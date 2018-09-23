Хейли: вынуждать Асада не будем, сам уйдёт
Вашингтон не пытается вынудить Башара Асада оставить пост президента Сирии, поскольку его уход – лишь вопрос времени, передает ТАСС заявление постпреда США при ООН Никки Хейли.
Отвечая на вопрос о предполагаемой химической атаке в Сирии, постпред заявила, что Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры.
По ее словам, Соединенные Штаты хотят убедиться, что в Сирии больше не будут применяться отравляющие вещества.
Хейли напомнила, что Америка дважды наносила ракетные удары по правительственным объектам в САР в ответ на использование властями химоружия против своего народа.
Постпред также заявила, что санкции с Северной Кореи будут сняты только после полной денуклеаризации страны. По ее мнению, американские санкции – очень действенный инструмент, ведь именно благодаря им, удалось посадить Пхеньян за стол переговоров.
Напомним, Башар Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в стране началась в 2011 году после подавления массовых антиправительственных выступлений. Оппозиционеры требовали демократических реформ и отставки главы государства. Власти пытались навести порядок силовым путем и не допустить эскалации мятежа. Однако военная и политическая поддержка оппозиции из-за рубежа, в том числе из США, привела к разрастанию конфликта и началу полномасштабной войны, главными действующими лицами в которой стали террористы.
Асад сам уйдет. Это вопрос времени,сказала Хейли журналистам.
Отвечая на вопрос о предполагаемой химической атаке в Сирии, постпред заявила, что Дамаск больше не хочет применять химоружие – он испугался недвусмысленных угроз американского президента Дональда Трампа принять ответные меры.
По ее словам, Соединенные Штаты хотят убедиться, что в Сирии больше не будут применяться отравляющие вещества.
Хейли напомнила, что Америка дважды наносила ракетные удары по правительственным объектам в САР в ответ на использование властями химоружия против своего народа.
Два раза Соединенным Штатам бросали вызов связи с этим, и она два раза ответила. Поэтому не думаю, что (сирийские власти) хотят снова рискнуть и применить химическое оружие. Они знают, что Трамп примет ответные меры,отметила она.
Постпред также заявила, что санкции с Северной Кореи будут сняты только после полной денуклеаризации страны. По ее мнению, американские санкции – очень действенный инструмент, ведь именно благодаря им, удалось посадить Пхеньян за стол переговоров.
Напомним, Башар Асад находится у власти с 2000 года. Гражданская война в стране началась в 2011 году после подавления массовых антиправительственных выступлений. Оппозиционеры требовали демократических реформ и отставки главы государства. Власти пытались навести порядок силовым путем и не допустить эскалации мятежа. Однако военная и политическая поддержка оппозиции из-за рубежа, в том числе из США, привела к разрастанию конфликта и началу полномасштабной войны, главными действующими лицами в которой стали террористы.
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