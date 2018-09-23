Минобороны: вина за сбитый Ил-20 полностью лежит на Израиле

Вина за сбитый в Сирии российский самолет Ил-20 однозначно лежит на ВВС Израиля, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.Генерал отметил, что действия израильских лётчиков, приведших к гибели российских военнослужащих, говорят либо об их непрофессионализме, либо, как минимум, о преступной халатности.Пилоты F-16 намеренно прикрывались российским самолётом от сирийских ракет.Израильский летчик, по словам Конашенкова, не мог не понимать, что отражающая поверхность Ил-20 значительно превышает аналогичную поверхность его истребителя и именно российский самолёт окажется предпочтительной целью для зенитной ракеты.Он уточнил, что F-16 совершал манёвр сближения с Ил-20, что было воспринято сирийцами как попытка второй атаки на правительственные объекты.В итоге в 22:03 сирийская ракета поразила более крупную цель – Ил-20. Командир доложил о пожаре и начале экстренного снижения. Через 4 минуты метка самолёта исчезла с радаров.Мало того, что израильские военные сообщили о готовящемся ударе в момент начала атаки, они ещё и не указали место нахождения своих истребителей. Россиян также ввели в заблуждение относительно района атаки. Так, в штабе ВВС Израиля сообщили, что цели атаки расположены на севере САР, тогда как удары наносились в районе Латакии, а это западная провинция страны (сам город находится на западном побережье Сирии).Кроме того, израильские самолёты покинули зону (где был сбит Ил-20) только через 10 минут после того, как российские военные сообщили об инциденте командному пункту ВВС Израиля. А свою помощь в поисках экипажа сбитого самолёта предложили лишь через 50 минут.Только в 22:53 израильский полковник вышел на связь и сообщил: «Ваша информация о бедствии Ил-20 принята. Мы очистили зону, если необходима помощь, мы готовы помочь».Конашенков особо подчеркнул, что действия истребителей ВВС Израиля велись в районе трасс захода на посадку не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов. Таким образом, израильская сторона создала угрозу пассажирским и транспортным самолетам, добавил он.