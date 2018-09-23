Новости

Минобороны: вина за сбитый Ил-20 полностью лежит на Израиле

122
Вина за сбитый в Сирии российский самолет Ил-20 однозначно лежит на ВВС Израиля, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.



Генерал отметил, что действия израильских лётчиков, приведших к гибели российских военнослужащих, говорят либо об их непрофессионализме, либо, как минимум, о преступной халатности.


Пилоты F-16 намеренно прикрывались российским самолётом от сирийских ракет.

Израильский летчик, по словам Конашенкова, не мог не понимать, что отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность его истребителя и именно российский самолёт окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты.

Он уточнил, что F-16 совершал манёвр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийцами как попытка второй атаки на правительственные объекты.

В итоге в 22:03 сирийская ракета поразила более крупную цель – Ил-20. Командир доложил о пожаре и начале экстренного снижения. Через 4 минуты метка самолёта исчезла с радаров.

Мало того, что израильские военные сообщили о готовящемся ударе в момент начала атаки, они ещё и не указали место нахождения своих истребителей. Россиян также ввели в заблуждение относительно района атаки. Так, в штабе ВВС Израиля сообщили, что цели атаки расположены на севере САР, тогда как удары наносились в районе Латакии, а это западная провинция страны (сам город находится на западном побережье Сирии).

Кроме того, израильские самолёты покинули зону (где был сбит Ил-20) только через 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте командному пункту ВВС Израиля. А свою помощь в поисках экипажа сбитого самолёта предложили лишь через 50 минут.

Только в 22:53 израильский полковник вышел на связь и сообщил: «Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь».

Конашенков особо подчеркнул, что действия истребителей ВВС Израиля велись в районе трасс захода на посадку не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов. Таким образом, израильская сторона создала угрозу пассажирским и транспортным самолетам, добавил он.

Использованы фотографии:
Минобороны РФ
Мы в Яндекс Дзен
Сводки от ополчения Новороссии за 27-28 сентября 2014 года
Юрий Дроздов: России приготовили роль жертвенного тельца
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

122 комментария
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. Генерал Песчаных Карьеров Онлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:26
    +13
    Отмажутся шестигранники...
    1. фигвам Онлайн
      фигвам Сегодня, 13:27
      +17
      И что они нам предлагают, понять и простить? Нет, не забудем не простим.
      1. bouncyhunter Онлайн
        bouncyhunter Сегодня, 13:28
        +20
        Цитата: фигвам
        не забудем не простим.

        Мы - да . А политики ? sad
        1. НИКНН Офлайн
          НИКНН Сегодня, 13:36
          +15
          Паша привет! hi
          однозначно лежит на ВВС Израиля,
          Не на ВВС Израиля, а на Израиле! Я уже писал в соседней ветке, это Израиль отработал данный прием на случай атаки наших ВС на территории Сирии, они готовились к этому. Не сверх умный пилот, который вдруг понял всю обстановку и прикрылся и не глупый, они применили уже давно теоретически отработанный прием ... , только вот поспешили, не дотумкал пилот, что по мелочи тактику раскрывать не стоит... Ил 20 они особо и не ждали, а может и ждали, тогда это вообще акт агрессии против России...
          1. dsk Онлайн
            dsk Сегодня, 13:59
            +5
            Цитата: НИКНН
            Ил 20 они особо и не ждали

            Ил 20 они и "ловили", расчёт точный, оказался виноват сирийский "срелок".
            действия истребителей ВВС Израиля велись в районе трасс захода на посадку не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов.
            Могли "подставить и гражданский "борт", поймали "глаза и уши" российских ВКС, спецы - инжинеры, умные, образованные бойцы. Это большая потеря для российских ВКС. hi
            Поэтому такая резкая реакция МО России.
            Детали израильской "спецоперации" лет через 30 расскажет "историк" доцент "Привалов".
            1. Донской Онлайн
              Донской Сегодня, 14:15
              0
              Цитата: dsk
              Ил 20 они и "ловили", расчёт точный, оказался виноват сирийский "срелок".

              Скорее, думали, что побоятся стрелять, т.к. они прикрылись нашим самолетом, хотя нельзя исключать и обратного.
              Цитата: dsk
              Поэтому такая резкая реакция МО России.
              Где тут резкость? Политики, так или иначе связанные с Израилем, не дадут этого сделать. Мое мнение, исходя из опыта ответа Путина на удары такого рода, ничем серьезным Россия не ответит, в основном словами, а уж зеркальный ответ, который должен был быть, отмели заранее. Может это и к лучшему, мы же не знаем полного расклада дел. В общем, поживем - увидим.
            2. Случайный Онлайн
              Случайный Сегодня, 14:20
              0
              Цитата: dsk
              Ил 20 они и "ловили", расчёт точный, оказался виноват сирийский "срелок".

              Как?????И чем...."ловили"?
              В 21.40 Ф-16 нанесли удар и встали в 21.51 в зону ожидания......и начали ставитьпомехи.
              В 21.51 Сирийские ПВО наконец-то "проснулись", а может быть Ф-16 "засветили" своё место помехами и "союзнички" обнаружив их как цели (наконец-то) начали...."пулять"....в белый свет как в копеечку.
              Ил-20 -й в этот момент находился на д АБ Хмеймим.

              Цитата: dsk
              Поэтому такая резкая реакция МО России.

              Ну да...не скажешь же,что......
              наше КП и РП вообще не видели что стреляют Сирийцы (ну да..ночью то хрен увидишь,что ракеты летают.да и не слышно ничего(это я чисто по визуализации).
              И....направляют наш Ил-20 разворотом под 90 градусов в право прямо ..под огонь сирийских батарей.
          2. Случайный Онлайн
            Случайный Сегодня, 14:15
            0
            Цитата: НИКНН
            Не на ВВС Израиля, а на Израиле! Я уже писал в соседней ветке, это Израиль отработал данный прием на случай атаки наших ВС на территории Сирии, они готовились к этому

            Я вам написал ответ,в соседней ветке ,вы видимо не читали....
            Цитата: НИКНН
            Я вижу это так. Израиль давно отработал вариант подобной атаки с прикрытием чужих самолетов. Уверен, что данноая отработка , данного приема была отработана с целью нанесения ударов по нашим средствам ПВО и баз России в Сирии, когда это понадобится.

            А такой вариант,как то что Ф-16-е находились в зоне, к ним приближается с курсом 90 " неопознанная цель"....один из истребителей делает маневр для идентификации цели( стандартная процедура для ИА ПВО soldier )
            Ведь Ф-16 не пересекал НИКАКИХ установленных ПМП границ soldier

        2. pvv113 Онлайн
          pvv113 Сегодня, 13:38
          +8
          Когда политикой занимаются к мнению народа не особенно прислушиваются.
          Привет, Паша!
        3. ul_vitalii Офлайн
          ul_vitalii Сегодня, 13:38
          +6
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: фигвам
          не забудем не простим.

          Мы - да . А политики ? sad

          Паша, привет! hi К сожалению политики мыслят другими категориями, как бы чего ещё не вышло.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 13:43
            +6
            Коля , Володя , Виталя - всех приветствую ! hi
            Как раньше было сказано : у политиков и военных мнения зачастую расходятся , военные умеют договариваться , в отличие от политиков ...
            1. дрозд Онлайн
              дрозд Сегодня, 13:52
              +4
              Цитата: bouncyhunter
              военные умеют договариваться


              не тот случай Паша.. сейчас как раз политики договариваются
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 13:58
                +4
                Привет , певчая птица ! hi
                Цитата: дрозд
                сейчас как раз политики договариваются

                Я и не говорю что политики не умеют договариваться . Но слишком у них много финтов ушами - военные в этом плане более прямолинейны и понятны друг другу .
                1. дрозд Онлайн
                  дрозд Сегодня, 14:08
                  +3
                  Цитата: bouncyhunter
                  военные в этом плане более прямолинейны и понятны друг другу .


                  к сожалению видим не совсем... я имею ввиду израиль... надо было изначально заявит раз был маневр со стороны Ф16 в сторону Ил 20 заявить что именно Ф16 сбил самолет. раз правила установлены не нами надо их принять и играть по ним.. все просто.. эту схему обкатали в небе Донбасса. и придумали ее не израильтяне они лишь скопировали..
            2. pvv113 Онлайн
              pvv113 Сегодня, 14:19
              0
              Это потому, что аргументы у военных повесомее будут
        4. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:49
          +1
          паша hi - с политиков нужно требовать и требовать жестко быть патриотами страны,или уйти из политики. hi
          1. Не либероид Русский Онлайн
            Не либероид Русский Сегодня, 14:18
            0
            так в чем дело ? сделайте запрос в госдуму от своего депутата, спросите у правительства, это ваше права или подайте заявку на митинг, организуйте его, поднимите этот вопрос на нем, соберите подписи и отправьте в кремль, или что, очко жим-жим ? ну да, в комментариях воздух то проще и безопаснее с анонимного аккаунта сотрясать, ныть и плакаться... росгвардейцы почки же не отобьют случайно
        5. stalkerwalker Онлайн
          stalkerwalker Сегодня, 13:50
          +3
          Цитата: bouncyhunter
          Мы - да . А политики ?

          А что, Павел, следует требовать от руководства страны "объявления войны" гос-ву Израиль?
          Опять "Пепел Клааса стучит в моё сердце?", как после "сушки", сбитой турками в 2015-м?

          Это война, если кто-то ещё не подозревал. Война с бабахами, которую ведёт Россия на территории Сирии одним полком ВКС и силами спецподразделений на суше, при поддержке ВМС РФ.

          Все страны-участники сирийской гражданской войны, принимающие участие в той или иной мере в своих интересах, преследуют ТОЛЬКО свои цели. Союзников в этой войне НЕТ.

          И именно Россия, вступив в эту войну, когда ситуация была буквально "на грани", за 3 три года теми силами, которых в случае как Вторая Мировая, едва бы хватило бы на проведение местной операции "по улучшению конфигурации линии фронта", смогла очистить БОЛЬШУЮ часть Сирии, включая переговорные процессы с местными "князьками и царьками".

          Свои отношения с Израилем Россия будет вынуждена проводить вне зависимости от того, КТО виновен в гибели всего экипажа Ил-20. Но это - уже другая история, детали которой, нам не знать. И, думаю, что и форумчане с земли обетованной, так же не имеют ни допуска, ни права разглашать детали соглашения России и Израиля по разграничению сирийского неба.
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 13:55
            +1
            Ильич , привет ! hi
            Где ты в моих словах узрел призыв к войне с Израилем ? request
            1. stalkerwalker Онлайн
              stalkerwalker Сегодня, 14:00
              +5
              Цитата: bouncyhunter
              Где ты в моих словах узрел призыв к войне с Израилем ?

              Да не в твоих, Павел....
              hi
              Попытался дать развёрнутый ответ на предмет призывов, которые так часто слышатся с территории Бандеростана "Давайте повоюем с Россией!" в контексте ТАК ЖЕ гражданской войны.

              Ситуация не особо "симметричная", но какие-то аналогии просматриваются. Но у нас здесь на ВО слишком много крикунов и кнопкодавов, которые в момент "сливаются", когда становится "горячо". Ну, ты понял..... wassat
              1. bouncyhunter Онлайн
                bouncyhunter Сегодня, 14:08
                +3
                Цитата: stalkerwalker
                Ну, ты понял.....

                Ясен пень , тут только болван не поймёт ... wink
        6. Горный стрелок Офлайн
          Горный стрелок Сегодня, 14:04
          +1
          Да никто ничего не забудет, и не простит. Израильтяне сами перепугались. Они не ожидали, что "отмороженные" сирийцы выстрелят, зная, что в зоне - наш самолёт.. Думали - по-хитрому спрятаться. Как террористы за заложником. Когда одни слишком хитрые, другие -тупые - все кончается вот так!
          1. Totah155 Mk 2 Онлайн
            Totah155 Mk 2 Сегодня, 14:09
            -1
            Цитата: Горный стрелок
            ...Думали - по-хитрому спрятаться. Как террористы за заложником. Когда одни слишком хитрые, другие -тупые - все кончается вот так!

            А третьи белые и пушистые, верно?
        7. ИванИванов Онлайн
          ИванИванов Сегодня, 14:15
          0
          Цитата: bouncyhunter
          Мы - да . А политики ?

          Политики уже высказались "цепь трагических случайностей"
      2. kjhg Онлайн
        kjhg Сегодня, 13:35
        +6
        Что и требовалось доказать - все было спланировано заранее. Осталось только понять, зачем Израиль пошел такую подлость, неужели цели, по которым они нанесли удары, того стоили, и, что находилось на этих складах?
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:51
          0
          этим они нам хотели показать что именно израиль играет главенствующую роль в регионе,и может безнаказанно делать всё что угодно.
      3. Случайный Онлайн
        Случайный Сегодня, 14:12
        +1
        Цитата: фигвам
        И что они нам предлагают, понять и простить?

        Что предлагают израильтяне...они предлагают смотреть на факты, а наши....."искать кошку в чёрной комнате,где её вроде бы нет",ссылай на то..."нас по телефону ..обманули" и это Сирийцы начали стрелять ...после того как израильтяне сбросили бомбы и "встали" в зону" в 21.51, а после 11-ти минут обстрела наши в дали команду Ил-20..." строить схему для захода на посадку"...в простреливаемом секторе....
        И после этого вы ещё о чём то говорите....? request
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:28
      +4

      Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:26 НОВЫЙ
      0
      Отмажутся шестигранники...
      ...уже сколько можно терпеть их правдуитолькоправду))...
      1. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 13:33
        +3
        Удивлен заявлению нашего МО России такому "смелому.". А Путин то молчит?
        Потом Нетаньяхуу примчится в Москву и совместное заявление будет хе хе
        А осадок то останется у солдат русских.. soldier
        Эх Россия добрая душа..
        1. Paranoid50 Офлайн
          Paranoid50 Сегодня, 13:55
          +2
          Цитата: Sarmat
          А Путин то молчит?

          Он ещё несколько дней назад заявил о том, что заявление МО полностью согласовано с ним, с ГлавКомом. Не только Песков имеет право выступать с освещением решений и действий.
    3. Сергей Медведев Онлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 13:44
      +1
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      +5
      Отмажутся шестигранники...

      Передо мной не отмажутся. Всё, что они тут лепили до этого брифинга именно так и называется - гнилые отмазки.
      1. Сыщик Офлайн
        Сыщик Сегодня, 13:52
        +4
        Шакалы названы шакалами! А вообще просто омерзительные трусы и подлецы! С руководства Израиля свой спрос. А вот пилоты эти израильские и их командиры воинами являться не могут! Для нас во всяком случае это факт неоспоримый!
    4. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 13:49
      +3
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Отмажутся шестигранники...


      спорный вопрос...
    5. Totah155 Mk 2 Онлайн
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 13:50
      -8
      Вы верите Конашенковским мультфильмам а не логике?
      1. Imper Онлайн
        Imper Сегодня, 13:55
        +3
        И где там чего нелогичного?
        1. Totah155 Mk 2 Онлайн
          Totah155 Mk 2 Сегодня, 13:57
          -5
          Цитата: Imper
          И где там чего нелогичного?

          А вы ещё раз послушайте и подумайте.
          1. Imper Онлайн
            Imper Сегодня, 14:17
            0
            Вряд ли я изменю своё мнение, к действиям ваших ВВС много вопросов
        2. Маки Авелльевич Офлайн
          Маки Авелльевич Сегодня, 14:03
          -2
          Цитата: Imper
          И где там чего нелогичного?

          когда говорится о сближении ф-15 с ил-20 вдруг нет точных чисел. просто пошёл на сближение и всё.
          почему не говорят насколько метров или километров сблизились?
          если на 500 метров это одно а если на 20 километров другое, не так ли?
      2. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 13:56
        +3
        Цитата: Totah155 Mk 2
        Вы верите Конашенковским мультфильмам а не логике?

        Логика и факты ..? ха ха ха .. Вы наших убили спецов , теперь мы ..Как вам такая логика ? soldier
        Желающих много будет в ВКС и ПВО Российских в Сирии , да и сами сирийцы рвутся в бой понимая всю структуру этой войны .. angry
        1. Totah155 Mk 2 Онлайн
          Totah155 Mk 2 Сегодня, 13:58
          -3
          Цитата: Sarmat
          Цитата: Totah155 Mk 2
          Вы верите Конашенковским мультфильмам а не логике?

          Логика и факты ..? ха ха ха .. Вы наших убили спецов , теперь мы ..Как вам такая логика ? soldier
          Желающих много будет в ВКС и ПВО Российских в Сирии , да и сами сирийцы рвутся в бой понимая всю структуру этой войны .. angry

          Вы уже бежите записываться?
          Ждём-с
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 14:12
            +1
            Цитата: Totah155 Mk 2
            Вы уже бежите записываться?
            Ждём-с


            сеансы саморазоблачения? небо Египта вспомнилось? не бздите ребята... на этом направлении вам сохранят лицо.. взамен выв отдадите другое...
          2. Sarmat Онлайн
            Sarmat Сегодня, 14:16
            0
            Цитата: Totah155 Mk 2
            Вы уже бежите записываться?
            Ждём-с

            Да нет я старый ,но молодежь пойдет ..Она уже не как мы в СССР (наивные) , все понимают . откуда ветер гнилой дует. soldier Главное направить и обяснить всю ситуацию мировую..Вроде понимать начали.! hi
            Если уж перебьете их ,тогда уж мы "старики " попрем волной ..И тогда вешайтесь ! negative
      3. рюрикович Онлайн
        рюрикович Сегодня, 13:59
        +3
        Цитата: Totah155 Mk 2
        а не логике?

        А израильская логика заключается в том, что говоря "север" подразумеваем "запад"? belay what fool
        Врать как-то некрасиво,особенно, если тебе доверяют wink
        1. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 14:14
          +2
          Цитата: рюрикович
          А израильская логика заключается в том, что говоря "север" подразумеваем "запад"?
          Врать как-то некрасиво,особенно, если тебе доверяют


      4. Totah155 Mk 2 Онлайн
        Totah155 Mk 2 Сегодня, 14:12
        +1
        После того, как Ф16 отбомбились, они ещё 40 минут (40, Карл!!!), Находились там.
        Положив на всю систему ПВО.
        Это логично?
        1. ИванИванов Онлайн
          ИванИванов Сегодня, 14:20
          0
          Цитата: Totah155 Mk 2
          После того, как Ф16 отбомбились, они ещё 40 минут (40, Карл!!!)

          Врать публично, как и списывать вину на израиль резону нет - все данные под руками.
    6. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 13:52
      +3
      Ну какой тут не профессионализм или халатность.. наоборот профессионализм
    7. Комментарий был удален.
    8. Комментарий был удален.
    9. Комментарий был удален.
    10. Случайный Онлайн
      Случайный Сегодня, 14:06
      +2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Отмажутся шестигранники...

      А Израильтянам и не надо ..."отмазываться"...и так всё прекрасно видно..."кто и где есть...ху." am
      Конашенков правильно сказал на 09.43 своей речи...."......непрофессионализм и преступная халатность"...вот только вместо "израильских лётчиков" эти объвинения надо предъявлять ВСЕМ РУКОВОДИТЕЛЯ группировки на АБ Хмеймим soldier , что отправили ил-20 не на ВОСТОК в зону ожидания, а прямёхонько в сектор обсрела Сирийскими ПВО.
      Что -то за 11 минут за время обстрела из уст Канашенкова не прозвучала цифра о .."сбитых самолётах противника"...пока туда "не долетел наш Ил-20....
    11. Леклерк Онлайн
      Леклерк Сегодня, 14:08
      +1
      Если оставить в стороне эмоции,отфильтровать шумы и трезво на все посмотреть, то этим брифингом МО России лишь потверждает жуткий непрофесионализм в действиях группировки.

      Далее из брифинга

      С момента атаки израильских ВВС 21:40 до начала отражения сирийцами 21:51.Прошло 11 минут, израильтяне кружат над морем и создают помехи,сирийцы уже во всю палят, ИЛ еще на востоке, над сушей.

      ИЛ подбивают в 22:03 , спустя 23 минуты после начала атаки ,выходит это он летел целых 23 минуты (а это целая вечность) в сторону целей сирийских ПВО (четверка Ф-16 отчетливо видна на радарах) а не наоборот.

      Военные должны заниматься военным делом, болтовню и суровые лица оставить политикам.
  2. Серж Горелый Офлайн
    Серж Горелый Сегодня, 13:26
    -4
    Вот теперь понятно, зачем МО Главный Храм!!! Подставим правую щёку, схлопотав по левой?
    1. Sarmat Онлайн
      Sarmat Сегодня, 13:37
      +8
      Цитата: Серж Горелый
      Вот теперь понятно, зачем МО Главный Храм!!!

      Храм нужен нашим солдатам павшим за всю историю России, именно православный ,как основа и стержень России !
      Или вы предлагаете синагогу построить ..? wink
      1. faiver Онлайн
        faiver Сегодня, 13:39
        -2
        у нас мало церквей в стране?
        1. Sarmat Онлайн
          Sarmat Сегодня, 13:43
          0
          Цитата: faiver
          у нас мало церквей в стране?

          Очень мало , во время революции все разрушили и монахов перестреляли ..
          Напомнить , кто был начальником ГУЛАГА и НКВД ..? Все знают и молчат ..)))
          1. faiver Онлайн
            faiver Сегодня, 13:53
            -1
            уже плюнуть некуда от РПЦ
            1. Dashout Онлайн
              Dashout Сегодня, 14:04
              -1
              Цитата: faiver
              уже плюнуть некуда от РПЦ

              а ты глотай...
              1. faiver Онлайн
                faiver Сегодня, 14:07
                +1
                не говори мне что делать и я не скажу куда тебе пойти
          2. Урал-4320 Офлайн
            Урал-4320 Сегодня, 13:56
            -3
            А без церкви в Бога верить уже никак? Иконки в красном углу уже не хватает?
            "Тебе надо не верить, а веровать
            Чтобы душа твоя не металась косяком форели
            Никто не сможет ничего посоветовать,
            Когда встанешь лицом к последней своей двери"

            Дельфин - "Вера"
      2. Svateev Онлайн
        Svateev Сегодня, 13:49
        -1
        Цитата: Sarmat
        Или вы предлагаете синагогу построить ..?

        Умнее предложений нет?
        1. Sarmat Онлайн
          Sarmat Сегодня, 13:58
          +1
          Цитата: Svateev
          Цитата: Sarmat
          Или вы предлагаете синагогу построить ..?

          Умнее предложений нет?

          laughing wassat Больше нет..!!!! crying
    2. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 13:50
      +4
      Цитата: Серж Горелый
      0
      Вот теперь понятно, зачем МО Главный Храм!!!


      извини серж.. жирный минус.. в окопах нет атеистов
      1. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 14:02
        -1
        Цитата: дрозд
        извини серж.. жирный минус.. в окопах нет атеистов

        Сейчас вся Россия молится матери (кроме Москвы и прочих мегаполисов)..
        Лишь бы небыло войны..А видать придется ,мальчишек много рождается hi
  3. Грац Онлайн
    Грац Сегодня, 13:27
    +8
    Израильские самолеты надо сбивать над Сирией и Ливаном, на это у России есть все права и полномочия, и нечего с ними валандатся, это будет самый лучший ответ
    1. Комментарий был удален.
      1. Летун_64 Онлайн
        Летун_64 Сегодня, 13:45
        -1
        Пока вами серьезно не занимались, а вот там посмотрим.
      2. Sarmat Онлайн
        Sarmat Сегодня, 13:46
        -1
        Цитата: merkavaa
        У Израиля превосходящие силы.

        В мировых финансовых структурах....! Пора мочить , как и они наших , сирийский штурмовик рванет Или как ?
    2. Totah155 Mk 2 Онлайн
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 13:52
      -5
      Цитата: Грац
      Израильские самолеты надо сбивать над Сирией и Ливаном, на это у России есть все права и полномочия, и нечего с ними валандатся, это будет самый лучший ответ

      Так не получается.
      Ни у вас ни у сирийцев.
    3. Маки Авелльевич Офлайн
      Маки Авелльевич Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: Грац
      Израильские самолеты надо сбивать над Сирией и Ливаном, на это у России есть все права и полномочия,


      права и полномочия это хорошо но главное - надо иметь определённые органы для этого.
      (подсказка - не язык)
  4. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 13:28
    +7
    надо наводить порядок в сирийском небо. иначе это не первый и не последний случай, не дай Боже, конечно.
    1. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 13:31
      +4

      новичок (garik) Сегодня, 13:28 НОВЫЙ
      +1
      надо наводить порядок в сирийском небо. иначе это не первый и не последний случай, не дай Боже, конечно.

      ... и для этого много не надо - накидать обломков шестигранных по морю и земле...заткнутся надолго..
    2. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 13:40
      +3
      Цитата: новичок
      надо наводить порядок в сирийском небо. иначе это не первый и не последний случай, не дай Боже, конечно.

      причем начинать с земли, т.е. с ПВО
  5. skomfit Офлайн
    skomfit Сегодня, 13:29
    +1
    Надо по ним(невидимым)тоже случайно попасть или ворону камикадзе в турбину запустить.
  6. Million Онлайн
    Million Сегодня, 13:32
    +4
    Генерал отметил, что действия израильских летчиков, приведших к гибели российских военнослужащих, говорят либо об их непрофессионализме, либо, как минимум, о преступной халатности

    Либо это было сделано умышленно.
    А дальше то что?Учитывая,что половина нашего правительства и олигархов имеют еврейские корни...
    1. skomfit Офлайн
      skomfit Сегодня, 13:39
      +4
      У евреев к евреям антисемитизма гораздо больше чем у каждого русского к ним.
      1. Маки Авелльевич Офлайн
        Маки Авелльевич Сегодня, 14:10
        0
        Цитата: skomfit
        У евреев к евреям антисемитизма гораздо больше чем у каждого русского к ним.


        " Свистнуто, не спорю, — снисходительно заметил Коровьев, — действительно свистнуто, но, если говорить беспристрастно, свистнуто очень средне! "
    2. Svateev Онлайн
      Svateev Сегодня, 14:03
      +1
      Цитата: Million
      Либо это было сделано умышленно.

      Да уж какое тут "либо"! Израильский лётчик однозначно использовал наш самолёт как прикрытие. Некоторое время назад израильтяне совершили налёт прикрывшись самолётами США (там, видимо, с согласия американцев).
      Враг он есть враг и обман - обычная военная уловка. К обману надо быть готовым.Поэтому нытьё нашего Минобороны о том, что нас обманули - это сопли бездаря.
      Где ответ на главный вопрос: Почему наш самолёт РЭБ не смог подавить наведение на него нашей же ракеты?       Уж режимы наведения наших ракет наше РЭБ должно знать как "отче наш"! У нас РЭБ не настолько эффективен, как о нём рассказывает Минобороны?
  7. Rostislav Офлайн
    Rostislav Сегодня, 13:36
    +3
    Виноватого обозначили, ладно. А дальше то что?
    1. Ром Онлайн
      Ром Сегодня, 13:52
      0
      Предложите сами *дальше то что*. Войну не предлагать.
  8. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 13:37
    +1
    про Израиль все понятно, что бОльшая часть вины лежит на них, но хотелось бы услышать или прочитать про то кто из наших смотрел на это так сказать "онлайн" глядя на экраны радаров, как могли прошляпить?
    1. Летун_64 Онлайн
      Летун_64 Сегодня, 14:05
      +1
      И вопрос почему не сразу заводить было на посадку Ил-20, а вывели мористее Хмеймим. Однозначно вина Израильтян, но и к нашим есть вопросы.
  9. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 13:38
    -4
    Отмазали самих себя.

    "если в кране нет воды"...

    Повторюсь.

    Сразу Шойгу сказал что связь прервалась в 23:00, а теперь говорят что в 22:03 сбили самолёт.
    Ещё говорят что Израиль обманул о месте удара, якобы вместо севера ударили по району Латакии. Так ведь Латакия и есть северная часть же.

    зачем прикрываться если с200 не опасны для ф16? за сотни раз только один раз задели, по ошибке пилота. Зачем сейчас вдруг понадобилось прятаться за ил20?


    Вы вооружили приматов и сами виноваты. Получается вы ни за что не отвечаете и никакой ответственности не несёте.

    Возможно Иран с Асадом это всё и организовали, Израилю это ни к чему по идее.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 13:43
      +3
      изыди тролль...
    2. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 13:45
      -1
      Леонид - вы , евреи, виноваты и все тут ! вы начали прикрываться Ил20 еще за 40минут до того, как он вошел в зону поражения am и даже после того, как наши друзья ( которых мы вам разрешаем бомбить feel ) сбили самолет, вы еще 10минут им прикрывались ! Короче, наши ПВОшники молодцы, сирийцы братья, а вы негодяи - последнее 100500тое предупреждение вам !
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:59
      +2
      меркава-одно и то же по дюжине раз писать не надоело ещё am вас вооружили сша,да и вы сами себя вооружаете,так что на Россию бочку не катите.и хоть бы раз в жизни ваша властя не валила всё с больной головы на здоровую,а имела совесть и признала факт преступления.минус я вам не ставлю,хотя вы их дюжину минимум заслужили.
    4. brr1 Онлайн
      brr1 Сегодня, 14:20
      0
      Израильский танковый тролль-всезнайка. Вас там учат ненависть к израилю вызывать или у вас это случайно происходит?
  10. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 13:39
    +3
    Провокация,под прикрытием трагического стечения обстоятельств..
    И обоснованно ничего не предъявишь.
    Вобщем,всё умно ,хитро, в духе " партнёров"
    1. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 13:56
      +1
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Провокация,под прикрытием трагического стечения обстоятельств..
      И обоснованно ничего не предъявишь.
      Вобщем,всё умно ,хитро, в духе " партнёров"

      а в чем выгода такой провокации для Израиля ?
      1. Million Онлайн
        Million Сегодня, 14:03
        0
        Вероятно,щелкнули МО РФ по носу,показав,кто в доме хозяин
  11. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 13:39
    +1
    Смотреть противно, в такие хорошие, а нас бахнули...ребят погубили...генералы нынче не те...
  12. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 13:40
    +5
    Что и требовалось доказать.
    Полностью все заявления официальных гос.
    лиц Израиля , касающихся ИЛ-20 оказались ЛОЖЬЮ.
    Можете пересмотреть здесь все посты евреев, отметившихся в темах о ИЛ-20 - все посты ложь , от начала и до конца .
    Веры вам теперь нет ни какой.
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 13:50
      -2
      ты антисемит, но это я могу понять

      Но сквозь эту пелену разве не надо разобраться по честному
    2. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: lucul
      Что и требовалось доказать.
      Полностью все заявления официальных гос.
      лиц Израиля , касающихся ИЛ-20 оказались ЛОЖЬЮ.
      Можете пересмотреть здесь все посты евреев, отметившихся в темах о ИЛ-20 - все посты ложь , от начала и до конца .
      Веры вам теперь нет ни какой.

      ну, если бы евреи сказали, что закроют небо в Сирии, я бы им поверил - они бы сделали ! А вот нашим МИДу МОРФу - нет !
    3. Лекс. Онлайн
      Лекс. Сегодня, 14:06
      0
      Да не ужели может пройдись и посмотри белорусские ветки они все за Израиль
  13. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 13:40
    -4
    Покажите тех кто стрелял, куда стреляли и по кому, сколько стреляли, в какое время стреляли.
    1. тлауикол Онлайн
      тлауикол Сегодня, 13:50
      +2
      Цитата: merkavaa
      Покажите тех кто стрелял, куда стреляли и по кому, сколько стреляли, в какое время стреляли.

      я ж говорил : нашим генералам теперь либо стреляться, либо валить все на евреев request
      никто не застрелился вроде. и даже не покраснел
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:06
      0
      меркава-вчера и позавчера у вас сирийцы десятки ракет С200 выпалили в белый свет,как в копеечку,и только 'благодаря 'вам одна ракета запущенная против ваших самолетов сбила наш борт.хватит уже косить под неумного,совесть бы поимели да помолчали.не обежайтесь,но лучше чем желчь на нас изливать,сходите к стене плача,да покайтесь,вам легче станет,если и там вы будите искренне молиться,вот увидите.
    3. Васян1971 Онлайн
      Васян1971 Сегодня, 14:12
      0
      Цитата: merkavaa
      Покажите тех кто стрелял, куда стреляли и по кому, сколько стреляли, в какое время стреляли.

      И шильдики, шильдики!...
  14. Комментарий был удален.
  15. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 13:42
    -3
    Израилю надо закрыть небо, раз там никто и ни за что не отвечает.
  16. другой РУСИЧ Офлайн
    другой РУСИЧ Сегодня, 13:44
    +5
    С Израилем понятно все. Но что значит: предупредили за 1минуту до удара, и мы не успели увести самолет??? А если бы не поедупредили, вообще бы не заметили истребители?
    Там наши с400, там наши корабли с с300. Там этот Израиль насквозь просвечтваться должен, еще на этапе подхода пилотов к самолетам!
    Или не так все просто в Датском королевстве?
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 13:59
      +2
      Там-то просвечивается. Но индикатор кругового обзора С-200 кинескоптный, и там отметки сливаются на раз. Взяли на сопровождение Ф-16, он слился с целью ИЛ-20 ,ушел, а ракета пошла по вероятной Крупной цели.
      У С-200 была еще одна функция - "ядрен" батон. Групповой налет Б-52 или еще чего пресекался ядерным подрывом в воздухе. Он заточен на крупные и групповые цели.
      Мы считали уже этот комплекс архаизмом при учебе ,..А работает. sad
    2. Лекс. Онлайн
      Лекс. Сегодня, 14:09
      0
      Что за 2-3 часа предупредить чтоб сирийцы подготовились к налёту сбивают 4 израильских самолёта и израильским генералом остаётся застрелиться в своих кабинетах
      1. stalkerwalker Онлайн
        stalkerwalker Сегодня, 14:15
        0
        Цитата: Лекс.
        Что за 2-3 часа предупредить чтоб сирийцы подготовились к налёту сбивают 4 израильских самолёта и израильским генералом остаётся застрелиться в своих кабинетах

        Так вы считаете, что за ваши "успехи" в борьбе за безопасность Израиля Россия должна платить жизнями своих пилотов?
        "Согласие - есть продукт непротивления обеих сторон". (с)
  17. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:46
    0
    израильтяне ,если у них есть понятие чести военных обязаны офицеально принести извинение как семьям погибщих,так и всей России,а наши военные ЛЮБОЙ наш транспортный борт ОБЯЗАНЫ сопровождать истребителями,и всю информацию от израильтян перепроверять ьеперь уже по десять раз,чтобы не терять машины и людей.
    1. Totah155 Mk 2 Онлайн
      Totah155 Mk 2 Сегодня, 13:55
      -4
      Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
      израильтяне ,если у них есть понятие чести военных обязаны офицеально принести извинение как семьям погибщих,так и всей России,а наши военные ЛЮБОЙ наш транспортный борт ОБЯЗАНЫ сопровождать истребителями,и всю информацию от израильтян перепроверять ьеперь уже по десять раз,чтобы не терять машины и людей.

      А у МОРФ есть понятие чести?
      Гонят полную пургу и пипл хавает.
  18. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 13:48
    0
    Натаньяху явно в Москву скоро заспешит. Отмазываться и договариваться. Россия не та страна с которой Израилю можно ругаться.
    1. _Ugene_ Офлайн
      _Ugene_ Сегодня, 13:55
      -1
      Россия не та страна с которой Израилю можно ругаться.
      В данной ситуации и Израиль не та страна с которой России можно ругаться, так что, увы, кроме разговоров ничего не будет
  19. megadeth Офлайн
    megadeth Сегодня, 13:52
    +1
    Ну, а дальше то что? Какие меры будут приняты против носастых... Другого такого случая, по закрытию Сирийского неба, не представится..
    1. Васян1971 Онлайн
      Васян1971 Сегодня, 14:10
      0
      Цитата: megadeth
      Другого такого случая, по закрытию Сирийского неба, не представится..

      Ещё не вечер...
  20. Глушь Онлайн
    Глушь Сегодня, 13:53
    +1
    Почему то показалось, что не Ф16 прятались за Илом, а наоборот, кто то, слишком умный, выдвинул Ил на линию огня. Надеялись таким тупым способом прикрыть иранцев, но что то пошло не так?
    1. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 14:07
      0
      Цитата: Глушь
      Почему то показалось, что не Ф16 прятались за Илом, а наоборот, кто то, слишком умный, выдвинул Ил на линию огня

      Вам же русским языком сказали, что Израиль предупредил об ударе по северу, потому и увели самолёт на запад. Но там и оказались израильские самолёты, которые наносят удар по ЗАПАДУ страны. Ну если у Израиля запад = север, то тут я не виноват. Может школа американская? what И тем более уводили самолёт именно на посадку с наиболее безопасной стороны моря в данном случае. hi
      1. Глушь Онлайн
        Глушь Сегодня, 14:16
        0
        Нет, я понял что север и запад - это разные вещи, тут вопросов нет. Непонятно же, почему говорят, что Ф16 прятались, ибо это Ил двинули в район их нахождения. Почему не увели Ил на ...восток например? Думаю, главный виновник не Израиль и не сирийские ПВО, а наземные службы.
  21. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 13:53
    +1
    Все всегда вокруг виноваты кроме них.
  22. Владыка-Вселенский Онлайн
    Владыка-Вселенский Сегодня, 13:54
    0
    Что после этого скажет ВВП ???
    То есть он верит Биньямину больше чем нашему генерал майору ?
    Что то мне кажется это последний срок Владимира Владимировича.
  23. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 13:55
    +1
    Не указали место, как это? За обстановкой на подступах к базам нет контроля? Точно не знали даже время атаки(первое заявление - 22-00-22-10,на брифинге - 21-39)? Ничего не понимаю. Ясно только, что какая то глупая несогласованность, неужели так надеялись на израильтян, война всеж таки.
  24. borberd Онлайн
    borberd Сегодня, 13:59
    +1
    "Не верю !(с)" По словам Конашенкова израильские летчики почти час висели в сирийском воздушном пространстве . А теперь вопрос : Что они там делали этот час . Висели в воздухе аки вертолёты и ждали когда подойдёт ИЛ-20 и когда сирийцы начнут по ним стрелять из С-200 ? Нда ... мультипликатор МО жжот не по детски . belay
  25. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 14:01
    -1
    Цитата: merkavaa
    Вы вооружили приматов и сами виноваты. Получается вы ни за что не отвечаете и никакой ответственности не несёте.
    Вы не уважаемый не еврей не сильно мните о себе....В Мире вас сильно *любят*...А вас людей в израиле малое кол-во.Представь что будет если у Ирана появится *случайно * когда вы достанете некоторые страны и они предоставят это возмездие wink ...Хотя, если честно я рад что у власти сейчас очень много жидов из бывшего СССР....Быстрее развалите сами израиль )))
  26. Z_G_R Офлайн
    Z_G_R Сегодня, 14:03
    -1
    да что тут обсуждать? Пошумим пошумим и забудем, всё будет как прежде до следующего "неожиданного" инцидента. Ничего Россия делать жесткого не будет в отношении Израиля, или Франции или ещё кого из коалиции. Ну кроме озабоченностей. И ничего коалиция менять не будет, и тем более Израиль, всё будет также. Пока мы там с текущими целями и задачами такие потери неизбежны. Серьезную заваруху наши начинать не будут ни с кем, Кремлю это вообще невыгодно, у них же все партнеры. Разве что нашу базу сотрут с лица земли и то неизвестно.
  27. Adimius38 Онлайн
    Adimius38 Сегодня, 14:07
    0
    Вина не только на Израиле лежит а лежит так же на МО и руководстве страны,вы просто тупо доигрались с Израилем в друзей партнеров,спрашивается какого хрена Израильские боевые самолеты беспрепятственно наносят авиаудары в районе Латакии в зоне ответственности Российского контингента, Укатали в гробы российских пацанов а теперь Израиль им виноват, да виноват,но вы виноваты не меньше
  28. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 14:08
    0
    Надо бы повнимательней присмотреться к этому Конашенко. Очень уж похож на юдофоба. recourse
  29. borberd Онлайн
    borberd Сегодня, 14:11
    -1
    Самая большая проблема с читателями ВО , это то что 98% из них не умеют думать . Все скушали ложь МО , но не посмотрели мультик от Конашенкова о том как всё по его мнению происходило . Причём нет поминутного отражения ситуации , хотя обещали . Короче ... пурга редкостная . Кормят народ непонятно чем .
  30. lucul Онлайн
    lucul Сегодня, 14:12
    0
    Цитата: Глушь
    Почему то показалось, что не Ф16 прятались за Илом, а наоборот, кто то, слишком умный, выдвинул Ил на линию огня. Надеялись таким тупым способом прикрыть иранцев, но что то пошло не так?

    Сообщили об ударах на севере , а атаковали на западе Сирии. Четверка F16 отстрелявшись по пром. объектам Латакии заняла позицию в 70км от побережья. Затем один F16 пошёл на снижение, достаточно близко сближаясь ,с заходившим на посадку ИЛ-20 , сирийцы думая , что это второй заход F16 для атаки ,выпустили по нему ракету.
    Вчера ,ВСЕ , все евреи били пяткой себя в грудь , что ВСЕ самолёты уже находились на аэродромах , а это не так.
    Причём выбрали провокацию сознательно ,в тот момент , когда Путин был в Венгрии и чтобы на пресс-конференции поймать его в расплох , незнанием обстановки о сбитом ИЛе. И вдруг , он что-нибудь такое ляпнет , не подумав о Израиле , на эмоциях , и затем его уже официально объявить антисемитом и начать раскручивать истерию вокруг этого .
    Путину было никак не отвертеться от пресс-конференции и соответственно от неудобных вопросов. Но наши вышли из положения достойно.
  31. bladerunner144 Онлайн
    bladerunner144 Сегодня, 14:15
    0
    какое растояние было между Ф-16 и ИЛом? при сближении, если расстояние более километра то извините, брифинг этот бред сивой кобылы." удар будет на севере"- было сообщено когда? ибо сообщение об пуске ракет было в другое время (за минуту). долететь надо "несколько минут". примерно через 12 минут после пуска ракет был открыт огонь ПВО. как "вдруг" заметили ПВО самолёты на растоянии 70 к"м , тот который начал приближаться наверно еще "отключил" помехи, чтобы лучше видно было бы? во всей этой ситуации жалко экипаж ИЛа и их семьи.вот когда себе ответите на вопросы которые я задал, не для битья себя в грудь сидя на диване, тогда станет действительно горестно.
  32. tolmachiev51 Онлайн
    tolmachiev51 Сегодня, 14:17
    0
    Турецко-израильский сериал !!! с нашими политиками это начинает походить на санта-барбару. Слушаешь Конашенкова и впечатление , что у евреев летчики с боевыми ракетами летают сами по себе , ищите кто посылал и давал полетное задание .
  33. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 14:19
    0
    Мультики делать научились, а отвечать за свои дела нет.
    С такими командирами армия не опасна для других, все за свои погоны будут только.