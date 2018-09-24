ВМС Украины: Наши корабли по курсу в Азовское море сопровождала армада РФ

При этом военно-морские силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали своё право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений.

В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолёты страны агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе на предельно низких высотах. Кроме того, силы страны агрессора допустили ряд опасных инцидентов. 20 сентября около 17:00 разведывательный корабль РФ «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами на дистанцию 2-х кабельтов, чем грубо нарушил требования международных правил и создал крайне опасную ситуацию.

Просим прощения, что официальная информация была предоставлена с задержкой, это было обусловлено обеспечением безопасности экипажей кораблей.

Военно-морские силы Украины не позволят стране агрессору сделать Азовское море своим внутренним озером.

В ВМС Украины отчитались о прохождении поисково-спасательного судна «Донбасс» и буксира «Корец» через Керченский пролив. На что делается главный акцент, так это на то, что ВМСУ не направляли соответствующего уведомления Российской Федерации. Об этом факте с пафосом сообщает пресс-служба украинских военно-морских сил.Из заявления:Далее утверждается, что переход через Керченский пролив проходил «в сложной обстановке». Такой обстановкой в ВМСУ назвали сопровождение своих судов российским разведывательным кораблём «Приазовье» и пограничными «Дон» и «Аметист».Из заявления пресс-службы ВМСУ:Ещё одним «опасным инцидентом» было названо то, что сближение с транспортником Ан-26 ВМСУ допустил истребитель Су-27 ЧФ РФ над акваторией Чёрного моря.Далее заявлено, почему пресс-служба сообщила об этом фактически спустя несколько суток после «опасных инцидентов». Объяснение выглядит следующим образом:И снова майданный пафос:На этом фоне президент Украины поздравил украинские корабли, прошедшие через Керченский пролив, с «безупречно выполненным приказом». Порошенко заявил, что «Корец» и «Донбасс» станут частью новой базы флота Украины на Азовском море. Напомним, что ранее в Бердянск были доставлены артиллерийские катера. Доставка осуществлялась по суше.