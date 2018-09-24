Иран: Задержаны подозреваемые в причастности к теракту. След Эр-Рияда
Иранская полиция сообщает о задержании предполагаемых участников террористической группировки, причастной к атаке военного парада в городе Ахвазе на западе страны. Напомним, что неизвестные открыли огонь по участникам парада и зрителям из автоматического оружия. В результате теракта погибли 25 (по другим данным – 28) человек, ранены более 60. Сегодня на улицы Ахваза вышли десятки тысяч людей, чтобы проводить погибших в последний путь. Среди жертв теракта - женщины и дети.
Четыре непосредственных исполнителя теракта были уничтожены сотрудниками иранских силовых структур.
Сегодня стало известно о задержании по меньшей мере троих подозреваемых. Об этом СМИ сообщил министр по делам разведки Ирана Махмуд Алави. По словам Алави, они предстанут перед судом.
Напомним, что ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя террористическая группировка, назвавшаяся «Армией освобождения Ахваза» (АОА) . Иранская разведка сообщает, что члены этой группы проходили подготовку в Саудовской Аравии при активном участии израильских и американских спецслужб. Через некоторое время после АОА ответственность за теракт решили взять на себя и игиловцы, о чём сообщили на подконтрольных ресурсах.
В министерстве по делам разведки Исламской Республики Иран подтвердили информацию о том, что террористы были одеты в форму военнослужащих армии Ирана. В руках у них были автоматы Калашникова. Находились они во время военного парада за главной трибуной. Если это так, то можно констатировать, что с подготовкой военного парада в Ахвазе были явные проблемы, ведь террористам с оружием для проникновения за главную трибуну оказалось достаточно попросту надеть иранскую военную форму.
Четыре непосредственных исполнителя теракта были уничтожены сотрудниками иранских силовых структур.
Сегодня стало известно о задержании по меньшей мере троих подозреваемых. Об этом СМИ сообщил министр по делам разведки Ирана Махмуд Алави. По словам Алави, они предстанут перед судом.
Напомним, что ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя террористическая группировка, назвавшаяся «Армией освобождения Ахваза» (АОА) . Иранская разведка сообщает, что члены этой группы проходили подготовку в Саудовской Аравии при активном участии израильских и американских спецслужб. Через некоторое время после АОА ответственность за теракт решили взять на себя и игиловцы, о чём сообщили на подконтрольных ресурсах.
В министерстве по делам разведки Исламской Республики Иран подтвердили информацию о том, что террористы были одеты в форму военнослужащих армии Ирана. В руках у них были автоматы Калашникова. Находились они во время военного парада за главной трибуной. Если это так, то можно констатировать, что с подготовкой военного парада в Ахвазе были явные проблемы, ведь террористам с оружием для проникновения за главную трибуну оказалось достаточно попросту надеть иранскую военную форму.
- Использованы фотографии:
- @ehsan_soltan
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