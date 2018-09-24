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Прилетел на семинар - задержан как "шпион". Об инциденте с россиянином в Норвегии

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В Норвегии в минувшую пятницу был задержан 51-летний гражданин России, которого подозревают в осуществлении шпионской деятельности. Об этом сообщает Норвежское телеграфное агентство.



По словам представителя Норвежской полиции безопасности, россиянин участвовал в семинаре, где обсуждались вопросы цифровизации. Помимо задержанного, в работе семинара, который проходил в норвежском парламенте, принимали участие также представители из 34 стран.


Как передаёт слова норвежской полиции информационное агентство ТАСС,
гражданин России по решению окружного суда Осло будет находиться под стражей в течение двух недель. В этот период будет осуществляться контроль посещений и писем.

По словам адвоката российского гражданина, в ходе задержания местной полицией у него были изъяты электронные устройства. При этом сам 51-летний мужчина считает произошедшее с ним «недопониманием».

Шпионская лихорадка с участием якобы российских агентов спецслужб начинает захватывать всё большее число западных стран. Они по одной директиве пытаются обвинить Россию в осуществлении шпионажа.

Напомним, что один из эпизодов - действия американских властей, которые в июле этого года задержали гражданку России Марию Бутину, обвиняя её в связях с организациями, способными оказать влияние на политику США. Российский шпионов повсюду "видят" в Британии.

На прошлой неделе голландские СМИ распространили информацию о том, что в Нидерландах и Швейцарии действует целая группа российских агентов, которая якобы собирает важные данные и занимается незаконной слежкой. Теперь и Норвегия присоединилась к этим странам, предъявляя претензии России в ведении шпионской деятельности. Кто следующий?
Использованы фотографии:
ru.depositphotos.com
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25 комментариев
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  1. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:03
    +4
    Российскую подлодку бы еще "задержали" или Ту-95 валенки тупые Норвежские.. . Но в "суслика" я все же верю, Он есть. wink
    1. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:21
      +7
      Арестовали нашего гражданина значит арестовываем гражданина их страны желательно рангом повыше , только так нужно бороться с их беспределом .
      1. Orkraider Онлайн
        Orkraider Сегодня, 07:46
        +6
        Недобросовестная конкуренция это называется. Сейчас нашего "Касперского" зажимают сильно, отличный продукт, входящий в 5 сильнейших антивирусников. И шаг за шагом его выдавливают с рынков Америки и Европы. Хотя он выдавдивается в Латинскую Америку и там компенсирует, но... конеуренция мать...
        Не уверен, что в данном случаи именно от Касперского задержали, просто недавно инцидент бвл именно с их представителем.

        Хороший урок для тех, кто считает, что дермократический рынок свободнорегулируемый..
        1. arman Офлайн
          arman Сегодня, 08:47
          -8
          Как они на Западе посмели "поднять руки" на Касперского?Разве они не знают,что за преследование представителей этой ФСБешной организации месть со стороны русских спецслужб будет "страшной"? wassat lol
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 09:03
            0
            На этот шаг агрессии будет жестокая мстя. Пришлем Петрова с Бошировым посмотреть ваши достопримечательности... wink
            1. З.О.В. Онлайн
              З.О.В. Сегодня, 10:40
              0
              Шпионская лихорадка с участием якобы российских агентов спецслужб начинает захватывать всё большее число западных стран. Они по одной директиве пытаются обвинить Россию в осуществлении шпионажа.

      2. Vard Офлайн
        Vard Сегодня, 07:46
        +1
        Ну все по Задорнову... Эх и тупые они... Все что нужно сейчас можно узнать из соц сетей... А в той же Норвегии вообще секретов нет...
      3. a.s.zzz888 Офлайн
        a.s.zzz888 Сегодня, 09:05
        0

        Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:21
        +3
        Арестовали нашего гражданина значит арестовываем гражданина их страны желательно рангом повыше , только так нужно бороться с их беспределом .

        ...согласен полностью... не фик дипломатию с ними разводить, тем более они её не понимают, понимают только кулак под нос... а лучше в нос...
    2. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 09:46
      +1
      Не безопасно нынче россиянам в Европе
      1. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 10:22
        0
        Цитата: Венд
        Не безопасно нынче россиянам в Европе

        в мире тоже. В Азии может быть-но там другие причины, чего россияне туда мало ездят.
        Очень плохая тенденция. Ездить даже рядовому россиянину опасно. Власти могут использовать это как дополнительный железный занавес и "осаждённую крепость", что повлечет за собой изоляция, что негативно скажется на экономике, культуре и пр..
        Вопрос что делает посольство РФ в Норвегии, судя по СМИ
        Российское посольство в Норвегии заявляет, что задержание и последующий арест "носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом". В посольстве добавили, что оказывают задержанному консульское содействие и защиту.

        там еще в Швейцарии скандал
        Напомним, внешнеполитическое ведомство Швейцарии выступило с официальным заявлением, в котором Швейцария потребовала от РФ прекратить шпионаж на территории страны Швейцария потребовала от РФ прекратить шпионаж на территории страны потребовало от России немедленно прекратить незаконную деятельность на территории страны. В МИД страны указали, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан. Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России, «каждый четвертый» из которых является шпионом.

        вот что там в Швейцарии то шпионы то делают? Лавры Штирлица не дают покоя? winked
  2. Стройбат запаса Офлайн
    Стройбат запаса Сегодня, 07:04
    +11
    Так может и нам не париться, а выслать 90% "дипломатов" этих стран из РФ, попутно запретив въезд на территорию РФ лиц, имеющих гражданство враждебных стран?
    1. федоров Офлайн
      федоров Сегодня, 07:12
      -4
      Уподобиться Северной Корее ? - не выход. hi
    2. Boris55 Онлайн
      Boris55 Сегодня, 07:19
      +5
      Цитата: Стройбат запаса
      Так может и нам не париться, а выслать 90% "дипломатов" этих стран из РФ

      Из всех двух имеющихся - 90%? belay Это как? laughing

      Мужику 51 год и за каким лешим он за бугор попёрся? Осень на дворе, пора сбора урожая - не своего, так соседского. laughing
      1. Стройбат запаса Офлайн
        Стройбат запаса Сегодня, 07:24
        +4
        Руководство отправило. Скорей всего, он какой-нибудь начальник отдела цифровизации какого-то предприятия или архива. Вот и послали "по обмену опытом".
      2. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 10:24
        0
        Цитата: Boris55
        Из всех двух имеющихся - 90%? belay Это как? laughing

        Одного целого и вещи второго... winked
        Таких необдуманных поступков не делают в МИДах. Речь же не шла о высылке российского посла.
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 08:19
      +1
      Цитата: Стройбат запаса
      Так может и нам не париться, а выслать 90% "дипломатов" этих стран из РФ, попутно запретив въезд на территорию РФ лиц, имеющих гражданство враждебных стран?

      Обменять было бы лучше их дипломатов, на наших граждан, которых они украли..
    4. a.s.zzz888 Офлайн
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:09
      +1

      Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 07:04
      +8
      Так может и нам не париться, а выслать 90% "дипломатов" этих стран из РФ, попутно запретив въезд на территорию РФ лиц, имеющих гражданство враждебных стран?

      ... наши дипломы не пойдут на такое))... они витают ещё в 19 веке - всех упрашивают, спорят, ЖДУТ долго, и в итоге или ничего не делают, или забывают и прощают, что в принципе одно и тоже
  3. Jerk Офлайн
    Jerk Сегодня, 07:11
    +6
    По словам адвоката российского гражданина, в ходе задержания местной полицией у него были изъяты электронные устройства.

    Какие? Если спецаппаратура - почему нашли менты, и проспала таможня? laughing Если телефон с ноутом - то почему шпион?
    в работе семинара, который проходил в норвежском парламенте, принимали участие также представители из 34 стран
    Что можно нашпионить на МЕЖДУНАРОДНОМ семинаре, там вся инфа по определению для выхода за бугор?!!
    Клоуны убогие... Личинки Петросянов в селедочном соусе
  4. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    +7
    Коллективный запад совместными усилиями сам довел себя до паранойи, которая только подогревает русофобию в этих странах.
    51-летний мужчина считает произошедшее с ним «недопониманием».
    Зря он так считает очевидно рассчитывая на европейское правосудие. Это "недопонимание" может закончиться для него годами тюрьмы. Скоро любой русский или гражданин России приехавший в Европу, Сша будет по умолчанию считаться шпионом.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 07:58
      0
      Тяжела судьба коллег нашего Штирлица.
      Вроде, не ездить никак, пригласили ведь наверняка, а там уже силки расставлены!?!?!?
      Там и полосатые любят суетится, да и на правосудие от западных партнёров надеяться, уже совсем никак ....
      похоже "мишке" пора рявкнуть и и кое кому филей надрать!
  5. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:30
    +2
    россиянин участвовал в семинаре, где обсуждались вопросы цифровизации

    хакерство пришьют, к бабке не ходи...
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 08:12
      +2
      Полосаты могут подсуетиться или уже!
      Если приглашали конкретного человека, хоть куда, главное из подопечных исключительных, стоит сразу подумать, кто именно это приглашение организовал!
      В принципе, четкий способ отвадить наших талантливых ребят\девчат высовываться из-за своего "плетня" в большой, "прогрессивный" мир.
      Вполне себе укладывается в желание западных "партнёров", точнее барыг. отсечь нас от всего прогрессивного-западного!
      Вроде как такое уже проходили .... прорвались!!! Прорвёмся и сейчас, если сверху перестанут .......
  6. Стальнов И.П. Офлайн
    Стальнов И.П. Сегодня, 08:14
    -1
    Странная позиция у власти в России, не пишу нашей власти, так как это наёмные рабочие и высшая власть в РОССИИ принадлежит НАРОДУ. А арестован гражданин Норвегии в России, а почему не арестован гражданин сша, почему страны выдают наших другим страна, особенно америкосам, принцип должен быть один око за око, выдала страна нашего гражданина, арест их гражданина, куда выслали, так же арест их гражданина и хватит нашим двум юристам играть в юриспруденцию. Запад положил на это. И нам пора положить. А то заняли позицию страуса.
  7. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:15
    0
    Норвеги давно уже нарываются на хорошую такую плюху.
  8. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 08:32
    0
    Сейчас у каждого не менее одного электронного устройства.Дурь особо видна в свете скандалов с Эпл и Гугл.
    Надеюсь Мир поумнел за три столетия...пока предпосылок не наблюдается,скорее наоборот.
    Подготовка к войне всегда начиналась с истерии в СМИ,начиная с Наполеона и далее обязательно.