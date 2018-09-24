СМИ: Британские субмарины не способны выполнять боевые задачи

Британских подводных лодок не было в Средиземном море в начале этого года при нанесении удара по территории Сирии, потому что Лондон их туда просто не отправлял по причине отсутствия на это ресурсов, сообщает издание Daily Mail со ссылкой на источник в Министерстве обороны Великобритании.Согласно материалам издания, в начале года Тереза Мэй отдала приказ нанести удар по Сирии в составе коалиционных сил, а в британских СМИ распространились сообщения, что "британские субмарины, наполненные крылатыми ракетами", уже на полпути к Средиземному морю. На самом же деле, пишет издание, британские лодки остались стоять на базах, так как в своем большинстве находятся в весьма плачевном состоянии.По информации Daily Mail, всему причиной многолетнее сокращение оборонных ассигнований. Британские вооруженные силы со 160 тысяч личного состава сократились вдвое и едва ли способны справиться с выполнением ежедневных обязанностей в НАТО. В планах нынешнего правительства стоит еще одно сокращение армии до 50 тысяч человек.Также отмечается плохое состояние технической составляющей ВВС Британии. На 2017 год из 67 бомбардировщиков Tornado 21 находились в нелетном состоянии, а из 135 истребителей Eurofighter Typhoon к полетам не были готовы 43 самолета.