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В США: Корпус морской пехоты убивает модернизацию десантной амфибии

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Американские СМИ выходят с материалами, в которых говорится о том, что Корпус морской пехоты «убивает программу модернизации» гусеничных десантных амфибийных бронемашин Amphibious Assault Vehicle (AAV). Речь идёт о бронемашинах, которые планировалось модернизировать с использованием новых бортовых систем до обновлённого варианта SAIC. Также планировалось увеличить бронезащиту, установить новый двигатель и трансмиссию, модернизировать подвеску.

В США: Корпус морской пехоты убивает модернизацию десантной амфибии


Представитель Корпуса морской пехоты США Мэнни Пачеко заявляет, что основная часть ранее запланированных модернизационных работ по AAV выполнена не будет.


Пачеко:
Корпус морской пехоты потратил приблизительно $125 млн. долларов США на модернизацию AAV по выживаемости, и в настоящее время готовится освоить ещё около $96 млн., которые после отказа от программы модернизации придётся перераспределить на другие нужды.

Ранее в Минобороны США собирались сохранить амфибии AAV в эксплуатации до 2035 года. К тому времени планировалось запустить серийное производство новой десантной амфибии ACV (Amphibious Combat Vehicle). Но, как сообщается, желание оптимизировать расходы приводит к тому, что от полной модернизации бронеамфибий AAV в США решили отказаться.

Пачеко:
AAV (70-х годов разработки) не отвечает потребностям современных морских амфибийных операций. Вместо того, чтобы продолжать инвестировать в эту бронемашину, которая даже в обновленной форме не обеспечит адекватной маневренности, живучести и эффективности высадки десанта, Корпус морской пехоты полагает, что эти средства лучше использовать в других местах.


Для справки:
Десантная амфибия проекта ACV предполагает колёсный вариант. В последние годы в США представляли опытно-конструкторские модели этой техники. Однако общая концепция создания новейшей десантной бронемашины в целом остаётся открытой.
Использованы фотографии:
Википедия
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19 комментариев
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  1. nPuBaTuP Онлайн
    nPuBaTuP Сегодня, 10:56
    +4
    очередной попил бабосов....а тут некоторые кричат что толко у нас этим грешат....нам блин еще учится у матрасов как пилить бабло бюджетное...
    1. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 11:02
      -4
      Цитата: nPuBaTuP
      очередной попил бабосов....а тут некоторые кричат что толко у нас этим грешат....нам блин еще учится у матрасов как пилить бабло бюджетное...

      Грешат этим везде.. но в отличии от нас, во первых не в таких объемах , а во вторых деньги остаются в их экономике, а наши их в Лодндоны шмондоны вывозят.. и в третьих, если их на этом ловят.. то точно сажают..
      1. Володин Офлайн
        Володин Сегодня, 11:09
        +9
        Цитата: Svarog
        но в отличии от нас, во первых не в таких объемах

        Да ладно... Идёт разбирательство о том, зачем на модернизацию потратили 125 млн долларов, но дело до конца не довели. 125 млн долларов, на секундочку, это больше 8 млрд рублей. Ещё 96 млн долларов выделяют, но даже не знают, куда они теперь пойдут.

        Цитата: Svarog
        а во вторых деньги остаются в их экономике, а наши их в Лодндоны шмондоны вывозят

        Тоже сомнительно. Немалый процесс оборонных компаний США имеет активы в офшорах. А чья уж там экономика, даже американскому налогоплательщику сложно разобраться, не то что нам здесь.

        Цитата: Svarog
        и в третьих, если их на этом ловят.. то точно сажают..

        И много там в последние годы посадили за махинации в ВПК?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:22
          -4
          Цитата: Володин
          Да ладно... Идёт разбирательство о том, зачем на модернизацию потратили 125 млн долларов, но дело до конца не довели. 125 млн долларов, на секундочку, это больше 8 млрд рублей. Ещё 96 млн долларов выделяют, но даже не знают, куда они теперь пойдут.

          Вы еще сравните масштабы их экономики и нашей, пропорционально..
          Цитата: Володин
          оже сомнительно. Немалый процесс оборонных компаний США имеет активы в офшорах. А чья уж там экономика, даже американскому налогоплательщику сложно разобраться, не то что нам здесь.

          Что тут сомнительного, наш гарант уже лет 10 бьется и пытается деньги взад вернуть.. пока не очень получается, а объем вывезенных денег оценивается в несколько триллионов долларов, правда за 15 лет, но все равно сумма не малая..
          Цитата: Володин
          И много там в последние годы посадили за махинации в ВПК?

          Именно с американцами сравнивать не корректно.. там коррупция у них лоббированием называется.. И вообще терпеть не могу, когда с ними сравнивают их устройство, практически во всех сферах меня раздражает.. С Европой если сравнивать, то там сажают.. но на крайний случай, карьере этого точно конец..
      2. KCA Онлайн
        KCA Сегодня, 11:10
        +3
        И за что там ловят честно зарегистрированных лоббистов, которые за долю малую официально проталкивают в конгрессе "своих" разработчиков и производителей?
        В отличие от России дача взятки в США разрешена, если заранее оформился как лоббист, эти-же люди выбивают дополнительное финансирование проектов из года в год, опять-же не от душевности и чистоты помыслов
      3. nPuBaTuP Онлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 11:12
        +4
        не в таких объемах

        Не смешите мои подковы(с)
        Может вспомним их последний авианосец?....эсминец?....истребитель 5 поколения..дальше сами продолжите?
        1. Svarog Онлайн
          Svarog Сегодня, 11:28
          -3
          Цитата: nPuBaTuP
          не в таких объемах

          Не смешите мои подковы(с)
          Может вспомним их последний авианосец?....эсминец?....истребитель 5 поколения..дальше сами продолжите?

          Прежде чем ,начнут смеяться ваши подковы.. laughing сравните масштабы экономики...
      4. Fil743 Офлайн
        Fil743 Сегодня, 12:52
        +1
        Да ладно, нашим попильщикам в МО до этих взрослых дядей еще расти и расти. Помнится на ВО уже была статья по сравнению уровней откатов: так в Америи этот уровень на порядок выше. И никого за это не сажают. Ибо есть военное лобби. Хотя, может у вас списочек посаженцев имеется. Не поделитесь?
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:03
      0
      Было бы, что пилить! Пилильщики всегда найдутся!
  2. Morglenn Офлайн
    Morglenn Сегодня, 10:58
    +4
    В целом правильное решение.Это старьё серьёзно не улучшить,а лучше направить деньги на покупку новых машин.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:54
      0
      Лучшее враг хорошего - подтверждённое многократно истина!
      И да, новая, сделанная по уму если, будет лучше старого .... если будут помнить истину приведённую выше!
    2. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 12:07
      0
      Сейчас обсудим перспективы развития полосатого МО!
  3. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 11:02
    +3
    220 млн. зелени на модернизацию гусеничной амфибии. за такие деньги у бы создали машину нового поколения. ещё б осталось на пузырь с колбаской_ обмыть же ж надо. smile
  4. san4es Офлайн
    san4es Сегодня, 11:37
    0
    AAV (70-х годов разработки) не отвечает потребностям современных морских амфибийных операций.
    Десантная амфибия проекта ACV предполагает колёсный вариант.
    1. Приговор Офлайн
      Приговор Сегодня, 13:43
      0
      Да, ACV вполне себе хороший гроб, высокий, не промахнёшься.
      1. san4es Офлайн
        san4es Сегодня, 14:15
        0
        Цитата: Приговор
        ...высокий, не промахнёшься.

        Чем больше V-образность / клиренс, тем лучше защита от мин.
  5. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:55
    -1
    Корпус морской пехоты потратил приблизительно $125 млн. долларов... в настоящее время готовится освоить ещё около $96 млн
    Почему бы и не осваивать при заоблачном военном бюджете. Украина в шоке - им столько иногда дают на всю армию, а тут только на модернизацию AAV.
    1. Alexey RA Онлайн
      Alexey RA Сегодня, 13:38
      0
      Цитата: rotmistr60
      Почему бы и не осваивать при заоблачном военном бюджете.

      Так самое забавное то, что, при всём заоблачном военном бюджете США, Корпус морской пехоты - передовой отряд американского империализма - всю жизнь оказывался в положении нищебродов. Вы думаете они от хорошей жизни LVTP-7 по очередному разу модернизировать принялись? Да эта машина ещё четверть века назад должны была быть заменена на EFV. Но на полное перевооружение хотя бы первого эшелона на EFV денег не нашлось - и закупки сократили. И, как это часто бывает, сокращение объёмов вызвало рост стоимости одной машины. В случае EFV рост был воистину космическим: стоимость 1 единицы превысила стоимость "абрама". Выход? Правильно - программу закрыть, разработать очередную модернизацию LVTP-7. smile
      Причём так у морпехов везде.
      Для поддержания боеготовности своих AV-8B Корпус хотел купить списанные британские "Харриеры" - на разборку на запчасти. Причина - денег на новые запчасти не хватало.
      Копус хотел заменить свои "Кобры". Морской "Апач" был сделан в железе, летал, испытывался, был признан соответствующим всем требованиям - и отложен в долгий ящик. Причина - денег нет. И Корпус продолжил заказывать "Кобры" и "Хьюи".
      С танками у КМП получилось ещё забавнее - морпехи пересели на "Абрамы" не просто последними. Они начали получать их чуть ли не вместе с египтянами. А до этого - катались на М60.
  6. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 12:42
    0
    около $96 млн., которые после отказа от программы модернизации придётся перераспределить на другие нужды.
    Не знаете куда деть 96 лямов зелени? Пичалька request Отдайте их голодающим Африки!