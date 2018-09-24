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СМИ: Британские субмарины не способны выполнять боевые задачи

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Британских подводных лодок не было в Средиземном море в начале этого года при нанесении удара по территории Сирии, потому что Лондон их туда просто не отправлял по причине отсутствия на это ресурсов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.

СМИ: Британские субмарины не способны выполнять боевые задачи


Согласно материалам издания, в начале года Тереза Мэй отдала приказ нанести удар по Сирии в составе коалиционных сил, а в британских СМИ распространились сообщения, что "британские субмарины, наполненные крылатыми ракетами", уже на полпути к Средиземному морю. На самом же деле, пишет издание, британские лодки остались стоять на базах, так как в своем большинстве находятся в весьма плачевном состоянии.


По информации Daily Mail, всему причиной многолетнее сокращение оборонных ассигнований. Британские вооруженные силы со 160 тысяч личного состава сократились вдвое и едва ли способны справиться с выполнением ежедневных обязанностей в НАТО. В планах нынешнего правительства стоит еще одно сокращение армии до 50 тысяч человек.

Также отмечается плохое состояние технической составляющей ВВС Британии. На 2017 год из 67 бомбардировщиков Tornado 21 находились в нелетном состоянии, а из 135 истребителей Eurofighter Typhoon к полетам не были готовы 43 самолета.
Использованы фотографии:
https://ru.depositphotos.com/
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30 комментариев
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  1. poquello Офлайн
    poquello Сегодня, 11:05
    +4
    ничего,ничего, главное министра иметь по имени Гэвин
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 11:36
      +4
      ничего,ничего, главное министра иметь
      Ну это вполне в духе тенденций , так сказать.. laughing А если серьёзно , то куда они деньги тратят , если бюджет сопоставим с нашим , а армия раз в десять меньше , а флот тоже наш по вымпелам не меньше ? А ещё говорят , что там всё прозрачно и некоррупционно ...
      1. андрей юрьевич Офлайн
        андрей юрьевич Сегодня, 11:46
        -4
        СМИ: Британские субмарины не способны выполнять боевые задачи
        да это понятно...по РЕН тв, Прокопенко уже всё объяснил... юсовские солдаты -боятся мышей и уколов,и трезвые не воюют, у нагличан -флота нет, немцев- арабы сношают -им вообще нет дела до войны,да и министр-гинеколог не Туда смотрит,(хранцузы вообще не в
        счёт)только у трибалтов серьёзная армия...тока мы "впередипланетвсей"...(рука-лицо...)
        1. Shurik70 Офлайн
          Shurik70 Сегодня, 12:26
          +1
          Надо принять за Аксиому - англосаксы врут всегда!
          А если говорят правду - значит, вы чего-то не знаете.
          И не бывает независимых СМИ - это тоже Аксиома.
          Вброс любой информации в СМИ преследует одну цель - деньги и власть (это одна, а не две цели).
          Вывод по данной статье - пирог бюджета британского ВМФ кто-то решил "переделить". Вот и все выводы.
      2. sib.ataman Офлайн
        sib.ataman Сегодня, 11:57
        +2
        Куда тратят бабосы? Они что святые? Им неведомы все те схемы, в которых обвиняют только РФ!?
    2. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:41
      +1
      А шо, даже у них его зовут "кусок гэвина"!
      Показательно.
    3. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:54
      0
      Его фамилия очень напоминает что-то знакомое? Такое вонючее! Может его потому и отправили в МО?
    4. sib.ataman Офлайн
      sib.ataman Сегодня, 11:59
      0
      Иметь его нужно всегда! На то и гэвин он!
  2. zyzx Офлайн
    zyzx Сегодня, 11:05
    0
    Британия как морская держава уже лет 70 как закончилась.
    1. poquello Офлайн
      poquello Сегодня, 11:06
      +2
      Цитата: zyzx
      Британия как морская держава уже лет 70 как закончилась.

      не то время, гадить можно и по телефону
      1. дрозд Офлайн
        дрозд Сегодня, 11:10
        +4
        Цитата: poquello
        Цитата: zyzx
        Британия как морская держава уже лет 70 как закончилась.

        не то время, гадить можно и по телефону


        вы дикарь просто.... твитер для этого есть..
        1. poquello Офлайн
          poquello Сегодня, 11:13
          +3
          Цитата: дрозд
          Цитата: poquello
          Цитата: zyzx
          Британия как морская держава уже лет 70 как закончилась.

          не то время, гадить можно и по телефону


          вы дикарь просто.... твитер для этого есть..

          нуу твитер так вообще оружие стратегическое, ОМП
          1. дрозд Офлайн
            дрозд Сегодня, 11:16
            +3
            Цитата: poquello
            Цитата: дрозд
            Цитата: poquello
            Цитата: zyzx
            Британия как морская держава уже лет 70 как закончилась.

            не то время, гадить можно и по телефону


            вы дикарь просто.... твитер для этого есть..

            нуу твитер так вообще оружие стратегическое, ОМП


            нет .. ОМП это одноклассники. в контакте... инстаграм.. а твитер это именно дипломатический канал.. laughing laughing
  3. новичок Офлайн
    новичок Сегодня, 11:06
    +1
    так конечно, если постоянно порнуху смотреть, то руки до лодки не дойдут. (я про порнографический скандал на флоте её мньшести). им дай токмо поржать над дымом нашего “Кузи“.
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:46
      +3
      Нанюхались, вот и ржали ... ещё и позавидовали небось, какой "качественный" дымокур у русских получился!
      Привет Гарик soldier
      По мне, хоть под парусами, на вёслах лишь бы в МОРЯ ходить, ОКЕЯНЫ, а не у своих берегов отираться!
      Кончилась "владычица морей" и это факт достоверный!
      1. новичок Офлайн
        новичок Сегодня, 11:49
        +1
        полностью с тобой согласен. с бодрым утром!
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 12:55
          0
          Считай, бодрый полдень!
          После приятно проведённых выходных, настроение благодушное, даж ругать никого не хочется! Так, слегка по ехидничать. К тому и поводов хоть отбавляй.
  4. HAM Онлайн
    HAM Сегодня, 11:09
    +1
    Лев заплакал крокодиловыми слезами,однако.....денег не докладывают вволю...
  5. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 11:15
    +2
    А куда бабло идёт? Они же столько же сколько и мы тратят...
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 11:47
      +1
      Цитата: гильза
      А куда бабло идёт? Они же столько же сколько и мы тратят...

      На операции для тех, которые хотят быть не теми, которыми были!
    2. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:01
      +1
      Цитата: гильза
      А куда бабло идёт? Они же столько же сколько и мы тратят...

      как говорил отец давая деньги сыну: на ерунду не трать...всё только на баб и выпивку ! yes laughing
  6. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 11:29
    +1
    Ну, я бы не стал прибывать в эйфории, от этой статьи, даже если действительно в Британии всё так запущено.
    Они в конце-концов состоят в коалиции, с миру по нитки наскребут себе армию.
    1. андрей юрьевич Офлайн
      андрей юрьевич Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      0
      Ну, я бы не стал прибывать в эйфории, от этой статьи, даже если действительно в Британии всё так запущено.

      а где "не запущено?" мне кажется только у китайцев всё более-менее серьёзно,тоже воруют конечно,но у них,разбираются с этим радикально хотя бы.
  7. Воронок Офлайн
    Воронок Сегодня, 11:34
    0
    Одним словом: "Дайте денег!"
  8. rotmistr60 Офлайн
    rotmistr60 Сегодня, 11:47
    0
    По информации Daily Mail, всему причиной многолетнее сокращение оборонных ассигнований
    А куда деньги девают? На борьбу со шпионами-отравителями и информационную компанию по дискредитации России? Теперь понятно почему их министр обороны такой воинственный и прыгает как молодой петушок - при отсутствии сил и средств, так хоть словом "поразить" противника.
  9. gabonskijfront Офлайн
    gabonskijfront Сегодня, 11:54
    0
    Исторически в Английском флоте без уважения относятся к подплаву вообще,когда в Германии это была элита флота ,то в Великобритании считалось оружием низким и подлым, положившим конец традициям викторианского флота.Был такой случай в межвоенный период на манёврах, когда подлодка атаковала флагман и по радио сообщила о его условном затоплении ,на это ни кто не обратил внимания, тогда она повторила атаку но результат тот, же и так несколько раз,не выдержав капитан подлодки скомандовал на всплытие и флагами отсимафорил о потоплении флагмана.На что флагман тоже флагами подал сигнал, "будьте вы прокляты" и продолжил манёвры.
  10. rudolff Онлайн
    rudolff Сегодня, 12:01
    +1
    "Британских подводных лодок не было в Средиземном море в начале этого года при нанесении удара по территории Сирии, потому что Лондон их туда просто не отправлял..." Во как! А как же куча апрельских смакующих статей, как наши Варшавянки гоняли британку несколько дней? Неувязочка получается...
    request
  11. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:24
    0
    Цитата: КВУ-НСвД
    А если серьёзно , то куда они деньги тратят

    ------------------------
    Как куда? А переход на гендерное равенство думаете за бесплатно проходит? Это же сколько пенисов надо отрезать и грудей пришить. Нашить юбок и кителей с вытачками на груди вместо штанов и гимнастерок. А еще всякие там туфли на шпильках, чулки-колготки, которых не напасешься, и косметические наборы, ватерклозеты переделать под третий пол. В общем, есть куда денег девать, не до флота нонича. laughing laughing
  12. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:26
    0
    Цитата: rudolff
    А как же куча апрельских смакующих статей, как наши Варшавянки гоняли британку несколько дней?

    ---------------------
    А какие у них вообще субмарины есть? Только 4 Вэйнгарда из базы Клайд?
  13. Fil743 Офлайн
    Fil743 Сегодня, 13:00
    0
    А че за бочка на палубе: ангар для БПЛА разведчика или спасательная капсула?