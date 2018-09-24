СМИ США нашли новую невоенную угрозу. Теперь - российские аграрии

В 2016 году Россия вытеснила США с первого места по объёмам экспорта пшеницы. В 2017 году результат был повторён. Экспорт пшеницы из России и в текущем году бьёт рекорды. Возросшая конкуренция на мировом рынке зерновых приводит к тому, что благосостояние американских фермеров снижается.

Американское издание The Wall Street Journal бьёт тревогу по поводу очередной версии «российского влияния» на США. Если всё последнее время тревога объявлялась в связи с действиями «русских хакеров» и в связи с «вмешательством в выборы», то теперь новая «напасть» для Америки – русские аграрии.В WSJ сообщается, что российская сельскохозяйственная отрасль растёт высокими темпами. В частности, отмечается рост объёмов экспорта российских зерновых. Автор публикации в американской прессе Джеймс Мэрсон озабочен тем, что российские урожаи и выход зерновых РФ на международные рынки приводят к тому, что американские фермеры всё хуже справляются с такого рода конкуренцией.Из материала:Также автор отмечает, что сложностей США добавляет торговая война с Китаем. КНР уже поднял на четверть ввозные пошлины на североамериканскую пшеницу. А это «дополнительный шанс для России».в прошлом году в РФ было собрано 135,4 млн тонн зерновых. Это рекорд за все последние десятилетия. В этом году ожидаются меньшие объёмы – до 106 млн тонн. Планируется отправить на экспорт более трети этих объёмов (до 38 млн тонн).Значит ли публикация в WSJ то, что в США теперь будут раздумывать ещё и над пакетом санкций против российского сельхозсектора?