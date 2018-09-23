Новости

Президент Ирана пообещал Трампу участь Саддама

8
Тегеран крайне резко высказался в адрес США в связи с терактом в иранском Ахвазе. Напомним, что власти Ирана виновниками теракта считает спецслужбы США и Израиля. По словам представителей оборонного ведомства страны, ЦРУ и Моссад занимались подготовкой террористов на территории двух стран Персидского залива, одним из которых является Саудовская Аравия.

Иранский телеканал PressTV приводит заявление официального Тегерана, в котором говорится о попытках США вмешиваться во внутренние дела Ирана, применяя для этого различные способы: от финансирования протестов до террористических актов.

Обращает на себя внимание и выступление президента страны Хасана Роухани. По его словам, Иран ни при каких обстоятельствах не собирается отказываться от своей ракетной программы по той простой причине, что США, подписывая договорённости, первыми эти договорённости и нарушают.


Роухани:
Мы не намерены прогибаться под давлением США. Я напомню, что в своё время Совбез ООН назвал ответственным за начало войны (с Ираном, - прим. «ВО) Саддама (Хусейна), а все страны, которые его поддерживали, пожалели об этом. Участь Саддама и Ирака ожидает Трампа и Америку.


Президент Ирана пообещал Трампу участь Саддама


При этом Роухани не упомянул о том, что с Саддамом в конечном итоге расправились именно Соединённые Штаты Америки.
Использованы фотографии:
depositphotos.com
Мы в Яндекс Дзен
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

8 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:16
    +3
    Саддамом в конечном итоге расправились именно Соединённые Штаты Америки.

    Так он сам же по глупости своей позволил американским инспекторам и разведчикам всю страну с инспекциями облазить...за что и поплатился в конечном счете.
    Надо всегда помнить что тот кто заключает сделку со слугой Сатаны всегда оказывается проигравшей стороной.
    1. Vard Онлайн
      Vard Сегодня, 09:20
      0
      Есть мнение что в США большое .... Очень большое количество спящих ячеек различных масульманских течений.... Так что вполне может быть...
    2. Фил77 Онлайн
      Фил77 Сегодня, 09:24
      0
      Согласен с Вами,а вообще-то для внутреннего потребителя ещё не то можно заявить.Если об'ективно то весовая категория между странами не та,не потянет он с янки бодаться.Если только по мелочам
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 09:19
    +1
    Сильное заявление...
  3. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 09:19
    0
    Там такой бардак. Лучше к Жириновскому за комментариями smile Он же на востоковеда учился и фарси учил, да и турецкий знает.
  4. Mauricio Онлайн
    Mauricio Сегодня, 09:22
    0
    Мы не намерены прогибаться под давлением США. Я напомню, что в своё время Совбез ООН назвал ответственным за начало войны (с Ираном, - прим. «ВО) Саддама (Хусейна), а все страны, которые его поддерживали, пожалели об этом. Участь Саддама и Ирака ожидает Трампа и Америку.

    трон под аятоллами зашатался, понадобилась уже дешевая пропаганда. Бодливой корове как бы рога не обломали.
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:24
      0
      трон под аятоллами зашатался
      Слишком смелое заявление...не подкрепленное фактами.
  5. Владыка-Вселенский Онлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 09:26
    0
    Это серьезное заявление вообще то, которое приближает нас к большому фейерверку.