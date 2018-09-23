Индия окончательно отказалась от закупки ПТРК "Спайк" у Израиля в пользу своего "Nag"

Успешные тесты «Кобры» дали нам уверенность. Теперь у нас есть важнейшие технологии для производства эффективных ПТУР.

Министерство обороны Индии официально подтвердило данные об отказе от закупки 8 тыс. управляемых противотанковых ракет и 300 ПТРК у Израиля. Речь идёт о ПТРК «Спайк» от израильской компании Rafael. Израиль предлагал Индии свои ПТУР по цене около 200 тыс. долларов за ракету. Это дешевле американских ракет к ПТРК Javelin примерно на 40 тыс. долларов. Но в Индии решили, что в любом случае – дорогое удовольствие, мало того, такая крупная закупка противоречила бы реализации программы «Сделано в Индии» - программы по поддержки местных производителей.В индийской прессе отмечается следующее: «Недоумение вызывает тот факт, что наша страна научилась производить межконтинентальные баллистические ракеты, но при этом никак не может обзавестись собственными эффективными противотанковыми ракетами и ракетными комплексами». Об этом пишет автор Саддип Уннитхан в издании India Today Уннитхан в материале говорит о том, что разработки ПТУР в Индии в рамках программы развития ракетных вооружений начались ещё в далёком 1983 году. И лишь к 2016-2017 годам появились относительно позитивные результаты, - по крайней мере, именно так ситуацию представляют в индийской прессе. В частности, речь идёт о создании вооружений Nag («Кобра»). Это противотанковый ракетный комплекс принципа «выстрелил и забыл». Относится к 3-му поколению ПТРК.В ходе испытаний в 2016 году Nag подтвердил возможность захвата и наведения усовершенствованной ИК-головки самонаведения ракеты (MPATGM) на цель на дистанции 4 км. Тогда индийская армия объявила о своей заинтересованности в таких комплексах, но на горизонте замаячил вероятный контракт с Израилем на покупку «Спайков».Из заявления старшего сотрудника индийской организации оборонных разработок и исследований (DRDO):Рассматривается вариант повышения надёжности ИК-аппаратуры ракеты в условиях жаркого климата. Также ведутся испытания вертолётной версии ПТУР - Helicopter-launched Nag, дальность захвата цели аппаратурой которой составляет до 8 км. Но Индии важен именно переносной вариант. Его-то и испытывает DRDO в кооперации с VEM Technologies.Именно усовершенствованные ПТУР производства Индии Минобороны страны и собирается приобрести в количестве 7-8 тыс. единиц. О цене на данный момент не сообщается.Для справки: в качестве основного материала ИК-приёмника в индийской ракете используется полупроводниковое соединение на основе теллура. Одним из крупнейших поставщиков этого редкого металла в мире является Российская Федерация. Так, в 2016 году объёмы экспорта теллура Россией составили 645 кг. Наибольший объём теллура в РФ производится в Башкирии и Новосибирской области.