            sabakina Сегодня, 10:44
            +3
            Доброго утра Мариночка! Тут ведь как? оно могёть быть, а могёть и не быть! wink
            1. Masya Masya Онлайн
              Masya Masya Сегодня, 10:49
              +1
              Вячеслав, приветик! love может просто послать?
              как то так...
              - А пошли бв вы ты на 36 букв!
              - Как это, на 36 букв?
              - Ну да, 12 раз по 3 буквы!... wink
          2. мордвин 3 Онлайн
            мордвин 3 Сегодня, 11:04
            +2
            Цитата: Masya Masya
            вот мне нравится, то в Сибирь, то в Магадан... кто бы спросил, нам это ...... надо?

            Да ладно, из уважения к Вам пошлю их на остров Франца-Иосифа. Лады?
            1. Masya Masya Онлайн
              Masya Masya Сегодня, 11:09
              +2
              Цитата: мордвин 3
              Да ладно, из уважения к Вам пошлю их на остров Франца-Иосифа. Лады?

              Во , во... к белым медведям!!!
              1. sabakina Офлайн
                sabakina Сегодня, 11:33
                +1
                Вобла! Я терь не знаю, кого и жалеть! То ли медведей, то ли не медведей... recourse
                1. Masya Masya Онлайн
                  Masya Masya Сегодня, 11:45
                  0
                  Вобла!

    2. Sarmat Онлайн
      Sarmat Сегодня, 12:44
      0
      Цитата: Masya Masya
      Пока, к сожалению, у нас нет ни официального подтверждения задержания, ни тем более того, в чём подозревают чиновника.

      о чём разговор? recourse
      Однако с большой долей вероятности можно утверждать....еще один крупный дагестанский чиновник попался на неких, возможно, коррупционных, схемах. Правда, есть предположение,

      Мария свет мой солнышко love , вас читать и на душе бальзам ..
      Я старый солдат и устал уже тут шашкой махать ..Одна вы тут , как луч солнца, свозь тучи .. love hi
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:52
        0
        Цитата: Sarmat
        Я старый солдат и устал уже тут шашкой махать

        да, ладно...

        love
        1. Sarmat Онлайн
          Sarmat Сегодня, 12:57
          0
          Цитата: Masya Masya
          Цитата: Sarmat
          Я старый солдат и устал уже тут шашкой махать

          да, ладно...
          https://youtu.be/6Yu3RzvCf0k
          love

          У меня ссылка неоткрывается (я в секретки) ,но чую генами вас.. love soldier
          1. Masya Masya Онлайн
            Masya Masya Сегодня, 13:03
            0
            я поправила с первого раза не вышло... feel
  3. Стена Офлайн
    Стена Сегодня, 10:26
    +3
    рыба с головы воняет, а наша страна с окружения президента
  4. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 10:28
    +1
    Новые коррупционеры еще не успели "врасти" в местную почву. Какое то время наладится относительный порядок. Как пустят корни - очередная "корчевка"... И от так, волна за волной...
  5. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 10:34
    +1
    Коррупция как и проституция бороться с ней необходимо, а победить её невозможно.
    1. Paranoid50 Офлайн
      Paranoid50 Сегодня, 12:40
      +1
      Цитата: gabonskijfront
      бороться с ней необходимо, а победить её невозможно.

      Не можешь победить - возглавь! fellow wassat
  6. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 10:36
    +5
    Наконец-то добрались до этих дагов.
    А то на Кавказе средневековье процветает.
    Кумовство. Родственник всегда продвигается. До хрен знает какого колена.
    Борьба тэйпов. Или как оно там у дагов?
    А коррупция, это просто повально!!!
    1. SSR Офлайн
      SSR Сегодня, 11:11
      0
      Цитата: Victor_B
      Наконец-то добрались до этих дагов.

      Эту "клоаку" согласился почистить Васильев, военный.
      Успеха ему! Сейчас и за ДВ беруться.
  7. Стена Офлайн
    Стена Сегодня, 10:47
    +2
    а что творится в вотчине пехотинца президента страшно представить
  8. Dart2027 Онлайн
    Dart2027 Сегодня, 10:56
    0
    Когда появляется статья, что никого не сажают за коррупцию - в комментах недовольство.
    Когда появляется статья, что чиновника сажают за коррупцию - в комментах недовольство.
    Вопрос - так что делать-то?
  9. MrFox Офлайн
    MrFox Сегодня, 11:19
    +2
    Когда до Абдулатипова дойдут - можно о чем-то говорить.

    Да и московских товарищей кому из Дагестана возят чемоданы с наличкой побеспокоить не грех
  10. GRIGORIY76 Офлайн
    GRIGORIY76 Сегодня, 11:40
    +3
    Судя по количеству наград внезапно выявленного коррупционера, чистку нужно начинать не с Дагестана, а с кремля.
  11. Ehanatone Онлайн
    Ehanatone Сегодня, 13:27
    0
    Комментарии как то странно удаляют :
    Если написал что то и так оставил ,то вроде так и остаётся ...
    Если чего то решил поправить ,то один раз вроде можно ...
    А вот если второй раз полез ,то комментарий нахфих ,и появляется сердитая надпись :
    шо Вам ,типа ,писать вааще-то вообще тута писать заказано ....
    Как то так ...
    1. Yujanin Офлайн
      Yujanin Сегодня, 13:55
      0
      Ehanatone
      Если чего то решил поправить ,то один раз вроде можно ...


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