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Индия окончательно отказалась от закупки ПТРК "Спайк" у Израиля в пользу своего "Nag"

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Министерство обороны Индии официально подтвердило данные об отказе от закупки 8 тыс. управляемых противотанковых ракет и 300 ПТРК у Израиля. Речь идёт о ПТРК «Спайк» от израильской компании Rafael. Израиль предлагал Индии свои ПТУР по цене около 200 тыс. долларов за ракету. Это дешевле американских ракет к ПТРК Javelin примерно на 40 тыс. долларов. Но в Индии решили, что в любом случае – дорогое удовольствие, мало того, такая крупная закупка противоречила бы реализации программы «Сделано в Индии» - программы по поддержки местных производителей.

В индийской прессе отмечается следующее: «Недоумение вызывает тот факт, что наша страна научилась производить межконтинентальные баллистические ракеты, но при этом никак не может обзавестись собственными эффективными противотанковыми ракетами и ракетными комплексами». Об этом пишет автор Саддип Уннитхан в издании India Today.

Индия окончательно отказалась от закупки ПТРК "Спайк" у Израиля в пользу своего "Nag"



Уннитхан в материале говорит о том, что разработки ПТУР в Индии в рамках программы развития ракетных вооружений начались ещё в далёком 1983 году. И лишь к 2016-2017 годам появились относительно позитивные результаты, - по крайней мере, именно так ситуацию представляют в индийской прессе. В частности, речь идёт о создании вооружений Nag («Кобра»). Это противотанковый ракетный комплекс принципа «выстрелил и забыл». Относится к 3-му поколению ПТРК.

В ходе испытаний в 2016 году Nag подтвердил возможность захвата и наведения усовершенствованной ИК-головки самонаведения ракеты (MPATGM) на цель на дистанции 4 км. Тогда индийская армия объявила о своей заинтересованности в таких комплексах, но на горизонте замаячил вероятный контракт с Израилем на покупку «Спайков».

Из заявления старшего сотрудника индийской организации оборонных разработок и исследований (DRDO):
Успешные тесты «Кобры» дали нам уверенность. Теперь у нас есть важнейшие технологии для производства эффективных ПТУР.


Рассматривается вариант повышения надёжности ИК-аппаратуры ракеты в условиях жаркого климата. Также ведутся испытания вертолётной версии ПТУР - Helicopter-launched Nag, дальность захвата цели аппаратурой которой составляет до 8 км. Но Индии важен именно переносной вариант. Его-то и испытывает DRDO в кооперации с VEM Technologies.

Именно усовершенствованные ПТУР производства Индии Минобороны страны и собирается приобрести в количестве 7-8 тыс. единиц. О цене на данный момент не сообщается.

Для справки: в качестве основного материала ИК-приёмника в индийской ракете используется полупроводниковое соединение на основе теллура. Одним из крупнейших поставщиков этого редкого металла в мире является Российская Федерация. Так, в 2016 году объёмы экспорта теллура Россией составили 645 кг. Наибольший объём теллура в РФ производится в Башкирии и Новосибирской области.
Использованы фотографии:
https://www.indiatoday.in
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15 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 17:34
    +2
    а что, если дела обстоят именно так, как представлено, то индийцы молодцы. огромная экономия средств.
    1. user1212 Онлайн
      user1212 Сегодня, 18:21
      0
      Цитата: новичок
      0
      а что, если дела обстоят именно так, как представлено, то индийцы молодцы. огромная экономия средств.

      Вот будет интересно сравнить комментарии евреев здесь, и под темой о отказе индийцев от закупки российского оружия ("отсталого") и о превосходстве израильского ВПК. Кстати надо будет еще найти кардинальные отличия между российским ПТРК 3п и "Nag". Правда 3п у нас до сих пор в опытной..., с другой стороны МО не устраивает только стоимость и дальность. На ВО вообще не принято обсуждать недостатки АФАР, 3, 3+(4) поколения ПТРК и пр. Это как обсуждать недостатки "святого" айфона. Кощунство, видимо laughing
  3. Сергей-8848 Онлайн
    Сергей-8848 Сегодня, 17:34
    0
    Какая красота - без трусов в священном Ганге, но с ЯО.
    Этот клубок (Индия-Пакистан) ещё приведёт нас всех к беде. Ближний Восток - семечки.
    1. новичок Онлайн
      новичок Сегодня, 17:38
      +4
      там просто очень строгое разделение нации на кастовые слои. кому быть с повязкой вместо трусов, кто то торгаш, есть каста воинов, ну и выше до миллионеров феодалов.
      1. Наблюдатель2014 Онлайн
        Наблюдатель2014 Сегодня, 18:02
        +3
        новичок (garik)
        там просто очень строгое разделение нации на кастовые слои. кому быть с повязкой вместо трусов, кто то торгаш, есть каста воинов, ну и выше до миллионеров феодалов
        Другими словами нам в России есть куда стремиться feel laughing
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 18:11
          +1
          да нет конечно. у них своя система жизни, гос.го обустройства_ своя, понятная, близкая. мы же совершенно по другому смотрим на мир вообще как в устройстве гос.институтов, так и просто на жизнь.
  4. Prahlad Офлайн
    Prahlad Сегодня, 17:39
    0
    А у России досихпор нету 3 поколения ...
    1. новичок Онлайн
      новичок Сегодня, 17:42
      +2
      есть. ПТРК “Гармония“. полностью готов к производству ещё с конца 80х. по словам военных нет смысла пока производить дорогой ПТРК, аналог жавелина, поскольку имеющиеся прекрасно справляются с любой бронетехникой.
      1. indy424 Онлайн
        indy424 Сегодня, 18:22
        -1
        то есть другими словами нету
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 18:25
          +2
          вы прмо видите чёрную кошку в тёмной комнате, хотя её там нет. другими словами не производится за ненадобностью.
      2. Кукуруза Онлайн
        Кукуруза Сегодня, 18:27
        -1
        Цитата: новичок
        по словам военных нет смысла пока производить дорогой ПТРК, аналог жавелина, поскольку имеющиеся прекрасно справляются с любой бронетехникой.


        Очень давно так не смеялся, спасибо laughing lol laughing
        1. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 18:31
          +1
          здоровый смех полезен для здоровья. ну отсмеялись, что именно вызывает у вас смех?
  5. APASUS Онлайн
    APASUS Сегодня, 17:47
    +1
    А есть ли эта ракета,вот в чем вопрос ?Пока только понятно что лозунг «Сделано в Индии» - основной аргумент в пользу индийской промышленности.Как это повлияет на обороноспособность страны еще не понятно.Пока только отказали Rafael,но получит ли этот контракт DRDO в кооперации с VEM Technologies еще не факт
  6. faiver Онлайн
    faiver Сегодня, 18:07
    0
    даже не знаю плохо это или хорошо, просто индийское производство уже весьма знаменито своим "качеством"...
  7. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 18:27
    0
    ...речь идёт о создании вооружений Nag («Кобра»)