Логика ВСУ: Мы подверглись жестокому обстрелу - потерь нет, а у "стрелявших" есть
В сводках штаба так называемой Операции объединённых сил (ООС) Украины уже не скрывают применения различных вооружений в отношении народных республик Донбасса. В сказочные игры о выполнении минских соглашений украинское командование играть перестало, а потому в открытую говорит о нанесении ударов по ДНР, что есть нарушение всех взятых на себя обязательств.
В результате нанесения ударов украинскими силовиками по сопредельной территории, четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения. В штабе ООС заявляют, что все они «боевики». Так называют в Киеве представителей вооружённых сил республик Донбасса.
Чтобы хоть как-то оправдать свои действия на Донбассе, в штабе украинской операции было объявлено, что «вёлся ответный огонь».
Из материала пресс-службы ООС:
Если потерь нет, то возникает вопрос: а был ли обстрел со стороны ДНР, не говоря уже о каком-то «огневом налёте с применением миномётов»? И ещё один вопрос: а что делают украинские «витязи» в районе Широкино, если этот район должен относиться к демилитаризованной зоне?
Между тем, оперативное командование ДНР сообщает о том, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населённых пунктов республики, среди которых Доломитное, Зайцево, Васильевка, Широкая Балка и др.
Из сводки:
В результате нанесения ударов украинскими силовиками по сопредельной территории, четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения. В штабе ООС заявляют, что все они «боевики». Так называют в Киеве представителей вооружённых сил республик Донбасса.
Чтобы хоть как-то оправдать свои действия на Донбассе, в штабе украинской операции было объявлено, что «вёлся ответный огонь».
Из материала пресс-службы ООС:
С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединённых сил, в том числе - из тяжёлого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населённых пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налёт с применением миномётов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.
Если потерь нет, то возникает вопрос: а был ли обстрел со стороны ДНР, не говоря уже о каком-то «огневом налёте с применением миномётов»? И ещё один вопрос: а что делают украинские «витязи» в районе Широкино, если этот район должен относиться к демилитаризованной зоне?
Между тем, оперативное командование ДНР сообщает о том, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населённых пунктов республики, среди которых Доломитное, Зайцево, Васильевка, Широкая Балка и др.
Из сводки:
В 10 часов 50 минут (23 сентября), привыкшие к безнаказанности боевики 36 бригады морской пехоты (ВСУ) произвели обстрел из вооружения БМП-1 жилых кварталов населённого пункта Саханка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: мужчина 1962 г.р. и женщина 1972 г.р. Нет сомнений, что во время этого обстрела боевики преследовали лишь одну цель - нанести максимальный урон мирному населению республики.
- Использованы фотографии:
- https://www.facebook.com/pressjfo.news
Ctrl Enter
Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter