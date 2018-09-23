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В ЮВО готовят аэродромы для базирования Су-57

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Аэродромы Южного округа реконструируются для базирования истребителей пятого поколения Су-57, передает ТАСС.



В Ростове-на-Дону прошло совещание военного совета округа, на котором выступил командующий объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.


Он доложил о ходе строительства и реконструкции аэродромов для базирования и эксплуатации истребителей 5 поколения Су-57, а также о завершении благоустройства в Крыму позиций ракетных дивизионов «Панцирь-С» и С-400.

Генерал отметил, что по итогам текущего года в объединение поступит в общей сложности более 80 единиц новой техники. В числе модернизированной техники уже поступили бомбардировщики Су-24М, оснащенные системой автоматизированного целеуказания СВП-24.

Напомним, в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году.

В начале сентября заместитель технического директора КнААЗ Юрий Кондратьев сообщил, что самолеты будут поставляться с двигателями первого этапа, поскольку двигатель второго этапа еще проходит испытания. Но после их завершения будет проведена работа по «по замене двигателей в эксплуатирующих частях».

Он отметил, что двигатель второго этапа создается «в тех же габаритах», поэтому больших доработок в связи с его внедрением не планируется. При этом Кондратьев заявил, что завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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33 комментария
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  1. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:32
    +20
    В ЮВО готовят аэродромы для базирования Су-57
    Вот без обид.Звучит как будто целую армаду на вооружение принимают.
    Напомним, в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году.
    laughing
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:40
      +1
      "Напомним, в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году."
      Для двух истребителей аэродромы готовят.. мде..
      1. HAM Офлайн
        HAM Сегодня, 10:44
        +4
        Ну,если аэродромы готовят,так их,наверняка,будет не два.....дорого для двух.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 10:54
          +2
          Цитата: HAM
          Ну,если аэродромы готовят,так их,наверняка,будет не два.....дорого для двух.

          В этом то и недосказанность, с одной стороны ясно сказано, что будет к 20 му году два.. и готовят аэродромы..
      2. alexmach Офлайн
        alexmach Сегодня, 11:12
        +2
        Может ангар построят?
        1. alexmach Офлайн
          alexmach Сегодня, 12:03
          +1
          Ну и всякую инфраструктуру для обслуживания необходимую...
      3. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 12:07
        +4
        Цитата: Svarog
        Для двух истребителей аэродромы готовят.. мде..

        Скорей всего это не для первых двух, первые, должны поступить в Липецкий центр где потом лётчики будут проходить подготовку а не мде.. на новый самолёт и служи)))
        А пока аэродромыи инфраструктуру подготовят, там и в Липецом центре пилотов подготовят, так что вполне уместно.
    2. kjhg Онлайн
      kjhg Сегодня, 10:44
      -6
      Цитата: Наблюдатель2014
      Вот без обид.Звучит как будто целую армаду на вооружение принимают.

      Ну а что? Глядишь, такими темпами -1 самолет в год, к окончанию срока Путина в 2024 году в войска поставят целых 6 неимеющих аналогов истребителей - это целых пол эскадрильи fellow
      А если серьезно, то наименьшая боевая единица, чтобы она имела боевую устойчивость - это одна эскадрилья, т.е. 12 единиц, если не ошибаюсь. Летаки, поправьте, если не прав.
      1. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 11:29
        +3
        Цитата: kjhg
        Летаки, поправьте

        Летак - это самолет по украински.
        1. kjhg Онлайн
          kjhg Сегодня, 11:35
          -3
          Цитата: Piramidon

          Летак - это самолет по украински.

          Не знал, не силен в мове. Я имел в виду летчиков и никого не хотел обидеть
        2. bistrov. Офлайн
          bistrov. Сегодня, 13:50
          -1
          Цитата: Piramidon
          Летак - это самолет по украински.

          Вообще-то,если правильно,то "литак".
    3. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 10:53
      +5
      Цитата: Наблюдатель2014
      В ЮВО готовят аэродромы для базирования Су-57
      Вот без обид.Звучит как будто целую армаду на вооружение принимают.

      Сергей! Обращаюсь к Вам, а не к Svarog`у...
      Я понимаю ситуацию вот как: аэродромы делать дело не сиюминутное - надо повозиться! Мощности по выпуску Су-57 готовы - автор говорит о заводе в Комсомольске-на-Амуре. Задержка с двигателями, которые, как автор показывает, проходят испытания. Нет смысла ставить чужие двигатели - только себе дороже. Все хорошо, кроме одного - узкое звено в двигателях! Видимо есть и надежда, и гарантия что двигатели пойдут в серийное производство. А следовательно, будут задействованы мощности (Комсомольске-на-Амуре) и инфраструктура - аэродромы. К моменту поступления серийного выпуска Су-57 в войска они (аэродромы) уже будут полностью готовы. Все хорошо!
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:08
        +1
        Цитата: Dashout
        Сергей! Обращаюсь к Вам, а не к Svarog`у...

        Евгений, вы и тут умудрились показать своё фи.. laughing Но в этот раз хоть красиво...

        Цитата: Dashout
        Я понимаю ситуацию вот как: аэродромы делать дело не сиюминутное - надо повозиться! Мощности по выпуску Су-57 готовы - автор говорит о заводе в Комсомольске-на-Амуре. Задержка с двигателями, которые, как автор показывает, проходят испытания. Нет смысла ставить чужие двигатели - только себе дороже. Все хорошо, кроме одного - узкое звено в двигателях! Видимо есть и надежда, и гарантия что двигатели пойдут в серийное производство. А следовательно, будут задействованы мощности (Комсомольске-на-Амуре) и инфраструктура - аэродромы. К моменту поступления серийного выпуска Су-57 в войска они (аэродромы) уже будут полностью готовы. Все хорошо!

        И дали развернутый ответ.. Хорошо если эт так.Плюс вам))
      2. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 11:15
        +2
        Извините, что вмешиваюсь, но
        Цитата: Dashout
        Нет смысла ставить чужие двигатели - только себе дороже

        не выдерживает никакой критики, т.к. как сказал Кондратьев
        После их завершения будет проведена работа по «по замене двигателей в эксплуатирующих частях».Он отметил, что двигатель второго этапа создается «в тех же габаритах», поэтому больших доработок в связи с его внедрением не планируется.
        Т.е. пока с двигателями первого этапа можно было поставить в учебные части - в тот же самый Липецк, хотя бы одну эскадрилью, чтобы подготовить строевых летчиков, а по истечению ресурса этих двигателей (6000ч, если не ошибаюсь), заменить их на двигатели второго этапа. Это было бы разумно, обоснованно и экономно. Значит, как говорят многие специалисты, причина все таки в другом.
      3. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 11:16
        +7
        Цитата: Dashout
        К моменту поступления серийного выпуска Су-57 в войска они (аэродромы) уже будут полностью готовы. Все хорошо!

        Скажу больше. Аэродромы это лишь малая часть того, что готовится к началу эксплуатации Су57. Готовится база для переучивания летного и технического состава в Липецком центре, устанавливаются тренажеры Су57 и много чего еще, в плоть до модернизации складов хранения оружия, где будет храниться новое вооружение, так, что армия не армия, но к эксплуатации готовятся...
      4. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: Dashout
        узкое звено в двигателях

        Да и в финансировании, судя по всему, тоже.
      5. Варага Офлайн
        Варага Сегодня, 14:05
        0
        "Все хорошо, кроме одного - узкое звено в двигателях!"
        "Слабое звено" - Вы хотели сказать?
    4. Варага Офлайн
      Варага Сегодня, 14:00
      0
      Раз специально готовят, значит машина имеет свою специфику. Повышенные требования к качеству ВПП, например.
  2. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 10:42
    +3
    Цитата: Svarog
    Для двух истребителей аэродромы готовят.. мде..

    а теперь хорошо подумайте
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:45
      +4
      Цитата: Ром
      Цитата: Svarog
      Для двух истребителей аэродромы готовят.. мде..

      а теперь хорошо подумайте

      О чем предлагаете подумать? Два истребителя.. Два!
      1. Грибок Офлайн
        Грибок Сегодня, 10:58
        -3
        А голову включить? По началу два а там и больше.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:16
          +2
          Цитата: Грибок
          А голову включить? По началу два а там и больше.

          Замечательный ответ.. Может включите голову и поясните откуда больше? В стать про больше ничего не сказано.. А ранее статья выходила, говорилось, что 10 истребителей не более, будет куплено.. А еще ранее статья была, что вообще закупки пока решено отложить до "лучших" времен..
          1. alexmach Офлайн
            alexmach Сегодня, 12:13
            +1
            Ну начнем с того, что не каждой статье стоит верить безоговорочно. В этом году вышло несколько прямо скажем панических статей. Хотя по сути новой никакой информации за последний год и не появилось. И так было известно что в ближайшие годы закажут не более 12 истребителей с двигателем первого этапа. И что двигатель второго этапа ещё года 3-4 доводить как минимум до серии. И что всего их встряли осилят заказать больше 50-70 единиц самолетов. И то это ещё оценка со времен "тучных" лет.

            Дополнение, ну и понятно, что первые серийные машины пойдут во всякие центры боевой подготовки, для отработки тактики применения...
      2. Piramidon Офлайн
        Piramidon Сегодня, 11:33
        +1
        Цитата: Svarog
        О чем предлагаете подумать? Два истребителя.. Два!

        Скорее всего все упирается в финансы. Будут деньги - будет больше. Завод готов.
  3. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 10:42
    +7
    Ну, как не вспомнить Ходжу Насредина?!
    "Колышек мы забили, осталось купить ишака!..")))
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:00
      +1
      Ох уж этот Ходжа Насреддин...
  4. universe1 Офлайн
    universe1 Сегодня, 10:53
    +1
    Два самолета?!! Невиданное расточительство. По частям надо заказывать - в этом году полсамолёта, в следующем полтора.
  5. Комментарий был удален.
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:09
    +4
    Правильно готовят. Это в время войны аэродромы готовили утаптыванием... Для 57-х нужна новая наземная инфраструктура. И что плохого, когда без аврала это готовят заранее. И приготовят. Новый движок, новая система "Стелс", новое оружие... А место базирования - ПРАВИЛЬНОЕ.
  7. denart50 Онлайн
    denart50 Сегодня, 11:37
    0
    "в августе российское военное ведомство заключило контракт на поставку к 2020 году двух истребителей Су-57. Первая машина должна быть поставлена в 2019 году"...

    Кхм... recourse
    При этом: "...завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах..."...

    Зато... новые аэродромы с инфраструктурой строятся... Хоть это - нужное и полезное дело... good
  8. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 11:42
    +2
    завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах.

    Я верю в Россию ,нам все по плечу..И пусть ноют и гнобят нас ,но все у нас получится soldier
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 13:16
      -1
      Цитата: Sarmat
      .И пусть ноют и гнобят нас ,но все у нас получится soldier

      Виталь, не надоело жить прошлым?

      И вообще, по моему, ты мало читал Советскую фантастику!
  9. cniza Офлайн
    cniza Сегодня, 11:58
    +1
    При этом Кондратьев заявил, что завод в Комсомольске-на-Амуре является головным производителем самолета Су-57 и готов изготавливать его в любых количествах.


    Двигатели бы только успели запустить в серию.
  10. exo Офлайн
    exo Сегодня, 12:22
    +1
    Цитата: Dashout
    Нет смысла ставить чужие двигатели - только себе дороже.

    Это,какие же были варианты,с чужими двигателями,для данного самолёта?