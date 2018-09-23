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Bloomberg: российские предприниматели возвращают свои активы в РФ

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Вводимые Соединенными Штатами друг за другом пакеты экономических санкций вынуждают российских предпринимателей возвращать свои активы обратно в РФ, пишет агентство Bloomberg.



Как отметил автор материала, администрация американского президента «успешно» помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользает от него почти два десятка лет – заставить российских миллиардеров репатриировать свои активы.


По данным агентства, спешка вывести свои деньги за зону досягаемости американского казначейства началась этой весной после введения санкций в отношении крупнейших российских компаний, в том числе предприятий Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга. Тогда в течение нескольких часов они потеряли несколько миллиардов долларов. Сегодня такого поворота событий опасаются остальные российские коммерсанты.

«Быть русским токсично. И чем ты богаче, тем более токсичен», – приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника ЦБ, ныне председателя Московской биржи.

По словам источников издания, большинство крупных российских экспортеров опустошили свои счета в США и Европе и переводят деньги в банки РФ, находящиеся в госсобственности, или местные отделения европейских кредиторов.

Кроме того, экспортеры, традиционно работавшие в долларах, предпринимают шаги, которые сводят к минимуму использование американской валюты. Тот же «Норильский никель» в настоящее время удерживает в рублях около $1,5 млрд., говорится в статье.

Сообщается также, что алмазная монополия Алроса уже реализует драгоценные камни азиатским потребителям за рубли, а однажды приняла рупии от индийского клиента. Другая крупная компания – металлургическая (название не указывается) – экспериментирует с продажами в юанях.

Напомним, в апреле США ввели санкции в отношении 7 крупнейших российских бизнесменов, 17 госслужащих и глав госкорпораций и 12 частных компаний.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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40 комментариев
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  1. IGOR GORDEEV Офлайн
    IGOR GORDEEV Сегодня, 16:45
    -2

    Как отметил автор материала, администрация американского президента «успешно» помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользает от него почти два десятка лет – заставить российских миллиардеров репатриировать свои активы.

    Ай да ВВП! Санкции, то оказывается дело рук Путина, а не Трампа и Ко. Вот это многоходовка! Браво ВВП:)
    1. предки с Дона Онлайн
      предки с Дона Сегодня, 17:00
      +4
      Напомните кто владеет активами бывшего ЮКОСа перешедшего под Роснефть ? и насколько этот "успешный" предприниматель "эффективно" управляет компанией, периодически покрывая свои убытки из государственной казны ? Вот так и эти "предприниматели" способны только уводить финансы за бугор, а развивать экономику России они не способны, так что Bloomberg выдает желаемое за действительное.
      1. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:27
        +2
        "Напомните кто владеет активами бывшего ЮКОСа перешедшего под Роснефть" - Все акционеры Роснефти, коих 150000, как внутренних, так и внешних - а главным боком государство, которому принадлежит 50, 8 % акции компании. В этом году чистая прибыль компании будет за 450 миллиардов рублей.
        1. Беринговский Офлайн
          Беринговский Сегодня, 18:02
          +1
          Здорово! Будет за что икорки Сечину купить
        2. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 18:09
          +1
          Цитата: Вадим237
          Все акционеры Роснефти, коих 150000, как внутренних, так и внешних - а главным боком государство, которому принадлежит 50, 8 % акции компании.

          Недавно, как позавчера Путин подарил Кадырову весь пакет акций чеченнефти. То то он обрадовался.
        3. Околоточный Онлайн
          Околоточный Сегодня, 18:23
          +2
          И ещё - хорошо бы Грудинину П.Н., как истинному коммунисту свои активы тоже в РФ перевести. А то, балаболить при президентских выборах это одно, дела другое.
      2. МойВрач Онлайн
        МойВрач Сегодня, 18:10
        0
        Цитата: предки с Дона
        периодически покрывая свои убытки из государственной казны

        Да откуда тогда у государства деньги, неужели с производства и продажи высокотехнологичных товаров? Нет все за счёт продажи полезных ископаемых. Государству ничего не остаётся как поддерживать тех кто приносит деньги. Или вы предлагаете национализировать предприятия, но во первых они не смогут продовать ресурсы заграницей, во вторых где веренность в том что топмеджер от гос-ва еще больше не разворует?
      3. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 18:25
        0
        Цитата: предки с Дона
        Напомните кто владеет активами бывшего ЮКОСа перешедшего под Роснефть ? и насколько этот "успешный" предприниматель "эффективно" управляет компанией, периодически покрывая свои убытки из государственной казны ? Вот так и эти "предприниматели" способны только уводить финансы за бугор, а развивать экономику России они не способны, так что Bloomberg выдает желаемое за действительное.


        вы то сами поняли что написали?

    2. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 17:01
      +1
      Цитата: IGOR GORDEEV

      Как отметил автор материала, администрация американского президента «успешно» помогает Владимиру Путину достичь цели, которая ускользает от него почти два десятка лет – заставить российских миллиардеров репатриировать свои активы.

      Ай да ВВП! Санкции, то оказывается дело рук Путина, а не Трампа и Ко. Вот это многоходовка! Браво ВВП:)

      Ага, что то многоходовочки население все больше в нищету вгоняют.. да миллиардеров плодят..
      1. Angel_and_Demon Офлайн
        Angel_and_Demon Сегодня, 17:04
        0
        Цитата: Svarog
        Ага, что то многоходовочки население все больше в нищету вгоняют.. да миллиардеров плодят..

        чья команда тот и плодит
      2. Грибок Онлайн
        Грибок Сегодня, 17:10
        -10
        Тебя лично как вгоняют? У меня все знакомые и друзья в России наоборот нормалёк живут. Работают, дела делают. Всё имеют. Вы хомячки смешные такие)
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 17:13
          -1
          Цитата: Грибок
          Тебя лично как вгоняют? У меня все знакомые и друзья в России наоборот нормалёк живут. Работают, дела делают. Всё имеют. Вы хомячки смешные такие)

          Не хамите грибок.. Бан за это полагается..
        2. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 18:01
          +1
          газпром грибок поразил...
        3. мордвин 3 Онлайн
          мордвин 3 Сегодня, 18:36
          0
          Цитата: Грибок
          У меня все знакомые и друзья в России наоборот нормалёк живут

          Кем это они живут, не подскажите?
          Цитата: Грибок
          Работают, дела делают.

          Что за дела?
          Цитата: Грибок
          Вы хомячки смешные такие)

          Ты гляди, как бы тебе шляпку не снесли.
      3. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:31
        0
        В 90ых нищета была заметна, а сейчас стала не заметной, видать преобразовалась.
      4. дрозд Онлайн
        дрозд Сегодня, 18:28
        +1
        Цитата: Svarog
        Ага, что то многоходовочки население все больше в нищету вгоняют.. да миллиардеров плодят..


        Володя , а ты зарплату в доллароах или рублях получаешь?
    3. Комментарий был удален.
    4. Комментарий был удален.
    5. Серж Горелый Онлайн
      Серж Горелый Сегодня, 17:30
      +1
      Спасибо нашим благодетелям! Вернулись.
  2. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 17:01
    +2
    Я же всегда говорил, у любой палки - два конца... Да и гнуть палку можно, пока не сломается... Сломается и по лбу! Санкции, санкции... Не продуманные и имеющие, скорее, обратный эффект. У нас и так сальдо внешней торговли - положительное. Нефть - 78, "бочка" за 5000 в рублях! ОПЕК реально рулят ценой.
    Профицит бюджета...
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 17:04
      +1
      Цитата: Горный стрелок
      Я же всегда говорил, у любой палки - два конца... Да и гнуть палку можно, пока не сломается... Сломается и по лбу! Санкции, санкции... Не продуманные и имеющие, скорее, обратный эффект. У нас и так сальдо внешней торговли - положительное. Нефть - 78, "бочка" за 5000 в рублях! ОПЕК реально рулят ценой.
      Профицит бюджета...

      Это как то на вас лично отражается? Может у нас цены в результате на бензин опустились? Или на пенсию люди стали раньше выходить? Может зарплаты взлетели? Или инфляция минимальна? Доллар может по 30 руб. стал?
      1. Горный стрелок Офлайн
        Горный стрелок Сегодня, 17:05
        +7
        Ещё как. Экспорт оборудования моей фирмы в Европу стал очень выгодным. laughing
        А оборудование европейских конкурентов ушло "за горизонт" по цене. При долларе 25 было труднее.
        1. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 17:10
          0
          Цитата: Горный стрелок
          Ещё как. Экспорт оборудования моей фирмы в Европу стал очень выгодным. laughing
          А оборудование европейских конкурентов ушло "за горизонт" по цене. При долларе 25 было труднее.

          Ну хоть кому то хорошо.. А вообще население, как то не видит экономических успехов великого многоходовочника
        2. Svarog Офлайн
          Svarog Сегодня, 17:16
          -3
          Цитата: Горный стрелок
          Ещё как. Экспорт оборудования моей фирмы в Европу стал очень выгодным. laughing
          А оборудование европейских конкурентов ушло "за горизонт" по цене. При долларе 25 было труднее.

          А не подскажите, какое вы оборудование в Европу продаете, так для общего развития, а то я думал, что мы туда только нефть да газ продаем?
        3. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 18:03
          0
          Цитата: Горный стрелок
          +4
          Ещё как. Экспорт оборудования моей фирмы в Европу стал очень выгодным.
          А оборудование европейских конкурентов ушло "за горизонт" по цене. При долларе 25 было труднее.

          и что такое закупает у вас европа ? нефть или газ ?
        4. Беринговский Офлайн
          Беринговский Сегодня, 18:06
          0
          good
      2. Вадим237 Офлайн
        Вадим237 Сегодня, 17:36
        -1
        Ну давайте акцизы до 10% опустим, с нынешних 70, всем будет хорошо - бензин по 22 рубля, кроме регионов, их эта мера лишит более триллиона рублей поступлений, в местные бюджеты.
        1. андрей юрьевич Онлайн
          андрей юрьевич Сегодня, 18:06
          -1
          Цитата: Вадим237
          Ну давайте акцизы до 10% опустим, с нынешних 70, всем будет хорошо - бензин по 22 рубля, кроме регионов, их эта мера лишит более триллиона рублей поступлений, в местные бюджеты.

          конечно в самой богатой ресурсами стране,этого делать нельзя,мы ведь не эмираты ! ишь чего захотели...марш в хлев !...
  3. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 17:09
    +3
    Долой бакс! Долой еврик! Смерть мировому капитализму! Сталин жив - и его дело живёт!
    1. mvg Онлайн
      mvg Сегодня, 17:24
      +2
      Долой бакс! Долой еврик!

      Завтра на работу, завязывай бухать..
  4. ИванИванов Офлайн
    ИванИванов Сегодня, 17:12
    +2
    О чем и речь, спасибо Трампу, наступившему жырным котам на хвост. Напр. Костин, ВТБ, попав под санкции, завел речь о расчете в нац валютах, хотя разговор о необходимости возвращения активов и т.п. шел давно . Так и дальше будут - ситуативно, а если ветер переменится, снова слиняют.
  5. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 17:13
    +7
    У многоходовочника эти ходовки , однобокие какие то , боком населению выходят.
  6. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 17:17
    0
    невидимая американская рука рынка в действии
  7. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 17:19
    +3
    Вашингтонскому обкому - очередную медаль
    1. ltc35 Офлайн
      ltc35 Сегодня, 17:38
      -2
      Многие наверное готовы в очередь встать, чтобы медальки вручать.
  8. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 17:50
    0
    Дядя Вова уже охрип, талдыча одно и то же, мол потеряете капитал, храня его на западе.

    Пока жареный петух в пятую точку не клюнул, все сидели на попе ровно.
    1. андрей юрьевич Онлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 18:08
      -2
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Дядя Вова уже охрип, талдыча одно и то же, мол потеряете капитал, храня его на западе.

      Пока жареный петух в пятую точку не клюнул, все сидели на попе ровно.

      можно подумать,дядя в "сбере" всё хранит...ога.
  9. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 17:50
    +1
    Опять бред от журналистов или заказной материальчик ?
    На Западе полно инструментов для сохранения средств , возможностей вообще не касаться долларов в жизни
  10. renics Офлайн
    renics Сегодня, 18:05
    0
    (Быть русским токсично. И чем ты богаче, тем более токсичен», – приводит агентство слова бывшего высокопоставленного чиновника ЦБ, ныне председателя Московской биржи) , для американцев нет практически никакой разницы ели кто-то пойдёт против их политической воли. Каждого будут гнобить независимо от национальности и даже если являешься их союзником. Сегодня союзник завтра враг.
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 18:08
    -1
    Цитата: Вадим237
    всем будет хорошо - бензин по 22 рубля

    -----------------------
    Если удешевить топливо и другие ресурсы, например, электричество, кредит в банках и при этом активизировать промышленность, то будет действительно хорошо. Люди будут трудоустроены и получать заработную плату.
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 18:10
    -1
    Цитата: ИванИванов
    О чем и речь, спасибо Трампу,

    ----------------------
    Да,вот что Трамп животворящий делает. На самом деле не все так радужно.
  13. техник72 Офлайн
    техник72 Сегодня, 18:15
    +1
    Цитата: Вадим237
    "Напомните кто владеет активами бывшего ЮКОСа перешедшего под Роснефть" - Все акционеры Роснефти, коих 150000, как внутренних, так и внешних - а главным боком государство, которому принадлежит 50, 8 % акции компании. В этом году чистая прибыль компании будет за 450 миллиардов рублей.

    Если бы зарплату немножко рабочим сократили, то ещё больше прибыль была.