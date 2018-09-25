Украина включила самоликвидатор: Киев открыл «венгерский фронт»

Ставший в последнее время необыкновенно говорливым глава украинского дипломатического корпуса Павел Климкин объявил, что Закарпатье превращается в зону нового конфликта и может «пойти по пути Донбасса». По словам Климкина, Закарпатье — «очень рискованный регион с точки зрения гибридных методов».Он подчеркнул, что бездействие Киева в этом вопросе может в конечном итоге очень дорого обойтись. В том числе и потому, что подобные риски есть и в других регионах, «где есть нацменьшинства — румынская, болгарская общины».Из контекста выступления главы МИД можно понять, что под «действиями», которые должен осуществлять Киев, надо понимать не поиск компромисса с живущими в Закарпатье, не изучение и защиту потребностей национальных меньшинств, а репрессии и подавление.Исходя из этого, внефракционный депутат Украины ВР Виктор Балога, представляющий Закарпатье, заявил, что главу МИД Украины Климкина после данного выступления необходимо отправить в отставку.По словам депутата, в Закарпатье «веками мирно живут, работают, делают вино, ходят друг к другу в гости» и этнические украинцы, и представители национальных меньшинств.«Я считаю, что Порошенко должен отправить в отставку Климкина. Это не уровень дипломата. Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество», — сказал он.Следует отметить, что слова Климкина о бездействии Киева едва ли справедливы, поскольку из Закарпатья приходят сообщения о жестких зачистках провенгерских и русинских движений со стороны украинских спецслужб и полиции. Идут обыски и задержания. В частности, в сети обнародовано видео задержания жителя Закарпатья с венгерским флагом, на котором видно, как сотрудники СБУ не только избивают гражданина, но и глумятся над национальным символом венгров.А ранним утром 22 сентября в городе Виноградове Закарпатской области во двор депутата городского совета, этнической венгерки и участницы венгерского движения Элис Сидей во двор забросили взрывное устройство – вероятно, ручную гранату. Взрывом поврежден фасад дома и бетонные лестницы.Депутат сообщила, что вероятно, причиной этого преступления являются «политические мотивы».«Я дала показания полиции. Есть три версии. Это все политическое. Кому-то я мешаю», — рассказала Сидей.Есть основания полагать, что и это покушение, и идущие задержание и обыски есть не что иное, как массированная акция устрашения, адресованная венгерскому меньшинству, а также другим потенциальных «сепаратистам» — живущим на Украине полякам, румынам, болгарам, словакам и чехам.Впрочем, запугивание получается не очень: в сети появился ролик, на котором жители Мукачево в ответ на действия эсбэушников глумятся над украинским флагом.Так что действия Киева, за которых ратует Климкин, только ухудшают ситуацию, усиливая напряжение и взаимные претензии.Принято считать, что нынешний кризис в Закарпатье усилился после появления в сети видео, на котором запечатлено получения венгерских паспортов украинскими гражданами в консульстве Венгрии городе Берегово. Получатели венгерского паспорта дают присягу на верность Венгрии, а венгерские дипломаты советуют скрывать паспорт от украинской власти.Впрочем, эта рекомендация может быть связана просто с соображениями личной безопасности.Так, пятеро граждан Украины, которые получили венгерские паспорта в Закарпатье, уже попали в проскрипционные списки украинского террористического сайта «Миротворец».«Первая пятерка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в «чистилище». Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены», — говорится в сообщении на сайте.Как бы то ни было, но появившийся в сети ролик о получении паспортов вызвал волну возмущения в националистической среде и обвинения в адрес СБУ в бездействие.Так что, возможно, обнародование ролика с жестким задержанием активиста венгерского движения могло быть целенаправленным «сливом» СБУ, чтобы показать обществу свою активную работу по борьбе с сепаратизмом в Закавказье.Между прочим, СМИ утверждают, что Венгрия выдала уже более 100 тысяч паспортов гражданам Украины. Среди них не только этнические венгры, но и русины, и словаки, полагающие, что Будапешт будет более бережно относиться к их правам, чем Киев. Среди новоиспеченных венгерских граждан немало украинцев, которые видят в получении венгерского гражданства возможность совершить свою личную евроинтеграцию.То есть дискриминация национальных меньшинств, навязывание украинского национализма в качестве государственной идеологии и просто неуверенность в завтрашнем дне порождают у людей стремление обезопасить себя, подготовив «запасной аэродром». Плюс к этому паспорт страны, члена ЕС, открывает возможности для работы на территории Евросоюза.Но Киев реагирует на это привычно – террором. Очевидно, что, кроме террора и лжи, других инструментов для выстраивания отношений с собственными гражданами у него нет.Было бы странным, если бы этой ситуацией не стали пользоваться западные соседи Украины, некоторые земли которой ранее находились под их суверенитетом.Так, например, вслед за Венгрией планирует выдавать свои паспорта жителям Закарпатья Чехия. Об этом сообщает украинское издание «Mukachevo.net», указывая, что Прага готовит поправку в закон, которая позволит потомкам чехословацких мигрантов получить чешское гражданство по упрощенной процедуре.Украинские журналисты отмечают, что это позволит многим закарпатцам претендовать на гражданство Чехии, «поскольку Закарпатье под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии с 1919 по 1938 годы».Некие территориальные ожидания отмечаются также у Польши и Румынии. На днях депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «ZIK» заявил, что для реализации своих претензий люди воспользуются начинающимся на Украине религиозным противостоянием. Или, вернее, переходом его в горячую фазу. «Если Порошенко продолжит свой курс в следующей каденции, Украины как таковой не будет. Потому что последняя карта, которую он начал разыгрывать – религиозная, приведёт к глобальной катастрофе. Даже если произойдёт какая-то автономия церкви, это будет означать, что начнут отнимать храмы, что приведёт к гражданским конфликтам», – заявил нардеп.«Я недавно вернулся из Венгрии, был в Польше… В неформальной беседе венгерские политики заявили, что считают, что эта территория скоро станет их. Что те глобальные потрясения, которые произойдут в Украине, приведут к тому, что конфликт будет всеобъемлющий, и кто куда добежит – там его территория и будет. Они все претендуют на свои исторические территории, и этот конфликт может быть раскачан только на религиозной почве», – предупредил Евгений Мураев.Возвращаясь к активности Павла Климкина, можно отметить, что он своими отнюдь не дипломатическими выпадами в адрес соседей, фактически развязывает руки Будапешту.Напомним, что глава украинского МИДа пригрозил венгерскому консулу высылкой с Украины. На что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, комментируя угрозы со стороны своего украинского коллеги, заявил, что Венгрия будет рассматривать высылку своего дипломата с Украины как недружественный жест со стороны Киева, который изменит отношения между двумя странами.В то же самое время можно не сомневаться, что продолжение и усиление репрессий против «сепаратистов» в Закарпатье не то что позволит, а просто заставит Венгрию, а, возможно, и Словакию, защитить соплеменников, а теперь и сограждан.Климкин уверяет, что Венгрия действует в интересах России. Странный «интерес»: территорию, часть населения которой составляют русские люди, отдать стране, входящей в НАТО!Если же, по логике Климкина, принять, что в интересах России все, что вредит Украине, то придется признать, что Кремлю верно, до полного самозабвения, служит киевский режим, ведущий страну к быстрой и неизбежной гибели.