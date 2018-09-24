Правоохранители Российской империи. Часть 1

Исторические корни отечественной правоохранительной системы теряются в глубине веков. Немало было сделано во времена Петра Великого и Екатерины II. Однако, в целом, государственная структура и состав полицейских сил определился к началу XIX века. В 1860-е – 1880 – е годы проводились кардинальные изменения в рамках масштабной реформы всей системы правопорядка империи. Дальнейшие перемены, как правило, не затрагивали сложившиеся устои и контур управления, в целом, всей правоохранительной системой в стране.В Российской империи в конце XIX - начале XX веков функционировала довольно сложная правоохранительная система, в ряде случаев дублирующая те или иные правоохранительные функции и задачи различными входящими в нее структурами и службами. Далее будет идти речь, в основном, об общих силах полиции, находившихся в ведении Департамента полиции МВД империи.При этом за рамками публикации во многом остаются такие важные правоохранительные структуры, как жандармерия и охранные отделения, а также 9 министерств и ведомств, которые имели в своем составе военизированные подразделения, выполнявшие те или иные полицейские функции. Например, министерство промышленности и торговли ведало горно-полицейской стражей и фабрично-заводской полицией. В министерстве финансов состоял корпус пограничной стражи, таможенные подразделения, корчемная стража. Министерству юстиции подчинялись тюремная и конвойная стража, судебные приставы. Были схожие подразделения и в других министерствах.Имелась в виде отдельной правоохранительной службы дворцовая полиция, обеспечивавшая охрану и правопорядок в императорских резиденциях и на прилегающих к ним территориях. Они же обеспечивали охрану и безопасность лиц императорской фамилии при их прогулках, выездах на отдых и во всех иных случаях согласно специальной инструкции. Дворцовые полицейские тесно сотрудничали со спецслужбой - III Отделением императорской канцелярии вплоть до ее упразднения в декабре 1883 года. В период формирования дворцовой полиции в 1861 году ее численность составляла 30 городовых. В 1905 году в дворцовой полиции по штату уже числилось 144 человека. Функции их тоже постоянно расширялись. Так, в обязанность дворцовых полицейских включили охрану и сопровождение «лиц, близких ко двору», а также проверку всех, кто имел доступ во дворцы и на охраняемые территории. И это несмотря на то, что с 1881 года охранные функции также несли собственная охрана царя, гвардейский пехотный отряд конвоя, отдельная железнодорожная воинская часть и другие дворцовые структуры безопасности и охраны. Дворцовая полиция была упразднена в апреле 1917 года постановлением Временного правительства.Общие силы полиции подчинялись сначала Министерству полиции, а затем были переданы в ведение департамента полиции МВД. До середины XIX века все происходившие в правоохранительной системе перемены были связаны с поиском наиболее приемлемой и отвечавшей вызовам времени полицейской структуры империи. Как часто бывало, все реформы и новшества начинались со столицы. В октябре 1866 года столица империи была разделена на 38 полицейских участков вместо прежних 58 кварталов. При этом принцип деления города на 12 частей сохранился. Позже полицейские участки были созданы во всех городах империи. Все излишние полицейские структуры и должности были упразднены в целях снижения казенных расходов. Одновременно впервые был создан резерв полиции в качестве учебного подразделения для первичной подготовки вновь поступавших на службу в полицию.В декабре того же года для несения патрульно-постовой службы была создана полицейская стража, состоявшая из околоточных надзирателей и городовых. Тогда же было разрешено состав городовых комплектовать из числа желающих добровольно служить по вольному найму. С той поры путь в полицию был открыт не только для отставных армейских нижних чинов, но и всех других, физически годных и способных нести полицейскую службу. Сословные состояния учитывались, но не являлись препятствием при поступлении на службу в полицию. Все новички должны были проходить обязательную начальную полицейскую подготовку в школе полицейского резерва.В рассматриваемый период полицейские силы империи дополнялись новыми службами и подразделениями, что сопровождалось ростом общей численности полиции. С 1880 года департаменту полиции подчинялись охранные отделения, полицейские службы, отделения уголовного сыска, адресные столы и пожарные команды. В состав МВД, помимо перечисленных структур, входили специализированные подразделения полиции (речной, ярмарочной, портовой, железнодорожной) и полицейская стража. Имела полиция и свою заграничную службу.Местные полицейские структуры, как правило, подчинялись губернскому полицмейстеру. Полицмейстеры из военных обычно имели чин полковника или генерал-майора, но числились на службе в полиции и носили полицейскую форму. Гражданские чиновники на таких должностях пребывали в чинах статского или действительного статского советника, что соответствовало V или IV классам согласно Табелю о рангах.Однако в ряде крупных городов руководство полицией осуществлял градоначальник. На должность градоначальника обычно лично императором назначались военные чины и гражданские чиновники в ранге генерала или действительного статского советника. В обеих столицах эти должности часто занимали свитские чины из генерал-адъютантов императора.В целом, проведенная во второй половине XIX века реформа правоохранительной системы империи привела к формированию новой полицейской структуры. Перемены затронули многие стороны полицейской службы, среди которых можно назвать следующие:- созданы единые уездные полицейские управления во главе с исправниками;- изменены принципы комплектования полиции: взамен нижних армейских чинов, негодных к строевой службе и направлявшихся на службу в полицию в порядке отбывания воинской повинности, после военной реформы 1874 года, отменившей рекрутский набор, был введен принцип вольного найма в полицию по контакту;- увеличено жалование, введены пенсии, награждения за выслугу и иные льготы для большей привлекательности службы в полиции по вольному найму;- пересмотрены функции полиции, часть из которых были переданы в другие правоохранительные структуры. Так, следственные действия возлагались на судебных следователей, а хозяйственные функции, благоустройство городов, продовольственное дело, контроль за состоянием дорог было передано в ведение земств и органов городского самоуправления;- предписано было иметь полицейский резерв (учебные команды) в уездах;- укреплено низовое звено полиции за счет введения должностей участковых урядников в уездах, а в городах увеличена численность околоточных надзирателей. Кстати, новая инструкция околоточным надзирателям, утвержденная министром внутренних дел, возлагала даже на дворников некоторые вспомогательные полицейские функции. Помимо дворников, среди осведомителей и добровольных помощников полицейских было немало швейцаров, извозчиков, официантов и других лиц, как правило, из сферы обслуживания.В свое время император Павел I определил, что полицейские силы относятся к гражданскому ведомству. До этого полиция обычно комплектовалась из офицеров и отслуживших низших чинов. Поэтому долгое время в империи сохранялась смешанная система комплектации полицейских подразделений и служб как за счет военных, так и путем вольного найма на гражданские должности.Согласно Уставу о службе по определению от правительства (1896 г.), при поступлении на государственную службу принимался во внимание и, при необходимости, проверялся уровень познаний кандидата. Если требовались по должности специальные знания, то они подвергались особому испытанию и проверке способностей сроком до 4-х месяцев. Этим же документом особо определялось, что российское юношество в возрасте от 10 до 18 лет должно проходить обучение и воспитание в российских учебных заведениях. Допускалось получение домашнего образования «со сдачей испытаний в гимназии», как тогда называли экзамены. В противном случае юноши, несмотря на происхождение и сословные привилегии, лишались права поступления на гражданскую службу в Российской империи.Служба в полиции регулировалась гражданским законодательством империи. На полицейских чинов распространялись все положения о гражданской государственной службе, хотя по уже сложившейся традиции на службу в полицию могли поступать и военные чины. Такие условия поступления на службу были не во всех правоохранительных структурах империи. Например, в 1867 году на службу в Корпусе жандармов могли претендовать только армейские военные чины с образованием и стажем службы в строю не менее 5 лет. Позже ценз по выслуге снизили до 2-х лет. При этом надо было пройти предварительные испытания и сдать экзамены при штабе Корпуса жандармов. Несмотря на известное негативное отношение к «голубым мундирам» в обществе и в войсках, желавших перевестись из армии в жандармы всегда было больше, чем требовалось. Что касается вакансий нижних жандармских чинов, то они замещались исключительно отставными унтер-офицерами, которые принимались на сверхсрочную службу с обязательством прослужить в жандармерии не менее 5 лет. В 1880 году Отдельный корпус жандармов со штатом в 520 офицеров и 6187 нижних чинов вошел в состав МВД империи. Помимо политического сыска жандармам вменялась и борьба с уголовной преступностью. Особой задачей являлось поддержание правопорядка на транспорте.Несмотря на то, что стал возможным вольный найм на должности в полицию, на службу брали далеко не всех. Так, даже желавшие поступить околоточным надзирателем, должны были отвечать следующим требованиям:• от роду иметь 25 - 40 лет;• крепкое здоровье и телосложение;• рост не менее 2 аршин 6 вершков (от 169 см.);• преимущественно русский, православный (иудеев не принимали вообще);• свидетельство об окончании курса трехклассного городского или уездного училища;• в ходе бесед оценивалось общее развитие, умение грамотно и логично излагать свои мысли устно и на бумаге (проводилось письменное испытание).Обязательным условием были положительные сведения о кандидате от полиции по месту проживания, а для отставных нижних воинских чинов – аттестация или рекомендация из полка. Так что получить личную номерную нагрудную бляху или жетон полицейского в Российской империи было непросто.Юрист Т.Л. Матиенко в своей докторской диссертации, посвященной организации сыска в России, выделяет 4 основных исторических этапа развития сыскного дела, начиная с IX века. А исследователь Лядов А.О. называет 3 таких периода, начиная с XV века. При этом принято считать, что в начальный период на территориях русских княжеств осуществлялись лишь отдельные функции уголовного преследования. С появлением Разбойного приказа (1539 г.), а затем Приказа сыскных дел (1687 г.) эта работа упорядочилась, однако, как и прежде, осуществлялась в рамках других функций власти. Конечно, в те годы формировались лишь зачатки будущей сыскной полиции империи. Создание уголовного сыска (позже его синонимом стало понятие «розыск») в виде особого вида правоохранительной деятельности и самостоятельной функции российской уголовной юстиции происходит во второй половине XIX − начале XX века. Объективно это подтверждается следующими историческими фактами: 1) в полиции были созданы штатные структуры сыскных отделений; 2) были законодательно оформлены специальные положения и нормы регулирования функции сыска; 3) стали активно разрабатываться и применяться в процессе сыска специальные методы и способы: негласное наблюдение, криминалистические исследования, агентурные и иные способы получения оперативной информации.В своих публикациях офицер современной российской полиции Р. Очур отмечает, что приказом по полиции от 31 декабря 1866 года была впервые учреждена в полицейском штате столицы империи сыскная часть в составе 22 человек. Возглавлял новое подразделение начальник сыскной полиции. К оперативному составу относились 4 чиновника для поручений и 12 полицейских надзирателей. Дозволялось в установленных пределах брать на службу внештатных сотрудников. Однако для города с населением примерно 500 тыс. человек такая численность сыщиков была недостаточна.Спустя 3 месяца столичный обер-полицмейстер генерал Ф. Трепов представил на утверждение штат нового подразделения в составе городской полиции. Штатным расписанием определялась численность сотрудников, их должности и чины, а также денежное содержание. Начальнику сыскной полиции было установлено 1500 рублей жалованья и дополнительно 700 рублей столовых денег и 600 рублей на разъездные расходы. Квартира предоставлялась от казны. Был установлен чин по должности VI класса, равный армейскому полковнику.Чиновникам для поручений установили жалованье 1000 рублей и дополнительно: столовые деньги – 500 рублей, квартирные – 300 рублей и на всех 600 рублей на поездки или по 150 рублей каждому. По должности установили VII классный чин, равный в гражданской службе надворному советнику или военному чину подполковника. Такое же жалованье и другие равные денежные выплаты (кроме разъездных) были у делопроизводителя. Кстати, и такой же классный чин. Полицейский надзиратель получал 450 рублей в жалованье без каких-либо доплат. Имели XIV (низший) классный чин, соответствовавший коллежскому регистратору на гражданской службе и прапорщику в армии.Для сравнения приведем размеры годового офицерского жалованья того же периода. Упомянутые военные чины получали: армейский полковник – 750 рублей, подполковник – 580 рублей, прапорщик – 300 рублей. Полицейские оклады в ту пору, как видим, были выше.Дополнительно сметой расходов предусматривалось 2200 рублей на канцелярские траты и оплату вольнонаемных писцов. К тому же в распоряжении обер-полицмейстера столицы имелось 8000 рублей на оперативные расходы сыщиков.В сыскной части скапливались все сведения о преступлениях, преступниках, подозрительных лицах и другие оперативно-розыскные материалы. На их основании ежедневно составлялись рапорты о всех происшествиях в столице и принимаемых мерах. За сыскную канцелярию отвечали делопроизводитель и два его помощника (старший и младший). Вместе с ними трудился чиновник «стола приключений». Он вел особый журнал обо всех происшествиях и преступлениях в столице, готовил ежедневные рапорта и, при необходимости, всеподданнейшие записки на имя царя. По этой должности полагался IX классный чин (титулярный советник или штабс-капитан). Годовое жалованье составляло 400 рублей, столовые и квартирные деньги – соответственно 200 и 150 рублей. Надо сказать, что вся эта, казалось бы, бумажная работа, требовала хорошего образования, умения грамотно и по существу излагать суть произошедшего, навыка самостоятельной работы и определенных аналитических способностей.Создание столичной сыскной полиции положило начало формированию оперативно-розыскных подразделений во всей системе МВД империи. На местах ситуация по созданию сыскных структур затянулась и существовала в разных формах. Так, сыскное отделение в полиции Баку долгое время существовало лишь на бумаге. Штат был заполнен только в 1908 году после проведенной проверки состояния сыскных отделений в империи.При этом при проверках отмечалась высокая текучесть кадров среди сыщиков. Причины были самые разные. Например, из сыскного отделения полиции г. Киева, по данным А.О. Лядова, в 1906 году выбыло:- за переходом на другие должности - 3;- уволено по прошениям - 5;- уволено в дисциплинарном порядке -16;- умерло - 1;- изувечено преступниками -1;- подвергнуто взысканиям в административном порядке -11;- заболело расстройством психической сферы вследствие переутомления - 2.Итого в течение года выбыло 39 человек или в среднем службу в полиции покидали по 3 сыщика в месяц. Если учесть, что в этот период в штате киевского сыскного отделения было 23 сотрудника, то за год его состав практически дважды обновился.К сожалению, в ходе реформы общеуголовного сыска в 1907−1908 годах после известных революционных событий были допущены серьезные ошибки, мешавшие в борьбе с уголовной преступностью. Учрежденные отделения сыска в канцеляриях городских полицмейстеров привели к децентрализации всей системы сыска. С ущербом для дела сыска были объединены дознание и розыск в функционале сыскных отделений. При определении штатов отделений сыска не был учтен рост преступности в империи, в результате сил и средств у сыщиков было недостаточно. Города империи были разделены на 4 разряда в зависимости от численности населения. Всего было создано 89 сыскных отделения в составе полицейских управлений в губерниях и крупных городах империи. На результатах работы сказывалось и отсутствие системы профподготовки чиновников сыскных отделений. Ситуацию не выправил даже принятый в 1908 году специальный правовой акт об организации сыскной части и «Инструкция чинам сыскных отделений» 1910 года.Продолжение следует...