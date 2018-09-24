Порошенко: Мы сражаемся за Европу, за Запад, за демократию. Возьмите нас в НАТО

Сегодня мы тратим на армию 6% ВВП. Считаю, что одним только этим мы уже играем важную роль по сдерживанию России на восточных рубежах НАТО. И мы сражаемся не только за себя. Мы сражаемся за всю Европу, демократию, свободу, Запад и западные ценности.

Действительно, армия у нас стала самой сильной на континенте — я слышал это от президента и от многих главнокомандующих наших. У меня вопрос. Вот скажите, пожалуйста, если у нас самая сильная армия на континенте, зачем нам идти в НАТО? Пусть НАТО идёт к нам. Мы же самые сильные.