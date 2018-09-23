Хейли: вынуждать Асада не будем, сам уйдёт.

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Асад сам уйдет. Это вопрос времени,

Два раза Соединенным Штатам бросали вызов связи с этим, и она два раза ответила. Поэтому не думаю, что (сирийские власти) хотят снова рискнуть и применить химическое оружие . Они знают, что Трамп примет ответные меры,