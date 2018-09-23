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Тегеран: Теракт в Ахвазе носит явные следы вмешательства Израиля и США

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В Иране анализируют последствия крупного террористического акта, осуществлённого во время военного парада в промышленном центре на западе страны – городе Ахваз. Парад решили посвятить очередной годовщине, связанной с ирано-иракской войной 1980-1988 годов.

В результате стрельбы погибли 28 человек, более 60 получили ранения (есть и тяжёлые).

В связи с трагедией в Ахвазе в МИД Ирана были вызваны послы трёх государств. На ковре в главном внешнеполитическом ведомстве Ирана оказались диппредставители Британии, Дании и Нидерландов. Официальный представитель иранского ведомства Бахрам Касеми пояснил, почему послы и временные поверенные именно этих стран получили ноты.


Тегеран: Теракт в Ахвазе носит явные следы вмешательства Израиля и США


По словам Касеми, причиной является то, что на территории этих стран укрываются представители террористических группировок, причастных к терактам в мусульманских государствах. В Тегеране отмечают странную выборочность в деле европейской борьбы с терроризмом. Из заявления:
Почему-то они признают террористов террористами только в том случае, если те совершают теракты на территории Европы. В остальных случаях на террористов, которые спокойно проживают на их территории, внимания не обращают. Британия ещё и предоставляет террористам высказываться в прямом эфире на телевидении, что неприемлемо.


Возвращаясь к самому теракту в Ахвазе, необходимо отметить, что трое боевиков, вооружённых автоматами Калашникова, были ликвидированы в ходе спецоперации. Четвёртый террорист получил ранение и был доставлен в госпиталь, где через некоторое время скончался.

Ответственность за теракт взяла группировка ASMLA – так называемое «арабское движение борьбы за свободу Ахваза». Она имеет связи с Эр-Риядом. Интересно то, что через несколько часов о своей ответственности за теракт объявило и ИГИЛ (*запрещено в РФ).

Между тем, в ВС Ирана всю ответственность за подготовку террористов возложили на израильские и американские спецслужбы. В пресс-секретариате вооружённых сил Ирана отмечено, что есть сведения о прохождении подготовки террористами в двух странах Персидского залива. Одной из этих стран названа Саудовская Аравия.
Использованы фотографии:
@AfsharMahnaz
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70 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:43
    +5
    в ВС Ирана всю ответственность за подготовку террористов возложили на израильские и американские спецслужбы.

    Пожалуй соглашусь с иранцами...после гибели наших лучших офицеров из-за действий израильских провокаторов я допускаю любую пакость со стороны Израиля и США в Иране...эти способны на любое военное преступление в том числе используя террористов...убивать людей руками террористов гораздо безопаснее для этих государств.
    1. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:22
      +1
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      в ВС Ирана всю ответственность за подготовку террористов возложили на израильские и американские спецслужбы.

      Пожалуй соглашусь с иранцами...после гибели наших лучших офицеров из-за действий израильских провокаторов я допускаю любую пакость со стороны Израиля и США в Иране...эти способны на любое военное преступление в том числе используя террористов...убивать людей руками террористов гораздо безопаснее для этих государств.

      Перечитал вчера заявление Конашенкова. Баражирующие боеприпасы GBU - 39 оказывается были пущены израильтянами со сверхмалой высоты. Т.е. до 150 м. Сказал бы ещё, что РПГ 7 применяется на дистанции до 10 метров. И это при том, что Нижний порог, на котором С-200 видит цель -это 200 метров...Короче, да - евреи виноваты. В том, что МО заявляет такой откровенный бред. И в том, что интегрированная система ПВО в Сирии дала сбой. А по демонстрации в Иране стреляли из Тель Авива. Прямой наводкой из М-16. С калиматором.
      1. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:33
        +7
        А по демонстрации в Иране стреляли из Тель Авива. Прямой наводкой из М-16. С калиматором.

        Ха... влегкую...
        офицеры Моссад вполне могли вербануть террористов ИГИЛ где нибудь в ИРАКЕ и СИРИИ представляясь третьими лицами...снабдить их оружием и инструкциями вопрос лишь техники.
        Поэтому крайне важно захватывать хоть одного террориста после терракта и развязывать ему язык...чтобы раскрутить такую цепочку от Ахваза до Моссада.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 07:40
          +1
          Цитата: Тот же ЛЕХА

          Ха... влегкую...
          офицеры Моссад вполне могли вербануть террористов ИГИЛ где нибудь в ИРАКЕ и СИРИИ представляясь третьими лицами...снабдить их оружием и инструкциями вопрос лишь техники.
          Поэтому крайне важно захватывать хоть одного террориста после терракта и развязывать ему язык...чтобы раскрутить такую цепочку от Ахваза до Моссада.

          Это стиль арабов и персов. Израиль на территории Ирана грохал КСИРовцев и ученых-атомщиков, а также саботировал их ядерную программу. Расстрелять парад - мелко и по восточному.
          1. Тот же ЛЕХА Онлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:44
            +3
            Да цель мелковата для Моссада what но мотив напакостить Ирану и перевести стрелки на другое государство вполне может быть.
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 07:49
              -1
              Цитата: Тот же ЛЕХА
              Да цель мелковата для Моссада what но мотив напакостить Ирану и перевести стрелки на другое государство вполне может быть.

              У Израиля по Ирану три цели:
              1) Саботировать чи оттянуть его ядерную программу
              2) Не допустить его присутствия в Сирии
              3) Обанкротить - чтобы деньги не шли Хизбалле и Хамасу
              Какую из этих целей преследует данный варварский теракт? Сплотить народ вокруг аятол, что сделал Саддам во время Ирано-иракской войны?
              1. Тот же ЛЕХА Онлайн
                Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:07
                +3
                У Израиля по Ирану три цели:

                Неубедительные цели...тоже мелковаты по размаху.
                Само существование Ирана и аятолл является угрозой для Израиля...поэтому все средства борьбы с ним хороши ...в том числе и варварский терракт в Ахвазе.
                Обвинять аятолл в организации этого деяния слишком опрометчиво...потому что точно также можно обвинить в преступлениях на своей территории любое правительство в мире следуя этой логике.
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 08:12
                  -4
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  У Израиля по Ирану три цели:

                  Неубедительные цели...тоже мелковаты по размаху.
                  Само существование Ирана и аятолл является угрозой для Израиля...поэтому все средства борьбы с ним хороши ...в том числе и варварский терракт в Ахвазе.
                  Обвинять аятолл в организации этого деяния слишком опрометчиво...потому что точно также можно обвинить в преступлениях на своей территории любое правительство в мире следуя этой логике.

                  Я не думаю, что теракт замутили Аятолы - это у них с арабами иранскими давние свои разборки. Сепаратизм и т.д. Причём местных Арабов поддерживают страны Залива. С самим же Ираном у Израиля до прихода Хомейни к власти были оч хорошие отношения, в том числе плотное военное сотрудничество. Так что проблема не в народе, не в стране, а во власти аятол.
                2. Тралл Офлайн
                  Тралл Сегодня, 08:16
                  +3
                  Иранский бригадный генерал Мохтари Фар, командир 40-ой бригады КСИР, смог убить одного из нападавших боевиков из своего личного пистолета. Ахваз, Иран
                  1. Krasnodar Онлайн
                    Krasnodar Сегодня, 08:26
                    -1
                    Персидский Чак Норис.
          2. Purim Офлайн
            Purim Сегодня, 07:50
            +6
            Цитата: Krasnodar
            Расстрелять парад - мелко и по восточному.

            А наш Ил сбить с 15 спецами ,тоже по восточному..? Израиль уже ничем небрезгует ,потому что ему теперь уже никто неуказ в мире..Все куплено и везде лобби ,кроме Ирана ..Иран единственная страна в мире ,которая все в открытую говорит про вас и вы ее за это ненавидите и мечтаете уничтожить ,как и Ирак ,Сирию и т.д...
            Вот такие дела у Хесболлы.. wassat hi
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 07:52
              -2
              Цитата: Purim
              Цитата: Krasnodar
              Расстрелять парад - мелко и по восточному.

              А наш Ил сбить с 15 спецами ,тоже по восточному..? Израиль уже ничем небрезгует ,потому что ему теперь уже никто неуказ в мире..Все куплено и везде лобби ,кроме Ирана ..Иран единственная страна в мире ,которая все в открытую говорит про вас и вы ее за это ненавидите и мечтаете уничтожить ,как и Ирак ,Сирию и т.д...
              Вот такие дела у Хесболлы.. wassat hi

              ИЛ сбили сирийцы, интегрированные с российским контингентом в общую систему ПВО.
              1. Purim Офлайн
                Purim Сегодня, 07:55
                +5
                Цитата: Krasnodar
                ИЛ сбили сирийцы, интегрированные с российским контингентом в общую систему ПВО.

                Вам евреям верить,себя не уважать ..План был такой у вас явно , чтобы Ассада замочить руками русских..Ничего у вас не вышло хитрованы кровавые ! negative
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 07:57
                  -4
                  Цитата: Purim
                  Цитата: Krasnodar
                  ИЛ сбили сирийцы, интегрированные с российским контингентом в общую систему ПВО.

                  Вам евреям верить,себя не уважать ..План был такой у вас явно , чтобы Ассада замочить руками русских..Ничего у вас не вышло хитрованы кровавые ! negative

                  Нет! План был с Чуйской долины. Но все испортил империалистический, буржуазный кокос. Вот такие вот дела у Виталия с утра. soldier Правду говорю, мужики...
                  1. мордвин 3 Онлайн
                    мордвин 3 Сегодня, 08:04
                    +10
                    Щас я свой диван боевой заведу и к Витале в строй встану. Не одному же ему воевать с жидомасонским империализмом. angry
                    1. Purim Офлайн
                      Purim Сегодня, 08:57
                      +4
                      Цитата: мордвин 3
                      Щас я свой диван боевой заведу и к Витале в строй встану. Не одному же ему воевать с жидомасонским империализмом. angry

                      Владимир неподставляйтесь ... hi Итак наших тут отстреливают , я то уже профессионал .. bully
            2. Zaurbek Онлайн
              Zaurbek Сегодня, 08:17
              -1
              Сначала нужно научить сирийцев стрелять из таких систем, как С-200, либо просто не передавать им дальние системы. Интересно, сирийцам дали по шапке ха такое?
              1. Purim Офлайн
                Purim Сегодня, 09:04
                +1
                Цитата: Zaurbek
                Сначала нужно научить сирийцев стрелять из таких систем, как С-200, либо просто не передавать им дальние системы. Интересно, сирийцам дали по шапке ха такое?

                Сирийцы неплохо стреляют (ваших помнится подранили знатно ,как то давечи ..)))
                Один пилот инвалидом стал (поджарили ему одно место ракетой)))
                А здесь вы по хитрому решили сделать, бомбардировку начали именно когда наши в воздухе были .. negative
                Расчет был на то что Россия за наших убитых ,завалит Ассада ..Фиг вам ! negative Готовьтесь к ответке с нашей стороны, мы тоже умеем хитрые операции проводить .. soldier
                1. Zaurbek Онлайн
                  Zaurbek Сегодня, 09:12
                  0
                  Эффективность ракет С-200 по истребителям сейчас крайне низкая....Других самолетов Израиль не использует
      2. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 08:29
        +3
        Нормально. После модернизации ттх 200 не знают не вы ни я,но видимо у вас свои источники. Так же вас не смущает, что ПВО Сирии выпустило как сказал Израиль 20 ракет в пустоту,так как их самолеты уже дома приземлялись. Просто долбили в воздух,они же тупые. И наше МО тупое ,они же заявляют то что было все не так.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 08:34
          -2
          Цитата: Бультерьер
          Нормально. После модернизации ттх 200 не знают не вы ни я,но видимо у вас свои источники. Так же вас не смущает, что ПВО Сирии выпустило как сказал Израиль 20 ракет в пустоту,так как их самолеты уже дома приземлялись. Просто долбили в воздух,они же тупые. И наше МО тупое ,они же заявляют то что было все не так.

          Из того, что я читал задолго до этой трагедии по арабо-израильским войнам, те же сирийцы в 1973 насбивали кучу своих самолетов, как и Египтяне. По своему личному опыту - не знаю, как там с ПВО, но стреляют арабы (Хизбалла со товарищи, палестинцы) таки куда попало, во все стороны и ещё долго после того, как все закончилось.
        2. Zaurbek Онлайн
          Zaurbek Сегодня, 09:21
          0
          Наши тоже не образцово сработали....Илу нужно было в самой гуще событий там оказаться....
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
    2. профессор Онлайн
      профессор Сегодня, 07:03
      -1
      Цитата: merkavaa
      евреи во всём виноваты(

      Однозначно. Суниты режут шиитов вот ужe лет 600- виноваты евреи. Шииты режут сунитов- виноваты евреи.
      1. Грац Офлайн
        Грац Сегодня, 07:09
        +8
        профессор
        дыма без огня не бывает, я не утверждают что теракт непосредственно организовывали израильтяне или американцы, но вот в то что оказывали содействие вполне могу поверить
        1. профессор Онлайн
          профессор Сегодня, 07:39
          -4
          Цитата: Грац
          дыма без огня не бывает,

          Я был уверен, что кто-нибудь именно это и напишет. Теракты это не наш метод. Нас очень, очень, очень устраивают санкции против Исламского Государства Иран. Они супер действенны. Персидская экономика трещит по швам и персам уже не так легко поддерживать терроризм по всему миру.

          Цитата: Purim
          А кому это все выгодно ..? Иран последняя страна на БВ ,которая все еще противостоит вам Израилю..Все остальные уже давно пылают в огне и ничто вас не останавливает ,даже Россия ! Так что ненужно притворятся такими пушистыми и типо мы нипричем и т.д.

          Точно. Все остальные уже давно пылают в огне и ничто вас не останавливает. особенно пылают в огне Египет и Иордания подписавшие с нами мирный договор. Страны залива тоже пылают в огне. Особенно Эмираты. Ливан уже сгорел до тла с тех пор как перестал нас атаковать. fool

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          побеждают суниты ...а не подбросить ли Израилю оружия шиитам...
          побеждают шииты... а не подбросить ли Израилю оружия сунитам

          Без всякого сомнения. Мы поставляем и тем и другим исключительно боеприпасы. Особенно это хорошо заметно в Сирии где дарим шиитским террористам авиационные боеприпасы: бомбы и ракеты. давеча мы под Латакией снова дали им ... wassat

          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Периодические находки складов оружия и боеприпасов произведенных в ИЗРАИЛЕ тому подтверждение.

          Периодически? Складов? Хоть один покажите, а то ваш пустой треп и разбирать не интересно. hi
          1. Тот же ЛЕХА Онлайн
            Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:48
            +8
            Теракты это не наш метод.

            Да вы что издеваетесь профессор... belay это вы можете говорить какому нибудь переростку-недоумку.
            В истории вашего государства есть немало фактов когда ваши спецслужбы прибегали к террактам.
      2. Purim Офлайн
        Purim Сегодня, 07:17
        +8
        Цитата: профессор
        Цитата: merkavaa
        евреи во всём виноваты(

        Однозначно. Суниты режут шиитов вот ужe лет 600- виноваты евреи. Шииты режут сунитов- виноваты евреи.

        А кому это все выгодно ..? Иран последняя страна на БВ ,которая все еще противостоит вам Израилю..Все остальные уже давно пылают в огне и ничто вас не останавливает ,даже Россия ! Так что ненужно притворятся такими пушистыми и типо мы нипричем и т.д.
        1. АлександрК Офлайн
          АлександрК Сегодня, 07:47
          -3
          Цитата: Purim
          Иран последняя страна на БВ ,которая все еще противостоит вам Израилю.


          Спонсируя террористов типа Хизбалла и Хамас.

          Красиво вы оправдываете террор am

          Цитата: Purim
          остальные уже давно пылают в огне


          Какие глубокие познания о БВ laughing


          Цитата: Purim
          даже Россия


          lol

          Цитата: Purim
          Так что ненужно притворятся такими пушистыми и типо мы нипричем и т.д.


          Израиль долбит иранских террористов и правильно делает.
          1. Purim Офлайн
            Purim Сегодня, 07:58
            +5
            Цитата: АлександрК
            Израиль долбит иранских террористов и правильно делает.

            Уже весь БВ пылает от этих "борцов с террористами" ..И если бы не Россия впреглась , там бы уже давно Израиль применил ЯО от злобы и ненависти ко всем..И такие как вы "подпевалы " во многих странах развязывают руки израильской военщины..
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 08:06
              -2
              Цитата: Purim
              Цитата: АлександрК
              Израиль долбит иранских террористов и правильно делает.

              Уже весь БВ пылает от этих "борцов с террористами" ..И если бы не Россия впреглась , там бы уже давно Израиль применил ЯО от злобы и ненависти ко всем..И такие как вы "подпевалы " во многих странах развязывают руки израильской военщины..

              А израильская военщина, как известно, бомбит арабскую деревенщину! Известна всему миру! Как мать говорю, как женщина...Вот такие вот дела в стратегических войсках Сиона soldier Правду говорю, мужики...
            2. АлександрК Офлайн
              АлександрК Сегодня, 08:31
              -2
              Цитата: Purim
              Уже весь БВ пылает от этих "борцов с террористами" ..


              А от борцов с игил не пылает?
              Израиль борется с террористами на любой территории, с которой они угрожают.
              Ничего не поделать - Иран помогает террористам ы разных странах и разных местах и раз кроме Израиля это мало кого волнует из-за политических интересов, то приходится действовать.



              Цитата: Purim
              .И если бы не Россия впреглась , там бы уже давно Израиль применил ЯО от злобы и ненависти ко всем


              laughing fool

              Цитата: Purim
              ..И такие как вы "подпевалы " во многих странах развязывают руки израильской военщины..


              Да ладно? belay
      3. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:19
        +7
        . Шииты режут сунитов- виноваты евреи.


        А как же профессор...
        побеждают суниты ...а не подбросить ли Израилю оружия шиитам...
        побеждают шииты... а не подбросить ли Израилю оружия сунитам.
        Периодические находки складов оружия и боеприпасов произведенных в ИЗРАИЛЕ тому подтверждение.
        Дуракoв профессор тут нет ...все прекрасно понимают какими методами действует Израиль и США в ИРАНЕ и СИРИИ.
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 07:26
          -2
          А в персональных компьютерах Хизбаллы? А в персональных компьютерах ИГИЛ? 80% процессоров израильской разработки! Думаете, совпадение?
          1. mvg Офлайн
            mvg Сегодня, 08:44
            +3
            80% процессоров израильской разработки

            Да ладно. В Израиле и процессоры для ПК разрабатываются? Откройте тайну.. Может и национальная ОС есть? Да я сразу, со своей рязанской рожей к вам на ПМЖ перееду
            1. Krasnodar Онлайн
              Krasnodar Сегодня, 08:47
              -2
              Цитата: mvg
              80% процессоров израильской разработки

              Да ладно. В Израиле и процессоры для ПК разрабатываются? Откройте тайну.. Может и национальная ОС есть? Да я сразу, со своей рязанской рожей к вам на ПМЖ перееду

              Да. Израильское отделение Интеля. От 80% процессоров в мире. Если действительно хотите на работу, у меня там друг инженер какой-то важный laughing пишите, если че, узнаю че с работой, по крайней мере.
              1. mvg Офлайн
                mvg Сегодня, 08:51
                +2
                Израильское отделение Интеля

                Уважаемый Краснодар. Разработка Интел. У вас просто завод. Так же, как и в Малайзии и в Сингапуре и на Тайване.. А разработчики, на пальцах одной руки помещаются. Израиля там нет.
                1. АлександрК Офлайн
                  АлександрК Сегодня, 09:02
                  -2
                  .Разработка Интел. У вас просто завод.


                  Правда? wink




                  10 июня 2018 г

                  Intel представил разработанные в Израиле процессоры восьмого поколения
                  Корпорация Intel представила на проходящей в Тайване выставке COMPUTEX два разработанных в Израиле процессора нового поколения - Whiskey Lake для ноутбуков и Amber Lake для компьютеров 2 в 1.

                  Новые процессоры, который выйдут на рынок уже этой осенью, поддерживают доступ к интернету со скоростью до 1 гигабита в секунду и на десятки процентов улучшают потребления энергии и другие показатели.

                  Новые процессоры сделаны по технологии 14 нанометров и предназначены для 140 различных моделей компьютеров.


                  .21 августа 2017 г
                  Intel представил новое поколение процессоров, разработанное в Израиле
                  Корпорация Intel представила в понедельник, 21 августа, новое, восьмое, поколение процессоров линейки Intel Core.

                  Получившие название Kaby Lake Refresh процессоры были большей частью разработаны в Израиле. Их показатели, согласно данным корпорации, на 40% лучше, чем у процессоров, выпущенных год назад.
                2. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 09:06
                  -1
                  Цитата: mvg
                  Израильское отделение Интеля

                  Уважаемый Краснодар. Разработка Интел. У вас просто завод. Так же, как и в Малайзии и в Сингапуре и на Тайване.. А разработчики, на пальцах одной руки помещаются. Израиля там нет.

                  Никак нет. Именно отдел разработки Интеля.
              2. mvg Офлайн
                mvg Сегодня, 08:56
                +2
                80% процессоров в мире

                В своей жизни видел тысячи процессоров Intel, ни разу не было нарисовано Israel.. От 286 до Core i3/5/7 всех 8-и поколений и серверных Itanium и Xeon
                1. Krasnodar Онлайн
                  Krasnodar Сегодня, 09:11
                  0
                  Цитата: mvg
                  80% процессоров в мире

                  В своей жизни видел тысячи процессоров Intel, ни разу не было нарисовано Israel.. От 286 до Core i3/5/7 всех 8-и поколений и серверных Itanium и Xeon

                  https://compress.ru/article.aspx?id=23049
                  https://www.intel.com/content/www/us/en/corporate-responsibility/intel-in-israel.html
        2. ender Онлайн
          ender Сегодня, 07:33
          -3
          трое боевиков, вооружённых автоматами Калашникова


          все силы брошены на поиск израильского оружия, а как же
        3. Баберметис Офлайн
          Баберметис Сегодня, 09:12
          0
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          . Шииты режут сунитов- виноваты евреи.


          А как же профессор...
          побеждают суниты ...а не подбросить ли Израилю оружия шиитам...
          побеждают шииты... а не подбросить ли Израилю оружия сунитам.
          Периодические находки складов оружия и боеприпасов произведенных в ИЗРАИЛЕ тому подтверждение.
          Дуракoв профессор тут нет ...все прекрасно понимают какими методами действует Израиль и США в ИРАНЕ и СИРИИ.


          Вы уважаемй, потрудитесь поискать в интернете какие страны поставляли оружие противоборствующим сторонам в далеких 80х, когда Ирак и Иран сцепились в смертельной схватке, многое удивит.
      4. Бультерьер Офлайн
        Бультерьер Сегодня, 08:31
        +2
        Ну а вы режете их всех,вы считаете себя лучше?
        1. Krasnodar Онлайн
          Krasnodar Сегодня, 08:38
          -1
          Цитата: Бультерьер
          Ну а вы режете их всех,вы считаете себя лучше?

          Нет. Просто жить хоцца. Как то так.
    3. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 07:40
      +1

      merkavaa (леонид) Сегодня, 06:57
      -2
      евреи во всём виноваты

      ...ваше утверждение зачтётся...
  3. Сергей Медведев Офлайн
    Сергей Медведев Сегодня, 07:03
    +6
    То что Аль-Каиду вырастили американцы и саудиты давно известно, поэтому неудивительно торчание западных ушей в данном теракте.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:07
    +3
    Между тем, в ВС Ирана всю ответственность за подготовку террористов возложили на израильские и американские спецслужбы

    ...значит есть основания и доказательства....и снова террористическое государство
    Израиль - террористическое государство: colonelcassad
    https://colonelcassad.livejournal.com/4189025.html
    в действии...
  5. Роман777 Офлайн
    Роман777 Сегодня, 07:07
    -3
    -Вовочка, это ты разбил окно?
    -Да Марьиванна, но я не виноват, виноват Изя.
    -?
    -Я хотел разбить камнем его жидовскую морду, но он коварно пригнулся...
    1. Purim Офлайн
      Purim Сегодня, 07:20
      +7
      Цитата: Роман777
      -Вовочка, это ты разбил окно?
      -Да Марьиванна, но я не виноват, виноват Изя.
      -?
      -Я хотел разбить камнем его жидовскую морду, но он коварно пригнулся...

      Видать изя ,что то такое сказал и подставил четко Вовочку.. laughing
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 07:43
        -2
        Цитата: Purim
        Видать изя ,что то такое сказал и подставил четко Вовочку..


        Да как всегда поймал Вовочку на очередном гадском поступке fellow
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 07:53
          +2
          Цитата: АлександрК
          Да как всегда поймал Вовочку на очередном гадском поступке

          Вот гаденыш. Изя, а не Вовочка. wassat Как то толканул такого Изю, он окно высадил, а я виноватым оказался. laughing
        2. Purim Офлайн
          Purim Сегодня, 08:01
          +4
          Цитата: АлександрК
          Цитата: Purim
          Видать изя ,что то такое сказал и подставил четко Вовочку..


          Да как всегда поймал Вовочку на очередном гадском поступке fellow

          И устранил конкурента, ехидно улыбаясь и потирая лодошки.. wink
      2. Krasnodar Онлайн
        Krasnodar Сегодня, 07:44
        0
        Цитата: Purim
        Цитата: Роман777
        -Вовочка, это ты разбил окно?
        -Да Марьиванна, но я не виноват, виноват Изя.
        -?
        -Я хотел разбить камнем его жидовскую морду, но он коварно пригнулся...

        Видать изя ,что то такое сказал и подставил четко Вовочку.. laughing

        Вовочка, залезь на бронивечок, прям на Финском Вокзале! Так и сказал.
  6. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:12
    +9
    На ковре в главном внешнеполитическом ведомстве Ирана оказались диппредставители Британии, Дании и Нидерландов
    Кстати те страны, в которых сегодня идет разнузданная антироссийская компания. В одной ловят шпионов-отравителей, в других пока просто шпионов при этом совершенно не обращая кто легально проживает на их территориях и какую угрозу несет. Ну а про Сша и Израиль с их возможным участием в организации теракта можно только сказать - к маме не ходи, так и есть.
    1. Purim Офлайн
      Purim Сегодня, 08:06
      0
      Цитата: rotmistr60
      Кстати те страны, в которых сегодня идет разнузданная антироссийская компания.

      Цитата: rotmistr60
      Ну а про Сша и Израиль с их возможным участием в организации теракта можно только сказать - к маме не ходи, так и есть.

      И добавить Геннадий нечего , все таки и есть ...
    2. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 08:24
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Ну а про Сша и Израиль с их возможным участием в организации теракта можно только сказать - к маме не ходи, так и есть.


      Зачем? wassat
      Дать Ирану карты в руки?
  7. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 07:36
    -1
    Израиль и США следов не оставляют.

    Тут явные следы правительства Ирана, который пытается перед новыми санкциями сплотить народ за счёт внешнего врага.
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:53
      +2
      Тут явные следы правительства Ирана, который пытается перед новыми санкциями сплотить народ за счёт внешнего врага.

      Чудесный коммент... smile

      следуя этой логике правительство США чтобы сплотить американский народ перед внешним врагом намеренно уничтожило свои башни-близнецы в Нью-Йорке
      а Израиль чтобы сплотить евреев намеренно провоцирует палестинцев убийствами их граждан.
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 08:22
        0
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        следуя этой логике правительство США чтобы сплотить американский народ перед внешним врагом намеренно уничтожило свои башни-близнецы в Нью-Йорке
        а Израиль чтобы сплотить евреев намеренно провоцирует палестинцев убийствами их граждан.



        В нормальных странах меняется правительство народом и выборами, есть борьба политических сил, а в Иране и некоторых других странах, где народ не может выбирать или выборы лишь фикция - нет. Поэтому правительство ради выживания своего диктаторского режима идёт на подобное.

        Недавно индийская компания Chennai Petroleum сообщила о прекращении переработки иранской нефти на принадлежащих ей нефтеперегонных заводах, закупку иранской нефти прекратили государственная Hindustan Petroleum Corp и несколько других нефтяных компаний, Volkswagen AG покидает иранский рынок. Японские нефтяные компании временно приостановили поставку иранской нефти до получения результатов переговоров Ирана с США относительно отмены санкций.

        И это начало. Когда ударят новые санкции - Ирану будет очень плохо. Диктаторские режимы держатся за свою власть всеми силами и будут делать максимум, чтобы сплотить народ.
        Когда народ доводят до ручки и нет альтернативы - народ либо окончательно ложится и становится послушными овечками, либо поднимается на свое правительство. В Иране народ не пассивный и, когда грянет гром - будут громадные волнения, а то и скинут власть.
        1. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:33
          +1
          В нормальных странах меняется правительство народом и выборами


          Святая наивность...
          а вот англосаксы утверждают что правительство в ВАШИНГТОНЕ и лично президент США избран русскими...
          хе хе Петровым и Башировым.
          Не читайте газет на ночь ...особенно про выборы,народ ,диктаторские режимы и демократию.
          По мне в США сложился самый настоящий диктаторский режим...который выкручивает санкциями руки правительствам стран во всем мире...этакий мировой жандарм.
          1. АлександрК Офлайн
            АлександрК Сегодня, 08:44
            -1
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            а вот англосаксы утверждают что правительство в ВАШИНГТОНЕ и лично президент США избран русскими...


            Да что вы говорите? laughing



            Цитата: Тот же ЛЕХА
            По мне в США сложился самый настоящий диктаторский режим...который выкручивает санкциями руки правительствам стран во всем мире...этакий мировой жандарм.


            Ужас то какой. И санкции США просто так ввели от делать нечего?

            Возьмём северную Корею - кто вводил санкции? - все, включая Россию и Китай голосовали вместе в США в СБ ООН.

            Против России санкции только США ввели? Тоже нет.

            Иран - предыдущий президент США снял санкции Ирана,которые поддерживали почти все страны в обмен на плохую сделку без реальных гарантий и допуска Магатэ на все нужные объекты, а Трамп их вернул и есть за что. Иран врал, что не имел программу ЯО, спонсирует террористов итд.

            Против Турции? - да вы бы сами были рады, если бы Путин ввёл реальные санкции против того, кто сбил самолёт специально.

            Проблема с Китаем? США и тут можно понять - они борются за свою экономику.

            Они это делают потому, что могут, потому что являются сильной страной и борются за свою страну, свою экономику.
          2. Приговор Онлайн
            Приговор Сегодня, 09:14
            0
            Это не «святая наивность», это осознанная ложь. Сказками про демократические и недемократические режимы евреи из разных стран троллят наивное народонаселение. В их циничное кукареканье можно было бы поверить, если б их злобные высеры были направлены на Саудитов, Катар и прочие Оманы. Но, нет, помалкивают в тряпочку, этих трогать нельзя. До поры, до времени.
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 07:54
      -2
      Та не. Там, если я не ошибаюсь, свои разборки между персами и иранскими арабами. Последних спонсируют заливнЫе монархии.
  8. Владыка-Вселенский Онлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 08:04
    +3
    Смотрю я как изворачиваются как ужики жи..ы на этом форуме,объясняя что они тут воообще не причём,моя хата с краю и это чисто арабские методы взрывать самого себя.Так знайте товарищи пей....тые,вас недолюбливали в России и не только и до этого,ну а после убиенных вами 15 наших бесценых людей, презрение по отношению к вам стала в разы больше.Аргумент про то что виноваты сирийцы не канает.Нефиг было стрелять по суверенному государству.Не нравится хизболлах бомбите Ливан,не нравится Иран бомбите его.Но как трусливые и подлые еврей будут бомбить страну с ЯО и многочисленной армией...?.
    Кароче...благодарите Господа что окружение Путина представляет одни еврей,что политики,что бизнесмены.В противном случае на БВ появилась бы новая пустыня.
    1. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 08:17
      +2
      Цитата: Владыка-Вселенский
      Кароче...благодарите Господа что окружение Путина представляет одни еврей,что политики,что бизнесмены.В противном случае на БВ появилась бы новая пустыня.


      "кароче" в голове у вас, Владыка- Вселенский пустыня.. демагогию бульварную развели тут.
    2. Krasnodar Онлайн
      Krasnodar Сегодня, 08:20
      -1
      Цитата: Владыка-Вселенский
      Смотрю я как изворачиваются как ужики жи..ы на этом форуме,объясняя что они тут воообще не причём,моя хата с краю и это чисто арабские методы взрывать самого себя.Так знайте товарищи пей....тые,вас недолюбливали в России и не только и до этого,ну а после убиенных вами 15 наших бесценых людей, презрение по отношению к вам стала в разы больше.Аргумент про то что виноваты сирийцы не канает.Нефиг было стрелять по суверенному государству.Не нравится хизболлах бомбите Ливан,не нравится Иран бомбите его.Но как трусливые и подлые еврей будут бомбить страну с ЯО и многочисленной армией...?.
      Кароче...благодарите Господа что окружение Путина представляет одни еврей,что политики,что бизнесмены.В противном случае на БВ появилась бы новая пустыня.

      С каких это пор Иран страна с ЯО? )) А многочисленная армия это ливанская? Вы, нурок, подойдите к памятнику Штефана Челмаре, прокляните, как в 90-е, русских оккупантов, которые попортили Вам шикарную жизнь при румынах, затем езжайте в Москву, подработайте гастробайтером в каком нибудь еврейском бизнесе и возвращайтесь обратно в Молдову - проклинать жидань ынпуцит ку оккупантэ русэ, или как у Вас там на лимба румынэ? ))
      1. Владыка-Вселенский Онлайн
        Владыка-Вселенский Сегодня, 08:31
        +1
        Ты себя выдал мандовашка,для меня русский не оккупант во первых.Во вторых на евреев я не работал и не буду .В третьих шикарную жизни при румынах может называть только неграммотный человек.А на счет Штефана,то да, он наш герой национальный,который освободил от паршивых османов,и кстати Он неплохо ладил с Российской Империей.Крестили его в православной церкви ибо на западе его не признали.Так что пшел отсюда шелудивый и хватит шифроваться за российским флагом,ты Его не достоин.
        1. Комментарий был удален.
  9. bladerunner144 Онлайн
    bladerunner144 Сегодня, 08:30
    +1
    я уже напоминал, война между суннитами и шиитами длится уже 1300 лет. персы это самое большое меньшинство́ в иране и не все там шииты. можно конечно обвинять цру или разведку моей страны, но проблема в том, что для успешной деятельности нужна идеологическая платформа, которая баблом не покупается. тут сразу же кинуться меня обвинять в поддержке террористов , но реалии таковы, что миллионы азеров, курдов и представителей других этнической групп не довольны тем, что вода подается раз в день на пару часов, а деньги государства тратятся на войну с ихними соплеменниками или единоверцами.недавно был нанесен ракетный удар по ираку ираном (курды им не нравятся), шииты местные (в ираке) сожгли иранские представительства и прикончили немало ксировцов.
    не все так гладко воина между ираном и ираком началась как раз так же и по поводу освобождения авхаза из под гнета шиитов. ну понятно , что "жидовские морды" ее раздули на 7 лети 500,000 убитых. господа хорошие, как дружилось россии (ссср) с ираном до 79 года? после смены режима будет также.
  10. Silvestr Онлайн
    Silvestr Сегодня, 08:44
    0
    жизнь человека уже ничего не стоит. У нас 15, у них 28. Безумство нашей жизни
  11. Приговор Онлайн
    Приговор Сегодня, 09:05
    0
    Всё верно. Пишем - Саудиты, читаем - США и Израиль. Ай да евреи, 14 человек здесь, 28 там... шустрые «партнёры».