Первая встреча «Лайтнингов» с Су-35С готовит ряд сюрпризов. О чём молчат в ВВС США

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fighter/x35.html

http://rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/aim120/aim120.shtml

http://www.airwar.ru/enc/fighter/f16cd40.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=22124

http://militaryrussia.ru/blog/topic-104.html

К каким только маркетинговым ухищрениям и пиар-акциям не прибегают сотрудники штаб-квартиры военно-промышленной корпорации «Lockheed Martin», а также закреплённые за авиационным подразделением компании лётчики-испытатели многоцелевых истребителей 5-го поколения F-35A для успешного продвижения этих машин на европейском, ближневосточном и азиатском рынках вооружения! И это неудивительно, ведь детище амбициозной 1,3-триллионной программы «Joint Strike Fighter», обходящееся заказчикам в 80-90 млн. долларов за единицу, во-первых, имеет достаточно спорную репутацию в своём классе, полученную в ходе многочисленных наземных нагрузочных стендовых испытаний, тестирований компьютеризированной системы управления вооружением, программного обеспечения и многочисленных комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), во-вторых, навсегда сохраняет "врождённые" конструктивные недостатки планера, негативно влияющие на лётно-технические параметры машины.Начнём со спорной репутации. Она частично связана с пакетом недостатков малозаметных истребителей F-35A, представленным достаточно внушительным списком (966 проблем) так называемых "детских болезней", являющихся вполне привычными как для опытных экземпляров новой военной техники, так и для опытно-войсковых партий машин. Одной из таких «болезней» можно считать сырое программное обеспечение СУВ, создающее ошибки в момент обработки данных целеуказания, поступающих от БРЛС AN/APG-81 в инерциально-навигационную систему ракет AIM-120C-7/8, что в итоге не позволяет лётчику F-35A одновременно перехватывать несколько воздушных объектов в связи с неточными данными радиокоррекции. Имеются программные недоделки в СУО и применительно к режиму "воздух-земля". В частности, пилот не имеет возможности просмотра на широкоформатном МФИ окончательных координат цели, загруженных в ИНС корректируемых авиабомб, оснащённых комплектами JDAM, что в сложной тактической обстановке может привести к ошибочному удару по дружественному опорному пункту, механизированному подразделению, либо иному объекту.Вышеуказанные "детские болезни", а также ещё 964 проблемы семейства F-35A/B/C, задокументированные в отчётах Счётной палаты США (GAO) и подразделения Управления JSF Program Office, несмотря на создание дополнительного антирейтинга проекту, не несут большой угрозы для экспортного потенциала машин типов F-35A и F-35B, поскольку могут быть полностью ликвидированы в ходе нескольких этапов обновления программного обеспечения истребителей, и заказчики это прекрасно понимают.Другое дело — "врождённые" конструктивные недостатки "Лайтнингов", которые с завидной регулярностью ставят их в крайне неловкое положение во время учебных воздушных боёв с многофункциональными истребителями ВВС США и ВВС стран НАТО, относящихся к поколениям «4+/++». Здесь одним лишь обновлением программных пакетов не обойтись, и в игру вступают главные пиарщики программы JSF — лётчик-испытатль Билли Флинн и командир 56-го истребительного авиаполка и директор отдела интеграции F-35 генерал Скотт Плеус. Умело прикрываясь статусом лётчиков-асов ВВС США, они пытаются, выдавая желаемое за действительное, сохранить высокую конкурентоспособность F-35A. Прозвучавшие из их уст за последние два года заявления не только имеют значительные расхождения с реальным положением дел и техническими параметрами «Lightning II», но и не соответствуют здравому смыслу. Так, осенью 2016 года генерал Скотт Плеус отметил, что операторы F-35A могут рассчитывать на «совершенно заоблачные маневренные возможности их машин в ближнем воздушном бою с истребителями 4-го и переходного поколений». Также он указал, что данные малозаметные истребители имеют полное превосходство над противником в ДВБ. Но реальные факты говорят об обратном.Так, ещё летом 2015 года американский журналист Дэвид Экс, ссылаясь на отчёт неназванного пилота опытного образца F-35A с бортовым номером AF-2, принявшего участие в учебном ближнем воздушном бою с двухместным многоцелевым истребителем F-16D Block 40, сообщил о гораздо меньшей угловой скорости разворота «Лайтнинга» во всём диапазоне высот, характерном для «собачьей свалки» (3—9 км), что привело к уверенному господству «Фалькона», который на протяжении всего боя «висел на хвосте» у F-35A. Самым же примечательным моментом является то, что данный прототип «Лайтнинга» (AF-2), по данным генерал-майора ВВС США Джеффри Харигана, не был покрыт габаритом радиопоглощающих материалов (РПМ) массой около 200 кг, не был снаряжён ракетами воздушного боя AIM-120C-7 и AIM-9X во внутренних отсеках вооружения, а также не был оснащён оптико-электронным комплексом с распределённой апертурой AN/AAQ-37 DAS, 6 ИК-датчиков которого предназначены для обнаружения и сопровождения большинства теплоконтрастных целей (это подтверждается фотографиями AF-2, найденными в американском интернете).Вывод напрашивается единственный: AF-2 отправился в бой с «Фальконом» «налегке», со взлётной массой порядка 17000 кг (пустой вес 12800 кг + 4200 кг топлива), что должно было обеспечить машине достойную тяговооружённость в 1,15 кгс/кг, а значит, и великолепные лётно-технические характеристики. Более того, главным козырем F-35A являлась высокопроизводительная компьютеризированная ЭДСУ, которая позволяла истребителю реализовывать маневрирование с углами атаки более 60 градусов. Но и это не спасло «Лайтнинг» от поражения. Дело в том, что ему противостоял слегка «утяжелённый» двухместный F-16D «Night Falcon» Block 40, оснащённый двухконтурным турбореактивным двигателем «General Electri» F-110-GE-100, обладающим тягой 12993 кгс. С учётом 40%-ного уменьшения количества топлива во внутренних баках, израсходованного на взлёт и прибытие в район учебного воздушного боя с F-35A, а также отсутствие ракетного вооружения на узлах подвески, масса F-16D Block 40 составила порядка 10500 кг, что обеспечило значительно большую тяговооружённость (1,27 кгс/кг). Более того, на момент боя удельная нагрузка на крыло у F-35A достигала 400 кг/кв. м, в то время как в 1,66 раза более лёгкий F-16D мог похвастаться нагрузкой на крыло в 365 кг/кв.м, а это уже куда более весомый аргумент в пользу «Фалькона».Ещё одним серьёзным конструктивным недостатком линейки F-35A можно считать отсутствие развитых аэродинамических наплывов у корневой части крыла (как у МиГ-29/35 Су-30СМ, F-16C/D и F/A-18E/F «Super Hornet»), что заметно снижает угловую скорость разворота машины из-за отсутствия необходимого коэффициента подъёмной силы перед аэродинамическим фокусом. Как видите, в плане «энергетического маневрирования» F-35A (даже с полупустой топливной системой и 2 AIM-9X Block II/III во внутренних отсеках) не может тягаться ни с МиГ-29С/СМТ, «Миражами 2000-5/9», F-16C/D и «Тайфунами», ни с «Рапторами» и Су-30СМ, двигатели которых оснащены ещё и системой отклонения вектора тяги.«Выехать» в ближнем воздушном бою хотя бы на уровень обычных МиГ-29С, «Лайтнинги» способны лишь благодаря совокупности больших углов прокачки координатора ИКГСН ракет AIM-9X Block II/III, наличию у данных ракет газоструйной системы ОВТ, а также оснащению информационного поля пилотов нашлемными системами целеуказания типа HMDS. Тем не менее, у нас имеется на это достойный ответ в виде нашлемной системы целеуказания НСЦ-Т от ОКБ «Электроавтоматика» (Санкт-Петербург) и действующих по её целеуказанию сверхманевренных ракет ближнего воздушного боя Р-73 РМД-2 и РВВ-МД, способных обрабатывать воздушные цели противника даже в задней полусфере благодаря использованию куда более совершенной интерцепторной системы отклонения вектора. Отталкиваясь от вышеуказанных фактов, можно прийти к выводу, что генерал Скотт Плеус несёт откровенную чушь в попытках необоснованного завышения параметров F-35A, воспринимать всерьёз которую могут либо дилетанты, либо жертвы штатовского лобби по линии иностранных военных продаж.На фоне этих небезынтересных деталей крайне забавно было наткнуться на заявление второго «героя» нашего сегодняшнего обзора — лётчика-испытателя F-35A Билли Флинна, который хвалится возможностью маневрирования F-35A с перегрузкой в 9G при полных боевой нагрузке и топливных баках. Конечно же, на околозвуковых скоростях такое качество может сыграть на руку пилоту «Лайтнинга», особенно при осуществлении ухода от маломаневренных дальнобойных ракет воздушного боя типов Р-33С/Р-37, либо иранской «Факур-90». Тем не менее, в ближнем воздушном бою, на скоростях 300—600 км/ч (да ещё и с массой в 24—27 тонн) поддерживать такую перегрузку будет практически нереально, равно как и сохранять достойную угловую скорость разворота и большие углы атаки. Виной всему здесь будет крайне низкая тяговооружённость, которая составит порядка 0,8 кгс/кг при массе истребителя в 24000 кг и форсажной тяге двигателя в 19500 кгс. На этом фоне наш Су-35С (с 70% топлива во внутренних баках и 6 ракетами класса «воздух-воздух» РВВ-СД на узлах подвески) обладает тяговооружённостью в 1 кгс/кг, а также всеракурсным ОВТ, что в сумме с несущим фюзеляжем и развитыми наплывами не оставит «Лайтнингу» ни одного шанса.Также Плеус и Флинн решили продолжить многолетнюю традицию западных СМИ и вновь сфокусировались на «уникальных показателях» ЭПР F-35A, а также достигаемом за счёт этого воздушном господстве. Вот только все мы хорошо запомнили весьма занимательный полёт первых строевых «Адиров» (F-35I) израильских ВВС в 30 км от Бейрута, которые оснастили линзами Люнеберга для сокрытия истинной радиолокационной сигнатуры от радиолокационных средств обнаружения, приданных российскому ЗРК С-300В4 в Тартусе, а также от внезапного вылета на боевое дежурство самолёта ДРЛОиУ А-50У. Бейрут удалён от этих районов на 160—250 км; следовательно, израильские «хитропланщики» сами подписались под тем, что ЭПР американских «Лайтнингов» не так мала и вполне может быть вычислена даже на дистанции в несколько сотен километров. Для бортового радара «Ирбис-Э» истребителя Су-35С подобный объект вряд ли является архисложным для пеленгования, и уже в обозримом будущем все карты будут раскрыты, что явно не обрадует заказчиков F-35.