В ЮВО готовят аэродромы для базирования Су-57
Аэродромы Южного округа реконструируются для базирования истребителей пятого поколения Су-57, передает ТАСС.
В Ростове-на-Дону прошло совещание военного совета округа, на котором выступил командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Он доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов для базирования и эксплуатации истребителей 5 поколения Су-57, а также о завершении благоустройства в Крыму позиций ракетных дивизионов «Панцирь-С» и С-400.
Генерал отметил, что по итогам текущего года в объединение поступит в общей сложности более 80 единиц новой техники. В числе модернизированной техники уже поступили бомбардировщики Су-24М, оснащенные системой автоматизированного целеуказания СВП-24.
Напомним, в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году.
В начале сентября заместитель технического директора КнААЗ Юрий Кондратьев сообщил, что самолеты будут поставляться с двигателями первого этапа, поскольку двигатель второго этапа еще проходит испытания. Но после их завершения будет проведена работа по «по замене двигателей в эксплуатирующих частях».
Он отметил, что двигатель второго этапа создается «в тех же габаритах», поэтому больших доработок в связи с его внедрением не планируется. При этом Кондратьев заявил, что завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах.
В Ростове-на-Дону прошло совещание военного совета округа, на котором выступил командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.
Он доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов для базирования и эксплуатации истребителей 5 поколения Су-57, а также о завершении благоустройства в Крыму позиций ракетных дивизионов «Панцирь-С» и С-400.
Генерал отметил, что по итогам текущего года в объединение поступит в общей сложности более 80 единиц новой техники. В числе модернизированной техники уже поступили бомбардировщики Су-24М, оснащенные системой автоматизированного целеуказания СВП-24.
Напомним, в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году.
В начале сентября заместитель технического директора КнААЗ Юрий Кондратьев сообщил, что самолеты будут поставляться с двигателями первого этапа, поскольку двигатель второго этапа еще проходит испытания. Но после их завершения будет проведена работа по «по замене двигателей в эксплуатирующих частях».
Он отметил, что двигатель второго этапа создается «в тех же габаритах», поэтому больших доработок в связи с его внедрением не планируется. При этом Кондратьев заявил, что завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах.
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