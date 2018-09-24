Последняя Жакерия, или Франция против Вандеи

– О Вандее? – повторил Симурдэн. И тут же сказал:

– Это серьезная угроза. Если революция погибнет, погибнет она по вине Вандеи. Вандея страшнее, чем десять Германий. Для того чтобы осталась жива Франция, нужно убить Вандею.

Вандея на карте Франции

«Бретань – завзятая мятежница. Всякий раз, когда в течение двух тысяч лет она подымалась, правда была на ее стороне; но на сей раз она впервые оказалась неправа».

Старинная церковь, Бретань

Жак Кателино

Жан Никола Стоффле

Идём, католические армии

День славы настал,

Против нас Республика

Подняла кровавые знамёна…

Генерал Клебер

Генерал Марсо

Витраж церкви коммуны Ле Люк-сюр-Булонь, где солдатами одной из «адских колонн» были расстреляны более 500 местных жителей

Шарль Карпентье, Шуаны в засаде

Жорж Кадудаль, вождь шуанов

Генерал Лазар Гош, памятник на полуострове Киброн

Энгр Жан Огюст, Наполеон Бонапарт в мундире Первого консула, 1804 г.