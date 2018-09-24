Израиль не признал факты из отчёта Минобороны России: "F-16 уже вернулись"

Самолёты ВВС ЦАХАЛ не прятались за какими-либо другими самолётами, так как они находились в воздушном пространстве Израиля в момент, когда сирийские ПВО сбили российский Ил-20. Крушение российского самолёта в результате действий сирийских ПВО является тяжелой трагедией, и мы разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также боль всех российских граждан.

Военное командование Израиля не соглашается с выводами российского министерства обороны по поводу трагедии с Ил-20 ВКС России, фактически отвергая данные объективного контроля, предъявленные РФ. В ЦАХАЛ продолжают заявлять, что на момент нанесения удара ЗРК С-200 сирийских ПВО все израильские самолёты находились в воздушном пространстве Израиля, покинув зону проведения операции над восточной частью Средиземноморья.Из материала пресс-службы израильского военного ведомства:Такого рода заявления опубликованы в Твиттер-аккаунте израильского военного ведомства после брифинга, который накануне провёл в Минобороны официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.В одном из твитов говорится, что механизм по предотвращению конфликтов в воздухе был задействован в соответствующие временные рамки. Добавлено, что механизм отработан в течение 2,5 лет.Отмечено, что командующий ВВС Израиля передал российским коллегам подробный отчёт о событиях того рокового дня. В отчёте утверждается, что С-200 войск ПВО Сирии был применён "уже после того, как израильские F-16 завершили нанесение ударов по объектам «Хизбаллы» и КСИР (Корпус стражей исламской революции) на территории Сирии".Другими словами, данные средств объективного контроля Израиля оспаривает Минобороны РФ, а данные российских средств объективного контроля оспаривает Израиль.