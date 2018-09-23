В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20
Ответные действия Кремля на крушение Ил-20 в Сирии могут «подрезать крылья» израильской авиации, пишет газета Haaretz.
Правительство Израиля надеется, что Россия ограничится закрытием сирийского неба лишь на неделю и не прибегнет к дальнейшим действиям по закрытию воздушного пространства в районе своих баз в северной части САР на постоянной основе, поскольку это перекроет доступ израильским самолетам к территориям, расположенным севернее Дамаска.
Кроме того, дальнейшие «санкции» со стороны России могут привести к созданию безопасных зон не только для сирийской армии, но и для «Хезболлы», а также для иранских подразделений, что позволит Тегерану укрепить свои позиции в Сирии.
При этом газета отмечает, что недавние переговоры министра обороны Авигдора Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными российскими чиновниками, а также отправка в Москву главкома ВВС Амикама Норкина свидетельствуют о хороших отношениях между двумя сторонами. Вместе с тем это показывает, что израильские власти чувствуют себя неловко в данной ситуации.
По мнению автора, за последние годы Израиль действовал на «северном фронте» практически без остановок. Операции в суверенной стране продолжились даже после того, как в феврале сирийские силы ПВО сбили израильский F-16, мало того, вторжения становились всё более опасными.
Напомним, трагедия с российским Ил-20 произошла 17 сентября – израильские пилоты, прикрываясь самолетом-разведчиком, подставили его под удар ПВО Сирии. В итоге погиб весь экипаж самолета – 15 российских военнослужащих.
Правительство Израиля надеется, что Россия ограничится закрытием сирийского неба лишь на неделю и не прибегнет к дальнейшим действиям по закрытию воздушного пространства в районе своих баз в северной части САР на постоянной основе, поскольку это перекроет доступ израильским самолетам к территориям, расположенным севернее Дамаска.
Кроме того, дальнейшие «санкции» со стороны России могут привести к созданию безопасных зон не только для сирийской армии, но и для «Хезболлы», а также для иранских подразделений, что позволит Тегерану укрепить свои позиции в Сирии.
При этом газета отмечает, что недавние переговоры министра обороны Авигдора Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными российскими чиновниками, а также отправка в Москву главкома ВВС Амикама Норкина свидетельствуют о хороших отношениях между двумя сторонами. Вместе с тем это показывает, что израильские власти чувствуют себя неловко в данной ситуации.
По мнению автора, за последние годы Израиль действовал на «северном фронте» практически без остановок. Операции в суверенной стране продолжились даже после того, как в феврале сирийские силы ПВО сбили израильский F-16, мало того, вторжения становились всё более опасными.
Напомним, трагедия с российским Ил-20 произошла 17 сентября – израильские пилоты, прикрываясь самолетом-разведчиком, подставили его под удар ПВО Сирии. В итоге погиб весь экипаж самолета – 15 российских военнослужащих.
- Использованы фотографии:
- https://ru.wikipedia.org
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