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Логика ВСУ: Мы подверглись жестокому обстрелу - потерь нет, а у "стрелявших" есть

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В сводках штаба так называемой Операции объединённых сил (ООС) Украины уже не скрывают применения различных вооружений в отношении народных республик Донбасса. В сказочные игры о выполнении минских соглашений украинское командование играть перестало, а потому в открытую говорит о нанесении ударов по ДНР, что есть нарушение всех взятых на себя обязательств.

В результате нанесения ударов украинскими силовиками по сопредельной территории, четыре человека погибли, ещё четверо получили ранения. В штабе ООС заявляют, что все они «боевики». Так называют в Киеве представителей вооружённых сил республик Донбасса.
Чтобы хоть как-то оправдать свои действия на Донбассе, в штабе украинской операции было объявлено, что «вёлся ответный огонь».

Из материала пресс-службы ООС:

С начала текущих суток противник трижды обстрелял позиции Объединённых сил, в том числе - из тяжёлого вооружения. Так, опорные пункты наших войск вблизи населённых пунктов Крымское и Широкино оккупанты обстреливали из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а по защитникам Южного осуществили огневой налёт с применением миномётов 120-го калибра. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.


Логика ВСУ: Мы подверглись жестокому обстрелу - потерь нет, а у "стрелявших" есть


Если потерь нет, то возникает вопрос: а был ли обстрел со стороны ДНР, не говоря уже о каком-то «огневом налёте с применением миномётов»? И ещё один вопрос: а что делают украинские «витязи» в районе Широкино, если этот район должен относиться к демилитаризованной зоне?

Между тем, оперативное командование ДНР сообщает о том, что обстрелам со стороны ВСУ подверглись 11 населённых пунктов республики, среди которых Доломитное, Зайцево, Васильевка, Широкая Балка и др.

Из сводки:
В 10 часов 50 минут (23 сентября), привыкшие к безнаказанности боевики 36 бригады морской пехоты (ВСУ) произвели обстрел из вооружения БМП-1 жилых кварталов населённого пункта Саханка. В результате обстрела ранения получили двое мирных жителей: мужчина 1962 г.р. и женщина 1972 г.р. Нет сомнений, что во время этого обстрела боевики преследовали лишь одну цель - нанести максимальный урон мирному населению республики.
Использованы фотографии:
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20 комментариев
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  1. Andrea Офлайн
    Andrea Сегодня, 08:15
    +2
    Взять каждого ОБСЕешника и приковать в горячих точках.
    1. Svarog Офлайн
      Svarog Сегодня, 08:17
      +3
      К потерям своим они просто относятся безответственно, мягко говоря.. Просто появляются могилы с неизвестными солдатами..
      1. КВУ-НСвД Онлайн
        КВУ-НСвД Сегодня, 09:02
        +1
        Просто появляются могилы с неизвестными солдатами
        А то и просто - скотомогильник . трактор . забор с надписью о бессрочном запрете на земляные работы . статистика небоевых потерь .
    2. solzh Офлайн
      solzh Сегодня, 08:42
      +1
      Цитата: Andrea
      Взять каждого ОБСЕешника и приковать в горячих точках.

      Вы думаете будет смысл? Они наоборот будут ещё громче орать, что бойцы Донбасса террористы... По моему просто надо миссию ОБСЕ гнать оттуда, толку от них там ноль.
    3. Вальдемар Офлайн
      Вальдемар Сегодня, 10:02
      0
      Уточнение - вместе со всей семьёй. Детьми тоже. Пусть их миномётами цеевропейцев разворотит в тюрю
  2. bouncyhunter Офлайн
    bouncyhunter Сегодня, 08:36
    +5
    Логика ВСУ: Мы подверглись жестокому обстрелу

    "Сепары коварно напали на доблестных бойцов ВСУ , которые мирно обстреливали местное население Донбасса" - вот и вся логика .
    1. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 08:49
      +2
      Паша привет! hi Ответка должна быть постоянная, Прилетело, тут же ответка, надо держать в готовности артиллерийскую МГ на участке... Вот тогда безответственности в разы убавится...
      1. bouncyhunter Офлайн
        bouncyhunter Сегодня, 08:58
        +1
        Привет , Коля ! hi Уверен что так и есть , но минские договорённости мешают ЛДНР . А вот ВСУ на них плюют .
    2. Gato Офлайн
      Gato Сегодня, 09:05
      0
      вот и вся логика

      Какая логика может быть в военной пропаганде? Не для этого она предназначена.
    3. pvv113 Офлайн
      pvv113 Сегодня, 09:23
      0
      Для Европы - это железный аргумент
  3. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 08:45
    0
    А может ВСУушников просто из рогаток обстреляли а они то с похмелюги были.
  4. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    +2

    Andrea (Андрей) Сегодня, 08:15 НОВЫЙ
    +1
    Взять каждого ОБСЕешника и приковать в горячих точках.

    ... до того как "прикуют" обделаются двадцать раз... а кто будет им подшанники стирать?... или они им больше не будут нужны? bully
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:08
    +2
    На сколько мне известно силы ДНР подавили две огневые точки ВСУ, в т.ч минометный расчет, который вел огонь по селу разрушив четыре дома. Кроме этого украинский БТР выдвигаясь для оказания огневого воздействия подорвался на собственной мине. ("Военные материалы"). Но представители т.н. ООС конечно не сообщат об этом.
    1. Антарес Онлайн
      Антарес Сегодня, 09:56
      0
      Цитата: rotmistr60
      На сколько мне известно силы ДНР подавили две огневые точки ВСУ, в т.ч минометный расчет, который вел огонь по селу разрушив четыре дома. Кроме этого украинский БТР выдвигаясь для оказания огневого воздействия подорвался на собственной мине. ("Военные материалы")

      это все по версии ДАН.
      У них и наступления каждый день и самоподрывы и прочие "пришествия"...Это ж нужный поток информации--не более..
    2. Romka47 Онлайн
      Romka47 Сегодня, 10:38
      0
      "Подорвался на собственной мине" -Читай накрыли наши артой, сказали на мине что бы не спалиться. Это уже как бы признано.
  6. den3080 Офлайн
    den3080 Сегодня, 09:16
    +1
    раз так рассуждают значит неплохо врезали, но недостаточно.
    надо шумеров почаще гасить, а то страх потеряли совсем.
  7. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 09:31
    0
    Цитата: bouncyhunter
    но минские договорённости мешают ЛДНР

    Эти договоренности спасают ЛДНР от разгрома и убийства мирного населения , а также РФ от введения боевых действии на территориях ЛДНР ( которая по словам Путина-территория Украины).... Вам *повоевать* хочется ?
  8. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 09:53
    0
    Чтобы хоть как-то оправдать свои действия на Донбассе, в штабе украинской операции было объявлено, что «вёлся ответный огонь».

    Дык в прошлой статье(там где ДАН) точно так же постреляли ПТУРом "в ответ" на "минометный обстрел".
    Точь-в-точь. А поскольку нарушают режим огня обе стороны--то эти все сообщения что ДАН что ООС что Басурин/Марочко/Тымчук--просто информационная пропаганда.
    Как бы там к ОБСЕ не относились-у них более правдоподобная версия(не правда даже и тем более не истина--а версия) происходящего. Врут все(обе стороны стреляют и убивают)
    Тут не "логика ВСУ" тут логика войны. Либо ты либо тебя. А искажать информацию-где где а на войне принято издавна.
  9. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 10:33
    0
    Логика традиционная.
    Как с кондиционером в Луганске.
    Снаряды были отклонены возросшей силой свидомой мысли.
  10. Romka47 Онлайн
    Romka47 Сегодня, 10:39
    0
    Я вот чего не пойму ребята, как можно ПТУРом миномет накрыть? ну в смысле я же не думаю что минометный расчет врага стоял в зоне прямой видимости, если бы он там стоял его бы и раньше простите "грохнули" не ждали бы пока он стрелять по домам начнет. Не все же там у нас.