Новости

Иран: Задержаны подозреваемые в причастности к теракту. След Эр-Рияда

12
Иранская полиция сообщает о задержании предполагаемых участников террористической группировки, причастной к атаке военного парада в городе Ахвазе на западе страны. Напомним, что неизвестные открыли огонь по участникам парада и зрителям из автоматического оружия. В результате теракта погибли 25 (по другим данным – 28) человек, ранены более 60. Сегодня на улицы Ахваза вышли десятки тысяч людей, чтобы проводить погибших в последний путь. Среди жертв теракта - женщины и дети.

Иран: Задержаны подозреваемые в причастности к теракту. След Эр-Рияда


Четыре непосредственных исполнителя теракта были уничтожены сотрудниками иранских силовых структур.


Сегодня стало известно о задержании по меньшей мере троих подозреваемых. Об этом СМИ сообщил министр по делам разведки Ирана Махмуд Алави. По словам Алави, они предстанут перед судом.

Напомним, что ответственность за теракт в Ахвазе взяла на себя террористическая группировка, назвавшаяся «Армией освобождения Ахваза» (АОА) . Иранская разведка сообщает, что члены этой группы проходили подготовку в Саудовской Аравии при активном участии израильских и американских спецслужб. Через некоторое время после АОА ответственность за теракт решили взять на себя и игиловцы, о чём сообщили на подконтрольных ресурсах.

В министерстве по делам разведки Исламской Республики Иран подтвердили информацию о том, что террористы были одеты в форму военнослужащих армии Ирана. В руках у них были автоматы Калашникова. Находились они во время военного парада за главной трибуной. Если это так, то можно констатировать, что с подготовкой военного парада в Ахвазе были явные проблемы, ведь террористам с оружием для проникновения за главную трибуну оказалось достаточно попросту надеть иранскую военную форму.
Использованы фотографии:
@ehsan_soltan
Мы в Яндекс Дзен
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 21.04.18 - 27.04.18
Сводка о событиях в ДНР и ЛНР за 14.04.18 - 20.04.18 от военкора "Маг"
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Ctrl Enter

Заметив ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter

12 комментариев
Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти

  1. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 12:09
    +5
    знаю тема про другое , но радостная новость wink и тв и инет подтвердили : РИА НОВОСТИ. РФ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ НЕДЕЛЬ ПЕРЕДАСТ СИРИИ СОВРЕМЕННЫЙ ЗЕНИТНЫЙ РАКЕТНЫЙ КОМПЛЕКС С-300 — ШОЙГУ

    РИА Новости good
    1. Shurik70 Офлайн
      Shurik70 Сегодня, 12:21
      +2
      То есть заказчики и инструктора - саудиты, Израиль, США. Исполнители ОАО и ИГИЛ.
      Какая дружная компания. Не в первый (и не в последний) раз.
    2. Комментарий был удален.
      1. Ром Офлайн
        Ром Сегодня, 12:39
        0
        *Партнеры* скоро выть будут из-за российской пшеницы....Вот будет смех тогда
  2. Гуру Офлайн
    Гуру Сегодня, 12:11
    +3
    С мерами безопасности при проведении массовых мероприятий явный пробел, искренне сочувствую семьям погибших.
  3. grigorii Офлайн
    grigorii Сегодня, 12:24
    +1
    Тепеорь с них шкуру живьем спустят.Они еще пожалеют о сделаном.
    1. алекс-сп Офлайн
      алекс-сп Сегодня, 12:41
      0
      В Иране это вполне реальный вариант....
  4. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 12:26
    0
    Надеюсь скоро увидеть гирлянду из саудовких вахов на кране на площади Тегерана.
    1. Комментарий был удален.
  5. Vadim851 Офлайн
    Vadim851 Сегодня, 12:26
    0
    Успел минимум по два магазина выпустить каждый черт это минимум. Толпа и паника, не так и просто помешать было. Вот как они прошли с оружием и несколькими магазинами каждый конечно вопрос.
    1. Николай Петров Онлайн
      Николай Петров Сегодня, 12:38
      0
      Вадим, порадовал генерал персидский, который из своего табельного одного блохастого ваха завалил. Настоящий Генерал.
      1. Vadim851 Офлайн
        Vadim851 Сегодня, 12:50
        0
        Да, не растерялся в такой то ситуации.
  6. mvd ru Онлайн
    mvd ru Сегодня, 12:56
    0
    Цитата: arman
    У меня так же новость не к теме ,но явно важная и не очень и радостная ,как у предыдущего форумчанина - в интервью телеканалу NBC News госсекретарь США Майкл Помпео назвал Россию БЕСПОЛЕЗНОЙ СТРАНОЙ!!Вот так обнаглели ваши партнеры !А об этом так же нет инфы на этом сайте.

    в чей огород камешек понятно ,а мой ответ такой [media=http://https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=Xfy84cIW5f4]
  7. atakan Офлайн
    atakan Сегодня, 13:18
    0
    Цитата: Shurik70
    То есть заказчики и инструктора - саудиты, Израиль, США. Исполнители ОАО и ИГИЛ.
    Какая дружная компания. Не в первый (и не в последний) раз.

    КЭП