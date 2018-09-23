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В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20

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Ответные действия Кремля на крушение Ил-20 в Сирии могут «подрезать крылья» израильской авиации, пишет газета Haaretz.



Правительство Израиля надеется, что Россия ограничится закрытием сирийского неба лишь на неделю и не прибегнет к дальнейшим действиям по закрытию воздушного пространства в районе своих баз в северной части САР на постоянной основе, поскольку это перекроет доступ израильским самолетам к территориям, расположенным севернее Дамаска.


Кроме того, дальнейшие «санкции» со стороны России могут привести к созданию безопасных зон не только для сирийской армии, но и для «Хезболлы», а также для иранских подразделений, что позволит Тегерану укрепить свои позиции в Сирии.

При этом газета отмечает, что недавние переговоры министра обороны Авигдора Либермана и премьер-министра Биньямина Нетаньяху с высокопоставленными российскими чиновниками, а также отправка в Москву главкома ВВС Амикама Норкина свидетельствуют о хороших отношениях между двумя сторонами. Вместе с тем это показывает, что израильские власти чувствуют себя неловко в данной ситуации.

По мнению автора, за последние годы Израиль действовал на «северном фронте» практически без остановок. Операции в суверенной стране продолжились даже после того, как в феврале сирийские силы ПВО сбили израильский F-16, мало того, вторжения становились всё более опасными.

Напомним, трагедия с российским Ил-20 произошла 17 сентября – израильские пилоты, прикрываясь самолетом-разведчиком, подставили его под удар ПВО Сирии. В итоге погиб весь экипаж самолета – 15 российских военнослужащих.
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org
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223 комментария
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  1. Андрей К Офлайн
    Андрей К Сегодня, 11:31
    +9
    ...В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20...

    На воре и шапка горит...
    ...Правительство Израиля надеется, что Россия ограничится закрытием сирийского неба лишь на неделю...

    Надежда умирает последней.
    1. СРЦ П-15 Офлайн
      СРЦ П-15 Сегодня, 11:47
      +4
      В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20

      Израилю лучше бы надо было опасаться ещё до вылета самолётов на бомбёжку Сирии! Тогда не пришлось бы нашей ПВО вводить бесполётную зону - из-за чего так плачется Израиль.
      1. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 11:52
        +15
        Цитата: СРЦ П-15
        Израилю лучше бы надо было


        Вот ссылка на прямую трансляцию: https://www.youtube.com/watch?time_continue=753&v=Au5BzSM1ogY
        1. Случайный Онлайн
          Случайный Сегодня, 12:01
          +6
          Цитата: Случайный
          Вот ссылка на прямую трансляцию

          Сразу ставьте просмотр на 02.10 soldier
        2. Случайный Онлайн
          Случайный Сегодня, 12:06
          +7
          Цитата: Случайный
          Вот ссылка на прямую трансляцию:

          Минус то за что? belay За "доклад" официального представителя Министерства обороны России генерал-майора Игоря Конашенкова... belay ..ничего не перепутали? request
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 12:15
            +21
            Посмотрел брифинг, теперь можно уже смело говорить об инциденте.
            Я вижу это так. Израиль давно отработал вариант подобной атаки с прикрытием чужих самолетов. Уверен, что данноая отработка , данного приема была отработана с целью нанесения ударов по нашим средствам ПВО и баз России в Сирии, когда это понадобится. Ни какие не умные и не глапые израильские пилоты, ума бы не хватило придумать данную схему мгновенно. Воспользовались заранее отработанной схемой разработанной на случай удара по Российским ВС в Сирии... По сему рассматриваю этот инцидент как подготовленное действие против России. Израиль готовился к войне с нами в Сирии! Пилот воспользовавщийся отработанной схемой атаки наших объектов в Сирии раскрыл один из приемов (что конечно не на руку Израилю), будут придумывать и отрабатывать новые приемы. С этими лживым, подлым народом надо держать уши востро и думаю на счет дружбы с ними стоило бы пересмотреть критерии...
            1. дрозд Онлайн
              дрозд Сегодня, 12:20
              +4
              Цитата: НИКНН
              Израиль давно отработал вариант подобной атаки с прикрытием чужих самолетов.


              Николай я чуть ниже написал. про это.. MH 17
            2. Случайный Онлайн
              Случайный Сегодня, 12:45
              +4
              Цитата: НИКНН
              Я вижу это так. Израиль давно отработал вариант подобной атаки с прикрытием чужих самолетов. Уверен, что данноая отработка , данного приема была отработана с целью нанесения ударов по нашим средствам ПВО и баз России в Сирии, когда это понадобится.

              А такой вариант,как то что Ф-16-е находились в зоне, к ним приближается с курсом 90 " неопознанная цель"....один из истребителей делает маневр для идентификации цели( стандартная процедура для ИА ПВО soldier )
              Ведь Ф-16 не пересекал НИКАКИХ установленных ПМП границ soldier
              1. дрозд Онлайн
                дрозд Сегодня, 12:52
                0
                Цитата: Случайный
                А такой вариант,как то что Ф-16-е находились в зоне, к ним приближается с курсом 90 " неопознанная цель"....один из истребителей делает маневр для идентификации цели( стандартная процедура для ИА ПВО )
                Ведь Ф-16 не пересекал НИКАКИХ установленных ПМП границ


                В этом и заключается изящность провокации.. когда после боя палец на спусковом крючке когда против тебя противник любое резкое движение может быть черевато... laughing laughing
                1. Случайный Онлайн
                  Случайный Сегодня, 13:52
                  -1
                  Цитата: дрозд
                  В этом и заключается изящность провокации.

                  Простите,но.."провокация" в чём????
                  В том,что.."обманули по телефону????"
                  В 21.40 Ф-16 нанесли удар и встали в 21.51 в зону ожидания......и начали ставитьпомехи.
                  В 21.51 Сирийские ПВО наконец-то "проснулись", а может быть Ф-16 "засветили" своё место помехами и "союзнички" обнаружив их как цели (наконец-то) начали...."пулять"....в белый свет как в копеечку.
                  Ил-20 -й в этот момент находился на д АБ Хмеймим.

                  Т.е. наше КП и РП вообще не видели что стреляют Сирийцы (ну да..ночью то хрен увидишь,что ракеты летают.да и не слышно ничего(это я чисто по визуализации).
                  И....направляют наш Ил-20 разворотом под 90 градусов в право прямо ..под огонь сирийских батарей.

                  Долго будем ещё "искать крайнего" где угодно,кроме себя??? soldier
                  1. aquatic Онлайн
                    aquatic Сегодня, 14:15
                    0
                    та ни че больше искать ни кто не будет))) киздец летунам Израильским, носика больше не высунут со своей территории. И территория эта будет сужаться и сужаться
            3. вакса Офлайн
              вакса Сегодня, 13:03
              +1
              Совместная целенаправленная операция коалиции и Израиля против России. Ответные действия России должны исходить из этого. А так как выбор неапокалиптических вариантов ответа невелик, то надо вооружать Сирию самыми современными средствами ПВО с целью полного закрытия неба над Сирией.
          2. Ростов Папа Офлайн
            Ростов Папа Сегодня, 13:36
            +3
            Минус то за что?
            А Вы разве не заметили что на ВО объявилась группа анонимных минусовщиков ? Очень часто ставят минуса без всякого повода под всеми подряд комментариями на любой ветке...
    2. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 12:02
      +15
      Все равно ничего Израилю не будет, зря они чего-то опасаются. Если бы что-то хотели бы сделать, уже бы сделали. Парней наших только жалко.
      1. SSR Офлайн
        SSR Сегодня, 12:50
        +3
        Цитата: случайный прохожий
        Все равно ничего Израилю не будет, зря они чего-то опасаются. Если бы что-то хотели бы сделать, уже бы сделали. Парней наших только жалко.

        Так они же прямым текстом и пишут что чувствуют себя неловко, подлянку сделали и стало неловко.
        Прикрылись осознанно, надеялись что сирийцы огонь не откроют.

        Вместе с тем это показывает, что израильские власти чувствуют себя неловко в данной ситуации.

        Где сожаление о погибших наших воинах?
        Это к автору статьи газеты "гаарец".
        1. Случайный Онлайн
          Случайный Сегодня, 13:55
          -1
          Цитата: SSR
          Прикрылись осознанно, надеялись что сирийцы огонь не откроют.

          Пишите ,простите ерунду soldier
          Осознано было это отправить ил-20 на "схему для захода на посадку" в то время,как уже 11-12 минут Сирийские ПВО "молотят" весь это сектор soldier
      2. dzvero Офлайн
        dzvero Сегодня, 13:52
        0
        Ой ли, цветочки только-только проклюнулись. РФ закрыла зону уже не считаясь с сирийскими границами.
        Посмотрите на брифинг МО - Конашенков указал что сделала Россия для Израиля. Подтекст - содействия не будет и все то, что иранцы и хесбола отвели, вернется обратно. И все завертится по-новому.
        Израильтяне говорили, что они в состоянии войны с Сирией. Так, сирийское ПВО начнет обстреливать израильские самолеты над израильской территории. Сбить не собьет, но гражданское воздушное сообщение с Бен-Гуриона прервется на корню. Может, Ейлат займет его место.
        1. АлександрК Офлайн
          АлександрК Сегодня, 14:05
          0
          Цитата: dzvero
          Так, сирийское ПВО начнет обстреливать израильские самолеты над израильской территории. Сбить не собьет, но гражданское воздушное сообщение с Бен-Гуриона прервется на корню. Может, Ейлат займет его место.


          Прекращайте фантазировать. Как только Сирия сделает подобное - начнётся реальная война и Россия быстро оттуда убежит. Когда сотни израильских самолетов и танков разнесут все ПВО и всю приграничную и не только зону и ещё по Дамаску ударят, то тогда точно Сирии придёт конец.

          1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
            ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:13
            0
            александр,под немецким флагом'РОССИЯ оттуда убежит'-вы нас не с кем не перепутали часом belay
    3. Сыщик Офлайн
      Сыщик Сегодня, 12:03
      +15
      Цитата: Андрей К
      На воре и шапка горит...

      Ну судя по тому, что они сначала не комментировали ..., а потом в Москву вприпрыжку рванул командующих израильских ВВС с товарищами и шапка дымится и ручки дрожат! Честно говоря исходя из этой истерической суеты создается впечатление, что подобного результата евреи не прогнозировали! По крайней мере понты обернулись русской кровью и серьезными проблемами для понторезов! Здесь надо понимать, что в израильско - иранские терки Россия подчеркнуто не вмешивалась! С одной стороны отвергала пожелания иранцев урезонить зарвавшегося агрессора, с другой стороны не реагировала на мольбы израильтян подвинуть иранцев! В результате Ирано - Израильского противостояния евреи подставились первыми и серьезно! Последствия будут.
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 12:55
        0
        Russian jets reportedly intercept Israeli planes over Lebanon. Two Russian SU-34 planes challenged Two Israeli Air Force (IAF) F-16s in Tripoli, Lebanon’s skies AND FORCED THEM TO RETURN TO ISRAEL despite mechanism to avoid conflicts between Moscow and Jerusalem. Сообщается, что российские самолеты перехватывают израильские самолеты над Ливаном. Два российских самолета СУ-34 бросили вызов двум израильским F-16 в Триполи, ливанском небе, и ПРИНУДИЛ ИХ ВЕРНУТЬСЯ В ИЗРАИЛЬ, несмотря на механизм предотвращения конфликтов между Москвой и Иерусалимом.
        Things are taking place inside Syria as you read this, which the entire rest of the world is not going to like.
        Russian Air Force cargo planes are arriving almost non-stop into Latakia air base and covert Intelligence reports what they are delivering.
        The information below comes from people who are actually physically on the ground inside Syria. This is first-hand information from sources in the actual Intelligence field from a particular country which will not be named.
        Due to the extremely sensitive nature of this information, and the unique position of the source providing it, distribution of this info is restricted so as not to compromise the source.Вещи происходят внутри Сирии, когда вы читаете это, чего не понравится всему остальному миру.
        Грузовые самолеты ВВС России почти без пересадок поступают в авиабазу Латакия, и тайные разведки сообщают, что они доставляют.
        Информация ниже представлена людьми, которые физически находятся на земле внутри Сирии. Это из первых рук информация из источников в реальном поле Intelligence из конкретной страны, которая не будет называться.
        Из-за чрезвычайно чувствительной природы этой информации и уникальной позиции источника, обеспечивающего ее, распространение этой информации ограничено, чтобы не подвергать риску источник.
        http://halturnerradioshow.com/index.php/news/u-s-national-news/3187-major-development-syria-2
    4. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 12:55
      -2
      Цитата: Андрей К
      На воре и шапка горит...


      Смешно, просто Россия не может и не хочет признать ошибки, а Израилю нет резон ссориться.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 13:16
        +3
        Все очень "кисло" в отношении именно наших высоких армейских начальников, ещё и по тому, что в отношении наших политиков ещё хуже!
        Да, мы пока слабее чем Союз, друзей_соратников днём с огнём не найти, но это не причина гробить СВОИХ в угоду кому ни то нибыло!
        Впрочем, это похоже на то, что есть как всегда.
        Тут либо за своих стоять либо играть роль той, с пониженной ответственностью которые!
        Бум надеятся, что .......
        1. АлександрК Офлайн
          АлександрК Сегодня, 14:01
          +2
          Цитата: rocket757
          пока


          Куда ещё слабее, если даже в 90ые не повышали пенсионный возраст и не обирали население.
          1. rocket757 Онлайн
            rocket757 Сегодня, 14:13
            0
            Да нам не привыкать, что Держава сильнее, а нам труднее .... это не есть то, что могло заставить СОВЕТСКОГО человека пойти на попятную!
            Сейчас все конечно очень "мутно", человек то НАШ в душе частично Советским остаётся, а вот за Державу обидно!!! Т.к. все наши труды, мучения, очень условно идут именно на восстановление, возвеличение Державы!??? Слишком много ВОРОВ, считай Ворогов у нас в верхах, в первую очередь!
      2. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 13:58
        +2
        Цитата: АлександрК
        Смешно, просто Россия не может и не хочет признать ошибки, а Израилю нет резон ссориться.

        Определённые ошибки наверняка допущены, внутренний разбор полётов будет. Но, дать НЕВЕРНУЮ инфу о начале атаки и об атакуемой цели за МИНУТУ до неё - это подстава, нарушение всех договорённостей и т.д. по списку.. Потом, баражирование в районе глиссады Ил-20 - это провокация и снова подстава. А в Израиле писали, что в момент падения Ил-20, F-16 уже были дома.

        Действия сирийских ПВО, скажем мягко, не совсем профессиональные. Но friendly fire бывает на войне, а вот инициатором инцедента, однозначно является Израиль.

        Не смейтесь - это очень кощунственно в данной ситуации...
    5. ROBIN-SON Онлайн
      ROBIN-SON Сегодня, 14:20
      0
      Мне вот что непонятно. Мы союзники Сирии, имеем там базу. Израиль агрессор по отношению к Сирии? Пересекает границу суверенного государства, бомбит. Т.е. Воюет с Сирией. Лётчики ВС Израиля выполняют приказ своего командования, воюют как учили. Они не камикадзе и хотят жить и выполнить приказ. Применяют военную хитрость.
      Наверно надо было объявить освобождённые районы Сирии беспилотной зоной и предупредить , что нарушитель будет сбит.
      На войне, как на войне. Кстати турки предупреждали, что наша авиация нарушает их границу после взлёта с базы. Проигнорировали и получили сбитый СУ. Сейчас тоже самое, только жертв больше. Воздушный бой доли секунды. Евреи должны были за 4 км не приближаться к нашим самолетам. Израиль далеко не рыцарь средних веков, увы. И военнополитическое руководство РФ, должно было это учитывать.
  2. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 11:32
    +7
    Да пусть не опасаются.. Как показывает история.. ничего не будет..
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 11:36
      +3
      Цитата: Svarog
      Да пусть не опасаются.. Как показывает история.. ничего не будет..


      я уже боюсь и в полемику с вами вступать и тем более минус поставить Владимир.. последствий как то опасаюсь.. но вы уже знаете что ответило наше МО? мы еще нет. или это Ваши домыслы..

      я же видел то что израильтяне воспроизвели схему по которой был сбит MH 17
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:46
        +7
        Цитата: дрозд
        я уже боюсь и в полемику с вами вступать и тем более минус поставить Владимир.. последствий как то опасаюсь.. но вы уже знаете что ответило наше МО? мы еще нет. или это Ваши домыслы..

        Почему боитесь минус поставить? request Что это я такой страшный стал? Наше МО чего только не отвечало, как только не намекало.. но над Сирией, как летали все кому не лень, так и летают.. Конечно это мои домыслы, точнее предположения основанные на истории всех событий.. Типо помидорами не отделаетесь..
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 11:48
          +4
          Цитата: Svarog
          Типо помидорами не отделаетесь..


          давайте подождем... тогда и помидорами покидаемся..
      2. Урал-4320 Офлайн
        Урал-4320 Сегодня, 11:47
        +1
        Фигасе какие подробности с МН-17: там было 4 истребителя, но сбили лайнер. А Хезболла где была?
        Вам в Голландию с такими данными. Ну или в Нидерланды.
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 11:51
          +2
          Цитата: Урал-4320
          Вам в Голландию с такими данными. Ну или в Нидерланды.


          я подумаю... wink
        2. AUL Офлайн
          AUL Сегодня, 12:29
          +6
          Цитата: Урал-4320
          Вам в Голландию с такими данными. Ну или в Нидерланды.

          Открою вам страшную тайну, государственную! Только вы уж не проболтайтесь, пожалуйста. Голландия и Нидерланды - это два названия одной и той же страны! Правда, прикольно?
      3. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 11:54
        +1
        Цитата: дрозд
        я уже боюсь и в полемику с вами вступать и тем более минус поставить

        Приучили тут на ВО большинство..)))
        Цитата: дрозд
        последствий как то опасаюсь..

        Не зря опасаетесь Искандер, тут это уже постоянно практикуют (после официальной регистрации сайта) ..
        А все СМИ контролируют "наши партнеры".. wink
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 13:09
          +1
          Цитата: Sarmat
          Не зря опасаетесь Искандер


          вот и прилетело... laughing laughing

          Рома это наглядно... аж жуть... good good good
      4. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 11:58
        0
        Цитата: дрозд
        но вы уже знаете что ответило наше МО? мы еще нет. или это Ваши домыслы..

        Чуть выше на ленте..пожалуйста...смотрите hi
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 12:07
          +4
          Цитата: Случайный
          Цитата: дрозд
          но вы уже знаете что ответило наше МО? мы еще нет. или это Ваши домыслы..

          Чуть выше на ленте..пожалуйста...смотрите hi


          уже... но это лишь детальный обзор... обвинения подтверждены... насчет ответа я пока не знаю ничего.. возможно позже будет.. laughing месть блюдо холодное.. корпоративная этика что у ментов что у вояк на войне..плавали знаем
          1. Случайный Онлайн
            Случайный Сегодня, 14:03
            0
            Цитата: дрозд
            уже... но это лишь детальный обзор..

            Ничего себе..."лишь" belay Так только вот на основании таких ДАННЫХ и делается конкретный разбор.
            Цитата: дрозд
            обвинения подтверждены.

            Не подтверждены,а озвучены и такие, что..."плакать хочется".
            Конашенков правильно сказал на 09.43 своей речи...."......непрофессионализм и преступная халатность"...вот только вместо "израильских лётчиков" эти объвинения надо предъявлять ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ группировки на АБ Хмеймим soldier , что отправили ил-20 не на ВОСТОК в зону ожидания, а прямёхонько в сектор обсрела Сирийскими ПВО.
            Что -то за 11 минут за время обстрела из уст Канашенкова не прозвучала цифра о .."сбитых самолётах противника"...пока туда "не долетел наш Ил-20.....
      5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:09
        +1
        что за ерунда-троим пюсанул,а вылители им минуса belay Дрозд, hi Сварог, hi Случайный hi Андрей к, hi -вам от меня плюсы hi которые система почему то перевела в минусы crying recourse belay
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 12:11
          +1
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          что за ерунда-троим пюсанул,а вылители им минуса belay Дрозд, hi Сварог, hi Случайный hi Андрей к, hi -вам от меня плюсы hi которые система почему то перевела в минусы crying recourse belay



          laughing laughing laughing laughing против системы не попрешь
          1. Sarmat Онлайн
            Sarmat Сегодня, 12:29
            +1
            Цитата: дрозд
            Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
            что за ерунда-троим пюсанул,а вылители им минуса belay Дрозд, hi Сварог, hi Случайный hi Андрей к, hi -вам от меня плюсы hi которые система почему то перевела в минусы crying recourse belay

            laughing laughing laughing laughing против системы не попрешь

            Иногда можно ,если постараться .. hi
        2. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:13
          +2
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          что за ерунда-троим пюсанул,а вылители им минуса belay Дрозд, hi Сварог, hi Случайный hi Андрей к, hi -вам от меня плюсы hi которые система почему то перевела в минусы crying recourse belay

          Да не система это, заходят просто минусуют, при этом не поясняя за что и собственного мнения не высказывая..
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 12:18
            0
            Цитата: Svarog
            при этом не поясняя за что и собственного мнения не высказывая..


            ну Вас минуснул я и пояснил за что... laughing правда не все комменты. вы ж не в притензии?
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 12:28
              +3
              Цитата: дрозд
              Цитата: Svarog
              при этом не поясняя за что и собственного мнения не высказывая..


              ну Вас минуснул я и пояснил за что... laughing правда не все комменты. вы ж не в притензии?

              Ну и за что? Что то пояснений от вас не увидел.. Особенно этот коммент вообще по моему нейтральный был..
              1. дрозд Онлайн
                дрозд Сегодня, 12:38
                +1
                Цитата: Svarog
                Что то пояснений от вас не увидел


                самый первый Ваш комментарий... кстати ниже написал... Владимир я уверен что на Сирийском направлении все останется как есть .. там ответки не будет.. а вот прилетит на другом направлении .. Израиль заставят играть на нашей стороне в другом регионе.. прикиньте где.. и по какому вопросу.. это будет унизительнее..
                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 12:48
                  0
                  Цитата: дрозд
                  Цитата: Svarog
                  Что то пояснений от вас не увидел


                  самый первый Ваш комментарий... кстати ниже написал... Владимир я уверен что на Сирийском направлении все останется как есть .. там ответки не будет.. а вот прилетит на другом направлении .. Израиль заставят играть на нашей стороне в другом регионе.. прикиньте где.. и по какому вопросу.. это будет унизительнее..

                  Пока все это конспирология.. заставят Израиль не заставят.. прилетит с другого направления... Все это на мантры похоже, которые поют нам постоянно.

                  Первый комментарий понятно, минусанули потому что мнения другого, а этот комментарий причем?
                  Цитата: Svarog
                  при этом не поясняя за что и собственного мнения не высказывая..


                  ну Вас минуснул я и пояснил за что... правда не все комменты. вы ж не в притензии?

                  Ну и за что? Что то пояснений от вас не увидел.. Особенно этот коммент вообще по моему нейтральный был..
                  1. дрозд Онлайн
                    дрозд Сегодня, 12:57
                    +1
                    Цитата: Svarog
                    Первый комментарий понятно, минусанули потому что мнения другого, а этот комментарий причем?


                    вы себе льстите...

                    и насчет мантры... Вождь умен и это нельзя не признавать...или отрицать... гипотетически даже если примем за основу и обзовем его диктатором, автократом или еще кем подобным.. умный диктатор понимает что предавая свою армию он роет себе могилу... а простить в данном случае значит предать. вот и думайте..
                    1. Svarog Онлайн
                      Svarog Сегодня, 13:11
                      0
                      Цитата: дрозд
                      Цитата: Svarog
                      Первый комментарий понятно, минусанули потому что мнения другого, а этот комментарий причем?


                      вы себе льстите...

                      и насчет мантры... Вождь умен и это нельзя не признавать...или отрицать... гипотетически даже если примем за основу и обзовем его диктатором, автократом или еще кем подобным.. умный диктатор понимает что предавая свою армию он роет себе могилу... а простить в данном случае значит предать. вот и думайте..

                      Вообще со смыслом вашего комментария полностью согласен.. Насчет великого ума вождя.. единственно сомнения имею no Что то у вождя народ очень бедный.. если вождь настолько умный laughing
                      1. дрозд Онлайн
                        дрозд Сегодня, 13:15
                        -1
                        Цитата: Svarog
                        единственно сомнения имею


                        я тоже все ВПП Израиля разбомбить хотел поначалу.. а потом протрезвел утром и подумал что ничего от этого не выиграем... laughing

                        не обязательно бить в рожу особенно если в данном регионе У тебя мало сил..но любую самую невыгодную ситуацию можно обернуть в свою пользу.. начать воевать никогда не поздно.. важно знать чем все это закончится.. laughing даже подскажу Вам направление.. - автокефалия на Украине... это пока домыслы.. но почему бы и нет.. laughing


                        насчет бедного народа это ваши мантры.. их я не буду комментировать.. 20 лет назад лучше жили...
          2. grigorii Офлайн
            grigorii Сегодня, 12:31
            -2
            Опять евреи виноваты.Только они способны на такое.
            1. дрозд Онлайн
              дрозд Сегодня, 12:39
              +4
              Цитата: grigorii
              Опять евреи виноваты.Только они способны на такое.


              а то.. laughing нет вы умничик .. я еще раз восторгаюсь и учусь как изящно вы это сделали... Рафик не виноватый...
            2. MoJloT Офлайн
              MoJloT Сегодня, 12:50
              +2
              Опять евреи, точно. Только надо помнить что они еще не на такое способны. Надеюсь что израильские ВС буду возвращаться с задания только в гробах.
    2. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 11:36
      +4
      Цитата: Svarog
      ...Да пусть не опасаются.. Как показывает история.. ничего не будет...

      Интересная у Вас история.
      Мы наверное в разных странах живём.
      В Вашей стране история такая, что на любой чих раздаётся ответ - ой как у нас всё плохо.
      В моей стране больше делают - без надрывных истерик, не афишируя.
      Кому надо прилетит.
      1. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 11:43
        +8
        Цитата: Андрей К
        В моей стране больше делают - без надрывных истерик, не афишируя.
        Кому надо прилетит.

        Завидую израильтянам! Я тоже так считаю надо отвечать, а не помидорами пугать.
      2. мордвин 3 Онлайн
        мордвин 3 Сегодня, 11:43
        +1
        Цитата: Андрей К
        В Вашей стране история такая, что на любой чих раздаётся ответ - ой как у нас всё плохо.
        В моей стране больше делают - без надрывных истерик, не афишируя.
        Кому надо прилетит.

        А поспорить? Ну, вот делать мне нефига, поспорить охота.
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 13:47
          +1
          Цитата: мордвин 3
          ...А поспорить? Ну, вот делать мне нефига, поспорить охота...

          Володь hi
          Будет тема на сайте по истории нашего с тобой отечества - обязательно поспорим в охотку laughing
      3. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:57
        0
        Цитата: Андрей К
        Мы наверное в разных странах живём.

        Наверно, мы же с вами давно это поняли laughing
        Цитата: Андрей К
        В Вашей стране история такая, что на любой чих раздаётся ответ - ой как у нас всё плохо

        А что у вас хорошего, расскажите подискутируем.
        Цитата: Андрей К
        В моей стране больше делают - без надрывных истерик, не афишируя.

        Мне видится, что без надрыва и истерик у нас в стране деньги "зарабатывают" ну а если где то "прорыв", даже не большой, сми такую истерику поднимают..
      4. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 12:13
        +3
        Цитата: Андрей К
        Кому надо прилетит.

        Кому,мы это все прекрасно знаем.Это военные Израиля и НАТО.Про прилетит,чуть подробнее ,можете сообщить?Где,когда и в каком количестве пострадают озвученные военные от наших военных ударов.Вы написали свой пост не удосужившись ознакомится с вердиктом нашего МО///ролик в открытом доступе,просмотрите его на досуге и больше не пишите такой победоносной чуши//// А то,я вот полностью уверен,что с нашей стороны им ничего не угрожает.
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 12:17
          +1
          Цитата: Громобой
          Цитата: Андрей К
          Кому надо прилетит.

          Кому,мы это все прекрасно знаем.Это военные Израиля и НАТО.Про прилетит,чуть подробнее ,можете сообщить?Где,когда и в каком количестве пострадают озвученные военные от наших военных ударов.Вы написали свой пост не удосужившись ознакомится с вердиктом нашего МО///ролик в открытом доступе,просмотрите его на досуге и больше не пишите такой победоносной чуши//// А то,я вот полностью уверен,что с нашей стороны им ничего не угрожает.

          Вот и я о том же..
        2. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 12:36
          -2
          Цитата: Громобой
          ...Про прилетит,чуть подробнее ,можете сообщить?Где,когда и в каком количестве пострадают озвученные военные от наших военных ударов...

          Вам полный расчёт сил и средств или просто направление ответного удара обозначить? laughing
          1. Громобой Офлайн
            Громобой Сегодня, 13:18
            +1
            Цитата: Андрей К
            Вам полный расчёт сил и средств или просто направление ответного удара обозначить?

            А теперь расскажите нам,хохмач,как пострадали турецкие военные за 2 наших самолёта и вертушку.Про то,что по результатам этих действий Эрдоган оттяпал себе Илиб я уже в курсе,а в чём КОКРЕТНО была ответка?А потом поговорим и за Ил.Сказать -то нечего,господин хороший hi
            1. Андрей К Офлайн
              Андрей К Сегодня, 13:54
              -1
              Цитата: Громобой
              ...А теперь расскажите нам,хохмач,как пострадали турецкие военные за 2 наших самолёта и вертушку.Про то,что по результатам этих действий Эрдоган оттяпал себе Илиб я уже в курсе,а в чём КОКРЕТНО была ответка?А потом поговорим и за Ил.Сказать -то нечего,господин хороший hi...

              Классно с Вами общаться - сами вопросы задали, сами на них ответили lol
              Как, кто и каким образом понёс ответственность у турок - узнаете из открытых источников либо, если грамотно сформулируете вопросы, из МО yes
              Не буду их кусок хлеба отбирать laughing
              1. Громобой Офлайн
                Громобой Сегодня, 13:59
                +1
                Цитата: Андрей К
                Как, кто и каким образом понёс ответственность у турок узнаете из открытых источников либо,

                Понял,это секретная информация,раз конкретно и по существу ответить вам абсолютно нечего.Ноль информации это тоже информация.А раз так,то и про план хитрой ответки за Ил говорить излишне.
        3. malyvalv Офлайн
          malyvalv Сегодня, 12:44
          +2
          Цитата: Громобой
          А то,я вот полностью уверен,что с нашей стороны им ничего не угрожает.

          Воевать чужими руками гораздо безопаснее. При наличии там Хезбаллы и Ирана нам самим ввязываться совершенно ни к чему. Достаточно тамошним ребятам помочь.
          1. Громобой Офлайн
            Громобой Сегодня, 13:22
            +2
            Цитата: malyvalv
            Воевать чужими руками гораздо безопаснее. При наличии там Хезбаллы и Ирана нам самим ввязываться совершенно ни к чему. Достаточно тамошним ребятам помочь.

            Вспомните Вьетнам?Ситуация один в один,но тогда наши зенитчики не стеснялись приземлять американские борта,а сейчас стесняются.Тогда СССР наголову сокрушил противника в жесточайшей опосредованной войне.А вот в Сирии такой победы не ждите,догадываетесь ПОЧЕМУ?
    3. Pete Mitchell Офлайн
      Pete Mitchell Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Svarog
      Да пусть не опасаются.. Как показывает история.. ничего не будет..

      К не знаю что вам ответить: таким как вы, предпочтительнее "прогнуться", а потом с воплем 'они действуют неправильно' бежать жаловаться. Помните, единственная добродетель, которая окупается, это терпение..
      Там где учили меня, да и многих, говорили - улыбайся, даже когда тебя рвут на части... Понимаю, что вы и вам подобные, за виртуальный комфорт "сольют" всех и вся
      1. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 12:08
        -2
        Цитата: Pete Mitchell
        К не знаю что вам ответить

        Так и не отвечали бы лучше.. вы не проснулись еще видно..
      2. Stas157 Офлайн
        Stas157 Сегодня, 13:48
        0
        Цитата: Pete Mitchell
        таким как вы, предпочтительнее "прогнуться", а потом с воплем 'они действуют неправильно' бежать жаловаться.

        Зачем же вы оскорбления сыплете? На что вы обиделись, господин маршал?
        Цитата: Pete Mitchell
        Там где учили меня, да и многих, говорили - улыбайся, даже когда тебя рвут на части...

        Улыбнуло! Вашей радости не наблюдаю. Девочка обиделась!
    4. Случайный Онлайн
      Случайный Сегодня, 11:56
      +11
      Цитата: Svarog
      Как показывает история.. ничего не будет..

      Я уже посмотрел...всё как и ожидалось....."мы не видели,мы не ждали.нас обманули".хотя Ф-16 ещё и висели в зоне ожидания в 70 км от Хмеймима" "хренову тучу времени" belay
      " Нам сказали", что будет атака на Севере Сирии ,а оказалось,что....." так что все средства обнаружения и системы ПВО были выключены??? belay request am
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 12:23
        +1
        ага к нашим тоже вопросы не слабые, кто там фейсом прощелкал....
      2. Громобой Офлайн
        Громобой Сегодня, 12:25
        +1
        Цитата: Случайный
        все средства обнаружения и системы ПВО были выключены???

        Согласен,полный позор.В очередной раз раздолбали нашего,на минуточку,военного союзника Асада и иранские силы,с которыми мы плечом к плечу решаем важные военные задачи.Разгромили,да плюс сб или наших.И всё нормально,на натовских и израильских авиабазах сейчас солдаты ромашки поливают,а ДОЛЖЕН ОДИН ИЗ ЭТИХ ОБЪЕКТОВ УЖЕ ЛЕЖАТЬ В РУИНАХ И ТИХО ДЫМИТСЯ.
      3. тлауикол Онлайн
        тлауикол Сегодня, 12:43
        0
        Цитата: Случайный
        Цитата: Svarog
        Как показывает история.. ничего не будет..

        Я уже посмотрел...всё как и ожидалось....."мы не видели,мы не ждали.нас обманули".хотя Ф-16 ещё и висели в зоне ожидания в 70 км от Хмеймима" "хренову тучу времени" belay
        " Нам сказали", что будет атака на Севере Сирии ,а оказалось,что....." так что все средства обнаружения и системы ПВО были выключены??? belay request am

        ну так всякий раз, на протяжении трех лет, как евреи позвонят с предупреждением, наши ПВОшники отключают систему - все же в порядке ! soldier
        про тех, кто за пультом, к сожалению ни слова request
  3. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 11:32
    -1
    Пока никто не знает ,наш ответ...Но он будет обязательно! soldier
    1. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 11:38
      +10
      Виталя. не знаю почему. но тебя видно за версту! даже вааще без погон! bully
      1. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 11:50
        +8
        Цитата: sabakina
        Виталя. не знаю почему. но тебя видно за версту! даже вааще без погон! bully

        Я знаю Вячеслав , хватит уже скрываться и боятся ..Всех неперебанят ! soldier
    2. случайный прохожий Офлайн
      случайный прохожий Сегодня, 12:15
      -2
      Видишь суслика? Нет не вижу. И я не вижу, но он там есть (с).
  4. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 11:35
    -16
    Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200.
    1. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 11:41
      +7
      Цитата: merkavaa
      ...Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200...

      Закрытие неба обезопасит израильских пилотов.
      Говорите спасибо - они останутся живы.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 11:42
        -6
        Чего им боятся.
        1. Kurare Онлайн
          Kurare Сегодня, 14:06
          0
          Цитата: merkavaa
          Чего им боятся.

          Высокомерие - предвестник падения.

          На войне все ходят по лезвию бритвы. Или Вы в войнушку только на PlayStation играете да не неё по CNN только смотрите?
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 11:48
        +1
        Цитата: Андрей К
        Цитата: merkavaa
        ...Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200...

        Закрытие неба обезопасит израильских пилотов.
        Говорите спасибо - они останутся живы.

        Собственно и я о том же.. Давно пора небо закрыть..
      3. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 11:50
        -9
        А после удара "томагавками" небо закрывали?
        1. Андрей К Офлайн
          Андрей К Сегодня, 12:39
          +1
          Цитата: Shahno
          ...А после удара "томагавками" небо закрывали?...

          Томагавками тоже Вы ударили? wink
        2. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 12:51
          +1
          Когда евреи томогавками стреляли ?
    2. Jerk Офлайн
      Jerk Сегодня, 11:42
      +3
      Значит пора добавить Искандерами по чьим-то аэродромам
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 11:45
        -14
        Лучше ударьте по с200.
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 11:57
          +3
          Цитата: merkavaa
          Лучше ударьте по с200.


          ударим по С200 С 300

          я вот не понимаю на минуточку за шо у вас такой шум из за этого? Рафик же не виноватый
        2. CT-55_11-9009 Офлайн
          CT-55_11-9009 Сегодня, 11:59
          0
          Цитата: merkavaa
          Лучше ударьте по с200.

          Сначала только их Израилю поставим - потом и ударить можно.
      2. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 12:26
        +1
        Цитата: Shahno
        А после удара "томагавками" небо закрывали?

        Вот мужики заметьте ,эти наши "товаищи из Израиля" прям издеваются над нами ..Всех зашугали тут неубиваемые . Профессор опять "консультантом " стал .? И так во всем мире.. hi
    3. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 11:49
      +5

      merkavaa (леонид) Сегодня, 11:35
      -2
      Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200.

      ...ёрничаешь... а ведь погибли 15 человек.... ты бы смылся вообще с горизонта... angry
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 11:54
        -6
        Цитата: a.s.zzz888
        погибли 15 человек

        Я не ерничаю, мы же не сбивали ваш самолёт.
        Он сбит вашей системой, вашими союзником, вашими ракетами.
        У вас что, никто ни за что не отвечает?
        Как будто вы не знаете кто такие эти мухаммеды , вы же им сами дали ракеты и обучали их? Нечего вину свою перекладывать на других. трусость какая-то
        1. Jerk Офлайн
          Jerk Сегодня, 12:06
          +3
          Действия израильских ВВС в виде неспровоцированой атаки на район вдобавок патрулирования ВС РФ привели к гибели военнослужащих ВС РФ. Ответный удар по местам базирования ВВС Израиля - чистейшая самооборона. И вам как раз не квакать, что самооборона избыточна - ВЫ как раз всегда оправдываетесь так.
        2. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 12:09
          -1
          Цитата: merkavaa
          Я не ерничаю, мы же не сбивали ваш самолёт.
          Он сбит вашей системой, вашими союзником, вашими ракетами.


          ребята вам респект.. вы сделали все красиво и изящно... умнички.. жирная пять..
        3. Сыщик Офлайн
          Сыщик Сегодня, 12:16
          +9
          Трусость это чужими самолетами прикрываться. Эта трусость у израильтян доблестью называется. Ну а чего же после этого сначала не комментировали то?! Это наверное израильская отвага?! А потом еще и командующий ваших ВВС в Москву поскакал на полусогнутых! А это наверное еврейское мужество?! Ну не комментировали бы и дальше! Что так задергались то вояки?!
          1. YJT Офлайн
            YJT Сегодня, 13:49
            -2
            Трусость, это не признать своё отсутствие профессионализма, как сейчас делает МО России. У вас всегда все во всём виноваты, вы никогда не признаёте свои промахи.
            Израиль, как уничтожал, так и будет и в дальнейшем уничтожать иранские поставки оружия хизбаолле.
        4. dr.mel51 Офлайн
          dr.mel51 Сегодня, 12:50
          +2
          вы бараны или прикидываетесь
        5. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 12:55
          0
          вы же им сами дали ракеты и обучали их
          Вы правы, надеюсь обучение продолжится с двойной силой, ждем за нашими партами ХАМАС и других борцов за свободу из Палестины.
    4. Комментарий был удален.
    5. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:12
      +1
      меркава-а что , у вас есть на вооруженииС200,если вы делаете такие заявления belay
    6. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 12:31
      +2
      Они обезопасят небо Сирии от вас противных. Но думаю там всё не ограничется С 200 там и С 300 Сирийцам поставят . Да и скорей всего наши в ближайшее время снесут ваш самолёт с Сирийской ЗРК под видом расчета Сирии . Вы в последнее время реально нюх потеряли там .
    7. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 12:40
      0
      Нам бы их от вас обезопасить, «партнёры».
    8. dr.mel51 Офлайн
      dr.mel51 Сегодня, 12:48
      +1
      А израильские от С400 теперь у наших есть основание призимлить слишком обнаглевших евреев. и кто там писал о беспорядочной стрельбе доказывали что не прикрывались вас слушать нельзя всем врете.
    9. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 12:49
      -1
      Цитата: merkavaa
      Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200.

      Подстава Израиля- "не надо Сирии и Ирану С 300 давать! Они и с двухсоткой не справляются!"
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 11:42
    +7
    Схитрили чуток? Решили прикрыться нашим самолетом? И вот такой результат... Не хотели они этого, но ... Одни хитро...опые, другие руко...опые. В результате 15 наших парней убиты... Руко...опых уже "регулируют", остались хитро...
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 11:49
      -14
      Не прикрывались, ваш самолёт сбили сирийцы.
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 11:58
        0
        "В 21:39 представитель командования ВВС Израиля в воинском звании полковник оповестила по каналу "деконфликтинга" командование российской группировки войск в Сирии о предстоящем ударе по объектам. Речь шла о том, что в ближайшие минуты Израиль нанесет удар по объектам, которые находятся на севере Сирии", - заявил Конашенков.
        Он отметил, что через одну минуту, в 21:40, четыре израильских самолета F-16 нанесли удары управляемыми авиабомбами GBU-39 по промышленным объектам в провинции Латакия.
        "После удара, израильские самолеты вновь заняли зону дежурства в воздухе в 70 км западнее побережья Сирии, поставив радиоэлектронные помехи и вероятно готовясь к нанесению повторного удара. В 21:59 один из израильских самолетов начал маневр в направлении побережья Сирии, сближаясь с Ил-20, совершившим заход на посадку. Это было воспринято расчетами сирийских ПВО за новую атаку израильской авиации", - сказал Конашенков.
        это отсюда - https://www.interfax.ru/russia/630278
        1. merkavaa Онлайн
          merkavaa Сегодня, 12:04
          -8
          Зачем стрелять в ту сторону где ваш самолёт? ил20 же не внезапно появился, его должно было быть видно задолго до появления ф16.

          и куда стреляли с 400
          1. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 12:17
            +2
            шли бы вы отсюда....
            1. merkavaa Онлайн
              merkavaa Сегодня, 12:22
              -5
              Цитата: faiver
              шли бы вы отсюда....

              Это не ответ.
              1. faiver Онлайн
                faiver Сегодня, 12:28
                +3
                ваши вопросы бОльшего не заслуживают
                1. merkavaa Онлайн
                  merkavaa Сегодня, 12:48
                  -2
                  Цитата: faiver
                  ваши вопросы бОльшего не заслуживают

                  Минобороны сделало серьёзное обвинение, вопросы тут уместны.
                  1. a.s.zzz888 Офлайн
                    a.s.zzz888 Сегодня, 13:37
                    +1

                    merkavaa (леонид) Сегодня, 12:48
                    -3
                    Цитата: faiver
                    ваши вопросы бОльшего не заслуживают

                    Минобороны сделало серьёзное обвинение, вопросы тут уместны.

                    ... а ты сомневался... готовьте лопаты... angry
              2. Rusj Офлайн
                Rusj Сегодня, 12:33
                +4
                С 400 сбили ракету с Французкого корабля . И в натуре шёл бы ты отсюда .
              3. дрозд Онлайн
                дрозд Сегодня, 12:33
                +1
                Цитата: merkavaa
                Цитата: faiver
                шли бы вы отсюда....

                Это не ответ.


                Верно.. это не ответ.. ответ последует даже не на Сирийском направлении.. Нетаньяху будет вынужден играть в пользу Росси совсем по другому вопросу.. а израильское лобби может многое.. еще раз подчеркну что в случае с Ил 20 вы сделали все просто изящно и красиво... теперь наша очередь laughing laughing laughing
              4. MoJloT Офлайн
                MoJloT Сегодня, 12:56
                +3
                Брифинг посмотри, не спамь глупыми вопросами.
                1. merkavaa Онлайн
                  merkavaa Сегодня, 12:58
                  -5
                  какой бифинг
                  1. MoJloT Офлайн
                    MoJloT Сегодня, 13:11
                    0
                    Российского Министерства Обороны! Выше видео выложил - Случайный (Сергей) Сегодня, 12:45
                    1. a.s.zzz888 Офлайн
                      a.s.zzz888 Сегодня, 13:40
                      0

                      MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:11
                      0
                      Российского Министерства Обороны! Выше видео выложил - Случайный (Сергей) Сегодня, 12:45

                      ... MoJloT, походу надо перестать метать бисер перед свИ ноТой...ибо эта трольчатина с евЕрйскИм тухляком не перестанет изголятся...
                      1. MoJloT Офлайн
                        MoJloT Сегодня, 13:46
                        0
                        Родной тебя забанят.
          2. dr.mel51 Офлайн
            dr.mel51 Сегодня, 12:56
            +2
            зачем к нашему самолету приближатся???????
      2. dgonni Офлайн
        dgonni Сегодня, 11:58
        +4
        Это ещё ОЧЕНЬ большой вопросец! За С-400 умолкли сразу после воя об стрельбе им же. Так что наверное Ваш министр ВВС летал не зря
      3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:14
        +2
        меркава-тогда уж пишите'он сам упал от трения о воздух' ,глядишь,со временем и у вас что то так самособьется
      4. dr.mel51 Офлайн
        dr.mel51 Сегодня, 12:53
        +1
        до чего евреи упертые вам сказали виноваты брифинг по секундам все есть что мажетесь это ведь уже не пракатит.
        1. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 13:43
          +1

          dr.mel51 (Олег) Сегодня, 12:53
          +1
          до чего евреи упертые вам сказали виноваты брифинг по секундам все есть что мажетесь это ведь уже не пракатит.

          ...Олег, не напрягайтесь, merkavaa в радость плясать на телах наших погибших...у таких ни флага, ни совести, ни чести...
      5. dr.mel51 Офлайн
        dr.mel51 Сегодня, 12:55
        +2
        сирийцы били по вашим самолетам а вы прикрылись нашим а могли и пассажрским прикрытся скользкие твари ваши ледчики надеюсь бог их накажит.
  6. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 11:46
    +1
    Вместе с тем это показывает, что израильские власти чувствуют себя неловко в данной ситуации.

    ... нашла газетёнка выражение - "неловко"!!!!!!!!!.... и это при погибших в 15 человек ВС России!!!!!... angry
  7. Динич Офлайн
    Динич Сегодня, 11:46
    0
    В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20

    А заранее подумать было - никак? Вроде бы не тупые...
  8. К. Сергей. Офлайн
    К. Сергей. Сегодня, 11:47
    +3
    Цитата: merkavaa
    Чего им боятся.

    Тогда почему ваши самолты так трусливо прятались за нашим бортом?
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 12:07
      -10
      Не прятались.
      1. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 12:58
        +1
        А как тогда это назвать ? Свободу Палестине!
      2. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 14:13
        0
        Цитата: merkavaa
        Не прятались.

        Они просто применили опробованный военный прием использовать более крупную цель в качестве радиолокационной тени. Только в данном случае, пилоты Израиля выбрали в качестве прикрытия российский самолёт, т.е. самолёт страны, с которой Вы не воюете и с которой у Вас есть определённые договорённости. Договор был грубейшим образом нарушен, что привело к гибели 15 российсих офицеров России.
  9. Комментарий был удален.
  10. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 11:53
    +4
    Цитата: merkavaa
    Закрытие неба не обезопасит российские самолёты от с200.

    так и ваши *технологий* не спасут вас от ваших братьев арабов...Как только появится атомное оружие в Иране я вам сочувствую......жалко коренных евреев,а не вас )))
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 12:09
      -9
      атомным оружием тоже будут стрелять куда попало
      1. Rusj Офлайн
        Rusj Сегодня, 12:36
        +2
        Да у вас настолько маленькая территория что и куда попало хватит за глаза . Несколько бомб и радиоктивная помойка на вашей всей территории..........
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 12:53
        +2
        Цитата: merkavaa
        атомным оружием тоже будут стрелять куда попало

        СССР очень плохо, но Чернобыль пережил, а вот Израиль - не переживёт. Куда бежать- то будете?
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 12:59
      +2
      Как только появится атомное оружие в Иране
      Хорошая мысль, нужно помочь добрым людям в борьбе с сионистским злом.
  11. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:53
    +7
    Мин обороны уже выступило и теперь в принципе понятно что произошло - https://www.interfax.ru/russia/630278

    как итог - Израиль солгал где будет удар, солгал о том что самолеты в момент сбития Ила были уже на его территории, солгал что что не прекрывались Илом
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:47
      0

      faiver (Андрей) Сегодня, 11:53
      +6
      Мин обороны уже выступило и теперь в принципе понятно что произошло - https://www.interfax.ru/russia/630278

      как итог - Израиль солгал где будет удар, солгал о том что самолеты в момент сбития Ила были уже на его территории, солгал что что не прекрывались Илом

      Андрей, у меня сразу не было НИ КАКИХ сомнений даже в первые секунды, когда стало известно о трагедии, и подлом иезувитском преступлении израиля в отношении наших ВКС...
  12. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 11:53
    0
    Подождём отчёта МО РФ . Думаю он многое прояснит по трагедии и по дальнейшим действиям . А товарищам евреям лучше бы поумерить свой сарказм , в том числе и на этом сайте - как минимум это не красит .
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 11:59
      +2
      Подождём отчёта МО РФ
      - уже, https://www.interfax.ru/russia/630278
  13. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 11:55
    +5
    По сути Израиль должен передать нашему правосудию военначальников разработавших и воплотивших эту операцию
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 12:19
      -7
      Ваши самолёты и сирийские пво не подчиняется нам, ищите в Сирии их.
  14. dgonni Офлайн
    dgonni Сегодня, 11:56
    -7
    Да не влезайте в вещи в которых вы полюбому проиграете! ЗАЧЕМ? давать вбросы, когда уже все знают кто и как сбил 20ку? Ну разве что для своего плебеса, ну а как же. Мы сделали всё что смогли. УГУ!
  15. К. Сергей. Офлайн
    К. Сергей. Сегодня, 11:59
    +3
    Цитата: merkavaa
    Не прикрывались, ваш самолёт сбили сирийцы.

    А вот на брифинге МО сказали что ваши трусливые пилоты, прикрывались нашим самолетом. Нашему МО я как то больше верю. Вот ответте на вопрос, почему ваше трусливое командование предупредило об ударе всего лишь за минуту?
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 12:15
      -6
      Трусость это не брать ответственность за свои ошибки.
      Зачем прятаться от с200 если они не опасны для ф16, за сотни полётов только один раз сбили случайно, из-за ошибки пилота.
      уже годами летаем и годами стреляют без результата, зачем вдруг сейчас решили "спрятаться" ?
      1. Paranoid50 Офлайн
        Paranoid50 Сегодня, 12:37
        +3
        Цитата: merkavaa
        Трусость это не брать ответственность за свои ошибки.

        Что и требовалось доказать. Присели сперва на измену, а теперь уже отмазываться поздно. Вот прав тут дядя Яша Кедми: неумно, крайне неумно.
      2. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 13:01
        +1
        Зачем соврали? Зачем спрятались? Почему не предупредили? Потому что евреи...
      3. Kurare Онлайн
        Kurare Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: merkavaa
        уже годами летаем и годами стреляют без результата, зачем вдруг сейчас решили "спрятаться" ?

        А Вы на карту посмотрите, откуда F-16 наносили удары, уж очень близко к С-200. К тому же, встать на круг и выжидать - не совсем небезопасно.
  16. brigadir Офлайн
    brigadir Сегодня, 12:00
    +1
    Сейчас прочитал ивритские СМИ и комментарии к новости.
    1. Обвинения России ожидаемы. Никто и не рассчитывал что вдруг переложат вину на сбивших самолёт сирийцев или на собственно российских военных.
    2. Никто в Израиле ничего не опасается. Иранские объекты будут уничтожаться ка это делалось до сих пор. Сейчас совершенно не обязательно заходить в воздушное пространство Сирии что-бы нанести удар.

    Крайне неприятный инцидент на фоне очень хорошего взаимодействия между Россией и Израилем. Бесконечно жалко погибших офицеров, но их уже не вернуть, а жизнь и война продолжаются.
    Надеюсь подобные инциденты не повторятся. Необходимо принять дополнительные меры для обеспечения безопасности полетов:
    1. В районе российской базы все-таки только российское ПВО должно работать.
    2. Иранские объекты не должны располагаться поблизости от российских объектов и провоцировать удары израильских ВВС в непосредственной близости от российских объектов.
    3. Израильским ВВС более серьёзно относится к возможности нахождения российских летательных аппаратов в зоне нанесения ударов по иранским целям. Хотя атака - она очень завязана на времени обнаружения и нахождения цели на определённой позиции. 5 минут - и цель ушла.

    Вобщем ничего нового, просто надо внимательней и осторожней.
    1. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 12:48
      +2
      Я только боюсь себе представить насколько евреям «бесконечно» жалко убитых ими офицеров. Думал, у евреев хотя бы хватит духа сознаться, что это была заранее спланированная операция, ведь не сами же пилоты придумали прикрыться ИЛ-20 от ПВО. Весь рассчёт был на то, что сирийцы не пустят ракеты.
      1. brigadir Офлайн
        brigadir Сегодня, 13:15
        -2
        Цитата: Приговор
        убитых ими офицеров

        Когнитивный диссонанс? Белое становится четным? Российский самолет сбила ракета СИРИЙСКОГО ПВО. Фирштейн?
        Израильские самолёты там летают как дома. Уже больше 200 вылетов и никогда не "прятались". А тут вдруг спрятались.
        Да чего это я ...
        Короче, продолжайте клеймить!
        1. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 13:36
          0
          Короче, продолжайте клеймить!
          Этого в крайней степени не достаточно.
          Израильские самолёты там летают как дома
          С этим давно пора заканчивать, Сирия не дом для еврея.
        2. a.s.zzz888 Офлайн
          a.s.zzz888 Сегодня, 13:51
          0
          brigadir Да чего это я ...Короче, продолжайте клеймить!

          ... и не только тебе зачтётся...не "клеймит"ь, а сбивать как во Вьетнаме... живые остатки летунов отдавать людям Сирии, пусть сами вершат суд над убийцами ....или в зиндан или на куски..
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 13:03
      +2
      Ничего святого, кто бы сомневался....
  17. Canecat Офлайн
    Canecat Сегодня, 12:00
    +4
    Умиляют комментирующие евреи... "А нас за шо...?" Никому ни чего не напоминает...?
    1. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 13:00
      +1
      Цитата: Canecat
      Умиляют комментирующие евреи... "А нас за шо...?" Никому ни чего не напоминает...?

      А чего напоминать? Город герой Одесса - поставщик бандюганской фени, пламенных революционеров, а внуки пламенных стали рьяными антисоветчиками. В общем разводи гоев любым способом, это не грех.
    2. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 13:04
      0
      Так хохол родился еврей заплакал)
  18. gla172 Офлайн
    gla172 Сегодня, 12:01
    +5
    Вот грянул бой, а что мы можем сделать,
    Кругом враги, а вдруг они сильней,
    Свои ряды мы развернули смело,
    И боевых пришпорили коней.

    Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
    Решив, что смерть не люба казаку,
    Как развевались пейсы наши лихо,
    Сплетаясь с гривой конской на скаку,

    Наш атаман догнал нас на кобыле,
    Я умоляю в бой вернуться вас,
    И кони были в перхоти и в мыле,
    А казаки не слухали приказ.

    Тут вышел Кац, Шалом браты-казаки,
    Кто в бой пойдёть представлю к орденам,
    А тот кто откупился от атаки,
    Тот подвозить снаряды будет нам.

    Мы не сдались на уговоры эти,
    Там пулемет, а кто у нас герой,
    Наш Рабинович скрылся в лазарете,
    Сказав, что ранен прямо в геморрой.
  19. Egorovich Офлайн
    Egorovich Сегодня, 12:01
    +2
    Нужно не подрезать крылья этому террористическому "государству", а отрезать голову. И я надеюсь, что скоро они это почувствуют на своей шкуре.
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 12:12
      -6
      очень агрессивно
      1. Egorovich Офлайн
        Egorovich Сегодня, 12:27
        +3
        Зато честно.
      2. Серж Горелый Офлайн
        Серж Горелый Сегодня, 13:02
        +2
        Цитата: merkavaa
        очень агрессивно

        Да уж, куда нам до вас, белых гооубков и няшных котиков... Мухи не обидите - пусть себе по трупам ползают.
      3. MoJloT Офлайн
        MoJloT Сегодня, 13:05
        +1
        Вы наверное слабо представляете себе царящие настроения из за "инцидента" а по нашему убийства 15 безоружных человек, тут до само суда в темном переулке дойти может.
  20. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 12:02
    +2
    В Израиле опасаются ответных действий Путина за сбитый Ил-20

    опасаются или перетрухали? вообще- то разные понятия...
  21. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:04
    +2
    ага,вы потеряли доверие к вам как к честному хозяину слова,а теперь хотите вы этого или нет,но нужно очень сильно постараться,чтобы вернуть к себе доверие наших военных в сирии.Кремль в лице Путина имеет свою точку зрения,но вот только навязывать ее армии не нужно,это необьективный подход к проблеме.
  22. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 12:10
    0
    Если Израиль провокациями достанет Россию
    то Россия сожгет Израиль за три дня и "купол" не поиожет
  23. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 12:16
    +4
    Пока не уничтожат минимум раза в два больше израильских террористов уважения к нашему президенту не будет и дело тут совсем не в закрытом небе...
  24. андрсон Офлайн
    андрсон Сегодня, 12:16
    +1
    ВВП ещё денег даст Израилю , и будет звать жить в России.
  25. Владыка-Вселенский Онлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 12:17
    0
    Если бы президентом был Сатановский или Богдасаров(о чем я мечтаю последние годы),тогда Израилю можно было волноваться.
    А так...до тех пор пока ВВП у руля Израиль или США могут убить хоть миллион россиян, всё равно услышим что это было лишь трагическая случайность.
  26. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 12:17
    -5
    Главное ниодного обвинения в адрес тех, кто стрелял. Ниодного обвинения в адрес тех, кто несёт ответственность за ваши самолёты.

    А чего ожидать, "если в кране нет воды"...
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 12:47
      +1
      Министерство обороны России во время брифинга в воскресенье, 23 сентября, представило 3D-видео катастрофы Ил-20 Воздушно-космических сил у побережья Сирии.
      Запись опубликована в Facebook военного ведомства.
      Министерство обороны России на брифинге в воскресенье, 23 сентября, представило детальную информацию об обстоятельствах катастрофы российского Ил-20, произошедшей 17 сентября в Сирии, и опровергло заявления Израиля по поводу гибели военного самолета. Ведомство представило поминутную хронологию трагического события и подчеркнуло, что ответственность за крушение российского Ил-20 лежит на израильской стороне.
      В Минобороны подчеркнули, что действия ВВС Израиля 17 сентября могли угрожать пассажирским и транспортным воздушным судам.
      «Тем самым израильскими истребителями была создана прямая угроза любым пассажирским и транспортным самолетам, которые могли там оказаться в это время и стать жертвами авантюризма израильских военных»

      Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров своей армии, передает ТАСС.
      По его словам, действия израильских ВВС, совершенные в отношении российского самолета Ил-20, выходят за рамки цивилизованного построения отношений.

      Да уж так что спросят с вас причём это однозначно дали понять ! Сами себе уши отморозили. Вон США заткнулись и вообще не слова по этому поводу . Потому что это была однозначно правокация проведённая вами по их указки . Что ж взять с вассалов . Господин приказал ................
    2. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 12:52
      +1
      Вы - первопричина, сирийцы - следствие. И если они сделали свою часть дела по врождённой криворукости, то вы сделали свою всё совершенно хладнокровно рассчитав. Поэтому, убийцами и негодяями считают вас, а не неумёх-сирийцев.
    3. dr.mel51 Офлайн
      dr.mel51 Сегодня, 13:04
      0
      они защищали свою землю какие притензии вы устроили войнушку не сообшив на территории нахождении наших войск и линии посадки пассажирских самолетов вы все такие опертые умных людей отличает то что свои ошибки надо признавать.
    4. MoJloT Офлайн
      MoJloT Сегодня, 13:07
      0
      Не говорите чего не знаете, весь расчет с начальством под стражей дает показания. Или это еврейская привычка, врать и обманывать всех везде и всегда? Вам просто как бы не хотелось не отмыться.
  27. андрсон Офлайн
    андрсон Сегодня, 12:22
    -2
    И евреии не виноваты : российский контингент воюет в Сирии ( так что пусть не удевляются) , МО РФ и ГШ РФ привык в своих неудачах и потерях искать виновных ( то израиль виноват , то нато виноваты). скоро руководство Сирии винить во всём будет.
  28. Egor-dis Офлайн
    Egor-dis Сегодня, 12:28
    +3
    Правительство Израиля надеется, что Россия ограничится закрытием сирийского неба лишь на неделю
    Нормально так.... Угробили наш самолет, наших людей, извинений не принесли, но уже начинают диктовать условия.
    и не прибегнет к дальнейшим действиям по закрытию воздушного пространства в районе своих баз ... поскольку это перекроет доступ израильским самолетам к территориям, расположенным севернее Дамаска.
    О как! Израиль опасается, что им в дальнейшем не позволят нарушать воздушное пространство суверенного государства?
    При этом газета отмечает, что недавние переговоры ... свидетельствуют о хороших отношениях между двумя сторонами.
    типа: "Ну шо ви так распереживались из-за этого самолета? Ми же так хорошо дружили?"

    Сдается мне (хотя могу ошибаться), что конфликт просто так замять не удастся. Даже если будет какой-то договорняк на самом высоком уровне, на низовом уровне (уровне рядовых участников конфликта) Израилю устроят такой "Йом-Киппур", который им еще долго отрыгиваться будет.
    1. Paranoid50 Офлайн
      Paranoid50 Сегодня, 13:36
      +1
      Цитата: Egor-dis
      Угробили наш самолет, наших людей, извинений не принесли, но уже начинают диктовать условия.

      Так и выглядит классическая хуцпа. "Убил отца, но вы меня простите - я же теперь сирота..." am
  29. Приговор Офлайн
    Приговор Сегодня, 12:34
    +1
    Могут не опасаться. Для того, чтобы «подрезать израилю крылья» у кого-то в Кремле сначала должны вырасти яйца. И вообще всё это цепь «трагических случайностей», а вовсе не холодный рассчёт убийц и негодяев.
  30. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:34
    +2
    Цитата: Svarog
    Да пусть не опасаются.. Как показывает история.. ничего не будет..

    ----------------------
    Да, Володь, ничего Израилю не будет. Да еще "зону безопасности" подарят как туркам. "Партнёрам", Вове и Биби, ссорится абсолютно ни к чему, пусть там у холопьев чубы трещат. А Биби для Володи весьма нужный партнер по многим направлениям. Прежде всего по бизнесу, потому что у многих наших "ответственных бизнесменов" давно уже шестигранный паспорт. А вы тут топите за "патриотизм", ищите ответки для Хейль-Авир. Вам же сказали-"цепь трагических случайностей". Когда глава государства на высшем уровне отмазывает партнера, то не надо дальше искать "кровавого" продолжения. Для Турции тоже какая отважная риторика была "если кто-то думает, что наших военнослужащих можно убивать безнаказанно", "помидорами не отделаются" и что? Весь гневный пар ВВП ушел в афринский свисток. До этого столько же было сказано по Донбассу. И что? Голимый пиар без каких-то значимых действий. А Израиль то вообще близок для ВВП. Так что, как сказал ВВП "берите пример с раввина".
  31. Million Онлайн
    Million Сегодня, 12:35
    +6
    Ничего Израилю не будет..К трепу мы уже привыкли.У правителей нет ни совести ни "яиц"
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:02
      -2
      А у тебя есть яйца начать ЯО войну ! Вот же диванные стратеги . Ты себе бомбоубежище уже выкопал и готов уже к войне а человек с яйцами ?
      1. Million Онлайн
        Million Сегодня, 13:17
        +3
        Не надо фантазировать,юноша.
  32. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:37
    +3
    Цитата: андрсон
    МО РФ и ГШ РФ привык в своих неудачах и потерях искать виновных

    ----------------------------
    Это всего лишь военные. А военные исполняют решения политического руководства. Скажут им завтра сверху "вы ёжики", и будут иглы пришивать.
  33. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:37
    +3
    Цитата: merkavaa
    Главное ниодного обвинения в адрес тех, кто стрелял. Ниодного обвинения в адрес тех, кто несёт ответственность за ваши самолёты.

    -----------------------
    С безмозглых и криворуких какой спрос?
    1. dauria Онлайн
      dauria Сегодня, 14:13
      0
      С безмозглых и криворуких какой спрос?


      Не слишком ли круто Шойгу обозвали ? Всё ж близкий к "верховному" человек. Возможный "преемник" даже. Вообще удивляюсь, что Асад ещё не сказал :" Не хотите воевать с евреями, не путайтесь под ногами"
  34. Z_G_R Офлайн
    Z_G_R Сегодня, 12:39
    +3
    Нельзя быть немножко беременной.. Все эти ситуации исходят из логики нашего вмешательства в Сирию. Поэтому вина лежит не на Израиле, а на тех, кто ставил задачи для наших военных в Сирии. Прилетели воевать с ИГИЛ, декларировали разгром ИГИЛ. Улетели. Всё.

    Ну а если прибыли в Сирию лишь прикрываясь борьбой с ИГИЛ ловить рыбку в мутной воде, называя всех шакалов дербанящих Сирию партнерами, чего ещё ожидать? Слушать о том, как нежданно предали наше доверие израильтяне просто смешно. Это как в уличной драке против нескольких гопников бить только одного, а от остальных даже удара не ожидать. Ну вы серьезно? Позиция России как всегда в отношении "партнеров" беспомощна и непродуманна. На двух стульях усидеть невозможно. Ну а если пытаешься, то не жалуйся на весь Мир, что наши парни гибнут из за каких то "непрофессиональных" (нет) или "неподконтрольных" (нет) действий любого государства, которое четко отстаивает свои интересы.
  35. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:39
    0
    Цитата: ggl1
    Если Израиль провокациями достанет Россию
    то Россия сожгет Израиль за три дня и "купол" не поиожет

    ---------------------------------
    Это если паспорт Абрамовича пострадает. А пока страдает обычный костромской или владимирский Ваня, то не будет абсолютно ничего.
  36. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 12:39
    -5
    Иран с сирийцами только этого и ждут. Наверное они это спланировали.
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:05
      -1
      Спланировал это ваш господин США а вассалы сделали то биш Израиль . А арабы да ты прав когда акела промахнётся в лице США и тогда вас порвут арабы
  37. Blaster Офлайн
    Blaster Сегодня, 12:42
    +5
    СССР наказал бы евреев.А "эти" только пенсионный возраст поднимать могут
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 12:58
      -2
      Как в операции римон 20?
    2. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:06
      -3
      Ты умник а к чему ты сюда пенсионный возраст то приплёл а . Ты хоть день в своей жизни работал ?
  38. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 12:42
    +3
    Цитата: brigadir
    Крайне неприятный инцидент на фоне очень хорошего взаимодействия между Россией и Израилем. Бесконечно жалко погибших офицеров, но их уже не вернуть, а жизнь и война продолжаются.

    -------------------------------
    Я даю подсказку вам. Чтобы как-то оправдаться, Израилю надо бы сделать мемориал в честь погибшего экипажа Ил-20 и объявить траур. Но для траура время ушло. А памятник могли бы и поставить. Расходов на обелиск немного, а резонанс был бы. Можно превентивно сделать выплаты семьям погибших, не дожидаясь судебных исков.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 12:58
      -1
      В России был траур?
      Израиль не причём и делать что-то не должен.
      То, что Россия боится признать ошибки - не проблема Израиля.

      Израиль пытался максимально сгладить, чтобы не ссориться с Россией, но Израиль никакого отношения к гибели военных не имеет.

      Россия прикрывается Израилем, чтобы скрыть свои ошибки и ошибки сирийцев.
    2. ender Офлайн
      ender Сегодня, 13:15
      -5
      и мемориальную табличку рейсу MH17 в Москве//
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 13:27
        +2
        Цитата: ender
        и мемориальную табличку рейсу MH17 в Москве//


        так вот кто эту схему подставы с самолетами придумал.. MH 17 по такой же схеме сбили..
  39. Комментарий был удален.
  40. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 12:52
    -2
    Покажите тех кто стрелял, кто отдавал приказ и куда целились.
    1. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 12:59
      +4
      Обязательно покажем. После того, как вы покажете того морального урода, который решил, что российскими самолётами очень удобно прикрываться от сирийской ПВО.
      1. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 13:03
        -3
        Сразу Шойгу сказал что связь прервалась в 23:00, а теперь говорят что в 22:03 сбили самолёт.
        Ещё говорят что Израиль обманул о месте удара, якобы вместо севера ударили по району Латакии. Так ведь Латакия и есть северная часть же.
      2. merkavaa Онлайн
        merkavaa Сегодня, 13:10
        -1
        объясни зачем прикрываться если с200 не опасны для ф16? за сотни раз только один раз задели, по ошибке пилота. Зачем сейчас вдруг понадобилось прятаться за ил20?
    2. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:07
      -1
      А чего показывать это вассалы США страна Израиль . Главные террористы на БВ .
  41. Altona Офлайн
    Altona Сегодня, 13:02
    +2
    Цитата: АлександрК
    В России был траур?
    Израиль не причём и делать что-то не должен.
    То, что Россия боится признать ошибки - не проблема Израиля.

    -----------------------
    Вы рассуждаете как уличный терпила, а "меня то за що". Надо быть хитрее и думать о политических последствиях. Вот в России траура не было, а в Израиле был бы да еще и с почестями. Это бы сразу морально вознесло Израиль.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 13:25
      +1
      Верхние израильские ведут себя как всегда ....бандиты и провокаторы, ничего ведь нового. Про нашу верхнюю даже говорить не хочется, ошибок много, а потому как это в меньшей степени вина служивых, по тому как правят бал политики, исправить их просто военными мероприятиями, не получится.
  42. masait Офлайн
    masait Сегодня, 13:05
    -3
    Брифрнг выглядит ,как жалкая попытка оправдать рукожопость сирийских ПВО.....
    Нам не сказали..... сказали но не то...... сказали но не вовремя.......
    А ведь все эти карты ,что показали на брифинге , были видны в режиме реального времени для российских ПВО......... или опять русский АВОСЬ........ печально...... и ребят жалко!!!!!
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 13:15
      +3
      оправдать рукожопость сирийских ПВО
      - их никто не оправдывает, а брифинг выглядит как обвинение Израилю, и то что бОльшая часть вины лежит на Израиле очевидно....
  43. Radikal Офлайн
    Radikal Сегодня, 13:08
    +1
    Цитата: AUL
    Цитата: Урал-4320
    Вам в Голландию с такими данными. Ну или в Нидерланды.

    Открою вам страшную тайну, государственную! Только вы уж не проболтайтесь, пожалуйста. Голландия и Нидерланды - это два названия одной и той же страны! Правда, прикольно?

    good good good lol lol lol
  44. Rusj Офлайн
    Rusj Сегодня, 13:13
    -2
    Тут стоит заметить следующее. Вооруженные силы США, как бы глобального конкурента и официального противника России, находящегося с ней в ужасных отношениях, соблюдают правила сирийской войны весьма жестко и координируют свои действия с российскими коллегами во всех аспектах .

    А вот Вооруженные силы обороны Израиля, не являющегося противником России и находящегося с ней в добрых и конструктивных отношениях, по какой-то таинственной причине до сего дня позволяли себе то, чего не позволяла себе ядерная сверхдержава. Например, извещать российскую сторону об одной операции на сирийской территории из десяти. Или, как в случае со злосчастным налетом на Латакию, — извещать об операции за одну минуту (!) до начала налета.
    Результатом стала та самая трагическая цепочка, в конце которой находится гибель российских солдат.
    И поскольку это уже произошло, доказывать "во всем виноваты неправильно стрелявшие сирийцы" просто неуместно и не о том. Потому что цель околовоенной дипломатии состояла изначально именно в том, чтобы была обеспечена безопасность военнослужащих государств, действующих в регионе. И предполагалось, что эту безопасность будут обеспечивать все участвующие в дипломатии стороны.

    Израиль сейчас по факту выбирает из двух простых вариантов. Либо он берет на себя обязательства и принимает ответственность за то, чтобы трагических случайностей с российскими самолетами в связи с его операциями впредь не происходило. Либо он отказывается принимать на себя ответственность — и тем самым перекладывает на Россию обязанность полностью обеспечивать безопасность своих солдат, не полагаясь ни на какие договоренности с ним. Какими методами это возможно сделать, отчасти очевидно — например, мы много читали о том, что у сирийских союзников недостаточно продвинутое ПВО. Что ж, это тот случай, когда Россия безусловно может помочь.

    Есть мнение, что такое развитие событий Израилю не вполне понравится. И поэтому для него критически важно разъяснить собственным военным, что нужно беречь российские жизни и всячески избегать комбинаций, ставящих их под угрозу, даже если эти комбинации остроумно-ловкие и за них потом в соцсетях поставят много лайков.
  45. ender Офлайн
    ender Сегодня, 13:14
    -5
    в общем как и ожидалось

    «Израильский пилот не мог не понимать, что эффективная отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность F-16 и именно российский самолет окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты», — подчеркнул представитель Минобороны, высказав мнение, что подобные действия говорят либо о непрофессионализме, либо о преступной халатности.()

    т.е. израильский пилот не мог не понимать, а вот сирийские ПВО об этом понятия не имеют. российский самолет, они не видели и вообще - стреляли не приходя в создание! зато очень профессионально


    рафик не виноватый совсем! сейчас я вам все объясню как было (С)
  46. alta Онлайн
    alta Сегодня, 13:15
    -3
    Цитата: ggl1
    Если Израиль провокациями достанет Россию
    то Россия сожгет Израиль за три дня и "купол" не поиожет

    Историю надо знать ....
    ,"До сих пор мало кто в нашей стране знает, что одной из главных причин перестройки стал разгром, который израильская авиация учинила сирийской системе ПВО в ливанской долине Бекаа 9—10 июня 1982 года.
    Система была, разумеется, советской на сто процентов, причем новейшей на тот момент.

    Списать катастрофу на обычную недееспособность арабов было нельзя, в кабинах уничтоженных ЗРК сидели рядом с сирийцами и советские инструкторы.
    Просто противник воевал уже по-новому, а мы — еще по-старому."
    Александр Храмчихин.Военное строительство в России. «Знамя» 2005, №12
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:34
      +2
      Вот и знай историю а не мифы ваши тут нам пиши . Там было лишь два дивизиона С200 и бомбили почти всей своей авиацией в течении двух суток задействовав при этом самолёты радиолакационной разведки США системы РЭБ и БПЛА .... Больше такого вам успеха не повторить .Поэтому и стреляете как крысы с территории Ливана и из нейтральных вод . молчи лучше умник
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 13:38
        +1
        В те годы израильская РЭБ была лишь в зачатке. Сейчас израильская РЭБ одна из лучших.
        А сецчас мв видели наь, что способны С200 - сбить самолёт с россиянами.

        Сколько Израиль бомбил, сколько ударял, сколько задействовали С200, а результат подбили один самолёт и то пилоты живы и то случайно попали.
        1. Rusj Офлайн
          Rusj Сегодня, 13:53
          +2
          Да ты что всё случайно ! А РЭБ их не о чём она давно устарела их купол ракеты из водопроводных труб пробивают. А лучшая в мире РЭБ всеми признанно и даше вашими хозяевами из США это РОССИЙСКИЕ системы РЭБ .
          1. АлександрК Офлайн
            АлександрК Сегодня, 14:00
            -2
            Спасибо посмеялся laughing fellow
  47. пищак Офлайн
    пищак Сегодня, 13:17
    -1
    Какое-то "бордельеро по-Шукшину" происходит с этим явно неотлаженным, ( обязанным это делать командованием операций в Сирии) взаимодействием с сирийским "дружественным огнём" и с "предупредительными" израильтянами, а непосредственно гибнут российские Воины!
    Тут нужно в корень причин смотреть, в предпосылки целой ЧЕРЕДЫ таких печальных происшествий-ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО!
    Трагедия с Ил-20, чем-то очень напоминает сбитый турками Су-24, тоже самонадеянно отправленный на выполнение боевой задачи без должного прикрытия и разведобеспечения. Да и работа службы поиска и спасения не на должной высоте, как и в случае с Су-24 и Су-25, безобразно долго "добирается" к месту катастрофы?! имхо
    А израильские( или турецкие) "финты"-это лишь следствие! request
    Ничего израильтянам за их "военную хитрость" не будет, зря волнуются!
    Погибшим российским Воинам Вечная Слава!
    П.С. "На войне, как на войне", но, очень похоже, что российское военное командование этого до сих пор в полной мере не осознало и весьма-весьма недорабатывает, подчас пуская ход битвы "на самотёк"??! Каждая такая "недоработка" оборачивается немалой человеческой кровью, потерями в технике, морально-психологическом состоянии личного состава и общего имиджа страны!
    П.П.С. Или это сказывается обычный( по моим, ещё советским, воспоминаниям) "армейский тупизм", прямо пропорциональный величине звёзд на погонах?! feel
  48. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 13:17
    +1
    Цитата: АлександрК
    0
    Как в операции римон 20?

    Как в операции Кавказ 2 hi
  49. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 13:20
    0
    Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не намерен отказываться от действий в Сирии, несмотря на инцидент с российским самолетом.

    «Мы действуем в Сирии, когда у нас нет другого выхода, — сказал министр в интервью радиостанции «КАН-Решет Бет». — Ничего не изменилось и не изменится. Это наша политика».
  50. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 13:29
    +2
    Какие ответные действия?Турки намеренно сбили военный самолёт,и как они за это ответили не подскажите?А тут сирийские военные не смогли скоординировать военные действия с нашими,а виноватым сделали евреев.У нас кто угодно,в чём угодно виноват,но не власть и не военные.
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:37
      +1
      десятком миллиардов долларов а возможно и больше ответили они товарищь если ты не знал . Откуда такие как ты ?
  51. ROBIN-SON Онлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 13:40
    +2
    Да не переживайте так. Берите пример с Султана. И помидоры продаёт и С-400 покупает.
    1. Rusj Офлайн
      Rusj Сегодня, 13:47
      -1
      Им этого не понять дружище . У Израиля есть господин и это печально . А самое неприятное то что тут сидят и тявкают бывшие наши соотечественники а ныне эмигранты живущие в Израиле и любой нормальный человек считает эту ситуацию как минимум неприятной провокацией а как максимум ситуацию с далеко идущими последствиями для Израиля .
  52. Наблюдатель2014 Офлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 13:51
    0
    Ну что? Брифинг внимательно послушали? Помогли Израилю отвести иранские войска.Всё , благодарность прилетела.
  53. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 14:09
    0
    Я просто скажу... не подставляйся... ребятам небо чистое....
  54. samarin1969 Онлайн
    samarin1969 Сегодня, 14:18
    0
    Если кто-то и отомстит за наших ребят в Сирии, то это точно будет не "Кремль".