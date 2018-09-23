Галстук Либермана окрасился в оранжевый. Так на какой ответ способна Россия?

Итак, российское министерство обороны акцентировано обвинило Израиль в фактической причастности к гибели военнослужащих на борту Ил-20. В ходе брифинга, как уже сообщало ВО, генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что речь идёт либо о непрофессионализме израильских лётчиков, либо о намеренной попытке подставить самолёт радиоэлектронной разведки ВКС РФ под удар.На обвиняемую сторону конкретно указали пальцем. Но главный вопрос: что дальше? Эксперты пытаются определиться с тем вероятным ответом, который может себе позволить Россия в отношении Израиля в связи с трагедией, унесшей жизни 15 российских офицеров. Наиболее часто высказывается мнение о том, что недельное закрытие воздушного пространства над восточным Средиземноморьем для авиации Израиля, введённое Россией, может быть продлено на неопределённый срок.Дальнейший вариант – «турецкий сценарий», когда Россия выходит из двусторонних проектов и программ с Израилем, фактически вводя санкции?Здесь нужно отметить, что при всех постоянных заявлениях о надёжном экономическом партнёрстве уровень товарооборота РФ и Израиля находится на крайне низких отметках. Так, по итогам 2017 при наличии огромного потенциала торгово-экономических отношений (и даже при отсутствии санкций) наторговали менее чем на 2,5 млрд долларов. При этом израильская доля в товарообороте оказалась вдвое выше российской. Если же говорить об общей доле Израиля во внешнеторговом обороте РФ, то она составляет мизерные 0,4%. Наибольший процент израильского экспорта в Россию – овощи, фрукты и продукты их переработки (22%). Наибольший процент российского экспорта в Израиль – топливо и нефтепродукты (38%), а также драгоценные и полудрагоценные металлы и камни (31%). Реально высокотехнологические сектора торговли занимают незначительный процент, что само по себе выглядит странно при декларируемых глубоких контактах.Но главное в отношениях России и Израиля – координация по линии безопасности, обмен данными антитеррористического характера. И, как выясняется на примере Ил-20, для Израиля эта координация оказалась вообще не важна, и даже канал экстренной военной связи был использовать, по сути, "задним числом". Использует ли Россия этот аргумент, чтобы спросить с Израиля за его действия в Сирии, на которые Москва в последнее время откровенно смотрела сквозь пальцы? Ведь получается, что Израиль сам заставляет Россию посмотреть на его действия по-настоящему пристально.