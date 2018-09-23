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Япония протестирует модель космического лифта

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Япония запустила к МКС тяжелую ракету H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 ("Аист-7"), который доставит на Международную космическую станцию грузы и экспериментальное оборудование, сообщает РИА Новости.

Япония протестирует модель космического лифта


Среди оборудования находятся два мини-спутника STARS-Me. Аппараты кубической формы с гранью 10 см соединены между собой 10-метровым стальным тросом, по которому двигается небольшая капсула с моторчиком и камерой. Эта конструкция будет выпущена в открытый космос, где пройдет тестирование модели космического лифта.


По словам Масахиро Номи, профессора Университета Сидзуоки, пока никто не проверял, как это работает – идея космического лифта до сих пор существовала лишь как идея. Задача эксперимента – выяснить, что будет происходить в условиях космоса, если между двумя спутниками натянуть трос и пустить по нему аппарат.

За разработку проекта взялась компания Obayashi Corporation. Предполагается, что лифт сможет доставлять на орбиту не только грузы, но и блоки космической станции, которые затем будут отправляться на Луну и Марс.

Идея выглядит следующим образом. Сначала на низкую орбиту (около 300 км) выводится спутник, на основе которого начнется создание космического корабля. Уже готовый корабль поднимется на геостационарную орбиту и будет вращаться с той же скоростью, что и Земля, то есть будет постоянно находиться над одной и той же точкой. Достигнув высоты около 36 тыс. км, он начнет выпускать кабель из наноматериалов, а сам продолжит набирать высоту. После того как корабль достигнет высоты 96 тыс. км, его кабель достигнет Земли.

Затем с помощью челнока начнутся работы по укреплению кабеля, который должен будет в итоге выдерживать стотонный подъемник. И только после этого начнется строительство станций на геостационарной орбите и на других высотах.

Нынешний эксперимент должен выявить возможности осуществления того, что является принципом идеи космического лифта – перемещение груза по тросу, натянутому между двумя спутниками, пояснил Номи.

Эскиз комплекта из двух малых спутников STARS-Me.

Сначала два спутника будут функционировать как единый аппарат, но потом они самостоятельно разъединятся и натянут между собой трос. Когда «лифт» будет готов, подъемник получит команду с Земли и начнет движение. На разворачивание системы (включая проверку всей аппаратуры) понадобится около 2,5 месяцев. Сам же тест продлится не больше нескольких мнут, рассказал профессор.
Использованы фотографии:
ru.wikipedia.org, Nohmi Lab. / DinoSato
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13 комментариев
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  1. Alex_Rarog Онлайн
    Alex_Rarog Сегодня, 18:21
    -1
    Если у них все получится то все останутся в всем известном месте....
    И мы и илон и остальные. Но это будет прорыв!
    1. sir_obs Онлайн
      sir_obs Сегодня, 18:30
      +1
      Если бы у бабушки был, она была бы дедушкой. Этой идее мульон лет, еще в детстве читал в фантастических понанах. Пока ничего не вышло из этого, нет материалов, способных выдержать такую нагрузку.
      1. Alex_Rarog Онлайн
        Alex_Rarog Сегодня, 18:37
        0
        Я тоже читал еще когда в школу ходил. Но тогда не было тех материалов которые есть сейчас. И почему бы нет?!
    2. mavrus Онлайн
      mavrus Сегодня, 18:31
      +1
      А сколько это будет стоить? Хотя бы один нанокабель длинной 36 тыс. км.? И сколько он будет весить (вернее какова его масса)? (Если даже 1 метр будет всего 1 грамм, то это уже 36 тонн.) Какую полезную нагрузку он выдержит? Не думаю что это реально в ближайшие годы, а эксперимент это хорошо.
  2. новичок Онлайн
    новичок Сегодня, 18:21
    0
    блин, даже не знаю что и думать. сама по себе идея до гениальности проста. как с воплошением? уж очень много физических принципов будут мешать “спуску и натягиванию троса“.
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 18:28
      0
      Цитата: новичок
      будут мешать “спуску и натягиванию троса“.

      Крепить надо. Насовсем.
    2. sir_obs Онлайн
      sir_obs Сегодня, 18:36
      0
      Гениальна она тем, что ее придумали не японцы. Впервые подобную мысль высказал Константин Циолковский в 1895 году, детальную разработку идея получила в трудах Юрия Арцутанова.

      Потом ее пытались выдать за свою американцы, теперь японцы вот. Только вот проблема с тросом, который хотя бы ведержит свой соственный веч. Всемостальное это уже не так сложно на фоне основной проьлемы
  3. Серж Горелый Онлайн
    Серж Горелый Сегодня, 18:21
    +1
    Хорошая новость -Россия отказалась от совместной лунной программы с США
  4. Setrac Онлайн
    Setrac Сегодня, 18:21
    0
    Существуют ли материалы которые ЭТО выдержат?
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 18:27
      +1
      Цитата: Setrac
      Существуют ли материалы которые ЭТО выдержат?

      "Это" - да, а орбитальный лифт нет. Там один трос будет весить овердохрена он хотя бы собственный вес должен выдержать - это уже подвиг будет. Кроме того, на орбите должен находится объект соответствующей массы - астероид например
      1. СРЦ П-15 Онлайн
        СРЦ П-15 Сегодня, 18:33
        0
        Цитата: Серый брат
        Кроме того, на орбите должен находится объект соответствующей массы - астероид например

        Я думаю объект будет удерживаться на орбите за счёт центробежной силы. Пример: раскручивание мяча на верёвке. Смущает только один момент: в невесомости законы физики не всегда работают.
  5. Серый брат Онлайн
    Серый брат Сегодня, 18:22
    0
    Интересно как они трос натягивать собрались, он же "играть" будет, когда спутники на всю длину разлетятся торос их дёрнет и они потихоньку обратно друг к другу полетят.. Лучше бы на раме складной трос разместить - разложил её и всё. Странные люди.
  6. Dashout Онлайн
    Dashout Сегодня, 18:22
    0
    Здорово! Молодцы японцы!!!