Существуют ли украинцы?

На юго-западных границах России существует молодое государство Украина. По известной версии ее пропагандистов, там проживает единая и сплоченная нация, сплошь состоящая из украинцев. Эта нация имеет тысячелетнюю историю, одержала немало побед и достигла немалых успехов в защите Европы от «варварской России».Конечно же, это мифы, распространяемые безграмотными политиканами, из-за своего комплекса неполноценности стремящимися создать для себя великую историю.Тем не менее, сегодня бытуют две диаметрально противоположные версии существования украинцев. Первая: украинцы существовали со времен Киевской Руси и никогда не имели русских корней. Вторая: украинцев никогда не было, на Украине проживает русский народ.Под термином «украинцы» многие понимают и смешивают совершенно разные понятия: этнос, народ, нация, форма согражданства. Если серьезно анализировать две этих тенденции, то необходимо определиться в терминологии этих понятий и в том, насколько сегодняшнее народонаселение на территории Украины соответствует этим критериям.Согласно принятой терминологии этнос – общность людей, объединенных родством, внешним сходством, языком и территорией. Народ — объединение этносов, вступившее в ходе исторического процесса во взаимодействие между собой, соединенное общими целями, общей историей и способное создавать государство, религию и цивилизацию.Нация – исторически сложившаяся общность людей в результате слияния нескольких этносов, произошедшее вследствие объединения земель и связанная с государственностью и гражданской идентичностью.Нация, с одной стороны, форма согражданства, включающая в себя всех проживающих на определенной территории людей и предполагающая форму «один народ – одна территория – одно государство». С другой стороны, это общность людей, связанных общей для них культурой, происхождением, языком, религией, нравами, обычаями и историческим прошлым.Политическая трактовка нации предполагает внутреннюю сплоченность нации в рамках одного государства, а социобиологическая выражается, как правило, в превосходстве одной нации над другой, стремлении к утверждению стиля жизни той или иной группы за счет другой.Исходя из этой терминологии, можно задаться вопросом: кто же проживает сегодня на территории Украины?Из славянских племен с течением времени сложился русский этнос, который к IX веку стал русским народом, создав свое государство и приняв православную религию. В XIII веке из-за вражеского нашествия государство прекратило свое существование, народ был веками разорван на три части.Часть русского народа и его элиты мигрировали на север, через два века восстановили свою государственность и стали русской политической нацией. На оставшейся территории государственность была потеряна, русский народ подвергся польско-австрийской ассимиляции. В центре (гетманщине) после 400-летнего польского владычества русский народ принял своеобразные черты со своими традициями и обычаями, русско-польским наречием и во времена Богдана Хмельницкого вновь интегрировался в русское государство.В начале XX века его назовут украинским народом. Считать его отдельным народом вряд ли обоснованно. Скорее, это часть русского народа или один из русских этносов со своими территориальными особенностями, поскольку он сохранял общую историю, религию, язык и не потерял русских корней.На западе, точнее, в Галиции, в течение 700-летнего пребывания в польском и австрийском государствах русский народ отверг свои русские корни, никогда не имел своей государственности, принял новую униатскую религию и на протяжении своего существования нещадно подвергался гонениям. В итоге он стал отдельным народом со своей выдуманной историей, своими традициями и религией, своеобразным языком, своими героями и навязанной поляками лютой ненавистью ко всему русскому.Этот народ, которого можно назвать «украми», озлобленный неудачами в создании своего государства и комплексом неполноценности, объединился и выработал свою систему ценностей. По многим критериям он созрел в социобиологическую нацию и готов к созданию своего государства, для этого у него есть все предпосылки.В XVIII веке на территории сегодняшней Украины под руководством российской имперской администрация было освоено Дикое поле и отвоеван у турок Крым, которые заселялись русским переселенцами и беженцами от казацкой «руины» с Правобережья Днепра. Здесь изначально жил русский народ, ничем не отличающийся от остального населения России. Сегодня это Юго-восток (от Одессы до Харькова), включенный большевиками в 1918 году в состав Украины.Все эти исторические события привели к тому, что Украина в современных границах стала полиэтническим государством и представлена тремя этническими группами – русский народ на Юго-востоке, преимущественно украинский этнос в центре и галицкая нация (или укры) в Галиции.Если две первые этнические группы были родственными и сформировались в одной цивилизации, то третья группа сформировалась в другой цивилизации и была враждебна к первым двум. В итоге в одном государстве оказались этнические группы, которые по-разному оценивают свое прошлое и по-разному видят свое будущее.Утверждение, что на Украине преобладало украинское население, также не соответствует действительности. До переворота 2014 года на Юго-востоке проживало 48% населения, в центре 40% и в Галиции 12%, при этом русское население проживало не только на Юго-востоке, а и в других частях страны. Доказательством существования на Юго-востоке русского народа является возвращение в течение нескольких лет населения Крыма и Донбасса к своим русским корням и безболезненная интеграция в российское общество.Таким образом, утверждение властных украинских элит о существовании «единой украинской нации» не выдерживает никакой критики. Стремление элит навязать всему обществу социобиологическую «укронацию» изначально заложило противостояние, поскольку в государстве нет не только единой нации, нет и единого народа.Естественно, разумнее всего было создавать на Украине из трех этнических групп единую политическую нацию и для объединения этносов выдвигать систему ценностей, духовные принципы и образ жизни, удобные и приемлемые для всех этнических групп.Вместо этого украинские элиты с момента получения независимости в корыстных целях заложили в основу государства галицкую идеологию украинства, направленную на отрицание и уничтожение ценностей подавляющего большинства общества. Такие действия не могли не привести к противостоянию, которое сейчас доведено до состояния гражданской войны.Обсуждение и поиск общих ценностей могли привести к компромиссу в обществе или к пониманию невозможности его достижения. В этом случае можно было спокойно разойтись по национальным квартирам, как это сделали чехи и словаки. Но украинские элиты понимают национальные интересы как самоцель получения и сохранения независимости любой ценой и их не волнует стремление народа к духовному и материальному комфорту.В итоге Украина потеряла тот стержень, вокруг которого можно было объединить общество и сформировать единую нацию. В том, что часть русского народа стала называть себя украинцами и не потеряла при этом русских корней, нет ничего страшного, это один народ, веками проживавший вместе и никогда не считавший себя ущербным по отношению друг к другу. Плохо другое, что в этом государстве проживает малочисленная и озлобленная нация «укров», стремящаяся всех переделать по своему подобию. И еще хуже, что все украинские элиты продолжают опираться и внедрять идеологию укров для создания напряженности и вражды в обществе с целью удержания своей власти.