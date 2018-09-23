Низкая экономическая активность женщин РФ мешает обогнать ФРГ. Рассуждение МЭР

Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше. Мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики.

Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее.

Министр экономического развития Максим Орешкин обрисовал перспективы российской экономики в том случае, если будет решена задача по увеличению экономической активности женского населения страны. По словам Орешкина, этот уровень необходимо повысить до «норвежской планки».Глава МЭР заявил, что экономическая активность женщин в России составляет 56,6%. При этом показатель для мужчин – 71%. В качестве сравнения он предложил уже упомянутый норвежский уровень для женщин – 61%. Орешкин уверен, что если российских женщин «экономически активизировать», то ВВП РФ резко пойдёт вверх.Министр Орешкин на Евразийском женском форуме:Далее министр рисует ещё более радужные перспективы в том случае, если женщин заставить работать на уровне мужчин.Орешкин:"Если бы". Сплошное "если бы".В МЭР заявляют, что ведомство принимает меры для повышения числа женщин, «вовлечённых в экономику». О каких конкретно мерах идёт речь? В частности, заявлено, что это национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса.Об этом нацпроекте чиновники говорят постоянно, но, к сожалению, на деле он движется с явной пробуксовкой. При этом государство впадает в крайности: либо сфера малого бизнеса буквально душится многочисленными проверками со стороны ряда контролирующих органов, либо от проверок отказываются полностью, что приводит к негативным последствиям, в том числе и с точки зрения безопасности (один из трагических примеров – кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня»).