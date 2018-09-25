Рассказы об оружии. Колёсный танк БА-10

Халхин-Гол, 1939 год, БА-10 на заднем плане.







Есть в истории советской военной техники действительно эпохальные машины. Машины, которые, с одной стороны стали логичным развитием военно-технической мысли того времени, а с другой стороны, появились явно раньше времени и потому были оценены только по прошествии определенного времени.Именно о такой машине мы сегодня и расскажем. Речь пойдет о среднем бронеавтомобиле БА-10. Несомненно, лучшем бронеавтомобиле такого класса Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Бронеавтомобиле, который был предназначен не только для ведения разведки, связи и других задач по обеспечению, но и для реальной поддержки пехоты и (немаловажно!) конницы на поле боя.Вообще, необходимость появления такого автомобиля командованием РККА признавалась уже в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века. И разработка велась многими КБ. Причем, в основным шасси всех разработок стал трехосный грузовик ГАЗ-ААА с двигателем мощностью 50 л.с.БА-10 далеко не первый советский бронеавтомобиль, вооруженный пушкой. Первым в серию пошел разработанный в 1934 году Ижорским заводом автомобиль БА-3.В принципе, автомобиль вполне соответствовал требованиям РККА. Имел башню от танка Т-26. Да и использовался вплоть до окончания Великой Отечественной. Правда к 1945 году сохранились лишь единичные экземпляры, но много машин оказалось в финской армии в качестве трофеев.Кстати, многие путают БА-3 с БА-6. Обе реплики этих машин можно увидеть в музее Верхней Пышмы. БА-6 это практически тот же БА-3 с некоторыми изменениями в конструкции, размерах и весе. Визуально автомобили различаются кормой. БА-6 не имеет задней двери, подножки и смотровых лючков.БА-3 из коллекции музея военной техники УГМК в Верхней Пышме.БА-3 можно с полной уверенностью можно назвать первым советским серийным колесным танком. Утверждение, возможно, спорное. Однако, если сравнивать легкие танки того времени и бронеавтомобили, то различий в бронировании и вооружении, а также в тактике использования машин минимум.Вооружение БА-3 (БА-6): башня от Т-26 с 45-мм противотанковой пушкой (модернизированная обр. 1934 г.), два курсовых 7,62-мм пулемета ДТ-29. Что соответствует вооружению танка. Да и бронирование автомобиля впечатляет – 8 мм (у БА-6 – 9 мм) броневые сварные листы. Экипаж 4 человека.Ещё более роднит БА-3 и Т-26 наличие гусеничных цепей на задние колеса. А скорость, которую имел БА по хорошим дорогам, 45 км/ч, позволяла использовать его для наступления на населенные пункты точно так же, как и легкие танки. Фактически недостаток у БА-3 (6) был только один, но существенный. Это собственная масса.Тут необходимо сделать ещё одно отступление, которое поможет читателям не «потеряться» в мире бронеавтомобилей РККА. Необходимо уточнить ещё одну деталь, касательно БА-6М (1936 г.). На БА-6 устанавливалась башня от Т-26, а вот на модернизированный вариант БА-6М башня БТ-7. Да и бронирование увеличили ещё на миллиметр (10 мм). Наверное, следует отметить и более современную радиостанцию этой машины.Но, как бы хороши не были БА-3 и БА-6, надо признать, что это промежуточные модели для создания действительно выдающегося бронеавтомобиля БА-10. Кроме того, что учились конструкторы профильного КБ Ижорского завода, автомобили достаточно активно использовались военными. Они участвовали во всех военных конфликтах, где принимала участие наша армия. Даже в Испании, по некоторым источникам, было несколько таких автомобилей.Все эти факторы и способствовали появлению в 1938 году бронеавтомобиля действительно нового поколения БА-10. Почему мы можем говорить о новом поколении колесных танков, имея ввиду именно "десятку"? Что нового получил этот бронеавтомобиль?В качестве примера мы использовали автомобиль БА-10ЖД, который есть в коллекции пышминского музея. Но все отличие состояло именно в комплекте колес-ободов для движения по железнодорожным путям.Прежде всего, БА-10 построили на укороченном шасси от ГАЗ-ААА с усиленной передней балкой, что позволяло улучшить проходимость и маневренность броневика.Вместо рычажных амортизаторов одностороннего действия применили более современные гидравлические. Для достаточно тяжелой машины это действительно революция. Повысилась плавность хода машины, а, следовательно, точность стрельбы в движении.Фары и ступицы передних колес прикрыли бронеколпаками. В машине применен центральный тормоз в трансмиссии. Улучшена система вентиляции и охлаждения двигателя и всего моторного отсека.Для увеличения запаса хода поставили второй бензобак, а корпус машины сварили из листов брони, местами доходивших до 15-миллиметровой толщины. Это позволяло не только достаточно быстро перемещаться по полю боя, но и эффективно работать против легкой бронетехники противника.Подобно своим предшественникам, БА-10 для улучшения проходимости был оборудован съемными гусеницами «Оверолл» (как у БА-3 на фото выше) и вращающимися запасными колесами, установленными на бортах машины.Даже такая "мелочь", как петли бронедверей, которые из наружных стали внутренними дали экономию в весе!Важным новшеством стало экранированное электрооборудование для установки более мощных систем радиосвязи. Бронеавтомобиль стал более эффективен как разведывательная и командирская машина. Да и сама возможность корректировки действий БА-10 извне значительно увеличивала именно боевые возможности машины.В результате всех ухищрений, бронеавтомобиль длиной 4,6 метра весил 5 140 кг, а по шоссе уверенно разгонялся до скорости в 53 км/ч (по пересеченной местности -20 км/ч). А по железнодорожным путям БА-10 мог разогнаться до 90 км/ч!Запас хода так же увеличен до 320 км по путям, 260 км по шоссе и 200 по пересеченной местности. В целом бронеавтомобиль обладал довольно неплохими ходовыми качествами и мог преодолевать подъемы до 24° и брод глубиной до 0,6 м.Но ижорцы не останавливались на достигнутом. Практически параллельно с БА-10 велась работа и над модернизированным вариантом машины БА-10М. Модернизация проводилась именно для машины поля боя. Улучшено бронирование двигателя, установлен новый механизм управления. Машина появилась уже в 1939 году.В этом же году БА-10 прошли боевое крещение. Причем, участвовали в конфликте у реки Халхин-Гол новые машины с самого начала. Более того, количество колесных танков БА-10 в этом районе позволяет говорить о целенаправленном использовании именно этой технике в конфликте. В этом районе было сосредоточено примерно половина всего парка этих автомобилей РККА! 203 единицы!Мы практически не знаем о конкретных эпизодах той войны. Да, был такой конфликт, и мы вроде бы победили. Вот и все знания большинства нашего поколения. А ведь там воевали прадеды, возможно, и наших читателей. Вспомним...20-25 июня 3-й батальон 149-го стрелкового полка при поддержке роты броневиков 234-го автобронебатальона 8-й мотобронебригады и батареи 175-го артиллерийского полка вел бои с японо-маньчжурскими частями северо-восточнее Халхин-Гола в районах Халхин-Сумэ и Дебден-Сумэ (территория Маньчжурии).В районе Дебден-Сумэ советские войска обнаружили японский военный городок, в котором находились до батальона японцев, маньчжурский кавполк и две артиллерийские батареи (75-мм полевых и 37-мм противотанковых пушек). Завязался бой, в ходе которого японцы, засев на крышах казарм, огнем прижали к земле пехоту 149-го полка.Однако командир бронероты зашел в тыл противнику, поставил броневики и два 76-мм орудия на прямую наводку и начал громить японские казармы, которые вскоре загорелись. В городке поднялась паника, которой и воспользовалась наша пехота для выхода из боя. Потери броневиков составили три машины: два БА-10 и один БА-3. Все эти машины были подбиты и оставлены на территории противника. Еще пять БА-10 получили повреждения от вражеского артогня.Нас часто пытаются уверить в том, что советская, да и российская тоже, манера вести войну бесчеловечна. Мы не думаем о потерях собственной армии и стоимости победы. Мы просто побеждаем не смотря ни на что. Мерзко это. Командир бронероты не человек? Потерять столько собственных подчиненных и техники ради каких-то там пехотинцев?Нет, господа "человеки". Командир и бойцы бронероты и артиллеристы этих двух орудий — вот это люди! Пожертвовать собственной жизнью ради товарищей — это самое что ни на есть человеческое качество. Героизмом это называется. Только у нас есть бессмертное "Сам погибай, а товарища выручай"! Но это так, эмоциональная вставка от авторов...Мощное вооружение советских бронеавтомобилей позволяло им почти на равных вести бой с японскими танками. В этом плане наиболее удачно действовали БА-10 из состава 9-й мотоброневой бригады.В 12 часов дня 3 июля 1939 года позиции советских войск на восточном берегу атаковали части 3 и 4-го японских танковых полков, насчитывавших в своём составе более 70 танков. При этом до 40 японских боевых машин вышли на позиции роты броневого батальона 9-й мотоброневой бригады (12 БА-10), которые сначала стали отходить.Но подоспевшим командиром бригады полковником С. Олейниковым рота была остановлена и «поставлена на позицию с выдвинутой башней» (броневики стояли за барханом, над которым виднелись только их башни). К этому моменту японские танки подошли на дистанцию 800 – 1000 м и бронемашины открыли огонь.В результате двухчасового боя было подбито и уничтожено 9 танков, при этом получили повреждении, но остались в строю шесть бронеавтомобилей БА-10! Как вам результат? Как "бесчеловечный комбриг" полковник Олейников?Всего за время конфликта РККА потеряла, в основном от огня противотанковой артиллерии и бутылочников (японский аналог наших "коктейлей Молотова"), 41 машину типа БА-10. Всего же к 20 июля в частях 1-й армейской группы насчитывалось 80 бронеавтомобилей БА-10.По окончании конфликта в РККА был проведен тщательный анализ боев. Итоги анализа в части, касающейся конкретно БА-10:1. Броневики являются прекрасным противотанковым средством в обороне на местности, имеющей полузакрытые позиции.2. Стрельба японских танков 57-мм осколочной гранатой (половину японских танков, участвовавших в этой атаке составляли танки Тип 89, вооруженные 57-миллиметровой пушкой Тип 90 с длиной ствола в 14,9 калибра) по броневикам не нанесла им поражения и не оправдала себя.3. Атака японских танков без пехоты и артиллерийской подготовки не дала им никаких результатов, кроме потери в танках.4. Бронебойная 45-мм граната легко пробивает 22 мм броню японских танков.5. Если обороняется пехота с броневиками и есть вероятность массовой атаки танков, то обязательно нужно часть броневиков подготовить для стрельбы с полузакрытых позиций.При вроде бы вполне удовлетворительной оценке работы БА-10 на советско-японском фронте фактически командование РККА подписало в следующей части доклада приговор прекрасной машине. Связано это, по нашему мнению, с концепцией будущей войны, которую активно внедряли в головы нашим военным в то время.Итак, бронеавтомобили оказались малоэффективными в наступлении. Их практически невозможно использовать на пересеченной местности из-за большого веса и слабого мотора. Машины вязнут в грунте и не могут преодолеть подъем свыше 18 градусов.Итог? Машины прекратили выпускать в 1941 году. А наработанную конструкторскую и производственную базу использовали при создании санитарного БА-22. Автомобиля, который был безусловно необходим, но уже не являлся колесным танком...Но колесные танки РККА внесли свой вклад в победу над Германией. Да, большинство из этих машин героически погибли в первый год этой войны, но были и те, кто прошел войну полностью. Вспомним эпизоды Великой Отечественной...5.00 22 июня 1941 года командир танкового полка 5-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса полковник Богданов поставил задачу на проведение разведки взводу из 6 бронемашин БА-10 старшего лейтенанта Суровцева.Машины вышли из расположения части в 6.25. При подходе к местечку Л. командир взвода организовал в лесу, по обе стороны от шоссе, засаду. Машины замаскированы так, что с расстояния 200 метров их было трудно заметить.В 10.00 показалось до взвода немецких мотоциклистов, которые были уничтожены огнем БА-10 с дистанции 200–300 м.Через 40 минут на дороге показался легкий танк, двигавшийся с большой скоростью. Командир одной из бронемашин первым же выстрелом из орудия поджег его. Спустя 7 минут к засаде приблизились еще дна танка, которые также были уничтожены огнем БА-10.Десятью минутами позже к месту, где стояли подбитые танки и мотоциклы, подошла колонна из 15 танков и мотоциклистов. Своим внезапным огнем БА-10 вывели из строя 3 танка и большое количество мотоциклов, чем вынудили остальные немецкие машины повернуть обратно.С подходом к местечку Л, главных сил 7-й танковой дивизии 39-го танкового корпуса немцев, взвод старшего лейтенанта Суровцева отошел к своим. Таким образом, в результате грамотно организованной засады 6 бронемашин БА-10 подбили и уничтожили 6 немецких танков и большое количество мотоциклов.Не заслуженно забыт вклад БА-10 в оборону Ленинграда и прорыв блокады. Это отдельная страница в истории войны, Ленинграда, Ижорского и Путиловского заводов.Когда фашисты подошли к городу и Ижорский завод фактически находился на линии фронта, 10 сентября 1941 года производство БА-10 перенесли на Балтийский завод.Там было выпущено несколько десятков колесных танков! В условиях блокады!Ещё один рассказ о конкретном бое. Южный фронт, район Ростова-на-Дону, начало марта 1943 года. Утром 18 января 1943 года в атаку на Шлиссельбург вместе с пехотой двинулся Отдельный разведывательный батальон под командованием Л. Легезы.Выкрашенные в белый цвет 19 БА-10 устремились вперед, перемалывая снег широкими гусеничными лентами, надетыми на задние колеса. К 10 часам утра огнем броневиков были уничтожены три орудия, несколько пулеметов и свыше 120 немецких солдат. К полудню город был взят.БА-10 участвовали даже в Курской битве! Накануне Курской битвы — 1 июля 1943 года — в танковых частях Воронежского фронта числилось 8 бронемашин БА-10 — по 3 в составе 6-й гвардейской армии и 6-го танкового корпуса и 2 в "прочих частях фронта".Отдельные экземпляры средних бронемашин были в войсках вплоть до окончания войны в Европе. Как правило их использовали в ротах охраны штабов фронтов и армий, а также как командирские машины и машины связи в некоторых танковых и стрелковых частях.Но война в Европе для БА-10 всего лишь эпизод. Боевая жизнь в нашей армии у этих машин закончилась на востоке. Заключительным аккордом БА-10 стала советско-японская война 1945 года — в войсках, стоявших на Дальнем Востоке оставалось множество танков Т-26, БТ-7 и бронеавтомобилей БА-10.Вся эта техника с успехом использовалась против японцев, а по окончании боевых действий была подарена китайским коммунистам, которые применяли его против войск Чан-Кайши. Применялся он также во время войны в Корее.В конце статьи некоторые сведения о том бронеавтомобиле, который вы видите на фото. Увы, но на сегодня в России известен лишь один колесный танк БА-10, который собран из двух. В Верхней Пышме мы видим реплику, максимально соответствующую оригиналу. Это железнодорожный вариант БА-10ЖД.Реальные машины можно увидеть в Финляндии (сняты с вооружения в 1959 году), на Украине в Полтавской области (корпус) и в Монголии.Ну и традиционные ТТХ бронеавтомобиля БА-10:Экипаж, чел.: 4Компоновочная схема: с кормовым расположением боевого отделенияКоличество выпущенных, шт.: 3 413Вес, т: 5,1Размеры:— Длина корпуса, мм: 4450— Ширина корпуса, мм: 2100— Высота, мм: 2470— База, мм: передней и средней осями — 2730 мм, задней тележки — 940 мм— Клиренс, мм: 230Бронирование:— Тип брони: стальная катаная— Лоб корпуса, мм/град.: 10— Борт корпуса, мм/град.: 10— Корма корпуса, мм/град.: 6—10— Днище, мм: 4— Крыша корпуса, мм: 6— Лоб башни, мм/град.: 10— Борт башни, мм/град.: 10— Корма башни, мм/град.: 10— Крыша башни, мм: 6Вооружение:— Калибр и марка пушки: 45-мм обр. 1938 г. (20К)— Боекомплект пушки: 49— Прицелы: перископический ПТ-1, телескопический ТОП— Пулемёты: 2 × 7,62-мм ДТ-29, боекомплект 2 000 патронов.Двигатель:— Тип двигателя: рядный 4-цилиндровый карбюраторный жидкостного охлаждения— Мощность двигателя, л. с.: 50 при 2800 об/мин— Скорость по шоссе, км/ч: 52— Скорость по пересечённой местности, км/ч: 20— Запас хода по шоссе, км: 260— Запас хода по пересечённой местности, км: 200— Колёсная формула: 6×4— Тип подвески: зависимая на листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами— Преодолеваемый подъём, град.: 20— Преодолеваемый брод, м: 0,6Что хотелось бы сказать в итоге? А подводя итог, можно сказать, что все семейство БА-3, 6, 10 были выдающимися для того времени машинами. Более того, мы бы сказали — просто опередившими свое время.Конечно, разница есть. И существенная. Но — через 50 лет. Без обид, конечно. Обиды могут быть только к нашей промышленности, которая была не в состоянии выпукать более мощные двигатели. Хотя бы в 100 л.с. Потому 50-ти сильные движочки с барского плеча Генри Форда и таскали на себе многотонные машины. Плоховато таскали, но тем не менее.У нас в стране было множество мест, где можно было успешно применять эти быстрые (по танковым меркам) и мобильные (100-километровый марш для ходовой танка это одно, а для БА — совершенно другое) машины. И применяли.Более того, если заглянуть в интернет, то можно найти просто огромное количество фотографий немцев и финнов, вместе с БА-10. И на лицах нет какой-то обреченности или негодования, что они должны использовать эту машину. Наоборот.Так что получается, что наш колесный танк был вполне себе боевой, "рабочей" машиной. Вопрос, наверное, стоял исключительно как со многими другими машинами — в умении правильно и с наибольшей эффективностью применить БА. С этим согласимся, были проблемы.Странно, наверное, но вот никакого негатива к машине в истории не осталось. И три с половиной тысячи этих колёсных танков сделали всё, что могли, в условиях грянувшей войны. Наверное, к машинам никаких претензий не стоит предъявлять?