Инженерные войска ВС РФ в ожидании первых поставок экзоскелетов

Минёры и штурмовики очень тяжело экипированы и несут на себе большое количество боеприпасов. Чтобы выполнять боевые задачи, им необходимо специальное снаряжение.

Замначальника инжнерных войск России полковник Руслан Алахвердиев сообщает о том, что в следующем году российские сапёры получат экзоскелеты. Снабжение инженерных войск экзоскелетами позволит решить сложную задачу по снижению нагрузки на бойца при переноске массивных грузов, включающих противоминное оборудование.По словам полковника Алахвердиева, экзоскелет позволит солдату переносить около 50 кг грузов, не прилагая сверхусилий.Из заявления заместителя начальника инженерных войск:Этим снаряжением и является экзоскелет. На данный момент экипировка нового поколения проходит завершающие испытания. После испытаний экзоскелеты начнут поступать в подразделения штурма и разграждения.Аппарат, естественно, не снимает всей нагрузки на военнослужащего, однако позволяет её распределять так, что на переноску груза тратится существенно меньше сил и энергии, как это бывает в обычных условиях. Армейские экзоскелеты (в зависимости от целей) могут оснащаться защитными средствами.