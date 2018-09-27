Разрывное варварство

Одним из наиболее отвратительных проявлений нарушения австро-германцами законов и обычаев войны на всех фронтах, стало применение ими разрывных пуль.Первые патроны с разрывными пулями, применявшиеся австрийцами, были захвачены русскими войсками уже в ходе первых же боев - близ Лазенки (северо-западнее Львова). 8 ящиков с таким патронами (в том числе 2 неполных) в сентябре 1914 г. были доставлены на киевский артиллерийский склад, где и осмотрены. И сообщение штаба Киевского военного округа гласило, что хоть австрийцы и называют такие патроны учебными или пристрелочными (применяемыми в мирное время при стрельбе по неживым целям), несомненно, что использование их во время войны для стрельбы по живым людям, которым они наносят мучительные раны, является возмутительным нарушением требований международного права.Интересным аспектом является то обстоятельство, что ответственность за это падает не на отдельных чинов армий противника, а на германское и австро-венгерское правительства, официально действующие от имени народов соответствующих государств. Если труп ребенка с перерезанным штыком горлом или изнасилованная женщина еще могут быть объяснены противником извращенностью конкретного рядового или унтер-офицера Шульца, Гинце или Мюллера, то с разрывными пулями дело обстоит иначе – ведь правительства вышеуказанных государств в лице компетентных ведомств снабжали свои войска этими запрещенными законами и обычаями войны боеприпасами.Причем это делалось, во-первых, когда был отлично известен результат применения таких пуль для человеческого организма и, во-вторых, в разряд военных преступников попадала не только масса рядовых или унтер-офицеров Шульцев, Гинце или Мюллеров, - они становились объектом репрессий со стороны военнослужащих противника.Все применяемые австро-германцами разрывные пули по принципу, на котором основано их разрывное действие, можно подразделить на собственно разрывные и полуоболочечные (пули дум-дум).Действие первых обуславливается специальным взрывающим механизмом, включенным в никелевую оболочку, тогда как действие вторых достигается просто нарушением целости никелевой оболочки пули или путем надрезов ее поверхности (параллельных длинной оси) либо не доведением этой оболочки до конца пули при изготовлении на заводе или (что еще проще) скусыванием или стачиванием вершины пули.Из чертежа № 5 (см. илл. 1) видно устройство австрийской собственно разрывной пули.Илл. 1.Пуля этого типа покрыта никелевой оболочкой. В головной части оболочки вставлена свинцовая пуля (1), ниже пули помещен заряд (2), состоящий из весьма энергичного взрывчатого вещества. Заряд заключен в никелевую оболочку с капсюлем (3) в донышке и состоит из черного пороха, спрессованного с некоторой частью алюминия. Ниже заряда находится стаканчик из никеля (4), в котором помещено ударное приспособление, состоящее из медного кольца (5), разрезанного параллельно оси, и медного ударника (6), более-менее свободно двигающегося вперед-назад в разрезанном кольце. Между никелевой оболочкой пули и зарядом имеется свинцовая прослойка (7).Действие пули происходит следующим образом: при ударе в какое-либо тело, в силу закона энерции, происходит внутреннее перемещение ее частей. Ударник (6), сохраняя, исходя из упомянутого закона, прежнюю скорость даже после удара пули в какое-либо тело и происшедшего вследствие этого замедления ее движения, перемещается в кольце (5) несколько вперед, по направлению движения пули и своим заостренным кольцом ударяет в капсюль (3), который воспламеняется и взрывает заряд (2).Пуля этого типа, разрываясь, дает значительное количество осколков, иногда едва видимых простым глазом, но острых и весьма неправильной формы, распыленных по всей изъязвленной поверхности раны, проникающих довольно глубоко внутрь раны и затрудняющих нормальное заживление последней (тем более что не поддаются полному извлечению, частично оставаясь в теле человека). Из ран, причиненных пулями этого типа, часто извлекаются (вместе с осколками оболочки) и части взрывающего приспособления: стаканчик, ударник, капсюль и т. п. Кости, попадающиеся на пути пули, дробятся на самые мелкие части, а газы, развивающиеся при взрыве пули, оказывают губительное влияние на состояние раны.Действие пуль второго типа, полуоболочечных, также основано на законе энерции: при ударе пули в постороннее тело ее хвост некоторое время движется с прежней скоростью, тогда как головка уже потеряла ее некоторую часть. При этом хвост, догоняя головку и как бы наваливаясь на нее, стремится сплющить сердечник пули. Т. о., получается довольно значительный нажим сердечника на оболочку. Оболочка, если она цела и достаточно крепка, призвана, так сказать, принять на себя этот нажим, не подвергаясь деформации.Ясно, что если никелевая оболочка недостаточно крепка или умышленно нарушена, она уже не может выполнить своей функции, и сердечник ее разворачивает, деформируется при этом сам – в итоге вся масса разорванной оболочки и деформированного свинца прокладывает себе дорогу через человеческое тело, производя в последнем тяжелейшие разрушения. Из чертежей ниже видны подробности устройства различных полуоболочечных германских и австрийских пуль.Илл. 2.Чертеж № 1 показывает обычную германскую остроконечную пулю, чертеж № 2 – германскую пулю с оболочкой, нарушенной двумя взрезами, параллельными оси, а чертеж № 3 – ту же пулю со срезанной у вершины конуса оболочкой.На чертежах №№ 5, 6 и 7 изображены австрийские полуоболочечные пули: чертеж № 5 представляет наружный вид патрона с пулей, состоящей из никелевой оболочки (1), не доходящей до конца пули и свинцового сердечника (2).Илл. 3.Чертежи №№ 6 и 7 изображают два различных образца этой пули в разрезе. На чертежах 6 и 7 нумерация отдельных частей пули сохранена та же, что и на чертеже № 5. Внутри пули видны пустоты (3), назначение которых заключается в том, чтобы ослабить сердечник и вызвать при ударе его деформацию и, следовательно, более тяжелое ранение.Чертеж № 8 изображает пулю Вейса, состоящую из 4 отдельных частей. Данные части изготовлены из мягкого свинца, сильно деформируются при попадании и производят 4 отдельных и весьма тяжелых ранения. На чертеже № 4 представлен австрийский патрон с обыкновенной пулей.Австрийские патроны с собственно разрывными пулями войска получают уже готовыми к применению – они отмечены темным пояском на каждой гильзе.Германские патроны с разрывными пулями частично изготавливаются на патронных заводах, а частично – фабрикуются на ТВД, для чего отдельные воинские части оснащаются особыми щипцами для скусывания острого угла конуса остроконечной пули и нарушения, таким образом, целости никелевой оболочки. Трофеями русских войск стало значительное количество таких щипцов.Раны, наносимые разрывными пулями, производили потрясающее впечатление даже на закаленного в ходе боевых действий человека. Характерные их черты – небольшое входное отверстие (с обожженными краями в случае ранения собственно разрывной пулей) и огромное выходное – с рваными краями и неровной поверхностью изъязвления.Вот что написано в истории болезни одной из жертв разрывных пуль. Рядовой 152-го пехотного Владикавказского полка Маймузин Маймулов Сибилатулла был ранен 21 мая 1915 г. у г. Шавли винтовочной пулей. Входное отверстие – в лобной кости на 1 см выше правой надбровной дуги. Диаметр входного отверстия соответствовал калибру винтовочной пули, тогда как выходное отверстие представляло собой громадную развороченную рану в области правой глазной впадины, правой скуловой кости и правой щеки. Правый глаз и права скуловая кость – разрушены. В ране обнаружены части взрывающегося механизма разрывной пули, а также значительное количество мелких костных осколков и осколков от разрыва никелевой оболочки пули.Илл. 4.Приводимые ниже фотодокументы демонстрируют массовость ранений от применения противником разрывных пуль, а также тяжесть нанесенных последними повреждений.Илл. 5 – 8.Фронтовик вспоминал пленного германского лейтенанта, захваченного русскими бойцами в одном из боев. На вопрос о найденных у него разрывных пулях высокий тощий немец с пеной у рта доказывал не только допустимость, но и необходимость совершения австро-германцами различных зверств – указывая на то, Германия выйдет победительницей из текущей войны, а победителей, как известно, не судят…Несмотря на известную логику в словах пленного (хоть и циничную), русский очевидец резонно отметил, что государство, воины которого исповедуют такой «символ веры», просто недостойно быть победителем - и им ни в коем случае не будет.Что и доказала история обеих мировых войн.