Порошенко: Мы сражаемся за Европу, за Запад, за демократию. Возьмите нас в НАТО
В Верховной раде Украины прокомментировали заявление президента Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте». Нужно отметить, что Порошенко теперь указывает не только на «силу ВСУ», но и на то, что «если бы не украинская армия, сапог российского солдата уже топтал бы земли стран НАТО». Подобного рода заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Из заявления Порошенко:
Дальнейшее заявление вызывает ещё большее недоумение. По словам Порошенко «впервые за 300-летнюю историю Украины 70% населения страны хочет вступить в НАТО и Евросоюз». Об абсурдности заявления говорят не только в ВРУ, но и в Германии, где и вышло интервью. Во-первых, рассматривать аспект желания или нежелания украинцев вступать в НАТО в 300-летней ретроспективе по меньшей мере странно по той простой причине, что НАТО образовано в конце 40-х годов двадцатого века. Во-вторых, Порошенко разозлил украинских радикалов заявлением о «300-летней украинской истории». Радикалы, как известно, считают, что украинская история чуть ли не древнее египетской.
Комментарий депутата ВРУ Вадима Рабиновича, возглавляющего политическое движение «За жизнь»:
Напомним, что недавний соцопрос на Украине показал, что против вступления страны в НАТО выступают 38% граждан, 42% - за вступление, остальные не определились. Откуда сведения о «70% одобряющих» взял Порошенко, - вопрос.
Из заявления Порошенко:
Сегодня мы тратим на армию 6% ВВП. Считаю, что одним только этим мы уже играем важную роль по сдерживанию России на восточных рубежах НАТО. И мы сражаемся не только за себя. Мы сражаемся за всю Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности.
Дальнейшее заявление вызывает ещё большее недоумение. По словам Порошенко «впервые за 300-летнюю историю Украины 70% населения страны хочет вступить в НАТО и Евросоюз». Об абсурдности заявления говорят не только в ВРУ, но и в Германии, где и вышло интервью. Во-первых, рассматривать аспект желания или нежелания украинцев вступать в НАТО в 300-летней ретроспективе по меньшей мере странно по той простой причине, что НАТО образовано в конце 40-х годов двадцатого века. Во-вторых, Порошенко разозлил украинских радикалов заявлением о «300-летней украинской истории». Радикалы, как известно, считают, что украинская история чуть ли не древнее египетской.
Комментарий депутата ВРУ Вадима Рабиновича, возглавляющего политическое движение «За жизнь»:
Действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идёт к нам. Мы же самые сильные.
Напомним, что недавний соцопрос на Украине показал, что против вступления страны в НАТО выступают 38% граждан, 42% - за вступление, остальные не определились. Откуда сведения о «70% одобряющих» взял Порошенко, - вопрос.
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