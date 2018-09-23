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Антипольский пиар Украины вызывает в Варшаве «отвращение»

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Варшава разочарована подходом Киева к политике исторической памяти, а также «антипольским пиаром», приводит украинский ресурс ZN.UA («Зеркало недели») сообщение источника в правительстве Польше.



По словам источника, украинский посол в Польше Андрей Дещица перешел «красную черту», заявив в эфире польского радио, что Киев даст разрешение Варшаве на эксгумационные работы на территории Украины только после восстановления демонтированных украинских памятников в Польше.


В Варшаве заявления Дещицы вызвали отвращение и были восприняты как шантаж. И это не только мнение министерства иностранных дел, но и правительства Польши,
сказал источник.

Он отметил, что Варшава не будет разговаривать с Киевом «на условиях шантажа», Польша больше не доверяет украинской стороне. По мнению издания, это может говорить о желании поляков сменить главного переговорщика Украины вице-президента Павла Розенко.

При этом усугубляет отношения между двух стран не только разница в подходах к вопросу национальной памяти, но и «антипольская кампания», проводимая Киевом в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне, добавил собеседник.

Это, по его словам, вызывает у Варшавы непонимание, поскольку она не только призывает к ужесточению санкций против РФ, но и поддерживает Украину в МВФ, также выступает против «Северного потока-2».

Напомним, в прошлом году Институт национальной памяти Украины запретил эксгумационные работы в селе Костюхновка (Волынская область) в рамках поисков польской стороной останков легионеров страны в 1915-1916 годов. Причиной такого решения был объявлен «вандализм» по отношению к украинским памятникам на территории Польши.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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31 комментарий
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  1. Владыка-Вселенский Онлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 12:33
    +3
    Админы срочно брифинг Конашенкова в студию, будет жарко в комментах, обещаю.
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 12:39
      0
      Нашла коса на камень на русофобском покосе заокеанских дивидендов
      1. Сыщик Офлайн
        Сыщик Сегодня, 12:46
        0
        Цитата: Тралл
        Нашла коса на камень на русофобском покосе заокеанских дивидендов
        Пусть привыкают. Это только начало.
  2. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 12:33
    +1
    Польша ждет , когда Россию завалят ...Вот тогда она на окарине оторвется ! Историю вспомните мужики.
    Два млрд заплатила США за две базы военные ....Вот оно и "Три танкиста и собака " хе хе..
    1. 210окв Онлайн
      210окв Сегодня, 12:35
      +3
      Польша похоже на Ждуна?.Ну пусть ждёт..
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 12:40
        +2
        Антипольский пиар Украины вызывает в Варшаве «отвращение»
        А уж какое отвращение антироссийский пиар Польши у нас вызывает... yes
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 13:08
          0
          Цитата: 210окв
          Польша похоже на Ждуна?.Ну пусть ждёт..


          Она и есть ждун , причем хочет только что бы ей привалило и на халяву.
    2. Серж Горелый Офлайн
      Серж Горелый Сегодня, 12:41
      +1
      А вот интересно, у бравых польских вояк на последнем параде в Куеве, отвращения небыло от бандеровских кричалок? Под те самые кричалки на Волыни поляков- то и резали.
    3. федоров Онлайн
      федоров Сегодня, 13:05
      0
      Поправлю - Четыре танкиста и собака. Хотя разницы особой нет, смотрели взахлеб в детстве.
      1. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 13:23
        +1
        Цитата: федоров
        Поправлю - Четыре танкиста и собака. Хотя разницы особой нет, смотрели взахлеб в детстве.

        Именно так и верили в "дружбу "...Как сейчас то больно ,что все рухнули идеалы и мы остались в ......
        Но может все и к лучшему , теперь можно прямо смотреть в глаза со зловещей улыбкой . soldier
      2. sabakina Офлайн
        sabakina Сегодня, 13:49
        +1
        Цитата: федоров
        Поправлю - Четыре танкиста и собака. Хотя разницы особой нет, смотрели взахлеб в детстве.

        Ох и тему Вы затронули....мы то помним. Главное. Будут ли помнить после нас?
    4. mavrus Офлайн
      mavrus Сегодня, 13:11
      +1
      А почему танкиста только три? И Собака? Или грузин не в счёт?
  3. 210окв Онлайн
    210окв Сегодня, 12:34
    +3
    Два паука в одной банке.
  4. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 12:38
    +1
    украинцы и чувство благодарности,да ладно вам поляки,как будто сегодня родились,они как и вы понимают только хороший такой пинок...
  5. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 12:43
    +1
    Польша ждёт... Развала Украины. Списки реституции составляет. Нормально все идёт. Ощущение единства Европы и НАТО как то снижается с каждым годом!
    1. Alex_You Офлайн
      Alex_You Сегодня, 12:50
      0
      Это уже слышим с 70-х годов.
  6. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 12:44
    +1
    терпите,раз вписались ,все терпите, сами себе избрали участь быть адвокатами бендеровщины,вот и получайте очередной пливок в физиономию.
    1. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 12:55
      0
      это только начало....что дальше будет ,когда Польша предъявит территориальные претензии к Украине lol
  7. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 12:53
    0
    Цитата: Владыка-Вселенский
    брифинг Конашенкова в студию,

    хорошо подметил lol
  8. Sarmat Онлайн
    Sarmat Сегодня, 13:05
    0
    Смотрел вчера масштабный фильм СССР "Освобождение " и там поляки были с французами...
    Как то жутко коробило все это , negative Особенно когда Ватутин умирал и по польски слово жизнь шептал..
    Так больно все это смотреть было ,на фоне нынешней жуткой русофобии и надругательствами над могилами наших павших солдат ..Ладно ,теперь господа все будет по другому ,без лозунгов о "дружбе и интернационализме" ..
    Устали мы Русские и потом необижайтесь . soldier
  9. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 13:09
    0
    А какие это украинские памятники были на территории Польши?
  10. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 13:10
    +2
    Чисто поляцкий прикол: "рагуль, всегда помни, кто тут пан, а кто - вечный холоп!"
    Хотя оба - рабы Госдепа
  11. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 13:15
    0
    Богдана Хмельницкого еще бы вспомнили ( памятник в Киеве еще стоит , метро так называется и площадь ). Шведов,татар,турок. Все НЕЙМЕТСЯ политиканам. И поход Тухачевского на Варшаву, Лжедмитрия...Петра 1-го, который напал агрессивно на шведов под Полтавой и Мазепу предателя,который тикал как ср...ный веник...
  12. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 13:19
    0
    пиар или антипиар, главное на весь мир!!! а там "разница" или не "разница", один имеет, другой дразнится... feel
  13. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 13:33
    0
    Антипольский пиар Украины вызывает в Варшаве «отвращение»

    ... у пауков свои правила - прав тот, кто больше хочет есть... laughing
  14. СКАД Офлайн
    СКАД Сегодня, 13:33
    0
    Разрушительная идеология укронацизма обязательно вернет в зад полякам Галицию.
  15. pvv113 Онлайн
    pvv113 Сегодня, 13:33
    0
    Варшава разочарована подходом Киева к политике исторической памяти

    По-моему, с памятью у обеих проблема

    А это начало 21 века
  16. федоров Онлайн
    федоров Сегодня, 13:34
    0
    Нужно жить мирно.,хоть и История..
    У нас в 85-х году стали газопровод вести, наткнулись на немецкое кладбище времен ВОВ ( там сейчас церковь отгрохали украинского патриорхата ). Так ,кто сберег медальоны, тот потом от родни в Германии хороший "презент" получил. И никаких претензий.
  17. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:48
    +1
    У двух этих недогосудврств связующей является лишь зашкаливающая руссофобия, не будь её, уже давно бы перегрызлись.
    Кстати Дещица тот ещё тупорез!
    Попадать в идиотские ситуации это его кредо.
  18. Лара Крофт Офлайн
    Лара Крофт Сегодня, 13:49
    +1
    Напомним, в прошлом году Институт национальной памяти Украины запретил эксгумационные работы в селе Костюхновка (Волынская область) в рамках поисков польской стороной останков легионеров страны в 1915-1916 годов. Причиной такого решения был объявлен «вандализм» по отношению к украинским памятникам на территории Польши.

    Правильно украинцы сделали. После сноса наших монументов в Польше, нам бы тоже ........, а то про Катынь все нам говорят и упрекают, а про убитых пленных красноармейцев в концлагерях Польши в 20-х годах никто не говорит...
  19. пищак Онлайн
    пищак Сегодня, 14:01
    0
    ПолЯки "за шо боролысь, на тэ й напоролысь"! fellow
    Вместе с США, в числе прочих американских евромарионеток-прибалтийских лимитрофов, они десятилетиями активно способствовали возрождению и насаждению нацистско-русофобской идеологии, усиленно выращивали и натаскивали бандеровских экстремистов, активно участвовали в "евромайданном" госперевороте, чтобы, развязав гражданское противостояние-кровавую междоусобную войну на Украине, ослабить и лишить её государственности!
    Всё это Польша( известная как "европейская гиена"!) проделывала с целью поживиться украинскими территориями и ресурсами( как материальными, так и людскими-дешевой и бесправной рабсилой вольных и невольных украинских беженцев)!
    А теперь "доброжелательные" поляци( покровительственно посмеивавшиеся, когда тот же Мелочёвка у стен осаждаемого бандервой российского посольства в Киеве, прямо на телекамеры, декламировал матерную похабщину в адрес российского Президента) анекдотично удивляются:"А нас-то за шо?!", когда взращённый, с их же активным участием, зарвавшийся неонацистский бандеровский монстрик "херойски" покусывает своего натоевропейского "старшего брата"?! winked