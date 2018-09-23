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Инженерные войска ВС РФ в ожидании первых поставок экзоскелетов

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Замначальника инжнерных войск России полковник Руслан Алахвердиев сообщает о том, что в следующем году российские сапёры получат экзоскелеты. Снабжение инженерных войск экзоскелетами позволит решить сложную задачу по снижению нагрузки на бойца при переноске массивных грузов, включающих противоминное оборудование.

По словам полковника Алахвердиева, экзоскелет позволит солдату переносить около 50 кг грузов, не прилагая сверхусилий.

Инженерные войска ВС РФ в ожидании первых поставок экзоскелетов



Из заявления заместителя начальника инженерных войск:
Минёры и штурмовики очень тяжело экипированы и несут на себе большое количество боеприпасов. Чтобы выполнять боевые задачи, им необходимо специальное снаряжение.


Этим снаряжением и является экзоскелет. На данный момент экипировка нового поколения проходит завершающие испытания. После испытаний экзоскелеты начнут поступать в подразделения штурма и разграждения.

Аппарат, естественно, не снимает всей нагрузки на военнослужащего, однако позволяет её распределять так, что на переноску груза тратится существенно меньше сил и энергии, как это бывает в обычных условиях. Армейские экзоскелеты (в зависимости от целей) могут оснащаться защитными средствами.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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7 комментариев
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  1. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 07:11
    0
    ... крайний раз ВВП осматривал подобные экземпляры на выставке... походу не за горами то время, когда такие экзоскелеты станут почти обыденным явлением в ВС РФ...
  2. Егорчик Офлайн
    Егорчик Сегодня, 07:18
    +4
    Инженеры в ожидании экзоскелетов, танкисты в ожидании армат, летчики в ожиданий су-57, пехота ждет курганца армия ждунов какая то.
    1. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 07:31
      +7
      Цитата: Егорчик
      Инженеры в ожидании экзоскелетов, танкисты в ожидании армат, летчики в ожиданий су-57, пехота ждет курганца

      Все мы ждём постановки на БД значимого количества С-500...

      Вообще, любители проводить исторические аналогии могут спокойно начинать вспоминать 1941 год истории СССР, когда тоже много чего было или на подходе или на различных стадиях испытаний и запуска в производство.
      1. Андрей Чистяков Офлайн
        Андрей Чистяков Сегодня, 07:35
        +1
        На дворе 2018 год. Не находите?
  3. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 07:26
    +5
    Автор материала не совсем точен в терминологии и физике.
    Меньше сил и энергии не может тратиться не перенос того же груза плюс самого экзика, учитывая что экз пассивный.
    Происходит простое перераспределение нагрузки с переносом значительной части её на самые мощные и выносливые мышцы организма - феморис, глютеус и иже с ними.
    Т.е. при использовании нормально работающего пассивного экзоскелета энергии тратится несколько больше, но боец действительно может перенести значительный груз на большее расстояние и несколько быстрее.

    Это пишу не заради поумничать, а ради попытки достичь у бОльшего числа людей понимания что и как работает при юзаньи экзика.
    1. nPuBaTuP Офлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 07:58
      0
      учитывая что экз пассивный

      а что скажете про активный "экз"?
  4. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 08:02
    0
    как в сталкере