В США: Корпус морской пехоты убивает модернизацию десантной амфибии

Корпус морской пехоты потратил приблизительно $125 млн. долларов США на модернизацию AAV по выживаемости, и в настоящее время готовится освоить ещё около $96 млн., которые после отказа от программы модернизации придётся перераспределить на другие нужды.

AAV (70-х годов разработки) не отвечает потребностям современных морских амфибийных операций. Вместо того, чтобы продолжать инвестировать в эту бронемашину, которая даже в обновленной форме не обеспечит адекватной маневренности, живучести и эффективности высадки десанта, Корпус морской пехоты полагает, что эти средства лучше использовать в других местах.

Американские СМИ выходят с материалами, в которых говорится о том, что Корпус морской пехоты «убивает программу модернизации» гусеничных десантных амфибийных бронемашин Amphibious Assault Vehicle (AAV). Речь идёт о бронемашинах, которые планировалось модернизировать с использованием новых бортовых систем до обновлённого варианта SAIC. Также планировалось увеличить бронезащиту, установить новый двигатель и трансмиссию, модернизировать подвеску.Представитель Корпуса морской пехоты США Мэнни Пачеко заявляет, что основная часть ранее запланированных модернизационных работ по AAV выполнена не будет.Пачеко:Ранее в Минобороны США собирались сохранить амфибии AAV в эксплуатации до 2035 года. К тому времени планировалось запустить серийное производство новой десантной амфибии ACV (Amphibious Combat Vehicle). Но, как сообщается, желание оптимизировать расходы приводит к тому, что от полной модернизации бронеамфибий AAV в США решили отказаться.Пачеко:Для справки:Десантная амфибия проекта ACV предполагает колёсный вариант. В последние годы в США представляли опытно-конструкторские модели этой техники. Однако общая концепция создания новейшей десантной бронемашины в целом остаётся открытой.