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Вынудили: армия ДНР уничтожила две огневые позиции ВСУ

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Военнослужащие ДНР уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по Горловке, передает Донецкое агентство новостей.



Сообщается, что в результате обстрела были повреждены 12 домов.


По словам замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина, преступные действия минометного расчета 58-й механизированной бригады, обстреливавшего мирные кварталы, вынудили военнослужащих республики принять ответные меры: в результате точечного удара расчет был уничтожен.

В свою очередь начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов сообщил об уничтоженной накануне огневой позиции «карателей 36 бригады морской пехоты» ВСУ.

Он рассказал, что силовики открыли беспорядочный огонь из подконтрольного Киеву района села Гнутово в направлении Коминтерново.

Таким образом, мирные жители населенного пункта подверглись реальной угрозе. Для ликвидации этой угрозы было принято решение об ответном ударе: «Расчет ПТУР сил ДНР совершил пуск ракеты, в результате которого огневая позиция противника уничтожена», сказал Безсонов.

После этого украинские силовики предприняли попытку обстрелять позиции армии ДНР из бронетранспортера. Однако при подходе к линии соприкосновения БТР подорвался на мине.

Это лишний раз указывает на то, что в украинской армии отсутствует элементарное понятие взаимодействия, а также порядок минирования территории близ собственных позиций, отметил представитель командования.

Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили «школьное» перемирие, соглашение о котором было достигнуто противоборствующими сторонами 29 августа.
Использованы фотографии:
facebook/Анатолий Тапольский
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30 комментариев
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  1. Svarog Офлайн
    Svarog Сегодня, 15:32
    +26
    Молодцы, давно пора, гасите ребята фашистов..
    1. mavrus Онлайн
      mavrus Сегодня, 15:35
      +11
      Правильно. Только зачем было ждать пока эти каратели-вредители 12 домов повредят?
      1. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 15:42
        +10
        Ну на коней то начали действовать так как и надо, засек точку и гаси, чего , кому ждать? Пошел выстрел по своей территории, ответка в минуты должна прилетать.
    2. kjhg Офлайн
      kjhg Сегодня, 15:37
      +5
      Цитата: Svarog
      Молодцы, давно пора, гасите ребята фашистов..

      А кто им позволит? Минский сговор соблюдаем-с, однако request
      1. Angel_and_Demon Офлайн
        Angel_and_Demon Сегодня, 15:44
        0
        Цитата: kjhg
        А кто им позволит?

        вот в этом то и вопрос
      2. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 15:45
        +6
        Цитата: kjhg
        Цитата: Svarog
        Молодцы, давно пора, гасите ребята фашистов..

        А кто им позволит? Минский сговор соблюдаем-с, однако request

        На войне, как на войне.. Если одна сторона не соблюдает, значит надо отвечать..
        1. Антарес Офлайн
          Антарес Сегодня, 16:14
          -11
          Цитата: Svarog
          На войне, как на войне.. Если одна сторона не соблюдает, значит надо отвечать..

          а если обе?
          1. Black Sniper Офлайн
            Black Sniper Сегодня, 17:05
            +4
            Новость ОТЛИЧНАЯ, по больше бы таких!!! И да расчётов шухерских уничтоженных тоже ПО БОЛЬШЕ!!! Бойцам ЛДНР здоровья и успехов!!! hi
          2. mavrus Онлайн
            mavrus Сегодня, 17:21
            0
            А с чего это донецкие и луганские будут не соблюдать перемирие. У них дети в школу должны ходить, вряд ли кто захочет, чтобы обстрелом. То ли дело каратели, у них дома не стреляют... А тут, на Донбассе, все можно... выпили постреляли, ещё добавили и на БТРе по минному полю.
      3. Лара Крофт Онлайн
        Лара Крофт Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: kjhg
        Цитата: Svarog
        Молодцы, давно пора, гасите ребята фашистов..

        А кто им позволит? Минский сговор соблюдаем-с, однако request

        Посмотрите срок их действия о нем прямо указано в них....
  2. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 15:36
    +5
    Иногда поведение военных ДНР тоже удивляет,надо было что бы ВСУ разрушило и повредило 12 домов и только тогда появится ответка .Может я конечно ошибаюсь ,но по моему для предотвращения обстрелов городов ,сел и поселков ,объектов инфраструктуры ждать так долго не стоит.При этом сейчас полно возможностей зафиксировать поражение военного объекта и причину его уничтожения ,предоставить всем реальные доказательства преступления ВСУ.
    1. Наблюдатель2014 Онлайн
      Наблюдатель2014 Сегодня, 15:47
      -2
      APASUS (Pavo)
      Иногда поведение военных ДНР тоже удивляет,надо было что бы ВСУ разрушило и повредило 12 домов и только тогда появится ответка .Может я конечно ошибаюсь ,но по моему для предотвращения обстрелов городов ,сел и поселков ,объектов инфраструктуры ждать так долго не стоит.При этом сейчас полно возможностей зафиксировать поражение военного объекта и причину его уничтожения ,предоставить всем реальные доказательства преступления ВСУ.
      Да ладно вам над людьми удивляться.Они там сами в ауте который год.А ну стратег великий в помощниках. У кого угодно от такого помощника голова кругом пойдёт.Стой там ,иди сюда.То не сторона конфликта.А по сути трус или не трус стоит вопрос теперь.Кинул всех кого можно и не можно.Да нас с вами киданул как хотел Предал даже людей кто за него голосовали.Пенсионная "радость" это вам не сказки про хитрый план.
      1. Svarog Офлайн
        Svarog Сегодня, 15:56
        +1
        Цитата: Наблюдатель2014
        APASUS (Pavo)
        Иногда поведение военных ДНР тоже удивляет,надо было что бы ВСУ разрушило и повредило 12 домов и только тогда появится ответка .Может я конечно ошибаюсь ,но по моему для предотвращения обстрелов городов ,сел и поселков ,объектов инфраструктуры ждать так долго не стоит.При этом сейчас полно возможностей зафиксировать поражение военного объекта и причину его уничтожения ,предоставить всем реальные доказательства преступления ВСУ.
        Да ладно вам над людьми удивляться.Они там сами в ауте который год.А ну стратег великий в помощниках. У кого угодно от такого помощника голова кругом пойдёт.Стой там ,иди сюда.То не сторона конфликта.А по сути трус или не трус стоит вопрос теперь.Кинул всех кого можно и не можно.Да нас с вами киданул как хотел Предал даже людей кто за него голосовали.Пенсионная "радость" это вам не сказки про хитрый план.

        Очень верно сказано!
      2. APASUS Онлайн
        APASUS Сегодня, 16:31
        +4
        Цитата: Наблюдатель2014
        Да ладно вам над людьми удивляться.Они там сами в ауте который год.А ну стратег великий в помощниках. У кого угодно от такого помощника голова кругом пойдёт.Стой там ,иди сюда.То не сторона конфликта.А по сути трус или не трус стоит вопрос теперь.Кинул всех кого можно и не можно.Да нас с вами киданул как хотел Предал даже людей кто за него голосовали.Пенсионная "радость" это вам не сказки про хитрый план

        Наверно я выскажусь в другом русле.Дело не в том сколько раз нас и меня в том числе кинула власть.
        Не играйте в азартные игры с государством ,у него все карты крапленые - это уже аксиома !
        Дело в тех правилах ,которые уставлены самими ДНР и ЛНР .Израиль моментально отвечает на любые обстрелы,а тут обстрелы именно мирных поселений,может по тому и обстреливают дома мирных ,потому что можно
  3. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 15:40
    +8
    А тем временем подстава с Ил-20 "случайно" полностью вытеснила новости с доказательствами того, что шумеры сбили Боинг. what
  4. Angel_and_Demon Офлайн
    Angel_and_Demon Сегодня, 15:43
    0
    за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили «школьное» перемирие, соглашение о котором было достигнуто противоборствующими сторонами 29 августа.
    ну и что дальше? когда наши гаранты возьмутся за решение этой проблемы
    1. sak1969 Офлайн
      sak1969 Сегодня, 17:29
      +1
      Ну наверное после постройки газопроводов ...
  5. Тот же ЛЕХА Онлайн
    Тот же ЛЕХА Сегодня, 15:45
    +8
    Вынудили: армия ДНР уничтожила две огневые позиции ВСУ


    Это должно стать правилом...чем жестче будет ответка тем миролюбивее будут каратели ВСУ.
  6. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 15:59
    +8
    Пора вырабатывать у чубатых условный рефлекс. Как стрельнули в сторону ЛДНР, так получайте "в голову"... Без пауз. Хватит миндальничать...
  7. Антарес Офлайн
    Антарес Сегодня, 16:16
    -6
    передает Донецкое агентство новостей.

    Очень правдивое агентство между прочим....
    Расчет ПТУР уничтожил минометную позицию....по версии ДАН. А минометная позиция аж 12 домов...
    и не такое могут "передать".
    lol
    1. Jerk Онлайн
      Jerk Сегодня, 17:15
      0
      В поселке? Минометом? Повредить 12 домов? Стодвадцаткой? Там разлет осколков - 150 метров, 1 мина повреждает 4 дома с гарантией, это не считая стекол, которых там нет уже
    2. Klingon Офлайн
      Klingon Сегодня, 17:27
      0
      Антарес А ты разницу между минометом и ПТРК не улавливаешь? Что точнее бьёт, у чего разброс больше? Миномет орудие которое по баллистической траектории лупит а птур управляется оператором однако Карл!
      Мозги не только включать надо, надо ещё уметь ими пользоваться
  8. pvv113 Онлайн
    pvv113 Сегодня, 16:17
    +4
    за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили «школьное» перемирие

    А было ли хоть одно перемирие, которое Украина не нарушила?
  9. Сибирский цирюльник Офлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 16:57
    +2
    "Успокоили" нечестивых- и Слава Богу!..)
  10. olgen Офлайн
    olgen Сегодня, 17:00
    +4
    правильно сделали пусть земля им стекловатой будет уродам
  11. КОТ БАЮН Онлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 17:48
    +1
    Жаль, что так мало.. Других мыслей и не возникло.
  12. jurijsv Офлайн
    jurijsv Сегодня, 17:55
    +1
    А еще щеневмерлым надо гранаты поставлять с запалами без замедлителя
  13. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 17:55
    0
    Знаю, подло завелось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как продают бездушную на торговом рынке. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость польского магната, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства.

    wink И вся любовь)
  14. R.L. Офлайн
    R.L. Сегодня, 18:13
    0
    Вопрос по существу!
    Заглавная фотография к статье не имеет ни чего общего и не с Украинскими ВС, и ни с ВС ДНР или ЛНР, так зачем такая фотография к статье?
  15. тополь 7 Онлайн
    тополь 7 Сегодня, 18:15
    0
    так держать!!!молодцы!!!