«Русский Верден». Карпатская операция 1915 г. Часть 1. Битва за перевалы

Карпатская битва января – апреля 1915 г. - одна из крупнейших военных операций мировой истории, наиболее кровавое сражение в истории Австро-Венгрии (потери сторон значительно превзошли урон в Верденской мясорубке), ознаменовавшее провал плана противника по сокрушению Юго-Западного фронта и деблокаде Перемышля – и мы назвали ее «Русский Веден».Карпатская операция объединяет совокупность боевых действий, первоначально наступательных для русских войск (в ходе планируемого Ставкой прорыва на Венгерскую равнину), в дальнейшем - в рамках встречного сражения (когда австро-германцы, пытаясь в ходе «Зимних стратегических Канн» охватить русские войска в Польше и деблокировать крепость Перемышль, перешли в наступление).На подступах к Карпатам боевые действия разгорелись осенью 1914 г. В сентябре () для прикрытия Львовского направления и осады крепости Перемышль была создана Галицийская группа войск в составе 8-й и 3-й армий Юго-Западного фронта, группы генерала от кавалерии Н. Ф. фон Крузенштерна и осадного отряда генерал-лейтенанта Д. Г. Щербачева.Дожди и растянувшиеся коммуникации осложнили действия русских войск, а то, что полевые армии были привязаны к крепости, стало несомненной ошибкой фронтового командования. Историк и участник войны А. М. Зайончковский, отмечая трудное положение Галицийской группы, зафиксировал 3 возложенные на нее задачи: удерживать Галицию и обеспечивать коммуникационную линию на Львов, блокировать Перемышль и содействовать войскам, оперирующим против Кракова. Это при некомплекте входящих в нее войск - и на выполнение всех этих задач у группы не хватало сил (.).Мощный гарнизон крепости Перемышль, поддержанный сильной артиллерией, нависал над флангом 8-й армии. Это предопределило штурм Перемышля. Кроме того, командующий Галицийской группой А. А. Брусилов решил, что падение крепости вернет ему свободу действий (). Штурм был назначен на 24-е сентября. Он не удался, а на повторение времени не было – приближались полевые войска противника. Специалисты в сфере фортификации в качестве главной причины неудачи отмечали слабость артподготовки штурма - при наличии у русских столь же мощной осадной артиллерии как у германцев, крепость вряд ли бы долго продержалась (). Вследствие больших потерь (около 10000 человек -) в ночь на 25-е сентября осада была снята.Как раз в конце сентября войска Юго-Западного фронта впервые и вышли к восточным Карпатам. В день штурма Перемышля, 24 сентября, разгорелся бой за Ужокский перевал. Очевидец вспоминал 3 прекрасно подготовленные австрийские позиции на перевале, несколько ярусов окопов, ходы сообщений и продуманную систему организации огня. Батареи были маскированы и могли вести как продольный, так и фланговый огонь. На опушке леса (фланг тыловой позиции) имелась засека. Русские части с помощью обходного маневра и флангового огня заставили противника оставить передовую позицию - он отошел на главную. Австрийские гаубицы вели успешное противоборство с русскими батареями, но фланговый штыковой удар русской пехоты привел к отступлению противника на тыловую позицию. И к 18 часам, поражаемый огнем с фронта и одного фланга, обойденный с другого фланга, противник не выдержал адского огня и атаки, и отступил ().28 сентября австрийские 2-я и 3-я армии атаковали русскую 8-ю армию на фронте Хыров - Стрый. Соединения последней 11 дней выдерживали непрерывный напор противника. 11-го октября обходной маневр врага поставил русских в критическое положение. Но встречный обход 24-го армейского корпуса у Стрыя (особо отличилась 4-я стрелковая бригада) спас положение.22 октября противник начал отход. В Хыровском сражении 8-я армия захватила до 15000 пленных, 22 орудия и 40 пулеметов.Осенью 1914 г. в предгорьях Карпат действовали 8-я армия генерала от кавалерии А. А. Брусилова и 9-я армия генерала от инфантерии П. А. Лечицкого (первоначально - 30-й армейский корпус последней). Их противник – австро-венгерская 3-я армия генерала пехоты С. Бороевича фон Бойны, Южная германская армия генерала пехоты А. фон Линзингена, а затем и германский Бескидский корпус генерала кавалерии Г. фон дер Марвица.В начале ноября во время Ченстохово-Краковской операции развернулось Бескидское сражение. 6 ноября 12-й армейский корпус овладел Дуклой. Армия генерала пехоты С. Бороевича фон Бойна отброшена Бескидских позиций. Наконец, 10 ноября русские овладели стратегически важным Лупковским перевалом.Русские - у входа на Венгерскую равнину, и этот факт мог означать быстрый выход из войны Австро-Венгрии и, т. о., перелом в мировой войне.Боевые действия отличались упорством и ожесточением. Причем русские войска были обязаны тратить минимальное количество снарядов и патронов – наступали времена кризиса в снабжении боеприпасами. Но русские войска шаг за шагом выбивали противника с одной вершины за другой – при том каждая вершина была сильнейшим образом укреплена (3-4-ярусная оборона), и мадьяры со страшным упорством защищали путь к Венгерской равнине (). Ситуацию усугубляло то, что противник имел превосходство в силах перед каждой русской группой и, применяя горную и тяжелую артиллерию, сочетая атаки с фронта с глубокими фланговыми обходами действовал максимально эффективно. Нередки были случаи заграждения проволокой дорог в тылу отрядов, обстрела обозов и выхода к штабам дивизий. Гористо-лесистая местность затрудняла управление войсками (постоянно отражающими яростные атаки врага), сложно было и находить позиции для полевой артиллерии (.).8-я армия начала спуск на Венгерскую равнину, заняла Мезо Лаборч и Гуменное - но последующее наступление остановлено директивой Ставки.С началом ноябрьского Лимановского сражения в помощь русской 3-й армии выдвинулись 2 корпуса (8-й и 24-й) русской 8-й армии. На Бескидах остался лишь 12-й армейский корпус – и австро-венгерская 3-я армия при поддержке группы генерала кавалерии К. Пфланцер - Балтина сбросили 12-й корпус с Бескид. В сражении у Кросно – Риманова противник чуть было не прорвал фронт армии, выйдя ей в тыл.8-я армия была усилена рядом корпусов и контратаковала – в итоге 8 декабря потерпевшие поражение австро-венгерские 3-я и 4-я армии стали отходить. Лишь 24-й армейский корпус в период 13 ноября - 1 декабря захватил: генерала, 149 офицеров, более 12000 солдат, 12 орудий, 15 пулеметов, 14 паровозов и 330 вагонов ().Наступила, по меткому выражению австрийцев, «резиновая война» в Карпатах, связанная с постоянными наступлениями и отступлениями.К 1915 г. обстановка обострилась. Историк Х. Риттер отмечал: «Южному стратегическому фронту союзников (в» (.).Наиболее масштабные сражения произошли в январе - марте 1915 г. Соответственно, выделяют следующие периоды.1. С начала января - наступление южных армий Юго-Западного фронта.2. С 7-го января - встречное сражение 8-й армии с группировкой противника и русское контрнаступление.3. С 1-го марта общий штурм Карпат войсками Юго-Западного фронта.Главная ударная задача в Карпатском сражении возлагалась на 8-ю армию (6 дивизий), впоследствии усиленную 5-ю дивизиями 11-й армии. Однако сила русской группировки, особенно в плане снабжения боеприпасами, оставляла желать лучшего.Немцы отправили в Карпаты для помощи своему союзнику до 100 тыс. солдат. Об этом свидетельствуют материалы германского Рейхсархива, называя их значимым подкреплением для 45-ти австрийских пехотных дивизий (). Так, уже в январе на Карпатском фронте действовали 33-я и 37-я пехотные дивизии кайзеровской армии (.).Тем не менее, как писал генерал-квартирмейстер германского Восточного фронта полковник М. Гофман, германские войска, прибывшие в Карпаты, оказались не в состоянии существенно повлиять на обстановку - они помогли лишь сохранить фронт ().Противник отводил особую роль специально сформированной для участия в Карпатской операции преимущественно из германских частей Восточного фронта Южной германской армии А. фон Линзингина, а наиболее сохранившиеся австрийские войска вошли в 3-ю армию С. Бороевича фон Бойна – эти оперативные объединения и стали главной ударной силой австро-германцев.На первом этапе операции вялотекущее русское наступление затруднялось обильной заснеженностью высокогорного театра военных действий. Бывали случаи, когда русские войска атаковали «при 25-градусном морозе и вьюге» (.).Главная ударная сила наступающих с 7-го января австро-германцев - Южная германская армия А. фон Линзингена (5 дивизий) - действовала против русской 8-й армии. Атаковал и поддерживающий австро-венгерскую 3-ю армию германский Бескидский корпус генерала кавалерии Г. фон дер Марвица (4 дивизии). Временно русскими был оставлен Ужокский перевал. Наметился прорыв войск А. фон Линзингена на Стрый, но немцы были остановлены.12 января наступление противника было остановлено. Русские перешли в контрнаступление силами 24-го, 12-го и 8-го армейских корпусов. Э. Фалькенгайн отмечал, что австро-германцам вновь пришлось отбиваться от контратак русских (). Войска А. А. Брусилова 23 января овладели Мезо Лаборч. 12-й корпус 26-го января вновь захватил Лупковский перевал - ключ от Венгерской равнины.Ставка усилила ударную группировку на 2 корпуса (17-й из 9-й армии, 11-й из 3-й армии).20 февраля австро - германцы контратаковали (на фронте 8-го и 7-го армейских корпусов), имея главной задачей деблокаду Перемышля, доживающего последние дни. 8 дивизий 8-й армии отбили натиск 19 австро-германских с большими для последних потерями, неоднократно переходя в контратаки.Всего за этот период русская 8-я армия взяла около 48 тыс. пленных, 17 орудий и 119 пулеметов. Наиболее знаковой была победа в сражении у Балигрода – Лиски, когда была сорвана попытка противника деблокировать Перемышль (захвачено около 30 тыс. пленных и 10 орудий).