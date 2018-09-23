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Низкая экономическая активность женщин РФ мешает обогнать ФРГ. Рассуждение МЭР

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Министр экономического развития Максим Орешкин обрисовал перспективы российской экономики в том случае, если будет решена задача по увеличению экономической активности женского населения страны. По словам Орешкина, этот уровень необходимо повысить до «норвежской планки».

Низкая экономическая активность женщин РФ мешает обогнать ФРГ. Рассуждение МЭР


Глава МЭР заявил, что экономическая активность женщин в России составляет 56,6%. При этом показатель для мужчин – 71%. В качестве сравнения он предложил уже упомянутый норвежский уровень для женщин – 61%. Орешкин уверен, что если российских женщин «экономически активизировать», то ВВП РФ резко пойдёт вверх.


Министр Орешкин на Евразийском женском форуме:
Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше. Мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики.


Далее министр рисует ещё более радужные перспективы в том случае, если женщин заставить работать на уровне мужчин.

Орешкин:
Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее.


"Если бы". Сплошное "если бы".

В МЭР заявляют, что ведомство принимает меры для повышения числа женщин, «вовлечённых в экономику». О каких конкретно мерах идёт речь? В частности, заявлено, что это национальный проект по развитию малого и среднего бизнеса.

Об этом нацпроекте чиновники говорят постоянно, но, к сожалению, на деле он движется с явной пробуксовкой. При этом государство впадает в крайности: либо сфера малого бизнеса буквально душится многочисленными проверками со стороны ряда контролирующих органов, либо от проверок отказываются полностью, что приводит к негативным последствиям, в том числе и с точки зрения безопасности (один из трагических примеров – кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня»).
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/pg/MinistryEconomy
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56 комментариев
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  1. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:35
    +20
    Министры -капиталисты ...очередной закидон с маразмом...надо же до норвежской планки поднять what ...как он себе это представляет?
    ВВП собрал в своем правительстве кучу людей озабоченных одной целью ободрать налогами и поборами население нашей страны...и Орешкин из этой же когорты реформаторов...нет у меня уважения и доверия к ним.
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 09:38
      +38
      если женщин заставить работать на уровне мужчин.
      Если бы Орешкина рожать заставить на уромне женщин и иметь его на том же уровне ежедневно, ВВП выросла бы на 200%
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 09:43
        +9
        Цитата: НИКНН
        если женщин заставить работать на уровне мужчин.
        Если бы Орешкина рожать заставить на уромне женщин и иметь его на том же уровне ежедневно, ВВП выросла бы на 200%

        Хорошая идея.. Орешкин родил! Родил от народа... Сенсацией попахивает.. Первый мужчина в мире, да еще родил, да еще от народа... laughing laughing
        1. Татьяна Офлайн
          Татьяна Сегодня, 11:06
          +6
          Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин проявляет себя в составе правительстве РФ одно их двух - либо как махровый политический жулик, либо как совершенно умственно ограниченная особь мужеского пола.

          Даже и не знаешь при этом, какое из этих двух отвратительных обстоятельств для российского народа и Российского государства является хуже!
          1. denart50 Онлайн
            denart50 Сегодня, 14:11
            0
            Цитата: Татьяна
            Руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин проявляет себя в составе правительстве РФ одно их двух - либо как махровый политический жулик, либо как совершенно умственно ограниченная особь мужеского пола.


            Хм... А что, оба эти качества-формы не могут присутствовать (быть в наличии) у Орешкина ?
            Тогда и гадать не нужно, в каком случае народу России будет хуже... При любом !!! laughing love
      2. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 11:16
        +3
        Цитата: НИКНН
        Если бы Орешкина рожать заставить на уромне женщин и иметь его на том же уровне ежедневно, ВВП выросла бы на 200%

        А может поднять ему ВВП? Ну, отыметь его всем колхозом?
      3. Винни76 Офлайн
        Винни76 Сегодня, 11:33
        +7
        Цитата: НИКНН
        Если бы Орешкина рожать заставить на уромне женщин и иметь его на том же уровне ежедневно, ВВП выросла бы на 200%

        Если бы Орешкину с Медведевым пересадить донорский мозг, ВВП несомненно вырастет на 300%.
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 09:39
      +20
      Я уже просто не могу слушать этот бред.. ощущение такое, что они специально провоцируют народ..
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 09:54
        +7
        Если бы у бабушки была борода.... Если бы средняя зарплата была РЕАЛЬНО высокой - это позволило бы нанимать нянь или коммерческий садик в маленьких городах..... Если бы государство НЕ насаждало религию, ведь у нас не только православие, а правоверная мусульманка СИДИТ дома...
        1. Blackgrifon Онлайн
          Blackgrifon Сегодня, 12:16
          +4
          Цитата: Серж Горелый
          Если бы у бабушки была борода.... Если бы средняя зарплата была РЕАЛЬНО высокой - это позволило бы нанимать нянь или коммерческий садик в маленьких городах..... Если бы государство НЕ насаждало религию, ведь у нас не только православие, а правоверная мусульманка СИДИТ дома...


          Вы неправы.
          1. С чего средняя з/п должна быть высокой, когда с работодателя снимают выплаты в ФСС, ПФР + налоги + кредиты + инфляция? Это не государство платит з/п, а работодатель. Если работник проведен официально и началась задержка с з/п (а кто-то из работников капнул об этом), то организацию начинают кошмарить вплоть до уголовки. Повышение МРОТа и т.п. дает обратный результат - у небольших фирм лишних денег нет, значит надо либо закрываться, либо сокращать работников, либо уходить в сумрак. Закономерный итог, потому что популизм из серии "одним решением сделаем так, чтобы у всех была большая з/п" всегда приводит к прямо противоположенному результату.

          2. Если учесть, что у нас в стране до 50% всей экономики уже в сумраке (т.н. "самозанятые" и "гаражное производство"), то надо принимать меры по легализации. При этом у людей должен быть "пряник" в качестве мотива. А последние идеи финансистов предполагают только кнут.

          3. При чем здесь религия? Мусульман в России меньше, чем буддистов (это данные официальной статистики). При этом православные, буддисты и традици. мусульмане (из европейской части России) работают.

          4. Нинь-*уяни - в любой магазин/организацию/орган зайдите - там до 70% сотрудников женщины. И потом, за каким фигом специалисту с нормальным средним или высшим образованием идти работать няней? Коммерческий садик - это из той же оперы про низкооплачиваемый труд только прибавьте к этому ответственность за детей + налоги + ФСС/ПФР и т.п.

          4. Вообще, если честно, надо весь минфин с минэкономом "чистить" от теоретиков-экономистов и срочно думать, как вывести из сумрака максимум субъектов и поднять покупательскую способность населения - тогда и доходы населения будут плавно расти вверх.
      2. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 09:55
        +9
        Орешкин на... женском форуме:
        Если бы у нас сейчас в России экономическая активность женщин была бы такая же, как в Норвегии, то ВВП был бы на 4% выше.

        Ух ты! По мнению экономического министра в низком росте ВВП уже женщины виноваты. А так все нормально идет, со своей работой, по развитию экономики, министр справляется!
      3. DigitalError Офлайн
        DigitalError Сегодня, 10:23
        +6
        Будьте снисходительны к министрам - работа у них такая. Он же может заявить честно, что женщины должны работать столько же, сколько мужчины. Вот и маневрирует. Была у меня студентка из норвегии лет дцать назад. За час репетиторства заплатила в 5 раз больше, чем то, на что я был бы согласен. Не торгуясь. То что пенсия и прожиточный минимум в Осло примерно равны - это удивительно.
  2. Комментарий был удален.
  3. Nehist Офлайн
    Nehist Сегодня, 09:42
    +12
    Гг!!! Узаконте проституцию!!! Там женщины с низкой социальной ответственностью экономически очень активны!!! Минимум 20000 за день!!! Этож какие налоги то с прибыли будут!!! wassat
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 09:46
      +10
      Цитата: Nehist
      Гг!!! Узаконте проституцию!!! Там женщины с низкой социальной ответственностью экономически очень активны!!! Минимум 20000 за день!!! Этож какие налоги то с прибыли будут!!! wassat

      Предлагаете все правительство на панель! Я за! good laughing
      1. Тот же ЛЕХА Онлайн
        Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:49
        +7
        Предлагаете все правительство на панель! Я за! good laughing

        smile Да вы батенька извращенец...этож сколько водки надо выпить чтобы пойти на это.
        1. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 09:52
          +2
          Э, неее, тама и симпотичные попадаются.
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 09:53
          +7
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Предлагаете все правительство на панель! Я за! good laughing

          smile Да вы батенька извращенец...этож сколько водки надо выпить чтобы пойти на это.

          Так сам мараться не собираюсь.. В кварталы красных фонарей.. за витриной пусть стоят.. украденные деньги отрабатываю..в Е laughing вропе..
    2. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:53
      +2
      Гг!!! Узаконьте проституцию!!!

      На подходе закон о самозанятых...все будут платить налог...и чем черт не шутит...может и прост..утки и сутенеры и бандиты и взяточники и прочие прочие самозанятые не уйдут от всевидящего ока фискальных органов.
    3. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 10:23
      +3
      Цитата: Nehist
      +3
      Гг!!! Узаконте проституцию!!! Там женщины с низкой социальной ответственностью экономически очень активны!!! Минимум 20000 за день!!! Этож какие налоги то с прибыли будут!!!
      Ответить

      а ещё,последовать примеру Калигулы,пущай бабы чиновничьи да сенатские "работают"...( а МЭР- антинародный подрывной элемент.....без мата сказал даже...)
  4. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 09:43
    +4
    Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%.

    Да, да. А детей рожать кто будет? request

    Мы бы уже выполнили один из элементов указа президента: были бы выше Германии с точки зрения размера экономики.

    Германии? Почему не сразу США? fool
    1. Комментарий был удален.
  5. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 09:43
    -1
    Ну да, и министром обороны назначить как у некоторых, лучше сразу с "пузом". (женщины не обижайтесь ).
    Ну а по честному - Княгиня Ольга, всех не упомню, да хоть Екатерина Великая - немка, а сколько Бабы-женщины в Российской истории сделали !
  6. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 09:44
    +7
    В игре ее конный не словит,
    В беде не сробеет - спасет:
    Коня на скаку остановит,
    В горящую избу войдет!
    Есть женщины в русских селеньях...
    Министр экономического развития Максим Орешкин, не стыдно за женской юбкой прятаться?
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 09:54
      +6
      Цитата: Masya Masya
      Министр экономического развития Максим Орешкин, не стыдно за женской юбкой прятаться?


      ой Мариночка. когда сам скудоумен и глуп всегда надо найти крайнего... love love love

      я думаю женщинам надо подать на него в суд... за мужской шовинизм... он публично обвинил всех женщин в том что они не мужчины.. laughing laughing laughing и занимаются тем что любящие и любимы а не поднимают ВВП
      1. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 11:01
        +2
        Цитата: дрозд
        Цитата: Masya Masya
        Министр экономического развития Максим Орешкин, не стыдно за женской юбкой прятаться?


        ой Мариночка. когда сам скудоумен и глуп всегда надо найти крайнего... love love love

        я думаю женщинам надо подать на него в суд... за мужской шовинизм... он публично обвинил всех женщин в том что они не мужчины.. laughing laughing laughing и занимаются тем что любящие и любимы а не поднимают ВВП

        Не получится. Нельзя подать в суд за мужской шовинизм на бабу...
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 11:12
          +1
          Цитата: Серж Горелый




          Верно .. наличие яиц.. определяет лишь пол согласно первичным половым признакам.. но не то что из самца делает мужчину laughing laughing
  7. мордвин 3 Онлайн
    мордвин 3 Сегодня, 09:46
    +5
    Вот не знаю, то ли ржать, аки конь, то ли слезами умываться. recourse Женщины, Вам слово! Насчет неэффективности, в сравнении с норвежсками. Подозреваю, что ответ будет типа таким: "Придурoк"
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 10:04
      +5
      Цитата: мордвин 3
      Вот не знаю, то ли ржать, аки конь, то ли слезами умываться. recourse Женщины, Вам слово! Насчет неэффективности, в сравнении с норвежсками. Подозреваю, что ответ будет типа таким: "Придурoк"


      Володя сразу в голову приходит фраза из кино
      1. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 10:10
        +3
        А у нас и подобное найдется.
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 10:12
        +3
        Цитата: дрозд
        Цитата: мордвин 3
        Вот не знаю, то ли ржать, аки конь, то ли слезами умываться. recourse Женщины, Вам слово! Насчет неэффективности, в сравнении с норвежсками. Подозреваю, что ответ будет типа таким: "Придурoк"


        Володя сразу в голову приходит фраза из кино

        laughing Лучший комментарий! Браво!
  8. Дед Махно Офлайн
    Дед Махно Сегодня, 09:47
    +4
    орешкин сказочный
  9. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 09:49
    +8
    У министров все время кто то виноват,вот теперь уже женщины не достаточно активны в экономике.
    Может все таки попробовать заставить работать Правительство для начала ,а не выступать с глупыми заявлениями ?
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:02
      +4
      Цитата: APASUS
      Может все таки попробовать заставить работать Правительство для начала ,а не выступать с глупыми заявлениями ?

      Так кто ж их заставит.. laughing
      1. APASUS Офлайн
        APASUS Сегодня, 12:22
        +1
        Цитата: Svarog
        Так кто ж их заставит..

        Это точно,гаранту некогда .........он все мега проекты строит
  10. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 09:52
    +5
    А если узаконить расстрелы наших "экономистов" и сотрудников минэкономразрухи, начиная с орешкина, то ВВП взлетит на недосягаемую высоту laughing
    1. Наблюдатель2014 Офлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 10:10
      +6
      Стройбат запаса (Иван)
      А если узаконить расстрелы наших "экономистов" и сотрудников минэкономразрухи, начиная с орешкина, то ВВП взлетит на недосягаемую высоту
      Ага.А для правительства узаконить харакири. bully Ладно,ладно о чём я.Там все смельчаки аж жуть.Смелые дзюдоисты laughing Кроме ввести пенсионный геноцид не на что смелое не способные.Принудительное им харакири ввести am
      1. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 10:21
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        .Смелые дзюдоисты

        Да ладно Вам. При Ельцине все с ракетками бегали. А если Коля Валуев в президенты подастся? Жуть.
  11. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:01
    +5
    Орешкин:
    Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13-14%. То есть экономика была бы существенно сильнее.
    Предлагаю Орешкину сменить пол. Это самое скромное что этому кадру можно пожелать.
  12. nesvobodnye Офлайн
    nesvobodnye Сегодня, 10:08
    +6
    Тут надо выбирать - экономическая активность женщин или вымирание нации. Ибо карьеристка или сильно устающая на работе женщина (наверное это наши капиталисты называю "высокая экономическая активность") о детях думать не станет.
  13. rudolff Офлайн
    rudolff Сегодня, 10:13
    +5
    Это типа, нефиг в декрете, родила и через неделю бегом на работу? Н-да...
    1. Капитан Пушкин Офлайн
      Капитан Пушкин Сегодня, 10:25
      -2
      Цитата: rudolff
      Это типа, нефиг в декрете, родила и через неделю бегом на работу? Н-да...

      К слову, в США именно так. Родила и бегом на работу.
  14. pafegosoff Офлайн
    pafegosoff Сегодня, 10:26
    +2
    "Иван Ильич - новатор и застрельщик.
    Он застрелил недавно воробья,
    Того что крал колхозную пшеницу.
    Иван Ильич - наставник молодых.

    Иван Ильич - сторонник перестройки.
    Он перестроил дачу под Москвой.
    Но и в тюрьме и в лагерной бригаде
    Иван Ильич - наставник молодых."
    Группа "Окно" Во времена Горбачёва...
    Ничего не изменилось...
    А так...
    "Одна из дам. Какой репримант неожиданный!
    Городничий. Вот когда зарезал, так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего..."
  15. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 10:34
    0
    Женщины рожать должны, и детишек нянчить. А мужики - экономику поднимать. Но что должен был сказать Орешкин на ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ? Где сплошь феминистки... Просто подыграл им... laughing
  16. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 10:38
    +1
    Орешкин дальше Садового кольца или Мкада свой нос высовывал? Просто пример приведу . Ростов на Дону. ул. Б. мадовая от газетного до Ворошиловского , метров 400 , магазин Танаис - женщина владелец, парикмахерская. женщина, книжный магазин- женщина, обувной -женщина. Женщины как раз то часто активнее мусчин, а этот чушеносец опять повизгивает.
  17. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 10:52
    0
    Орешкин щелкает эконом проблемы как орехи. Во зубастый.
  18. pru-pavel Онлайн
    pru-pavel Сегодня, 11:11
    0
    Глава МЭР заявил, что экономическая активность женщин в России составляет 56,6%. При этом показатель для мужчин – 71%.

    При это они умудряются из года в год поддерживать безработицу не выше 5%. Лучше всех европейских стандартов.
    Эту страну не победить, по крайней мере здравым смыслом.
  19. BlackMokona Офлайн
    BlackMokona Сегодня, 11:58
    0
    либо от проверок отказываются полностью, что приводит к негативным последствиям, в том числе и с точки зрения безопасности (один из трагических примеров – кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня»).

    Зимняя Вишня проходила проверки и проверяющие никаких замечаний не делалм.
  20. Николай Р Офлайн
    Николай Р Сегодня, 12:16
    +1
    Орешкин не понимает самой сути проблемы.
    По заявлению ВВПутина пенсионный возраст поднимается так как у нас в стране пенсионеров больше, чем работающих. И любой мало мальски здравомыслящий человек понимает, что нужно всеми путями стимулировать женщин рожать, чтоб население молодело и могло спокойно кормить стариков (пенсионеров). А такими путями которые предлагают в МЭР мы наконец полностью отменим пенсии и спокойно вымрем.
    Такое вот у нас замечательное правительство.
    1. pru-pavel Онлайн
      pru-pavel Сегодня, 12:52
      +1
      Если резко рожать начать нагрузка на работающих только увеличится ещё больше. Дело в том что дети это такие же нахлебники с ложкой как и пенсионеры, которые также ложаться нехилым бременем на работающее население и социалку. Выхлоп с них начинается через 20 с лишним лет и то не со всех.
      1. Николай Р Офлайн
        Николай Р Сегодня, 13:47
        0
        Альтернативы нет.
  21. Улиточник N9 Офлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 12:30
    +3
    Да ладно.... Вот здесь написано, почему в России не только женщины, но и мужчины имеют "низкую экономическую активность" (в плане предпринимательской деятельности).
    https://mindbox.ru/blog/kak-prokuratura-biznes-zashhishhala/?utm_source=facebook&utm_medium=post&utm_campaign=prokuratura wink
  22. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:50
    +1
    Цитата: НИКНН
    Если бы Орешкина рожать заставить

    ---------------------
    Орешкин может родить только кудринский бред. Вообще, наше Правительство думает не о России, а обогащении олигархов, которым служит.
  23. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:52
    0
    Цитата: Николай Р
    И любой мало мальски здравомыслящий человек понимает, что нужно всеми путями стимулировать женщин рожать, чтоб население молодело и могло спокойно кормить стариков (пенсионеров).

    -------------------
    Надо еще экономику и промышленность развивать, чтобы люди могли работать, зарабатывать и реализовывать себя в разных сферах. Чтобы была перспектива и уверенность в завтрашнем дне.
  24. Zomanus Офлайн
    Zomanus Сегодня, 12:56
    0
    Ага. А если все женщины увеличат активность,
    то что у нас будет в рождаемостью?
    Если уже сейчас наплыв украинцев и таджико-узбеков не компенсирует вымирание,
    то тогда совсем фигово будет...
  25. RitaNik Офлайн
    RitaNik Сегодня, 13:12
    +1
    Дааа... Правительство решило всерьез взяться за российских женщин... " Перечень запрещенных для женщин профессий будет актуализирован в ближайшее время. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума, передает ТАСС." Страшно представить, насколько стали би еффективними норвежские женщини, будь в их правительстве Орешкин и Топилин...
  26. naidas Онлайн
    naidas Сегодня, 14:01
    0
    Будущих пенсионеров уже экономически активировали.
  27. denart50 Онлайн
    denart50 Сегодня, 14:08
    0
    "В МЭР заявляют, что ведомство принимает меры для повышения числа женщин, «вовлечённых в экономику». О каких конкретно мерах идёт речь?"...

    Гы... Так они же пробили в Думе принятие закона, разрешающего отныне женщинам работать водителями тяжелых магистральных автомобилей и машинистами электровозов-тепловозов, водящих грузовые и пассажирские составы... fellow
    А вот для того, чтобы женщинам дороги ремонтировать и шпалы укладывать - и закона ни раньше, ни сейчас не требовалось... Тьфу !!! fool negative