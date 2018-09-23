Два украинских корабля вошли в исключительную экономическую зону РФ
Два судна Военно-морских сил Украины в сопровождении кораблей Пограничной службы ФСБ РФ движутся вдоль крымского побережья в исключительной экономической зоне России, передает ТАСС.
Как рассказал журналистам представитель погрануправления, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины находятся недалеко от Крымского полуострова в исключительной экономической зоне России, следуя на северо-восток.
В соответствии с положениями международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ украинские суда передвигаются под контролем кораблей береговой охраны ПС ФСБ РФ.
Сопровождение осуществляется на безопасной дистанции, добавили в управлении.
Источник в силовых структурах пояснил агентству, что суда движутся в Черном море в сторону Керченского пролива за пределами 12-мильной зоны, являющейся территориальными водами России. Граница не нарушалась. Однако за ее пределами находится исключительная экономическая зона, которая может простираться до 2 сотен миль от берега. В данной зоне прибрежное государство имеет суверенные права в сфере разработке и сохранения природных ресурсов. Вместе с тем корабли других стран пользуются в подобных зонах свободой передвижения.
Плавучая мастерская советского флота (ПМ-9) проекта 304 (позже «Краснодон», а с 2001 года – «Донбасс») досталась Украине в 1997 году после раздела Черноморского флота в качестве судна управления. Построена в 1969 году польскими судостроителями. Долгое время судно в неудовлетворительном техническом состоянии. Впервые после ремонта вышло в море под украинским флагом в январе 2011 года. В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ было передано Украине.
Как рассказал журналистам представитель погрануправления, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины находятся недалеко от Крымского полуострова в исключительной экономической зоне России, следуя на северо-восток.
В соответствии с положениями международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ украинские суда передвигаются под контролем кораблей береговой охраны ПС ФСБ РФ.
Сопровождение осуществляется на безопасной дистанции, добавили в управлении.
Источник в силовых структурах пояснил агентству, что суда движутся в Черном море в сторону Керченского пролива за пределами 12-мильной зоны, являющейся территориальными водами России. Граница не нарушалась. Однако за ее пределами находится исключительная экономическая зона, которая может простираться до 2 сотен миль от берега. В данной зоне прибрежное государство имеет суверенные права в сфере разработке и сохранения природных ресурсов. Вместе с тем корабли других стран пользуются в подобных зонах свободой передвижения.
Плавучая мастерская советского флота (ПМ-9) проекта 304 (позже «Краснодон», а с 2001 года – «Донбасс») досталась Украине в 1997 году после раздела Черноморского флота в качестве судна управления. Построена в 1969 году польскими судостроителями. Долгое время судно в неудовлетворительном техническом состоянии. Впервые после ремонта вышло в море под украинским флагом в январе 2011 года. В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ было передано Украине.
- Использованы фотографии:
- Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
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