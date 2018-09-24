Логика ВСУ: Мы подверглись жестокому обстрелу - потерь нет, а у "стрелявших" есть

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединённых сил, в том числе - из тяжёлого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населённых пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия , а по защитникам Южного осуществили огневой налёт с применением миномётов 120-го калибра.среди личного состава Объединенных сил

В 10 часов 50 минут (23 сентября), привыкшие к безнаказанности боевики 36 бригады морской пехоты (ВСУ) произвели обстрел из вооружения БМП-1 жилых кварталов населённого пункта Саханка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: мужчина 1962 г.р. и женщина 1972 г.р. Нет сомнений, что во время этого обстрела боевики преследовали лишь одну цель - нанести максимальный урон мирному населению республики.