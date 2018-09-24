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Лидеру ЛДПР "светит" срок. Жириновского вызвали на допрос в СБУ

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Лидер Либерально-демократической партии России и депутат Государственной Думы Владимир Жириновский в скором времени может получить реальный срок в соседнем государстве. Служба безопасности Украины вызвала Жириновского на допрос, и ему следует явиться туда 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало украинское издание "УНН".

Лидеру ЛДПР "светит" срок. Жириновского вызвали на допрос в СБУ


Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Нежинская, 14 в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297- 5 УПК Украины вызывается на 9 ч. 00 мин. 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В. П. в каб. 716 по адресу: г.Киев, ул.Владимирская, 33



Как сообщается в СБУ, Владимира Вольфовича ожидает допрос в качестве подозреваемого и предъявление обвинения "за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Донбасса". Статья украинского уголовного кодекса называется "Финансирование терроризма", а санкции предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме Жириновского, в данном преступлении подозреваются еще два депутата Государственной Думы России, но их фамилии СБУ не приводит. Ранее Шевченковский районный суд г. Киева вынес постановление о специальном досудебном расследовании в отношении лидера ЛДПР и еще двух депутатов.
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30 комментариев
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  1. Svarog Онлайн
    Svarog Сегодня, 12:03
    +6
    Жирик сейчас прямо плачет наверно... молодец.. даже небратьев умудрился к пиару подключить..
    1. kit88 Офлайн
      kit88 Сегодня, 12:39
      +9
      Придёшь? — Отчего ж не прийти? Приду. Только уж и Вы приходите. А то вон сударь тоже позвал, а опосля испугался.

      Он не один придет. Он с адвокатами придет. Количество адвокатов согласно УПК - не ограничено.
      Фото адвокатов прилагается.
  2. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 12:05
    +10
    Вот где Вольфович наслаждается! Его хлебом не корми - дай порисоваться. А тут такой повод! Такой хайп!
    Он изБУшке проставляться должен за это...
    Но всё это лирика, а на самом деле печально выглядят потуги укровластей легитимизироваться. Не выйдет. Рано или поздно развесят всех их на Крещатике.
    1. антивирус Офлайн
      антивирус Сегодня, 12:17
      +1
      как ехать?--запретили ведь на окраину
      а то и дальше бы хайповал
    2. Злой543 Офлайн
      Злой543 Сегодня, 12:34
      0
      Передадут в интерпол, и все... светит ему только Сочи
    3. Black Sniper Офлайн
      Black Sniper Сегодня, 12:37
      0
      А другие депутаты что не в авторитете? Им ведь обидно стало.
  3. stalkerwalker Офлайн
    stalkerwalker Сегодня, 12:06
    +2
    Спасибо!
    hi
    Рассмешили таки..... lol
  4. grigorii Офлайн
    grigorii Сегодня, 12:07
    -2
    Ну это просто смешно.Никто никуда не прийдет.Неужели это непонятно.
    1. Василенко Владимир Офлайн
      Василенко Владимир Сегодня, 12:12
      +2
      Цитата: grigorii
      Никто никуда не прийдет.Неужели это непонятно.

      Опасайтесь своих желаний они имеют свойство сбываться
    2. Балу Офлайн
      Балу Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: grigorii
      Ну это просто смешно.Никто никуда не прийдет.Неужели это непонятно.

      Почему? На танке в сопровождении свидетелей запросто.
  5. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:07
    +9
    "Меняю Майбах и Мерседес AMG на два танка Т-90 с экипажем для поездки в Киев. Обращаться: город Москва, улица Охотный ряд, дом 1, спросить Жириновского В.В."
  6. Piramidon Офлайн
    Piramidon Сегодня, 12:08
    +1
    Пускай сами приезжают и допрашивают. laughing
  7. Бультерьер Офлайн
    Бультерьер Сегодня, 12:14
    +2
    Я вот понять пытаюсь- а как это кого то вызвать на допрос в другую страну? Это практика такая? Или все таки, что бы допросить оформляется коммандировка там,или запрос, что бы опросили местные... Какие то странные правила у них laughing
    1. КВУ-НСвД Онлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 12:26
      +3
      Это просто процедурный вопрос . Если б Жирик явился , то поверг бы следака в полный ступор этим поступком ... Повод позубоскалить - не более , ну и Вольфычу попиарится ..
      1. Masya Masya Офлайн
        Masya Masya Сегодня, 12:51
        +3
        love
        Цитата: КВУ-НСвД
        Если б Жирик явился

        вот шоу бы было... wink
  8. Vladimir Офлайн
    Vladimir Сегодня, 12:20
    +3
    Смешно и прикольно.
  9. Николай Фёдоров Онлайн
    Николай Фёдоров Сегодня, 12:22
    0
    Цитата: из статьи
    Кроме Жириновского, в данном преступлении подозреваются еще два депутата Государственной Думы России, но их фамилии СБУ не приводит. Ранее Шевченковский районный суд г. Киева вынес постановление о специальном досудебном расследовании в отношении лидера ЛДПР и еще двух депутатов.

    ... у нас есть доказательства, но мы их не покажем, у нас есть подозреваемые, но фамилии их мы не назовём... это секрет... Какая-то эпидемия идиотизма покатилась по миру, а первыми заболевшими были американцы...
  10. sgr291158 Офлайн
    sgr291158 Сегодня, 12:28
    +1
    У них там в обще нормальные люди остались.
  11. Alone Офлайн
    Alone Сегодня, 12:36
    +2
    Может им лучше Шойгу вызвать...Он бы приехал со своей "свитой" winked
  12. Eddie Офлайн
    Eddie Сегодня, 12:52
    +1
    Напугали ежа голой порой! Клал Вольфыч на ваше СБУ с прибором!!!
    1. rocket757 Офлайн
      rocket757 Сегодня, 13:17
      +1
      То шо Вольфыч имеет\может положить, может для укропа неподъёмным стать!
      Наверняка у него есть мечта не только в Индийском океЯне сапоги помыть .... он натура широченная, ФИГУРИЩА!!!
  13. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 12:53
    -4
    Вот все говорят, что вызывать Жириновского в СБУ на доброс - это смешно и глупо.
    Но самое смешное, что в данной ситуации украинцы просто повторили все, что делает Россия, которая первая состряпала дело против Яценюка по подозрению в участия в незаконных бандформированиях, хотя любой адекватный человек, глядя на него сразу поймет, что он никогда не держал в руках оружия, не говоря уже о том, что бы воевать на стороне чеченских боевиков.
  14. Redfox3k Офлайн
    Redfox3k Сегодня, 13:03
    +1
    А если не явится. То что тогда? Оперативную группу отправят за подозреваемым? Они там в изБУшке адекватные?
  15. мичман Офлайн
    мичман Сегодня, 13:05
    0
    целесообразно объявить референдум в РФ о целесообразности не только признания народных республик, но и вхождения их в состав России. Хохлы должны знать мнение русского народа.
  16. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:21
    0
    Придет вместе с Кантемировской дивизией)))
  17. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 13:39
    0
    Когда они возбуждать дело против Поклонской и Аксенова было забавно, когда С. К.пугали приводом ,все ухохатыаались( видел на сайте море хохмы). Потом С. К.толи амнистировали, толи по каким-то другим причинам, но занялись офицерами, а теперь переключились на политиков.
    Интересно, а кто следующий будет? У нас политиков и разных околополитических болтунов много.
    P. S. Спасибо за адрес Владимира Вольфовича: буду в Москве и заскочить, чтобы чайку попить
  18. Бывший газовик Офлайн
    Бывший газовик Сегодня, 13:41
    0
    А мы в ответку можем их депутатов вызвать.Ничего не изменится обычный пиар.
  19. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 13:43
    0
    Цитата: Redfox3k
    А если не явится. То что тогда? Оперативную группу отправят за подозреваемым? Они там в изБУшке адекватные?

    Помнится: Поклонскую и С. К Шойгу тоже пугали приводом, а потом амнистировали?
  20. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:45
    0
    Пусть выпишут отдельное поручение - laughing (сотрудники поймут о чем я)
  21. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 13:51
    0
    Цитата: Alone
    Может им лучше Шойгу вызвать...Он бы приехал со своей "свитой" winked

    Нужен"Казус Белли", а они войну не будут объявлять