С усами и в чулках. Культурно-политическое вторжение

Итальянское издание Vogue провело фотосессию в русской глубинке, в деревне Пинежского района Архангельской области. Британский фотограф и турецкая модель забрались в далёкую русскую глубинку, чтобы заняться своим «искусством» на фоне русских деревянных церквей и сельских проулков. Модель с накладными усами, в серо-буро-малиновых чулках прыгала на фоне церкви Покрова пресвятой богородицы, махая распятием как дамской сумочкой. Ещё бегала в разного цвета чулках, принимала скабрезные позы, но, отдадим должное, не раздевалась, возможно, это оставлено на другой раз.Наши общественные и православные организации обвиняют всемирно известный своими скандалами журнал мод в оскорблении чувств верующих, что формально верно. Некоторые наши издания вышли с заголовками вроде «Гламурный Запад атакует Россию», что значительно ближе к истине. Но зачем для этого Vogue забрался в такую даль? Оскорбить чувства верующих можно и в более доступном месте.Надо сказать, бесполое гламурное «оно» давно диктует нам как жить, под видом «искусства» и «моды». «Оно» уже само себя называет «искусством». Заключается это «искусство» в том, чтобы сделать какую-нибудь кучу в чистом месте, и чтобы «оно» за это ничего не было, а ещё бы и спасибо сказали за «промоушен» и восхитились их «искусством»!Или ловко бросает ложку дёгтя в бочку мёда. Уже не хватает бочек мёда, чтобы бросить в них дёгтя или по-особенному плюнуть. Всё заплевали в иных цивилизованных местах, и в Риме, и в Москве, поэтому и отправились аж в Архангельскую область, за сельским пасторальным пейзажем. И многие наши «продвинутые» искусствоведы говорят «спасибо» и восхищаются. Как же, итальянский журнал опубликовал нашу деревню! Всемирно-известный журнал мод обратил внимание! Или высмеял, поиздевался над нашей «деревней», так отставшей от разноцветных чулок и накладных усов?Представители нашего актуального «свободного искусства» давно в восторге от подобных перформансов с крестом в руках, в храмах и музеях, в непотребных позах. «Художник» Павленский прибил своё причинное место к брусчатке Красной площади. И совесть нашего «свободного искусства» прибил заодно, но оно этого даже не почувствовало, ибо нечем уже чувствовать. "Пусси райот" это «искусство» оскотинили, но оно этого не заметило, ибо давно уже слепое. Порой раздаётся глас вопиющего в пустыне, обличающий эту похабщину, но он тонет в искусствоведческом шуме.Вообще-то, гламурные подонки давно уже не удивляют, но продолжает удивлять реакция наших СМИ, в числе которых на этот раз оказались даже «60 минут». Проводят журналистское расследование: что в этом плохого? И, в общем, ничего не находят. Соглашаются, что с распятием турецкая модель переборщила, но… у нас же свободная страна, и церковь отделена от государства! А итальянский журнал так прославил архангельскую деревню, на всю Европу! Это же хорошо? Такая слава — это хорошо?Что же это было? Правильный ответ – культурно-политическое вторжение. Культура – это особенная форма политики, что бы нам ни говорили наши «искусствоведы», держа при этом дулю в кармане то Путину, то России. Кстати, искусствоведы — любимая «крыша» агентов из МИ6, «Аполлона» в Риме именно «искусствовед» завербовал!Когда к нам приезжают с Запада представители высокого искусства, это можно только приветствовать, но когда к нам везут низость, культурный трэш (мусор) – это культурно-политические диверсии. Они подрывают нормальную духовную жизнь страны, наши святыни, внедряют "модные" дегенеративные бесполые стереотипы поведения, в перспективе, это имеет целью лишить страну силы духа, создать фундамент для военно-политического разгрома. Хотя иностранные самозванцы называют себя «искусством», они такие же Павленские, Верзиловы и "Пусси райот", вид сбоку. Наши «пусси» – это их полпреды, а теперь они и сами к нам пожаловали.Как на это реагировать? Нам показывают православных людей, которые, конечно, в ужасе от такого глумления над своими чувствами, и в этом шоковом состоянии говорят штампами, общими словами, выглядят беспомощно. Это специально делают, что ли?Вообще, поражает беззубость нашей пропаганды, онемевшей, что ли, от этого хамства с наглостью. Всё повторяют глупости о свободе самовыражения, то истину сермяжную современную в этом ищут, то компромиссов каких-то с бесполыми дегенератами. Какой может быть компромисс с хамом и наглецом? Какие могут быть точки соприкосновения с культурными захватчиками! Ищут, как бы им сдаться? Сегодня они привезли одежды, позы и ужимки из своего борделя – завтра привезут и сам бордель.«Искусствоведы» утверждают, что всё это — "свободное искусство", но тогда ему нужно свободно отвечать, свободно говорить о том, что «оно» делает, не стесняться, как и «оно» не стесняется. И встречать это «искусство» нужно культурно-свободно, а не православно-нравственно. Например, можно встретить радушным флэшмобом с рефреном: «Чья бы корова мычала, а ваша – молчала!» Очень подойдёт Владимир Высоцкий с его знаменитым афоризмом: «Уроды, …моральные уроды!» Вариантов – масса, нужно только свободно к ним отнестись, и тогда посмотрим, чьё искусство возьмёт верх...