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СМИ: Минобороны может поставить С-300 в Сирию

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Российское Минобороны рассматривает возможность переброски в Сирию ЗРС С-300 из наличия военного ведомства для ограничения полетов израильской авиации. Тема поставок С-300 была поднята на фоне крушения самолета Ил-20, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на высокопоставленный военный источник.

СМИ: Минобороны может поставить С-300 в Сирию


Как следует из материала газеты, в случае переброски С-300 в Сирию, воздушное пространство страны будет прикрыто не только уже устаревшими системами ПВО, но и эффективной модификацией "трехсотки", которая станет "серьезным аргументом для израильских ВВС". При этом добавляется, что чтобы исключить вероятность нового ЧП, каждый сирийский расчет может возглавить российский офицер.


Согласно словам источника издания, на данный момент речь идет о переброске в Сирию батареи С-300.

Ранее Россия не поставляла "трехсотки" в Сирию по просьбе Израиля, но вопрос о переброске ЗРС С-300 вновь возник в апреле этого года, когда Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли удар по сирийским объектам из-за якобы использования Дамаском химического оружия против мирного населения.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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57 комментариев
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  1. КВУ-НСвД Онлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 09:57
    +4
    При этом добавляется, что чтобы исключить вероятность нового ЧП, каждый сирийский расчет может возглавить российский офицер.
    Вот это поважнее , чем возможная поставка 300-ок ( что далеко не факт пока ) . Надеюсь , что это будут лишь офицеры связи , а не номера расчётов - иначе потерь избежать будет трудно при вполне возможных дуэлях ПВО и авиации ..
    1. Alexkorzun Онлайн
      Alexkorzun Сегодня, 10:06
      +8
      Если поставят - хорошо, пора укоротить зарвавшихся израильтян. Но почему сначала надо принести в жертву десятки жизней наших солдат (уже не говорю о сирийцах), прежде чем мы приходим к верному решению? Мы что, не знали каковы они, наши "богоизбранные" "партнеры" ? Полагаю, фашистами их можно называть вполне оправданно.
      1. Vol4ara Офлайн
        Vol4ara Сегодня, 10:11
        -4
        Цитата: Alexkorzun
        Полагаю, фашистами их можно называть вполне оправданно.


        И какие признаки обуславливают их фашизм?
        1. Alexkorzun Онлайн
          Alexkorzun Сегодня, 10:15
          +9
          Стебетесь ? или вам реально расписать особенности еврейского государства и отношения к неевреям ?
          1. Комментарий был удален.
          2. Арон Заави Онлайн
            Арон Заави Сегодня, 10:38
            -4
            Цитата: Alexkorzun
            Стебетесь ? или вам реально расписать особенности еврейского государства и отношения к неевреям ?

            можно мне описать?
          3. Тралл Офлайн
            Тралл Сегодня, 10:41
            +1
            "Новость" улыбнула. Про русского офицера "Коммерсанту" сам Шойгу, наверное, рассказал.
            Интересно, что в тех 4 транспортных Ил-76МД, что приземлились в Хмеймим. И если я ничего не путаю, то был задействован Иранский аэродром подскока.
            1. Ююка Онлайн
              Ююка Сегодня, 10:53
              +1
              Тук-тук... Это тут интересовались об 4-х ИЛах? Можем показать, пройдемте wassat
        2. russkiyvyaponii Офлайн
          russkiyvyaponii Сегодня, 10:28
          +4
          зионисты реально считают, что семиты расово выше всех остальных

          это не фашизм?
        3. Серж Горелый Онлайн
          Серж Горелый Сегодня, 10:38
          +5
          Лучше поздно, чем никогда. А так, наступаем на те же грабли: "Выведите войска из Европы, НАТО расширять не будем", "Не поставляйте С 300 Сирии и Ирану, мы всё с Вами согласуем." НЕЛЬЗЯ "партнёрам" верить на слово.
    2. SSR Онлайн
      SSR Сегодня, 10:09
      +2
      Ну тут куча нюансов, офицер это хорошо.... и плохо, просто передать/продать С-300 сирийцам, это хорошо и плохо.
      Сирийцы подготовку на С-300 проходили, но и на "Панцирь" проходили, потом в сторонке курили.
      Имха, лучше просто передать С-300, без ...... хотел написать без офицера и тут подумал, а вдруг сирийцы сразу где то над Бен-гурионом решат сбить самолёт?
      recourse
      1. rocket757 Онлайн
        rocket757 Сегодня, 10:16
        +1
        Цитата: SSR
        Имха, лучше просто передать С-300, без ...... хотел написать без офицера и тут подумал

        может получится, что комплекс окажется без "головы"! Перспектива "кислая", но делать решительный шаг придётся!!!
        Какой это будет шаг???
        А будет ли этот шаг???
        Цитата: КВУ-НСвД
        Вот это поважнее , чем возможная поставка 300-ок ( что далеко не факт пока ) . Надеюсь , что это будут лишь офицеры связи

        Наше мнение, их мнение ... а чьё ещё мнение может быть учтено??? Туман, туман.
        1. neri73-r Онлайн
          neri73-r Сегодня, 10:59
          +1
          может получится, что комплекс окажется без "головы"! Перспектива "кислая", но делать решительный шаг придётся!!!

          Самый красивый шаг будет приземлить пару новых израильских невидимок фу-35! И штатовцы обрадуются и израильтяне успокоятся!
      2. URAL72 Онлайн
        URAL72 Сегодня, 10:19
        +3
        Совершенно верно. Русский офицер это неофициальная гарантия что самолёты над Израилем сбивать не будут. Но вот коммерсант... Не верю я этой евреканской газетенке.
      3. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 10:25
        +3
        «Вдруг» пока не было со стороны сирийцев за несколько прошлых лет и не будет, пока там присутствует Россия. А вот со стороны Израиля более 200 авиаударов по территории суверенного государства за тот же период.
        Так что нужен паритет. На мой непросвещённый взгляд.
        И можно не продавать, а отдать... в аренду wink
    3. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 10:15
      +3
      А если расчет под руководством нашего офицера завалит израильский самолет?
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 10:21
        +11
        Звезду героя офицеру.
      2. Сыщик Онлайн
        Сыщик Сегодня, 10:29
        +7
        Цитата: Злой543
        А если расчет под руководством нашего офицера завалит израильский самолет?

        А про российского офицера евреям тоже эта газета сообщит?! Ну и потом разве вы мало слышали от евреев, что их самолеты вообще не сбиваются, а если и падают то исключительно из за поломок или халатности пилотов?! Ну вот и пусть падают и падают, а евреи устраняют неполадки и разбираются со своими разгильдяями! Ну с теми естественно, кто катапультироваться успел. При чем здесь наш офицер? Наш офицер совершенно не при чем!
      3. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 10:56
        0
        Всем выговор с премией, на три дня отстранить - в отпуск laughing
    4. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 10:31
      +4
      Цитата: КВУ-НСвД
      При этом добавляется, что чтобы исключить вероятность нового ЧП, каждый сирийский расчет может возглавить российский офицер.
      Вот это поважнее , чем возможная поставка 300-ок ( что далеко не факт пока ) . Надеюсь , что это будут лишь офицеры связи , а не номера расчётов - иначе потерь избежать будет трудно при вполне возможных дуэлях ПВО и авиации ..


      ато... я вчера это говорил... шалом товарищи... с любовью из России и хоть триста раз не признавайте выводы МО..
  2. Trevis Онлайн
    Trevis Сегодня, 09:58
    +5
    речь идет о переброске в Сирию батареи С-300.

    Было бы не плохо.
    1. Volga073 Офлайн
      Volga073 Сегодня, 10:07
      +3
      А речь идет.. и идет...
      Опять Дм.Медведев в Израиль сьездит, у стены Плача подарят ему новый АйФон - и все останется по прежнему.
      1. Лекс. Офлайн
        Лекс. Сегодня, 10:14
        -9
        А вы чего там в США живёте некрасиво ,так могут и депортировать
        1. Комментарий был удален.
        2. новичок Онлайн
          новичок Сегодня, 10:23
          +1
          в чём выражается, это “некрасиво“?
        3. дрозд Онлайн
          дрозд Сегодня, 10:32
          +2
          Цитата: Лекс.
          А вы чего там в США живёте некрасиво ,так могут и депортировать


          так ему до фени... до них С300 не достает... это же вы теперь крайние..
      2. den3080 Офлайн
        den3080 Сегодня, 10:28
        0
        Айфон у Медведева уже есть, ему подарят симкарту, для «горячей линии».
  3. Петр1 Офлайн
    Петр1 Сегодня, 10:04
    +3
    Голаны за ил надо отбирать у евреев
    1. Лекс. Офлайн
      Лекс. Сегодня, 10:15
      -7
      Попробуй а не трепи
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 10:26
        +5
        И попробуем, до последнего араба биться будем. Гори израиль синим пламенем.
  4. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 10:05
    +1
    Очередной баян...
  5. Volga073 Офлайн
    Volga073 Сегодня, 10:06
    0
    Опять "может поставить".
    А может и "не поставить".
    Вы уж определитесь - вы с Израилем вместе будете и далее русских парней убивать?
    Или как?
    1. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:44
      0
      вот кто этому полосатому плюсы ставит?....и причем при нажатии на минус циферка не меняется...
  6. Revival Офлайн
    Revival Сегодня, 10:06
    +4
    Пора уже или поставить или молчать в тряпочку....
    Достало..
    Что там можно десятый раз рассматривать.
    Каждый раз, сотый раз уже вот мы возьмём и привезём, вот как поставим..
    Обвиняли французов что подлецы нам мистраль не отдали, а мы мол уже предоплату внесли, мол срамота на французов.
    А в тоже время оказывается Сирия давно проплатили с300 а мы контракт разорвали по просьбе партнёров, и кто тогда мы?
    1. дрозд Онлайн
      дрозд Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: Revival
      Пора уже или поставить или молчать в тряпочку....
      Достало..
      Что там можно десятый раз рассматривать.
      Каждый раз, сотый раз уже вот мы возьмём и привезём, вот как поставим..
      Обвиняли французов что подлецы нам мистраль не отдали, а мы мол уже предоплату внесли, мол срамота на французов.
      А в тоже время оказывается Сирия давно проплатили с300 а мы контракт разорвали по просьбе партнёров, и кто тогда мы?


      нет уважаемый... это говорит о том что торг начался... я ситуацию вчера описывал... на Сирийском направлении могут опять снизойти на просьбы Израиля... постоять у стены плача, проникнуться жалостью к Израильтянам, послушать как им тяжко с палестинцами и хезболой рядом жить....и .. не поставить С300. и в тихую принять компенсацию, и даже сохранить им лицо перед арабами, но заберем взамен что то другое.. более ценное.. и вот тут пусть зубами скрежещут но отдают...
  7. рюрикович Онлайн
    рюрикович Сегодня, 10:06
    +6
    Наконец-то дошло. Вопрос только в том, почему у нас такой менталитет, что, что бы осознать необходимость каких либо действий нам нужна гибель наших людей? Поставили бы раньше, так не было бы сейчас тарахтения по поводу устаревших зенитных комплексов, неспособных отличить Ф-16 от Ил-20.А так идём на поводу из-за своей доброты душевной на поводу у "партнёров",неспособных отличить север от запада , а потом расхлёбываем результаты своих же действий request Была бы С-300 у сирийцев, то им бы "криворукость" не помешала бы сбить Ф-16, а не наш самолёт РТР...
    Хотя это всего лишь слухи пока о поставках "трёхсоток". Вот когда скажет ВВП или МО,тогда поверю winked
    1. pvv113 Онлайн
      pvv113 Сегодня, 10:12
      +2
      Цитата: рюрикович
      почему у нас такой менталитет

      Андрей, hi !
      Как обычно - пока не клюнет жареный петух в насиженное место
      1. рюрикович Онлайн
        рюрикович Сегодня, 10:56
        0
        Цитата: pvv113
        Как обычно - пока не клюнет жареный петух в насиженное место

        Вот это я и имел ввиду yes hi И что самое интересное,такое положение дел уже длится до неприличия долго what ....
    2. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 11:00
      0
      Хотя это всего лишь слухи пока о поставках "трёхсоток". Вот когда скажет ВВП или МО,тогда поверю

      да пускай молча просто поставят и пусть потом "соседи" разговоры разговаривают
  8. Henderson Онлайн
    Henderson Сегодня, 10:14
    +2
    Гром не грянет - МО не перекрестится.
  9. Навигатор 1 Офлайн
    Навигатор 1 Сегодня, 10:15
    -6
    Ну давайте поставляйте. laughing Они вам ещё ваших самолетов разбивают,не чему вас история с Египтом не научила им уже напоминались. Оружие араба-палка.
  10. Балу Онлайн
    Балу Сегодня, 10:15
    +7
    Было бы достойным и логичным ответом за убийство наших 15 пилотов. Израильтяне народец неблагодарный и кроме своих интересов не считаются ни с кем.

    Неважно, была это инициатива военных пощупать ПВО Сирии или как военно-политическое давление. !% летчиков нет, дорогостоящего пепилаца тоже. Ответка должна быть адекватной.
    [/center]лжна быть адекватной.
  11. Троль Онлайн
    Троль Сегодня, 10:17
    +2
    Пишут, что поставки уже идут.
  12. Alexey-74 Онлайн
    Alexey-74 Сегодня, 10:20
    +4
    Давно надо было это сделать! Потеряли 15 военнослужащих ( за самолет молчу)...и опять пришли к выводу - договоренности партнерами Запада, как и с самим Западом не выполняются, а мы все стараемся кому то угодить постоянно
  13. Mokele-Membe Онлайн
    Mokele-Membe Сегодня, 10:24
    +4
    Цитата: Vol4ara
    Цитата: Alexkorzun
    Полагаю, фашистами их можно называть вполне оправданно.


    И какие признаки обуславливают их фашизм?

    Ну вот один из признаков.
    Парламент Израиля принял закон о еврейском характере государства. Теперь в еврейском государстве только евреи имеют право на самоопределение, а иврит является единственным государственным языком. А ведь там проживает куча арабских племён.
    Поменяйте слова "Израиль" на "Россия" и представляете какой вопль поднялся бы во всём мире.
    https://www.mk.ru/politics/2018/07/19/izrail-oficialno-stal-gosudarstvom-evreev.html
  14. Безликий Онлайн
    Безликий Сегодня, 10:25
    +2
    Газетенке типа "Коммерсантъ" доверять вообще не стоит. Там процентов 50 - фантазии авторов обычно.

    Вместе с тем - идея не плохая.

    А еще перестать охранять израильские патрули на границе Голанов, прекратить давить по просьбе Израиля) на Иран, относительно КСИР и иже с ними вблизи Израильской границы (а они ж с РСЗО и др. тяжелым вооружением вернуться могут))).

    Заодно перестать им энергоносители поставлять (и мы без их фруктиков обойтись сможем).

    А если поставить экспортные варианты С-400, Искандер, и Смерчь Сирии, Ирану, Ливану, Иордании и Египту, то Израиль будет обеспечен "веселой жизнью" на 10 лет вперед.

    Самое интересное, что и в Израиле все это прекрасно понимают: в чем, в чем, а в тупости евреев обвинить уж точно нельзя. Потому ждем-с развития событий. А то ведь американские провокаторы-планировщики за океаном, а арабские страны - под боком. А не признавать очевидное в данном случае не прокатит.
  15. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 10:27
    +1
    На данный момент речь идет о переброске в Сирию батареи С300

    А батарея что имеет в своем составе?
    Какую площадь она может прикрыть?
    Или только для того,что бы напугать неприемлемыми для израилитян ущербом, в определенной территориальной зоне?
    1. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:52
      0
      а чтоб если что догнали ракеты уже у аэродрома....чтоб потом не говорили"мы уже заходили на посадку"
  16. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 10:30
    +1
    Вот и хорошо.
  17. Victor_B Онлайн
    Victor_B Сегодня, 10:33
    0
    А где их взять?
    С хранения?
    Это устаревшие комплексы. Не производятся уже давно.
    1. nPuBaTuP Онлайн
      nPuBaTuP Сегодня, 10:53
      0
      Нормально-нормально....главное чтоб взяли...а то что устаревшие вам кто это сказал?
  18. MoJloT Онлайн
    MoJloT Сегодня, 10:33
    0
    Минобороны может поставить С-300 в Сирию
    Сомнительно, смысла особого нет.
  19. Detnix Офлайн
    Detnix Сегодня, 10:35
    0
    laughing Опять на "полшишечки".
  20. a.s.zzz888 Офлайн
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:41
    0
    ...давно было пора поставить 300-е в Сирию...шестиконечные летуны будут сидеть дома, или лежать в земле...одно из двух пусть потом выбирают сами... angry
  21. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 10:50
    0
    Минобороны может поставить С-300 в Сирию


    А может и не поставить fellow

    Ведь дело в том, что, когда Израиль ударит снова в Сирии, а это лишь вопрос времени - Израиль уничтожит С300, о чем говорил министр обороны Израиля.

    То есть уже будет заранее продуман удар , не только по иранским объектам, но и по уничтожению ПВО Сирии.

    России от этого только потеря денег - Асаду же бесплатно все идёт и потеря репутации.

    А жертвовать своими военными ради Ирана и Хизбаллы - Россия не будет и поэтому российских военных точно не посадит.
    1. Tektor Онлайн
      Tektor Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: АлександрК
      Израиль уничтожит С300
      Для этого им надо взлететь и успеть набрать хотя бы 3000 м, чтобы применить свои GBU-39. Они будут на мушке уже на меньшей высоте.
  22. Правда Онлайн
    Правда Сегодня, 10:52
    +1
    Че, опять сбивать супостата угрожают? )))))))))))))
  23. Tektor Онлайн
    Tektor Сегодня, 10:58
    0
    Это то, что теперь выглядит, как неизбежная необходимость: израильтяне посылаются ...э...лесом.
  24. Avior Онлайн
    Avior Сегодня, 11:00
    0
    ага. посбивают космонавтов сирийцы теперь...