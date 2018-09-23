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Галстук Либермана окрасился в оранжевый. Так на какой ответ способна Россия?

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Итак, российское министерство обороны акцентировано обвинило Израиль в фактической причастности к гибели военнослужащих на борту Ил-20. В ходе брифинга, как уже сообщало ВО, генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь идёт либо о непрофессионализме израильских лётчиков, либо о намеренной попытке подставить самолёт радиоэлектронной разведки ВКС РФ под удар.



На обвиняемую сторону конкретно указали пальцем. Но главный вопрос: что дальше? Эксперты пытаются определиться с тем вероятным ответом, который может себе позволить Россия в отношении Израиля в связи с трагедией, унесшей жизни 15 российских офицеров. Наиболее часто высказывается мнение о том, что недельное закрытие воздушного пространства над восточным Средиземноморьем для авиации Израиля, введённое Россией, может быть продлено на неопределённый срок.


Галстук Либермана окрасился в оранжевый. Так на какой ответ способна Россия?


Дальнейший вариант – «турецкий сценарий», когда Россия выходит из двусторонних проектов и программ с Израилем, фактически вводя санкции?

Здесь нужно отметить, что при всех постоянных заявлениях о надёжном экономическом партнёрстве уровень товарооборота РФ и Израиля находится на крайне низких отметках. Так, по итогам 2017 при наличии огромного потенциала торгово-экономических отношений (и даже при отсутствии санкций) наторговали менее чем на 2,5 млрд долларов. При этом израильская доля в товарообороте оказалась вдвое выше российской. Если же говорить об общей доле Израиля во внешнеторговом обороте РФ, то она составляет мизерные 0,4%. Наибольший процент израильского экспорта в Россию – овощи, фрукты и продукты их переработки (22%). Наибольший процент российского экспорта в Израиль – топливо и нефтепродукты (38%), а также драгоценные и полудрагоценные металлы и камни (31%). Реально высокотехнологические сектора торговли занимают незначительный процент, что само по себе выглядит странно при декларируемых глубоких контактах.

Но главное в отношениях России и Израиля – координация по линии безопасности, обмен данными антитеррористического характера. И, как выясняется на примере Ил-20, для Израиля эта координация оказалась вообще не важна, и даже канал экстренной военной связи был использовать, по сути, "задним числом". Использует ли Россия этот аргумент, чтобы спросить с Израиля за его действия в Сирии, на которые Москва в последнее время откровенно смотрела сквозь пальцы? Ведь получается, что Израиль сам заставляет Россию посмотреть на его действия по-настоящему пристально.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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169 комментариев
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  1. Dashout Онлайн
    Dashout Сегодня, 14:26
    -3
    Мало не покажется!!! Ждем...
    1. Тралл Офлайн
      Тралл Сегодня, 14:32
      +34
      Пока обвинили военные.
      Ждать нужно заявления политического руководства в таком же тоне.
      Но что-то подсказывает, что не дождемся...
      1. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 14:40
        +4
        Цитата: Тралл
        Пока обвинили военные.
        Ждать нужно заявления политического руководства в таком же тоне.
        Но что-то подсказывает, что не дождемся...


        вспомните 27 июля 1953 года и сбитый Ил 12... laughing дождемся.

        в соседней ветке отметил... могут как в случае с Турками.. помочь сохранить лицо израильтянам .. даже С300 так и не поставят... но от Израильтян потребуют нечто большее ..и даже не в Сирии
        1. Наблюдатель2014 Онлайн
          Наблюдатель2014 Сегодня, 14:50
          +2
          дрозд (Аль Искандер)
          но от Израильтян потребуют нечто большее ..и даже не в Сирии
          Наложим или положим на Биробиджан санкции? wassat laughingИли всех в Биробиджан? laughing
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 14:57
            +2
            Так на какой ответ способна Россия?
            Тут и Ванга не сказала бы. Ждем, скажут, увидим, гадать боюсь даже.
            1. хрыч Офлайн
              хрыч Сегодня, 16:11
              +2
              Цитата: НИКНН
              гадать боюсь даже

              Во-первых дело на тормоза не спустили, значит уже придется реагировать. Нетаньяху в РФ летал, как к себе домой и этого не будет, Путин очень злопамятный и ответ будет не резкий, но очень ощутимый.
          2. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 14:58
            +7
            Цитата: Наблюдатель2014
            дрозд (Аль Искандер)
            но от Израильтян потребуют нечто большее ..и даже не в Сирии
            Наложим или положим на Биробиджан санкции? wassat laughingИли всех в Биробиджан? laughing


            привет Сережа... пока не знаю... МО пока не озвучило ответку.. я думаю пройдет все тихо.. без шуму и пыли и Израиль сохранит лицо и более ответственно теперь будет летать и север с западом путать перестанет...и ПВО шники сирийские заговорят на русском.. laughing и даже палить по арабски щедро перестанут.. подождем..
          3. Комментарий был удален.
        2. dsk Онлайн
          dsk Сегодня, 15:56
          +2
          Цитата: дрозд
          даже С300 так и не поставят...

          Виктор Мураховский предположил, что Россия вполне может ответить на враждебные действия Израиля продажей С-300 Дамаску. «Российская армия массово получает в последние годы по три полковых комплекта, то есть по шесть дивизионов С-400. С-300 у нас уходит на базы резерва и хранения. То есть мы можем их поставить в Сирию буквально, я думаю, в течение двух-трёх месяцев», — подчеркнул военный эксперт.

          «Военное руководство Израиля либо не ценит уровень отношений с Россией, либо не контролирует отдельные командования и командиров, понимавших, что их действия ведут к трагедии», — заметил Игорь Конашенков.
          В начале сентября оборонное ведомство Израиля сообщало, что за 18 последних месяцев оно нанесло удары по 202 целям в Сирии, использовав в общей сложности 792 бомбы и ракеты.

          Обнаглели однако...
          1. дрозд Онлайн
            дрозд Сегодня, 17:29
            0
            Цитата: dsk
            Обнаглели однако...


            Сережа, не уподобляйся... не мысли шаблонами... как говорил мой ком взвода в училище Амиров Радик Фагимович Тактика -наука абстрактная... laughing чего уж тогда можно сказать о стратегии.. так что тут решений много.. вот выбрать болезненное .. это да. искусство laughing laughing laughing
      2. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 15:00
        +5
        Цитата: Тралл
        Пока обвинили военные.
        Ждать нужно заявления политического руководства в таком же тоне.

        О том же в предыдущей теме речь вёл .
        Цитата: Тралл
        Но что-то подсказывает, что не дождемся...

        Жаль , если так . Предпосылки есть ... sad
        1. майор147 Офлайн
          майор147 Сегодня, 17:44
          0
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Тралл
          Пока обвинили военные.
          Ждать нужно заявления политического руководства в таком же тоне.

          О том же в предыдущей теме речь вёл .
          Цитата: Тралл
          Но что-то подсказывает, что не дождемся...

          Жаль , если так . Предпосылки есть ... sad

          http://www.yaplakal.com/forum1/topic1845414.html
          Высокопоставленные члены израильских военных отправились в Москву, чтобы объяснить и рассказать о ситуации с российским самолетом Ил-20, сбитым во время израильского нападения на Сирию. Израильтяне хотели встретиться с президентом Путиным и российскими военными лидерами, чтобы объяснить, как видят ситуацию они. Но всё пошло плохо: Президент Путин отказался встретиться с делегацией.

          Российские военачальники некоторое время внимательно слушали генерала Амикама Норкина, но на середине повествования слушание прекратилось и «русские внезапно отбыли по неотложным делам». Так сообщили мне мои бывшие коллеги из Целевой группы ФБР по борьбе с терроризмом.

          По их словам генерал-майор из Израиля пытался повесить всё на сирийцев, офицеры ПВО которых некомпетентные, однако, услышав это, русские оскорбились, поскольку, согласно предлагаемой Израилем версии, российские военные не смогли натренировать сирийцев должным образом (!).
          Дальше пошло еще хуже, поскольку российские военные начали задавать израильтянам вопросы, на которые генерал Норкин оказался не готов отвечать и потребовал консультаций со своим правительством. Услышав это русские немедленно объявили конец встречи, которая, в общей сложности, продлилась 21 минуту.

          Средства массовой информации Израиля уже «раскручивают» эту встречу как «продолжавшуюся часами». Это абсолютно неправильно. От начала и до конца встреча продолжалась ровно двадцать одну минуту. Израильские военные назвали встречу «напряженной и очень угрожающей». Другими словами похоже, что между Россией и Израилем теперь появились РЕАЛЬНЫЕ проблемы.
      3. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 15:02
        +1
        Цитата: Тралл
        Пока обвинили военные.
        Ждать нужно заявления политического руководства в таком же тоне.
        Но что-то подсказывает, что не дождемся...

        Точно не дождемся.. Путин больше не будет кричать, что помидорами не отделаетесь.. слишком много его лозунгов в жизнь не воплотилось...
      4. Комментарий был удален.
    2. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:34
      +24
      Мало не покажется!!! Ждем..

      Чего???
      Разочарую вас...ничего серьезного против Израиля предпринято не будет.
      Хотя итоги провокации израильтян для нашей страны очень болезненны.
      Во первых погибшие наши офицеры...во вторых евреи показали всем что можно безнаказанно подставлять наших военнослужащих...в третьих наши так сказать ситуационные союзники отчетливо видят как реагирует Кремль на подобные деяния...никак...вообщем плохо все это ...очень плохо...прежде всего для репутации нашей страны,да и военные наши окажутся в неловком положении из-за нежелания Кремля портить отношения с Израилем.
      Самое главное Израиль не признает своей вины в этой провокации...так что повторение подобного в будущем не исключено.
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 14:39
        +9
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        вообщем плохо все это ...очень плохо...прежде всего для репутации нашей страны.

        Заигрались в последнее время с показухами и мультиками ради этой репутации, а люди наши продолжают гибнуть от всех подряд. Тот, кто между войной и позором выбирает второе, в итоге получат и то, и другое.
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 14:59
        +9
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Мало не покажется!!! Ждем..

        Чего???
        Разочарую вас...ничего серьезного против Израиля предпринято не будет.
        Хотя итоги провокации израильтян для нашей страны очень болезненны.
        Во первых погибшие наши офицеры...во вторых евреи показали всем что можно безнаказанно подставлять наших военнослужащих...в третьих наши так сказать ситуационные союзники отчетливо видят как реагирует Кремль на подобные деяния...никак...вообщем плохо все это ...очень плохо...прежде всего для репутации нашей страны,да и военные наши окажутся в неловком положении из-за нежелания Кремля портить отношения с Израилем.
        Самое главное Израиль не признает своей вины в этой провокации...так что повторение подобного в будущем не исключено.

        Полностью с вами согласен.. Так же считаю, что погрозят и забудут... Небо над Сирией нужно было закрывать после убийства Пешкова, но этого не произошло, так с какой стати сейчас произойдет..
      3. Dashout Онлайн
        Dashout Сегодня, 16:30
        +1
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Чего???
        Разочарую вас...ничего серьезного против Израиля предпринято не будет.

        Я все же надеюсь, что будет предпринято нечто серьезное...
        Израильскому пилоту задание то давали по подсказке США! Вполне возможно, что это была быстрая ответка на расшифровку номера украинской ракеты. Практически, речь о сбитом Боинге пропала... Поэтому, за наш самолет и наших ребят отвечать надо будет не только Израилю, но и США... Промолчать тут не получится!
    3. Лексей Онлайн
      Лексей Сегодня, 14:35
      +2
      Что опять объявим войну помидорам ?
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 14:50
        +19
        Недавно кто то предложил в ответ на сбитый Ил-20 всем политикам в России запретить обрезание, а обрезанным, типа Пескова, Суркова, Грефа, Чубайса и т.д. - пришить обратно, чтобы впредь неповадно было.
    4. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 14:39
      +6
      Dashout (Евгений Савельевич)
      Мало не покажется!!! Ждем...
      laughing good wassat От кого? И кому мало не покажется? laughing Да ладно воздух сотрясать.И кто должен дать команду на ответку?Путин? laughingИли Медведев wassat
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 15:31
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        кто должен дать команду на ответку?

        А кто у нас больше всех пиарится по тв, выставляя себя бравым командиром, который вечно всех переигрывает, по версии нашей пропаганды? Я думаю, кого наши евреи-олигархи поставили смотрящим по России, тот и должен отвечать за кого он больше радеет, за русских или своих друзей евреев?
        1. Вадим237 Офлайн
          Вадим237 Сегодня, 15:55
          0
          Все за себя любимых радеют и олигархи то же.
    5. ul_vitalii Офлайн
      ul_vitalii Сегодня, 15:00
      +3
      Dashout.

      Женя, привет! hi Присоединяюсь...
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 15:39
        +3
        Жить будем сильно но аккуратно! Эт так, обобщенное пожелание большинства .... патриотичного!
        Привет Виталий soldier
        я тож присоединяюсь, в ожиданиях, но если честно, не ожидаю ничего более грозного надувания щек!
        Там такая "глубинная" политика и интересы, что глубины эти мне не понять даже после поллитры "стимулятора"!
    6. Одинокий Волк Офлайн
      Одинокий Волк Сегодня, 15:27
      +2
      Цитата: Dashout
      Мало не покажется!!! Ждем...
      Зря ждем. Увы и ах.Кончится ничем .бла,бла и тишина дальше,ибо дипломатия и политику никто не отменял , а дворовое право в политику никак не вписывается.Не будут с Израилем ссориться.
    7. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:40
      0
      остается только надеяться что кроме слов с нашей стороны будут и некие реальные действия,затрудняющие израильтянам жизнь в плане дальнейших провокаций против нашего военного контенгента в сирии.
    8. Маз Офлайн
      Маз Сегодня, 16:29
      +1
      Сирии надо однозначно поставлять С-300 и С-400.
      Верха мейстерства на С-200 они уже достигли.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 18:31
        0
        Это шутка-юмора, мЕйстерство сирийских ПВОшников?
        Мож шо то про компетентность и управляемость их же командиров кажете?
  2. notingem Офлайн
    notingem Сегодня, 14:27
    +17
    Евреи на евреев наложат санкции. Во на
    1. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 14:46
      +15
      Цитата: notingem
      Евреи на евреев наложат санкции. Во на

      А последнюю рубаху за эти санкции опять снимут с русских?
    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 15:03
      +1
      Цитата: notingem
      Евреи на евреев наложат санкции. Во на

      good Тут кто то гениальное предложение сделал, ранее.. давайте мол в Сирию будем евреев отправлять воевать)) Евреи ведь не будут своих мочить...
      1. Одинокий Волк Офлайн
        Одинокий Волк Сегодня, 15:32
        +2
        Цитата: Svarog
        Цитата: notingem
        Евреи на евреев наложат санкции. Во на

        good Тут кто то гениальное предложение сделал, ранее.. давайте мол в Сирию будем евреев отправлять воевать)) Евреи ведь не будут своих мочить...

        Только вы и видели тех евреев ....как в Сирию попадут так и рванут в Землю обетованую, что пятки засверкают.
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 16:00
          +1
          Цитата: Одинокий Волк
          Цитата: Svarog
          Цитата: notingem
          Евреи на евреев наложат санкции. Во на

          good Тут кто то гениальное предложение сделал, ранее.. давайте мол в Сирию будем евреев отправлять воевать)) Евреи ведь не будут своих мочить...

          Только вы и видели тех евреев ....как в Сирию попадут так и рванут в Землю обетованую, что пятки засверкают.

          good laughing laughing
    3. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 15:41
      +1
      ага,в России шабат перенесут на понедельник belay
      1. андрей юрьевич Онлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 18:12
        0
        Дальнейший вариант – «турецкий сценарий», когда Россия выходит из двусторонних проектов и программ с Израилем, фактически вводя санкции?
        ну,если "турецкий сценарий",то в "магните" морковка и редиска пропадёт израильская....
  3. Alex_Rarog Онлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 14:29
    +1
    Закрыть им небо там полностью. И даже что бы к голанским высотам не совались.
    1. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 15:34
      +2
      hi а также постпвить Сирии С-300 и наложить санкции по полной включая туризм и культ. обмен...
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 17:00
        0
        +++ Отказ от покупки их товаров.
  4. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 14:32
    +3
    Поставят сирийцам С-300, те от Дамаска возьмут на прицел весь север Израиля... И стоило оно того?
    1. Не либероид Русский Офлайн
      Не либероид Русский Сегодня, 14:37
      +1
      то что поставят вилами по воде написано
  5. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 14:41
    -27
    Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
    Придётся действовать вообще без уведомления.
    1. purple Онлайн
      purple Сегодня, 15:07
      +5
      ну ну попробуйте
    2. Одинокий Волк Офлайн
      Одинокий Волк Сегодня, 15:56
      +5
      Цитата: merkavaa
      Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
      Придётся действовать вообще без уведомления.
      Вы сами то хоть поняли что написали?Да вашим уведомлением ,за минуту до атаки, честно говоря, подтереться можно потому, что по сути вы и не предупредили на деле, а на словах прикрылись этим уведомлением...считайте, что по сути его и не было
    3. майор Юрик Офлайн
      майор Юрик Сегодня, 16:00
      +5
      Цитата: merkavaa
      Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
      Придётся действовать вообще без уведомления.

      Дерзай,горемыка, только кипу гвоздиком к макушке прибей,чтоб не сдуло при ответке за содеянное! negative
    4. Dashout Онлайн
      Dashout Сегодня, 16:35
      -3
      Цитата: merkavaa
      Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
      Придётся действовать вообще без уведомления.

      Давайте, начинайте... а мы посмотрим как вы действовать будете...
    5. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 17:25
      0
      Наглые и безответсвенные это евреи оказывается
  6. ODERVIT Офлайн
    ODERVIT Сегодня, 14:42
    +2
    Действительно, а дальше что? Или ни как не решиться?
  7. Сержант Офлайн
    Сержант Сегодня, 14:43
    +5
    Ответа не будет.Где наши правители лечится будут,как не в Израиле?
  8. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 14:45
    -10
    Да ничего не будет.

    Конечно сейчас свой провал МО пытается на Израиль скинуть, Путин не будет спешить что-то делать, тем более ог сравнил ситуацию с Турцией и отсюда видно, что касательно Израиля - ситуация по сравнению с Турцией много проще.

    Делают из Израиля козла отпущения, чтобы прикрыть свои ошибки.

    МО даже само не знает и путает :



    18 сентября агентства РИА Новости и "Интерфакс" со ссылкой на министерство обороны РФ сообщали, что связь с Ил-20 была потеряна примерно в 23:00.

    (Минобороны РФ сообщило, что 17 сентября около 23.00 мск пропала связь с возвращавшимся на авиабазу Хмеймим российским самолетом Ил-20)

    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180918/1528783686.html

    Телеканал "Звезда", курируемый министерством обороны России, сообщал в ночь на 18 сентября, ссылаясь на МО РФ: "17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20".

    Хотя на карте, представленной 18 сентября МО РФ во время брифинга Конашенкова, было указано 22:07 как время исчезновения Ил-20 с радаров.

    Причем уже после того, как состоялся брифинг Конашенкова, в сообщениях многих российских СМИ, включая РИА Новости и "Интерфакс", со ссылкой на МО РФ говорилось, что Ил-20 пропал с радаров около 23:00 по московскому времени (время МСК совпадает с израильским и сирийским
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 15:08
      +6
      Цитата: АлександрК
      Делают из Израиля козла отпущения, чтобы прикрыть свои ошибки.


      рафик не виноватый...
    2. dsk Онлайн
      dsk Сегодня, 16:14
      0
      Цитата: АлександрК
      чтобы прикрыть свои ошибки.
      не было бы ошибок - ребята остались живы...
      В 21:39 Израиль оповестил российское военное командование в Сирии о начале военной операции на севере САР, а уже через минуту израильские самолёты нанесли удары по объектам в провинции Латакия.
      Получив извещение израильской стороны об атаке на севере Сирии, российское военное командование отдало приказ Ил-20, находившемуся в данной зоне, возвращаться на аэродром Хмеймим
      С 21:51 сирийские системы ПВО приступили к отражению атаки израильских ВВС и начали пуск зенитных ракет.
      В 21:59 израильский бомбардировщик совершил манёвр и начал сближаться с российским самолётом, что сирийские системы ПВО восприняли как начало новой атаки.
      в 22:03 сирийская ракета поразила Ил-20.
      Телеканал "Звезда" - это СМИ, а не МО. hi
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 17:10
        +1
        Цитата: dsk
        Телеканал "Звезда" - это СМИ, а не МО


        В данном случаи звезда это как представитель МО.
        Все эти сми писали, что МО сообщило, а не какой-то неизвестный источник.
  9. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 14:48
    -32
    Раз такое отношение, во всем виноваты мы, за свой самолёт никто не отвечает, сами сбили своими ракетами свой самолёт.
    В этой ситуации Израилю придётся действовать по праву сильного и действовать уже не уведомляя.
    1. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 14:56
      +17
      По праву сильного? Вы реально хотите увидеть свои падающие самолеты?
    2. vitvit123 Офлайн
      vitvit123 Сегодня, 15:00
      +2
      так и раньше могли бы не уведомлять , вас что принудили . А , извините , это же нам одолжение было ... ( сразу то не понять , лапоть от рождения).
    3. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: merkavaa
      Раз такое отношение, во всем виноваты мы, за свой самолёт никто не отвечает, сами сбили своими ракетами свой самолёт.
      В этой ситуации Израилю придётся действовать по праву сильного и действовать уже не уведомляя.


      еще один сеансами саморазоблачения занялся...
    4. Sadko88 Офлайн
      Sadko88 Сегодня, 15:22
      +2
      Вот вроде бы я раньше всё лично Вам досконально объяснил. И снова воинственная риторика... Биться головой об стенку случайно не про Израиль? С вами по человечески обращались. Вон солдат ваших погибших рискуя собой искали. Зону безопасности организовали на вашей границе. А теперь даже я, человек исключительнр мирный не знаю как поступил бы на месте президента России
    5. Andy Офлайн
      Andy Сегодня, 15:23
      0
      в 41-м уже юденфрай обьявляли. повторить видимо стоит.
    6. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 17:29
      0
      Цитата: merkavaa
      Раз такое отношение, во всем виноваты мы, за свой самолёт никто не отвечает, сами сбили своими ракетами свой самолёт.


      Вот это замечательно, договоров не выполняют, (что приводит к тяжелейшей трагедии) и еще становятся в позицию обиженных. Если МО выступает подобным образом в условиях дефицита партнеров и повышенной толерантности ВВП, значит довели до ручки
    7. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 18:00
      0
      Цитата: merkavaa
      В этой ситуации Израилю придётся действовать по праву сильного и действовать уже не уведомляя.

      Уж кто только не говорил с России на правах сильного...... Вы тоже хотите попробовать belay .....
  10. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 14:49
    +4
    а причём тут галстук Либермана? завтра он может надеть чёрный в белый горошек, и что? продолжение предыдущей новости?
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 15:02
      -4
      Видимо, думали, что Либерман начнёт жевать галстук, как Саакашвили, а тот не только не жуёт, ещё и сказал, что будут продолжать работать в Сирии, несмотря на произошедшее.
  11. Гардамир Офлайн
    Гардамир Сегодня, 14:50
    +3
    Судя по комментариям Кремль опять всех "победил". Только вот я помню, во времена антитурецкой кампании, когда здесь на ВО во всю кричали "помидорами не отделаются" в магазинах во всю продавали помидоры Турция. Так что все сегодняшние статьи ни о чём.
  12. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 14:50
    +18
    Так мы не воевали в 1972 году. Израиль трясся от страха. А нам ничего не стоило пролететь на МиГ-25РБ над Иерусалимом и доставить в Москву фото автомобиля Голды Мэир и ее министра обороны одноглазого. Лично держал эти фото в руках.
    1. Тот же ЛЕХА Онлайн
      Тот же ЛЕХА Сегодня, 14:55
      +9
      А нам ничего не стоило пролететь на МиГ-25РБ над Иерусалимом и доставить в Москву фото автомобиля Голды Мэир и ее министра обороны одноглазого.
      Увы...времена те ушли в прошлое...
      сейчас отношения Кремля с Тель -Авивом совершенно другие ...так сказать поставлены на деловые рельсы и лишены всякой идеологии.
      Полагаю будет торг за какие то услуги со стороны Израиля...оплачено это будет к сожалению кровью наших офицеров.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 14:59
        -5
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        отношения Кремля с Тель -Авивом совершенно другие .


        Да, теперь это отношения Кремля и Иерусалима.
        1. Тот же ЛЕХА Онлайн
          Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:20
          +9
          Да, теперь это отношения Кремля и Иерусалима.

          Для меня Тель-Авив...я перестал уважать Израиль за подлость по отношению к нашим погибшим офицерам.
          По хорошему евреям бы извиниться надо за действия своих пилотов и признать вину за гибель наших людей...
          но как мы видим этого не произойдет...так что Израиль для меня потерял всякое уважение.
          1. Svarog Офлайн
            Svarog Сегодня, 15:31
            -2
            Цитата: Тот же ЛЕХА
            Да, теперь это отношения Кремля и Иерусалима.

            Для меня Тель-Авив...я перестал уважать Израиль за подлость по отношению к нашим погибшим офицерам.
            По хорошему евреям бы извиниться надо за действия своих пилотов и признать вину за гибель наших людей...
            но как мы видим этого не произойдет...так что Израиль для меня потерял всякое уважение.

            Это война, а Израиль не наш союзник, каждый отстаивает свои интересы. У меня другое отношение к Израилю, вот бы нам так свои интересы отстаивать, как они..
            1. Тот же ЛЕХА Онлайн
              Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:40
              +4
              У меня другое отношение к Израилю, вот бы нам так свои интересы отстаивать, как они..

              К сожалению какая то странная война здесь получается в которой гибнут только наши офицеры...так не должно быть.
              Безопасность наших людей должна быть на первом месте...
              почему не прикрыли наш ИЛ-20 истребителями...почему не обеспечили ИЛ-20 системой опознавания свой-чужой...плевать что С-200 принадлежал сирийцам ...все равно на ней должна быть программа блокирующая подрыв ракеты возле нашего самолета.
              Почему не информировали экипаж ИЛ-20 о нарастающей угрозе со стороны евреев...множество вопросов к службе безопасности полетов...
              сколько можно то своей кровью оплачивать просчеты при организации боевых действий...пора бы понять что на войне все ошибки оплачиваются кровью.
              1. Svarog Офлайн
                Svarog Сегодня, 16:02
                -1
                Цитата: Тот же ЛЕХА
                У меня другое отношение к Израилю, вот бы нам так свои интересы отстаивать, как они..

                К сожалению какая то странная война здесь получается в которой гибнут только наши офицеры...так не должно быть.
                Безопасность наших людей должна быть на первом месте...
                почему не прикрыли наш ИЛ-20 истребителями...почему не обеспечили ИЛ-20 системой опознавания свой-чужой...плевать что С-200 принадлежал сирийцам ...все равно на ней должна быть программа блокирующая подрыв ракеты возле нашего самолета.
                Почему не информировали экипаж ИЛ-20 о нарастающей угрозе со стороны евреев...множество вопросов к службе безопасности полетов...
                сколько можно то своей кровью оплачивать просчеты при организации боевых действий...пора бы понять что на войне все ошибки оплачиваются кровью.

                Да Алексей вопросов много. .. согласен.
    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 15:00
      -10
      Это сколько лет назад было? Вы ещё Вторую Мировую вспомните wassat
    3. sabakina Офлайн
      sabakina Сегодня, 15:10
      +4
      Юрий Григорьевич, где Ваше традиционное "Честь имею"?
    4. профессор Онлайн
      профессор Сегодня, 16:01
      -4
      Цитата: мичман
      Так мы не воевали в 1972 году. Израиль трясся от страха.

      Это когда советским пилотам после известных событий было запрещено приближаться к израильским?

      Цитата: мичман
      А нам ничего не стоило пролететь на МиГ-25РБ над Иерусалимом и доставить в Москву фото автомобиля Голды Мэир и ее министра обороны одноглазого. Лично держал эти фото в руках.

      сказки не рассказывайте. У премьера на крыше машины большими буквами было написано "Голда Меир"? тогда расскажите нам каким образом вам удалось регистрационный номет на её автомобиле разглядеть если в то время (по вашим же словам) можно было различить лишь группу людей?

      По поводу, ответки:
      1. Никакой ответки не будет так как не за что отвечать. Вова это уже озвучил. Накажут ваших же генералов по делу и втихоря.
      2. Мы не присоединялись к антироссийским санкциям, а могли бы. От ваших санкций нам не холодно ни жарко. Нефть купим у Азербайджана, а цветы и авокадо продадим европейцам. От ликарств наших вы и так не откажитесь как и от хайтека.
      3. Оружие врагам нашим вы и так в полный рост поставляете. Террористов вы и так террористами не признаете. Фылыстынцев вы и так поддерживаете. Мы же вашим террористам и врагам не помогаем, а могли бы.
      1. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 16:29
        +1
        профессор,а чего это вас так корежит ,что для палестинцев даже какое то ненормальное название выдумали, am тем более что создание государства палестина ,которому вы активно мишаеете, никто не отменял.может быть мы сейчас начнем этот вопрос активно продвигать,дабы вас на место поставить.
        1. профессор Онлайн
          профессор Сегодня, 17:46
          +2
          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          +1
          профессор,а чего это вас так корежит ,что для палестинцев даже какое то ненормальное название выдумали,

          Они себя сами называют "фылыстынцы".

          Цитата: ДРЕВНЕЙШИЙ
          тем более что создание государства палестина ,которому вы активно мишаеете, никто не отменял.может быть мы сейчас начнем этот вопрос активно продвигать,дабы вас на место поставить.

          Скорей бы. Кроме нас никто не продвигает создание этого государства. Пусть уже отделятся от нас и живут за свой или ваш счет.

          Цитата: dr.star75
          -1
          Похоже, Израиль подставили. Вы, надеюсь, поняли кто. Во- первых, почему после атаки ф16 вместо того, чтобы убраться на свои аэродромы ( к стати, как Вы совсем недавно утверждали,но видимо ошиблись),они полчаса кружили в зоне атаки, как бы давая себя обнаружить.

          Это очередная ложь вашего МО. В момент крушения Ила наши были уже в Израиле. Док-ва были представлены вашему МО, но "проигнорированы".

          Цитата: dr.star75
          Во-вторых, наш ил вместо того, чтобы уйти на восток из зоны обстрела, вдруг наоборот, пошел в эту зону. Ну и наконец, почему в это время ф16 сделал заход на встречный курс с илом?

          И это ложь. Никакого встречного курса не было.

          Цитата: dr.star75
          По поводу ответки: санкции Израиля,это мощь!без моркови мы никуда.

          Ага. "Мы хотим еще больше санкций", "Санкции это благо для России". Давно я этого уже от ваших не слышу. Дело же не в морковке, а в делигиматизации России. Мы можем присоединиться к США, Японии и ЕС. Нам от этого сильно плохо не станет, а вот вам это еще один гвоздик в гроб вашей экономики.

          Цитата: dr.star75
          Вы тоже вооружаете, так что тут без обид. А вот какой будет ответ, мы посмотрим. Я думаю это лишь повод для принятия жестких решений

          Нет, не вооружаем. Нашими ПТРК пока не жгут ваши школьные автобусы. Вашими Корнетами наши школьные автобусы жгут.
          1. dr.star75 Офлайн
            dr.star75 Сегодня, 18:18
            0
            [quote=профессор]Это очередная ложь вашего МО. В момент крушения Ила наши были уже в Израиле. Док-ва были представлены вашему МО, но "проигнорированы".[/quote]
            Это почему? Почему данные нашего МО ложь, а данные ЦАХАЛ истина?
            [quote=профессор]И это ложь. Никакого встречного курса не было.[/quote
            Опять ложь. Почему Вы решили принять сторону ЦАХАЛ?поскольку он Ваш?

            [quote=профессор]Ага. "Мы хотим еще больше санкций", "Санкции это благо для России". Давно я этого уже от ваших не слышу. Дело же не в морковке, а в делигиматизации России. Мы можем присоединиться к США, Японии и ЕС. Нам от этого сильно плохо не станет, а вот вам это еще один гвоздик в гроб вашей экономики.[/quote]
            Ну тут если Израиль присоединиться, все, пиши пропало нашей экономики! Самому то не смешно?
            [quote=профессор]Нет, не вооружаем. Нашими ПТРК пока не жгут ваши школьные автобусы. Вашими Корнетами наши школьные автобусы жгут.[/quote]
            Про наши корнеты хотелось бы по подробней, а вот про Ваши перевязочные средства, лекарства и средства связи у да не будет их имя здесь произнесено. полно в инете. И да, в Грузию Вы поставляли и после 08.08. хотя и через прокладки.
            1. профессор Онлайн
              профессор Сегодня, 18:35
              0
              Цитата: dr.star75
              Это почему? Почему данные нашего МО ложь, а данные ЦАХАЛ истина?

              Ваших неоднократно ловили на лжи. Не так ли?

              Цитата: dr.star75
              Опять ложь. Почему Вы решили принять сторону ЦАХАЛ?поскольку он Ваш?

              Поскольку у вашего МО репутация соответствующая, да и никаких разборов полетов представлено вашими не было.

              Цитата: dr.star75
              Ну тут если Израиль присоединиться, все, пиши пропало нашей экономики! Самому то не смешно?

              Повторяю, это еще один гвоздь в крышку гроба вашей экономики.

              Цитата: dr.star75
              Про наши корнеты хотелось бы по подробней, а вот про Ваши перевязочные средства, лекарства и средства связи у да не будет их имя здесь произнесено. полно в инете.

              Это у хамаса.

              У хизбалы не желаете посмотреть?

              Перевязочные средства, лекарства мы передавали сирийцам абсолютно открыто через ООН. Захарова не возражала. Средства связи - полная ложь.

              Цитата: dr.star75
              И да, в Грузию Вы поставляли и после 08.08. хотя и через прокладки.

              Нет. Я уже описал это выше. Нет у Георгии больше нашего оружия. К сожалению.
      2. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:28
        -1
        Похоже, Израиль подставили. Вы, надеюсь, поняли кто. Во- первых, почему после атаки ф16 вместо того, чтобы убраться на свои аэродромы ( к стати, как Вы совсем недавно утверждали,но видимо ошиблись),они полчаса кружили в зоне атаки, как бы давая себя обнаружить. Во-вторых, наш ил вместо того, чтобы уйти на восток из зоны обстрела, вдруг наоборот, пошел в эту зону. Ну и наконец, почему в это время ф16 сделал заход на встречный курс с илом?
        По поводу ответки: санкции Израиля,это мощь!без моркови мы никуда. Да, наших врагов Вы тоже вооружаете, так что тут без обид. А вот какой будет ответ, мы посмотрим. Я думаю это лишь повод для принятия жестких решений. hi
      3. dr.mel51 Онлайн
        dr.mel51 Сегодня, 17:33
        -1
        С*ки бог вас накажет за ваш же гонор с вами подружески а прям скоты нет признать и извинится ну посмотрим даже если у верховного яиц нет то думаю у военных они найдутся.
  13. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 14:53
    +6
    Сотрясать воздух, можно до бесконечности..
    Когда, наконец, в МО сделают правильные выводы??
    Или,так и будем терять наших ребят,по- прежнему??
    Все сбитые машины- результат планирования( вину ,за недосмотр,любим перекладывать на других( которые с радостью пользуются нашими ошибками)
    Может я и ошибаюсь,ибо не лётчик
    1. vitvit123 Офлайн
      vitvit123 Сегодня, 15:03
      +3
      Я тоже не летчик , но ваше видение ситуации мне ближе всего .
    2. ROSS 42 Офлайн
      ROSS 42 Сегодня, 15:13
      +7
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Когда, наконец, в МО сделают правильные выводы??

      Какие выводы для МО вы считаете правильными?
      1. Воевать согласно боевых уставов и не делиться информацией с противником? yes
      2. Пользуясь правом единственного законно находящегося в Сирии контингента разговаривать с оказавшимися вдруг-ниоткуда при помощи оружия? belay
      3. Освободить Кремль? belay crying
      Кому это надо? Тем, погибшим по вине неизвестно кого, российским гражданам, выполнявшим свой воинский долг? Странная позиция государства в вопросах ответа за гибель военнослужащих российских ВС...
      1. Сибирский цирюльник Офлайн
        Сибирский цирюльник Сегодня, 15:43
        +1
        Цитата: ROSS 42
        Цитата: Сибирский цирюльник
        Когда, наконец, в МО сделают правильные выводы??

        Какие выводы для МО вы считаете правильными?
        1. Воевать согласно боевых уставов и не делиться информацией с противником? yes
        2. Пользуясь правом единственного законно находящегося в Сирии контингента разговаривать с оказавшимися вдруг-ниоткуда при помощи оружия? belay
        3. Освободить Кремль? belay crying
        Кому это надо? Тем, погибшим по вине неизвестно кого, российским гражданам, выполнявшим свой воинский долг? Странная позиция государства в вопросах ответа за гибель военнослужащих российских ВС...

        Согласно, п.2 ,применять п.1
        1. Сибирский цирюльник Офлайн
          Сибирский цирюльник Сегодня, 15:47
          0
          Про п.3 ,вопрос более глубинный,но в МО тактически,должны относиться более продуманно,к безопасности вылетов,не надеясь на "благородство партнеров", как дети,ибо вера, эта,оплачивается жизнями наших ребят
    3. Doliva63 Офлайн
      Doliva63 Сегодня, 18:18
      -1
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Сотрясать воздух, можно до бесконечности..
      Когда, наконец, в МО сделают правильные выводы??
      Или,так и будем терять наших ребят,по- прежнему??
      Все сбитые машины- результат планирования( вину ,за недосмотр,любим перекладывать на других( которые с радостью пользуются нашими ошибками)
      Может я и ошибаюсь,ибо не лётчик

      Увы, МО выводы делает не по ситуации на поле боя, а по команде сверху - политика, однако.
  14. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 14:58
    -1
    Министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Израиль не намерен отказываться от действий в Сирии, несмотря на инцидент с российским самолетом.

    «Мы действуем в Сирии, когда у нас нет другого выхода, — сказал министр в интервью радиостанции «КАН-Решет Бет». — Ничего не изменилось и не изменится. Это наша политика».

    «Мы не ищем приключений и не вмешиваемся во внутренние дела в Сирии. Но мы предупреждали, что не позволим превратить Сирию в антиизраильский форпост Ирана. Сирия не может превратиться в оружейный склад Ирана и его перевалочную базу оружия для «Хизбаллы», — продолжил Либерман.
    1. purple Онлайн
      purple Сегодня, 15:10
      +1
      Это все неправда, как и слова про склады. Почему так уверены что бомбят склады с оружием?

      У меня такой уверенности вообще нет, по мне так просто бомбят лишь бы куда, и отчитаться что мол мы работаем не спим, оправдывая тем самым свой бюджет
      1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
  15. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 15:01
    +5
    Россия дружит с засланными казачками : Турция, Израиль...Последний, к сожалению, персиками отделается...Как Турция помидорами..Увы, геополитические интересы...
  16. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 15:01
    +2
    Наши политики толстовцы , зак искл внутренней политики , тут они тигры.
  17. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 15:04
    -12
    Не понятно вообще что вы там делаете, игил давно победили.
    1. мордвин 3 Онлайн
      мордвин 3 Сегодня, 15:09
      +3
      Цитата: merkavaa
      игил давно победили.

      Остались гаденыши от игила, гадят повсюду.
    2. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 15:10
      +1
      Про центр примирения слышали? Мы там примиряем...
    3. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 16:02
      +1
      Мы там на законном основании боремся с мировым терроризмом, а вы израиль с сша его крышуете, а американцы там вообще не законно, гнать вас всех израиль, сша, нато нужно поганой метлой!!! am
  18. Sarmat Офлайн
    Sarmat Сегодня, 15:05
    -1
    Галстук Либермана окрасился в оранжевый. Так на какой ответ способна Россия?

    Ну вряд ли на такой конечно

    Нетаньяха уже в Москве..(Путину привез подарки ))) Арабы плюются ..
  19. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 15:06
    0
    Новость-то в чём, что у Либермана галстук оранжевый? smile Ну всяко может быть, вдруг к отставке человек готовится.
  20. Комментарий был удален.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:07
      -2
      Министр обороны Израиля заявил, что по военным каналам все идёт и работает отлично, а вот в СМИ создали шумиху, чтобы такие как вы пошумели, позлились и расслабились wink
  21. dima-fesko Офлайн
    dima-fesko Сегодня, 15:09
    +3
    Думаю будет "айкидо" от Путина.... Виновник объявлен, хоть и косвенно... (без его согласия, обвинения Израиля не было бы). Прямого политического "наезда" не будет, так же как и военного. Но.... (вспомним Эрдогана). Будет коммерческий нажим. Предположим коммерческие поставки вооружения Хезболле (ничего личного, просто бизнес), тому же Ирану, и еще какой-нибудь парочке Твикс. Через полгода завоют, сами придут извиняться! К сожалению "джентльменские" обязательства исчерпаны.... С волками жить, по волчьи выть!
    1. vitvit123 Офлайн
      vitvit123 Сегодня, 15:18
      +1
      Ну да ,без его согласия, не было бы обвинения . Тоже так думаю . Что будет (или ничего не будет), никто не может сказать.
    2. dima-fesko Офлайн
      dima-fesko Сегодня, 17:59
      0
      Или хотя бы так... ( кто там знает что за кулисами) - Министерство обороны Индии официально подтвердило данные об отказе от закупки 8 тыс. управляемых противотанковых ракет и 300 ПТРК у Израиля. Речь идёт о ПТРК «Спайк» от израильской компании Rafael. Израиль предлагал Индии свои ПТУР по цене около 200 тыс. долларов за ракету. Это дешевле американских ракет к ПТРК Javelin примерно на 40 тыс. долларов. Но в Индии решили, что в любом случае – дорогое удовольствие, мало того, такая крупная закупка противоречила бы реализации программы «Сделано в Индии» см. https://topwar.ru/147391-indija-okonchatelno-otkazalas-ot-zakupki-ptrk-spajk-u-izrailja-v-polzu-svoego-nag.html
    3. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 18:20
      0
      Цитата: dima-fesko
      Думаю будет "айкидо" от Путина

      ага...бой с тенью...
  22. ПолканОВ Онлайн
    ПолканОВ Сегодня, 15:24
    +3
    Цитата: merkavaa
    Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
    Придётся действовать вообще без уведомления.

    ... главное и в том для вас самый кошерный ужас - не усраться. Понос он точно - без уведомления... вооще чо эти поцы с синими гайками на флажке тута делают?
  23. Бедняк Офлайн
    Бедняк Сегодня, 15:34
    0
    Если на продаваемые нами ракеты за рубеж в принципе не ставятся устройства, опознающие наши самолёты, что само по себе преступно. Что ж тогда мешает ставить на наши воздушные суда системы РЭБ, так разрекламированные в СМИ, позволяющие автоматически и гарантированно уничтожать ракеты противника на подлёте. И, вероятно, дело, как всегда, в бабле. Продаём - имеем приличный куш, а защита российского пилота - не нужные траты? Обывателю хотелось бы услышать ответ на этот вопрос от МО РФ.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:50
      +1
      Цитата: Бедняк
      Если на продаваемые нами ракеты за рубеж в принципе не ставятся устройства, опознающие наши самолёты, что само по себе преступно
      - извините но это бред...
      1. Бедняк Офлайн
        Бедняк Сегодня, 15:52
        -1
        Это ответ от МО РФ?
        1. Doliva63 Офлайн
          Doliva63 Сегодня, 18:21
          0
          Цитата: Бедняк
          Это ответ от МО РФ?

          Нет, голос разума laughing
  24. Одинокий Волк Офлайн
    Одинокий Волк Сегодня, 15:34
    0
    Цитата: kjhg
    Цитата: notingem
    Евреи на евреев наложат санкции. Во на

    А последнюю рубаху за эти санкции опять снимут с русских?

    А вы как думаете? .
    1. 9PA Офлайн
      9PA Сегодня, 15:41
      +6
      Я знаю решение: надо в каждый самолет, группу военных включать детей Путина, Шойгу Матвиенко шувалова и тп
  25. kiril1246 Офлайн
    kiril1246 Сегодня, 15:44
    -5
    Типичное дело Бейлиса.
    1. faiver Онлайн
      faiver Сегодня, 15:54
      +3
      да да, все на вас наговаривают, все вас обижают, а вы такие белые и пушистые...
  26. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 15:46
    +5
    Судя по турецкому сценарию ничего наши Израилю не сделают.Слишком слаба сейчас власть ,она больше заботиться о мега проектах ,денежках олигархов и тех кто сейчас учиться в Лондонах и Нью-йорках Власть стала рассматривать престиж страны и ее независимость ,только в ключе в месте с престижем Газпрома,Лукойла и Русала .................
    1. Вадим237 Офлайн
      Вадим237 Сегодня, 16:03
      +1
      К несчастью престижем сыт не будешь, а не зависимости, в рыночной экономике, где все от всех зависимы - в финансовом плане, не будет.
      1. Doliva63 Офлайн
        Doliva63 Сегодня, 18:24
        0
        Цитата: Вадим237
        К несчастью престижем сыт не будешь, а не зависимости, в рыночной экономике, где все от всех зависимы - в финансовом плане, не будет.

        Соцэкономика позволяла СССР быть независимым. Может, пора вернуть?
    2. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:41
      0
      Цитата: APASUS
      Судя по турецкому сценарию ничего наши Израилю не сделают.

      Это по Вашему "ничего не сделают"? ВВП разделал Турцию как Бог черепаху. Или Вы в это время не на Земле были?
    3. Alex Nevs Офлайн
      Alex Nevs Сегодня, 18:32
      0
      Я и говорю-будет какой то "бизнес" продвинут.
  27. Alex Nevs Офлайн
    Alex Nevs Сегодня, 15:51
    -1
    Озабоченность будет
  28. свободный Онлайн
    свободный Сегодня, 16:05
    +4
    Не будет никаких ответок,потому как якобы правители России стоят в положении раком по отношению к западу.
  29. Ять Офлайн
    Ять Сегодня, 16:17
    +1
    Да ничего не будет. Очередная "глубокая озабоченность" выражена и на этом пар выпущен. Как тогда жизнь нашего сбитого пилота фактически разменяли на турецкие помидоры, так и здесь может быть нечто подобное, но не более того. На что-то более адекватное и решительное у компрадорской элитки духа не хватит. Да и желания тоже.
  30. VVK Онлайн
    VVK Сегодня, 16:22
    +3
    Очень большие вопросы возникают к тем «специалистам», которые готовят сирийских зенитчиков. И не была ли эта ошибка со стороны сирийцев непреднамеренной. В общем итоге в выигрыше по факту остались Асад и Тегеран.
  31. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 16:23
    +2
    Цитата: профессор
    Мы же вашим террористам и врагам не помогаем, а могли бы.

    че ты тут в наглую врешь , в Грузии ваши инструкторы были , ты на своем сайте лапшу таким же как ты вешай , здесь не прокатит , хотя польза есть , больше ненависти к твоему народу , на Ты специально Тебе пишу , потому что не уважение , а только презрение
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:05
      -2
      Какой вы нервный. Когда Россия попросила Израиль не поставлять оружие и прочее в Грузию - Израиль не поставлял, хотя мог.
      1. dr.star75 Офлайн
        dr.star75 Сегодня, 17:45
        0
        Ну так и мы с-300 не поставляем, хотя могли бы...
  32. Комментарий был удален.
  33. Mauricio Офлайн
    Mauricio Сегодня, 16:28
    +1
    Во всем виноват Либерман, обещал расфигачить асадовские пво и не выполнил своего обещания!
  34. bladerunner144 Онлайн
    bladerunner144 Сегодня, 16:31
    -2
    пожурили маленько, чтобы массы отвлечь от настоящих виновников трагедии. сколько ракет бабахнули? не сказали, в какие стороны палили? тоже нет, а зря и кто платит за "банкет". читаю тут посты , "про подленькую нацию" -меркантильную (в отступ от темы, 1987 году служил срочную, так вот моя подружка в то время служила параллельно в "" и по ее рассказам просто затрахивалась переводить разговоры офицеров гру которые сидели в сирии и болтали на тему курса размена чеков, так что помолчим лучше об меркантильстве ), о поставках с -300 бармалеям шиитским (они бригаду "тигров" расформировали за не имением "золотого запаса", да всё это сказки дядюшки римуса (кто помнит). в день как это случится, проиграют все. вы перестанете летать, так как ребелы получат старые "стрелы" и как следствие этого сунниты снова захватят инициативу и скинут асада. ваши военые это понимают . так что хватит хрень нести.
  35. starshina78 Офлайн
    starshina78 Сегодня, 16:33
    +1
    Ничего не будет ! Путин в очередной раз поговорит и все . Он дружит с евреями . Так что 15 безвинно погибших , будут не отомщены . А Израиль по - прежнему будет бомбить Сирию .
  36. borys Офлайн
    borys Сегодня, 16:37
    +3
    Исходя из нормальной человеческой логики, ситуация в общем такая:
    Сирийские, российские и иранские вооруженные силы (плохо ли, хорошо
    ли) ведут военные действия против общего противника. Стало быть,
    являются в этом месте СОЮЗНИКАМИ. По логике вещей, нападение
    на одного из союзников является нападением на остальных. И должно
    отражаться остальными союзниками имеющимися у них силами и
    средствами. То есть, израильские военные самолеты, угрожающие
    военным объектам любого из союзников, должны быть сбиты без
    всяких предисловий и извинений. Все остальное - слвоблудие и
    политиканство. Иначе этот беспредел никогда не закончится. Еще
    не так давно невозможно было представить, что "богоизбранные"
    начнут угрожать России. Фактически именно это и делает израильский
    министр обороны. Если союзнические отношения понимать иначе,
    то не надо военных действий затевать.
    . .
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:00
      +1
      Цитата: borys
      По логике вещей, нападение
      на одного из союзников является нападением на остальных


      Нет.
      Как заметил посол России - Россия союзник Сирии в борьбе с террором, а не в борьбе с Израилем.


      Цитата: borys
      То есть, израильские военные самолеты, угрожающие
      военным объектам любого из союзников, должны быть сбиты без
      всяких предисловий и извинений


      Нет.

      Цитата: borys
      Фактически именно это и делает израильский
      министр обороны.


      Израиль просто говорит - вы нас подставили, но это не значит, что мы испугаемся и не будем бороться с террористами.
  37. Shahno Офлайн
    Shahno Сегодня, 16:46
    -1
    Да, занятная история... МО РФ конечно справедиво высказало претензии израильской стороне. Но, а где упоминание о виновности сирийских ВС(или там были не сирийцы, а?). Но факт, остается фактом, вы своих ребят потеряли, у нас куча проблем. А кто приобрел?
    1. APASUS Онлайн
      APASUS Сегодня, 17:36
      0
      Цитата: Shahno
      Да, занятная история... МО РФ конечно справедиво высказало претензии израильской стороне. Но, а где упоминание о виновности сирийских ВС(или там были не сирийцы, а?). Но факт, остается фактом, вы своих ребят потеряли, у нас куча проблем. А кто приобрел?

      Ну так договаривайте ,не ужели сирийцы сейчас получат премиальные от России или у Вас другая информация ?
    2. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 17:39
      0
      Где извинения от Исраеля
    3. dr.star75 Офлайн
      dr.star75 Сегодня, 17:52
      0
      Израиль подставили. Я догадываюсь кто. Аналогия с су24 почти полная. Фильм такой есть "Ответный ход".
  38. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 16:57
    0
    Военное сотрудничество с врагами Израиля в регионе и ПОЛНОЕ закрытие Сирии от них. При нарушении - удар по аэродромам артиллерией в качестве САМООБОРОНЫ
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:19
      -1
      Для этого России придётся объявить войну Израилю soldier
      У России и так проблем в мире мало? Санкций мало?
      Вроде как говорили санкции на пользу, пока вдруг НДС и пенсионный возраст не начали поднимать... wink
      1. Jerk Онлайн
        Jerk Сегодня, 17:21
        +1
        Санкций больше чем есть - не будет, точней от Израиля на санкции плевать, а самооборона - не война, это вам как раз по логике Израиля - они Сирии войну объявили? Палестине? Чисто самооборона, все в рамках правил...
  39. mirag2 Офлайн
    mirag2 Сегодня, 17:01
    0
    Цитата: merkavaa
    Минобороны сняло с себя всю ответственность за свой самолёт. Страшные люди.
    Придётся действовать вообще без уведомления.

    верно.в первую очередь перестаем поукпать еврейские товары.
    1. bladerunner144 Онлайн
      bladerunner144 Сегодня, 17:08
      -5
      а так же выкинуть комп и смартфон по причине которую не назову
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 17:10
        +1
        bladerunner144 Нет,не выкину.А покупать еврейские товары,(израильские,если угодно)-теперь перестал.И ВСЕХ своих знакомых(благо их у меня к 46ти годам много) к этому же призову.Убедительно,причем.
        1. mirag2 Офлайн
          mirag2 Сегодня, 17:12
          0
          вот вам подарок,еврейский этно-фольклор от Дины Верни "Кошмары",1975год
        2. bladerunner144 Онлайн
          bladerunner144 Сегодня, 17:24
          +2
          intel, samsung, apple.... начинка наша,я тут помочь хочу, чего не покупать
    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:17
      0
      Израиль оказался одним из немногих стран, кто не пошёл за США и Европой и не поддержал санкции против России.
      Ну давайте ещё и тут Россия будет стрелять себе в ногу request
      1. Shahno Офлайн
        Shahno Сегодня, 17:28
        -1
        Да пускай стреляют. Что мы можем с этим поделать? Здесь как бы мы ничего поделать не можем..
        Одну из немногих стран развитых потеряют в качестве поддержки, им не привыкать
        1. dr.star75 Офлайн
          dr.star75 Сегодня, 17:53
          0
          Израиль подставили, как с Турцией.
  40. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 17:03
    -7
    Чтобы хоть как-то воевать с Израилем вам надо свести сюда чуть ли не все боеспособные части.
    1. dr.mel51 Онлайн
      dr.mel51 Сегодня, 17:41
      +2
      на вас дивизиона Искандеров хватит
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Онлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 18:01
      0
      меркава-мы стройбатом против вас легко обойдемся lol а теперь если серьезно с кем и когда вы воевали после постыдного поражения от Хезболлах в южном ливане в 2006 году,или мантра что вы самые сильные вам реально силу прибавляет fool те же игиловцы более боеспособны чем вы , и в день когда они пристально посмотрят в сторону израиля,ваше царствование в регионе кончится.не нужно вам делать нашу страну своим недругом,останитесь в истории человечества только несколькими строками в виде траурного комментария.воевать они против нас возжелали,разучившись воевать по настоящему,ибо после 1982 года вы уже и не воевали,а только как и сейчас гадили соседям вовсю.
  41. GibSoN Офлайн
    GibSoN Сегодня, 17:04
    +1
    Хочу наблюдать брифинг от МО Израиля, как минимум не уступающий подробностям представленным на брифинге`гах МО РФ. Только после этого, можно будет, что то обсуждать. В данном случае, нет ни какого желания обсуждать и/или делать выводы исходя из информации, построенной на одном источнике информации.

    P.S. Как минимум США могли бы высказаться по данному поводу. Может быть не в полной мере как у МО РФ, но как минимум частично, информация о воздушном пространстве у них есть.

    P.P.S. Нет желания вдаваться в конспирологию, так же как и 100% веры в информацию, основанную на версии, построенной с одной стороны.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:16
      -2
      А зачем?
      Россия все равно мнение не изменит. В Израиле, да и прочих местах, кроме России, Сирии и Ирана, не сомневаются, что Израиль прав, а те кто сомневаются могут запросить данные у Израиля.

      Зачем Израилю ударять по самолюбию России ещё сильнее?
      Как говорится, не всегда стоит правым, иногда стоит быть умным, то есть хотя Израиль прав - устраивать из этого брифинги и специально злить Россию - смысла мало.

      Это России надо было доказывать своему народу, что она права так как погибли её граждане, да ещё не при защите родины, а при защите другого государства итд.
    2. ИванИванов Офлайн
      ИванИванов Сегодня, 17:20
      0
      Цитата: GibSoN
      так же как и 100% веры в информацию, основанную на версии, построенной с одной стороны.

      Да уж какие тут версии, все точно с цифрами и фактами
  42. merkavaa Онлайн
    merkavaa Сегодня, 17:08
    -4
    Как вы можете закрыть небо если вы ничего не видите, кто куда стреляет где кто летит.
    1. Дачник452 Онлайн
      Дачник452 Сегодня, 17:35
      0
      Видят в зоопарке или в кино,а ваши накосячили по-любому.За зехер надо ответить,в чем вопрос?
  43. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:11
    0
    Не будет никакого "атвета" Погрозим пальчиком, насупим брови - и опять утрёмся. А надо ракетами того... отхеппибёздить am
    1. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 17:15
      0
      Darth Gazgkull Не надо никаких военных ответов.Перестань покупать еврейские товары,например:"королевские финики",томаты черри и косметику из проссаной туристами грязи Мертвого моря.А более нам ничего они и не продают.
  44. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 17:17
    0
    Проблемно терять партнера при малом их количестве, с другой стороны как с ним (партнером) иметь дело?
  45. VVK Онлайн
    VVK Сегодня, 17:22
    0
    А выводы из данной ситуации должны быть жесткими прежде всего по отношению к руководству ВКС группировки в Сирии. У нас много проблем из-за того, того что непрофессионалы командуют профессионалами. Главком ВКС почему-то сухопутчик. И это никого не смущает?
  46. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 17:24
    0
    Косяк конретный,пусть заплатят-денег у них много.А если нет-тогда поговорим по-другому.
  47. Комментарий был удален.
  48. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 17:27
    +1
    Цитата: АлександрК
    Какой вы нервный. Когда Россия попросила Израиль не поставлять оружие и прочее в Грузию - Израиль не поставлял, хотя мог.

    Вы насквозь лживые люди : После августовской войны 2008 года Израиль по требованию России официально прекратил поставку вооружений в Грузию, хотя фактически она не прекращалась никогда. Еще пару месяцев назад министр иностранных дел Израиля Авигдор Либерман уверял, что Израиль больше не будет сотрудничать с Грузией в военной сфере, и при этом подчеркивал: «С учетом чувствительности ситуации на Ближнем Востоке и на Кавказе военное сотрудничество не стоит на повестке двусторонних отношений».

    Однако за полгода до этого заявления Либермана, в феврале 2010 года, российская разведка сообщала, что грузинская армия закупает крупные партии новейшего вооружения в Израиле. Уже тогда спецслужбы РФ знали детали контракта, по которому грузины закупали у израильтян 50 000 автоматов АКС-74, 1000 гранатометов РПГ-7 и почти 20 000 40-мм гранат к ним, а также примерно 15 000 5,56-мм штурмовых винтовок (скорее всего, М-16). Все это военное железо предназначалось для армии численностью в 37 000 солдат, а поставщиком вооружений, по данным российских источников, была израильская компания Ropadia Ltd, зарегистрированная на Кипре.

    Поэтому последние заявления израильтян, будто сейчас они возобновляют военное сотрудничество с Грузией лишь в ответ на поставку Сирии российских противокорабельных ракет П-800 «Яхонт», – обычная ложь и словесное прикрытие. Просто после августовской войны Грузии в Южной Осетии израильтяне стали поставлять свои вооружения Тбилиси не напрямую, а через посреднические фирмы на Кипре и в Болгарии, только и всего. При этом израильтяне даже ухитрились под разговоры о прекращении своего военного сотрудничества с Грузией продать и российскому Минобороны 12 своих беспилотников на сумму в $53 млн, причем примерно тех же самых моделей, что раньше продавали Грузии (т. е. не самых последних разработок).
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:38
      -1
      .ТБИЛИСИ, 5 августа 2008, 13:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Израиля наложило вето на экспорт в Грузию наступательного оружия и беспилотных самолетов, чтобы избежать ущерба российско-израильским отношениям, сообщает сегодня газета "Маарив".

      Это решение было принято министром иностранных дел Ципи Ливни на основании официального обращения правительства России, поступившего после того, как в марте этого года в Абхазии был сбит грузинский БПЛА израильского производства. В письме, переданном через военного атташе Израиля в Москве в апреле этого года, Россия просила Израиль прекратить поставки оружия в Грузию точно так же, как она сама периодически отказывалась от оружейных сделок по просьбе Израиля. Хотя первые попытки продажи оружия Грузии были зафиксированы еще в 1991 году, вскоре после провозглашения независимости, реальный прорыв израильского оружия на грузинский рынок произошел после прихода к власти президента Михаила Саакашвили, взявшего курс на Запад. Поставки оружия Грузии осуществляются без публичного освещения, чтобы не раздражать Россию, однако за это время Израиль успел стать, наряду с Украиной, крупнейшим поставщиком грузинского министерства обороны



      Подробности: https://regnum.ru/news/georgia/1036491.html
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    2. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 17:40
      -1
      .Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся сейчас с визитом в Москве, не подтвердил распространенные ранее некоторыми СМИ сведения о возобновлении его страной поставок вооружений в Грузию. При этом он отметил, что в Израиле надеются на встречные шаги России.

      "В том, что касается поставок вооружений, мы всегда учитываем озабоченности всех сторон, и ожидаем, что Россия будет делать то же самое - действовать в интересах стабильности в нестабильных регионах", - заявил Нетаньяху во вторник в Москве в интервью "Интерфаксу" и "Коммерсанту", отвечая на вопрос, правда ли, что Тель-Авив уже начал или готов возобновить поставки вооружений Тбилиси.
    3. профессор Онлайн
      профессор Сегодня, 18:19
      -1
      Цитата: mvd ru
      После августовской войны 2008 года Израиль по требованию России официально прекратил поставку вооружений в Грузию, хотя фактически она не прекращалась никогда.

      Не по "требованию", а по "просьбе". Вы ничего не можете требовать так поставка оружия Георгии абсолютно законна.

      Цитата: mvd ru
      Уже тогда спецслужбы РФ знали детали контракта, по которому грузины закупали у израильтян 50 000 автоматов АКС-74, 1000 гранатометов РПГ-7 и почти 20 000 40-мм гранат к ним, а также примерно 15 000 5,56-мм штурмовых винтовок (скорее всего, М-16). Все это военное железо предназначалось для армии численностью в 37 000 солдат, а поставщиком вооружений, по данным российских источников, была израильская компания Ropadia Ltd, зарегистрированная на Кипре.

      АКС-74, РПГ-7? израильское оружие. wassat даже спорить не стану. Вот зачем мы Спайдеры Гергии перестали поставлять не пойму. Ведь они хорошо себя зарекомендовали в Российко-грузинскую войну. Зачем их "мимино" перестали модернизировать? Почему Спайки не продали? И далее по списку.

      Цитата: mvd ru
      Поэтому последние заявления израильтян, будто сейчас они возобновляют военное сотрудничество с Грузией лишь в ответ на поставку Сирии российских противокорабельных ракет П-800 «Яхонт», – обычная ложь и словесное прикрытие.

      Точно ложь. Мы пока еще не восстановили военно техническое сотрудничество с Георгией.

      Цитата: mvd ru
      Просто после августовской войны Грузии в Южной Осетии израильтяне стали поставлять свои вооружения Тбилиси не напрямую, а через посреднические фирмы на Кипре и в Болгарии, только и всего.

      Не "августовской войны Грузии в Южной Осетии ", а Российско-грузинской войны. Война эта началась задолго до августа и шла не только в Ю.Осетии. А через Кипр АКС и РПГ скорее всего ваши же и поставляют. Нам прятаться незачем, Мы Таворы напрямую поставляем кому захотим.

      Цитата: mvd ru
      При этом израильтяне даже ухитрились под разговоры о прекращении своего военного сотрудничества с Грузией продать и российскому Минобороны 12 своих беспилотников на сумму в $53 млн, причем примерно тех же самых моделей, что раньше продавали Грузии (т. е. не самых последних разработок).

      И здесь вы врете. Георгии поставлялись дроны Эльбита, а вам АйЭй Ай причем вам с лицензией на производство и сейчас это ваш флагман.
  49. gromoboj Офлайн
    gromoboj Сегодня, 17:27
    +1
    А ничего дальше. Мы сильные но лёгкие.
  50. Дачник452 Онлайн
    Дачник452 Сегодня, 17:30
    +1
    Хотелось бы разместить свой счёт для получения компенсаций по данному инценденту.Может,создать специальную подтему,для всех,кто тоже желает?
    Я-военный пенсионер,если что.
  51. Васян1971 Онлайн
    Васян1971 Сегодня, 17:40
    0
    " Эксперты пытаются определиться с тем вероятным ответом, который может себе позволить Россия в отношении Израиля".
    Вот самое главное! Что мы МОЖЕМ себе позволить? Поживём - увидим...
    1. anjey Онлайн
      anjey Сегодня, 17:53
      0
      В Сирию бесперебойно идут наши воздушные, транспортные борта,что то ,для кого то ,везут....https://m.vk.com/syriantube
  52. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 17:42
    +1
    Цитата: merkavaa
    Чтобы хоть как-то воевать с Израилем вам надо свести сюда чуть ли не все боеспособные части.

    По состоянию на 2017 год:

    Военный бюджет: оборонные расходы превысят 56 млрд шекелей.
    Общая численность регулярных вооружённых сил: 176,5 тыс. чел.
    Военизированные формирования: 8,05 тыс. чел. (в том числе пограничная охрана — 8 тыс., береговая охрана — 50)[13].
    Комплектование: по призыву. Срок службы: офицеры — 48 (мужчины) и 36 (женщины) мес., военнослужащие других категорий — 32 (мужчины) и 24 (женщины) мес.
    Резерв: 565 тыс. чел., в том числе СВ — 380 тыс., ВВС — 24,5 тыс., ВМС — 3,5 тыс. В 2014 году численность Вооружённых сил РФ составляла 845 тысяч: сухопутные войска — 250 тыс., ВДВ — 35 тыс., ВМС — 130 тыс., ВВС — 150 тыс., СЯС — 80 тыс., командование и обслуживание — 200 тыс.[127].

    Указом президента РФ, вступившим в силу с 8 июля 2016 года, штатная численность ВС РФ была установлена в количестве 1 885 371 человека, в том числе 1 млн военнослужащих[128].

    На март 2017 года 92,9 % составляли военнослужащие-мужчины, 7,1 % — женщины (44921 человек)[129].

    Согласно указу президента Путина, вступившему в силу с 28 марта 2017 года, общая штатная численность Вооружённых Сил Российской Федерации с 1 июля 2017 года составит 1 903 тыс. человек, штатная численность военнослужащих — 1 013 тыс. человек
    1. merkavaa Онлайн
      merkavaa Сегодня, 18:14
      -1
      арабов больше было и что
  53. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 17:49
    0
    да просто небо закроют и не дадут летать че вы нагнетаете безумные версии о продуктах и остальном! наказать нужно тех кто эту глупость допустил и тех кто на нее пошел а не всех граждан! так что сами решат как и что для этого их и избрали на должности!
  54. HMR333 Офлайн
    HMR333 Сегодня, 17:52
    0
    А израильской стороне стоило признать свою ошибку и извиниться + материально помочь родственникам погибших это было бы оптимально правильное с морально этической точки зрения решение !
  55. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 17:53
    +1
    Можно решить вопрос по-честному: запретная зона для ВВС Израиля. За нарушение - уничтожение всех целей в воздухе и всех аэродромов Искандерами. Немедленно, но с уведомлением за одну минуту до...
    Вот такой расклад. А дальше сами пусть думают, что натворили и зачем, и пусть хоть берут на себя ответсвенность, хоть не берут - нам то фиолетово. Хотя, если есть желание, могут наказать виновных в инциденте в АОИ и в политическом руководстве.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 18:22
      0
      Цитата: faterdom
      Можно решить вопрос по-честному: запретная зона для ВВС Израиля. За нарушение - уничтожение всех целей в воздухе и всех аэродромов Искандерами. Немедленно, но с уведомлением за одну минуту до...


      А что такой слабый ответ?
      Берите выше - уничтожение всего Израиля в ответ на удар по Сирии laughing

      До такого бреда даже СССР не опускался и никогда не лез до такой степени.
  56. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 18:18
    0
    Цитата: merkavaa
    арабов больше было и что

    на вас дивизии ВДВ хватит , кто успеет в Иорданию убежит - остальные вплавь до Испании рванете )
  57. Doliva63 Офлайн
    Doliva63 Сегодня, 18:26
    0
    Цитата: VVK
    Очень большие вопросы возникают к тем «специалистам», которые готовят сирийских зенитчиков. И не была ли эта ошибка со стороны сирийцев непреднамеренной. В общем итоге в выигрыше по факту остались Асад и Тегеран.

    В РФ С-200 сняты с вооружения давно, специалисты по ним давно на дембеле. "Так штааа..." (с)