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ВМС Украины: Наши корабли по курсу в Азовское море сопровождала армада РФ

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В ВМС Украины отчитались о прохождении поисково-спасательного судна «Донбасс» и буксира «Корец» через Керченский пролив. На что делается главный акцент, так это на то, что ВМСУ не направляли соответствующего уведомления Российской Федерации. Об этом факте с пафосом сообщает пресс-служба украинских военно-морских сил.

Из заявления:
При этом военно-морские силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали своё право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений.





Далее утверждается, что переход через Керченский пролив проходил «в сложной обстановке». Такой обстановкой в ВМСУ назвали сопровождение своих судов российским разведывательным кораблём «Приазовье» и пограничными «Дон» и «Аметист».

Из заявления пресс-службы ВМСУ:
В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолёты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах. Кроме того, силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов. 20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.


Ещё одним «опасным инцидентом» было названо то, что сближение с транспортником Ан-26 ВМСУ допустил истребитель Су-27 ЧФ РФ над акваторией Чёрного моря.

Далее заявлено, почему пресс-служба сообщила об этом фактически спустя несколько суток после «опасных инцидентов». Объяснение выглядит следующим образом:
Просим прощения, что официальная информация была предоставлена с задержкой, это было обусловлено обеспечением безопасности экипажей кораблей.


И снова майданный пафос:
Военно-морские силы Украины не позволят стране агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером.


На этом фоне президент Украины поздравил украинские корабли, прошедшие через Керченский пролив, с «безупречно выполненным приказом». Порошенко заявил, что «Корец» и «Донбасс» станут частью новой базы флота Украины на Азовском море. Напомним, что ранее в Бердянск были доставлены артиллерийские катера. Доставка осуществлялась по суше.
Использованы фотографии:
Укрмилитари
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10 комментариев
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  1. андрей юрьевич Онлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 05:58
    +2
    президент Украины поздравил украинские корабли, прошедшие через Керченский пролив, с «безупречно выполненным приказом»
    всем хероям- сала !
    1. Злой543 Онлайн
      Злой543 Сегодня, 06:04
      +1
      Все как всегда ожидаемо.

      "А на деле потом заявят что показали нам силу и мощь украинского флота" вчера написал
      1. Masya Masya Онлайн
        Masya Masya Сегодня, 06:14
        +2
        силу и мощь украинского флота"

  2. kartalovkolya Офлайн
    kartalovkolya Сегодня, 06:03
    +2
    А вот правду от "киевских скакунов" о том, как проходили их "лохани" через Керченский пролив мы похоже не скоро узнаем,но похоже сильно просили Россию пропустить...(а теперь празднуют "перемогу" ,ну прямо по-Лавровски :")!
  3. Наблюдатель2014 Онлайн
    Наблюдатель2014 Сегодня, 06:05
    +1
    Это переход двух корыт теперь войдёт в историю как исторический.Да шо там говорить .Памятник нужно будет поставить и кино снять laughing
  4. Masya Masya Онлайн
    Masya Masya Сегодня, 06:07
    +2
    не понимаю, в чем тогда истерика такая со стороны краины? recourse шляются туда сюда...ещё и в перемогу себе записывают...
  5. Горный стрелок Онлайн
    Горный стрелок Сегодня, 06:16
    0
    На кадрах видно, что "Донбасс" идёт на буксире. Под мостом. Он вообще не на ходу? Зачем его "загоняют" в эту лужу? В Одессе места нет?
  6. sgr291158 Онлайн
    sgr291158 Сегодня, 06:20
    0
    Две старые калоши еле еле проползли через пролив, а шуму то на весь мир. Наверное ждут похвалы от своих хозяев.
  7. Lantau Онлайн
    Lantau Сегодня, 06:21
    0
    Два кабельтова прекрасная дистанция для расхождения... Я бывало и меньше расходился. Видимость хорошая, ситуация под контролем... Что не так?)
  8. Jerk Онлайн
    Jerk Сегодня, 06:24
    0
    Цитата: андрей юрьевич
    всем хероям- сала !

    В оригинале - "хироям-саван"