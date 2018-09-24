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Израиль не признал факты из отчёта Минобороны России: "F-16 уже вернулись"

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Военное командование Израиля не соглашается с выводами российского министерства обороны по поводу трагедии с Ил-20 ВКС России, фактически отвергая данные объективного контроля, предъявленные РФ. В ЦАХАЛ продолжают заявлять, что на момент нанесения удара ЗРК С-200 сирийских ПВО все израильские самолёты находились в воздушном пространстве Израиля, покинув зону проведения операции над восточной частью Средиземноморья.

Израиль не признал факты из отчёта Минобороны России: "F-16 уже вернулись"


Из материала пресс-службы израильского военного ведомства:
Самолёты ВВС ЦАХАЛ не прятались за какими-либо другими самолётами, так как они находились в воздушном пространстве Израиля в момент, когда сирийские ПВО сбили российский Ил-20. Крушение российского самолёта в результате действий сирийских ПВО является тяжелой трагедией, и мы разделяем скорбь тех, кто потерял родных и близких, а также боль всех российских граждан.



Такого рода заявления опубликованы в Твиттер-аккаунте израильского военного ведомства после брифинга, который накануне провёл в Минобороны официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

В одном из твитов говорится, что механизм по предотвращению конфликтов в воздухе был задействован в соответствующие временные рамки. Добавлено, что механизм отработан в течение 2,5 лет.

Отмечено, что командующий ВВС Израиля передал российским коллегам подробный отчёт о событиях того рокового дня. В отчёте утверждается, что С-200 войск ПВО Сирии был применён "уже после того, как израильские F-16 завершили нанесение ударов по объектам «Хизбаллы» и КСИР (Корпус стражей исламской революции) на территории Сирии".

Другими словами, данные средств объективного контроля Израиля оспаривает Минобороны РФ, а данные российских средств объективного контроля оспаривает Израиль.
Использованы фотографии:
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187 комментариев
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  1. Вождь краснокожих Офлайн
    Вождь краснокожих Сегодня, 06:54
    -15
    И боюсь, доказать что либо обратное уже не удастся. МО это такие структуры, когда в любой момент можно заявить - "это уже засекреченная информация".
    1. Быков. Офлайн
      Быков. Сегодня, 07:27
      +20
      Цитата: Вождь краснокожих
      И боюсь, доказать что либо обратное уже не удастся. МО это такие структуры, когда в любой момент можно заявить - "это уже засекреченная информация".

      И так было ясно, что евреи будут изворачиваться и отпираться.
      1. Аристарх Людвигович Офлайн
        Аристарх Людвигович Сегодня, 07:39
        -8
        Мне особенно нравится аргумент МО о "предупредили всего за минуту". Это прям как расписаться в собственной беспомощности. Т.е. грубо говоря они не могут отслеживать обстановку в небе. Я то думал,что у нас всё современное и С-400, а оказывается, все держится на телефоне. Без него командование на АБ Хмеймим слепые как котята и не знают чем заняты невероятно умные и профессиональные сирийские пвошники.
        1. Сыщик Онлайн
          Сыщик Сегодня, 08:03
          +13
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Мне особенно нравится аргумент МО о "предупредили всего за минуту". Это прям как расписаться в собственной беспомощности. Т.е. грубо говоря они не могут отслеживать обстановку в небе. Я то думал,что у нас всё современное и С-400, а оказывается, все держится на телефоне. Без него командование на АБ Хмеймим слепые как котята и не знают чем заняты невероятно умные и профессиональные сирийские пвошники.


          Вот читать подобные посты просто противно - "а я то думал..." Вот вы действительно начали бы думать если собственно говоря не пишите подобную чепуху сознательно! В особенности после того, как нашими военными были представлены подробнейшие данные объективного КОНТРОЛЯ! Контроль это не телефон сообщаю вам на всякий случай! Речь шла о предупреждении о нанесении удара. Т.е. применении силы. Об этом с Израилем были договоренности, которые они изволили вероломно нарушить. Вот по этому и написал - были.
          1. Аристарх Людвигович Офлайн
            Аристарх Людвигович Сегодня, 08:30
            -10
            Цитата: Сыщик
            Об этом с Израилем были договоренности, которые они изволили вероломно нарушить

            Судя по логике Минобороны конечно да. Израиль ведет себя не по понятиям, Россия разрешает бомбить своих союзников, а евреи Минобороны не позвонили и не поставили в известность. Командование АБ Хмеймим ждало звонка, а у ВМФ вообще был выходной - ну мало ли кто там над головой летает, темно же. А Ил-20 зачем в зону обстрела наше командование отправило? На схеме Конашенкова указано, что 4 израильских истребителя F-16 вошли в зону пуска планирующих бомб GBU-39 в 21:39 на расстоянии 90 км от сирийского побережья. Наш Ил-20 в это время летел над сирийской территорией в направлении с севера на юг и никоим образом не мог маскировать израильские самолеты. Минобороны были проинформированы в 21.39, а сирийцы начали стрелять в 21.51. Ил-20 они сбили в 22.03. Так что почти 25 минут не хватило на то,что бы Ил отвернул влево от опасной зоны, в которой стреляют сирийские пвошники.
            1. Сыщик Онлайн
              Сыщик Сегодня, 09:19
              +4
              Я не знаю, каким образом вам объяснить еще подробнее чем Конашенков. Вам даже сказали о том, что первоначальная информация израильтян о нанесении удара не соответствовала действительности. Пересмотрите брифинг МО еще раз и внимательнее. Если вам нравится позиция либеральных СМИ (газету не буду рекламировать) занявших, как всегда позицию "мы сами во всем виноваты мы все проиграли уйдите из Сирии и т.д." и израильского командования у которого виноваты все вокруг и "безответственные сирийцы и агрессивные иранцы" это безусловно дело ваших симпатий и предпочтений.
              Цитата: Аристарх Людвигович
              А Ил-20 зачем в зону обстрела наше командование отправило?

              Ну если руководствоваться вашими суждениями то зоной израильского обстрела вероятно является весь регион?! Плохо уворачиваемся или надо у евреев разрешения спрашивать где нам летать находясь при этом в Сирии на законных основаниях? Ил просто заходил на посадку - все! Мы в Сирии не по понятиям себя ведем, а до этого момента пытались договариваться с нами вроде, как тоже. Все меняется. Теперь про союзников. В этом регионе и в Сирии в частности масса игроков и всевозможных сил, которые воюют друг с другом и давно. Ситуация сложнее чем вы пытаетесь представить. Официально Израиль наносит удары по проиранским формированиям на территории Сирии действующим против Израиля либо потенциально являющимися его противниками, по конвоям доставляющим оружие этим силам и по местам складирования. Россия занимала позицию подчеркнутого невмешательства в ирано - израильские разборки. С одной стороны отказывая Израилю в попытках склонить Россию на свою сторону и выдворить Иран из Сирии, с другой говоря нет Ирану на постоянные просьбы поставить в Сирию современные ЗРК... До определенного времени полагая, что и с теми и с другими у нас по крайней мере нормальные отношения... Израиль своей подлостью подставился первым. Еще есть какие то вопросы?!
              1. Аристарх Людвигович Офлайн
                Аристарх Людвигович Сегодня, 09:43
                -1
                Цитата: Сыщик
                Ил просто заходил на посадку - все!

                В 21.51 ИЛ-20 находясь над АБ Хмеймим получает команду идти по прямой в район Тартуса и с правым разворотом строить схему захода на посадку. А в это время там уже работает сирийская ПВО и вот в эту зону направили Ил-20.
                1. дрозд Онлайн
                  дрозд Сегодня, 10:44
                  0
                  Цитата: Аристарх Людвигович
                  Цитата: Сыщик
                  Ил просто заходил на посадку - все!

                  В 21.51 ИЛ-20 находясь над АБ Хмеймим получает команду идти по прямой в район Тартуса и с правым разворотом строить схему захода на посадку. А в это время там уже работает сирийская ПВО и вот в эту зону направили Ил-20.


                  а почему вы скромно умалчиваете о движеннии Ф16 в сторону Ил 20...когда все звено болтается на удалении и ставит помехи.. объясните мне этот маневр..вариант опознования воздушного судна как версия уже рассматривался. и еще малюсенький нюанс неозвученный.. этот маневр истребитель делал с включенной системой постановки помех или нет..
              2. ender Онлайн
                ender Сегодня, 10:32
                -1
                ещё как есть.
                Россия занимала позицию подчеркнутого невмешательства в ирано - израильские разборки.

                Израиль своей подлостью подставился первым.


                элементарный вопрос:- зачем Израилю подставляться?
                1. дрозд Онлайн
                  дрозд Сегодня, 10:57
                  0
                  Цитата: ender
                  ещё как есть.
                  Россия занимала позицию подчеркнутого невмешательства в ирано - израильские разборки.

                  Израиль своей подлостью подставился первым.


                  элементарный вопрос:- зачем Израилю подставляться?


                  элементарный ответ.. Израиль не самостоятельное государство... без поддержки США ВАс раздербанят как тузик грелку... желающих там пруд пруди.. вот и вынуждены были подставиться по указке... так как включая то т же Ил 20 ой как насолил он им в Идлибе.. поломав планы... так что ситуативно расчет и ставился на ухудшение отношений между Сирией Ираном и Россией..ну турки пока не пришей не приклей.. только союзнички как обычно сразу же заявили это не мы и пальчиком тыкнули в Вас... извини братка... у вас же много выходцев из России ты же знаешь насколько мы не то чтобы злые.. память у нас хорошая..
          2. pru-pavel Онлайн
            pru-pavel Сегодня, 08:35
            -7
            Цитата: Сыщик
            В особенности после того, как нашими военными были представлены подробнейшие данные объективного КОНТРОЛЯ!



            А что такое в вашим понимании данные объективного контроля и кому и кем они были предоставлены? Или мультики с брифинга это и есть данные объективного контроля?
            1. FORS Онлайн
              FORS Сегодня, 09:55
              +5
              "Мультики" изготовлены для наглядности на основании данных с калек проводки целей, снимков экранов локаторов и других средств ОК. При необходимости предоставят оригиналы всех данных объективного контроля вс указанием времени, запись телефонных разговоров, радиообмен еврейских F-16.
            2. astepanov Офлайн
              astepanov Сегодня, 10:16
              +2
              Цитата: pru-pavel
              А что такое в вашим понимании данные объективного контроля и кому и кем они были предоставлены? Или мультики с брифинга это и есть данные объективного контроля?
              А вы хотите, чтобы персонально вам предоставили километровые "простыни" всех записей, распечаток и т.д.? Не много ли чести?
              Но ситуация вырисовывается странная и опасная. Президент говорит о "цепи роковых случайностей". Израиль настаивает, что всё было по уму, всех предупредили вовремя, а виноваты криворукие сирийские ПВОшники, шмалявшие направо и налево после того, как F-16 и след простыл. Наши военные отрицают данные Израиля и приводят аргументы, которые выглядят очень весомо. Ясно, что по меньшей мере двое из этой тройки врут - если не все трое, но хочется верить нашим военным.
              Правительство подставляет военных уже не в первый раз - и не проглядывает ли здесь конфликт МО и команды президента? К тому достаточно поводов: и то, что власть отмазалась за убийство российского летчика в Турции "помидорной войной", и утерлась после разгрома "ЧВК Вагнера" (ясно, что и там были военные, а не любители пейнтбола), и очень сомнительная расстановка должностей в МО, когда гражданским неучам поручают дела в чуждом им ведомстве по признаку "близости к телу". Очень не хотелось бы получить в итоге путч по типу Пиночетовского - даже и из самых благих побуждений.
          3. Стирбьорн Офлайн
            Стирбьорн Сегодня, 08:59
            +2
            Цитата: Сыщик
            Речь шла о предупреждении о нанесении удара. Т.е. применении силы.

            А как предупредить, если не по телефону? В чем чепуха-то? Пока вот рассчитывают на предупреждения, договоренности и тд и будут дальше нести потери. Ни турки, ни евреи, ни янки этим не заморачиваются, а рассчитывают, в первую очередь, на свои средства слежения. Поэтому и потери ихние, с нашими даже рядом не стоят.
            1. Сыщик Онлайн
              Сыщик Сегодня, 10:16
              +1
              Чепуха в том, что человек здесь объединяет такие позиции, как предупредить о намерениях т.е.об ударе и отслеживание ситуации в воздухе. Т.е.по логике вещей из того, что он пишет получается, что если нас ввели в заблуждение о месте удара и предупредили за минуту (чем нарушили ранее достигнутые договоренности) то мы не знали вообще, что творится в воздухе. Это не соответствует действительности. Если у товарищей ниже больше оснований доверять по тем или иным причинам (знать их не могу) или просто так израильской стороне, чем нашим военным это их личное дело. Переубеждать их желания не имею.
          4. Banshee Онлайн
            Banshee Сегодня, 09:23
            -7
            Цитата: Сыщик
            В особенности после того, как нашими военными были представлены подробнейшие данные объективного КОНТРОЛЯ!


            А где можно их увидеть? Или это "очень секретно"? И да, где все эти были операторы С-400, "Панцирей", корабельные?
            Да-да, те, которые "увидели" пуски с французского корабля, которых не было, зато не увидели самолеты, которые успешно отбомбились.
            А так-то да, во всем Израиль виновен.
            1. Аристарх Людвигович Офлайн
              Аристарх Людвигович Сегодня, 09:45
              -6
              Цитата: Banshee
              А так-то да, во всем Израиль виновен.

              Роман hi Здесь аудитория не хочет критически мыслить и анализировать. Если в кране не воды... Сейчас адепты пресс службы Минобороны России на эмоциях Вас заминусуют.
              Цитата: Banshee
              И да, где все эти были операторы С-400, "Панцирей", корабельные? Да-да, те, которые "увидели" пуски с французского корабля, которых не было, зато не увидели самолеты, которые успешно отбомбились.

              Вам от меня "+".
            2. BecmepH Онлайн
              BecmepH Сегодня, 11:01
              0
              Цитата: Banshee
              пуски с французского корабля, которых не было,

              А Вы откуда это знаете? Или у Вас собственные осведомленные источники?
        2. SGarnik Офлайн
          SGarnik Сегодня, 08:12
          -6
          Я то думал,что у нас всё современное и С-400, а оказывается, все держится на телефоне.

          У меня тоже закралась такая мысль. Думаю наши прежде чем поделится данными с сирийскими ПВО ,вынужденны получить добро от нашего командования.
        3. BoomAndroid Офлайн
          BoomAndroid Сегодня, 09:23
          -2
          Ты голову то напряги чуть чуть! Таких ситуаций было море! Просто может не дали команду, сбивать !
        4. Petrix Офлайн
          Petrix Сегодня, 10:39
          0
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Мне особенно нравится аргумент МО о "предупредили всего за минуту"

          Я предупреждаю. Израиль будет наносить удары и впредь. Позвоните кто может куда надо и сообщите МО, что будут бомбить и в этом месяце и в течении года и вообще пока там война - будут бомбить.
          Ну всё. Теперь МО предупреждены на годы вперёд! Теперь этой отговоркой не прикроются.
      2. Серый брат Офлайн
        Серый брат Сегодня, 07:45
        +10
        Цитата: Быков.
        И так было ясно, что евреи будут изворачиваться и отпираться.

        Классическая хуцпа.
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 08:00
          -11
          Кстати, а из Вас кто-нибудь вообще задумывался о том, что у сирийских военных на вооружении есть противокорабельные комплексы? Что, если бы они ошибочно шмальнули Бастионом, например по французскому фрегату FS «Auvergne» и утопили наш СКР или БПК? Кого бы обвинило в этом Минобороны?
          1. Silvestr Офлайн
            Silvestr Сегодня, 09:03
            +2
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Что, если бы они ошибочно шмальнули

            а если они шмальнули не ошибочно, а по умыслу? Никому такая гипотеза не пришла в голову?
            "Сана" пишет- "наконец-то Израиль за все заплатит"
            1. Shahno Онлайн
              Shahno Сегодня, 10:05
              -5
              Да, если так, то таки да...непонятно, чему радуются.
              1. Silvestr Офлайн
                Silvestr Сегодня, 10:07
                -1
                Цитата: Shahno
                Да, если так, то таки да...

                как там у Мулермана- " и не то, что "да"", и не то, чтобы "нет"
          2. spektr9 Офлайн
            spektr9 Сегодня, 09:39
            +1
            Что, если бы они ошибочно шмальнули Бастионом, например по французскому фрегату FS «Auvergne»
            Надо ЯО им поставить что бы ошибочно долбанули по вашему еврейскому государству, и все в мире наладиться
      3. Borets Офлайн
        Borets Сегодня, 08:41
        +7
        Израиль не признаёт вины в том , что они причастны к гибели людей. ВИНОВАТЫ! Т.к. бомбили территорию суверенного государства! Им там вообще нечего было делать, не бомбили бы Сирию, не сбили бы наш самолёт!
      4. Маз Онлайн
        Маз Сегодня, 09:59
        +2
        Ох робяты вы бы почитали комментарии русских израильтян в статьях израильских СМИ, там если ты не поддерживаешь версию Израиля то самое меньшее ты антисемит, далее мат, ругань, угрозы и призыв убираться вон. СМИ однозначно стоят на стороне тех , кто это все провернул над средиземкой. Тот журналист, что вначале сказал мол есть вина Израиля в гибели российских военных уже давно не слышен и забит антироссийской истерией. Да, Израиль нам теперь дважды не друг. Но наши тоже "хороши", профукали единую систему ПВО. Доигрались. Знали же, Израиль заботит только США и собственные уши. Допартнёрелись. 14 не пацанов , офицеров кадровых, не за хрен собачий. Израиль бы уже войну начал бы. И никто бы не посмел осудить.
    2. Сергей Медведев Офлайн
      Сергей Медведев Сегодня, 08:02
      +25
      Цитата: Вождь краснокожих
      И боюсь, доказать что либо обратное уже не удастся. МО это такие структуры, когда в любой момент можно заявить - "это уже засекреченная информация".

      Засекреченная информация - конёк Джейн Псаки, а наши много чего рассекретили, по ракете в обломках Боинга, например.
      Ответ Цахала такая же гнилая отмазка, как у наших форумчан, видимо у нас тут пасутся должностные лица израильской армии. А теперь сравниваем по пунктам обвинения:
      1. Обман по месту нанесения удара F-16. Запад Сирии вместо севера. Ответить просто нечего.
      2. Предупреждение о нанесении удара за 1 минуту ВКС считает ненормальным, Цахал считает нормальным. Я согласен с нашими.
      3. Цахал всё таки заявил, что их самолёты уже были воздушном пространстве Израиля. Тут конкретное противоречие с нашими. Верю нашим. Ведь израильтяне не провели никакого брифинга, не представили свои данные объективного контроля, даже мультика не нарисовали! Ну ёлы-палы.
      И вообще, у нас вот Конашенков представил позицию МО. А у АОИ - безликий твиттер-аккаунт. Даже предъявить за ложь некому. И удалить недолго, в случае чего.
      1. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
          1. mvg Офлайн
            mvg Сегодня, 09:49
            -2
            еще неопровержимые доказательства

            "Доказательства" может и Израиль преподнести (EL/M-2080 «Green Pine»), и США, у них там нехилая РЛС стоит (РЛС AN/TPY-2, в Негеве), сильнейшая на БВ.
            У нас таких там нет. И кому поверит мир?
            1. Ююка Онлайн
              Ююка Сегодня, 10:01
              +4
              Цитата: mvg
              еще неопровержимые доказательства

              "Доказательства" может и Израиль преподнести (EL/M-2080 «Green Pine»), и США, у них там нехилая РЛС стоит (РЛС AN/TPY-2, в Негеве), сильнейшая на БВ.
              У нас таких там нет. И кому поверит мир?


              Если бы могли - преподнесли... Да и какие доказательства нужны? Что они подставляли-не подставляли? Так главное не это, там целый ряд", как говорится мягко, "недружественных" шагов. Прямо или косвенно они все равно привели к трагедии.

              Мир очень объемное понятие... смотря что вы вкладываете в этот смысл. Если "тройка" Трус, Балбес и Бывалый ( Франция, США и Англия - можете сами распределить роли laughing ), так это даже не полмира. Это ложка дерьма(кратии) в бочке меда мировой. Мед-то как раз производят страны "третьего мира" или развивающиеся.

              Мир сейчас "верит" во вмешательство в выборы, "новичок", химатаки, до этого "оккупацию" Крыма, малазийский лайнер, психу Родченкову, пробирку с сибирской язвой... да мало ли еще "англичанка гадить будет"!
      2. Стирбьорн Офлайн
        Стирбьорн Сегодня, 09:02
        0
        Цитата: Сергей Медведев
        2. Предупреждение о нанесении удара за 1 минуту ВКС считает ненормальным, Цахал считает нормальным. Я согласен с нашими.

        Я считаю ненормальным рассчитывать на предупреждения ЦАХАЛ в районе боевых действий. Надо быть готовыми ко всему, включая прямой удар по своим объектам
      3. НИКНН Офлайн
        НИКНН Сегодня, 09:14
        +5
        Цитата: Сергей Медведев
        Ответ Цахала такая же гнилая отмазка, как у наших форумчан, видимо у нас тут пасутся должностные лица израильской армии. А теперь сравниваем по пунктам обвинения:
        1. Обман по месту нанесения удара F-16. Запад Сирии вместо севера. Ответить просто нечего

        И первое ну или нулевое в данном списке должно быть наверно , это :
        0. Израиль наносит удары по суверенному государству оправдывая себя как в детском саду " А они первые начали...."
      4. Ванёк Онлайн
        Ванёк Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: Сергей Медведев
        Даже предъявить за ложь некому


        Вооот. Вот ему можно:

        Цитата: Сергей Медведев
        безликий твиттер


        Цитата: Сергей Медведев
        даже мультика не нарисовали! Ну ёлы-палы.


        Сергей. Ну какие "ёлы-палы"? Это просто непечатное слово.

        Сергей Иванович hi
  2. Uncle Lee Офлайн
    Uncle Lee Сегодня, 06:55
    +11
    Да он всегда был спорщиком,
    Припрешь к стене - откажется !
  3. андрей юрьевич Офлайн
    андрей юрьевич Сегодня, 06:56
    +3
    я не пойму,где данные средств объективного контроля? что нам в уши льют ? никому уже веры нет.
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 06:59
      +8
      Да кто их на обозрение выставит то? Даже если наши все откроют, Израиль этого не сделает точно. Так и будет продолжаться- их будут обвинять, а они будут заявлять что сирийцы как из пулеметов стреляли в воздух, когда все уже улетели.
    2. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 07:49
      -3
      Цитата: андрей юрьевич
      я не пойму,где данные средств объективного контроля? что нам в уши льют ? никому уже веры нет.

      Просто вы не умеете верить, либо пытаеть разучить верить других, и то и то - печально...
  4. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 06:57
    -20
    Кто-то в минобороны не хочет отвечать за свои ошибки, даже ценой правды и отношений с Израилем.
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:02
      +26
      Цитата: merkavaa
      даже ценой правды и отношений с Израилем.

      Ты же уже разорвал отношение с Россией, какое тебе дело? Давай, до свидания! laughing
    2. Володин Офлайн
      Володин Сегодня, 07:02
      +33
      Действительно, никто в Минобороны Израиля не хочет ответить за свои ошибки даже ценой правды и отношений с Россией.

      Помехи не израильская авиация наводила? Не израильская авиация "тёрлась" у российской военной базы в Сирии? Помнится, как после трагедии с Ил-20 Израиль даже не признавал присутствия там своих F-16 - несколько суток отмалчивался.
      1. Ncplc Офлайн
        Ncplc Сегодня, 07:16
        -24
        Володин— уж лучше бы ваше МО молчало , чем такое говорить! Он говорит Израильские самолеты на высоте 10 км и удолении 90 км от Российской базы висели чуть ли не пол часа!!! И шо ни одна С-200;300:400 их не видела?? Так кто их после этого у вас купит?
        1. igorbrsv Офлайн
          igorbrsv Сегодня, 07:30
          +7
          А если видели, их что должны были сбить, чтобы были доказательства?
          1. Ncplc Офлайн
            Ncplc Сегодня, 07:36
            -17
            А как же единая система ПВО? Они тогда точно должны были знать где ИЛ , а где Ф , почему тогда вообще стреляли?
            1. merkavaa Офлайн
              merkavaa Сегодня, 07:45
              -16
              Цитата: Ncplc
              А как же единая система ПВО?

              Молчат про это, все равно Израиль виноват.
              Я не исключаю что и с 400 сработал.

              Вообще комичная даже ситуация "мы не виноваты ни в чем", жесть конечно. Все груди в медалях, а как дети.
              1. andj61 Онлайн
                andj61 Сегодня, 10:32
                0
                Цитата: merkavaa
                Молчат про это, все равно Израиль виноват.

                Каждый баран должен быть подвешен за собственные ... уши.
                Израиль виноват - хотя бы в нарушении договоренностей. Предупредил об ударе не заблаговременно, а за минуту; да и предупреждение было, мягко говоря, недостоверным - вряд ли Латакию можно в полной мере считать "северной Сирией" - она всегда обозначается как западная Сирия.
                Но и сирийцы тоже не без греха. Если в зоне боевых действий имеется российский самолёт, да ещё и без системы распознавания "свой-чужой", то нефиг вообще стрелять. Тем более, что эффективность стрельбы сирийских С-200 против авиации Израиля чрезвычайно низкая.
                И не стоитРоссии в этом тесном регионе учитывать интересы всех своих "друзей", да ещё и взаимоисключающих друг друга. В первую очередь, нужно обеспечивать свою безопасность и свои интересы, а потом уже думать об интересах Израиля и Сирии.
                Уж над Латакией небо можно - чисто технически - прикрыть вообще без участия сирийцев. Никому не должно быть позволено летать практически над нашими базами!
                Надеюсь, что выводы из этой трагедии будут сделаны правильные.
        2. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 07:35
          -20
          Цитата: Ncplc
          ни одна С-200;300:400 их не видела??

          Как-то образом они хотят "закрыть небо" , если вообще не знаю где кто куда стреляет, никого не видят.
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 07:40
            +2
            Думаю видят, но конфликт со сбитием ф был не обоснован. По большому счету я тоже считаю, что проблеммы с координацией ПВО Сирии и РФ
          2. Комментарий был удален.
          3. Бультерьер Офлайн
            Бультерьер Сегодня, 08:53
            +2
            Вот ей богу лучше молчать чем говорить иногда... кто сказал что их не видели? Там вокруг вечно кто то летает, но не наносят удары. Это вы в состоянии понять? Вам верили, и просто не реагировали. Вы же начали бомбить. Какая то дикость просто. До сих пор не доходит, что не нанеси вы этот удар эти 15 человек были бы живы. Понимаете? Живы!
            1. Ncplc Офлайн
              Ncplc Сегодня, 09:20
              -5
              То что их не видели становится понятно из отчета МО №1- там сказано- прилетели на малой высоте отстрелялись, прикрылись ИЛом и ушли, брифинг №2 - крутились на высоте 10 км и удолении 90 км от базы а течение полу часа!! Етовидимо после того как прочитали израильские данные, из этого следует- их не видели. Или я что то не правильно понял- так поясните.
              1. Kurare Онлайн
                Kurare Сегодня, 10:03
                +3
                Цитата: Ncplc
                То что их не видели становится понятно из отчета МО №1- там сказано- прилетели на малой высоте отстрелялись, прикрылись ИЛом и ушли, брифинг

                Как же их не видели, если предоставили данные объективного контроля?
                Цитата: Ncplc
                №2 - крутились на высоте 10 км и удолении 90 км от базы а течение полу часа!!

                Они ещё и GBU-39 сбросили до этого. Причём показали, откуда. И далее, что один из F-16 "вышел из строя" и приблизился к Ил-20, прикрываясь им со стороны возможной атаки средствами ПВО.

                Вы слишком недооцениваете возможности контроля территории Сирии российскими средствами ПВО. Если Вам не выложили всё на стол, это не значит, что такой информации нет. Просто она не подлежит раскрытию. Уж Вам, как израилитянину, - это должно быть понятно.
            2. Ююка Онлайн
              Ююка Сегодня, 09:27
              +3
              Цитата: Бультерьер
              Вот ей богу лучше молчать чем говорить иногда... кто сказал что их не видели? Там вокруг вечно кто то летает, но не наносят удары. Это вы в состоянии понять? Вам верили, и просто не реагировали. Вы же начали бомбить. Какая то дикость просто. До сих пор не доходит, что не нанеси вы этот удар эти 15 человек были бы живы. Понимаете? Живы!


              кажется мы слишком высокого мнения были о моральном облике израильских "товарищей"... да и о восприятии действительности - путают причинно-следственные связи. Дьявол в деталях, опускают всего одну - какого овоща они наносили удар в этом месте?? Все остальное вытекает из этого! Но нет как зомбированные долдонят как мантру на разные голоса "имеем право, виноваты все, вы нас не любите, вы антисемиты"
        3. рюрикович Онлайн
          рюрикович Сегодня, 08:13
          +9
          Цитата: Ncplc
          :400 их не видела

          А шо,надо было сбить Фэшку для доказательства? Вы бы тогда скулили на весь мир, што Россия сбила мирно летающий израильский самолёт мирно бомбящий сирийские объекты...Лицемеры....
          1. mvg Офлайн
            mvg Сегодня, 09:26
            -2
            ы бы тогда скулили на весь мир

            Евреи "скулили" по поводу фу-16? И ранее нет.. На это способны только мы и турки.. И Су-24 и Ил-20 на войне. За это подписывают контракт и платят деньги. Вылетая на боевое задание, всегда нужно рассчитывать, что будешь сбит. Даже союзником или нейтралом..
            "Ребят жалко", ничто, что их туда никто не заставлял ехать, а по Доброй воле? Бармалеи воюют за денюжку и не плачут, а наши, чем отличаются?
          2. YJT Онлайн
            YJT Сегодня, 10:54
            -1
            Скулите на весь мир именно вы в лице вашего МО. Когда сбили наш самолёт, мы сразу признали, что была ошибка наша и сопли не размазывали, и никого не обвиняли, в отличии от вашего МО.
            Своими людьми не дорожите!
      2. Комментарий был удален.
        1. Комментарий был удален.
        2. Комментарий был удален.
        3. MoJloT Офлайн
          MoJloT Сегодня, 09:47
          +3
          Перед погибшим даже не стыдно.
          Бессовестное злобное, лживое стадо орков, израиль вместе со всем содержимым в бан!!! ВО слышишь?
    3. anjey Офлайн
      anjey Сегодня, 07:10
      +27
      Правда и израиль это же нонсенс...
    4. Челдон Офлайн
      Челдон Сегодня, 07:55
      +10
      Цитата: merkavaa
      Кто-то в минобороны не хочет отвечать за свои ошибки, даже ценой правды и отношений с Израилем.

      На брифинге МО было сказано,что ИЛ-20 выполнял полёт на севере Сирии,ваши позвонили и сказали,что налет будет осуществлен с северного направления. ИЛ-20 переместился на юг,откуда "доблестно", в лучших традициях люфтваффе и была осуществлена подлость.
    5. ultra Офлайн
      ultra Сегодня, 08:16
      +4
      Цитата: merkavaa
      и отношений с Израилем.

      "Ил" погиб именно из за "отношений"с Израилем.
      1. igorbrsv Офлайн
        igorbrsv Сегодня, 08:32
        0
        Скорее из-за сша. Мне именно так кажется. Это они "мировой полицейский", они и воду мутят
    6. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 08:56
      -9
      Тут большенство комментаторов отрицают реальные вещи, а комментируют и поддерживают позицию гаранта и высокопоставленных чиновников. Если завтра гарант скажит гадить в кровать то 90% комментаторов скажут , что это правильно.
    7. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 09:10
      +4
      merkavaa Все верно,с точностью до НАОБОРОТ:ЦАХАЛ не хочет отвечать за свои ошибки,тем паче,что отношения с Россией для Израиля-НИЧТО.38млдр от США,признание столицей Иерусалима-это да!!! Остальное брызги и к Эрец-Исраэль отношения не имеет.Вообще.
      1. Андрей Панов Офлайн
        Андрей Панов Сегодня, 09:35
        +1
        Да почему ошибка? Это была чётко спланированная и осуществлённая разведка боем! А где-то рядышком уже авианосец ошивается.
    8. shulgin Офлайн
      shulgin Сегодня, 09:41
      -2
      Цитата: merkavaa
      Кто-то в минобороны не хочет отвечать за свои ошибки, даже ценой правды и отношений с Израилем.
      Началась драка за наследие Путина, курс обозначен - Иран. А этим что соврать что нет - всё равно. Израиль должен понять, Российское МО теперь говорит за Иран.
      1. Shahno Онлайн
        Shahno Сегодня, 10:16
        -2
        Да поняли уже.
  5. Горный стрелок Офлайн
    Горный стрелок Сегодня, 07:00
    +25
    Пытаются сохранить лицо... Я доверяю выводам нашего МО. Мутная возня четверки истребителей - провоцировавшая стрельбу вблизи трассы захода на посадку... А что это было? При этом поставили помехи, знали, что "свой-чужой" не работает, видели наш самолёт в воздухе... Остальное - "гнилые отмазки"...
    1. Навигатор 1 Офлайн
      Навигатор 1 Сегодня, 09:04
      -3
      Мутная возня заключается в том , что ил-20 оказался между f-16 и с-200 и почему РП во главе с вашим мудрым командованием не направило самолёт в сторону САР , а направило самолёт в сторону моря , в ту сторону куда шмаляла сирийская ПВО. Обгадились по полной, а теперь сказки рассказываете. И не чего оружие индейцам раздавать, оружие арабов - ПАЛКА.
      1. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 09:39
        0
        Уважаемый,ты бульбу всю выкопал?иди лучше копай....и прежде чем выдавать такие перлы,узнай откуда и куда летел самолет и каким образом...
    2. shulgin Офлайн
      shulgin Сегодня, 09:44
      -1
      Цитата: Горный стрелок
      Я доверяю выводам нашего МО
      Доверяйте конечно, вывод один, ваши военные не знают или не понимают что делают. По правильному им на переподготовку, да умолять Израиль переподготовку чтоб они вам сделали. Ведь даже по вашему они сделали вас как котят слепых. А вы щёки надули.
  6. GELEZNII_KAPUT Офлайн
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 07:05
    +3
    Да по-любому это специально было сделано , вот у США, Израиля и других "друзей" Сирии это не случается, а у нас регулярно, потому что всё спускается на тормозах...
    1. GELEZNII_KAPUT Офлайн
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:30
      +2
      Да по-любому это специально было сделано , вот у США, Израиля и других "друзей" Сирии это не случается, а у нас регулярно, потому что всё спускается на тормозах...

  7. Yak28 Офлайн
    Yak28 Сегодня, 07:06
    -14
    Как вообще сирийские ПВО могли вести огонь по российскому самолёту?Там походу люди с отсутствием интеллекта комплексами управляют. У нас придумали какую то нелепую чушь,что израильские пилоты прикрывались нашим самолётом,а то что руказадый оператор комплекса ПВО,это нормально,что наши военные не смогли наладить взаимодействие с сирийскими силами ПВО тоже в порядке вещей.
    1. igorbrsv Офлайн
      igorbrsv Сегодня, 08:37
      +1
      Тут с Вами многие несогласны. Но ведь действительно, случись война, отмазка "прикрывались нашим самолетом" будет звучать еще глупее
  8. Tank Hard Офлайн
    Tank Hard Сегодня, 07:06
    +11

    Военное командование Израиля не соглашается с выводами российского министерства обороны
    А Баба Яга против! laughing
    1. alexsipin Онлайн
      alexsipin Сегодня, 07:17
      -21
      Цитата: Tank Hard
      Военное командование Израиля не соглашается с выводами российского министерства обороны
      А Баба Яга против!

      Грузины, турки, украинцы, теперь вот евреи. У вас все по приказу. Флюгера.
      1. Tank Hard Офлайн
        Tank Hard Сегодня, 07:28
        +9
        Цитата: alexsipin
        Грузины, турки, украинцы, теперь вот евреи.

        Настоящие друзья... yes
        Цитата: alexsipin
        У вас

        А у нас в квартире газ
        А у вас? tongue
        Цитата: alexsipin
        Флюгера

        Я ваш идиш не розумию, выражайтесь яснее. request
        1. alexsipin Онлайн
          alexsipin Сегодня, 08:49
          -7
          Цитата: Tank Hard
          Я ваш идиш не розумию, выражайтесь яснее.

          У вас всё по приказу, сегодня по телевизору сказали ненавидеть - будете изнывать от ненависти. Завтра прикажут любить - будете лезть с любовью. Вспомните какие тонны ненависти изливали на турков, а потом буквально в один день всё сменилось на уси-пуси с Турцией.
          1. Комментарий был удален.
            1. alexsipin Онлайн
              alexsipin Сегодня, 09:20
              -5
              Цитата: Sirocco

              Не судите по себе всех. Уже не одно столетие гоняют евреев как вшивых по бане, как раз за это о чём ваш пост, )))

              Нашли чем гордиться - погромами.
              Цитата: Sirocco

              И не вам продажным эмигрантам судить о нас и бывшей для вас Родине. Иудушки Изсоюза))))

              Русским, которые из азиатских республик в Россию перехали - тоже так пишите? Родина евреев - Израиль. Родина русских - Россия.
              1. Sirocco Офлайн
                Sirocco Сегодня, 09:45
                +1
                Цитата: alexsipin
                Нашли чем гордиться - погромами.

                Видите как получается, кто то по доброте душевной из модераторов удалил мой пост, но благодаря вам он жив, и жива ваша ложь и провокация. Как с Ил 20. Я про погромы не писал, и это ваша версия))))) Ну а гоняли, думаю не просто так, просто так даже фурункл не происходит.
                Цитата: alexsipin
                Русским, которые из азиатских республик в Россию перехали - тоже так пишите?

                Еще одна провокация, на которую модератор не реагирует. Нечего тут стравливать русских друг с другом, в Сирии травля против сирийцев не получилась. сюда на работу вышли? Почему в первые сутки молчали? а сейчас целая рота тут пасется))))
                Цитата: alexsipin
                Родина евреев - Израиль.

                До конца 40-х даже названия такого государства не было, и не было у евреев такой Родины.
                У каждого человека есть Родина – это то место, где он родился и вырос. Родину, как и родителей, невозможно выбрать – она дается раз и навсегда при рождении.
                Так вот где она у вас? ))))) Где родина у Цыган?
                Цитата: alexsipin
                Родина русских - Россия.

                Капитан очевидность, спасибо что напомнили))))) Хотя это вам следует помнить!!!!
                1. alexsipin Онлайн
                  alexsipin Сегодня, 10:14
                  -1
                  Цитата: Sirocco
                  Видите как получается, кто то по доброте душевной из модераторов удалил мой пост, но благодаря вам он жив, и жива ваша ложь и провокация..

                  Смишно, когда человек разжигающий тут межнациональную рознь считает себя святей Папы Римского.

                  Цитата: Sirocco

                  Как с Ил 20.

                  Когда вы уже поймёте что с телевизора вам нагло врут. Так же как врали при многих других обстоятельствах. Даже очень многие ваши люди задают неудобные вопросы на которые МО не ответило.
                  Цитата: Sirocco

                  Я про погромы не писал, и это ваша версия)))))

                  " Уже не одно столетие гоняют евреев как вшивых по бане" - погромы значит тут не причём. Они к категории "гоняли как вшивых по бане" - не относятся?

                  Цитата: Sirocco

                  Ну а гоняли, думаю не просто так, просто так даже фурункл не происходит .

                  Русских в Чечне тоже не просто так гоняли?
                  Евреи они не особенные, просто во многих странах они были незащищенным меньшинстом, которoе власти использовали как громоотвод для "народного гнева". Нередко эту функцию назначялись другие меньшинства: русские в Чечне, русские в Душанбе, азербайджанцы в Армении, армяне в Азербайджане, турки-месхетинцы, узбеки в Киргизии, киргизы в Узбекистане итд итп.
                2. alexsipin Онлайн
                  alexsipin Сегодня, 10:29
                  -1
                  Цитата: Sirocco
                  До конца 40-х даже названия такого государства не было, и не было у евреев такой Родины.

                  А если вы посмотрите на карту Европы и БВ то меньшей мере половина стран на ней образовалась/получили независимость или в конце 19 века - Германия, Балканские страны. Или после 1ой мировой войны - после распада австровенгерской и российской империй. Или после 2ой мировой войны, включая нынешнее время. Израиль получил независимость в 47 году. Черногория и Хорватия например получили её вообще в 90х. И что с того? Хотите еще историей померятся как украинцы? Тогда запретите Библию - книгу истории еврейского народа.
                  Цитата: Sirocco
                  Так вот где она у вас? ))))) Где родина у Цыган?

                  У цыган и спросите.
                  Цитата: Sirocco
                  Капитан очевидность, спасибо что напомнили))))) Хотя это вам следует помнить!!!!

                  Ну хоть в этом согласны. А то развели тут демагогию...
              2. shulgin Офлайн
                shulgin Сегодня, 09:46
                -1
                Цитата: alexsipin
                Нашли чем гордиться - погромами.
                Они всегда этим гордились, напасть на безоружных убить и ограбить, настоящая ихняя потеха.
          2. Tank Hard Офлайн
            Tank Hard Сегодня, 09:32
            0
            Цитата: alexsipin
            У вас всё по приказу, сегодня по телевизору сказали ненавидеть - будете изнывать от ненависти. Завтра прикажут любить - будете лезть с любовью. Вспомните какие тонны ненависти изливали на турков, а потом буквально в один день всё сменилос

            Любите вы выдавать желаемое за действительное. yes
          3. Ююка Онлайн
            Ююка Сегодня, 09:44
            0
            Цитата: alexsipin
            Цитата: Tank Hard
            Я ваш идиш не розумию, выражайтесь яснее.

            У вас всё по приказу, сегодня по телевизору сказали ненавидеть - будете изнывать от ненависти. Завтра прикажут любить - будете лезть с любовью. Вспомните какие тонны ненависти изливали на турков, а потом буквально в один день всё сменилось на уси-пуси с Турцией.


            у вас в голове каша, причем протухшая еще при Советском Союзе. Ненависть - священное чувство, на вас не распространяется... скорее чувство брезгливости - уточню: не против евреев, против вашего поведения.
            Да, и если вы хоть чуточку знакомы с русским языком, ненависть никогда у русского или советского человека не была направлена против какой-либо национальности. У вас же наверное много знакомых из бывшего СССР? Так спросите их про дедов-прадедов, которые воевали против фашистов, кого наши ненавидели - немцев или фашистов?!
            1. alexsipin Онлайн
              alexsipin Сегодня, 10:35
              -1
              Цитата: Ююка
              у вас в голове каша, причем протухшая еще при Советском Союзе.

              Вы лучше сами на себя со стороны посмотрите. Вы как в том анекдоте времен СССР: "А если и колебался, то только вместе с генеральной линией партии"
              Цитата: Ююка
              Да, и если вы хоть чуточку знакомы с русским языком, ненависть никогда у русского или советского человека не была направлена против какой-либо национальности.

              Вы бы поинтересовались бы у других национальсностей, как вы их любите называть "нацменами", какое отношение к себе они чувствуют со стороны "титульной" нации. Уверен вас ждало бы разочарование. Все совсем не так розово как вы думаете.
          4. MoJloT Офлайн
            MoJloT Сегодня, 09:52
            +1
            всё сменилось на уси-пуси с Турцией
            Волей политического руководства страны, было принято решение о нормализации отношений с турцией. Народ как забил на турков, так не меняет своего мнения. Нет больше турции для нормальных граждан РФ.
            1. alexsipin Онлайн
              alexsipin Сегодня, 10:37
              -1
              Цитата: MoJloT
              Волей политического руководства страны, было принято решение о нормализации отношений с турцией. Народ как забил на турков, так не меняет своего мнения. Нет больше турции для нормальных граждан РФ.

              Турецкие пляжи заполненые российскими туристами не совсем согласны с вами.
      2. merkavaa Офлайн
        merkavaa Сегодня, 07:33
        -19
        Цитата: alexsipin
        Грузины, турки, украинцы, теперь вот евреи

        Нужно нового врага искать постоянно. Ну а евреи классический вариант, "если в кране нет воды".
        Значит уже отчаянная ситуация.
        1. sogdy Офлайн
          sogdy Сегодня, 08:02
          +4
          Цитата: merkavaa
          Нужно нового врага искать постоянно. Ну а евреи классический вариант, "если в кране нет воды".
          Значит уже отчаянная ситуация.

          Во как! А мы думали, у вас не так плохо...
          1. alexsipin Онлайн
            alexsipin Сегодня, 08:54
            -7
            Цитата: sogdy
            Во как! А мы думали, у вас не так плохо...



            Это ваши люди пишут с России.
            1. Tank Hard Офлайн
              Tank Hard Сегодня, 09:36
              +2
              Цитата: alexsipin
              Это ваши люди пишут с России

              В России жили и живут такие как Макаревич, Новодворская, Собчак, Венедиктов, Немцов и прочие им подобные, они и не такое скажут, хотя, это скорее ваши люди, чем наши... wink
              1. alexsipin Онлайн
                alexsipin Сегодня, 09:59
                -3
                Цитата: Tank Hard
                это скорее ваши люди, чем наши...

                Наши люди живут в Израиле.
            2. Комментарий был удален.
      3. andj61 Онлайн
        andj61 Сегодня, 10:47
        0
        Цитата: alexsipin
        Цитата: Tank Hard
        Военное командование Израиля не соглашается с выводами российского министерства обороны
        А Баба Яга против!

        Грузины, турки, украинцы, теперь вот евреи. У вас все по приказу. Флюгера.

        Израиль с Россией все эти непонятки разберут - как разобрали с Турцией. Но осадочек останется. До сих пор Россия, учитывая интересы Израиля, дистанционировалась от войны Израиля с Хесболлой и Ираном. Теперь - надеюсь - будут приняты меры по недопущению чужой авиации в зону ответственности России. Именно с целью исключения подобных инцидентов.
        1. alexsipin Онлайн
          alexsipin Сегодня, 10:55
          -1
          Цитата: andj61
          Теперь - надеюсь - будут приняты меры по недопущению чужой авиации в зону ответственности России.

          Вы сами в это верите? Ваших солдат послали воевать на чужую войну. Не на парад, а на войну. История с Ил-ом ярчайшее тому свидетельство. Для нас эта война прямая защита наших домов от будущих обстрелов. Для вас эта война попытка заработать наград генералами.
  9. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 07:07
    -23
    Ещё в прошлом году писали

    Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
    https://topwar.ru/123466-rossiya-i-siriya-sozdali-edinuyu-sistemu-pvo-na-territorii-respubliki.html

    "В настоящее время на территории Сирии создана единая интегрированная система противовоздушной обороны. Обеспечено информационно-техническое сопряжение российских и сирийских средств разведки воздушного пространства. Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск"
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 07:08
      -20
      "Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск"
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 07:15
        +13
        Видишь как у вас *засвербило*!! А что будет,когда у Ирана С400 появится или атомное оружие? laughing
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 07:17
          -18
          Цитата: Ром
          что будет,когда у Ирана С400 появится или атомное оружие?

          будут так же стрелять во все стороны
      2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
        ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:20
        +8
        меркава-всего то нужно вам честно делится информацией,глядишь,и 'этой трагедии не было бы точно. negative
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 07:21
          -16
          я ссылку дал на объединение пво, что скажешь по этому?
          1. igorbrsv Офлайн
            igorbrsv Сегодня, 07:34
            0
            Это надо спросить у того кто за пультом сидел
            1. sogdy Офлайн
              sogdy Сегодня, 08:05
              +2
              Цитата: igorbrsv
              Это надо спросить у того кто за пультом сидел

              Игорь, не несите пурги. Ваш уровень компетенции ниже плинтуса.
    2. andj61 Онлайн
      andj61 Сегодня, 10:56
      0
      Цитата: merkavaa
      Ещё в прошлом году писали

      Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики

      Цитата: merkavaa
      "Вся информация о воздушной обстановке от сирийских радиолокационных станций поступает на пункты управления российской группировки войск"

      Я тоже думал, что это правда. Но какая может быть "интегрированная система", если у одной из частей этой системы отсутствует аппаратура идентификации "свой-чужой"? Но каким-то образом эта идентификация всё же происходит, иначе бы сирийцы за эти три года уже не раз бы обстреливали российские самолеты. Но поскольку идентификация происходит, то какого, мягко говоря, фига сирийцы вообще стреляли, если в зоне стрельбы российский самолёт?
      Это безотносительно к тому, что израильские военные, мягко говоря, несвоевременно и недостоверно предупредили российских военных об ударе, а лётчики попросту прикрылись российским самолетом. Надеюсь, что военные совместно и подробно разберут этот трагический инцидент и более не допустят его повторения. А российские военные обеспечат безопасность и наших баз, и нашей техники.
  10. Константин Шевченко Онлайн
    Константин Шевченко Сегодня, 07:15
    +13
    Ф-16 уже вернулись, стало мемом как убитые скрипали.
  11. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 07:18
    +4
    какие сутки подряд на сайте на эту тему ругаемся,дошло до оскорблений и переходов на личности,а всего то нужно было израильтянам не делая никаких заявлений о некомпетентности сирийцев и наших спецов,со всеми документами,не через пару суток,а через пару часов прилететь в Россию,и тут все ЧЕСТНО обьяснить, но,для начала просто чисто по человечески,чего не было сразу сделано,выразить свое соболезнование.уверен,острые углы в общении сгладим,точки соприкосновения найдем,нам же ещё долго быть в сирии, но,неприятный осадок останется ,увы,надолго,если не навсегда.
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 07:22
      -21
      Что говорить, пво ваше, командиры ваши, самолёт ваш.
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 07:36
        +23
        Цитата: merkavaa
        Что говорить, пво ваше, командиры ваши, самолёт ваш.

        А гадить под дверь - ваше.

        Вас сегодня ЦАХАЛ тут, судя по количеству комментариев, на боевое дежурство поставил. Когда пересменка?
        1. merkavaa Офлайн
          merkavaa Сегодня, 07:38
          -15
          Цитата: Володин
          гадить под дверь - ваше

          Ваши двери за 2 тыщи км. Под самым носом у хмеймима должны были видеть свой самолёт.
          Нечего стрелки переводить.
          1. sogdy Офлайн
            sogdy Сегодня, 08:09
            +1
            Цитата: merkavaa
            Нечего стрелки переводить.

            Можно не соглашаться с тем, что в полдень солнце на юге - поскольку "кое-где" оно на севере.
            С чем можно не соглашаться по данным объективного контроля?
          2. Володин Офлайн
            Володин Сегодня, 08:17
            +7
            Блин горелый, и в 8:00 пересменка не наступила...

            Наши двери - база Хмеймим и пункт МТО Тартус. И вот под этими дверями Вы и гадите.

            Это ж надо так переживать за закопанный в землю планчик с ИГИЛ по смене "кровавого режима Асада"...
          3. GRF Офлайн
            GRF Сегодня, 08:40
            -1
            Мы земляне, и весь мир наш дом это не только про англичан и евреев,
            Иль чтоб так себя ощущать обязательно нужно всем навязывать свои уставы?
            Мы наведем порядок, коль анархия на дворе, и он не обязательно будет ваш...
          4. shulgin Офлайн
            shulgin Сегодня, 09:49
            -1
            Цитата: merkavaa
            Нечего стрелки переводить.
            А как признать полную некомпетенцию? Как признать то?
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
      0
      ДРЕВНЕЙШИЙ (Сергей Витальевич ) Сегодня, 07:18
      ,не через пару суток,а через пару часов прилететь в Россию,и тут все ЧЕСТНО обьяснить, но,для начала просто чисто по человечески,чего не было сразу сделано,выразить свое соболезнование.

      ... возможно кто то другой - не приведи Господи! так бы и сделал, но не эта публика...
  12. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 07:20
    -15
    После каждой атаки сирийцы говорят "атака отражена, всё перехвачено". значит хорошо владеют.
  13. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:26
    +11
    А разве кто-то рассчитывал на то, что Израиль признают свою вину из-за действия пилотов? Изначально было понятно, что будут вертеться как уж на сковородке обвиняя всех, но не признавая своих ошибок. Даже некий, появившейся вдруг merkavaa, уже который день засоряет сайт.
    1. merkavaa Офлайн
      merkavaa Сегодня, 07:29
      -13
      Так где правда, нужно верить Минобороны от какого года?
      От 2017 можно верить?
      https://topwar.ru/123466-rossiya-i-siriya-sozdali-edinuyu-sistemu-pvo-na-territorii-respubliki.html
      1. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 09:42
        0
        Тебя заклинило на этом сообщении??бубубубу как заведенный...одно и тоже...
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:26
      0
      Онлайн
      rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:26
      Даже некий, появившейся вдруг merkavaa, уже который день засоряет сайт.

      hi ! у них вахтовый метод, как описал ниже товарищWe_Smart (Игорь)

      We_Smart (Игорь) Сегодня, 08:19
      +4
      Меркава, вы вахту сдаете? Теперь чья очередь, Профессора?


      ... и так по кругу - мозги компасировать...
  14. igorbrsv Офлайн
    igorbrsv Сегодня, 07:28
    +1
    Тогда уж сша виновата. Это они кормят бармалеев. Это из-за них кое у кого несоразмерные амбиции. Если бы сейчас не стало сша все сидели бы каждый "на своем берегу" и не кипешили
  15. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 07:41
    -13
    Кому вообще сообщать, если вас там вообще нет. Вы говорили вывели войска неоднократно)
    1. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 08:47
      +4
      Я тут заметил вы горазды ссылками на наше МО кидатся....а нука подтвердите ваше
      говорили вывели войска неоднократно)

      Мы не выводили....были плановые ротации и сокращения....
      а вот ваш босс полосатый выводил...и неоднакратно...причем не только из Сирии...
    2. GRF Офлайн
      GRF Сегодня, 08:52
      0
      База тварит чудеса...
  16. Феникс_Львов Офлайн
    Феникс_Львов Сегодня, 07:47
    +6
    Из-за вращающихся винтов Ил-20, и любой винтовой самолёт, выглядит на экране совсем иначе, чем реактивный - его невозможно перепутать с Ф-16, у которого отражающая поверхность гораздо меньше.

    Евреи врут, пытаясь выставить виноватой только Сирию, что это она специально стреляла по разведчику, Израиль лжет, пытаясь вбить клин между союзниками, расколоть их.
    1. АлександрК Офлайн
      АлександрК Сегодня, 07:56
      -12
      Цитата: Феникс_Львов
      Из-за вращающихся винтов Ил-20, и любой винтовой самолёт, выглядит на экране совсем иначе, чем реактивный - его невозможно перепутать с Ф-16, у которого отражающая поверхность гораздо меньше.


      Тогда почему сирийцы перепутали и сбили его?

      Цитата: Феникс_Львов
      Евреи врут, пытаясь выставить виноватой только Сирию, что это она специально стреляла по разведчику,


      Сирия и Россия не смогли увидеть на своих супер пупер радарах израильские самолеты и свой и сирийцы стреляли по российскому самолёту не видя его и не получив информации о том, что он в зоне удара?

      Или сирийцы, чтобы ударить по израильским самолетам пожертвовали российским?
      1. Феникс_Львов Офлайн
        Феникс_Львов Сегодня, 08:44
        +4
        Напомню, что сирийские радары С-200 не являются новыми. Радары С-20 работали в режиме монохромного излучения, когда отметки цели на экране выглядят как вертикальные полосы разной ширины, евреи прекрасно знали эту особенность радара С-200, и когда их самолёты оказались на одной линии с радаром, на экране отметки цели сошлись, после чего ракета С-200 автоматически перенацелилась на более яркую цель - такое уже было над Чёрным морем, когда украинская С-200 сбила Ту-154, перенацелившись на него из-за того, что его радиоотражающая поверхность была намного больше учебной мишени.
  17. stone Офлайн
    stone Сегодня, 07:59
    +4
    А где анализ 40-страничного доклада главкома ВВС Израиля со стороны МО РФ с указанием ошибок и неточностей!? Ведь там как я понимаю есть данные объективного контроля.
    1. brigadir Офлайн
      brigadir Сегодня, 08:48
      -8
      [/quote][quote=stone]А где анализ 40-страничного доклада главкома ВВС Израиля со стороны МО РФ с указанием ошибок и неточностей!? Ведь там как я понимаю есть данные объективного контроля.

      О!
      А тепери насколько Израиль готов испортить отношения с Россией. Если готов - данные будут опубликованы. Если нет - то когда н нибудь в более подходящий момент. Это уже решение на политическом уровне.
  18. merkavaa Офлайн
    merkavaa Сегодня, 08:05
    -11
    Я им факты и вопросы, а мне в ответ минусы и обвинения с оскорблениями))
    Это дело ваше конечно, но забавно.
    Получается у вас и и командиров вообще нет, разбегутся такие как тараканы в разные стороны в случае чего. Вы слабые.
    Около трех лет уже там свозите "супер оружие" , а в упор возле самой базы ничего не видите кто куда по кому стреляет.
    Устаревший ф16 сделал круг и вы обделались по самое не могу, да ещё и никто не виноват. Какие томагавки вы там собрались сбивать или ф35?
    Ни РЭБ, ни другие радары ничего не видят. Ил 20 вообще какого года самолёт, да на нем просто так летать это уже преступление, не говоря о боевом задании. Это против тех у кого нет ничего кроме автоматов - может быть, но нормальная армия имеет больше чем автомат.
    Я сам служил в армии в Израиле, у нас командир спереди идёт - за ним солдаты. Просто имейте ввиду и думайте головой а не эмоциями.
    Соболезнования приношу.

    Я никого не отмазываю, просто испытываю тёплые отношения к России.


    всё, баньте.
    1. We_Smart Офлайн
      We_Smart Сегодня, 08:19
      +5
      Меркава, вы вахту сдаете? Теперь чья очередь, Профессора?
      1. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:20
        +1

        We_Smart (Игорь) Сегодня, 08:19
        +4
        Меркава, вы вахту сдаете? Теперь чья очередь, Профессора?

        ... где то уже в дверь заходит.. laughing сейчас - "Пост сдал"! - Пост принял!" и понеслось...
    2. Pavil144 Офлайн
      Pavil144 Сегодня, 08:23
      +6
      Факты такие: оповестил бы Израиль ни за минуту а за 30 минут до нанесения удара- не было бы катастрофы, сказали будут бомбить север, а ударили по западу, пустили ракету с 200 по ф16 а ракета выбрала приоритетную цель т.е. ил 20. Где вина Сирии ?
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 08:51
        -4
        Цитата: Pavil144
        ударили по западу, пустили ракету с 200 по ф16 а ракета выбрала приоритетную цель т.е. ил 20. Где вина Сирии ?


        То есть российские и сирийские радары не видели, что f16 и ил20 находятся в одном квадрате? lol

        Они вообще видели f16?

        Сирийские войска пустили ракету зная, что там недалеко ил20?

        Тут вина и России и Сирии - радары включать надо и обмениваться информацией.

        Такое ощущение, что доклад был сляпан после и подогнан по нужные МО факты.
        1. Pavil144 Офлайн
          Pavil144 Сегодня, 09:45
          0
          Когда пустили с 200 они небыли в одном квадрате. После пуска ЗРК по ф16 тот сделал маневр по направлению к ил 20 ракета повернула в ту сторону и захватила ил 20
          1. АлександрК Офлайн
            АлександрК Сегодня, 10:00
            -1
            Удивительно просто lol
            Вам самому от этого не смешно?


            Тем более уровень МО или ВВС России млжно видеть по тому, что сказал Конашенков когда назвал, касательно тех, кто говорил о системе свой чужой "дилетантскими фантазиями" и "рассуждениями псевдоэкспертов" и под таких псевдоэкспертов попал Бижев, который был заместителем начальника Главного штаба войск ПВО, первым заместителем начальника Главного штаба ВВС РФ, заместителем главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ.
    3. рюрикович Онлайн
      рюрикович Сегодня, 08:43
      +2
      Цитата: merkavaa
      Ил 20 вообще какого года самолёт, да на нем просто так летать это уже преступление, не говоря о боевом задании.

      У своих учителей-американцев спросите, с какого года В-52 wink
      Цитата: merkavaa
      Ни РЭБ, ни другие радары ничего не видят.

      Видят и слышат. Головой подумайте,что никто не будет боевыми системами светить каждый день направо и налево,что бы раскрыть папаметры сигнала. Такая война с американцами идёт аж с середины прошлого века,они даже провокации организовывали с тем же корейским "Боингом" для вскрытия системы ПВО. Вам же дали картинку с месторасположением ваших самолётов,но вы твёрдолобо все равно твердите своё. дайте свои данные,вот и сверим. А верить,как баран,ЦАХАЛу только на слова лично я не намерен,в отличие от всех вас,евреев-патриотов. Я то ваши чувства понимаю, но вы своим упрямством и мантрой "Израиль никогда ни в чём не виноват" уже всех достали request
      Цитата: merkavaa
      Я сам служил в армии в Израиле, у нас командир спереди идёт - за ним солдаты. Просто имейте ввиду и думайте головой а не эмоциями.

      О ,армия Израиля ещё и супертехнологична - там командиры впереди солдат бегут. Расточительно как-то по отношению к офицерам, в обучение которых вложилось государство. what
      Цитата: merkavaa
      Какие томагавки вы там собрались сбивать или ф35?

      Леонид, а вы нападите непосредственно на базу и увидите wink Российские зенитные системы выполняют охрану базы, а не Сирии. Да , и про общую систему ПВО. Скоординированая система оповещения - это ещё не значит, что наши С-400 будут пулять по любой птице. Обмениваются информацией,где-то помогают друг другу. Точно такая же у нас с Россией. И это не значит, что в случае чего Россия ломанётся нас прикрывать...
      Вся ваше проблема в том, что вы все априори верите в честность и непогрешимость своей армии, и не можете признать даже намёка на ошибку с вашей стороны. Хоть бы один задумался над тем, почему солгали в направлении удара и указали север вместо запада. Ан нет - все как один талдычите о том, что Израиль ни в чём не виноват....вы сами стали заложниками своих воззрений на окружающий мир. Сказали себе, что мы имеем право зищищаться и бомбите всех направо и налево,потому что вы априори правы. У вас же тоже - все вокруг виноваты, но не Израиль....
      Мораль - вы ни чем не лучше МО РФ hi
    4. егерь650 Офлайн
      егерь650 Сегодня, 08:47
      0
      Счас гранаты с фикалиями полетят.. А Вы как и сколько Мосул брали(коалиция)??? скорее не слабые, а наивные и доверчивые. А супер оружия еще мало и оно сырое, вот там и доводим до ума. Не сомненно дистанционно у НАТО воевать получается лучше. Да и о людях заботы больше, своих.
    5. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 09:42
      0
      Цитата: merkavaa
      Я никого не отмазываю, просто испытываю тёплые отношения к России.

      Тут я долго хохотался! laughing
    6. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 09:45
      0
      Вот ты же неугомонный....в армии он служил...вперед ходил...куда ты вперед ходил,ходок млин против кого,вояки...привыкли мочить без сопротивление палестницев...ничего..судный день настанет...
    7. Антарес Онлайн
      Антарес Сегодня, 10:47
      0
      Цитата: merkavaa
      Я им факты и вопросы, а мне в ответ минусы и обвинения с оскорблениями))
      Это дело ваше конечно, но забавно.

      Это нормально. Людьми часто (да почти всегда) рулят эмоции. Не обращайте внимание. Знаете как мы были на вашем месте после 2014...впрочем вас всегда находят и до 2014 и после. Это исторически так.Помните анекдот про Рабиновича и всесильных евреев? Лучше так, чем тратить нервы.
      Несмотря на то что людей жалко, и их жизни никто не вернет,
      --позиция Израиля мне понравилась.Жаль наши так не умеют.
      "Мы действовали и действуем осмотрительно и ответственно и только в тех случаях, когда у нас нет иного выбора. Так что ничего не изменилось и не изменится. Такова наша политика", — сказал Либерман.
      "Мы не дадим превратить Сирию в передовую иранскую базу против Государства Израиль. Мы продолжаем действовать… и для этого у нас есть все средства и возможности", — добавил он.
      "Израиль продолжит операции в Сирии, несмотря на инцидент с Ил-20"
  19. mlad Офлайн
    mlad Сегодня, 08:07
    +3
    думаю что специально израильтяне ИЛ20 не прикрывались, все дело случая, а вот в остальном Израиль виноват, пора России помочь Сирии в усовершенствовании ее ПВО. Думаю что С300 имеет лучшую селективность цели и был бы сбит F16 а не наш ИЛ
    1. shulgin Офлайн
      shulgin Сегодня, 09:54
      0
      Цитата: mlad
      думаю что специально израильтяне ИЛ20 не прикрывались, все дело случая, а вот в остальном Израиль виноват, пора России помочь Сирии в усовершенствовании ее ПВО. Думаю что С300 имеет лучшую селективность цели и был бы сбит F16 а не наш ИЛ
      Ура !!! А тама рядом не С-400 стоит?
      1. FORS Онлайн
        FORS Сегодня, 10:45
        0
        Тама рядом С-400 стоят для прикрытия российской базы. А вот когда поставленные Сирии С-300 будут прикрывать сирийский военные и гражданские объекты, вот тогда вам и будет Уря...!
  20. ochakow703 Офлайн
    ochakow703 Сегодня, 08:08
    -3
    Получается, что только громкие заявления о нашей мощи и современности. А вот, не самую сложную ситуацию, и обыграть не смогли. Все хваленое ПВО, вместе с С-разными! Даже представить страшно, что произойдет при серьезном конфликте с кем либо. Снова придется все вывозить пехотному Ване.
  21. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 08:13
    +4
    Цитата: merkavaa
    просто испытываю тёплые отношения к России.

    "Мудрость без доброты превращается в злобу, а доброта без мудрости в глупость."
    Патриарх Сербский Павел
    1. brigadir Офлайн
      brigadir Сегодня, 09:00
      -7
      Цитата: Ром
      Цитата: merkavaa
      просто испытываю тёплые отношения к России.

      "Мудрость без доброты превращается в злобу, а доброта без мудрости в глупость."
      Патриарх Сербский Павел

      Прочитал несколько раз. Вторая часть фразы ещё как-то понятна, но первая....
      Разъясните с примером если не затруднит.
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 09:25
        +1
        1... второе ты понял,это хорошо
        2 Пример--- вы,полуевреи,считаете себя умными (до мудрых вам далеко) и везде стараетесь показать свою исключительность и *еврейскость*- но вы не Добрые... а значит Злые...К стати,вы даже не замечая это делаете очень ЯВНО laughing Надеюсь, вы поняли?
        1. brigadir Офлайн
          brigadir Сегодня, 09:32
          -4
          Не... Не понял. Да ты и сам не понял что написал.
          1. Ром Офлайн
            Ром Сегодня, 09:47
            +1
            ЛАДНО ,ПО РУССКИ НАПИШУ... Тебе кажется что ты умный,добрый и находишься здесь ради доказательства что твоя страна-белая и пушистая....И вы думаете,что вы -евреи и полуевреи- мудрые ....
            Дальше---Мудрость без доброты превращается в злобу Ты не заметил, что вас тут полуевреев не любят, это в мягком выражении слова lol Вы и не Добрые и не Мудрые....Вы просто Обиженные на всех кто вокруг вас... Я К ЕВРЕЯМ ОТНОШУСЬ НОРМАЛЬНО КАК И ИХ ОТНОШЕНИЯ К АРАБАМ- это их война...Но вы,это вы....и не евреи даже.....Писал без смысла обидеть лично тебя, а то что именно я Думаю....Мнение других может не совпадать с моим
      2. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 10:53
        0
        Цитата: brigadir
        Разъясните с примером если не затруднит.

        Если ты мудр, но не добр-ты злой мудрец.
        (очевидно Патриарх видел мир лишь черно белым, добрым или злым, но никогда ни нейтральным или бесстрастным)
        Если ты делаешь добрые дела без мудрости, то ты совершаешь глупости(не цениться доброта неуемная, она граничит с глупостью и даже вредом). В общем доброта должна быть разумна, иначе она вредна.
        Здесь Патриарх бесспорно прав.
  22. АлександрК Офлайн
    АлександрК Сегодня, 08:16
    -4
    Складывается явное ощущение о том, что нет никакой координации между Сирией и Россией, о которой писали ранее.

    Радары России спят и не видят, что происходит толком, разве, что уже после события. Такое ощущение, что в реальном времени в России радары не работают.

    Не зря Конашенков обвинил израильтян в том, что они не указали точное местонахождение израильских самолетов, будто у российской армии в Сирии нет современных радаров для самостоятельного обнаружения чужих самолетов..

    Сирийцы просто долбят из С200 и им плевать или у них нет информации о том, что могут под удар поставить российский самолёт.

    Сначала российские, прокремлевские СМИ официально выдали ссылаясь на заявление МО, что с самолётом примерно в 23.00 пропала связь, потом вдруг МО объявляет в 22.07.

    Поэтому не верится версии МО и обвинению Израиля, а скорее Израиль говорит правду и израильских самолетов там уже не было

    Тем более звучит не правдоподобно, что Израиль прикрывался российским самолетом, так как сотни вылетов, сотни ударов Израиля и не требовалось никогда прикрытие , хорошие отношения с Россией, хорошая координация и тут Израиль берет и все портит ради очередного рутинного удара? Смешно.

    Явная попытка скрыть ошибки российских и сирийских военных в Сирии и ради этого решили Израиль подставить. А Израиль молчать не стал, но и не стал лезть на рожон и решил, что свое слово скажет, но не видит причин из-за этого ссорится с Россией.
    1. DPN Офлайн
      DPN Сегодня, 08:52
      +1
      нас счёт долбят вы сами в армии были? как учили так и долбят.
  23. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 08:19
    +1
    У всех есть часть своей вины перед погибшими ..... первопричины очевидны, а всё остальное это слои из которых слепился большой ком данного преступления.
  24. alta Офлайн
    alta Сегодня, 08:21
    -6
    Достаточно увидеть принцип действия высокоточной авиабомбы GBU-39 , которую применил Израиль, чтобы понять, кто врет.
    Бомба не имеет двигателя , GBU-39 имеет раскладывающиеся в воздухе крылья, что существенно увеличивает дальность поражения, до 110 км от цели — бомба способна планировать.
    Начальная горизонтальная скорость GBU-39 равна скорости самолёта в момент отделения бомбы от этого самолёта, а мощность бомбы пропорциональна высоте полета самолета.
    Максимальная скорость F-16 над землей 1432км/час , а на высоте 12200 метров составляет 2120 км/час - с такой скоростью и высотой полета авиабомба GBU-39 пробивает 2-х метровое перекрытие.
    Помимо точности (5 .... 8 м.), основное преимущество GBU-39 — малозаметность: при длине 1,8 м и диаметре корпуса 0,19 м бомба имеет ЭПР около 0,015 м2, что делает невозможным отражение массированного удара такими бомбами самых современных ЗРК..
    Именно на эту особенность GBU-39 (нанесение удара на расстоянии 110км. от цели и большая высота полета самолета до 12 км. ) рассчитывали ВВС Израиля при ликвидации исключительно Иранских военных объектов. Российским объектам на земле и в воздухе ничего не угрожало.
    https://www.youtube.com/watch?v=SITjW7uF92g

    У Израиля интереса в Сирии нет. Ему все равно, и какая там будет власть, и кто там будет у власти, пусть даже Асад, хотя, по мнению израильтян, он людоед.
    Интерес только один - чтобы там не было военного форпоста Ирана.
    Иран - главный враг, его цель - уничтожение Израиля, а аятоллы и КСИР воспринимают Сирию как самый перспективный плацдарм для нападения на Израиль.
    1. Комментарий был удален.
    2. Ren Офлайн
      Ren Сегодня, 08:39
      +3
      Цитата: alta
      У Израиля интереса в Сирии нет.

      А как же признанные всем мировым сообществом СИРИЙСКИЕ Голанские высоты (В официальных документах ООН контролируемая Израилем территория Голан именуется как «оккупированные сирийские Голаны» (occupied Syrian Golan)).
      Если нет интереса в Сирии - выполняйте резолюцию СБ ООН (принята единогласно всеми членами СБ ООН, включая США, Великобританию, Францию) laughing там Вам действительно нечего делать!
      1. АлександрК Офлайн
        АлександрК Сегодня, 08:46
        -2
        Цитата: Ren
        А как же признанные всем мировым сообществом СИРИЙСКИЕ Голанские высоты (В официальных документах ООН контролируемая Израилем территория Голан именуется как «оккупированные сирийские Голаны» (occupied Syrian Golan)).


        А что с ними?

        Цитата: Ren
        Если нет интереса в Сирии - выполняйте резолюцию СБ ООН (принята единогласно всеми членами СБ ООН, включая США, Великобританию, Францию) там Вам действительно нечего делать!


        Зачем Израилю выполнять рекомендательные резолюции?
        1. Ren Офлайн
          Ren Сегодня, 09:23
          +2
          Цитата: АлександрК
          Зачем Израилю выполнять рекомендательные резолюции?

          Данная резолюция (Резолюция Совета Безопасности ООН № 497) не является рекомендательной, а является подлежащей исполнению.
          1. АлександрК Офлайн
            АлександрК Сегодня, 10:07
            +1
            Цитата: Ren
            Данная резолюция (Резолюция Совета Безопасности ООН № 497) не является рекомендательной, а является подлежащей исполнению.


            Нет, Изучайте мат часть - все резолюции принятые касательно Израиля в СБ ООН носят рекомендательный характер.
    3. егерь650 Офлайн
      егерь650 Сегодня, 08:41
      0
      А по носителям то сработать, как нефиг на такой высоте достанун с300 и 400. В Сирии ограниченный контингент и не рассчитан на защиту всей Сирии. Да и арабы еще те вояки...
      https://vk.com/syriantube что то возят.
    4. mlad Офлайн
      mlad Сегодня, 08:45
      +2
      причем здесь Иран и планирующие бомбы, здесь факт что Израиль бомбит чужую территорию и бомбит безнаказано. вот теперь Россия поставит С300 Сирии и совсем по другому запоете, по крайней мере так нагло не будете бомбить, так как С300 может достать ваши самолеты уже прямо над вашими аэродромами
    5. Феникс_Львов Офлайн
      Феникс_Львов Сегодня, 08:48
      0
      Эту бомбу можно пускать и с меньшей высоты, и с меньшей дистанции, так что ложь Израиля по прежнему очевидна. Кроме того, вы по прежнему не оправдались, почему вы отправили предупреждение об атаке ВСЕГО ЗА МИНУТУ до самой атаки, это выглядит изощрённым издевательством, а не реальным предупреждением, так как оно за такой короткий отрезок времени не успело бы довестись до личного состава.
  25. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:37
    +4
    евреям не верят уже более 2000 лет!
  26. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 08:37
    -6
    Израиль не признал факты из отчёта Минобороны России: "F-16 уже вернулись"

    Фактов представлено не было. Были мультики и трёп.

    Отмечено, что командующий ВВС Израиля передал российским коллегам подробный отчёт о событиях того рокового дня. В отчёте утверждается, что С-200 войск ПВО Сирии был применён "уже после того, как израильские F-16 завершили нанесение ударов по объектам «Хизбаллы» и КСИР (Корпус стражей исламской революции) на территории Сирии".

    В ходе брифинга, как уже сообщало ВО, генерал-майор Игорь Конашенков детально прокоментировал израильский подробный отчёт о событиях того рокового дня. Он все по полочкам разложил. Все 40 листов отчета. bully
    1. егерь650 Офлайн
      егерь650 Сегодня, 08:53
      -1
      Да просто стечение обстоятельств, да и достали по ходу ваши точные избирательные удары по объектам в Сирии под носом у нас, а может Иран и Ассад на понт вояк наших взяли типа вас не ставят ни во что. Данный инцидент однозначно против Израиля повернули. Счас что нибуть в качестве противодействия ударам придумаю.
    2. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:14
      0
      профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:37 Фактов представлено не было. Были мультики и трёп

      ... потому для израиля - что Божья роса, что другая субстанция....
  27. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 08:46
    +2
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Командование АБ Хмеймим ждало звонка

    -----------------------
    Дело в том, что вы требуете от МО несвойственной ему задачи о принятии политических решений на сбитие того или иного воздушного объекта, а это не входит в его компетенцию и разбираться в клубках многоходовок Верховного Главнокомандующего и геополитических раскладах расчеты ПВО не обязаны. Закрывать небо, так закрывать полностью и к чертовой матери. А то тут бомбим, тут не бомбим, тут партнеры, там вооруженная оппозиция, там еще кто-то. Этак черт ногу сломит, воздушное пространство Сирии как проходной двор, уже даже на наши базы заходят как к себе домой.
  28. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 08:47
    +1
    Сейчас они могут утверждать что угодно (Израиль). Вопрос, будем ли мы и дальше идти на различные просьбы Израиля, или всё таки решим ( верха ), кто нам друг, а кто изворотливый враг. Разве что родственные связи помешают этому.
  29. DPN Офлайн
    DPN Сегодня, 08:47
    +2
    В таком деле только может признаться . Очень жаль наших ЛЁТЧИКОВ ,такова забота их отцов командиров, F-16 провели боевой манёвр и они выйграли значит не зря учились воевать ,так что обвинять их ГЛУПО..А то что наши хвалёные С-400 в догонку не уничтожили их это подлость и трусость .Нужны полковники БУДАНОВЫ ,а их в стране похоже НЕТ искоренили.
    Остались те кто может только оправдываться.
    1. FORS Онлайн
      FORS Сегодня, 11:00
      0
      "А то что наши хвалёные С-400 в догонку не уничтожили их это подлость и трусость "

      А писать такую фигню - провокаторство и глупость. Ил-20 был сбит НЕ израильскими самолетами. То что евреи прикрылись нашим разведчиком это подлость, а не агрессия.
  30. mlad Офлайн
    mlad Сегодня, 08:54
    -1
    Надеюсь что хваленый С400 все же эффективен и покажет израильтянам на что способен
    1. егерь650 Офлайн
      егерь650 Сегодня, 08:59
      -1
      С 400 это крайние меры.
      1. mlad Офлайн
        mlad Сегодня, 09:01
        0
        наверно надо быть более агрессивными, чтоб уважали и боялись нам пакостить
        1. rocket757 Онлайн
          rocket757 Сегодня, 09:42
          0
          Давать сдачи, эт не есть очевидное определение агрессивности! Хотя в нашем случае, даж профилактика будет, всего лишь, методом предотвращения инцидентов!
  31. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:12
    +1
    В ЦАХАЛ продолжают заявлять, что на момент нанесения удара ЗРК С-200 сирийских ПВО все израильские самолёты находились в воздушном пространстве Израиля, покинув зону проведения операции над восточной частью Средиземноморья.

    ...и не волнует шестиконечных, что есть факты РЛС контроля.... надо и нам забить на всё и валить летунов с неба на землю, а там - кому как повезёт... angry
  32. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 09:26
    +1
    Израиль реализовал собственный план, и не смотря на довольно спорную ситуацию по мнению самого Израиля, Россия не докажет к сожалению никому свою правоту, а США в сторонке хихикают и потирают руки, сделали чужими руками...как всегда.
  33. Андрей ВОВ Офлайн
    Андрей ВОВ Сегодня, 09:33
    0
    Изаиль никогда не признает те факты,которые ему неудобны,скажем так..НИКОГДА...и к этому надо привыкнуть
  34. shulgin Офлайн
    shulgin Сегодня, 09:37
    0
    Всё по стандартной схеме, накосячили русские, сбили арабы а виноваты евреи, и уже 50 лет с этим девизом СССР и преемник Россия летят в тартары. Направление назначенно, будем провожать.
  35. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 09:38
    0
    Кому она, ИСТИНА, в мире то нужна .... нас ведь тоже волнуют только следствие\последствия которые будут!
    Хотя именно последствия должны препятствовать возникновению подобных инцидентов ....
    Впрочем, а кого в мире последствия останавливали??? Радикальное усечение буйных голов никто устраивать не будет, так что ждёмс-с-с
  36. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 09:40
    0
    с учетом того, что Ил направили в район боя по маршруту израильских самолетов, с юга над морем, то сирийцам не нужно было ошибаться, они просто сбили израильский самолет второй волны атаки.
  37. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 09:41
    +1
    Вот что бывает когда лавирует наше правительство, заявили бы прямо что пилот израильского f16 сбил наш ил20, посмотрел бы тогда как еврейчики выкручиваться
    1. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 10:23
      0
      летчик Волошин на своем Су-25 прилетел и сбил- официальная версия СК.
  38. Ююка Онлайн
    Ююка Сегодня, 09:47
    +1
    Цитата: merkavaa
    Цитата: alexsipin
    Грузины, турки, украинцы, теперь вот евреи

    Нужно нового врага искать постоянно. Ну а евреи классический вариант, "если в кране нет воды".
    Значит уже отчаянная ситуация.


    Классический вариант вы сами показали - "отблагодарили" за все те дела и помощь которую для вас оказывали. Хорошую отмазку вы придумали - чтобы оправдать любую подлость, любое слово против себя выдавать за антисемитизм! laughing
  39. fox_rudy Онлайн
    fox_rudy Сегодня, 10:11
    0
    Ситуация схожая со сбитым ТУ-154 Украиной. 1. Этого не может быть, потому что, не может быть никогда! 2. Этого не может быть, потому что, расстояние не позволяет, слишком большое. 3. Этого не может быть, потому что, мы стреляли в другую сторону. 4..... Ну, ..эта, ...так получилось...
    1. Avior Онлайн
      Avior Сегодня, 10:25
      0
      неправда ваша.
      Сбитие Ту-154 никогда официально не признавалось.
      Позже выяснилось, что РЛС подсвета цели была выключена задолго до катастрофы (напомню, стреляли украинцы с российского полигона)
      1. fox_rudy Онлайн
        fox_rudy Сегодня, 11:00
        0
        Да, Вы правы, на официальном уровне не было признано, но компенсации платили. И выводы МАК были однозначными. Я, просто по памяти воспроизвёл тон высказываний в то время. И Кучма лепетал по поводу " трагической случайности.
  40. mlad Офлайн
    mlad Сегодня, 10:41
    0
    Цитата: shulgin
    Цитата: mlad
    думаю что специально израильтяне ИЛ20 не прикрывались, все дело случая, а вот в остальном Израиль виноват, пора России помочь Сирии в усовершенствовании ее ПВО. Думаю что С300 имеет лучшую селективность цели и был бы сбит F16 а не наш ИЛ
    Ура !!! А тама рядом не С-400 стоит?

    В том то и дело что рядом С400 стояли, но их не задейсвовали и не по техническим, а по политическим решениям
  41. NordUral Офлайн
    NordUral Сегодня, 10:44
    0
    Все отмазки МО России, что их Израиль не предупредил, не стоят и выеденного яйца. Имея свои средства мониторинга и обнаружения, как можно отправлять было Ил-20 без сопровождения в район, где находятся истребители Израиля, которые прибыли туда не ромашки рассыпать?
    Так что в первую очередь спросить надо себя.