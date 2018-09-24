Двойное поражение "ЕР" от ЛДПР. Губернаторский "синий пояс"?

Сергей Фургал

Владимир Сипягин

Реальность такова, что по итогам губернаторских выборов в отдельных регионах страны представители партии парламентского большинства в РФ, потерпели поражение. Так, на выборах главы Хабаровского края победу празднует представитель ЛДПР Сергей Фургал. В борьбе с действующим губернатором Вячеславом Шпортом он набрал около 70% голосов избирателей, пришедших на участки для волеизъявления. У единороса Шпорта менее 28% голосов поддержки.Фиаско на выборах потерпела кандидат от «ЕР» и во Владимирской области. Действующий руководитель региона Светлана Орлова проиграла избирательную гонку во второму туре выборов представителю ЛДПР Владимиру Сипягину. По данным Центризбиркома, у Орловой около 37,5%, у Сипягина – 57% голосов владимирских избирателей.Эксперты отмечают, что такой расклад нужно рассматривать не как победу ЛДПР на региональных выборах, а именно как поражение «Единой России» с существенным снижением уровня доверия этой политической силе в РФ. В пользу этого говорит тот факт, что многие опрошенные избиратели в регионах, где победу празднуют члены партии Владимира Жириновского, имеют слабое представление о том, какую программу развития представили кандидаты в губернаторы. По сути, имело место протестное голосование, которое и привело к победе оппозиционных сил. Причины - понятны: последние инициативы "ЕР", продвигаемые в стране.При этом остаётся открытым вопрос относительно того, насколько оппозиционными являются те силы, которые направят своих представителей на губернаторство в регионы? Если более конкретно: смогут ли эти партии через своих представителей проводить те свои инициативы, которые содержатся в их программах, не оглядываясь на всё ту же партию парламентского большинства?