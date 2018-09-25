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Существуют ли украинцы?

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На юго-западных границах России существует молодое государство Украина. По известной версии ее пропагандистов, там проживает единая и сплоченная нация, сплошь состоящая из украинцев. Эта нация имеет тысячелетнюю историю, одержала немало побед и достигла немалых успехов в защите Европы от «варварской России».

Существуют ли украинцы?


Конечно же, это мифы, распространяемые безграмотными политиканами, из-за своего комплекса неполноценности стремящимися создать для себя великую историю.


Тем не менее, сегодня бытуют две диаметрально противоположные версии существования украинцев. Первая: украинцы существовали со времен Киевской Руси и никогда не имели русских корней. Вторая: украинцев никогда не было, на Украине проживает русский народ.

Под термином «украинцы» многие понимают и смешивают совершенно разные понятия: этнос, народ, нация, форма согражданства. Если серьезно анализировать две этих тенденции, то необходимо определиться в терминологии этих понятий и в том, насколько сегодняшнее народонаселение на территории Украины соответствует этим критериям.

Согласно принятой терминологии этнос – общность людей, объединенных родством, внешним сходством, языком и территорией. Народ — объединение этносов, вступившее в ходе исторического процесса во взаимодействие между собой, соединенное общими целями, общей историей и способное создавать государство, религию и цивилизацию.

Нация – исторически сложившаяся общность людей в результате слияния нескольких этносов, произошедшее вследствие объединения земель и связанная с государственностью и гражданской идентичностью.

Нация, с одной стороны, форма согражданства, включающая в себя всех проживающих на определенной территории людей и предполагающая форму «один народ – одна территория – одно государство». С другой стороны, это общность людей, связанных общей для них культурой, происхождением, языком, религией, нравами, обычаями и историческим прошлым.

Политическая трактовка нации предполагает внутреннюю сплоченность нации в рамках одного государства, а социобиологическая выражается, как правило, в превосходстве одной нации над другой, стремлении к утверждению стиля жизни той или иной группы за счет другой.

Исходя из этой терминологии, можно задаться вопросом: кто же проживает сегодня на территории Украины?

Из славянских племен с течением времени сложился русский этнос, который к IX веку стал русским народом, создав свое государство и приняв православную религию. В XIII веке из-за вражеского нашествия государство прекратило свое существование, народ был веками разорван на три части.

Часть русского народа и его элиты мигрировали на север, через два века восстановили свою государственность и стали русской политической нацией. На оставшейся территории государственность была потеряна, русский народ подвергся польско-австрийской ассимиляции. В центре (гетманщине) после 400-летнего польского владычества русский народ принял своеобразные черты со своими традициями и обычаями, русско-польским наречием и во времена Богдана Хмельницкого вновь интегрировался в русское государство.

В начале XX века его назовут украинским народом. Считать его отдельным народом вряд ли обоснованно. Скорее, это часть русского народа или один из русских этносов со своими территориальными особенностями, поскольку он сохранял общую историю, религию, язык и не потерял русских корней.

На западе, точнее, в Галиции, в течение 700-летнего пребывания в польском и австрийском государствах русский народ отверг свои русские корни, никогда не имел своей государственности, принял новую униатскую религию и на протяжении своего существования нещадно подвергался гонениям. В итоге он стал отдельным народом со своей выдуманной историей, своими традициями и религией, своеобразным языком, своими героями и навязанной поляками лютой ненавистью ко всему русскому.

Этот народ, которого можно назвать «украми», озлобленный неудачами в создании своего государства и комплексом неполноценности, объединился и выработал свою систему ценностей. По многим критериям он созрел в социобиологическую нацию и готов к созданию своего государства, для этого у него есть все предпосылки.

В XVIII веке на территории сегодняшней Украины под руководством российской имперской администрация было освоено Дикое поле и отвоеван у турок Крым, которые заселялись русским переселенцами и беженцами от казацкой «руины» с Правобережья Днепра. Здесь изначально жил русский народ, ничем не отличающийся от остального населения России. Сегодня это Юго-восток (от Одессы до Харькова), включенный большевиками в 1918 году в состав Украины.

Все эти исторические события привели к тому, что Украина в современных границах стала полиэтническим государством и представлена тремя этническими группами – русский народ на Юго-востоке, преимущественно украинский этнос в центре и галицкая нация (или укры) в Галиции.

Если две первые этнические группы были родственными и сформировались в одной цивилизации, то третья группа сформировалась в другой цивилизации и была враждебна к первым двум. В итоге в одном государстве оказались этнические группы, которые по-разному оценивают свое прошлое и по-разному видят свое будущее.

Утверждение, что на Украине преобладало украинское население, также не соответствует действительности. До переворота 2014 года на Юго-востоке проживало 48% населения, в центре 40% и в Галиции 12%, при этом русское население проживало не только на Юго-востоке, а и в других частях страны. Доказательством существования на Юго-востоке русского народа является возвращение в течение нескольких лет населения Крыма и Донбасса к своим русским корням и безболезненная интеграция в российское общество.

Таким образом, утверждение властных украинских элит о существовании «единой украинской нации» не выдерживает никакой критики. Стремление элит навязать всему обществу социобиологическую «укронацию» изначально заложило противостояние, поскольку в государстве нет не только единой нации, нет и единого народа.

Естественно, разумнее всего было создавать на Украине из трех этнических групп единую политическую нацию и для объединения этносов выдвигать систему ценностей, духовные принципы и образ жизни, удобные и приемлемые для всех этнических групп.

Вместо этого украинские элиты с момента получения независимости в корыстных целях заложили в основу государства галицкую идеологию украинства, направленную на отрицание и уничтожение ценностей подавляющего большинства общества. Такие действия не могли не привести к противостоянию, которое сейчас доведено до состояния гражданской войны.

Обсуждение и поиск общих ценностей могли привести к компромиссу в обществе или к пониманию невозможности его достижения. В этом случае можно было спокойно разойтись по национальным квартирам, как это сделали чехи и словаки. Но украинские элиты понимают национальные интересы как самоцель получения и сохранения независимости любой ценой и их не волнует стремление народа к духовному и материальному комфорту.

В итоге Украина потеряла тот стержень, вокруг которого можно было объединить общество и сформировать единую нацию. В том, что часть русского народа стала называть себя украинцами и не потеряла при этом русских корней, нет ничего страшного, это один народ, веками проживавший вместе и никогда не считавший себя ущербным по отношению друг к другу. Плохо другое, что в этом государстве проживает малочисленная и озлобленная нация «укров», стремящаяся всех переделать по своему подобию. И еще хуже, что все украинские элиты продолжают опираться и внедрять идеологию укров для создания напряженности и вражды в обществе с целью удержания своей власти.
Автор:
Юрий Апухтин
Использованы фотографии:
cyrillitsa.ru
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43 комментария
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  1. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 06:14
    +3
    НЕСТОР ИВАНОВИЧ Махно(Михненко), какие украинские-то имена! Уроженец села Гуляйполе, Запорожская обл, тогда - Катеринославская губерния, мемуары: "Возвращаясь с каторги, не зная украинского языка, принужден был коверкать родную речь так, что самому становилось стыдно"(с)
    Это Запорожье, да, родина, по новым сказкам для бандерлогов, казачества и вообще украинства, а говорит сельский житель, самый такой свидомый украинец, типа так!
    А там дальше у него в мемуарах - как просто люто ... матом короче laughing (в том-то и дело, что не били! ХужЕй!) петлюровских агитаторов именно по селам - именно за попытку посееять рознь с Россией. А они все русские, приезжает непойми откуда и начинает орать - русские все гомно! Дальше все понятно - "Кто гомно? Я гомно?!" ...что осталось от агитатора - уносят в ведре laughing
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:31
      +2
      Типичный пример для всех народов сразу! Как говорится в поговорке: "Пусти свинью за стол-она и ноги сложит на стол!" И это относится не только к этим укропошумерам!
  2. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 06:32
    +2
    Украинский этнос в центре? Как мне помнится, Киев к присоединили в 1919 году, проживал русский этнос. Екатиринославск заселялся великоросами, промышленный город. В Запорожская сечи, Полтавской губернии, Херсонская губернии проживал этнос казаков, не назовут себя русскими тем более украинцами. Харьковская губерния начало украинизации на территории РИ, до этого события в Галиции ни кто себя украинцем не называл.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 07:03
      +4
      Иными словами, проект "государство Украина", потерпел крах?
      1. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 09:15
        +1
        К этому всё идёт. Автор правильно говорит о Галиции, именно там заинтересованы в проекте "государство Украина", целью отделиться от Польши. Паны были очень жестоки к жителям, резня в Волыни, это месть имеющая свою историю.
      2. sib.ataman Офлайн
        sib.ataman Сегодня, 09:38
        +2
        Проект запускали ещё австрияки в конце ХIX в. (об этом написано уже горы разных статей!). Цель самая простая-посеять вражду (что сегодня там и происходит) по принципу: разделяй и властвуй!
        1. Константин Шевченко Онлайн
          Константин Шевченко Сегодня, 10:24
          0
          Не согласен, это было чуть позже. Многие авторы магически забывают упомянуть про первую столицу Украины. В этом городе образовались известные ячейки украинофилов, а также выпускалась газета "украинский вестник". Согласен с тем, что разные силы под проектом "Украина", шли к своей цели.
    2. renics Офлайн
      renics Сегодня, 09:19
      +3
      И зачем вам обоим понадобилось коверкать название географического населённого пункта Российской Империи , у первого (Катеринославская губерния) у вас (Екатиринославск). Имя города и губернии в те времена было одно, Екатринославъ, потом Днепропетровск, теперь Днепр. Там было 8 уездов. 1. Верхнеднепровский уезд. 2. Новомосковский. 3. Екатеринославский. 4. Павлоградский. 5. Александровский. 6. Бахмутский. 7. Славяносербский. 8. Мариупольский. Александровскъ теперь называется Запорожье
      1. Константин Шевченко Онлайн
        Константин Шевченко Сегодня, 10:12
        +1
        Да, точно Екатеринослав, Екатиронславская губерния. Каверкал не спецом.
  3. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 06:59
    +2
    в общем ГМО нация. во главе с евреем.
  4. parusnik Офлайн
    parusnik Сегодня, 07:00
    +2
    Национализм, дрянная вещь...яркий пример Украина, о Прибалтике и остальных уже и говорить нечего, особняком стоит Молдавия, молдаване,хотят стать румынами и доказывают , что они не молдаване, а румыны...
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:42
      +1
      Говорят не молдоване, а полтверхушка и др. агенты наты, желающие срубить бабла от своих полосатых хозяев из-за океана! Цена всем этим продажным болтунам-полушка в базарный день!
  5. Ром Онлайн
    Ром Сегодня, 07:00
    +4
    Куплю документ с национальностью украинец до 1918г!
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 08:41
      +1
      Цена вопроса?
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 08:45
        +1
        есть документ сей?
        1. renics Офлайн
          renics Сегодня, 09:21
          +1
          Сделать недолго при современном развитии полиграфии.
    2. Гнусный скептик Онлайн
      Гнусный скептик Сегодня, 09:05
      +2
      Это невозможно, Сергей. Просто потому, что в Российской империи в документах не было понятия национальность. Население переписывалось по языковому и религиозному признаку. Поэтому "русский православный" в документе могло стоять, к примеру, у грузина.
      1. Ром Онлайн
        Ром Сегодня, 09:30
        +1
        Я это знаю Тимур..Но как бесит молодых укропов сие когда я им пишу....
      2. andrewkor Онлайн
        andrewkor Сегодня, 10:08
        0
        Маленькое дополнение к Вашей реплике.Небезысвесная Ханга позиционирует себя как :"Чёрная русская"!
        1. Дирижер Онлайн
          Дирижер Сегодня, 10:25
          0
          Вы помните фильм "Жмурки"? Когда там одному герою бандиту (Сиятвинда) , все время его кореша грили , ну ты Черно ….. опый , на что он отвечал - Я русский))) Пушкин, кстати тоже , цветной)))) Но русский поэт .
  6. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 07:43
    +4
    Хорошая, нужная статья. Плюсую однозначно.
  7. arhPavel Офлайн
    arhPavel Сегодня, 07:43
    +5
    Для большинства людей история глубже 200 лет игра в Верю-Не верю.
    Особенно в текущих условиях воинственной толерантности.
    Очень уж много примеров переписывания истории везде.
    Запрет некоторых произведений Марка Твена, снос памятников Конференции..
    Перевирание классичекой литературы в кино и сериалах под девизом (я художник я так вижу)
    Введение в относительно достоверную серию стратегических игр о Риме генералов Женщин...
    Ни кому не нужна история как она есть, да хотя бы Прибалтика пример.

    Цель: Выхватить эпизод, переврать и подогнать под нужные лекала. Потом бегать с этим эпизодом.

    Чем глубже в века тем проще это делать.
    1. YUG64 Офлайн
      YUG64 Сегодня, 08:11
      +1
      Снос памятников...Чего?Может,Конфедерации?
  8. Олег Жепалов Офлайн
    Олег Жепалов Сегодня, 07:49
    +5
    https://www.litmir.me/bd/?b=243179 Рекомендую книгу Бузины. "Союз плуга и трезуба. Как придумали Украину"
    мое наблюдение - чем умнее человек тем меньше он воспринимает эти игры в "патриотизм".
    у нас в Харькове изучение украинец. досадная помеха. если ты не идешь в судьи он не пригодиться. детей учат англ., чтобы в польшах осесть. изучать язык умирающего государства может быть по своему интересно, но не практично. ну кроме тех кто на этом деньги делает обливая грязью РФ...
    хотя, в укрСМИ и горлопанят "украинец мова -це модно", народ то понимает, что толку то от мовы...
    миллионы русских до 1991 по всяким разнарядкам попали в УССР. Не у всех получилось после 1991 вернуться обратно.
    народ можно обмануть, но не долго... 1991, 2004 может и получилось, но 2013 мало кому понятная "революция достоинства", а вернее ее последствия разрушили страну. у многих кто был патриотом нет веры в будущего. "немає більше України" - говорят люди, еще недавно поливающие грязью советское прошлое.
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 09:26
      0
      ("немає більше України" - говорят люди, еще недавно поливающие грязью советское прошлое) Так во времена советского прошлого и была придумана и образованна и поддерживалась Украина, теперь советов нет, так что и поддерживать стало некому.
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:49
      +1
      Это ужасно и грустно!
  9. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:57
    0
    Куда ж вас братья понесло???
    Говорили всегда, что если бить или биться головой, думать нечем станется .... оказывается прыжки (если очень много) тож к разжижениям всяким приводят!!! А не только выпадением камней из почек.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:50
      0
      На лечебные процедуры!
  10. СоветскийСоюз Офлайн
    СоветскийСоюз Сегодня, 08:08
    +3
    После Третьей мировой....Польша должна исчезнуть... а Российская Федерация от Владивостока до Лисабона, а на Юге в пределы СССР...с очень дружественными странами до Индийского океана
    1. renics Офлайн
      renics Сегодня, 09:28
      -1
      Мастер провокационных заявлений из Белоруссии, зачем понадобилось вам писать от имени России.
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:51
      0
      Если только кто-то выживет!
    3. andrewkor Онлайн
      andrewkor Сегодня, 10:11
      0
      Ух,Вы,Савина начитались?(не в укор)
  11. YUG64 Офлайн
    YUG64 Сегодня, 08:19
    +2
    Если говорить о политической нации - ну да,она уже есть.Стараниями прежде всего большевиков.Но всерьез думать,что в одночасье жившие на этой земле веками малороссы - считавшие себя русскими - вдруг испарились,а их место заняли непонятно откуда взявшиеся десятки миллионов украинцев - которые себя русскими не считают - это,по-моему,шиза какая-то...Но любая шиза может стать реальностью,если ее носителей становится очень много..Правда,возникает другой вопрос:как всерьез к таким носителям относиться?))А они обижаться изволят...
  12. igorbrsv Онлайн
    igorbrsv Сегодня, 08:19
    0
    . До переворота 2014 года на Юго-востоке проживало 48% населения, в центре 40% и в Галиции 12%,

    Двенадцати процентов более чем достаточно
    https://yandex.ru/video/touch/search?p=1&filmId=7418787632637970756&text=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:53
      0
      Для каких целей?
      1. igorbrsv Онлайн
        igorbrsv Сегодня, 09:55
        +1
        Для манипуляции "толпой", общественным мнением.
  13. igorra Офлайн
    igorra Сегодня, 08:34
    +3
    Русские на Украине получили, да и получают до сих пор прививку от "жидобандерохохлячевства" и чем дальше, тем больше. Есть конечно большой контингент, которому вышеуказанная прививка не помогла, для них есть прививки "тикаем хлопцы за кордон" и для особоупоротых "куля в лоб". Думаю как Сталин, сегодня никто не пожалеет бандеровцев и не оставит их в живых, за все преступления на Украине.
  14. EvilLion Офлайн
    EvilLion Сегодня, 09:14
    +1
    Украинство, как одна из особо опасных форм психических отклонений, имеет место быть. Соответствующий диагноз уже давно должен быть внесен во все медицинские справочники.
    1. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 09:54
      0
      Ещё не вечер!
  15. Lord_Raven Офлайн
    Lord_Raven Сегодня, 09:40
    0
    Неплохо, но, к сожалению, очень уж по дилетантски. Автор при своих умозаключениях основывается исключительно на "примордиалистской" (натурфилософской) трактовке понятие этнос, нация и т.д. Если брать за основу концепцию конструктивизма, то сейчас мы практически в "прямом эфире" можем наблюдать создание новой нации - "укров". Все намного сложнее.
  16. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 09:55
    +2
    Существуют ли украинцы,наверно да раз их по телеку показывают.А кто они,русские,или поляки,или евреи,или украинцы,а может не побоюсь этого слова белорусы им решать самим.В историю лезть нет смысла,так как вся недавняя Советская история сто раз облита помоями лжи с экранов ТВ,то представьте какое враньё можно услышать о том что творилось 200-400 лет назад,тут уши в трубочку свернуться.Вообще недавние события на Украине мне напомнили развал СССР в миниатюре,такой же бардак в стране,передел собственности,приход к власти проамериканских бандитов,развал здравоохранения,и так далее.И народ так же сидит с лапшой на ушах и радуется,развалу своей страны
  17. Сыщик Онлайн
    Сыщик Сегодня, 09:58
    +2
    Мне очень интересно утверждение автора, что надо было (украинским властям) заложить в основание страны систему ценностей, духовные принципы и образ жизни удобные и для галицийцев и русских юго-востока и украинского центра!!! Это какие же такие у них объединяющие духовные ценности должны быть скрещивающие ужа и ежа?! Чудовище получилось бы еще страшнее чем нынешняя Украина! Какой же это должен быть объединяющий образ жизни заставляющая русских на востоке любить западенцев обвиняющих ... русских во всех смертных грехах?! Смею предположить, что объединить и тех и других по отдельности можно было бы только с украинским центром, который исходя уже из своих ментальных особенностей при определенных обстоятельствах и вашим и нашим и споем и спляшем!!! Что собственно после майдана и произошло - украинский центр как родную воспринял западенскую идеологию и мало того, всеми фибрами своей украинской души пытаются доказать, что русских и Россию они не любят ни чуть не меньше гордых польских холопов!
    Все это глупости. Существование подобного типа "государств и народов", как самостийных отколовшихся от своей большой Родины возможно лишь на отрицании этой Родины, общей истории и единых корней! Нам это надо?!
  18. Peter Smith Онлайн
    Peter Smith Сегодня, 10:14
    0
    Цитата: parusnik
    Национализм, дрянная вещь...яркий пример Украина, о Прибалтике и остальных уже и говорить нечего, особняком стоит Молдавия, молдаване,хотят стать румынами и доказывают , что они не молдаване, а румыны...

    Да все хороши.. И на себя тоже следует взглянуть со стороны.

    4 ноября 1794 года Суворов взял Прагу. (Так называлось варшавское предместье – и этот штурм в Польше до сих пор именуют «Пражской резнёй»). Именно за подавление польского восстания 65-летнего полководца отметят фельдмаршальским жезлом – потому в отечественной историографии это событие не слишком афишировалось.

    Будущий герой Двенадцатого года Денис Давыдов признавал: «Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов». Другой участник штурма писал: «В нас стреляли из окон домов и с крыш, и наши солдаты, врываясь в дома, умерщвляли всех, кто им ни попадался…»
    По статье. Думаю тысяч 12-15 назад немцы и русские были также едином этносом.... а сейчас одни арийцы, другие потомки скифов... Хотят украинцы быть украинцами- да ради Бога...