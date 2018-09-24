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СМИ США нашли новую невоенную угрозу. Теперь - российские аграрии

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Американское издание The Wall Street Journal бьёт тревогу по поводу очередной версии «российского влияния» на США. Если всё последнее время тревога объявлялась в связи с действиями «русских хакеров» и в связи с «вмешательством в выборы», то теперь новая «напасть» для Америки – русские аграрии.

В WSJ сообщается, что российская сельскохозяйственная отрасль растёт высокими темпами. В частности, отмечается рост объёмов экспорта российских зерновых. Автор публикации в американской прессе Джеймс Мэрсон озабочен тем, что российские урожаи и выход зерновых РФ на международные рынки приводят к тому, что американские фермеры всё хуже справляются с такого рода конкуренцией.

СМИ США нашли новую невоенную угрозу. Теперь - российские аграрии



Из материала:
В 2016 году Россия вытеснила США с первого места по объёмам экспорта пшеницы. В 2017 году результат был повторён. Экспорт пшеницы из России и в текущем году бьёт рекорды. Возросшая конкуренция на мировом рынке зерновых приводит к тому, что благосостояние американских фермеров снижается.


Также автор отмечает, что сложностей США добавляет торговая война с Китаем. КНР уже поднял на четверть ввозные пошлины на североамериканскую пшеницу. А это «дополнительный шанс для России».

Для справки: в прошлом году в РФ было собрано 135,4 млн тонн зерновых. Это рекорд за все последние десятилетия. В этом году ожидаются меньшие объёмы – до 106 млн тонн. Планируется отправить на экспорт более трети этих объёмов (до 38 млн тонн).

Значит ли публикация в WSJ то, что в США теперь будут раздумывать ещё и над пакетом санкций против российского сельхозсектора?
Использованы фотографии:
depositphotos.com
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48 комментариев
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  1. Masya Masya Офлайн
    Masya Masya Сегодня, 07:34
    +15
    игра " Ферма" обвалилась... laughing
    1. Vard Офлайн
      Vard Сегодня, 07:43
      +8
      Американской экономике похоже как плохому танцору... Мешает все...
      1. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 07:52
        +6
        Просто под эгидой санкций, ведут торговую войну. Ежу понятно
        1. cniza Офлайн
          cniza Сегодня, 08:16
          +5
          А санкции это и есть война торговая , экономическая , да какая угодно , нам объявили войну по всем позициям.
          1. bouncyhunter Офлайн
            bouncyhunter Сегодня, 08:29
            +5
            Привет , Витя ! hi
            Цитата: cniza
            нам объявили войну по всем позициям.

            Не по всем : там , где война с Россией невыгодна матрасам - там мир . wink
            1. НИКНН Офлайн
              НИКНН Сегодня, 08:57
              +5
              Цитата: bouncyhunter
              Привет , Витя ! hi
              Цитата: cniza
              нам объявили войну по всем позициям.

              Не по всем : там , где война с Россией невыгодна матрасам - там мир . wink

              А по сути и нормально, знаем где война , раньше в тихую точно так же гадили, теперь нос задрали и в наглую орут "Да мы вас.." , Ну и ладно, зато знаем куда соломку ложить...
            2. cniza Офлайн
              cniza Сегодня, 08:59
              +3
              Приветствую Паша! hi , это они думают что не по всем , а в жизни так не бывает - нельзя бить по одной половинке Ж , думая что другая не пострадает и будет терпеть.
              1. bouncyhunter Офлайн
                bouncyhunter Сегодня, 09:00
                +2
                Цитата: cniza
                нельзя бить по одной половинке Ж , думая что другая не пострадает и будет терпеть.

                Если в таком ракурсе смотреть - то да . lol
      2. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 09:26
        0
        Цитата: Vard
        Мешает все...

        конкуренты всегда мешают, проблема в том, что мы не сегодня не самодостаточно практически по всем пунктам
    2. Spartanez300 Офлайн
      Spartanez300 Сегодня, 07:56
      +4
      Матрасники могут заявить что кто будет покупать русскую пшеницу то против этих стран будут введены санкции , ничуть не удивлюсь .
      1. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 09:28
        0
        Цитата: Spartanez300
        кто будет покупать русскую пшеницу то против этих стран будут введены санкции

        они хуже могут сделать, наше СХ сильно зависимо от запада
    3. Венд Офлайн
      Венд Сегодня, 09:45
      +1
      Цитата: Masya Masya
      игра " Ферма" обвалилась... laughing

      Помнится кто-то на сайте визжал, что агроэкономика России разваливается, все это пропаганда. laughing
  2. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 07:35
    +6
    Генномодифицированная кукуруза и соя - их конек. Травиться кто-то хочет ? А пшеницу там ростят все меньше из года в год, не выгодно, да и воды из матушки Земли кушает много, а там проблемы.
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 09:57
      -1
      Цитата: федоров
      А пшеницу там ростят все меньше из года в год,

      что за бред?!
      2011 - 54,4 млн т
      12 - 61,7
      13 - 58,1
      14 - 55,1
      15 - 55,8
      16 - 62,9
      1. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 11:01
        0
        вот я тащусь с минусов, минусовщик слабо цифры опровергнуть?!
  3. ltc35 Офлайн
    ltc35 Сегодня, 07:35
    +10
    Получается, что США наступили на собственные грабли, объявив санкции России. На Алтае в прошлом году был небывалый урожай пшеницы. Фермерам даже девать ее было некуда. Столкнулись с проблемой хранения и транспортировки. Тут и разногласия с Китаем в тему, и с другими странами, вообщем Америка - так держать!
    1. Tank Hard Офлайн
      Tank Hard Сегодня, 07:47
      +1
      Цитата: ltc35
      Получается, что США наступили на собственные грабли, объявив санкции России. На Алтае в прошлом году был небывалый урожай пшеницы. Фермерам даже девать ее было некуда. Столкнулись с проблемой хранения и транспортировки. Тут и разногласия с Китаем в тему, и с другими странами, вообщем Америка - так держать

      Вообще подарок России делают этими санкциями. Задача - грамотно воспользоваться этими возможностями. ИМХО. yes
      1. Василенко Владимир Онлайн
        Василенко Владимир Сегодня, 09:58
        +1
        подарок будет когда на полях будет наша техника, наши удобрения и наши семена, а так же наши сушилки, а пока все это забугорное
  4. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 07:45
    +5
    Пока полосатые держат мировую копилку\печаталку фантиков, они будут харчать\обвинять\гнобить всех, кто кажет\делает что то поперёк их интересам .... старая ведь песня - Шо хочет хозяин (полосатые таковыми себя считают), то делают усе!!! -
    Та шо гласит хуторская\крестьянская мудрость - Коль они братки идейные, значит будут ГРАБИТЬ! -
    1. лысова Офлайн
      лысова Сегодня, 09:03
      +1
      Добрый день Виктор. Идёт передел собственности, ну как у нас в 90-е, только в мировом масштабе. У меня всё по старому.
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:05
        +1
        Привет Владимир soldier
        По старому это как - жизнь как зебра, полоса белая. полоса чёрная .... в какой полосе?
        Я устал за лето и сейчас у меня полоса белая, ОТДЫХАЮ!!! Погода соответствует!
  5. brodyaga Офлайн
    brodyaga Сегодня, 07:49
    +1
    Срочно вводите санкции против русского села. Упырки.
  6. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 08:13
    -3
    Толи ещё будет, скоро плакать будете!!! wassat yes
  7. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:20
    0
    Возможноо надо начать с того, что в Собезе ООН и в ВТО предельно жестко поднять вопрос о проводимой США политике , да по фигу поставить вопрос об агрессорстве США И необходимости исключения из ООН.
    1. Василенко Владимир Онлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 09:59
      0
      Цитата: Дирижер
      Возможноо надо начать с того, что в Собезе ООН и в ВТО

      и сша положат на это .... вето
  8. Examenatornick Онлайн
    Examenatornick Сегодня, 08:21
    0
    к тому же их ГМОшная продукция Монсанты нафиг никому не нужна в мире.
  9. Sofievka Офлайн
    Sofievka Сегодня, 08:28
    -1
    Хочется сравнить среднюю урожайность с га, есть, чем гордиться? В 80-х мой совхоз давал 45-50 ц/га, а сейчас 25, и все рады
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 08:45
      +1
      В 80-х мой совхоз давал 45-50 ц/га, а сейчас 25, и все рады
      Ответить
      Цитата
      Жалоба
      И что , стабильно давал ? И где же столь успешный по советским меркам колхоз располагался ? Но даже если так , то в чём проблема открыть советский учебник агрономии или просто делать так же , как в 80-х ?
      1. nPuBaTuP Онлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 09:02
        0
        открыть советский учебник

        Так в Укропии русский язык под запретом...а судя по флажку ваш опонент оттуда....
        1. Sofievka Офлайн
          Sofievka Сегодня, 10:34
          +1
          Я то из Крыма, а вы откуда будете?флажок не я вешаю, ВО санкций боится?уже скоро 5лет будет, как я дома
      2. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 10:12
        0
        Цитата: КВУ-НСвД
        Но даже если так , то в чём проблема открыть советский учебник агрономии или просто делать так же , как в 80-х ?

        Хмм.. есть же зоны рискованного земледелия, да и просто может не повезти с погодой.
        В 80 е то что делали лучше не надо. Лучше заботиться о урожае и сохранять его. Технологии не стоят на месте, нужно учитывать международный опыт и местные реалии.
        Так в Украине русский язык под запретом...а судя по флажку ваш оппонент оттуда..

        конечно под запретом, вместе с учебниками советскими и "Грамматикой русского языка".
      3. Sofievka Офлайн
        Sofievka Сегодня, 10:30
        0
        Совхоз"Гвардейский"Симферопольский район,были экспериментальные участки-100ц/га, на богаре-30-35,ответ очень прост-ранневесенние подкормки,гербициды,а сейчас мимо едешь мак+ячмень, пополам, назовите цифру урожайности, она вас сильно огорчит
  10. Романенко Офлайн
    Романенко Сегодня, 08:36
    0
    Да и из Монсанто поди в ГД пожаловалась, столько лет "осеменяли" ГМО культурами, а теперь придется посторониться
  11. Million Онлайн
    Million Сегодня, 08:45
    +3
    Только почему то в России хлеб не стал ни дешевле ни качественнее...
    1. Антарес Онлайн
      Антарес Сегодня, 10:15
      +2
      Цитата: Million
      Только почему то в России хлеб не стал ни дешевле ни качественнее...

      рынок мал, прибыль низкая. Выгоднее высококачественную продать за рубеж. Дома можно использовать пшеницу ниже качества-больше прибыль получить.
      Ситуация с хлебом немного аналогична с бензином-но нюансы другие(дотации, сырье, логистика и пр)
  12. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 08:53
    0
    Ждем новых санкций теперь в аграрном секторе, США не справляются, значит надо срочно найти "Новичек" - новый сорт зерна в РФ....которым она будет травить весь мир....
  13. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:57
    +1
    Джеймс Мэрсон озабочен тем, что российские урожаи и выход зерновых РФ на международные рынки приводят к тому, что американские фермеры всё хуже справляются с такого рода конкуренцией

    ... конечно когда были рабы в мерикатосии, а в коих и ещё остались, было проще - взял кнут и "фермеры " заработали с удвоенной силой. laughing ... а если взял "кольт" - будут работать как заведённые без сна, и выходных... laughing
  14. лысова Офлайн
    лысова Сегодня, 08:58
    +1
    Скоро им придётся не подымать пошлины, а снижать ниже Российских - " ничего личного, чисто бизнес " good
  15. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:01
    +1
    в США теперь будут раздумывать ещё и над пакетом санкций против российского сельхозсектора
    Обязательно Они без зазрения совести, которой у них и так не хватает, используют санкции в недобросовестной конкуренции. А тут Россия третий год подряд лидирует по экспорту пшеницы. Не порядок (по американскому мышлению), необходимо любыми средствами прекратить это. А средство сегодня у них одно - санкции. Вдогонку санкции на тех кто покупает российскую пшеницу.
    1. rocket757 Онлайн
      rocket757 Сегодня, 10:08
      0
      Они могут надавить на производителей СЕМЯН!
      К сожалению, сия сфера у нас в полном "загоне". Долго ещё придётся восстанавливать эту, оченно важную сферу, науки и производства!
  16. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 09:28
    +1
    Вот теперь не попробуйте сказать...что Трамп не наш человек....ну в смысле Штирлиц...Лес рубит,щепки летят lol
  17. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 09:33
    0
    Китайский рынок для России так-то практически безграничен, с точки зрения экспорта зерновых. Поэтому американцам выйдет облом с любыми санкциями на эту тему.
    И это только китайцы, а вообще 3/4 населения земного шара голодает периодичски, так что и тут не пролезет у них... голод не тётка потому что.
  18. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 09:36
    0
    Подготовка к введению новых санкций. Сначала истерика, потом санкции.
  19. Злой 55 Офлайн
    Злой 55 Сегодня, 09:44
    0
    Ударят по сельхозтехнике,запчастям и комплектующим..А свои заводы,автономные в производстве
    и ориентированные на отечественную промышленность, мы так и не построили..
  20. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:48
    0
    Против российской нефти и газа борются, теперь и против пшеницы надо.
  21. Вальдемар Офлайн
    Вальдемар Сегодня, 10:04
    0
    Экспорт сельхозпродукции России даёт солидную долю бюджета. Ищут какую бы удавку на нас ещё накинуть. Честно говоря пора бы в сша и Англии устроить внезапный катаклизм с огромными потерями, чтобы они не то что диктовать кому-то, а вообще с международной арены исчезли
  22. ник7 Онлайн
    ник7 Сегодня, 10:06
    -1
    Просто в РФ перешли на интенсивную технологию, отсюда урожаи. Но есть одно но, о котором автор умолчал, это зерно по сути сырьё, с низким переделом. А недостаток сырья в том, что говядину РФ закупает, а молоко из пальмового масла. Радоваться миллионам продаж зерна не стоит, пока народ питается пальмовым маслом.
  23. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 10:07
    0
    Значит ли публикация в WSJ то, что в США теперь будут раздумывать ещё и над пакетом санкций против российского сельхозсектора?

    Все может быть. Правда это второстепенно для США. К тому же почему нет подобной статьи что США опередило РФ по нефти? Да и по пшенице много вопросов, твердые сорта все равно покупаются для макаронных изделий. Ну не растут они у нас.Продаем в Турцию-где мукомольные заводы, а самим муку--дороже чем в Турции...
    Большой урожай-ниже цены, низкая прибыль на гране рентабельности...
    Раздувать из статьи-дескать РФ вернула "царскую версию России" не очень звучит. Достаточно вспомнить почему РИ стала крупным экспортером и наращивала темпы. Капитализм.
    А американцы всегда озабоченны малейшим колебанием рынка. Большой обьем-ниже цена, самочувствие рынка.