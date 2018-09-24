Лидеру ЛДПР "светит" срок. Жириновского вызвали на допрос в СБУ

Подозреваемый гражданин Российской Федерации Жириновский, 25.04.1946 г.р., проживающий по адресу: Российская Федерация, г.Москва, ул.Нежинская, 14 в соответствии с требованиями ст.ст.133, 135, 290, 297- 5 УПК Украины вызывается на 9 ч. 00 мин. 27 сентября 2018 года к старшему следователю в ОВД ГСУ СБ Украины Македонского В. П. в каб. 716 по адресу: г.Киев, ул.Владимирская, 33

Лидер Либерально-демократической партии России и депутат Государственной Думы Владимир Жириновский в скором времени может получить реальный срок в соседнем государстве. Служба безопасности Украины вызвала Жириновского на допрос, и ему следует явиться туда 27 сентября. Соответствующую повестку опубликовало украинское издание "УНН".Как сообщается в СБУ, Владимира Вольфовича ожидает допрос в качестве подозреваемого и предъявление обвинения "за поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Донбасса". Статья украинского уголовного кодекса называется "Финансирование терроризма", а санкции предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме Жириновского, в данном преступлении подозреваются еще два депутата Государственной Думы России, но их фамилии СБУ не приводит. Ранее Шевченковский районный суд г. Киева вынес постановление о специальном досудебном расследовании в отношении лидера ЛДПР и еще двух депутатов.