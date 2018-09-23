Президент Ирана пообещал Трампу участь Саддама

Мы не намерены прогибаться под давлением США. Я напомню, что в своё время Совбез ООН назвал ответственным за начало войны (с Ираном, - прим. «ВО) Саддама (Хусейна), а все страны, которые его поддерживали, пожалели об этом. Участь Саддама и Ирака ожидает Трампа и Америку.

Тегеран крайне резко высказался в адрес США в связи с терактом в иранском Ахвазе. Напомним, что власти Ирана виновниками теракта считает спецслужбы США и Израиля. По словам представителей оборонного ведомства страны, ЦРУ и Моссад занимались подготовкой террористов на территории двух стран Персидского залива, одним из которых является Саудовская Аравия.Иранский телеканал PressTV приводит заявление официального Тегерана, в котором говорится о попытках США вмешиваться во внутренние дела Ирана, применяя для этого различные способы: от финансирования протестов до террористических актов.Обращает на себя внимание и выступление президента страны Хасана Роухани. По его словам, Иран ни при каких обстоятельствах не собирается отказываться от своей ракетной программы по той простой причине, что США, подписывая договорённости, первыми эти договорённости и нарушают.Роухани:При этом Роухани не упомянул о том, что с Саддамом в конечном итоге расправились именно Соединённые Штаты Америки.