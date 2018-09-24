СМИ: Минобороны может поставить С-300 в Сирию
Российское Минобороны рассматривает возможность переброски в Сирию ЗРС С-300 из наличия военного ведомства для ограничения полетов израильской авиации. Тема поставок С-300 была поднята на фоне крушения самолета Ил-20, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный военный источник.
Как следует из материала газеты, в случае переброски С-300 в Сирию, воздушное пространство страны будет прикрыто не только уже устаревшими системами ПВО, но и эффективной модификацией "трехсотки", которая станет "серьезным аргументом для израильских ВВС". При этом добавляется, что чтобы исключить вероятность нового ЧП, каждый сирийский расчет может возглавить российский офицер.
Согласно словам источника издания, на данный момент речь идет о переброске в Сирию батареи С-300.
Ранее Россия не поставляла "трехсотки" в Сирию по просьбе Израиля, но вопрос о переброске ЗРС С-300 вновь возник в апреле этого года, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийским объектам из-за якобы использования Дамаском химического оружия против мирного населения.
Как следует из материала газеты, в случае переброски С-300 в Сирию, воздушное пространство страны будет прикрыто не только уже устаревшими системами ПВО, но и эффективной модификацией "трехсотки", которая станет "серьезным аргументом для израильских ВВС". При этом добавляется, что чтобы исключить вероятность нового ЧП, каждый сирийский расчет может возглавить российский офицер.
Согласно словам источника издания, на данный момент речь идет о переброске в Сирию батареи С-300.
Ранее Россия не поставляла "трехсотки" в Сирию по просьбе Израиля, но вопрос о переброске ЗРС С-300 вновь возник в апреле этого года, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийским объектам из-за якобы использования Дамаском химического оружия против мирного населения.
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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