Ил-20. Чья голова больна, чья голова здорова?

18.09.2018 г. генерал Конашенков заявил, что Израиль провёл хитрую военно-психологическую операцию по вынуждению сирийского ПВО сбить наш самолет. Уже тогда, несмотря на отсутствие подробной информации, его утверждения казалось вздорным. Явно просматривалась попытка нашего МО переложить ответственность за гибель 15 офицеров хоть на кого-нибудь. Иначе гнева верховного главнокомандующего было не избежать. Брифинг МО от 23.09 только усилил это впечатление.На схеме Конашенкова указано, что 4 израильских истребителя F-16 вошли в зону пуска планирующих бомб GBU-39 в 21:39 на расстоянии 90 км от сирийского побережья. В это время было произведено предупреждение наших ВКС о пуске этих бомб по целям в районе г. Латакия. Планирующая бомба GBU-39 предназначена только для поражения наземных целей с заранее заданными координатами и никакой опасности для самолетов не представляет.Наш Ил-20 в это время летел над сирийской территорией в направлении с севера на юг и никоим образом не мог маскировать израильские самолеты. Далее один из F-16 стал приближаться к сирийскому побережью, но приблизиться более чем на 70 км все равно не решился. Это легко объяснить тем, что F-16 в это время стали использовать РЭБ, а мощности передатчиков РЭБ не хватило бы для подавления РЛС сирийского ЗРК, если бы F-16 приблизился на более близкое расстояние.В это время Ил-20 получил команду идти на посадку, но почему-то не выполнил ее сразу, а пролетел мимо аэродрома Хмеймим в направлении на юг. Далее он предпринял совсем необъяснимый маневр и стал разворачиваться в сторону моря, и приблизился к израильской группировке на 30 км. Поражение самолета произошло тогда, когда он летел на север. Отсюда следует, что утверждение о желании израильских самолетов спрятаться за Ил-20 входит в явное противоречие со схемой генерала Конашенкова. Из схемы вытекает, что, наоборот, Ил-20 хотел разведать состав израильской группы. Схема составлена таким образом, что из нее совершенно невозможно понять ключевой момент: где в это время находился ЗРК С-200, поразивший Ил-20. Далее будем предполагать, что С-200 находился на расстоянии не более 20-40 км от аэродрома Хмеймим.ЗРК С-200 был разработан более 40 лет назад и оснащен довольно примитивными, по современным понятиям, РЛС и ЗУР. Несмотря на громадные размеры ЗУР (длина 11 м, масса 7 т), она не оснащена собственным передатчиком помех, а наводится на отраженный от цели сигнал. Облучение цели производится специализированной РЛС подсвета целей (РПЦ).РПЦ производит обнаружение целей не самостоятельно, а по командам, выдаваемым с КП дивизиона. На КП информация получается от обзорной РЛС, антенна которой вращается с периодом порядка 10 секунд, то есть обновление информации на КП происходит достаточно часто, и все маневры самолетов не остаются незамеченными. РПЦ постоянно получает от обзорной РЛС данные о азимутальном и вертикальном углах целей и их дальности и скорости. РПЦ присутствует в составе каждой батареи, которая имеет 6 пусковых установок ЗУР. Командир дивизиона указывает командиру батареи, какая из целей должна быть поражена, после этого РПЦ выставляет свою антенну в сторону поражаемой цели, начинает ее сопровождение и производит подготовку к пуску.РПЦ может сопровождать цель в одном из двух режимов:— импульсный режим, при котором измеряются углы целей, попавших в луч, и их дальностей. Скорость в этом режиме практически не измеряется;— режим непрерывного синусоидального излучения, при котором измеряются углы и скорость цели, а дальность практически не измеряется. ЗУР наводиться на цель только в непрерывном режиме.Таким образом, РПЦ, получив целеуказание от КП, может произвести уточнение дальности цели в импульсном режиме, а затем переключиться в непрерывный режим и, измерив скорость цели, произвести пуск ЗУР. Однако если командир РПЦ решит, что у него недостаточно времени для уточнения дальности цели, то он может сразу включить непрерывный режим, надеясь на то, что приблизительных данных о дальности цели для наведения на цель достаточно.ЗУР получает от РПЦ данные о угловом направлении на цель и ее скорости. При этом она может наводиться только на те цели, которые подсвечиваются РПЦ. Несмотря на то, что луч РПЦ достаточно узок (ориентировочно 2°), в этот луч может попасть несколько целей, дальность до которых ЗУР измерить не может. Поэтому ЗУР будет наводиться на ту цель, скорость сближения с которой ей задана от РПЦ. Если во время наведения ЗУР скорость обстреливаемой цели и скорость какой-либо другой цели, попавшей в луч подсвета, окажутся одинаковыми, то ЗУР будет наводиться на ту из них, сигнал которой окажется мощнее.Нам неизвестно ни место расположения обзорной РЛС дивизиона, ни тип конкретной РЛС. Однако совершенно ясно, что в ЗРК с дальностью стрельбы 300 км обзорная РЛС будет весьма мощной. По крайней мере, даже такие маленькие цели, как F-16 (эффективная отражающая поверхность ЭОП = 2 кв.), будут обнаруживаться на дальностях значительно больших, чем 200 км. Пуск бомб GBU-39 F-16 производят с высот не менее 10 км. Даже если предположить, что в район начала атаки F-16 шли на высотах менее 1 км, то есть прятались за радиогоризонтом, то в момент начала набора высоты они были гарантированно обнаружены обзорной РЛС. Подавить обзорную РЛС помехами F-16 едва ли способен. Отсюда следует вывод, что командир дивизиона имел ясную информацию о факте начала атаки. Единственное, что можно было скрыть помехами, — численный состав группы. Поэтому решение о маневре Ил-20 в сторону моря можно объяснить только безграмотностью командования ПВО. Хотелось бы узнать у генерала Конашенкова: где в это время находились наши советники?Далее предлагаемая реконструкция приходит в непримиримое противоречие и с версией израильских СМИ. Сирийские ЗРК не могли открыть беспорядочную стрельбу и выпустить более 100 ракет по целям, излучающим помехи, так как F-16 могут переключать излучения помех, то с одного F-16, то с другого. Такая тяжелая ЗУР, как в С-200, не сможет справиться с наведением на мерцающую помеху.Единственная версия, которая кажется автору правдоподобной, состоит в том, что в начале обстрела РПЦ облучал четвёрку F-16, сигналов от этих целей он не получал, так как F-16 включили передатчики помех. В этих условиях ЗУР продолжает наводиться не на сигналы, отраженные от цели, а на сигналы, излучаемые передатчиками помех. Случайно в луч РПЦ влетел наш Ил-20. Так как Ил-20 находился вдвое ближе к РЛС, чем F-16, то отраженный от него сигнал был в 20 раз мощнее из-за разницы ЭОП и еще в 16 раз мощнее из-за разницы расстояний. Следовательно, общее превышение мощности сигнала, отраженного от Ил-20, по сравнению с мощностью сигнала, отраженного от F-16, составила 320 раз. Такую большую мощность отраженного сигнала никакие помехи, излучаемые с F-16, подавить не могли. Поэтому ГСН ЗУР, получив мощный сигнал, стала наводиться на него, что и привело к поражению Ил-20.Этой ситуации можно было избежать, если бы оператор РПЦ имел хотя бы среднюю квалификацию. Он мог кратковременно включить импульсный режим работы и понять, что в луч попала цель с гораздо меньшей дальностью. Катастрофу можно было бы предотвратить также в том случае, если бы оператор РПЦ интересовался информацией, идущей от обзорной РЛС. Для предотвращения достаточно было бы выключить подсвет цели или подать команду на самоликвидацию ракеты.Представитель МО пытается замаскировать тот факт, что наши ВКС не сумели организовать обучение персонала сирийского ПВО на достаточном уровне.Обвинять командование израильских ВВС в том, что они не запретили своим летчикам включать передатчики помех и защищаться от атак ЗРК, – лицемерие.Верховному главнокомандующему следует потребовать от руководства МО полного разбора всей операции с предоставлением данных о траекториях Ил-20 и F-16, положении ЗРК и количестве выпущенных ракет.