Антипольский пиар Украины вызывает в Варшаве «отвращение»

В Варшаве заявления Дещицы вызвали отвращение и были восприняты как шантаж. И это не только мнение министерства иностранных дел, но и правительства Польши,

Варшава разочарована подходом Киева к политике исторической памяти, а также «антипольским пиаром», приводит украинский ресурс ZN.UA («Зеркало недели») сообщение источника в правительстве Польше.По словам источника, украинский посол в Польше Андрей Дещица перешел «красную черту», заявив в эфире польского радио, что Киев даст разрешение Варшаве на эксгумационные работы на территории Украины только после восстановления демонтированных украинских памятников в Польше.сказал источник.Он отметил, что Варшава не будет разговаривать с Киевом «на условиях шантажа», Польша больше не доверяет украинской стороне. По мнению издания, это может говорить о желании поляков сменить главного переговорщика Украины вице-президента Павла Розенко.При этом усугубляет отношения между двух стран не только разница в подходах к вопросу национальной памяти, но и «антипольская кампания», проводимая Киевом в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне, добавил собеседник.Это, по его словам, вызывает у Варшавы непонимание, поскольку она не только призывает к ужесточению санкций против РФ, но и поддерживает Украину в МВФ, также выступает против «Северного потока-2».Напомним, в прошлом году Институт национальной памяти Украины запретил эксгумационные работы в селе Костюхновка (Волынская область) в рамках поисков польской стороной останков легионеров страны в 1915-1916 годов. Причиной такого решения был объявлен «вандализм» по отношению к украинским памятникам на территории Польши.