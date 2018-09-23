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Хейли: вынуждать Асада не будем, сам уйдёт

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Вашингтон не пытается вынудить Башара Асада оставить пост президента Сирии, поскольку его уход – лишь вопрос времени, передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.



Асад сам уйдет. Это вопрос времени,
сказала Хейли журналистам.


Отвечая на вопрос о предполагаемой химической атаке в Сирии, постпред заявила, что Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры.

По ее словам, Соединенные Штаты хотят убедиться, что в Сирии больше не будут применяться отравляющие вещества.

Хейли напомнила, что Америка дважды наносила ракетные удары по правительственным объектам в САР в ответ на использование властями химоружия против своего народа.

Два раза Соединенным Штатам бросали вызов связи с этим, и она два раза ответила. Поэтому не думаю, что (сирийские власти) хотят снова рискнуть и применить химическое оружие. Они знают, что Трамп примет ответные меры,
отметила она.

Постпред также заявила, что санкции с Северной Кореи будут сняты только после полной денуклеаризации страны. По ее мнению, американские санкции – очень действенный инструмент, ведь именно благодаря им, удалось посадить Пхеньян за стол переговоров.

Напомним, Башар Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в стране началась в 2011 году после подавления массовых антиправительственных выступлений. Оппозиционеры требовали демократических реформ и отставки главы государства. Власти пытались навести порядок силовым путем и не допустить эскалации мятежа. Однако военная и политическая поддержка оппозиции из-за рубежа, в том числе из США, привела к разрастанию конфликта и началу полномасштабной войны, главными действующими лицами в которой стали террористы.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com
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56 комментариев
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  1. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 19:13
    +12
    Интересно ... Кому они хотят сделать хорошо... Ушел Садам... Получили ИГ... Ушел Кадафи... В Ливии дурдом... Уйдет Асад... Будет еще одна черная дыра управляемого хаоса на Ближнем востоке...
    1. Angel_and_Demon Офлайн
      Angel_and_Demon Сегодня, 19:19
      +9
      Цитата: Vard
      Интересно ... Кому они хотят сделать хорошо... Ушел Садам... Получили ИГ... Ушел Кадафи... В Ливии дурдом... Уйдет Асад... Будет еще одна черная дыра управляемого хаоса на Ближнем востоке...

      а им это и надо, в мутной воде рыбку ловить легче
      1. Тралл Офлайн
        Тралл Сегодня, 19:26
        +6
        Верните Псаки! Хейли сломалась smile
        1. фигвам Офлайн
          фигвам Сегодня, 19:53
          +7
          Цитата: Тралл
          Верните Псаки! Хейли сломалась smile

          Это да, у Псаки и ломаться нечему было, просто ветер...
          1. SSR Офлайн
            SSR Сегодня, 21:46
            +1
            Цитата: фигвам
            Цитата: Тралл
            Верните Псаки! Хейли сломалась smile

            Это да, у Псаки и ломаться нечему было, просто ветер...

            По ходу они крупно облажались с провокацией и подставив наш Ил с ребятами.
            А там, поживем увидим.... чего гадать.
        2. Ил-18 Онлайн
          Ил-18 Сегодня, 19:54
          +5
          У них разные должности. Но Ники по риторике похожа на мою любимую тётю из северокорейского телевизора: наш великий Председатель сказал, и все обделались belay
          Цитата: Тралл
          Верните Псаки! Хейли сломалась smile
        3. Балу Офлайн
          Балу Сегодня, 19:58
          +4
          Отвечая на вопрос о предполагаемой химической атаке в Сирии, постпред заявила, что Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры.
          Что теперь делать белым каскам с их отснятым боевиком б отравлении в Сирии? Трамп не купит, может хейли сжалится, купит для домашнего просмотра winked ?
        4. saturn.mmm Офлайн
          saturn.mmm Сегодня, 20:20
          +1
          Цитата: Тралл
          Верните Псаки! Хейли сломалась

          У Хейли и Псаки разные должности.
        5. Angel_and_Demon Офлайн
          Angel_and_Demon Сегодня, 21:30
          0
          Цитата: Тралл
          Верните Псаки! Хейли сломалась smile

          не получится, забеременела однако, и наверное опять Путин виноват
        6. Серж Горелый Онлайн
          Серж Горелый Сегодня, 21:55
          +2
          Цитата: Тралл
          Верните Псаки! Хейли сломалась smile

          Да!!!! Я скучаю по Женьке!
          1. bouncyhunter Онлайн
            bouncyhunter Сегодня, 22:14
            +1
            Цитата: Серж Горелый
            Да!!!! Я скучаю по Женьке!

            Уже говорил как-то , причём применительно именно к Женечке Псаки : женщины делятся на две категории
            1. "Ужас , какая неумная"
            2. "Прелесть , какая глупенькая"
            Женечка с моей точки зрения 2-ой категории соответствует на 200% . wink
      2. cniza Офлайн
        cniza Сегодня, 19:29
        +4
        В этом их сущность и смысл их бытия. hi
        1. Angel_and_Demon Офлайн
          Angel_and_Demon Сегодня, 21:32
          +1
          Цитата: cniza
          В этом их сущность и смысл их бытия. hi

          да, это у них не отнять
    2. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 19:21
      -2
      Цитата: Vard
      Ушел Садам... Получили ИГ... Ушел Кадафи... В Ливии дурдом...


      Они сами ушли?
      1. kjhg Офлайн
        kjhg Сегодня, 19:44
        +1
        Асад уйдет, когда об этом его попросят Россия и Иран, и когда будет подготовлена передача власти его преемнику. Мне лично кажется, что им будет генерал Хусейль - командир бригады Сила Тигра.
    3. Андрей К Офлайн
      Андрей К Сегодня, 19:34
      +10
      Хейли:
      ...Асад сам уйдет. Это вопрос времени...

      Не Хейли, а шаман laughing
      Дайте-ка я попробую:
      Трамп сам уйдёт - это вопрос времени fellow
      Вроде получилось yes
      Всё пошёл заявление на рвботу в СовБез ООН писать laughing
    4. Комментарий был удален.
    5. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 20:00
      0
      Цитата: Vard
      Интересно ... Кому они хотят сделать хорошо... Ушел Садам... Получили ИГ... Ушел Кадафи... В Ливии дурдом... Уйдет Асад... Будет еще одна черная дыра управляемого хаоса на Ближнем востоке...

      В этом их общая цель-оккупация территории с углеводородами и трубопроводами. yes
    6. dauria Офлайн
      dauria Сегодня, 20:07
      0
      . Ушел Садам... Получили ИГ... Ушел Кадафи... В Ливии дурдом... Уйдет Асад...


      Не заметили, что вместе с Садамом и Каддафи ушла и Россия из этих регионов.
      Им не лично Асад мешает, а Россия . А так они готовы любого людоеда поддерживать, лишь бы он РФ не пускал. Саудиты что, ангелы- тёткам головы рубят?
    7. PSih2097 Офлайн
      PSih2097 Сегодня, 20:34
      -1
      Цитата: Vard
      Уйдет Асад.

      из Катара в европу пойдут газ и нефть дешевле в разы нежели ценник от "топманагеров газпрома и роснефти" и наше "народное достояние" (газьпром и росьнефть) окажутся в глубочайшей Ж...ПЕ, как Вы думаете. в Сирии уничтожают ИГ и Ко, там защищают газпром...
      1. stalkerwalker Онлайн
        stalkerwalker Сегодня, 20:40
        +4
        Цитата: PSih2097
        из Катара в европу пойдут дешовые газ и нефть и наше "народное достояние" окажется в глубочайшей Ж...ПЕ, как Вы думаете. в Сирии уничтожают ИГ и Ко, там защищают газпром...

        Мне всегда нравились "вьюноши бледные со взором горящим", делящим мир на "белое и чёрное", сводящие несложные для понимания вещи к "открытиям, благодаря мгновеньям чудным"....
        laughing
  2. kenig1 Офлайн
    kenig1 Сегодня, 19:19
    +2
    Трамп уйдёт быстрее.
    1. Законопослушный Гражданин Офлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 19:32
      +1
      Трамп быстро не уйдёт-не для того его продвигали ,чтобы "уйти" его кто-то смог быстро.
      1. seregatara1969 Офлайн
        seregatara1969 Сегодня, 20:14
        +3
        зря штоли ему выборы подделывали - пусть дольше правит
        1. Законопослушный Гражданин Офлайн
          Законопослушный Гражданин Сегодня, 20:22
          +1
          Совершенно верно-оружейное лобби деньги считать умеет,и не вкладывали бы их в провальный проект. hi Денюжка капает-все довольны.
  3. taiga2018 Офлайн
    taiga2018 Сегодня, 19:23
    0
    оскал голодной гиены...
  4. afrikanez Офлайн
    afrikanez Сегодня, 19:23
    +6
    Что за ересь несёт эта, с позволения сказать, дама (Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры.) Весь сознательный мир прекрасно знает, кто и зачем применяет химоружие в Сирии и с чьей подачи всё это происходит.
    1. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 20:01
      +8
      Дело не в этом.
      Читайте между строк - США не решились на уже задуманную провокацию. Почему? По-первых, видят усиление нашей морской группировки, во-вторых, резонно понимают, что после инцидента с Ил-20 у кого-то из наших точно не дрогнет рука не только посбивать ракеты, но и утопить/сбить того, кто их запустил.
      Короче, США как всегда делают хорошую мину при плохой игре. Это называется (когда хочешь, но не можешь) -"мол, не больно-то и хотелось". Это не мы, типа, испугались, а бяка-бука Асад бедных младенцев травить не будет. А так-то мы бы ему сразу показали!
  5. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 19:25
    +4
    Объявлена большая бесполетная и безплавательная зона. И очко не железное. Ни у Израиля, ни у Франции, ни у США. Поэтому вдруг такое объявление, что "Асад передумал применять химическое оружие".
  6. cniza Офлайн
    cniza Сегодня, 19:27
    +2
    Хейли: вынуждать Асада не будем, сам уйдёт


    Есть поговорка - " не дождетесь ..." и не вам решать.
  7. dima-fesko Онлайн
    dima-fesko Сегодня, 19:29
    +4
    Как я соскучился по Кандолизе Райс......................., Джейн Псаки, по 6 флоту США у берегов Беларуси!!!
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 19:43
      +1
      ох и озорник вы Марадон....... А как я соскучился по Белорусскому хамону lol
  8. Тит Офлайн
    Тит Сегодня, 19:34
    0
    Угу якобы ы добились чего хотели и возможность для того чтоб заднею дать.
  9. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 19:38
    -1
    . етить калатить, прямо Барби lol
  10. Prjanik Онлайн
    Prjanik Сегодня, 19:39
    +1
    Асад должен уйти! (с) good Уже немаленький списочек нарисовался сказавших и ушедших laughing А до этого "Асад сам уйдёт. Вопрос времени" они просто не доживут.
  11. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 19:46
    +1
    Все эти западники не только моральные но и физические, их фотографии надо алкашам показывать, чтобы они бросали пить.
    1. helmi8 Офлайн
      helmi8 Сегодня, 20:41
      0
      Цитата: Incvizitor
      их фотографии надо алкашам показывать, чтобы они бросали пить.

      Да уж... Хейли, Эштон, Саманта Пауэр...Глядя на этих, не побоюсь этого слова - женщин, начинаешь понимать, почему американцы так усердно продвигают однополые браки. laughing
  12. datur Офлайн
    datur Сегодня, 19:46
    0
    у ЛАВРОВА эта фишка не проскочит!!! wink wassat drinks drinks
  13. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 19:47
    0
    Хейли Вангует!!
  14. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 19:48
    0
    Ента Хейли пророк, однако! Потому как ВСЕ когда ни будь уходят!
  15. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 19:58
    +1
    пустомеля,хоть бы осмысливала сказанное,а то вызубрит пару строк,а понять о чем речь не получается,ибо мозги оставила в офисе,как и её придшественница fool
  16. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 19:58
    +3
    Фантазия на тему "Виноград зелёный...". Они никогда не проигрывают. Они просто меняют правила игры laughing laughing laughing
    1. Законопослушный Гражданин Офлайн
      Законопослушный Гражданин Сегодня, 20:04
      +1
      выигрывает не тот кто хорошо играет, а тот кто придумывает правила игры
      Полностью согласен с этим утверждением.
  17. bulbash70 Офлайн
    bulbash70 Сегодня, 20:05
    +1
    Б.Асад:
    вынуждать уйти Хейли и Трампа не буду,сами уйдут.это вопрос времени.
  18. seregatara1969 Офлайн
    seregatara1969 Сегодня, 20:16
    -1
    нельзя отдавать сирию - оттуда начнётся падение христианства - не просто туда лезут ох непросто
  19. Trouble Офлайн
    Trouble Сегодня, 20:19
    0
    И ведь главное, знаю отлично я, Как фамилия её произносится,- Но что-то весьма неприличное На язык ко мне просится: .....

    wassat
  20. APASUS Офлайн
    APASUS Сегодня, 20:25
    +1
    Не прошло и двух дней как постпред США при ООН Никки Хейли сменила гнев на милость.Думаю еще этот материал Трамп не прочел ?
  21. андрей витальевич Офлайн
    андрей витальевич Сегодня, 20:43
    0
    как только она прокладки поменяет,восстанут Каддафи и Хуссейн........а у Ассада,передумают,и в армию пойдут
  22. Вкд Двк Офлайн
    Вкд Двк Сегодня, 20:59
    +1
    Хейли: вынуждать Асада не будем, сам уйдёт.

    Это уже что-то. "Виноград-то зелёный, сказала лиса, не умея достать его на ветке", написал много веков назад греческий баснописец Эзоп.
  23. Romario_Argo Офлайн
    Romario_Argo Сегодня, 21:07
    0
    это теперь так называется... когда рискуют реально получить по сопатке...
  24. Tarasios Офлайн
    Tarasios Сегодня, 21:15
    0
    Занятно... Берём зеркальную ситуацию: бравые американские копы вальнули очередную случайную жертву. По идее, теперь всем остальным странам можно и нужно бомбить США, что бы знали, самки собаки, как "применять оружие против своего народа". Искренне верю, что Хейли будет полностью согласна с таким подходом: принципы демократии, равенства, ценностей и т.д., верно? Правда, есть маленькая разница: копы реально убили множество случайных или же невинных граждан.
  25. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 21:23
    0
    Сирия: вынуждать САСШ уйти с ближнего востока не будем - их и так Китай с РФ выгнали winked
  26. Васян1971 Офлайн
    Васян1971 Сегодня, 21:24
    0
    " Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры."
    Вот, как тут не вспомнить историю про обезьяну, распугавшую всех крокодилов в/на Волге?
  27. mavrus Офлайн
    mavrus Сегодня, 21:30
    0
    Да понятно, что Башар сам уйдёт... Но надеюсь не раньше чем лет через 20. Ему сейчас 50 с хвостиком, а лет через 20... ему будет как сейчас Трампу.
  28. Игорь Половодов Офлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 21:56
    0
    Пускай эта - Херли обьяснит почему америка не потрудилась до сих пор уничтожить свое хим. оружие, согласно договору...
  29. Игорь Половодов Офлайн
    Игорь Половодов Сегодня, 22:05
    -1
    Посвещается Кондонлизе Райз:
  30. EXPrompt Офлайн
    EXPrompt Сегодня, 22:18
    0
    Цитата: Vard
    Интересно ... Кому они хотят сделать хорошо... Ушел Садам... Получили ИГ...


    Ушел Саддам, получили ИГ это только половина правды, 2я половина правды получили усиление Ирана. Ирак был естетсвенный враг и балансир для Ирана, теперь получите сильнейшее государство региона.