Мнения

Казус Золотова, синдром Меншикова

81
Серые тучи над золотыми аксельбантами

Скандал вокруг публичного вызова на дуэль, который не так давно сделал командующий Росгвардии Виктор Золотов политическому оппозиционеру Навальному, продолжает разгораться. Выяснилось, что генерал был весьма алчен и, находясь на посту, выстраивал всевозможные коррупционные схемы для обогащения — как личного, так и своих доверенных лиц. И вместе они на закупках обмундирования и продуктов питания для личного состава гвардии обнесли казну без малого на миллиард рублей. Хищение вскрылось. Причем не Фондом по борьбе с коррупцией, а пытливым журналом «Собеседник». Тот еще «источник достоверной информации», конечно, но он наверняка сыграл лишь роль медийного рупора, без особых затей использовав те данные, которые ему предложили вполне себе компетентные и глубоко заинтересованные лица. Над золотыми погонами сгустились хмурые дождевые тучи. Генерал занервничал. Наверняка рванулся для объяснений к Темнейшему, но двери кремлевского кабинета для него в первый раз оказались закрытыми. И Золотов пошел ва-банк.




Виктор Васильевич как нельзя вовремя вспомнил про свою офицерскую честь. Но говорить о ней дотошным ищейкам Следственного комитета бесполезно – те в своей жизни и не такое видывали, их никакими погонами и откровениями не удивишь. Тогда Золотов вышел в публичную плоскость сам, с открытым забралом.

С одной стороны, риск был огромен. Опасения взрыва в соцсетях частично оправдались: интернет-троллинг командующего Росгвардией оказался беспрецедентным. Интернет-сообщество готово было утонуть в собственной желчи, которую несколько дней выделяло в промышленных масштабах. С другой стороны, отмалчиваться, когда в твоей конторе обнаружена сверхсерьезная коррупционная составляющая, а Темнейший терпеливо ждет результатов расследования, – еще хуже. Можно потерять все – и лицо, и погоны, и карьеру. А может, и свободу. И Золотов решил сыграть на опережение. Тем более что история знает примеры, когда судебное разбирательство, оказавшееся в публичной плоскости, самым непосредственным образом сказывалось и на тяжести обвинения, и на жёсткости приговора. И следователи, и судьи – живые люди, и не хотят выглядеть бездушными чинушами, тиранами и душителями свободы в глазах общественности. Этот фактор генерал тоже учел. Но главными все-таки были другие обстоятельства.

Золотов прекрасно знает личные качества своего куратора. Знает, как в целом позитивно тот относится к «государевым людям на царевой службе». Знает, что тот абсолютно лоялен к факту обогащения подчинённых, но терпеть не может откровенной коррупции. Все обитатели властного российского Олимпа уяснили очень четко, что, находясь на вершине российской власти, можно найти миллион способов легального обогащения, кроме беспардонного залезания в государев бюджет.

И самое главное – командующий гвардией прекрасно отдает себе отчет в том, что у Темнейшего (как и у него самого) – очень цепкая память. Тот не забывает ни хорошего, ни плохого. Причем старается каждому по возможности воздать по заслугам. Оказавшись в сложной ситуации и взвесив все за и против, Золотов решил сыграть на этих слабостях (или наоборот, сильных сторонах – это как посмотреть) первого лица и слегка освежить его воспоминания. А вспомнить там было о чем…

«Спать ложился с помповым ружьем…»

Золотов, конечно, в глазах президента имеет очень позитивный бэкграунд. Он охранял Путина тогда, когда тот в должности советника мэра вместе с председателем Комитета по имуществу Санкт-Петербурга занимался приватизацией Балтийского морского пароходства. Тогда это было чрезвычайно опасным делом. Ранее одно из крупнейших в стране пароходств умирало на глазах, и местные бандиты, как шакалы вокруг умирающего льва, кружились вокруг него стаями, пытаясь отхватить кусок послаще и пожирнее. Особенно усердствовала в этом отношении тамбовская преступная группировка, возглавляемая теневым хозяином города Барсуковым-Кумариным. Процесс приватизации корпорации курировали два человека: советник мэра Санкт-Петербурга Владимир Путин и председатель городского Комитета по управлению госимуществом Михаил Маневич (он же вице-губернатор). Так как ни с тамбовскими, ни с кем-то другим договариваться чиновники не собирались, бандиты очень быстро перешли к решительным действиям. Средь бела дня был расстрелян в упор один из участников приватизации – Михаил Маневич. Его устранили в классическом итальяно-мафиозном стиле – когда служебная машина чиновника тормознула на светофоре, рядом с ней остановился мотоцикл, пассажир которого за секунду до включения зелёного света в упор расстрелял вице-губернатора из пистолета с глушителем. После чего мотоцикл на бешеной скорости рванул с места происшествия и скрылся за ближайшим поворотом. Лиц киллеров рассмотреть не удалось – оба были в глухих гоночных шлемах.

Было совершенно очевидно, что это только начало жесткого противостояния. Чиновники в ключевых вопросах приватизации по-прежнему не собирались уступать бандитам ни на дюйм. Пролившие первую кровь бандиты тоже не собирались «включать заднюю». Смертельная опасность нависла над всеми участниками процесса. И тогда охранять Путина поручили Виктору Золотову. Сам президент впоследствии признавался, что даже на даче ему приходилось спать с помповым ружьём возле постели. «Время было такое», – так объяснял он эти меры предосторожности. Но в эти минуты чиновника петербургской мэрии охраняло не только помповое ружье, а живые люди, способные дать отпор роте нападающих. Но свеженазначенный бодигард занимался не только пассивной охраной. Он один за другим отбил все последующие бандитские наезды на приватизаторов. Мало того. Он сделал гангстерам предложение, от которого те не смогли отказаться. Общеизвестно, что бандиты воспринимают только слова, подкрепленные действиями. Были и действия. Какие – история умалчивает. Но факт остается фактом – после контактов с Золотовым бандитский мир Петербурга не решился более ни на одно активное действие в отношение властей. И вместо Балтийского пароходства питерскому криминалитету достались только «от мертвого осла уши» (по любимому выражению самого Путина).

Операция «Маневич»

Золотова объединяет с Путиным то, что оба они имеют цепкую память и умеет играть вдолгую. Через много лет ответочка за Маневича все-таки пришла. В один не самый лучший для него день (вернее, ночь) серый кардинал Северной Пальмиры, лидер всесильной тамбовской бригады Кумарин-Барсуков, проснувшись от какого-то подозрительного шума, обнаружил в собственной спальне группу рослых людей в камуфляжах, в масках и с автоматами на груди. Как выяснилось, незваные гости спустились на крышу его особняка из вертолета по альпинистским веревкам (впоследствии этот прием был использован в Махачкале, когда столичные собровцы арестовывали мэра города). Кумарину предложили пройти в вертолет. Он отказался, потребовав адвокатов, хотел позвонить «главному питерскому прокурору»… После чего предложение из вежливого перешло в разряд ненавязчиво-убедительных. Кумарина упаковали, как куклу, подвесили к тросу, быстро закинули на борт винтокрылой машины, и через пару часов он был уже в куда менее удобных апартаментах «Матросской тишины». Было следствие, и был суд. Лидер тамбовских получил девять лет строгого режима. После чего в городе так же тихо и ненавязчиво разобрались со всем кумаринским окружением – «крышей» в прокуратуре и т.д. Криминальный король города, всесильный король-лев криминальных джунглей Петербурга стал обыкновенным зеком. Излишне говорить, что операцией под кодовым названием «Маневич» от начала до конца руководил бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.

«Мог бы героем в историю войти. А войдешь вором…»

Вот об этом тревожном совместном прошлом, а также о своей преданности, офицерской чести и желании по-прежнему бороться с врагами Кремля решил напомнить Виктор Золотов гаранту Конституции в своем видеопослании Навальному. Оно был адресовано отнюдь не сидящему в кутузке оппозиционеру (тот был лишь поводом). Не исключено, что частично это ему удалось. А может, и нет. Путин никогда не раскрывает своих кадровых решений. Он обожает держать в неведении как своих противников, так и соратников (бывших и настоящих). Это его стиль. И совсем не исключено, что, оказавшись в центре серьезного коррупционного скандала, Золотов повторит судьбу ещё одного царева любимца, служившего России задолго до него, — Александра Меншикова. Во многом именно ему Петр был обязан своими победами и достижениям. И именно его частенько бивал палкой за воровство казны в особо крупных размерах, приговаривая: «Мог бы, Алексаша, героем в историю войти. А войдешь вором…» Но неизменно прощал…

Простит ли Путин Золотова, как Петр своего фаворита (на что Виктор Васильевич, несомненно, очень сильно рассчитывает)? Повторится ли история взаимоотношений первого лица государства и преданного ему служаки с очень неоднозначной биографией? Мы узнаем об этом в самое ближайшее время…
Автор:
Сергей Касауров
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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81 комментарий
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  1. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:15
    +4
    Опять .... верим, не верим, точки над Ё должен ставить СУД, а все эти суды общественности и прочие конструкции общественного самосознания, это как индикатор отношения общества к подобным явлениям!!!
    Общество хочет справедливости, это нормой должно стать, шоб властные, верхние считали это обязательным!
    Ладно, помечтал и будя, будем посмотреть, какая она "правда жизни" нам будет предоставлена!
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 09:26
      +10
      Цитата: rocket757
      Общество хочет справедливости, это нормой должно стать, шоб властные, верхние считали это обязательным!

      О какой справедливости может идти речь, если все знают, что вся нынешняя власть изначально построена на первоначальном воровском капитале? laughing
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:25
        +1
        Это я помечтал!!! Бывает жеж философское настроение ... особенно в Понедельник, после хорошо проведённых выходных!
        Цитата: Boris55
        О какой справедливости может идти речь, если все знают, что вся нынешняя власть изначально построена на первоначальном воровском капитале?

        О наших толстопузах властных и их "делишках" можете не напоминать, в курсе .... только хочется чего ни будь такого, земного шо ли! Понедельник всё ж .... заряд хорошего настроения ещё не закончился!
    2. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 09:34
      +12
      Цитата: rocket757
      Опять .... верим, не верим, точки над Ё должен ставить СУД, а все эти суды общественности и прочие конструкции общественного самосознания, это как индикатор отношения общества к подобным явлениям!!!
      Общество хочет справедливости, это нормой должно стать, шоб властные, верхние считали это обязательным!
      Ладно, помечтал и будя, будем посмотреть, какая она "правда жизни" нам будет предоставлена!

      Автор статьи,явно хочет вывезти из под удара гаратна и патрона этого "офицера с честью"
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:31
        0
        Цитата: Svarog
        Автор статьи,явно хочет вывезти из под удара гаратна и патрона этого "офицера с честью"

        Суд офицерской чести, это вполне знакомое обстоятельство .... в СССР оно имело место быть, на счёт дуэлей не знаю, не встречал.
        В сторону СМИ и прочих обвинителей - Ребята, дело надо доводить до конца .... покажите пример всем сомневающимся!!! Первый буду уважуху выказывать именно за это.
  2. Boris55 Онлайн
    Boris55 Сегодня, 09:21
    -12
    - Золотов это та сила президента, которая сохранит целостность России;
    - Золотов это тот, кто в случае чего, разгонит майдан, дабы не допустить гражданской войны в России;
    - Золотов тот, кто задавит все незаконные вооружённые формирования местных царьков в виде ЧВК, чопов и пр.. да бы не допустить сепаратистских поползновений местной буржуазии.



    Все те, кто выступает против него, выступает за:
    - за майдана;
    - за развал;
    - за гражданскую войну.

    Ни одна революция в Мире не приносила блага простому народу, за исключением революции 1924 года в России, когда власть от троцкистов перешла большевикам.
    1. Семен1972 Онлайн
      Семен1972 Сегодня, 09:43
      +9
      Цитата: Boris55
      Все те, кто выступает против него, выступает за:
      - за майдана;
      - за развал;
      - за гражданскую войну.

      Да более того, все кто против людей у кормушки за это выступают!!! Если ты показал, как на самом деле живут эти "патриоты", то очевидно, что ты это делаешь по заказу ГосдПа. люди у Власти чище снега!!! Так по телевизору сказали..И вообще...Во всем виноват США и Израиль, это их козни!!!!!
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 09:50
        -2
        Цитата: Семен1972
        Да более того, все кто против людей у кормушки за это выступают!!!

        Вот если бы вы написали, что выступать надо не против функционеров-управленцев, добросовестно выполняющих свои обязанности, а против тех, кто в списке Форбс, я бы с вами согласился. Вы же предлагаете обрушить управление страной и посеять хаос. Мы это уже проходили в начале прошлого века. К чему это привело - все знаем.
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 09:58
          +8
          Цитата: Boris55
          Мы это уже проходили в начале прошлого века. К чему это привело - все знаем.

          раз вы знаете, то не приходим на ум сходность ситуации с Николаем II и Путиным?
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 10:08
            -4
            Цитата: Silvestr
            то не приходим на ум сходность ситуации с Николаем II и Путиным?

            Нет. Путин - это скорее Сталин в современных условиях. Та же ситуация, что и тогда - один среди троцкистов и оболваненном их пропагандой народе.
            1. Silvestr Офлайн
              Silvestr Сегодня, 10:13
              +4
              Цитата: Boris55
              Путин - это скорее Сталин в современных условиях

              одной из теорий смерти Сталина является его отравление. В любом случае имело место неоказание первой помощи.
            2. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 10:15
              +3
              Цитата: Boris55
              Нет. Путин - это скорее Сталин в современных условиях. Та же ситуация, что и тогда - один среди троцкистов и оболваненном их пропагандой народе.

              ххахах wassat Насмешили, Путин -это Сталин..При Сталине всю эту команду даже лес валить не пустили бы, просто расстреляли..
        2. Revival Офлайн
          Revival Сегодня, 10:03
          +3
          Ну уж если у нас такой список Форбс то значит добросовестные функционеры чего то не совсем выполняют
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 10:11
            -3
            Цитата: Revival
            Ну уж если у нас такой список Форбс то значит добросовестные функционеры чего то не совсем выполняют

            Так кто им функциональные то обязанности пишет?
            Менять надо не управленцев, а общественный строй, без потрясений и кровопускания.
            1. Revival Офлайн
              Revival Сегодня, 10:16
              +2
              Вот они так и разбежались меняться безропотно, а путей такого благостного изменения общественного строя хоть отбавляй.
              Приведите пример мирного, спокойного и быстрого изменения общественного строя?
              1. Boris55 Онлайн
                Boris55 Сегодня, 10:41
                -1
                Цитата: Revival
                Приведите пример мирного, спокойного и быстрого изменения общественного строя?

                1924 год, власть от троцкистов перешла к большевикам.
                1953 год, власть от большевиков перешла к троцкистам.
                1. Revival Офлайн
                  Revival Сегодня, 10:46
                  0
                  И где там участие простого народа?
                  Вы же нам народу предлагаете общественный строй менять.
                  Вы соотносите свои ответы с заданными вопросами, реальностью? Или наобум пишите?
                  1. Boris55 Онлайн
                    Boris55 Сегодня, 10:56
                    0
                    Цитата: Revival
                    И где там участие простого народа?

                    А кто по вашему вступал в партию? Инопланетяне? laughing
                    Благодаря Ленинскому набору, число большевиков превысили численность троцкистов, и наоборот, после ВОВ и нового набора, численность троцкистов превысила численность большевиков.
              2. Vladimir 5 Онлайн
                Vladimir 5 Сегодня, 10:45
                0
                Revival,- Уход ВВП на пенсию с галер, а вместе и двойник- премъер, и мирный переход от вертикали к вертикям с горизанталями обеспечен...Никому никаких вооружённых револлюции,- даже в голову не придёт,(КПРФ, и та отказалась от власти, а ведь ранее только вооружёнными отрядами держала власть),- пойдёт пропоганда и торги за власть, демократия под российский соус ...
        3. Семен1972 Онлайн
          Семен1972 Сегодня, 10:28
          +1
          Цитата: Boris55
          а против тех, кто в списке Форбс

          Согласен!!!! Только бедный может быть честным!!! ВСЕ богатые люди- подлежат тотальному уничтожению!!!!
          Вы же предлагаете обрушить управление страной и посеять хаос.

          Вы предлагаете уничтожить экономику и ввергнуть страну с каменный век???
          Что мешает Вам , без сомнения честнейшим человеком, который и муху не обидел, создать патриотически-честное-народное предприятие???
    2. Silvestr Офлайн
      Silvestr Сегодня, 09:56
      +6
      Цитата: Boris55
      Золотов это та сила президента, которая сохранит целостность России;
      - Золотов это тот, кто в случае чего, разгонит майдан, дабы не допустить гражданской войны в России;
      - Золотов тот, кто задавит все незаконные вооружённые формирования местных царьков в виде ЧВК, чопов

      ну а если возьмут за кордоном его родню за фаберже? Что роднее и ближе?
      1. Boris55 Онлайн
        Boris55 Сегодня, 09:59
        -2
        Цитата: Silvestr
        ну а если возьмут за кордоном его родню за фаберже? Что роднее и ближе?

        Судя по его заявлению, но уже определился с местом хранения своих фаберже, чего не скажешь про МВД и прокуратуру, они ещё менжуются.
        1. Silvestr Офлайн
          Silvestr Сегодня, 09:59
          +5
          а внучок то где?
          1. Boris55 Онлайн
            Boris55 Сегодня, 10:05
            -1
            Цитата: Silvestr
            а внучок то где?

            Я краем уха слышал, что родители до совершеннолетия своих детей несут за них ответственность, но что бы за внуков - впервые laughing
            1. Silvestr Офлайн
              Silvestr Сегодня, 10:09
              +4
              так дело не в ответственности, а в родной крови! Кто из нормальных бросит свою кровь?
              1. Boris55 Онлайн
                Boris55 Сегодня, 10:20
                +1
                Цитата: Silvestr
                Кто из нормальных бросит свою кровь?

                Есть такие люди:

                1. Svarog Онлайн
                  Svarog Сегодня, 10:22
                  +4
                  Цитата: Boris55
                  Цитата: Silvestr
                  Кто из нормальных бросит свою кровь?

                  Есть такие люди:


                  Только не надо Путина, к этому приписывать.. он рядом не стоит..
                2. Revival Офлайн
                  Revival Сегодня, 10:26
                  +4
                  Только если вы историю не учили, то я вам напомню (раз уж вы такой пример привели), что у Сталина сын не жил в Германии а воевал с ней. Так что пример для обсуждаемого внучка не подходит.
                  Хотя я думаю вы и сами знаете но задача такая.
                3. Silvestr Офлайн
                  Silvestr Сегодня, 10:42
                  +2
                  сравнили морковку и редьку.
            2. Revival Офлайн
              Revival Сегодня, 10:18
              +3
              Вы включили "непонятливого"?
              Родня "за границей у врагов" это норм для ответственных за судьбу России лиц? Патриотично?
              1. Семен1972 Онлайн
                Семен1972 Сегодня, 10:30
                +1
                Цитата: Revival
                Родня "за границей у врагов" это норм для ответственных за судьбу России лиц?

                А мы с кем то воюем?? Вроде мы самые сильные в мире и все такое..у нас нет врагов, только завистники.. Жить в странах завистниках никто не запрещает, разве нет?))
                1. Vladimir 5 Онлайн
                  Vladimir 5 Сегодня, 10:51
                  0
                  Мы не воюем, а вот с нами воюют по полной, разве не замечаете. Ну конечно, вы указываете на то, что вам выгодно, старый принцип, особенность ваших...
                2. Альф Онлайн
                  Альф Сегодня, 10:52
                  0
                  Цитата: Семен1972
                  А мы с кем то воюем??

                  Воюют с нами, если США официально назвали Россию врагом. Вот только эта власть этого не замечает, продолжает называть США партнерами.
    3. Revival Офлайн
      Revival Сегодня, 09:57
      +4
      А что в обмен на такие услуги самому можно индульгенцию на нарушение закона получить?
    4. Telur Офлайн
      Telur Сегодня, 10:34
      +3
      Цитата: Boris55
      если все знают, что вся нынешняя власть изначально построена на первоначальном воровском капитале?

      Цитата: Boris55
      - Золотов это та сила президента, которая сохранит целостность России;- Золотов это тот, кто в случае чего, разгонит майдан, дабы не допустить гражданской войны в России;- Золотов тот, кто задавит все незаконные вооружённые формирования местных царьков в виде ЧВК, чопов и пр.. да бы не допустить сепаратистских поползновений местной буржуазии.

      Иными словами Золотов стоит на страже воровской власти ?
      1. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 10:50
        +1
        Ну судя по всему Борис55 считает именно так. Хотя иногда впечатление что их там двое или трое, настолько разные мысли с одного ника
    5. pormezan Офлайн
      pormezan Сегодня, 10:45
      0
      Опаньки, значит исключения всё таки есть! И списочек исключений то у вас не полный....
    6. невидимка Онлайн
      невидимка Сегодня, 10:48
      +1
      Золотов это та сила президента, которая сохранит целостность России

      Ага! Эта сила, так до защищала Балтийское пароходство, что на конец 90 х, там не осталось ни одного судна. А теперь нужно потратить лярды долларов на восстановление...Защитники...
  3. Silvestr Офлайн
    Silvestr Сегодня, 09:24
    +9
    не верю в судьбу Меньшикова для Золотова! "Своих не бросаю" сказал Путин и его слова подтверждаются его делами
    1. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 09:31
      -6
      Цитата: Silvestr
      "Своих не бросаю"

      Разве Путин похож на самоубийцу? Если вы по жизни будите кидать своих друзей, то в конечном итоге с кем вы окажитесь?
      1. Семен1972 Онлайн
        Семен1972 Сегодня, 09:51
        +1
        Цитата: Boris55
        Разве Путин похож на самоубийцу?

        С одной стороны друзья и личные телохранители..с другой враги и народ, которому можно в уши что угодно налить и будут все равно тебя боготворить...Даже не знаю..что он выберет...сложное решение..посмотрим...
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 09:57
          +3
          Цитата: Семен1972
          Цитата: Boris55
          Разве Путин похож на самоубийцу?

          С одной стороны друзья и личные телохранители..с другой враги и народ, которому можно в уши что угодно налить и будут все равно тебя боготворить...Даже не знаю..что он выберет...сложное решение..посмотрим...

          Выбор сделан давно- это друзья..
          1. Семен1972 Онлайн
            Семен1972 Сегодня, 10:46
            0
            Цитата: Svarog
            Выбор сделан давно- это друзья..

            Так поступит любой нормальный человек.
            1. Svarog Онлайн
              Svarog Сегодня, 10:52
              0
              Цитата: Семен1972
              Цитата: Svarog
              Выбор сделан давно- это друзья..

              Так поступит любой нормальный человек.

              Человек -да, но не руководитель страны.. Тут ответственность иная.. друзья могут быть, но не вокруг себя, а если вокруг себя друзей собрал, а они воруют, значит ты так же ответственность за это несешь и как честный человек, офицер должен подать в отставку.. А что делает в таких случаях Путин? Мы и так знаем))
      2. Silvestr Офлайн
        Silvestr Сегодня, 09:54
        +3
        Цитата: Boris55
        своих друзей

        предают всегда свои, чужые - не предают.
        1. Boris55 Онлайн
          Boris55 Сегодня, 09:56
          -3
          Цитата: Silvestr
          предают свои, чужые - не предают.

          Это правильно. По этому Путин и не числится в предателях.
          1. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 10:04
            +3
            Цитата: Boris55
            По этому Путин и не числится в предателях.

            у своих- да! У простых людей- уже вопрос, На ютубе поищите, особенно последнее- выселение людей в Москве по ул. Ставропольской
            1. Boris55 Онлайн
              Boris55 Сегодня, 10:29
              -3
              Цитата: Silvestr
              У простых людей- уже вопрос,

              Простые люди полгода назад уже дали свой ответ - 76,56% на выборах, считай на референдуме, проголосовали за Путина. Всё остальное - манипуляции и попытка выдать желаемое за действительность.
              1. Revival Офлайн
                Revival Сегодня, 10:37
                +1
                Да дали ответ, классная была идея ничего им до выборов не сообщать, а после выборов выкатить все и сразу.
              2. Silvestr Офлайн
                Silvestr Сегодня, 10:38
                +3
                Цитата: Boris55
                Простые люди полгода назад уже дали свой ответ - 76,56% на выборах, считай на референдуме, проголосовали за Путина

                интересно, как бы люди отдали свои голоса за Путина с его реформой ПЕРЕД выборами?
                Он просто обманул избирателя.
                После его выборов много чего произошло
                1. Boris55 Онлайн
                  Boris55 Сегодня, 10:44
                  -1
                  Цитата: Silvestr
                  с его реформой

                  С его реформой? belay Вы о чём?

                  Путин издаёт Указы, Дума принимает Законы.

                  Вам не нравятся "Майские Указы" президента, направленные на развитие страны и улучшение жизни народа? Или вам не не нравится те Законы, что принимает подконтрольная Медведеву Дума? Вы уж как нить определитесь.
                  1. Silvestr Офлайн
                    Silvestr Сегодня, 10:46
                    0
                    Цитата: Boris55
                    Вы о чём?

                    о пенсиях и НДС. Или вы хотите сказать, что это результат ума Медведева и Путин не ведал?
                    1. Boris55 Онлайн
                      Boris55 Сегодня, 11:00
                      0
                      Цитата: Silvestr
                      о пенсиях и НДС.

                      Согласно Конституции, президент не имеет права вносить изменения в Законы и трактовать их. Внесение изменений в пенсионное законодательство, НДС, ЖКХ и пр. - это прерогатива Думы, считай - Медведева. Президент не имеет права не подписать все законы, которые не противоречат Конституции.
                2. Альф Онлайн
                  Альф Сегодня, 10:55
                  0
                  Цитата: Silvestr
                  Он просто обманул избирателя.

                  Путин не причем, это все плохой медведев виноват. Путин просто ничего не знает. laughing
              3. Семен1972 Онлайн
                Семен1972 Сегодня, 10:53
                0
                Цитата: Boris55
                Простые люди полгода назад уже дали свой ответ - 76,56%

                Простые люди выбрали ТВ ящик. Не надо тут тролить.
      3. Revival Офлайн
        Revival Сегодня, 09:59
        +2
        А имеет право президент не кидать своих друзей если они закон нарушают?
      4. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 10:24
        +3
        Цитата: Boris55
        Разве Путин похож на самоубийцу? Если вы по жизни будите кидать своих друзей, то в конечном итоге с кем вы окажитесь?

        Ли Куан Ю окажется fellow
        «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников»
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 10:54
          0
          Цитата: Стирбьорн
          Цитата: Boris55
          Разве Путин похож на самоубийцу? Если вы по жизни будите кидать своих друзей, то в конечном итоге с кем вы окажитесь?

          Ли Куан Ю окажется fellow
          «Хочешь победить коррупцию, будь готов отправить за решётку своих друзей и родственников»

          Вот действительно правильные слова.. а то друзья блин..своих не бросает..Безответственный подход, не главы государства, а мальчишки..
      5. Альф Онлайн
        Альф Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: Boris55
        Если вы по жизни будите кидать своих друзей, то в конечном итоге с кем вы окажитесь?

        Николашка тоже никого не сдавал, а последним пристанищем его стал подвал.
    2. shura7782 Онлайн
      shura7782 Сегодня, 09:44
      +1
      Извиняюсь. Сильвестр Вы бы убрали НЕ перед ВЕРЮ и тогда всё сойдётся. Своих не бросит .
  4. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 09:30
    +3
    Врядли Путин до суда даст довести.
    1. Альф Онлайн
      Альф Сегодня, 10:57
      0
      Цитата: Дирижер
      Врядли Путин до суда даст довести.

      Почему ? Вполне доведет. Как сердюка с его ...Подержит и выпустит, и на другое хлебное место назначит.
  5. 3vs Офлайн
    3vs Сегодня, 09:32
    +5
    Навального задержали на выходе из спецприемника после 30 суток ареста:
    "Политика Алексея Навального задержали на выходе из спецприемника сразу после того, как он отбыл 30 суток ареста. Об этом сообщает корреспондент Дождя.

    Обновлено. Как сообщил соратник Навального Леонид Волков, оппозиционера отвезли в ОВД «Даниловский». На него оформляют протокол по части 4 статьи 20.2 КоАП (Нарушения при проведении митинга, которые повлекли за собой причинение вреда здоровью или имуществу). Наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы сроком до 200 часов или до 20 суток ареста.

    В конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга). Сторонники Навального объясняли его задержание и арест акцией против пенсионной реформы 9 сентября.

    11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал его на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную» в ответ на расследование ФБК о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Сам Навальный не смог ответить Золотову, так как находился под арестом.

    Главе Росгвардии ответила жена политика Юлия Навальная. Она сочла слова Золотова угрозой своему супругу и их семье, однако подчеркнула, что не боится. Ему также ответили в ФБК. Юрист Любовь Соболь сообщила, что в обращении Золотова есть «прямая угроза» Навальному."

    https://tvrain.ru/news/zaderzhanie-472041/?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=news&utm_term=472041?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=instant&utm_content=tvrain-main

    Интересно, может решили приведённую Навальным информацию уточнить, или оговорить детали дуэли?
  6. народник Офлайн
    народник Сегодня, 09:44
    +1
    Автор очень грамотно описал цель "послания" от Золотова Навальному.
  7. Стирбьорн Офлайн
    Стирбьорн Сегодня, 09:45
    +3
    Излишне говорить, что операцией под кодовым названием «Маневич» от начала до конца руководил бывший телохранитель Путина Виктор Золотов.
    Откуда взята такая легенда? Маневича убили в 97, а Кумарина повязали 10 лет спустя в 2007. Золотов к этому времени давно уже в Кремле прописался, руководил охраной ВВП. Да и вообще странно, где ФСО и где МВД, которое Кумарина брало - совсем разные ведомства.
    Но факт остается фактом – после контактов с Золотовым бандитский мир Петербурга не решился более ни на одно активное действие в отношение властей.
    Еще бы, грохнуть вице-мэра, само по себе уже резонансное дело. И это, самое главное, в 96 году губернатором Питера стал Яковлев, который разогнал всю команду Собчака, кроме разве что, этого несчастного Маневича. А Путин и Золотов ушли работать в коммерческие структуры. К одному питерскому криминальному авторитету Роману Цепову (Цеповяз), который в 2004 таинственно умер. Так что непонятно, как Золотов мог бороться с бандитами, после убийства Маневича, и охранять от них Путина, если ни он, ни Путин к этому времени уже в руководстве Санкт-Петербурга, уже год как не работали! Автор явно не знаком с историей Питера в 90-е годы
  8. sso-250659 Офлайн
    sso-250659 Сегодня, 09:48
    +3
    Виктор Васильевич как нельзя вовремя вспомнил про свою офицерскую честь.

    Как можно вспомнить про то, чего нет???
  9. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 09:55
    0
    Все что сейчас происходит вокруг Росгвардии и Золотова,как две капли похоже на то,что писали сми при выводе наших воск из германии...про Пашу "мерседеса" и так далее,шума было,мама родная,а в результате на выходе просто пук.....и что,в той ситуации тоже Путин виноват??кричать можно сколько угодно,писать,факты и цифры так подогнать,что о боже мой ужас.....но ничего кроме навального и перепечатки его данных соеседником нет...НИЧЕГО....
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 10:01
      +4
      Цитата: Андрей ВОВ
      в той ситуации тоже Путин виноват?

      Да конечно, как может быть виноват в коррупции Путин, он то не причем, это его верные соратники воруют.. А Путин не причем.. он вообще не причем.. он так, за амфорой нырнуть, с стерхами полетать..
      1. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 10:07
        0
        Я задал конкретный вопрос,в воровстве при выводе войск из Германии тоже Путин виноват.? есть конкретный вопрос,и на него есть ответ...а когда на конкретный вопрос начинают отвечать что то иное,то это просто словоблудие и нежелание кратко и четко ответить
      2. Дароня Гребеньков Офлайн
        Дароня Гребеньков Сегодня, 10:43
        +1
        Ага! laughing
        Цитата: Svarog
        А Путин не причем.. он вообще не причем.. он так, за амфорой нырнуть, с стерхами полетать..

      3. akunin Онлайн
        akunin Сегодня, 11:01
        0
        Цитата: Svarog
        Да конечно, как может быть виноват в коррупции Путин, он то не причем, это его верные соратники воруют.. А Путин не причем.. он вообще не причем.. он так, за амфорой нырнуть, с стерхами полетать..

        а "желтая калина",а щук наловил на алтае...

        можно долго перечислять подвиги
  10. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 09:56
    +2
    ВВП за почти 20 лет своего правления стал похож на многих правителей России, действовавших до него. Сейчас он больше всего смахивает на Горбачева и Николая Второго. На Горбачева, потому что поддерживает откровенно токсичные законы. На Николая Второго тем, что тот с подчиненными ссорится не любил, а потому вызывал вельможу к себе, говорил ему теплые слова, даже награждал, а на следующий день тот узнавал о своей отставке. Ну а касаемо Золотова, тот уж больно местами смахивает на жандармского шефа Бенкендорфа. Александр Христофорович тоже был флигель-адъютантом при Александре Первом и особо доверенным лицом, ну а потом стал руководить жандармерией и тайной полицией. Но в отличие от Золотова граф был служака верный и крысятничеством не занимался.
  11. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 09:59
    -3
    Меня интересует профессиональное расследование повода для претензий к генералу. А видюльки навального для меня не доказательство чего-либо, так как там используются исключительно технологии манипуляции массовым сознанием и демагогические приемы убеждения. По сути навальный - иллюзионист-фокусник, достающий из рукава спрятанного заранее голубя. Он даже цены в пятерочке наврал )). Я зашёл в соседнюю пятерочку и там все было намного дороже )). Так что хватит раздувать скандал на почве какой-то трепотни.
    1. ccsr Онлайн
      ccsr Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: Вальдемар
      А видюльки навального для меня не доказательство чего-либо, так как там используются исключительно технологии манипуляции массовым сознанием и демагогические приемы убеждения. По сути навальный - иллюзионист-фокусник, достающий из рукава спрятанного заранее голубя.

      Полностью согласен, потому что от статьи прёт душком типичного пропагандистского заказа. Это видно и в передергивании фактов, и в их недоказанности на нынешнем этапе раздувания скандала. На мой взгляд, большой ошибкой было создание росгвардии и вывод её из МВД, т.е. по сути создание еще одной силовой структуры с малопонятными задачами и дополнительными трудностями согласования её взаимодействия с другими органами власти. Думаю что её создавали не слишком задумываясь, что гвардейские части уже имеются в минообороны, а нацгвардия США формируется совсем по другому принципу и имеет другие задачи.
  12. Улиточник N9 Онлайн
    Улиточник N9 Сегодня, 10:10
    +3
    А разве Маневича застрелили не из охотничьего карабина "Барс", из окна дома? Да и то, что после смерти Маневича одна личность стала, единолично, всем распоряжаться-уже наводит на понятные размышления.... В инете, на "youtube" есть "альтернативные", представленной автором статьи версии того, что происходило в питерской мэрии и в самом Питере в 90-е, причем "сильно альтернативные" и почему-то, им верится больше, чем "героической" версии, представленной автором.... request
  13. народник Офлайн
    народник Сегодня, 10:14
    +3
    Средь бела дня был расстрелян в упор один из участников приватизации – Михаил Маневич. Его устранили в классическом итальяно-мафиозном стиле – когда служебная машина чиновника тормознула на светофоре, рядом с ней остановился мотоцикл, пассажир которого за секунду до включения зелёного света в упор расстрелял вице-губернатора из пистолета с глушителем.

    Маневича расстреляли с чердака дома на противоположной стороне из автомата Калашникова югославского производства с оптическим прицелом. Автор исказил данный факт для пущей выразительности.
  14. Vard Офлайн
    Vard Сегодня, 10:36
    +2
    Не он первый ... Не он последний... Огонь прошел... Воду проплыл... А на медных трубах на вернулся... Личная преданность всегда была решающим фактором ... Особенно когда должность держать и не пущать!
  15. Detnix Офлайн
    Detnix Сегодня, 10:38
    +1
    Конечно простит, "нельзя судить преданных, как умных". Собственно ему ничего и не остается, вытаскивая краеугольные камни, можно еще быстрее обрушить систему.
  16. kriten Онлайн
    kriten Сегодня, 10:47
    +2
    Пример того, когда не очень умного, но преданного охранника сделали генералом... Ума от звания не прибавляется, зато дурацкого гонору.... Когда ума не хватает при таком высоком положении и вылазит все нутро...
  17. akunin Онлайн
    akunin Сегодня, 10:52
    0
    Простит ли Путин Золотова, как Петр своего фаворита (на что Виктор Васильевич, несомненно, очень сильно рассчитывает)? Повторится ли история взаимоотношений первого лица государства и преданного ему служаки с очень неоднозначной биографией? Мы узнаем об этом в самое ближайшее время…
    или "герой россии" или "за заслуги перед отечеством" ,на крайняк руководить олимпийским комитетом россии(после жукова),при плохом раскладе в рфс уйдет на место мутка.
  18. igorra Онлайн
    igorra Сегодня, 10:58
    0
    Здесь скорее не Пётр с Меньшиковым, а Сталин с Власиком.