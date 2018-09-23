Bloomberg: российские предприниматели возвращают свои активы в РФ
Вводимые Соединенными Штатами друг за другом пакеты экономических санкций вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы обратно в РФ, пишет агентство Bloomberg.
Как отметил автор материала, администрация американского президента «успешно» помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользает от него почти два десятка лет – заставить российских миллиардеров репатриировать свои активы.
По данным агентства, спешка вывести свои деньги за зону досягаемости американского казначейства началась этой весной после введения санкций в отношении крупнейших российских компаний, в том числе предприятий Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Тогда в течение нескольких часов они потеряли несколько миллиардов долларов. Сегодня такого поворота событий опасаются остальные российские коммерсанты.
«Быть русским токсично. И чем ты богаче, тем более токсичен», – приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника ЦБ, ныне председателя Московской биржи.
По словам источников издания, большинство крупных российских экспортеров опустошили свои счета в США и Европе и переводят деньги в банки РФ, находящиеся в госсобственности, или местные отделения европейских кредиторов.
Кроме того, экспортеры, традиционно работавшие в долларах, предпринимают шаги, которые сводят к минимуму использование американской валюты. Тот же «Норильский никель» в настоящее время удерживает в рублях около $1,5 млрд., говорится в статье.
Сообщается также, что алмазная монополия Алроса уже реализует драгоценные камни азиатским потребителям за рубли, а однажды приняла рупии от индийского клиента. Другая крупная компания – металлургическая (название не указывается) – экспериментирует с продажами в юанях.
Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении 7 крупнейших российских бизнесменов, 17 госслужащих и глав госкорпораций и 12 частных компаний.
Как отметил автор материала, администрация американского президента «успешно» помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользает от него почти два десятка лет – заставить российских миллиардеров репатриировать свои активы.
По данным агентства, спешка вывести свои деньги за зону досягаемости американского казначейства началась этой весной после введения санкций в отношении крупнейших российских компаний, в том числе предприятий Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Тогда в течение нескольких часов они потеряли несколько миллиардов долларов. Сегодня такого поворота событий опасаются остальные российские коммерсанты.
«Быть русским токсично. И чем ты богаче, тем более токсичен», – приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника ЦБ, ныне председателя Московской биржи.
По словам источников издания, большинство крупных российских экспортеров опустошили свои счета в США и Европе и переводят деньги в банки РФ, находящиеся в госсобственности, или местные отделения европейских кредиторов.
Кроме того, экспортеры, традиционно работавшие в долларах, предпринимают шаги, которые сводят к минимуму использование американской валюты. Тот же «Норильский никель» в настоящее время удерживает в рублях около $1,5 млрд., говорится в статье.
Сообщается также, что алмазная монополия Алроса уже реализует драгоценные камни азиатским потребителям за рубли, а однажды приняла рупии от индийского клиента. Другая крупная компания – металлургическая (название не указывается) – экспериментирует с продажами в юанях.
Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении 7 крупнейших российских бизнесменов, 17 госслужащих и глав госкорпораций и 12 частных компаний.
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