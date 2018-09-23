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Два украинских корабля вошли в исключительную экономическую зону РФ

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Два судна Военно-морских сил Украины в сопровождении кораблей Пограничной службы ФСБ РФ движутся вдоль крымского побережья в исключительной экономической зоне России, передает ТАСС.



Как рассказал журналистам представитель погрануправления, корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» ВМС Украины находятся недалеко от Крымского полуострова в исключительной экономической зоне России, следуя на северо-восток.


В соответствии с положениями международного морского права и в интересах обеспечения безопасности РФ украинские суда передвигаются под контролем кораблей береговой охраны ПС ФСБ РФ.

Сопровождение осуществляется на безопасной дистанции, добавили в управлении.

Источник в силовых структурах пояснил агентству, что суда движутся в Черном море в сторону Керченского пролива за пределами 12-мильной зоны, являющейся территориальными водами России. Граница не нарушалась. Однако за ее пределами находится исключительная экономическая зона, которая может простираться до 2 сотен миль от берега. В данной зоне прибрежное государство имеет суверенные права в сфере разработке и сохранения природных ресурсов. Вместе с тем корабли других стран пользуются в подобных зонах свободой передвижения.

Плавучая мастерская советского флота (ПМ-9) проекта 304 (позже «Краснодон», а с 2001 года – «Донбасс») досталась Украине в 1997 году после раздела Черноморского флота в качестве судна управления. Построена в 1969 году польскими судостроителями. Долгое время судно в неудовлетворительном техническом состоянии. Впервые после ремонта вышло в море под украинским флагом в январе 2011 года. В 2014 году после вхождения Крыма в состав РФ было передано Украине.
Использованы фотографии:
Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым/ТАСС
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25 комментариев
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  1. Purim Онлайн
    Purim Сегодня, 08:37
    0
    Эх потопить бы , да нельзя ..Опять таранить придется? Ведь провокацию "братья" явно готовят..
  2. nPuBaTuP Офлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 08:38
    +3
    В Азовское море видимо идут...
    Вот интересно наши пропустят их в проливе?
    1. demo Офлайн
      demo Сегодня, 08:42
      0
      После досмотра.
      А вот сколько он продлится - это вопрос.
      Хотя военные суда не досматривают.
      Это повод к войне.
      Вот если бы велись боевые действия, то любое военное судно следующее в этом районе - потенциальная цель и объект досмотра.
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 08:45
        +7
        Буксир самый опасный из них. Я ему не доверяю. И предлагаю его не трогать. А то кто большее корыто обратно отбуксирует в родную гавань smile
        1. федоров Онлайн
          федоров Сегодня, 09:05
          0
          На буксире его отвели в 2014 году в Одессу, когда спустили Российский флаг. Видать передумали старье у себя оставлять. Он горел пару раз на хозяйстве Украины, шторм его колбасил, там проблем валом. ( я про Донбасс )
  3. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 08:40
    +1
    чё за ерунда,почему они ещё не арестованы,как наш Норд в Азовском море,для обмена fool я бы отдал приказ немедленно сопроводить их в наш порт,а экипаж бы поставил перед фактом что они вна укроину вернутся,когда мы получим назад своих моряков,в том числе и незаконно арестованного капитана Норда.
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 08:43
      0
      И что даст *арест*? Встать на уровень быдла? Арестовать,захватить или сравнять с землей Россия может- но с улыбкой на лице показывая всем свою доброжелательность.....пряча за спиной дубинку lol большую и толстую
  4. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:40
    +5
    Порошенко снова приглашает Россию на войну...
    смотрю многочисленные встречи по зомбоящику наших журналистов с представителями киевского режима и вижу в глазах майданутых буквально пещерное желание чтобы наша страна влезла в очередную войну с ними...буквально требуют... Россия напади на нас.
    Нынешняя провокация кастрюлеголовых из этой же серии ...проверка на прочность.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 08:50
      +3
      Война, хотя бы маленькая, это его единственный шанс удержаться у власти после марта 2019
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:21
      0
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Нынешняя провокация кастрюлеголовых

      это не проовокация. Она будет позднее. Пока 2 лайбы шлепают в Азов
  5. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 08:41
    0
    ну и что дальше? Идут себе и идут.Скорее всего совершают переход в Бердянск или Мариуполь. Гораздо опаснее то, что ВМСУ скоро начнут проверять суда в Азовском море по примеру России. Вот тогда-то опасно станет.
    1. МЮД Онлайн
      МЮД Сегодня, 09:18
      0
      Скорее всего совершают переход в Бердянск или Мариуполь.

      Если это так, вопрос в другом, как они преодолеют наши территориальные воды в районе Керчи, там куда не кинь везде 12-мильная зона.
      1. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:20
        0
        Цитата: МЮД
        как они преодолеют наши территориальные воды в районе Керчи

        беспроблемно. Азовское море по последнему договору- внутреннее море Укрианы и России без ограничения мореплавания
  6. kjhg Офлайн
    kjhg Сегодня, 08:42
    +2
    В данной зоне прибрежное государство имеет суверенные права в сфере разработке и сохранения природных ресурсов. Вместе с тем корабли других стран пользуются в подобных зонах свободой передвижения.
    Тогда зачем подавать эту новость так, как будто они нарушили нашу границу и вошли в территориальные воды России? request
    1. Livonetc Офлайн
      Livonetc Сегодня, 08:53
      +2
      Подано вполне спокойно.
      Однако обстановка такая.
      Потому реакция как в старом анекдоте.
      Милиция задержала мужчину который громил павильон Пиво.
      Спрашивают о причине погрома.
      Мужик.
      Вот сказали бы просто
      Пива нет.
      А то говорят
      ПИВАА НЕЕЕТ !!!
  7. gabonskijfront Онлайн
    gabonskijfront Сегодня, 08:43
    +3
    Славный боевой путь прошла плавмастерская "ПМ-9" пока не стала кораблём управления «Донбас».
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 08:59
      +2
      Я только не понимаю, как плавмастерская превращается в корабль управления......буксирами что ли?
  8. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 08:56
    0
    А в чем смысл новости то? Не боевые же корабли и нарушений нет.
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 09:08
      +2
      Если идут в сторону Керченского моста, то запросто могут быть с "начинкой".
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 09:11
        0
        Слава , привет ! hi
        Цитата: sabakina
        Если идут в сторону Керченского моста, то запросто могут быть с "начинкой"

        Вот в этом и есть смысл новости : пробудить здоровую паранойю . wink
  9. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 09:11
    0
    А вот и продолжение новости "ВСУ перебросило под Мариуполь боевых пловцов".
    Фигли им еще там делать - кого буксировать и кем командовать?
  10. Теренин Офлайн
    Теренин Сегодня, 09:13
    0
    Нужно понять цель этого "перехода" и все станет на свои места.
  11. Seamaster Офлайн
    Seamaster Сегодня, 09:14
    0
    Если они следуют в Азовское море, то плавмастерскую не пустить - плёвое дело. Ей 49 лет от роду. Техническое состояние ужасное. Вполне можно не пустить ее под предлогом ее опасности для гидротехнических сооружений, т.е. моста.
    И еще: не путайте боевые корабли флотов мира, пользующиеся экстерриториальностью даже при стоянке в иностранном порту, и суда вспомогательного флота, такой экстерриториальностью не пользующиеся.
  12. samarin1969 Офлайн
    samarin1969 Сегодня, 09:18
    0
    Вполне могут использовать, как "политический брандер" в Керченском проливе. Примечательно, что украинские медиа почему-то обходят эту тему строной...
  13. Zaurbek Онлайн
    Zaurbek Сегодня, 09:23
    0
    Ну движутся т движутся....в чем новость?