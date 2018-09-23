Тегеран: Теракт в Ахвазе носит явные следы вмешательства Израиля и США

Почему-то они признают террористов террористами только в том случае, если те совершают теракты на территории Европы. В остальных случаях на террористов, которые спокойно проживают на их территории, внимания не обращают. Британия ещё и предоставляет террористам высказываться в прямом эфире на телевидении, что неприемлемо.

В Иране анализируют последствия крупного террористического акта, осуществлённого во время военного парада в промышленном центре на западе страны – городе Ахваз. Парад решили посвятить очередной годовщине, связанной с ирано-иракской войной 1980-1988 годов.В результате стрельбы погибли 28 человек, более 60 получили ранения (есть и тяжёлые).В связи с трагедией в Ахвазе в МИД Ирана были вызваны послы трёх государств. На ковре в главном внешнеполитическом ведомстве Ирана оказались диппредставители Британии, Дании и Нидерландов. Официальный представитель иранского ведомства Бахрам Касеми пояснил, почему послы и временные поверенные именно этих стран получили ноты.По словам Касеми, причиной является то, что на территории этих стран укрываются представители террористических группировок, причастных к терактам в мусульманских государствах. В Тегеране отмечают странную выборочность в деле европейской борьбы с терроризмом. Из заявления:Возвращаясь к самому теракту в Ахвазе, необходимо отметить, что трое боевиков, вооружённых автоматами Калашникова, были ликвидированы в ходе спецоперации. Четвёртый террорист получил ранение и был доставлен в госпиталь, где через некоторое время скончался.Ответственность за теракт взяла группировка ASMLA – так называемое «арабское движение борьбы за свободу Ахваза». Она имеет связи с Эр-Риядом. Интересно то, что через несколько часов о своей ответственности за теракт объявило и ИГИЛ (*запрещено в РФ).Между тем, в ВС Ирана всю ответственность за подготовку террористов возложили на израильские и американские спецслужбы. В пресс-секретариате вооружённых сил Ирана отмечено, что есть сведения о прохождении подготовки террористами в двух странах Персидского залива. Одной из этих стран названа Саудовская Аравия.