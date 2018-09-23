Госдеп: Пхеньян продолжает «обманывать» ООН
Власти КНДР продолжают обходить санкции Совбеза ООН, касающиеся закупок углеводородного сырья, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хезер Науэрт.
По ее словам, Пхеньян продолжает применять «тактику обмана», чтобы обойти санкции всемирной организации. Поэтому государства-члены ООН должны запрещать их компаниям и физическим лицам «принимать участие в перекачке нефтепродуктов с борта на борт».
Кроме того, заявила Науэрт, Соединенные Штаты не замедлят ввести жесткие санкции в отношении компаний, судов и физических лиц, поддерживающих незаконные действия Северной Кореи, независимо от их принадлежности и национальности.
Представитель Госдепа приветствовала деятельность Австралии, Японии и Новой Зеландии, направленной на выявление «незаконной активности» КНДР на море. Она сообщила также, что к подобной политике присоединились Британия, Франция и Канада.
Со своей стороны Госдеп предоставляет информацию и координирует действия, чтобы гарантировать выполнение санкций СБ ООН в полном объеме. Кроме того, в поддержку инициативы указанных стран Пентагон выделил «самолет и корабли», которые будут пресекать незаконные действия Пхеньяна, добавила Науэрт.
Ранее сообщалось, что штаб международной мониторинговой группы будет располагаться на борту командного корабля 7 флота Blue Ridge, который базируется в Йокосуке (Япония).
Напомним, в сентябре прошлого года СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР. Ограничения стали ответом на ядерные и ракетные испытания, проводимые на территории республики.
По ее словам, Пхеньян продолжает применять «тактику обмана», чтобы обойти санкции всемирной организации. Поэтому государства-члены ООН должны запрещать их компаниям и физическим лицам «принимать участие в перекачке нефтепродуктов с борта на борт».
Кроме того, заявила Науэрт, Соединенные Штаты не замедлят ввести жесткие санкции в отношении компаний, судов и физических лиц, поддерживающих незаконные действия Северной Кореи, независимо от их принадлежности и национальности.
Представитель Госдепа приветствовала деятельность Австралии, Японии и Новой Зеландии, направленной на выявление «незаконной активности» КНДР на море. Она сообщила также, что к подобной политике присоединились Британия, Франция и Канада.
Со своей стороны Госдеп предоставляет информацию и координирует действия, чтобы гарантировать выполнение санкций СБ ООН в полном объеме. Кроме того, в поддержку инициативы указанных стран Пентагон выделил «самолет и корабли», которые будут пресекать незаконные действия Пхеньяна, добавила Науэрт.
Ранее сообщалось, что штаб международной мониторинговой группы будет располагаться на борту командного корабля 7 флота Blue Ridge, который базируется в Йокосуке (Япония).
Напомним, в сентябре прошлого года СБ ООН ввел в отношении Пхеньяна новые санкции, которые значительно ограничили экспортные и импортные возможности КНДР. Ограничения стали ответом на ядерные и ракетные испытания, проводимые на территории республики.
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