Прилетел на семинар - задержан как "шпион". Об инциденте с россиянином в Норвегии
В Норвегии в минувшую пятницу был задержан 51-летний гражданин России, которого подозревают в осуществлении шпионской деятельности. Об этом сообщает Норвежское телеграфное агентство.
По словам представителя Норвежской полиции безопасности, россиянин участвовал в семинаре, где обсуждались вопросы цифровизации. Помимо задержанного, в работе семинара, который проходил в норвежском парламенте, принимали участие также представители из 34 стран.
Как передаёт слова норвежской полиции информационное агентство ТАСС,
гражданин России по решению окружного суда Осло будет находиться под стражей в течение двух недель. В этот период будет осуществляться контроль посещений и писем.
По словам адвоката российского гражданина, в ходе задержания местной полицией у него были изъяты электронные устройства. При этом сам 51-летний мужчина считает произошедшее с ним «недопониманием».
Шпионская лихорадка с участием якобы российских агентов спецслужб начинает захватывать всё большее число западных стран. Они по одной директиве пытаются обвинить Россию в осуществлении шпионажа.
Напомним, что один из эпизодов - действия американских властей, которые в июле этого года задержали гражданку России Марию Бутину, обвиняя её в связях с организациями, способными оказать влияние на политику США. Российский шпионов повсюду "видят" в Британии.
На прошлой неделе голландские СМИ распространили информацию о том, что в Нидерландах и Швейцарии действует целая группа российских агентов, которая якобы собирает важные данные и занимается незаконной слежкой. Теперь и Норвегия присоединилась к этим странам, предъявляя претензии России в ведении шпионской деятельности. Кто следующий?
По словам представителя Норвежской полиции безопасности, россиянин участвовал в семинаре, где обсуждались вопросы цифровизации. Помимо задержанного, в работе семинара, который проходил в норвежском парламенте, принимали участие также представители из 34 стран.
Как передаёт слова норвежской полиции информационное агентство ТАСС,
гражданин России по решению окружного суда Осло будет находиться под стражей в течение двух недель. В этот период будет осуществляться контроль посещений и писем.
По словам адвоката российского гражданина, в ходе задержания местной полицией у него были изъяты электронные устройства. При этом сам 51-летний мужчина считает произошедшее с ним «недопониманием».
Шпионская лихорадка с участием якобы российских агентов спецслужб начинает захватывать всё большее число западных стран. Они по одной директиве пытаются обвинить Россию в осуществлении шпионажа.
Напомним, что один из эпизодов - действия американских властей, которые в июле этого года задержали гражданку России Марию Бутину, обвиняя её в связях с организациями, способными оказать влияние на политику США. Российский шпионов повсюду "видят" в Британии.
На прошлой неделе голландские СМИ распространили информацию о том, что в Нидерландах и Швейцарии действует целая группа российских агентов, которая якобы собирает важные данные и занимается незаконной слежкой. Теперь и Норвегия присоединилась к этим странам, предъявляя претензии России в ведении шпионской деятельности. Кто следующий?
- Использованы фотографии:
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