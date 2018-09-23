Вынудили: армия ДНР уничтожила две огневые позиции ВСУ
Военнослужащие ДНР уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по Горловке, передает Донецкое агентство новостей.
Сообщается, что в результате обстрела были повреждены 12 домов.
По словам замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина, преступные действия минометного расчета 58-й механизированной бригады, обстреливавшего мирные кварталы, вынудили военнослужащих республики принять ответные меры: в результате точечного удара расчет был уничтожен.
В свою очередь начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов сообщил об уничтоженной накануне огневой позиции «карателей 36 бригады морской пехоты» ВСУ.
Он рассказал, что силовики открыли беспорядочный огонь из подконтрольного Киеву района села Гнутово в направлении Коминтерново.
Таким образом, мирные жители населенного пункта подверглись реальной угрозе. Для ликвидации этой угрозы было принято решение об ответном ударе: «Расчет ПТУР сил ДНР совершил пуск ракеты, в результате которого огневая позиция противника уничтожена», сказал Безсонов.
После этого украинские силовики предприняли попытку обстрелять позиции армии ДНР из бронетранспортера. Однако при подходе к линии соприкосновения БТР подорвался на мине.
Это лишний раз указывает на то, что в украинской армии отсутствует элементарное понятие взаимодействия, а также порядок минирования территории близ собственных позиций, отметил представитель командования.
Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили «школьное» перемирие, соглашение о котором было достигнуто противоборствующими сторонами 29 августа.
Сообщается, что в результате обстрела были повреждены 12 домов.
По словам замкомандующего ВС ДНР Эдуарда Басурина, преступные действия минометного расчета 58-й механизированной бригады, обстреливавшего мирные кварталы, вынудили военнослужащих республики принять ответные меры: в результате точечного удара расчет был уничтожен.
В свою очередь начальник пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов сообщил об уничтоженной накануне огневой позиции «карателей 36 бригады морской пехоты» ВСУ.
Он рассказал, что силовики открыли беспорядочный огонь из подконтрольного Киеву района села Гнутово в направлении Коминтерново.
Таким образом, мирные жители населенного пункта подверглись реальной угрозе. Для ликвидации этой угрозы было принято решение об ответном ударе: «Расчет ПТУР сил ДНР совершил пуск ракеты, в результате которого огневая позиция противника уничтожена», сказал Безсонов.
После этого украинские силовики предприняли попытку обстрелять позиции армии ДНР из бронетранспортера. Однако при подходе к линии соприкосновения БТР подорвался на мине.
Это лишний раз указывает на то, что в украинской армии отсутствует элементарное понятие взаимодействия, а также порядок минирования территории близ собственных позиций, отметил представитель командования.
Он добавил, что за минувшие сутки ВСУ 17 раз нарушили «школьное» перемирие, соглашение о котором было достигнуто противоборствующими сторонами 29 августа.
- Использованы фотографии:
- facebook/Анатолий Тапольский
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