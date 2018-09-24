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Порошенко: Мы сражаемся за Европу, за Запад, за демократию. Возьмите нас в НАТО

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В Верховной раде Украины прокомментировали заявление президента Петра Порошенко о «самой сильной армии на континенте». Нужно отметить, что Порошенко теперь указывает не только на «силу ВСУ», но и на то, что «если бы не украинская армия, сапог российского солдата уже топтал бы земли стран НАТО». Подобного рода заявление Порошенко сделал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.

Порошенко: Мы сражаемся за Европу, за Запад, за демократию. Возьмите нас в НАТО


Из заявления Порошенко:
Сегодня мы тратим на армию 6% ВВП. Считаю, что одним только этим мы уже играем важную роль по сдерживанию России на восточных рубежах НАТО. И мы сражаемся не только за себя. Мы сражаемся за всю Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности.



Дальнейшее заявление вызывает ещё большее недоумение. По словам Порошенко «впервые за 300-летнюю историю Украины 70% населения страны хочет вступить в НАТО и Евросоюз». Об абсурдности заявления говорят не только в ВРУ, но и в Германии, где и вышло интервью. Во-первых, рассматривать аспект желания или нежелания украинцев вступать в НАТО в 300-летней ретроспективе по меньшей мере странно по той простой причине, что НАТО образовано в конце 40-х годов двадцатого века. Во-вторых, Порошенко разозлил украинских радикалов заявлением о «300-летней украинской истории». Радикалы, как известно, считают, что украинская история чуть ли не древнее египетской.

Комментарий депутата ВРУ Вадима Рабиновича, возглавляющего политическое движение «За жизнь»:
Действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идёт к нам. Мы же самые сильные.


Напомним, что недавний соцопрос на Украине показал, что против вступления страны в НАТО выступают 38% граждан, 42% - за вступление, остальные не определились. Откуда сведения о «70% одобряющих» взял Порошенко, - вопрос.
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26 комментариев
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  1. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 09:15
    +1
    А НАТЕ они нужны?
    Взять Украину, которая "находится в состоянии войны с Россией" в НАТО - это по сути развязать мировую войну.
    Порошенко, не Порошенко - кто бы из нынешней верхушки не стал президентом, вполне может с цепи сорваться и начать боевые действия против России.
    Либо просто неумные люди какие-нибудь из нациков смогут провернуть масштабную провокацию, а НАТО разгребай потом.
    Идеально если власти 404 продолжают быть гнойником на границе России. Им просто нужно помогать, а эти бешеные собаки сами все сделают.
    1. arman Офлайн
      arman Сегодня, 09:41
      -10
      А разве Украина находится в состоянии войны с Россией?Вас же там нет ,там простые трактористы и комбайнеры спускаются в шахты,достают оттуда все необходимое для современной войны вооружение и ..."кошмарят " ВСУ!
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 10:16
        +1
        Оо. Ещё один "оккупированный" появился. Рассуждайте лучше о "шахтёрах и комбайнёрах" в Нагорном Карабахе. А то придёт по-настоящему Азербайджан и вам разъяснит, чьи "шахты с огородами"...
        1. Серж Горелый Онлайн
          Серж Горелый Сегодня, 10:43
          0
          Украина во все свои микро-периоды нэзалежности отл
          ичалась низкой социальной ответственностью...
        2. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 10:50
          0
          Цитата: Володин
          Оо. Ещё один "оккупированный" появился. Рассуждайте лучше о "шахтёрах и комбайнёрах" в Нагорном Карабахе. А то придёт по-настоящему Азербайджан и вам разъяснит, чьи "шахты с огородами"...


          ему этот нагорный Карабах Алексей как мне с Вами Голаны нужны... у него же профессия - армян, не путать с армянином - это национальность... он же по русски шпарит лучше нас с Вами. включая орфографию и пунктуацию... я такого армяна впервые вижу wassat wassat
      2. Victor_B Онлайн
        Victor_B Сегодня, 10:28
        +1
        А разве Украина находится в состоянии войны с Россией?Вас же там нет ,там простые трактористы и комбайнеры спускаются в шахты,достают оттуда все необходимое для современной войны вооружение и ..."кошмарят " ВСУ!
        Вот до тех пор пока в 404 будут только трепаться, что Россия с ними воюет, войны и не будет.
        А если Порошенко или иже с ним совершат КРУПНУЮ провокацию (обстрел нашей территории с гибелью мирных жителей, серьезный теракт или натурально переход в наступление ВСУ на Донбассе с наметившимся стратегическим успехом), то тогда Россия ВЫНУЖДЕНА будет ответить "из всех стволов".
        Россия, наконец-то, "явится на войну", но явится очень громко!
        И тогда будет ОСВОБОЖДЕНА вся территория Новороссии.
        А вот Киев и т.д. будут освобождаться от фашистов путем восстания или останутся под их властью.
        А вот для НАТО такая ситуация принципиально отличается, если 404 принята в НАТО или просто союзник.
      3. Комментарий был удален.
      4. Серж Горелый Онлайн
        Серж Горелый Сегодня, 10:46
        0
        Цитата: arman
        А разве Украина находится в состоянии войны с Россией?Вас же там нет ,там простые трактористы и комбайнеры спускаются в шахты,достают оттуда все необходимое для современной войны вооружение и ..."кошмарят " ВСУ!


        Аrman, а Карабах чей?
  2. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:15
    +3
    Заезженая пластинка с приевшимся бредом - бред однообразен , заболевание стабильно , больной неизлечим
  3. НИКНН Офлайн
    НИКНН Сегодня, 09:15
    +2
    Возьмите нас в НАТО
    Пока все вакансии прихвостней и лизателей заняты. Освободятся рассмотрим вашу кандидатуру на конкурсной основе...
  4. pvv113 Онлайн
    pvv113 Сегодня, 09:16
    +3
    Мы сражаемся...

    С собственным народом
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 09:22
    +1
    «впервые за 300-летнюю историю Украины 70% населения страны хочет вступить в НАТО и Евросоюз».
    Оказывается 300 лет хотели вступить в НАТО и ЕС, но % желающих не хватало, как и не было в то время самой Украины. И вот наконец когда появилось НАТО и ЕС и % подскочил. Он хотя бы временами слышит себя?
    1. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 09:44
      0
      Вот мне как то не верится в эти украинские соцопросы....может 70% как раз и нехотят в Нату?
  6. sagitch Офлайн
    sagitch Сегодня, 09:28
    -6
    Эти 42% уже должны вызывать нашу озабоченность. Бессменное Правительство Росии своими действиями не только Украину отталкивает.
  7. Сергей-8848 Офлайн
    Сергей-8848 Сегодня, 09:32
    +2
    В НАТО ближе к выборам президента Украины придумают очередной план, например - 100 шагов по вступлению в НАТО. И для Пети хорошо, и нас чтобы позлить.
  8. Дирижер Офлайн
    Дирижер Сегодня, 09:33
    +1
    Так сражались, что Крым потеряли и Донбасс с Луганщиной периодически люлей выписывают.
  9. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:33
    +1
    Джидай хренов, защищает он Европу и нату.
    А так же всю землю, галактику и вселённую!!!
  10. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 09:36
    +2
    Онижедети и есть онижедети,это какой то детский сад.
  11. Ретвизан 8 Офлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:36
    0
    Один такой клоун уже существовал, только тот защищал мир от ветряных мельниц.
  12. федоров Офлайн
    федоров Сегодня, 09:38
    +1
    Откуда эти проценты. Если перепись населения была хрен знает когда ? И сколько осталось ? Готовых валить от этого безумия думаю больше, но у кого финансы,родня,дома, огород..может любимая работа , или еще что ? Сам тут сижу.
  13. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
    +1
    Во-первых,Во-вторых, Порошенко разозлил украинских радикалов заявлением о «300-летней украинской истории». Радикалы, как известно, считают, что украинская история чуть ли не древнее египетской.

    ... опять пецька-алкаш в субстанцию наступил, и не замечая разносит ВСЁ по сторонам... laughing
  14. СКАД Офлайн
    СКАД Сегодня, 09:45
    +2
    Мне логика поросенка если такая есть вообще не интересна.Интересна логика нас хохлов.Неужели мы так оскакуасились что хотим влезть в нату?
  15. Комментарий был удален.
  16. lot Офлайн
    lot Сегодня, 09:51
    0
    "Запад и западные ценности" вообще атас: никакой самоидентификации. интересно, Швейцарцы какой парадигмы придерживаются, кроме шоколада, собираемого в Альпах.
  17. rocket757 Онлайн
    rocket757 Сегодня, 10:19
    0
    Белка она такая, много чего может нашептать .... были б уши и у них "рупор"!
  18. ibn.shamai Офлайн
    ibn.shamai Сегодня, 10:27
    0
    Цитата: arman
    А разве Украина находится в состоянии войны с Россией?Вас же там нет ,там простые трактористы и комбайнеры спускаются в шахты,достают оттуда все необходимое для современной войны вооружение и ..."кошмарят " ВСУ!

    так это ваш главнюк утверждает что он с Россией воюет! belay При чём здесь "нас там нет"???
  19. гильза Онлайн
    гильза Сегодня, 10:36
    0
    А чего? В свете сменившегося способа реализации политики в современном "цивилизованном" мире надо просто громко покричать и примут спец предложение и "Заведут" например в "суперпартнёры" и разместят базы. "Суперпартнёрство" будет длится бесконечно (сколько нужно), а человек 50 в Мариуполе на какой-нибудь статусной базочке вполне себе обеспечат "устойчивость" режима. И будем зреть "гнойник" вечную вечность. Да ещё и фигню всякую с провокациями с НАТОвским лейблом на "подкладке" наблюдать в районе Крымского моста.
    Но это констатация факта. А чего ж делать-то? А нечего. Мы действительно сильные и страшные, но мы честные. И поэтому от нас провокаций или подлянок не ждут. Теперь телега поедет впереди лощади. Как только наша "самостийная" экономика отстегнётся от бакса, в миг закончатся попытки провокаций. Тогда можно будет спокойно в одностороннем порядке "нагибать" к любой маме всех "провокаторов". Вот как например осуществлять деятельность оборонную на берегах Азовского моря,если твой катер могут остановить и досмотреть на предмет предположим "наркотиков" и плевать на экстерриториальность-вы в нашеих водах практически.Ну это так-в черновую. И опросы эти понятное дело "подклад". Но процесс идёт.
  20. Сибирский цирюльник Онлайн
    Сибирский цирюльник Сегодня, 10:54
    0
    "Действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идёт к нам. Мы же самые сильные."

    Многие главнокомандующие - несомненное "достижение" реформ ВСУ))