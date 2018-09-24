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Ответка за Ил-20. Шойгу: РФ поставит С-300 в Сирию

387
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято. Заявление главы Минобороны России приводит информационное агентство ТАСС. Из ленты информагентства:

Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.


Ответка за Ил-20. Шойгу: РФ поставит С-300 в Сирию



Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.

Таким образом, российское оборонное ведомство, приняв во внимание тот факт, что Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться, решает выйти из устных договорённостей с Тель-Авивом о "непоставках" С-300 Сирийской Арабской Республике. Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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387 комментариев
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  1. faterdom Офлайн
    faterdom Сегодня, 12:24
    +56
    Ну вот, Шойгу все разъяснил. Все потуги Израиля "не признавать ответственность" для нас не важны - он понесет ответственость, и она будет ему вполне очень даже тяжела. Надеюсь весьма перекроет урон в виде гибели нашего самолета -разведчика и 15 наших офицеров.
    Если это произошло, как говорят, по израильским внутриполитическим причинам, то этот народ не так умен, как о нем думают.
    И, надеюсь, это будут не последние, кого мы отучим решать свои "внутриполитические трудности" за наш счет, будь то американцы, англичане и прочие там поляки.
    1. Тралл Онлайн
      Тралл Сегодня, 12:26
      +54
      Не удивлюсь, если С-300 уже давно в Сирии...
      Ну и, что немаловажно,
      В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

      (с) Шойгу
      1. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 12:30
        +6
        Цитата: Тралл
        Не удивлюсь, если С-300 уже давно в Сирии

        а я удивлюсь, если они еще не там...
        1. Аристарх Людвигович Офлайн
          Аристарх Людвигович Сегодня, 12:37
          +12
          Цитата: Ююка
          а я удивлюсь, если они еще не там...

          Вопрос в том, принято ли политическое решение сбивать еврейских летунов комплексами С-300? А так да последние годы эти комплексы с дежурства сняты много где. Поменяли на 400. Так что есть что отправить .
          1. kjhg Онлайн
            kjhg Сегодня, 12:42
            +17
            Скорее всего, сбивать будут только при нарушении воздушного пространства Сирии израильскими самолетами, атакующими сирийские объекты. Но Израилю не обязательно залетать на сирийскую территорию. Они вполне могут атаковать и со своего воздушного пространства или из воздушного пространства Ливана планирующими авиабомбами и ракетами воздух-земля. Кроме этого Израиль располагает тактическими ракетными системами земля-земля и также запускать тактические ракеты со своих подлодок. Это усложнит Израилю жизнь, но не критично. В общем, противостояние продолжится.
            1. Татьяна Онлайн
              Татьяна Сегодня, 13:04
              +2
              C-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.
              Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы С-300 против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?

              Конечно, будут! И обязательно будут!!! Иначе, зачем С-300 там нужны.
              Для личного состава россиян, обслуживающих С-300, будет хорошая боевая практика.
            2. Донской Офлайн
              Донской Сегодня, 13:07
              +6
              Наконец то дождались. Следующий наш шаг - полное закрытие воздушного пространства Сирии западнее Евфрата для обеспечения безопасности наших военнослужащих, находящихся в сирийских частях в качестве инструкторов, ССО, и военной полиции. Надеюсь для этого не понадобится еще одна трагедия.
              1. IvanT Офлайн
                IvanT Сегодня, 13:38
                -5
                Не стоит так радоваться.
                Преимущество ВВС израиля подавляющее. Так же более 10 лет назад евреи потренеровались на комплексах поставленых Грекам. Ну и выучка сирийских расчетов оставляет желать лучшего.
                1. Донской Офлайн
                  Донской Сегодня, 13:50
                  +1
                  Цитата: IvanT
                  Не стоит так радоваться.

                  Отчего же вы в этом нас отказываете? Принятие оглашенных Шойгу мер лучше, чем их непринятие, согласны?
                  Цитата: IvanT
                  Преимущество ВВС израиля подавляющее. Так же более 10 лет назад евреи потренеровались на комплексах поставленых Грекам.
                  Несомненно, если евреи захотят уничтожить С-300, то они его уничтожат. Главный вопрос, какие потери они при этом понесут. А евреи очень не любят нести потери.
                  Цитата: IvanT
                  Ну и выучка сирийских расчетов оставляет желать лучшего
                  Не нужно иллюзий. За этим комплексом будут сидеть наши военные, включенные в создаваемую единую сеть управления ПВО.
                  Цитата: IvanT
                  Да, и у евреев есть дальнобойные ракеты + дроны камикадзе
                  Ну так и у нас там кое что еще есть, например, батарея Искандера на базе Хмеймим. Израиль не камикадзе, чтобы ввязываться с нами в полномасштабную войну.
                2. Сыщик Онлайн
                  Сыщик Сегодня, 14:30
                  +1
                  Цитата: IvanT
                  Не стоит так радоваться.
                  Преимущество ВВС израиля подавляющее. Так же более 10 лет назад евреи потренеровались на комплексах поставленых Грекам. Ну и выучка сирийских расчетов оставляет желать лучшего.

                  Вы лучше евреев успокойте, а то они так волновались по поводу нашего договора о поставках в Сирию С 300 в прошлый раз ... Так уговаривали нас не поставлять ЗРК, так упрашивали ... То то я смотрю в израильских СМИ уже такой вой поднялся с - "Россия занимает сторону Ирана, Россия выходит из нейтралитета в конфликте Израиля и Ирана ..." Можно сказать и лучше - чует кошка чье мясо съела! С 300 может отследить израильский самолет уже при взлете с баз в Израиле, но и это не самое страшное! Страшно для Израиля то, что они серьезно испортили свои отношения с Россией. Кто знает, что там сирийцам еще привезут ...
                  Ну а вопрос о том готовы ли сирийцы сбивать израильские самолеты с помощью С 300 для меня не очень понятен? Из С 200 то сбивали!
              2. IvanT Офлайн
                IvanT Сегодня, 13:40
                -6
                Да, и у евреев есть дальнобойные ракеты + дроны камикадзе
          2. MKPU-115 Онлайн
            MKPU-115 Сегодня, 13:15
            +2
            Цитата: Аристарх Людвигович
            Цитата: Ююка
            а я удивлюсь, если они еще не там...

            Вопрос в том, принято ли политическое решение сбивать еврейских летунов комплексами С-300? А так да последние годы эти комплексы с дежурства сняты много где. Поменяли на 400. Так что есть что отправить .

            Политическое решение принято со стороны Ирана и Сирии, а Россия как бы не причем, это задача сирийцев приземлять F-16.
          3. letinant Офлайн
            letinant Сегодня, 13:20
            +5
            А С-300 Сирийский, что хотят то и делают, они защищают свою страну.
            1. SSR Офлайн
              SSR Сегодня, 13:56
              0
              Цитата: letinant
              А С-300 Сирийский, что хотят то и делают, они защищают свою страну.

              Тем более что сразу предлагалось извиниться и выплатить компенсации, это был самый мирный вариант.
              Но как обычно...


              Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться
        2. dorz Офлайн
          dorz Сегодня, 13:07
          +3
          Израиль нанес удар по Латакии так, чтобы избежать встречи с комплексами "Бук" и "Панцирь", состоящими на вооружении ПВО Сирии. Эти системы расположены на юге страны, в районе Дамаска, поэтому израильские ВВС зашли с севера.

          За несколько дней до удара была замечена активизация средств радиотехнической разведки Израиля. Эти системы вели поиск позиций новейших ЗРК и если бы С-300 были на вооружении сирийских ПВО, то налет на Латакию Израиль вряд ли смог провести.
          1. kjhg Онлайн
            kjhg Сегодня, 13:19
            +5
            Цитата: dorz
            и если бы С-300 были на вооружении сирийских ПВО, то налет на Латакию Израиль вряд ли смог провести

            Один комплекс С-300 не сможет полностью закрыть территорию Сирии. Скорее всего, он будет базироваться рядом с Дамаском, т.к. большинство израильских ударов приходится на этот район. При таком раскладе провинции Латакия и Хомс, а также весь север страны останутся без прикрытия С-300. Но это лучше, чем было до этого.
            1. Rostislav Офлайн
              Rostislav Сегодня, 13:46
              +5
              А кто сказал, что только один комплекс С300 будет поставлен? У Сирии есть чем платить, помимо денег те же концессии и контракты на восстановление разрушенного, а у России снимаются с боевого дежурства С300, заменяемые на С400. Надо только возможности слегка "обрезать" как для экспортного варианта да шильдики с подписями поменять.
              1. kjhg Онлайн
                kjhg Сегодня, 14:02
                +2
                Цитата: Rostislav
                А кто сказал, что только один комплекс С300 будет поставлен?

                Я не спорю, но пока не было информации о поставке нескольких комплексов С-300, будем исходить из минимума.
                Цитата: Rostislav
                у России снимаются с боевого дежурства С300, заменяемые на С400.

                Снимаются старые системы С-300ПС, которые не имеют тех характеристик, про которые сказал Шойгу: с дальностью действия более 250 км. Специалисты сразу поняли, что имеется в виду С-300 ПМУ1 или С-300 ПМУ2, которых в нашей армии очень мало. Это и понятно, т.к. С-300ПС имеет слабую помехозащищенность, небольшую дальность и малое количество одновременно поражаемых целей.
                Цитата: Rostislav
                Надо только возможности слегка "обрезать" как для экспортного варианта да шильдики с подписями поменять.

                Отнюдь, в реале, скорее всего, будет поставлена не экспортная версия и управлять им будут наши военные, под видом сирийцев.
      2. Svarog Онлайн
        Svarog Сегодня, 12:32
        +5
        Цитата: Тралл
        Не удивлюсь, если С-300 уже давно в Сирии

        Новость хорошая. Надеюсь обучить сирийцев успели...
        1. Тралл Онлайн
          Тралл Сегодня, 12:34
          +3
          Цитата: Svarog
          Надеюсь обучить сирийцев успели...

          Еще перед конфликтом, но все ли выжили
          1. НИКНН Офлайн
            НИКНН Сегодня, 13:21
            +5
            В инциденте с Ил-20 Израиль обвиняет не обученность расчетов Сирийских ПВО и их слабую подготовку.... Вот и ихние самолеты можно валить ссылаясь на те же самые причины. request
        2. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 13:09
          +6
          Ага, и будет вместо вьетнамского летчика Ли Си Цына, сирийский оператор Хабиб Ул Ин.
          1. Servisinzhener Онлайн
            Servisinzhener Сегодня, 13:50
            0
            Скорее всего именно так. Вряд ли Сирийцы смогут за две недели освоить управление этим комплексом.
        3. alexsipin Онлайн
          alexsipin Сегодня, 14:18
          -3
          Цитата: Svarog
          Новость хорошая. Надеюсь обучить сирийцев успели...

          Это самое главное. А Израиль уже сам о себе позаботится.
      3. Неплохой Онлайн
        Неплохой Сегодня, 12:36
        +11
        А вот теперь интересно послушать официальное заявление Израиля, правда сейчас здесь, для распевки, появятся виновники "торжества, тоже послушаем.
        1. kjhg Онлайн
          kjhg Сегодня, 12:53
          +22
          Могу поспорить, что Израиль пообещает уничтожить все системы, атакующие их самолеты, даже если они наносят удары по сирийским объектам. Вот тут интересный расклад получится. Но, конечно, один комплекс С-300 они смогут уничтожить, при должной подготовке. В Сирию, по хорошему, нужно поставить минимум 2 полка С-300 трехдивизионного состава для надежного прикрытия юго-западных и западных районов.
        2. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 13:10
          +1
          Цитата: Неплохой
          А вот теперь интересно послушать официальное заявление Израиля, правда сейчас здесь, для распевки, появятся виновники "торжества, тоже послушаем.

          Они уже чемоданы собирают.
      4. Pete Mitchell Офлайн
        Pete Mitchell Сегодня, 12:58
        +4
        Цитата: Тралл
        В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации.. .

        А вот это происходит уже какое то время, по крайней мере notamы, информационные сообщения для ГА, никого не удивляют. Ну и "цивилизованная" пресса во всю обвиняет..., угадайте кого
        1. NN52 Онлайн
          NN52 Сегодня, 13:08
          +5
          Надо над вообще всем Средизономорьем спутниковую навигацию заглушить.... И летать можно по "стрелочкам" гражданам.... laughing
          И про чужие базы на Крите, Греции, Италии не забыть...
          1. Pete Mitchell Офлайн
            Pete Mitchell Сегодня, 13:11
            +6
            Полста Два hi, гражданские справятся, а вот амерам станет грустно. И не надо все глушить, надо просто внести нестабильность работы: веселья бедет полные..., ну полные одним словом
      5. To be or not to be Офлайн
        To be or not to be Сегодня, 13:36
        +2
        "Войну надо вести по-настоящему, или ее совсем не вести. Середины тут быть не может."
        В И Ленин
        «На деловую почву». Газета «Правда» № 38, 1 марта (10 февраля) 1918 г.
        ШОЙГУ про РЭБ - КРУТО!
        1. kjhg Онлайн
          kjhg Сегодня, 14:21
          +1
          Цитата: To be or not to be
          ШОЙГУ про РЭБ - КРУТО!

          Многие еще не поняли этого. Теперь все самолеты и ракеты, атакующие Сирию со стороны Средиземного моря будут подавляться нашими системами РЭБ. Все по военной науке: "каждый следующий ход врага должен ухудшать его положение".
    2. ШУРУМ -БУРУМ Офлайн
      ШУРУМ -БУРУМ Сегодня, 12:45
      0
      И все-таки, как будет решена проблема, чтобы поставляемое Россией на экспорт оружие не било по своим? Неужели нельзя сделать закладку в ПО головки самонаведения? Ну что-то подобное? Какие бы новые комплексы не поставляли, вероятность новой трагедии остается.
      1. Донской Офлайн
        Донской Сегодня, 13:23
        +2
        Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
        И все-таки, как будет решена проблема, чтобы поставляемое Россией на экспорт оружие не било по своим? Неужели нельзя сделать закладку в ПО головки самонаведения? Ну что-то подобное? Какие бы новые комплексы не поставляли, вероятность новой трагедии остается.

        Послушайте внимательно выступление Шойгу. Там он дал ответ на эти вопросы.
    3. arman Офлайн
      arman Сегодня, 12:53
      -58
      Евреи то же ответят вам ,русские.Они являются одними из ведущих производителей на рынке вооружений.Поставят за спасибо Украине ,как вы за спасибо поставляете Асаду.У палки всегда два конца.Израиль - это вам не какая - нибудь Армения ,к примеру,которой нечем отвечать на явное хамство русских.Евреи вам ответят и правильно сделают.Перед шантажистом не надо пасовать .
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 12:57
        +23
        это вам не какая - нибудь Армения
        Ты откуда взялся, Армяне нам родня иди от сюда провокатор.
        1. rocket757 Офлайн
          rocket757 Сегодня, 13:11
          +3
          Цитата: kjhg
          Это усложнит Израилю жизнь, но не критично. В общем, противостояние продолжится.

          До сего времени наши и израильтяне в противостоянии НЕ БЫЛИ ... как будет после того??? Посмотрим.
          Цитата: arman
          Евреи то же ответят вам ,русские.Они являются одними из ведущих производителей

          Уже боятся??? вот же деб-деб-дермократ наверно.
          Цитата: ШУРУМ -БУРУМ
          Неужели нельзя сделать закладку в ПО головки самонаведения?

          Сирийское ПВО старое, там много чего нет и переделать проблематично\дорого .... надеюсь с новой техникой таких проколов просто не будет .... хотя, защиты от дурака не придумал ещё НИКТО!
          Цитата: kjhg
          Могу поспорить, что Израиль пообещает уничтожить все системы

          А давайте посмотрим, какую компетенция наши военные руководители проявят??? Вопрос не праздный.
          Цитата: Неплохой
          А вот теперь интересно послушать официальное заявление Израиля, правда сейчас здесь, для распевки, появятся виновники "торжества, тоже послушаем.

          А шот тут можно услышать интересного? Теперь стоит прислушиваться только к звукам боя!!!
          Цитата: Svarog
          Новость хорошая. Надеюсь обучить сирийцев успели...

          Цитата: Тралл
          Еще перед конфликтом, но все ли выжили

          А вот это вопрос интересный и оченно не простой .... моё мнение, всё очень "кисло" было до сих пор, но надо просто цель наметить и чётко работать над её выполнением.
          1. Shahno Онлайн
            Shahno Сегодня, 13:36
            -6
            Врядли будет противостояние.. Все политические договоренности и отношения останутся. Погрызутся в МО обеих стран немного(никто не хочет остаться без должности или погон, кого- то мож погонят). Все займут свои ниши, да и все, как бы на другом уровне, будет разгильдяйства поменьше, может.
            1. skomfit Офлайн
              skomfit Сегодня, 14:15
              +1
              Не судите по себе-"Кац предлагал сдаться"/А русские в вас палить и не будут вас собьёт вьетнамский оператор с арабской фамилией Лисицын.
            2. sogdy Офлайн
              sogdy Сегодня, 14:23
              0
              Цитата: Shahno
              Все политические договоренности и отношения останутся.

              Паша, какие "политические договоренности" со страной размером и населением с один российский город? С вами даже разговаривают неформально.
              Да еще и мания величия
              Цитата: arman
              Евреи то же ответят вам ,русские.Они являются одними из ведущих производителей на рынке вооружений.
      2. Андрей ВОВ Офлайн
        Андрей ВОВ Сегодня, 12:59
        +3
        Как,когда и кто хамил?за слова отвечаешь?
      3. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 13:04
        +8
        Ща они в Азербайджан побольше поставок слелают, и куда Вы побежите? К нам?
        1. Pete Mitchell Офлайн
          Pete Mitchell Сегодня, 13:16
          +3
          Цитата: Злой543
          Ща они в Азербайджан побольше поставок слелают, и куда Вы побежите? К нам?

          А вы злобный lol laughing
      4. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 13:11
        +5
        Если бы не русские, ты б давно уже в земле лежал, если смелость есть свою землю защищать или в коленно-локтевой позе перед Турцией и Азербайджаном стоял вместе с женщинами.
      5. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 13:12
        +2
        Цитата: arman
        Евреи то же ответят вам ,русские.Они являются одними из ведущих производителей на рынке вооружений.Поставят за спасибо Украине ,как вы за спасибо поставляете Асаду.У палки всегда два конца.Израиль - это вам не какая - нибудь Армения ,к примеру,которой нечем отвечать на явное хамство русских.Евреи вам ответят и правильно сделают.Перед шантажистом не надо пасовать .

        Пусть поставляют хохлам , быстрее у нас окажется laughing . Причем поставлять евреи будут за бесплатно?
      6. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 13:18
        +6
        Цитата: arman
        Евреи то же ответят вам ,русские.Они являются одними из ведущих производителей на рынке вооружений.Поставят за спасибо Украине ,как вы за спасибо поставляете Асаду.У палки всегда два конца.Израиль - это вам не какая - нибудь Армения ,к примеру,которой нечем отвечать на явное хамство русских.Евреи вам ответят и правильно сделают.Перед шантажистом не надо пасовать .


        не, ну русский еврей я еще понимаю, но откуда тут армянский хохол?? belayпричем с англицким произношением?
        1. alexsipin Онлайн
          alexsipin Сегодня, 14:22
          -2
          Цитата: Ююка
          не, ну русский еврей я еще понимаю, но откуда тут армянский хохол?? причем с англицким произношением?

          Дружба народов. Обсуждали это на другой ветке.
      7. horhe48 Офлайн
        horhe48 Сегодня, 13:35
        +2
        Насчёт "хамства русских":зачем писать глупости?Это израильские лётчики подставили российский ИЛ под удар.А это только "ответка".Причём первая.Думается,что поставят не один дивизион,а столько,сколько будет нужно для надёжного прикрытия неба Сирии.Причём усовершенственные С-300 позволяют сбивать израильские самолёты и над израильской территорией.Сразу же как только взлетят.Так что это,любезный,отнюдь не"шантаж",но очень серьёзные шаги,которые заставят Израиль, и не его только, уважать сирийский суверенитет. Мера правильная,но на мой взгляд это нужно было сделать раньше,а не дожидаться гибели наших военнослужащих.
      8. armenk Онлайн
        armenk Сегодня, 14:34
        0
        Откуда вы лезете, провокаторы? Серебренники отрабатываешь?
      9. Антарес Онлайн
        Антарес Сегодня, 14:36
        0
        Цитата: arman
        Поставят за спасибо Украине ,как вы за спасибо поставляете Асаду

        не обязательно. Но любая система имеет свои недостатки, которыми нужно и можно воспользоваться. Вот этим израильские пилоты и персонал займутся. Уверен они не вчера начали подготовки к таким вопросам.
        Для Израиля всегда речь идет о собственной жизни, так что мотивации у них много.Ну а это главное.
        ЗЫ ничерта себе сколько минусов, хотя понятно, такие речи современный контингент не любит.
        Эмоции...
        Хотя иностранцы про русских говорят что безэмоциональны(может без водки winked )
        а не эмоциональны мы еще как.
    4. Леклерк Офлайн
      Леклерк Сегодня, 13:17
      -9
      Цитата: faterdom
      Ну вот, Шойгу все разъяснил.


      Поставить С-300 Сирии равносильно поддержке Ирана и накачивание Хезболлы оружием, а вовсе не защитам суверенитета Сирии.

      Удар Израиля обязательно последует, по возможности еще до развертывания системы. В противном случае, во избежание потерь это будет совместная операция с США, комбинированная атака с парой сотен томагавков перекроет все потуги С-300, все это прекрасно понимают. Далее будут протесты и озабоченость России, в ответ санкции и тд.

      Неумные и недальновидные решения ни к чему хорошему не приведут, но военным видать хочется дальше войнушку поиграть.
      1. 046 Офлайн
        046 Сегодня, 14:14
        0
        томагавки потеряют цель
      2. nPuBaTuP Онлайн
        nPuBaTuP Сегодня, 14:20
        +3
        Удар Израиля обязательно последует, по возможности еще до развертывания системы. В противном случае, во избежание потерь это будет совместная операция с США, комбинированная атака с парой сотен томагавков перекроет все потуги С-300,

        Неумные и недальновидные решения ни к чему хорошему не приведут, но военным видать хочется дальше войнушку поиграть.

        Уважаемый не забывайте что С-300 система оборонительного характера....а вы тут про топоры...так кто развязывает тут войнушку?...себе то хоть не врите...
      3. malyvalv Онлайн
        malyvalv Сегодня, 14:23
        +1
        Цитата: Леклерк
        это будет совместная операция с США,

        США своих эсминцев не жалко?
        МИГи 31е могут быстро прилететь и всё объяснить.
      4. alexsipin Онлайн
        alexsipin Сегодня, 14:23
        -2
        Цитата: Леклерк
        Поставить С-300 Сирии равносильно поддержке Ирана и накачивание Хезболлы оружием, а вовсе не защитам суверенитета Сирии.

        Удар Израиля обязательно последует, по возможности еще до развертывания системы. В противном случае, во избежание потерь это будет совместная операция с США, комбинированная атака с парой сотен томагавков перекроет все потуги С-300, все это прекрасно понимают. Далее будут протесты и озабоченость России, в ответ санкции и тд.

        Неумные и недальновидные решения ни к чему хорошему не приведут, но военным видать хочется дальше войнушку поиграть.

        100%
    5. Стена Офлайн
      Стена Сегодня, 13:27
      -2
      "Надеюсь весьма перекроет урон в виде гибели нашего самолета -разведчика и 15 наших офицеров."
      Это Вы родным и близки погибших офицеров скажите. Ну вы как президент про подлодку "Курск"
  2. Sauron80 Онлайн
    Sauron80 Сегодня, 12:25
    +23
    Поставить это полдела, вопрос кто будет на кнопки нажимать и будет ли у этого человека ПРИКАЗ - сбивать шестигранников.
    1. фигвам Онлайн
      фигвам Сегодня, 12:28
      +10
      Шестигранники обещали уничтожить комплексы до их развёртывания.
      1. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 12:30
        +10
        Ну если наши решили поставить комплексы, то думаю вопрос их охраны при транспортировке и развертывании должен быть решен заранее.
      2. Злой543 Офлайн
        Злой543 Сегодня, 12:31
        +3
        Через две недели значит увидим
      3. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 13:13
        +1
        Цитата: фигвам
        Шестигранники обещали уничтожить комплексы до их развёртывания.

        Было такое и даже отбомбились по надувным резиновым.
      4. IvanT Офлайн
        IvanT Сегодня, 13:46
        0
        А это они могут, к сожалению. У евреев сильна агентура в Сирии.
      5. Приговор Офлайн
        Приговор Сегодня, 14:06
        0
        Все мы знаем, что такое еврейские «обещалки». В своё время они тоже обещали не нарушать договор с нами, и вот 15 наших подло убиты. И если честно, то это слабый «ответ» с нашей стороны.
    2. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 12:30
      +11
      Цитата: Sauron80
      Поставить это полдела, вопрос кто будет на кнопки нажимать и будет ли у этого человека ПРИКАЗ - сбивать шестигранников.


      а вам зачем имя этого человека? winked главное что Россия к этому человеку не будет иметь никакого отношения - также как и Израиль к гибели нашего самолета feel
      1. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 12:32
        +1
        Мне имя не важно, важна национальность - все-таки наши офицеры или местные будут принимать решения на местах об открытии огня по самолетам шестигранников.
        1. Ююка Онлайн
          Ююка Сегодня, 12:48
          +3
          Цитата: Sauron80
          Мне имя не важно, важна национальность - все-таки наши офицеры или местные будут принимать решения на местах об открытии огня по самолетам шестигранников.


          а если это будет российский еврей? вас это успокоит?
          1. alexsipin Онлайн
            alexsipin Сегодня, 14:26
            -2
            Цитата: Ююка
            а если это будет российский еврей? вас это успокоит?

            Это смешней чем забайкальские казаки в роли евреев в ЕАО.
        2. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 13:19
          0
          Цитата: Sauron80
          Мне имя не важно, важна национальность - все-таки наши офицеры или местные будут принимать решения на местах об открытии огня по самолетам шестигранников.

          Решения на местах об открытии огня по самолетам шестигранников будет принимать сириец по имени Хабиб Ул Ин.
    3. mikh-korsakov Офлайн
      mikh-korsakov Сегодня, 12:32
      0
      Но в статье же написано, что пуски ракет будут осуществлять российские офицеры. Насчет сбивать - зная особенности характера этого народа мне думается, что на Сирию после поставки С-300 нападать они не будут
      1. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 13:20
        +1
        Цитата: mikh-korsakov
        Но в статье же написано, что пуски ракет будут осуществлять российские офицеры. Насчет сбивать - зная особенности характера этого народа мне думается, что на Сирию после поставки С-300 нападать они не будут

        Как минимум для начала проведут операцию по уничтожению С-300
      2. dauria Офлайн
        dauria Сегодня, 13:23
        +8
        Насчет сбивать - зная особенности характера этого народа мне думается, что на Сирию после поставки С-300 нападать они не будут


        Насчет "характера народа" не знаю. А вот выпуски МО СССР " Авиация в арабо-израильских конфликтах" читал ещё в начале 80-х. Так вот ,ребята эти уже тогда применяли большинство тактических хитростей типа "гусь" , засада, выманивание на предельный радиус. Воюют они давно и ,надо сказать, очень грамотно и смело . Для них С-300 будут всего лишь задачкой, сложной , но решаемой.
        А вот поспешное заявление наших о поставке - кому оно адресовано ? Евреям ? Так они об этом раньше Конашенкова с Шойгу узнают . Заявление скорей нам адресовано- упавший рейтинг поднять.
    4. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:35
      +11
      Если внимательно слова разобрать то поставка именно сирийцам комплексов и означает их применение. У них как бы война. Наличие российских офицеров там опять же повод Израилю подумать прежде чем пытаться их подавить.
      1. Romario_Argo Офлайн
        Romario_Argo Сегодня, 13:18
        -1
        повод Израилю подумать прежде чем пытаться их подавить

        либо Израиль рискует получить "соточку" Калибров по своим авиа-базам (11)
        1. Sauron80 Онлайн
          Sauron80 Сегодня, 13:35
          0
          Фантастику писать не пробовали? Стругацкие отдыхают просто.
  3. Sadko88 Офлайн
    Sadko88 Сегодня, 12:25
    +14
    Не меньше важно, что РЭБ по полной использовать начнут
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 12:39
      +1
      По-полной использовать РЭБ, значит дать возможность полосатым его как следует изучить. Так что поживем-увидим.
      1. Сергей Тельцов Офлайн
        Сергей Тельцов Сегодня, 13:12
        0
        ничего страшного они изучают нас, мы изучаем звезднополосатых, это называется нормальным техническим процессом....
  4. Сергей39 Офлайн
    Сергей39 Сегодня, 12:27
    +11
    Как всегда. Пока жареный петух не клюнет...
  5. Гильятон Офлайн
    Гильятон Сегодня, 12:28
    +8
    Ну это нужно было сделать ещё позавчера! А теперь мы пытаемся догнать упущенное время, которое нам стоило жизней наших соотечественников! am angry soldier
  6. Igor Golov Офлайн
    Igor Golov Сегодня, 12:29
    +6
    Чем нарушители - израильтяне отличаются от любых других нарушителей? Да ничем. Будут сбиты и те, и другие.
  7. Дмитрий Потапов Офлайн
    Дмитрий Потапов Сегодня, 12:29
    +9
    Бог в помощь! Вот оно,наследие Советского Союза,опять выручает.
  8. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 12:29
    +8
    Главное эти комплексы надежно прикрыть , щас профессоры и молодой деятель меркава налетят и будут расписывать как их легко уничтожат laughing
  9. Shahno Онлайн
    Shahno Сегодня, 12:29
    -27
    Что это изменит? Пока там проиранские шиитские базы и военные формирования, не будет мира. А перемирие можно и прервать.
    Ястребы к войне готовы?
    Так что ничего это не изменит по существу, поменяем тактику.
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 12:33
      +7
      Это охладит пыл зарвавшихся ВВС Израиля.
      1. alexsipin Онлайн
        alexsipin Сегодня, 14:31
        -1
        Цитата: Безликий
        Это охладит пыл зарвавшихся ВВС Израиля.

        Не охладит. Иранские объекты в Сирии будут разбиты в бетонную пыль. А вы лучше почитайте про судьбу советских офицеров ПВО в 70е годы участвовавших в войнах с Израилем. Они как правило гораздо менее оптимистичны после штурмовок их батарей израильскими ВВС. Есть такая повесть "Канал" называется. Почитайте.
    2. Fil743 Офлайн
      Fil743 Сегодня, 12:36
      +14
      А вы типа исключительно шиитов гасите. Может поделитесь секретом как вы свои ракеты научили шиита от суннита отличать?
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:36
      +8
      Вот собственно все этими словами вы все и обьяснили) вам тишина не нужна. Вроде эта трагедия повод задуматься уже,и все равно без толку.
    4. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 12:39
      +1
      Будем вооружать, обучать проиранские шиитские военные формирования и прикрывать их с воздуха. А так в принципе ничего не изменится.
    5. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 12:40
      +5
      Пока Израиль на место не поставят там мира никогда не будет.
    6. faterdom Офлайн
      faterdom Сегодня, 12:47
      +13
      Ваша тактика без авиации ... вы в 2006 наземые бои "за капрала Гилада Шалита" той же Хизбалле слили вчистую. Вот такой расклад.
    7. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 12:50
      -1
      Цитата: Shahno
      Что это изменит? Пока там проиранские шиитские базы и военные формирования, не будет мира. А перемирие можно и прервать.
      Ястребы к войне готовы?
      Так что ничего это не изменит по существу, поменяем тактику.


      так именно в старой тактике и проблема была - наплевать на безопасность российских военных!
    8. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 12:59
      0
      Shahno
      А перемирие можно и прервать.
      а ОНО есть разве???
    9. Неплохой Онлайн
      Неплохой Сегодня, 13:17
      0
      Цитата: Shahno
      Что это изменит? Пока там проиранские шиитские базы и военные формирования, не будет мира. А перемирие можно и прервать.
      Ястребы к войне готовы?
      Так что ничего это не изменит по существу, поменяем тактику.

      В таком случае шашки в ножны, зубы на полку, сидите тихо и прислушивались. smile
    10. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:22
      +1
      Цитата: Shahno
      Что это изменит? Пока там проиранские шиитские базы и военные формирования, не будет мира. А перемирие можно и прервать.
      Ястребы к войне готовы?
      Так что ничего это не изменит по существу, поменяем тактику.

      Да ничего не изменит, просто большая вероятность будет падения израильских F-16 , а F-35 даже в воздух поднимать не будут.
  10. imugn Офлайн
    imugn Сегодня, 12:30
    -8
    Кедми говорил, что Израиль знает как бороться и с С-300
    1. Безликий Офлайн
      Безликий Сегодня, 12:33
      +25
      Конечно, это все знают - не летать в радиусе его зоны действия.
    2. yehat Офлайн
      yehat Сегодня, 12:36
      0
      Израиль знает, только это существенно дороже и более опасно.
    3. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 12:40
      +6
      Кедми говорил что он еврей и если это выгодно израилю он будет говорить что угодно. (реально он такое говорил)
    4. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:24
      +1
      Цитата: imugn
      Кедми говорил, что Израиль знает как бороться и с С-300

      Ну флаг им в руки, пусть поборются , а мы поучимся.
  11. профессор Офлайн
    профессор Сегодня, 12:31
    -44
    Начинайте придумывать отмазки о криворуких арабских операторах когда несбившийниодногосамолета С-300 облажает. wink
    1. К-612-О Офлайн
      К-612-О Сегодня, 12:35
      +11
      Интересно, а если собьют и не один борт? Тогда как?
      1. 777-3-59-97 Офлайн
        777-3-59-97 Сегодня, 12:38
        -18
        а если собьют и не один борт? Тогда как?

        Если собьют еще один российский борт, тогда полагаю надо будет передать им с-400.
      2. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 12:48
        +3
        Ф 35 вот будет хохма.
    2. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 12:37
      +12
      профессор А как отмажетесь вы,когда за упавшим несколько месяцев назад еврейским самолетом последует еще несколько?
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 12:42
        -27
        Цитата: mirag2
        профессор А как отмажетесь вы,когда за упавшим несколько месяцев назад еврейским самолетом последует еще несколько?

        Как обычно, разнесем в пух и прах сирийскую ПВО. А вы что будете делать когда С-300 завалит ВАШ самолет? Опять нас будете обвинять?
        1. mirag2 Офлайн
          mirag2 Сегодня, 12:44
          +7
          профессор Вы не ответили на мой вопрос.А "отвечать" вопросом на вопрос -НЕ ТАКТИЧНО.Стыдно должно быть вам...фу-у-ууу...
          1. профессор Офлайн
            профессор Сегодня, 12:46
            -24
            Цитата: mirag2
            профессор Вы не ответили на мой вопрос.А "отвечать" вопросом на вопрос -НЕ ТАКТИЧНО.Стыдно должно быть вам...фу-у-ууу...

            Нет. Мы древний и терпеливый народ. Мы не устали.
            1. mirag2 Офлайн
              mirag2 Сегодня, 12:48
              +4
              профессор когда такую же картинку покажете об уничтожении с-300,тогда и послушаю ваши сказки о древности.
            2. Kuroneko Офлайн
              Kuroneko Сегодня, 12:53
              +19
              Цитата: профессор
              Нет. Мы древний и терпеливый народ. Мы не устали.

              Давно из совка евмигрировал, древний? =3
            3. true_rover Офлайн
              true_rover Сегодня, 13:15
              +5
              Древние это "великие" украинцы , а вы их потомки
            4. Kuroneko Офлайн
              Kuroneko Сегодня, 13:21
              +4
              Кстати, очень даже в тему видео.
              Поймать Панцирь с пустым БК на перезарядке... Подставить Ил-20, идущий на посадку...
              Особый еврейский стиль боя, я таки понимаю (переводя на язык уличных драк - исподтишка и/или лежачего). Только вот чем вам-то в данном случае хвалиться-то? Вот этим?
            5. Варага Онлайн
              Варага Сегодня, 14:35
              0
              Настолько древний, что уже и не вспомните для чего вас 40 лет по пустыне Моисей водил. Для этого и водил, чтобы не помнили своего рабского прошлого без родины и флага. Зато сейчас "богоизбранный" народ!.. laughing аха...
          2. Комментарий был удален.
            1. mirag2 Офлайн
              mirag2 Сегодня, 12:50
              +1
              профессор
              Вы читать научитесь перед тем как фукать.
              -уточните.
            2. mirag2 Офлайн
              mirag2 Сегодня, 12:53
              +12
              профессор Израиль ВИНОВАТ в гибели 15 военнослужащих РФ.В Сирию будет поставлена С-300.И я и вы тут можем писать,что угодно-но факт уже свершился.А вот КАК и КОГО будет сбивать эта система-будет видно.Да,я хочу,очень хочу,что ЦАХАЛ ответил за ИЛ-20 смертями своих солдат.А сбудутся ли мои желания не вам решать.И учить читать меня тоже не вам.НЕ вам.
          3. MoJloT Онлайн
            MoJloT Сегодня, 12:49
            +8
            Отвечать вопросом на вопрос это давняя еврейская забава.
        2. Бультерьер Офлайн
          Бультерьер Сегодня, 12:50
          +3
          Разнесете их ПВО, когда там будут находиться наши офицеры? Вы здоровы?
          1. ender Онлайн
            ender Сегодня, 12:59
            -24
            т.е. ваши офицеры готовы стрелять по израильским самолетам но не готовы, что при этом, могут стрелять и в них. как типично..
            1. ul_vitalii Офлайн
              ul_vitalii Сегодня, 13:09
              +6
              Цитата: ender
              т.е. ваши офицеры готовы стрелять по израильским самолетам но не готовы, что при этом, могут стрелять и в них. как типично..

              Будем ломать вашу "типично", научим нашу Родину любить.
              1. ender Онлайн
                ender Сегодня, 13:14
                -11
                персонально, или как обычно?
            2. MoJloT Онлайн
              MoJloT Сегодня, 13:11
              0
              Для того что бы сирийские пво открыли по вам огонь, с вашей стороны должна быть агрессия. Все же ясно вы враг агрессор, с 300 это пока не искандер. Готовы объявить войну или как всегда своими еврейскими штучками пользоваться будете?
              1. ender Онлайн
                ender Сегодня, 13:17
                -11
                Сирия и Израиль в состоянии войны с 1947-го года или в вашем, альтернативном мире, по-другому?
                1. MoJloT Онлайн
                  MoJloT Сегодня, 13:27
                  +2
                  Мы и Японией с 8 августа 1945 года и что? Мы же устраиваем налеты под покровом ночи, на японские спящие села...
                  1. ender Онлайн
                    ender Сегодня, 13:32
                    -4
                    Мы и Японией с 8 августа 1945 года и что?


                    глубина ваших познаний поразительна

                    1. MoJloT Онлайн
                      MoJloT Сегодня, 13:53
                      0
                      И ? Когда был подписан мирный договор с Японией? Это к чему ? Причем тут эта табличка? Что она должна доказать? Что вы нелюди ? Или кто вам мешает налаживать отношения с соседями? Вы лишь подтвердили мою правоту. Вы чушь несете.
                      1. профессор Офлайн
                        профессор Сегодня, 14:02
                        -2
                        Цитата: MoJloT
                        Когда был подписан мирный договор с Японией?

                        А со Швецией?
                        С Польшей?
                        С Францией?
                        С США?
                        С великобританией?
                        И далее по списку со всеми с кем вы воевали. Значит ли это, что в состоянии войны с ними, Кэп? fool
                  2. Sauron80 Онлайн
                    Sauron80 Сегодня, 13:37
                    0
                    А надо было давно сбросить пару "кузькиных матерей", японцев это быстро дрессирует и вызывает безграничную любовь к тем, кто их .... ну вы поняли))
                  3. АлександрК Онлайн
                    АлександрК Сегодня, 13:39
                    -6
                    Цитата: MoJloT
                    Мы и Японией с 8 августа 1945 года и что? Мы же устраиваем налеты под покровом ночи, на японские спящие села...


                    Изучайте историю России и СССР :


                    Сан-Францисский мирный договор (1951).
                    Московская декларация от 19 октября 1956 года:

                    Прекращено состояние войны и установлены дипломатические и консульские отношения СССР с Японией;
                    1. MoJloT Онлайн
                      MoJloT Сегодня, 13:59
                      +1
                      В 1956 году СССР и Япония вели переговоры о заключении мирного договора. Тогда японцы были склонны заключить его на условиях возвращения двух островов из четырех: Шикотана и Хабомаи. Но тут вмешались американцы. Они пригрозили, что, если договор будет заключен на таких условиях, они не вернут японцам Окинаву. Японцы отыграли назад и стали вновь требовать все четыре острова.
                      Мирный договор не подписан до сих пор. Уровень образования в Германии совсем плох ?
                      Изучайте историю России и СССР
                      И вам советую
                      PS: Вы наверное знания из википедии подчеркиваете ?
            3. Вояджер Офлайн
              Вояджер Сегодня, 13:14
              +5
              А что вам не нравится? Территория чья? Сирийская. Российские офицеры там находятся законно, израильские самолеты нет. Нападает кто? Израиль. Какие претензии-то? В этой ситуации Израиль самый настоящий агрессор
              1. ender Онлайн
                ender Сегодня, 13:34
                -10
                историю, у вас, только начиная с 1992-го преподают?
            4. MKPU-115 Онлайн
              MKPU-115 Сегодня, 13:27
              +2
              Еще один русофоб желчью захлебывается. Не бойся, бить будем аккуратно, но сильно. Зуб за зуб.
            5. Варага Онлайн
              Варага Сегодня, 14:27
              0
              Создадите угрозу - вас будут валить. Это будет типично для вас? wink
          2. brigadir Онлайн
            brigadir Сегодня, 13:28
            -10
            Ответный вопрос: российские офицеры будут стрелять по израильским самолётам?
            Если да, то израильские самолёты будут стрелять по российским офицерам.
            Как в анекдоте, честное слово:
            Иван, вон ж и д идёт. Давай ему морду набьём.
            А если он нам?
            А нам за что?
            1. Сергей Медведев Онлайн
              Сергей Медведев Сегодня, 14:07
              +2
              Цитата: brigadir
              Если да, то израильские самолёты будут стрелять по российским офицерам.

              Возможный вариант развития событий:
              1. Сирийские С-300 стреляют по израильским самолётам, наши разрешают (в память об ИЛ-20)
              2. Ваши бомбят сирийские С-300 задевают наших офицеров
              3. Наши подключают уже российские С-300 и С-400, а также авиацию. И увеличивают численность истребителей в Сирии, разворачивают базу в Иране (иранцы против Израиля предоставят с радостью).
              4. Калибры Каспийской флотилии легко добивают до израильских военных баз.
              Крутой замес может начаться. Вы то к такому уже готовы, как я понял. А руководство вашей страны и армии?
            2. Неплохой Онлайн
              Неплохой Сегодня, 14:29
              +1
              Цитата: brigadir
              Ответный вопрос: российские офицеры будут стрелять по израильским самолётам?
              Если да, то израильские самолёты будут стрелять по российским офицерам.
              Как в анекдоте, честное слово:
              Иван, вон ж и д идёт. Давай ему морду набьём.
              А если он нам?
              А нам за что?

              Будут, а потом и поговорим на равных, только не ныть и к полосатым не апеллировать. smile Потревожить надо ваше сознание, да приспустить вашу значимость.
        3. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 13:00
          +3
          Цитата: профессор
          А вы что будете делать когда С-300 завалит ВАШ самолет? Опять нас будете обвинять?

          Только в ваших влажных мечтах такое возможно. Только в ваших. Читайте новость внимательнее:
          Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.
        4. Андрей ВОВ Офлайн
          Андрей ВОВ Сегодня, 13:01
          +2
          Разносилка то отвалится?
        5. Сфуреи Офлайн
          Сфуреи Сегодня, 13:14
          +5
          Профессор вы начинаете уподобляться украинским военным: уже несколько раз уничтожившим ВС РФ. Если Вы уже разнесли ПВО Сирии (как обычно), то либо Ваше "как обычно" это одна-две машины ЗРК, либо Сирия производит ЗРК ударными темпами ))), либо .. болтать не мешки ворочать )))
        6. Комментарий был удален.
        7. Trevis Онлайн
          Trevis Сегодня, 13:41
          +1
          Ой ой вей. Не спишите.
        8. horhe48 Офлайн
          horhe48 Сегодня, 13:56
          +1
          У вас какой-то гонорок пустой и беспричинный.До сих пор израильские лётчики имели дело с образцами советских ещё ПВО,лет эдак 30-40-летней давности.Усовершенственные С-300 быстро собьют спесь с ваших лётчиков и таких как вы диванных воинов.Чтобы вы понимали,они в состоянии поражать еврейские самолёты как те только взлетят с аэродромов Израиля,ведя огонь с сирийской территории.А российские"инструкторы"люди умелые и бывалые.Так что за что боролись, на то и напоролись.Что же касается сухопутных войск,то иранцы и "хезбола" уже не раз показали еврейским воякам,что их победы остались в прошлом.
        9. malyvalv Онлайн
          malyvalv Сегодня, 14:27
          +1
          Цитата: профессор
          Как обычно, разнесем в пух и прах сирийскую ПВО

          Которую уже несколько раз разнесли в пух и прах, а она всё существует.
        10. Варага Онлайн
          Варага Сегодня, 14:38
          0
          А мы сделаем все, чтобы этого не случилось. А вот вашим летунам огузок припалим.
    3. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:38
      +9
      А тут одно из двух. Или гробы ваших летчиков или плохой с300 который видите ли ни сбил еще ни одного самолета. Странное желание у вас это проверить... Ну воля ваша
    4. Викторио Офлайн
      Викторио Сегодня, 12:39
      +6
      Цитата: профессор
      Начинайте придумывать отмазки о криворуких арабских операторах когда несбившийниодногосамолета С-300 облажает. wink

      ===
      это когда еще будет, а у вас-то истинное нутро уже вылазит
      1. mirag2 Офлайн
        mirag2 Сегодня, 12:47
        +4
        Викторио Нутро вылезло так,что обратно прессом высокого давления не впихнуть.Всем ясно видна истинная харя ключевых разжигателей войны в Сирии.
    5. Incvizitor Офлайн
      Incvizitor Сегодня, 12:40
      +4
      Это ваших бездарей в Москве отмазывали после того, как они нашим самолётом прикрылись...
      1. профессор Офлайн
        профессор Сегодня, 12:45
        -26
        Цитата: Incvizitor
        Это ваших бездарей в Москве отмазывали после того, как они нашим самолётом прикрылись...

        Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома. Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".
        1. mirag2 Офлайн
          mirag2 Сегодня, 12:55
          +8
          профессор
          Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома. Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".
          -демагогия и вода.(((фуу-уу-у-ууу...
        2. Ююка Онлайн
          Ююка Сегодня, 12:55
          +16
          Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома.

          Да смените уже пластинку! Зачем вырывать кусок из ситуации?? У вас провал в памяти - что стало причиной всей ситуации, даже если все так как вы говорите?

          Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".

          Даже если Конашенков вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про НЕ "прикрылись".
        3. ul_vitalii Офлайн
          ul_vitalii Сегодня, 13:11
          +3
          Цитата: профессор
          Цитата: Incvizitor
          Это ваших бездарей в Москве отмазывали после того, как они нашим самолётом прикрылись...

          Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома. Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".

          Профессор, потом мы вам похлеще сказку расскажем, приготовьтесь только слушать.
        4. purple Офлайн
          purple Сегодня, 13:25
          +3
          Цитата: профессор
          Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома. Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".

          Это все слова... фактов ни одного... продолжайте дальше нести ерунду
        5. фигвам Онлайн
          фигвам Сегодня, 13:28
          +4
          Цитата: профессор
          то наши самолеты были уже дома

          Теперь будут всегда дома...
        6. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 13:29
          +2
          Цитата: профессор
          Цитата: Incvizitor
          Это ваших бездарей в Москве отмазывали после того, как они нашим самолётом прикрылись...

          Вам уже объяснили, что вашей ракетой ваши союзники сбили ваш самолет, то наши самолеты были уже дома. Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".

          Да Вы уже обделались от одного известия о поставках С-300, вояки херовы...., это вам не партизан из танков утюжить.
        7. slaventi Онлайн
          slaventi Сегодня, 13:32
          0
          Ну все не разнесете это точно .Если будет система свой чужой как сказал Шойгу .Значит там будут сидеть наши офицеры ,хотя формально ПВО будет Сирии.При очередной провокации если погибнут наши люди ваши самолеты будут уничтожатся над аэродромами или на аэродромах.Путин пошел на обострение .Может это начало карибского кризиса 2 , что значит очень хорошо.
        8. purple Офлайн
          purple Сегодня, 13:48
          -1
          Цитата: профессор
          Даже если Биби вам вещдоками в нос ткнет то вы будете все так же повторять бред про "прикрылись".

          ТАк не ткнет... если бы были то бы давно тыкал уже.... Болтуны
        9. Варага Онлайн
          Варага Сегодня, 14:25
          0
          Как бы то ни было, а летать и бомбить вам теперь заказано. Мы прикрылись.
          А вы?!.. tongue
    6. самый главный Онлайн
      самый главный Сегодня, 12:45
      +6
      Цитата: профессор
      -3
      Начинайте придумывать отмазки о криворуких арабских операторах когда несбившийниодногосамолета С-300 облажает.

      Начинайте писать заранее некрологи, когда самолеты начнут падать все должно быть готово.
      1. brigadir Онлайн
        brigadir Сегодня, 12:52
        -25
        Это как раз совет вам.
        Российские офицеры буду стрелять по израильским самолётам?
        Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами? Готовьте некрологи.
        1. самый главный Онлайн
          самый главный Сегодня, 13:01
          +12
          Цитата: brigadir
          Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами?

          Весь русскоязычный сегмент израильского интернета визжит от счастья от гибели российских офицеров и от того какие вы молодцы. Это подло, как минимум. Подло победить это не геройство. Вот и посмотрим, кто в бою реальном сильнее. За вами должок!! А долги надо отдавать, как бы вам это не нравилось в силу своего менталитета.
          1. YJT Офлайн
            YJT Сегодня, 13:31
            -11
            Это вы на трупах своих людей визжите и во все стороны страшилками брызжите.
            1. Андрей ВОВ Офлайн
              Андрей ВОВ Сегодня, 14:00
              +6
              прости меня господи.....но это вы визжите по поводу 6 миллионов,ХОЛОКОС,ХОЛОКОСТ...а сколько протых людей не евреев в свое время убили?а сколько вы арабов убили?не бешает ни кто и не визжит..."богоизбранные"..тоже мне..
            2. Silvestr Онлайн
              Silvestr Сегодня, 14:27
              +1
              Цитата: YJT
              вы на трупах своих людей визжите

              выбирайте выражения
            3. Неплохой Онлайн
              Неплохой Сегодня, 14:36
              0
              Цитата: YJT
              Это вы на трупах своих людей визжите и во все стороны страшилками брызжите.

              А голос то задрожал, ничего привыкните, поддавки закончились.
        2. Андрей ВОВ Офлайн
          Андрей ВОВ Сегодня, 13:04
          +5
          А ты подумай своей головушкой с кипой на темечки,если не дай бог махнете по пусковым установкам с НАШИМИ офицерами,то аэродромы ваши мы прекрасно где и как их уничтожить знаем..
          1. brigadir Онлайн
            brigadir Сегодня, 13:17
            -13
            Цитата: Андрей ВОВ
            А ты подумай своей головушкой с кипой на темечки,если не дай бог махнете по пусковым установкам с НАШИМИ офицерами,то аэродромы ваши мы прекрасно где и как их уничтожить знаем..

            А мы про ваши только догадываемся?
            Мы тут дома. Вы ту т в гостях.
            Это как при воспитании ребёнка: никогда не надо озвучивать угрозы, которые не собираетесь или не можете привести в исполнение.
            Хотя конечно диванным войскам преград не бывает.
            1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
              ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:27
              +3
              машак,у вас дом там где много денег,а израиль для вас как запасной аэродром,который вы используете не по назначению.
            2. MoJloT Онлайн
              MoJloT Сегодня, 13:31
              +2
              Мы в гостях, нас звали помочь справиться с МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ. Сирия не дом еврея, вы как всегда в тысячелетний истории приходите не звано, а не званный гость как говорится...
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 13:39
                -9
                Так вот и бегайте за игиловцами , тем более что 1/3 их ваши граждане . А сунетесь в наши разборки с сирйскими и шиитскими террористами , там вам и надо .
                1. Андрей ВОВ Офлайн
                  Андрей ВОВ Сегодня, 13:58
                  +2
                  а сами с иголом подсцыкиывете то в штанишки?проще то по хезболле издалека пулять,чем в рукопашку с бородачем сойтись..
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 14:03
                    -4
                    В рукопашку , угу с боевого дивана . Гасите вы их космонафтами с безопасной высоты - как в тире . Тем более вы их тренировали в своё время , 1/3 их них ваши люди , с вашим же оружием .
            3. Андрей ВОВ Офлайн
              Андрей ВОВ Сегодня, 13:38
              +2
              Я неуважаемый,не состою в диванных войсках,и в отличии от многих хорошо знаю как пахнет нутро человеческое..и то что вы дома...так и ведите в своем доме себя достойно,а к соседям не за чем лазить..а то в итоге можно же и получить...терпелка она не бесконечная
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 13:44
                -11
                А вы нас этикету не учите . Сами небось в гостях ноги на стол кладёте , а туда-же - других учить . Мы с вашими собачками ручными , в состоянии войны и каждый кто влезет огребёт
                1. Sauron80 Онлайн
                  Sauron80 Сегодня, 13:52
                  +3
                  Ишь грозный какой, небось только из-за штурвала Ф-16 вылез, огребатель? ))
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 13:56
                    -6
                    Пилоты - каста закрытая и элитная , у них нет времени всяких ... на форумах лечить . Они дело делают в воздухе , а мы резервистская пехота , когда они самых борзых уконтропупят тогда мы приходим .
                    1. MoJloT Онлайн
                      MoJloT Сегодня, 14:05
                      +1
                      мы резервистская пехота
                      Вот таких борзых уконтропупить и надо чтобы не ходили куда не звали.
                      1. borberd Офлайн
                        borberd Сегодня, 14:14
                        -3
                        Когда побежите билет в один конец в Сирию покупать ?
                2. Андрей ВОВ Офлайн
                  Андрей ВОВ Сегодня, 13:57
                  +2
                  ДА вас не этикету учить надобно,а чтобы землю жрали и портянки стирали детским мылом...аника воин мать твою...на кого тявкаещь?тебя ссср в свое время вырастил,обучил и дал свалить на свою землю псевдообетованную..
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 14:00
                    -3
                    Я на твой СССР ишачил в своё время в голоде и холоде , и срочную успел в Совке отслужить . Образование и специальность по которой я работаю , получил в Израиле . Поэтому никакому Совку ничего не должен , а если кто считает по другому , то я ему прощаю .
                    1. Silvestr Онлайн
                      Silvestr Сегодня, 14:30
                      +1
                      Цитата: borberd
                      Я на твой СССР ишачил в своё время в голоде и холоде

                      это ж кто в СССР был голодным? Тем более ваших кровей!
        3. Kuroneko Офлайн
          Kuroneko Сегодня, 13:04
          +6
          Воу-воу, палехче, горячий парень.
          Да, не разнесёт. Ибо проблем получит по самое не балуйся, если тронет не какую-то там Сирию, а Россию.
          Но если лично вам так хочется полномасштабной войны - что ж, вперёд. Израиль давно нарывается.
          1. brigadir Онлайн
            brigadir Сегодня, 13:19
            -9
            Цитата: Kuroneko
            Воу-воу, палехче, горячий парень.
            Да, не разнесёт. Ибо проблем получит по самое не балуйся, если тронет не какую-то там Сирию, а Россию.
            Но если лично вам так хочется полномасштабной войны - что ж, вперёд. Израиль давно нарывается.

            Поподробнее. И что вы можете предложить?
            1. Kuroneko Офлайн
              Kuroneko Сегодня, 13:28
              +2
              Цитата: brigadir
              И что вы можете предложить?

              Просто не бомбить и не обстреливать Сирию. Вам же лучше будет - на более долгий срок оккупированные Голаны удержите.
              Могучий хозяин таки далековато, за океаном, а вот давно желающих начистить Израилю его обнаглевшее рыло по соседству навалом. И для этого достаточно просто того, чтобы Россия лишь закрыла на это глаза, лишь продолжая обеспечивать зоны A2/AD - а иранцы и прочие ребята сами всё сделают.
              1. brigadir Онлайн
                brigadir Сегодня, 13:34
                -9
                Цитата: Kuroneko
                Цитата: brigadir
                И что вы можете предложить?

                Просто не бомбить и не обстреливать Сирию. Вам же лучше будет - на более долгий срок оккупированные Голаны удержите.
                Могучий хозяин таки далековато, за океаном, а вот давно желающих начистить Израилю его обнаглевшее рыло по соседству навалом. И для этого достаточно просто того, чтобы Россия лишь закрыла на это глаза, лишь продолжая обеспечивать зоны A2/AD - а иранцы и прочие ребята сами всё сделают.

                А они тут поблизости только только появились или раньше они нас любили очень?Уже сколько пробывали и СССР, не Россия за ними стояла, а огребали по полной.
                1. Kuroneko Офлайн
                  Kuroneko Сегодня, 13:43
                  +4
                  Времена, май френд, меняются. Изменилась сама парадигма ведения боевых действий. Или вы как типичный генерал - готовы только к прошедшим войнам? Нуок.
                  Настоящую войну современный Израиль не выдержит - это гарантированно.
                  А насчёт "любили" - ну кто виноват-то? Сами себя в такую ситуацию поставили. Кстати, приветствуемое вами (с подачи США) закрепление за Иерусалимом статуса столицы тоже прибавило к евреям неимоверной соседской любви. Могли же не идти на этот шаг, верно? Могли. Но пошли. Вот и нечего удивляться, что вас так любят.
        4. Вояджер Офлайн
          Вояджер Сегодня, 13:16
          +2
          Пудель натуральный laughing
        5. профессор Офлайн
          профессор Сегодня, 13:20
          -6
          Цитата: brigadir
          Это как раз совет вам.
          Российские офицеры буду стрелять по израильским самолётам?
          Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами? Готовьте некрологи.

          Не будет там российских офицеров. Максимум отпускники, шахтеры и трактористы. Сирийские комплексы ПВО это легитимная цель по всем международным нормам. Не российские, а сирийские. Мы с Сирией в состоянии войны. А потому за уничтожение сирийских комплексов никто не будет начинать ядерную войну. Остыньте.
          1. Kuroneko Офлайн
            Kuroneko Сегодня, 13:35
            +2
            Цитата: профессор
            Мы с Сирией в состоянии войны.

            Это и ёжику понятно.
            Но вот мы, скажем, с Японией тоже в состоянии войны (уже более полувека). Но почему-то её не бомбим, и террористов туда не засылаем и не спонсируем.
            1. профессор Офлайн
              профессор Сегодня, 14:04
              -3
              Цитата: Kuroneko
              Но вот мы, скажем, с Японией тоже в состоянии войны (уже более полувека). Но почему-то её не бомбим, и террористов туда не засылаем и не спонсируем.

              Учите матчасть. Япония КАПИТУЛИРОВАЛА. У вас просто с ней и еще с десятком стран нет мирного договора. Однако даже посольства есть и миллионы туристов. Классная у вас война, Кэп.
          2. purple Офлайн
            purple Сегодня, 13:37
            +1
            Цитата: профессор
            А потому за уничтожение сирийских комплексов никто не будет начинать ядерную войну. Остыньте.

            Ядерную? на вас пары десятков Калибров по аэродромам хватит чтоб охоту отбить.
            Зато поймете что к чему и уже начнете наконец головой думать... а не советчиков заокеанских слушать
        6. purple Офлайн
          purple Сегодня, 13:26
          0
          Цитата: brigadir
          Российские офицеры буду стрелять по израильским самолётам?
          Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами? Готовьте некрологи.


          после этого разнесут для начала все Израильские аэродромы... и че вы дальше делать будете?
          1. borberd Офлайн
            borberd Сегодня, 13:32
            -6
            При попытке ... всё что стреляет в Сирии будет гарантированно уничтоженно .
            1. purple Офлайн
              purple Сегодня, 13:35
              0
              кто сказал что из Сирии...
          2. brigadir Онлайн
            brigadir Сегодня, 13:38
            -6
            Кто и чем?
            Подумайте головой. Кроме ядерного оружия вам нечем нам угрожать.
            Кстати:
            Ядерного оружия у нас нет, но при необходимости мы его применим.
            Голда Меир.
            1. purple Офлайн
              purple Сегодня, 13:39
              0
              Цитата: brigadir
              Подумайте головой. Кроме ядерного оружия вам нечем нам угрожать.

              Крылатая ракета слышал такое слово?
              1. borberd Офлайн
                borberd Сегодня, 13:42
                -8
                А это уже акт войны ... у нас свои ракеты имеются . Вернём сторицей и в лучшем виде , не извольте сумлеваться .
                1. purple Офлайн
                  purple Сегодня, 13:44
                  0
                  Цитата: borberd
                  А это уже акт войны ... у нас свои ракеты имеются . Вернём сторицей и в лучшем виде , не извольте сумлеваться .

                  laughing lol Чего вы там вернете... И это не акт агрессии, а всего лишь подавление возможностей для недопущения атаки на российский военных в будущем...
                  Вы же сами так делаете...
                  Не атакуйте, и ничего Вам не будет
                  1. borberd Офлайн
                    borberd Сегодня, 13:48
                    -6
                    А мы не вас атакуем , а ваших ручных террористов . Так что если что прилетит не из Сирии , то и отвечать вам придётся по полной . А если из Сирии , то мы там всех кто гавкает на ноль помножим .
                    1. Sauron80 Онлайн
                      Sauron80 Сегодня, 13:54
                      +2
                      Ах, Моська, знать она сильна .... laughing laughing
                      1. borberd Офлайн
                        borberd Сегодня, 14:06
                        -3
                        Эта "моська " в своё время сдерживала СССР . Вы - жалкое подобие СССР , с чрезмерно раздутым ЧСВ . Надо бы его малость приспустить .
              2. brigadir Онлайн
                brigadir Сегодня, 13:45
                -6
                Цитата: purple
                Цитата: brigadir
                Подумайте головой. Кроме ядерного оружия вам нечем нам угрожать.

                Крылатая ракета слышал такое слово?

                Допотопное сирийское ПВО сбило 100500 американских томогавков, мы уж как-то тоже сможем.
                А сколько у России крылатых ракет на вооружении?
                1. purple Офлайн
                  purple Сегодня, 13:50
                  +2
                  Цитата: brigadir
                  Цитата: purple
                  Цитата: brigadir
                  Подумайте головой. Кроме ядерного оружия вам нечем нам угрожать.

                  Крылатая ракета слышал такое слово?

                  Допотопное сирийское ПВО сбило 100500 американских томогавков, мы уж как-то тоже сможем.
                  А сколько у России крылатых ракет на вооружении?


                  Хотите проверить? Диванные войска детектед... А серьезно яб на вашем месте не стал проверять
        7. фигвам Онлайн
          фигвам Сегодня, 13:30
          +1
          Цитата: brigadir
          И что будет с этими российскими офицерами?

          А что потом будет с вашими базами, не подумали?
        8. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 13:31
          +1
          Цитата: brigadir
          Это как раз совет вам.
          Российские офицеры буду стрелять по израильским самолётам?
          Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами? Готовьте некрологи.

          Вам можно, а нам нет? Богоизбранная нация...
          Вы намекаете , что надо уничтожать сразу аэродромы?
        9. Злой543 Офлайн
          Злой543 Сегодня, 13:40
          +1
          Ну тогда будет противостояние Искандер-Железный купол.
        10. slaventi Онлайн
          slaventi Сегодня, 13:43
          0
          Ну в 82 -84 годах не разнесли не разнесли ,а сотни танков и десятки самолетов потеряли
        11. Варага Онлайн
          Варага Сегодня, 14:20
          +1
          Я реально думаю, что не разнесет.
          С-300 - это оборонительная система. Чтобы она заработала, нужно её атаковать. Так что ваши летуны обделаются и откажутся летать. Не откажутся - готовьте некрологи.
    7. g1v2 Офлайн
      g1v2 Сегодня, 12:47
      +22
      Ничего. Если окажется что с300 имеет недостатки - доработаем. Ваши пилоты станут отличным испытанием для наших систем пво. Как раз и опыт получим и системы доработаем если надо будет. Если даже уничтожите , а это несложно ( надо просто запустить больше ракет , чем системы пво смогут перехватить) , поставим еще. У нас как раз идет перевооружение вкс с с300 на с400 , а войсковых пво на новые торы и бук м3 . Тч снятые с дежурства вполне можем перекинуть на сирийский испытательный полигон и подарить сирийским пво. А учитывая, что ваши ввс летать не перестанут, то в материале для испытаний и опыте для изучения недостатка не будет. Отличный испытательный полигон для наших пво. Летайте больше. fellow
      1. borberd Офлайн
        borberd Сегодня, 13:36
        -7
        У Израиля 3-х уровневая система ПРО , с тысячами ракет и многими десятками ПУ . Все аэродромы Израиля подземные , поэтому удары по ним ничего не дадут . Все включенные системы будут уничтожаться , а что не включенно тоже . Не завидую я вашим ихтамнетам .
        1. purple Офлайн
          purple Сегодня, 13:51
          +2
          Цитата: borberd
          У Израиля 3-х уровневая система ПРО , с тысячами ракет и многими десятками ПУ . Все аэродромы Израиля подземные , поэтому удары по ним ничего не дадут . Все включенные системы будут уничтожаться , а что не включенно тоже . Не завидую я вашим ихтамнетам .

          на бумаге...
          подземные ... еще проще, выходы завалил и все...
          и что такое ихтамнетам я не в курсе?
    8. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 12:48
      +9
      Не в том направлении думаете, профессор. Или Вам так интересно за счет гибели своих пилотов удовлетворить свое любопытство в эффективности С-300?
      1. brigadir Онлайн
        brigadir Сегодня, 13:22
        -7
        Цитата: Сергей985
        Не в том направлении думаете, профессор. Или Вам так интересно за счет гибели своих пилотов удовлетворить свое любопытство в эффективности С-300?

        С300 уже давно у Греции/Кипра и досконально изучено.
        1. Servisinzhener Онлайн
          Servisinzhener Сегодня, 14:00
          0
          Вот только будут ли эти С-300 в той же экспортной модификации как и у Греков. И главное будут ли ими управлять сирийцы. При двух недельном сроке это очень сомнительно.
    9. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:25
      +1
      Цитата: профессор
      Начинайте придумывать отмазки о криворуких арабских операторах когда несбившийниодногосамолета С-300 облажает. wink

      Арабских? Вы наивны... laughing . даже и не мечтайте.
  12. Безликий Офлайн
    Безликий Сегодня, 12:32
    +4
    Полагаю, это только начало.
  13. 777-3-59-97 Офлайн
    777-3-59-97 Сегодня, 12:32
    -41
    Сирия сбила российский самолет. В ответку Россия предоставит Сирии более современные ЗРК.
    Чудны дела твои, Господи.
    1. faterdom Офлайн
      faterdom Сегодня, 12:49
      +8
      Тут вам война, и ваши адвокатские шутки и трюки с казуистикой никак не смогут нейтрализовать С-300. Кстати, заодно посмотрим, чего вы стоите без спутниковой навигации.
      1. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 13:33
        0
        Цитата: faterdom
        Тут вам война, и ваши адвокатские шутки и трюки с казуистикой никак не смогут нейтрализовать С-300. Кстати, заодно посмотрим, чего вы стоите без спутниковой навигации.

        negative Израильские летчики не обучены летать по пачке Беломора.
    2. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:32
      0
      777-3-59-97-не нужно утрировать,и видеть мир плоским,а то в один день поймете что вы много чего в жизни не так понимали,а испавить ситуацию уже невозможно,ибо хвост поезда скрылся за горизонтом,а для вас он был последним...
      1. 777-3-59-97 Офлайн
        777-3-59-97 Сегодня, 13:37
        -2
        Спасибо, но для меня этот день настал несколько лет назад. Поэтому имеем то, что имеем.
  14. evgenii67 Онлайн
    evgenii67 Сегодня, 12:33
    -12
    Интересно,как скоро Израиль отработает по этим батареям,и насколько сильная будет выражена озабоченность?
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 12:46
      +3
      Там скорей всего наши советники будут, это прямой удар по ВС РФ будет, удачи всем!
      1. Ююка Онлайн
        Ююка Сегодня, 12:57
        0
        Цитата: MoJloT
        Там скорей всего наши советники будут, это прямой удар по ВС РФ будет, удачи всем!


        как-то двусмысленно... про удачу ВСЕМ belay
      2. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 12:57
        0
        Там этих прямых ударов уже столько было, пальцев не хватит считать. Вопрос только один - будут ли реально сбивать евреев или очередное надувание пузырей из соплей для внутреннего потребления.
      3. ender Онлайн
        ender Сегодня, 13:03
        -17
        Там скорей всего ваши советники будут, и теперь вся ответственность за любой инцидент на ВС РФ будет, удачи всем!
        1. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
          ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:34
          0
          энтер-лихо вы соскачили,свалив всё на Россию.прямо истинный украинец wassat
        2. MoJloT Онлайн
          MoJloT Сегодня, 13:35
          +1
          Мы как евреи будем поступать, я не я и лошадь не моя.
        3. brigadir Онлайн
          brigadir Сегодня, 13:40
          -7
          Там будут отпускники.
        4. Варага Онлайн
          Варага Сегодня, 14:11
          +1
          Э, нет... Ответственность будет на том, кто нарушит границу САР.
          А теперь "удачи" bully
    2. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:34
      0
      Цитата: evgenii67
      Интересно,как скоро Израиль отработает по этим батареям,и насколько сильная будет выражена озабоченность?

      Поживем увидим , благо С-300 у нас снимаются с вооружения и проходят модернизацию для....вот и пригодились.
  15. Vadim851 Онлайн
    Vadim851 Сегодня, 12:33
    +7
    Весьма серьезный аргумент, особенно если это ПМУ-2. Интересно будет посмотреть тактику ВВС Израиля, вряд ли они перестанут летать, если увидят для себя угрозу.
    1. spectr Офлайн
      spectr Сегодня, 12:55
      +5
      У Израиля будет возможность проверить насколько невидимы F-35.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 13:36
        0
        Безумие в крайней степени) если такой упадет, матрасы их по головке не погладят.
      2. Варага Онлайн
        Варага Сегодня, 14:08
        +1
        Сразу поймут, какое гуано им "впарили" пин-досы за бешеные доллары. laughing
    2. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: Vadim851
      Весьма серьезный аргумент, особенно если это ПМУ-2. Интересно будет посмотреть тактику ВВС Израиля, вряд ли они перестанут летать, если увидят для себя угрозу.

      Да тактика их понятна, забросать с-300 ложными целями, перегрузить систему С-300 и уничтожить.
      1. Vadim851 Онлайн
        Vadim851 Сегодня, 13:58
        0
        Если будет надежное прикрытие этих ЗРК то довольно сложно. Предполагаю применение ОТРК, с баллистическими целями труднее бороться, а КР не факт что пройдут.
  16. кот бегемот Офлайн
    кот бегемот Сегодня, 12:34
    +2
    Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.

    Видимо обученность сирийских расчетов вызывает вопросы, будут наши ребята как бы откомандированы, попутно обучать сирийцев этому "пулемету". Ну и видимо комплексы будут с нашим запросчиком "свой -чужой", а это совсекретная техника и доверять даже союзникам нельзя.
    1. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 14:06
      0
      Думаю, не в обучении дело. А в том, чтобы у сирийцев не возникло искушения "вальнуть" "исключительных". Поэтому и будут под нашим присмотром.
  17. Karislav Офлайн
    Karislav Сегодня, 12:34
    +1
    Если с таким же успехом будут пулять сирийцы. то уже до Кипра достанут ...300 км уже серьезно
  18. Андрей Чистяков Офлайн
    Андрей Чистяков Сегодня, 12:34
    +1
    Интересно кому теперь Израиль будет "доказывать" что не виноваты?
  19. grigorii Офлайн
    grigorii Сегодня, 12:35
    +1
    К сожалению положение только ухудшается.Хотелось бы решить все добром и миром.Надеюсь на это.
    1. Правовед Офлайн
      Правовед Сегодня, 12:38
      +9
      Это Вам в Вашингтон, там поспрашивайте.
    2. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 12:52
      +8
      Я так понимаю добро вы не цените, поэтому насувать вам кулаков в лицо надобно, а потом уже решать все добром и миром.
    3. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 12:54
      +7
      Заигрались ваши генералы в войнушку. А ответственность высшее политическое руководство несет. Смотрю, у вас в Израиле еще тот бардак, правая рука не знает, что левая творит. Не хочется думать, что операцию с Нетаньяху согласовывали...
      1. brigadir Онлайн
        brigadir Сегодня, 13:48
        -5
        Не было операции.... Вояки ваши с сирийскими накуролесили, а теперь ищут виноватых чтоб себя отмазать. Неужели это когото удивляет?!
    4. Kuroneko Офлайн
      Kuroneko Сегодня, 12:55
      +3
      Не получается добром ни с американцами, ни с евреями, увы.
      "Партнёры" же.
    5. Ююка Онлайн
      Ююка Сегодня, 12:58
      +9
      Цитата: grigorii
      К сожалению положение только ухудшается.Хотелось бы решить все добром и миром.Надеюсь на это.


      нам тоже хотелось... и надежды на добро и мир между нашими военными до 17 сентября были
    6. mirag2 Офлайн
      mirag2 Сегодня, 13:02
      +4
      grigorii С вашей стороны не видно добра.
    7. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 13:07
      +2
      Прекратите наносить удары по Сирии...если как все ваши соотечественники пишут,какая у вас замечательная и мощна армия,что же Вы так боитесь хезболлу?
    8. purple Офлайн
      purple Сегодня, 13:28
      +1
      Цитата: grigorii
      К сожалению положение только ухудшается.Хотелось бы решить все добром и миром.Надеюсь на это.

      для этого надо было найти сначала хотя бы мужество извиниться за свои действия...
    9. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
      ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 13:35
      0
      григорий-не обостряйте дальше ситуацию,и все вернется на круги своя hi
    10. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: grigorii
      К сожалению положение только ухудшается.Хотелось бы решить все добром и миром.Надеюсь на это.

      Не, ну сами напросились, тем более Вы на правах сильнейших, как тут некоторые ВАШИ заявляли.
    11. astepanov Офлайн
      astepanov Сегодня, 13:45
      +1
      Цитата: grigorii
      0
      К сожалению положение только ухудшается.Хотелось бы решить все добром и миром.

      Ну, так улучшайте положение: принесите извинения, компенсируйте убытки, заключите договор о мире с Ираном, наладьте отношения с Палестиной, верните аннексированные вами Голанские высоты - вот и всё. Проще пареной репы. И впредь не залупайтесь - и будет вам мир и покой. А пока что вы в роли шакала при Шерхане - США.
    12. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 14:03
      0
      Добром и миром, говорите?!..
      Нужно это было помнить, когда собрались удар нанести, а предупредить вовремя "забыли".
      А теперь, сто хренов вам в панамку.
      Не складно?
      Так берите и складывайте.
  20. 501Legion Офлайн
    501Legion Сегодня, 12:36
    +8
    Что в целом и следовало ожидать. а если учесть что на базу прилетели транспортники то поставка уже началась.
  21. Karislav Офлайн
    Karislav Сегодня, 12:36
    -10
    ВОТ И ВСЕ ОТВЕТЫ про обезьян с гранатой!!! так что не евреи виноваты которые прикрывались. а аборигены на с200, ВСЕ сказано четко -- "Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры"
    1. Бультерьер Офлайн
      Бультерьер Сегодня, 12:47
      +6
      Логика у вас железная. А раз у меня трусы синие,то лопухи в этом году рано зацвели?!) тут дело в принятии решений и координации
    2. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:38
      +2
      Цитата: Karislav
      ВОТ И ВСЕ ОТВЕТЫ про обезьян с гранатой!!! так что не евреи виноваты которые прикрывались. а аборигены на с200, ВСЕ сказано четко -- "Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры"

      Потому что аппаратура свой-чужой , валенок.
  22. ROBIN-SON Офлайн
    ROBIN-SON Сегодня, 12:38
    +1
    Очень хорошо. Не думаю, что все евреи как в Израиле, так и в РФ хотят иметь русских врагами. Думаю на очереди политический кризис в Израиле.
    1. brigadir Онлайн
      brigadir Сегодня, 12:59
      -17
      Вот уж нет. По всему что касается безопасности страны в Израиле консенсус и отношения с Россией имеют для израильтян достаточно низкий приоритет.
      1. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 13:04
        +9
        То-то Беня ваш как на работу в Кремль гоняет, из-за низкого приоритета оказывается.
        1. borberd Офлайн
          borberd Сегодня, 13:22
          -7
          Он гонял пока было с кем договариваться . А на данный момент власть взяли военные с квадратными головами . Сейчас , как я понял , группировка военных в Кремле , оппозиционная группировке спецслужб Путина , взяла вверх в этом вопросе а может и во всех - кто знает .
          1. Sauron80 Онлайн
            Sauron80 Сегодня, 13:41
            +1
            Чтоже тогда Путина то не повесили еще?
            1. borberd Офлайн
              borberd Сегодня, 13:50
              -3
              У кого-то сейчас преумущество - ведёт по очкам . Подозреваю что это группировка генералов , в которой состоят Шойгу и этот мультипликатор - говорящая голова МО , не помню его фамилии .
        2. brigadir Онлайн
          brigadir Сегодня, 13:58
          0
          Цитата: Sauron80
          То-то Беня ваш как на работу в Кремль гоняет, из-за низкого приоритета оказывается.

          Беня тип скользкий и что у него на уме никто не знает. 90% того что он делает вообще для внутреннего употребления. У него и расследования и дела всякие....
      2. Командировочный Офлайн
        Командировочный Сегодня, 13:26
        +2
        Цитата: Shahno
        Что это изменит?

        Для Вас никаких изменений,живите спокойно. А вот военные лётчики возможно почувствуют изменения. Возможно вы забыли как Израиль уговаривал Россию не поставлять С-300 в Сирию. Видать МО Израиля владеет более обширной информацией чем рядовой интернет форума.
        1. Shahno Онлайн
          Shahno Сегодня, 14:13
          -1
          Видимо. Для нас лишние затраты и потенциальные потери. Ничего, не таких ломали(комплексы же поставляются вс сирии?). Это ж вопрос нашего выживания.
          П. С. Кто то из комментаторов назвал численность ЦАХАЛь 160 000,и что, нас затопчут, ужасно страшно.
      3. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 13:40
        0
        Цитата: brigadir
        Вот уж нет. По всему что касается безопасности страны в Израиле консенсус и отношения с Россией имеют для израильтян достаточно низкий приоритет.

        А , ну тогда все нормально, Вы не против поставок, там глядишь и Хезболле подкинут через Иран.
      4. Варага Онлайн
        Варага Сегодня, 13:52
        +2
        Низкий так низкий. Пару бортов "завалим" и приоритет взлетит до невиданных высот. wink wink
      5. purple Офлайн
        purple Сегодня, 13:53
        +1
        Цитата: brigadir
        консенсус и отношения с Россией имеют для израильтян достаточно низкий приоритет.

        Глупая мысль... От России зависит во многом безопасность Израиля
  23. Incvizitor Офлайн
    Incvizitor Сегодня, 12:38
    0
    А с 300 чем прикрыть? Тогда и ближнего радиуса нужны.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 12:57
      +5
      Да уж озаботятся ближним радиусом, в чистом поле одних не бросят.
    2. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 13:54
      +1
      Панцирями.
  24. GerKlim Офлайн
    GerKlim Сегодня, 12:41
    +3
    Ну передадут. Ну будут наши офицеры командовать. И что, нарушителей сбивать будут? Неверится что то. Как бомбили так и будут это делать.
    А матрасники что? Они со стороны Сиийской тоже нарушители же. И теже турки, тоже нарушители Сирийского воздушного пространства и не только воздушного.
    Есть у нас в Сирии С400, корабли про и что? Топоры летят? - летят. Израиль бобит? - бомбит. А расплачиваются жизнями наши пилоты, солдаты. Вот как всё печально выходит. Вроде как зубы у нас есть, кулаки есть, а ответить не можем. Только в устной форме выражаем всякие там озабоченности.
  25. denart50 Офлайн
    denart50 Сегодня, 12:41
    +6
    Здесь самое главное не в том, что "С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры" (???), а в том, что "готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?"...

    И вопрос ведь касается не только самолетов Израиля... Кто только свободно не летает в Сирии и не бомбит, что вздумается ??? request
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 12:47
      +2
      Ответа на этот вопрос мы не услышим, так что ждем налета шестигранников после того, как будет развернута С-300 и все ответы будут на лицо.
    2. purple Офлайн
      purple Сегодня, 13:30
      0
      Цитата: denart50
      "готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?"...

      Поверь готовы, возможно даже и без санкций командования
      1. Sauron80 Онлайн
        Sauron80 Сегодня, 13:42
        -2
        Это вы как дочь офицера Сирийской ПВО говорите?
  26. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:42
    +2
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Вопрос в том, принято ли политическое решение сбивать еврейских летунов комплексами С-300?

    -------------------
    Это главное, а то выглядит как будто сменили в собачьей будке дворнягу на волкодава, а цепь так и оставили короткой.
  27. Nikolaevich I Онлайн
    Nikolaevich I Сегодня, 12:43
    +3
    С-300 в кол-ве "нескольких штук" не "повернут" ситуацию в Сирии "на 180гр." ! Лишь полное перевооружение сирийской ПВО даст определённые результаты...Так же надо учитывать,что сионисты теперь будут "мечтать" о "спец.операции" против С-300...(типа....они же обещали ! )
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 12:50
      -4
      А может это очередной ХПП? Поставить один комплекс С-300, сирийцы с его помощью сбивают евреев, те в свою очередь разносят этот комплекс - БИНГО! Все в плюсе - наши показали яйца, типа отомстили за Ил, евреи уничтожили С-300 как и обещали, сирийцы как обычно в роли мяса.
  28. Darth Gazgkull Офлайн
    Darth Gazgkull Сегодня, 12:44
    +1
    Не такой реакции я ожидал. Впрочем, всё нормально. Другого и быть не могло.
  29. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 12:48
    +3
    Цитата: профессор
    Начинайте придумывать отмазки о криворуких арабских операторах когда несбившийниодногосамолета С-300 облажает. wink

    ---------------------------------------
  30. Бшкаус Офлайн
    Бшкаус Сегодня, 12:49
    -11
    Очередная "Ответка" на уровне базарных бабок, у нас даже "псевдожурналисты" уже не умеют общаться на русском языке, а только на "блатной фене" (видать нахватались у одного...).
    Так вот, эти пустые сотрясания воздуха, которые некоторые по старой памяти называют еще "словами", я уже слышал за последние годы не одну сотню раз.
    Где в этой "статье" новость? Поставят? так уже 100 раз поставляли, вводили и выводили из Сирии разное.
    Я бы согласился с фразой "поставили" как свершившимся фактом, а это очередное "поставит" в будущем времени - ровным счетом не о чем.
    Если через минуту после публикации моей статьи Израиль уведомит РФ о нанесении очередного удара, и еще через две минуты его нанесет, это пустое "поставит" не будит играть совершенно никакой роли, хотя повод для радости патриотов это безусловно принесет.
    1. Сфуреи Офлайн
      Сфуреи Сегодня, 13:24
      0
      Я Вас попрошу не лить слезы по каждой новости, которую Вы не понимаете. Почитайте что пишут грамматные в военном отношении люди.
  31. GAndr Офлайн
    GAndr Сегодня, 12:49
    0
    Один комплекс ничего не решит. Будут просто облетать его зону действия и всё. Нужно как минимум 10 комплексов поставить, тогда да, ситуация кардинально поменяется. Плюс конечно прикрытие , к С 300 из Панцирей..
  32. anjey Офлайн
    anjey Сегодня, 12:52
    +6
    Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято
    Как мучительно и долго,стараясь всем угодить , далось это решение, а израиль храбрится и кидает громкие заявления ,что ничего не изменится,типа -всеравно будем бомбить, этому упрямству цена видимо сбитые самолеты,по другому они не поймут, им надо силу показать а не уговоры-договоры растягивать,такой народ,что с них взять,только видимо наказывать .....
  33. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 12:55
    +2
    Цитата: Тралл
    Не удивлюсь, если С-300 уже давно в Сирии...
    Ну и, что немаловажно,
    В прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, бортовых РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты на сирийской территории.

    (с) Шойгу

    По вчерашним сообщениям в сети.
    Караван военно-транспортных самолетов Ил-76МД ВКС РФ ( RF-78810, RF-76762, RA-76747, RF-78757) прилетел на авиабазу в Латакии.
    1. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 13:47
      0
      Вот и отлично. Теперь евреи пусть решают - нужны ли им "незапланированые посадки"?
  34. parma Офлайн
    parma Сегодня, 12:57
    -7
    Возникают вопросы следующего характера:
    - Откуда возьмутся эти С-300 - на сколько помню, производство закрыто несколько лет назад, и возобновить нет возможности, а значит получается из состава наших ПВО...
    - За чей счет банкет? У Сирии денег нет и не будет....
    - Если сами С-300 будут сирийские, а расчеты наши как быть с обстрелом самолетов и соответственно с ударами по самим комплексом? ТК если собьют к примеру Израильский самолет именно наши спецы (считай Россия), и погибнет в случаи поражения комплекса тоже наши спецы, кто будет виноват в гробах с любой из сторон (Сирия и Израиль если правильно помню в состоянии войны, там все понятно)?
    - Кому будут подчиняться расчеты из наших офицеров?
    В общем не завидую я тем офицерам, что будут на этих комплексах служить... Ну и опасаюсь, что в случаи уничтожения этих комплексов (а я не думаю, что Израиль не будет пытаться это сделать) это будет очень сильным ударом по нашему имиджу...
    1. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 13:43
      +1
      Предположу, что из резерва.
  35. Дедушка Котяший Офлайн
    Дедушка Котяший Сегодня, 12:58
    -6
    Система та могучая старорусская, святыми водами окропленая! На страх да на погибель ворогам готовилась. Братья наши сирийские теперь посметают всю нечисть-то израиловскую с небесов отеческих, дедами заповеданых. Видение мне было святое, падают стервятники шестилучевые и горят окаянные аки седалище мое от творящейся несправедливости! Войска друзей наших преданных, воинов веры Исламской входят освобождать в Иерусалим, Тель-Авив, Краснодар и Самару. Встречаю их в слезах радостных, последнее отдам ради дела праведного, внуков своих благославлю на смертный бой за Асада да пророка истиного. Будем жить по совести и правдой кормится из-под ног, как предками завещано!
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 13:01
      0
      В Иерусалим пусть заходят, а вот в Самаре нам и своих муслимов хватает, понаехали панимаешь.
      1. Дедушка Котяший Офлайн
        Дедушка Котяший Сегодня, 13:15
        -6
        Обеих дочек своих отдал за строителей из Дагестана. Внучки теперь мужиками крепкими растут, в отцов своих. Если злые слова услышат от одноклассников - в бачок головой тех кунают или за нож сразу.... Гордость для деда, новую Россию строим - сильную и верующую! Храм да мечеть в каждый двор, каждой Марье по Ахмеду, за Путина да Асада жизни положим если придется....
        1. MoJloT Онлайн
          MoJloT Сегодня, 13:40
          +1
          Не брехай хохол, ты тут ни кого не обманешь.
  36. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 12:59
    +3
    Цитата: Shahno
    Что это изменит? Пока там проиранские шиитские базы и военные формирования, не будет мира. А перемирие можно и прервать.
    Ястребы к войне готовы?
    Так что ничего это не изменит по существу, поменяем тактику.

    Вы новость целиком посмотрите , что Шойгу сказал - глушить все будем soldier Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в прилегающих к Сирии районах над акваторией Средиземного моря будет осуществляться радиоэлектронное подавление спутниковой навигации, а также бортовых систем РЛС и систем связи боевой авиации, атакующей объекты над сирийской территорией.
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 13:05
      +2
      Сказать то он сказал, а вот что будет на самом деле - увидим.
  37. Николай Р Офлайн
    Николай Р Сегодня, 13:04
    +3
    Ещё Искандер надо поставить и как только что-то прилетает так сразу туда ответку.
    1. Кузькин Батяня Офлайн
      Кузькин Батяня Сегодня, 13:09
      0
      Вроде проскакивала давно уже фотка с искандером в Сирии.
      1. MoJloT Онлайн
        MoJloT Сегодня, 13:41
        0
        Да вроде по бармалеям уже работали.
        1. Николай Р Офлайн
          Николай Р Сегодня, 14:23
          0
          По бармалеям как из пушки по воробьям. Надо по аэродромам да по ракетным установкам.
  38. YJT Офлайн
    YJT Сегодня, 13:06
    -17
    Такое ощущение, что Россия считает Сирию предприятием по переработке своего вооружения в металлолом. Неужели нельзя понять закономерность с 60-х годов до сих пор?!
    1. Командировочный Офлайн
      Командировочный Сегодня, 13:32
      +3
      А Вы в металлолом сдали ваш самолёт сбитый старым ЗРК С-200? Тогда поторопитесь. Возможно с подобной риторикой как Ваша, металл в пунктах сбора в Израиле сильно упадет в цене из-за переизбытка. feel
    2. Варага Онлайн
      Варага Сегодня, 13:37
      +1
      Очевидно, что это не так. Я понимаю Вашу заинтересованость в отсутствии у САР современных средств ПВО. Но САР заинтересована в обратном. Будете знать, как лазить в чужой "огород".
      Ибо не фиг.
    3. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 13:42
      +1
      Погибли люди, вам этого не понять.
    4. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:51
      0
      Цитата: YJT
      Такое ощущение, что Россия считает Сирию предприятием по переработке своего вооружения в металлолом. Неужели нельзя понять закономерность с 60-х годов до сих пор?!

      Чем просто так С-300 уничтожать как старое вооружение снятое с производства, лучше потренироваться на современных настоящих целях, отработать тактику применения и противодействия.
  39. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:10
    +4
    Надо обязательно бахнуть. По матрацам и шестигранникам, чтобы не борзели.
  40. Лютый73 Офлайн
    Лютый73 Сегодня, 13:14
    +1
    Считаю, что надо помочь САА "потерять" ОТРК "Точка-У" в "бою с террористами", а затем неграмотные "террористы" должны "нечаянно" применить две ракеты по аэродрому, откуда взлетали F-16, участвовавшие в инциденте с Ил-20. Исполнители, тоже должны быть жестоко наказаны!!!!
    1. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:57
      0
      Цитата: Лютый73
      Считаю, что надо помочь САА "потерять" ОТРК "Точка-У" в "бою с террористами", а затем неграмотные "террористы" должны "нечаянно" применить две ракеты по аэродрому, откуда взлетали F-16, участвовавшие в инциденте с Ил-20. Исполнители, тоже должны быть жестоко наказаны!!!!

      Лучше про**ть "искандер" для таких целей.
  41. meronem Офлайн
    meronem Сегодня, 13:14
    -5
    Читаю и не могу понять восторг от складывающейся ситуации. Аж слюни летят от радости. Всем войны сильно хочется?
    Если все это, что я читаю, пишут реальные граждане, а не наемные служивые, задача которых - затеять собачью свалку, вы мозгами-то подумайте, чему вы все радуетесь. Как врач советую.
    1. russkiyvyaponii Офлайн
      russkiyvyaponii Сегодня, 13:22
      +1
      ишраильские зионисты немного обнаглели -
      пора их на место поставить
    2. Ronald Reagan Офлайн
      Ronald Reagan Сегодня, 13:27
      -2
      Войны хотят только дураки, а умные дают им эту возможность. request
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 13:58
      0
      Цитата: meronem
      Читаю и не могу понять восторг от складывающейся ситуации. Аж слюни летят от радости. Всем войны сильно хочется?
      Если все это, что я читаю, пишут реальные граждане, а не наемные служивые, задача которых - затеять собачью свалку, вы мозгами-то подумайте, чему вы все радуетесь. Как врач советую.

      Война нужна в первую очередь США. Вы предлагаете подставить другую щеку? Давайте Вас лично в самолет посадим пассажирский.
  42. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 13:15
    +5
    Цитата: YJT
    Такое ощущение, что Россия считает Сирию предприятием по переработке своего вооружения в металлолом. Неужели нельзя понять закономерность с 60-х годов до сих пор?!

    обломки фантомов из 60 х 70 х годов выложить или сами погуглите wink soldier
  43. VVK Офлайн
    VVK Сегодня, 13:16
    +2
    Запоздалое решение. Но лучше поздно, чем никогда!
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 13:43
      0
      Петуха ни кто не отменял.
  44. Karabin Офлайн
    Karabin Сегодня, 13:18
    +1
    Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

    Две недели- срок небольшой. Поживем - увидим цену слова Шойгу. А цену дела увидим когда завалят нарушителя. Но что то я размечтался...
  45. borberd Офлайн
    borberd Сегодня, 13:18
    -12
    Господа радующиеся здесь . Вы забыли 1982 год , долина Бекаа и 19 современных на тот момент дивизионов ЗПК ( операция Медведка 19 ) . И результат тоже забыли .
    1. MoJloT Онлайн
      MoJloT Сегодня, 13:44
      +2
      Ну тогда нам с вами тем более обсуждать нечего. Сдайте устроителей провокации тогда поговорим. (не надо лепетать про ракету, расчет и прочую еврейскую пургу, давайте как нормальные люди говорить)
      1. borberd Офлайн
        borberd Сегодня, 13:53
        -3
        Да нет проблем , вы их знаете - Ассад , Насралла , глава Ксир - генерал Фатех или как его там . Ждём когда вы их накажете за сбитый самолёт . Но не накажите , я ж вас знаю wassat
    2. Комментарий был удален.
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 14:01
      0
      Цитата: borberd
      Господа радующиеся здесь . Вы забыли 1982 год , долина Бекаа и 19 современных на тот момент дивизионов ЗПК ( операция Медведка 19 ) . И результат тоже забыли .

      Вои я говорю, надо уничтожать аэродромы , базы хранения , вооружения, топлива и т.д. , а не ждать , когда кто то подлетит.
  46. Ром Офлайн
    Ром Сегодня, 13:19
    0
    А вот это уже серьезно....Если сказано,то будут выполнять....И кажется мне, что кому-то попку попортят. lol А если виляющей попкой побежит к сутенёру- то сутенер сам может попку подставить чтобы не глубоко *пахали* feel
  47. jeka424 Онлайн
    jeka424 Сегодня, 13:19
    0
    а что с самолётом, нашли останки? кто в курсе
  48. russkiyvyaponii Офлайн
    russkiyvyaponii Сегодня, 13:20
    0
    не верю

    если бы собирались,
    то поставили бы втихоря
    и только потом бы объявили

    а так... думается, ишраель просто разбомбит все сразу без церемоний
  49. Curious Онлайн
    Curious Сегодня, 13:20
    -1
    "Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — заявил глава военного ведомства.
    И все дружно закричали "Уря!!!!"
    Теперь сирийское ПВО станет еще опасней.Притом для всех без исключения, кто находится в их воздушном пространстве. Да и за его пределами Кто имел дело с арабскими военам, тот прекрасно знает, что это за контингент. Если среди форумчан есть "друзья арабских стран" - откликнитесь. Куда они стрельнут в следующий раз - известно одному Аллаху.
    Короче - теперь сирийский маймун будет с более мощной гранатой.
    1. Михаил_59 Онлайн
      Михаил_59 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Curious
      Теперь сирийское ПВО станет еще опасней.


      Подразумевается, что управление этими комплексами будет под ВС МО РФ.
      1. Curious Онлайн
        Curious Сегодня, 13:43
        -2
        Т.е. сирийским вооружением будут управлять военнослужащие российской армии?
    2. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 13:43
      0
      Уж кому кому, а хохлам бы язык в задницу засунуть и молчать про опасность ПВО для гражданских самолетов.
      1. parma Офлайн
        parma Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: Sauron80
        Уж кому кому, а хохлам бы язык в задницу засунуть и молчать про опасность ПВО для гражданских самолетов.

        Как говорится "я тебе по секрету скажу, только ты не обижайся" - среди как Вы выразились "хохлов" много вполне себе адекватных людей, поадекватнее некоторых россиян... Вы утверждаете что арабские военные самые большие на свете спецы? О их военных качествах говорят сотни случаев полнейшей некомпетентности и трусости... И не важно, это "светлые" просоветские/российские арабы или "темные" прозападные... Воевать они могут только с себе подобными, и то больше головы на камеру резать... Проблема Русского народа - учимся только на своих ошибках, проблема арабов - не учатся совсем...
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 14:02
      0
      Цитата: Curious
      "Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", — заявил глава военного ведомства.
      И все дружно закричали "Уря!!!!"
      Теперь сирийское ПВО станет еще опасней.Притом для всех без исключения, кто находится в их воздушном пространстве. Да и за его пределами Кто имел дело с арабскими военам, тот прекрасно знает, что это за контингент. Если среди форумчан есть "друзья арабских стран" - откликнитесь. Куда они стрельнут в следующий раз - известно одному Аллаху.
      Короче - теперь сирийский маймун будет с более мощной гранатой.

      Еще не поставили , а уже обкакался от страха.
      1. Curious Онлайн
        Curious Сегодня, 14:08
        -3
        Содержание комментариев минусующих хомячков-уряпатриотов не несет никакой информационной составляющей, так,коммуникационные помехи.
        Ждем вменяемые комментарии.
        1. MKPU-115 Онлайн
          MKPU-115 Сегодня, 14:21
          0
          Цитата: Curious
          Содержание комментариев минусующих хомячков-уряпатриотов не несет никакой информационной составляющей, так,коммуникационные помехи.
          Ждем вменяемые комментарии.

          Зачем так о себе критично?
  50. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:21
    0
    Наконец решились, надо было сделать раньше чтобы
    не дать возможности Израилю делать гадости
    Плохо что в Израиле проживает 1.5 млн граждан СССР и России
    иначе эта нация давно была бы разгромлена и уничтожена
    1. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 13:45
      0
      Так они граждане только для получения пенсии, так что опять же - экономия для пенсионного фонда. Разбомбил Израиль - спас ПФ РФ, вот за такую пенсионную реформу народ бы с удовольствием проголосовал бы ))
  51. Сфуреи Офлайн
    Сфуреи Сегодня, 13:22
    +8
    Все почему-то загнались про С-300, но не услышали еще одну вещь: все системы ПВО Сирии будут оснащены АСУ (с нашими офицерами), а это значит, что через какое-то время система ПВО Сирии будет адекватно и объективно оценивать и реагировать на воздушную обстановку в своем небе. Это совсем другой уровень войны не только глазами отдельного оператор ЗРК, но и в совокупной системе. Ну и для нас огромный опыт применения данной системы в бою. Я бы на месте Израиля об этом задумался.
    А для поставки С-300 нам просто дали повод.
    1. Комментарий был удален.
    2. Михаил_59 Онлайн
      Михаил_59 Сегодня, 13:33
      0
      Цитата: Сфуреи
      А для поставки С-300 нам просто дали повод.

      Ни хрена себе "повод". Сколько русских должны быть еще убиты израильтянами, чтоб можно стало убивать их в ответ?
  52. mlad Онлайн
    mlad Сегодня, 13:23
    +5
    Похоже израильтяне долетались. Из за того что у Сирии уже имеются буки и панцири они в основном бомбят не заходя на территорию Сирии, а теперь их смогут уничтожить и над своим аэродромом, так что израильтяне будут из кожи лезть чтоб уничтожить комплекс.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 13:30
      -8
      Израиль уничтожит С300- для этого есть все, что надо.
      А России будет удар по престижу и деньги на ветер hi
      1. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 14:04
        0
        Цитата: АлександрК
        Израиль уничтожит С300- для этого есть все, что надо.
        А России будет удар по престижу и деньги на ветер hi

        Ой, блин, заботливый ты, все заботишься о престиже России. Завалят F-35 вот это будет реклама, надо завалить, надо.
      2. Ksi-14 Онлайн
        Ksi-14 Сегодня, 14:29
        0
        Хлопотно это, ой хлопотно am
  53. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 13:27
    +1
    Цитата: borberd
    Господа радующиеся здесь . Вы забыли 1982 год , долина Бекаа и 19 современных на тот момент дивизионов ЗПК ( операция Медведка 19 ) . И результат тоже забыли .

    А вы забыли операцию Кавказ 12 1983 г и результат тоже зыбыли hi
  54. ushakorv Офлайн
    ushakorv Сегодня, 13:27
    +3
    С300 хорошо. Вопросик. А будут ли приняты решения на сбитие? А если собьют что тогда? Израиль может и просто пойти войной подгоняемые своими хозяевами ,а это уже не кучка бедуинов с автоматами да и других средств поражения у них достаточно. Не расх=ерачат ли они эти с 300.?А ели так. Мы будем проявлять озабоченность или же вступим полномасштабную войну . Ведь надо быть дураком чтобы рассчитывать что Сирийцы выстоят
    1. mlad Онлайн
      mlad Сегодня, 13:35
      +2
      Если пойдут на Сирию, то России хошь не хошь придется вступиться, а тут уже и с Ираном война получиться
    2. Sauron80 Онлайн
      Sauron80 Сегодня, 13:47
      0
      Ну об этом в нашем министерстве извинений еще не думали, вот как расхреначат - начнут думать.
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 14:08
      0
      Цитата: ushakorv
      С300 хорошо. Вопросик. А будут ли приняты решения на сбитие? А если собьют что тогда? Израиль может и просто пойти войной подгоняемые своими хозяевами ,а это уже не кучка бедуинов с автоматами да и других средств поражения у них достаточно. Не расх=ерачат ли они эти с 300.?А ели так. Мы будем проявлять озабоченность или же вступим полномасштабную войну . Ведь надо быть дураком чтобы рассчитывать что Сирийцы выстоят

      У наших сколько уже сбили?
      Не один здравомыслящий политик (хохлы не в счет, они уже все дивизии перемололи) не собирается вступать в полномасштабную войну с Россией.
    4. Ksi-14 Онлайн
      Ksi-14 Сегодня, 14:28
      0
      Хлопотно это, ой хлопотно am
  55. Altona Онлайн
    Altona Сегодня, 13:29
    +5
    Цитата: arman
    Евреи то же ответят вам ,русские.

    -------------------------
    Евреи в свое время попросили не продавать С-300 Сирии, Россия пошла им навстречу. Евреи попросили вывести иранцев с артиллерией с Голанских высот, Россия способствовала этому. И где благодарность? В подштанниках дяди Биби?
  56. Михаил_59 Онлайн
    Михаил_59 Сегодня, 13:29
    +6
    В чём "ответка"?
    Ответка - это когда минимум 15 жидолётов упадут на сирийскую землю/воду или когда ни один взлететь не сможет, поскольку ВПП перестала быть, вместе с аэродромом.
  57. spektr9 Офлайн
    spektr9 Сегодня, 13:32
    0
    Главное не только поставить, но и дать Сирии его применять по всем целям которые последние сочтут угрозой
  58. Nychego Офлайн
    Nychego Сегодня, 13:32
    +1
    Даже опасаюсь предположить, что бы Шойгу отдал Сирии за пяток "заземлённых" бэкфайров. Сразу дивизион С-500?

    Нормальный повод вооружить сирийцев хоть чем-то вроде как способным притушить господство в сирийском небе израильских ВВС.
  59. Варага Онлайн
    Варага Сегодня, 13:32
    +1
    Вполне закономерный ответ. Что и требовалось.
  60. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 13:34
    0
    Израиль сможет протестировать ракеты Далила и бпла разного типа и прочие.
    И заодно новые самолёты.

    У Израиля после этого клиентов на покупку оружия явно прибавится, а у России может поубавиться..
    1. Nychego Офлайн
      Nychego Сегодня, 13:38
      +1
      Цитата: АлександрК
      У Израиля после этого клиентов на покупку оружия явно прибавится, а у России может поубавиться..

      Не будем спешить говорить "Гоп!" до успешного завершения прыжка.
      Возможен ведь и обратный вариант - по некрылатым С-300 вполне способен отработать.

      И в любом случае практика в условиях ВД полезна обеим сторонам технического противостояния.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 13:43
        -4
        Цитата: Nychego
        Не будем спешить говорить "Гоп!" до успешного завершения прыжка.
        Возможен ведь и обратный вариант - по некрылатым С-300 вполне способен отработать.


        Может, но в Израиле не дураки сидят и давно уже этот вариант просчитывали.

        У Израиля есть все возможности уничтожить С300, да достаточно не только ракет Далила и прочих, но и забить небо беспилотниками итд.

        На самом деле будет интересно читать сообщение об уничтожении С300, хотя могут свалить на плохо обученных сирийцев.
    2. Shahno Онлайн
      Shahno Сегодня, 13:43
      -5
      Ну, мы всячески пытались этого избежать - нового витка. Ну что ж, раз так вышло, будем дескредитировать.
      1. purple Офлайн
        purple Сегодня, 13:55
        0
        Цитата: Shahno
        Ну, мы всячески пытались этого избежать - нового витка. Ну что ж, раз так вышло, будем дескредитировать.

        К сожалению не пытались, а сделали видимость... отсюда и реакция такая, Если бы все по честному было, по мужски то этого бы не было
      2. MKPU-115 Онлайн
        MKPU-115 Сегодня, 14:12
        +1
        Цитата: Shahno
        Ну, мы всячески пытались этого избежать - нового витка. Ну что ж, раз так вышло, будем дескредитировать.

        Никто и не сомневался, пока не огребете, не успокоитесь.
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: АлександрК
      Израиль сможет протестировать ракеты Далила и бпла разного типа и прочие.
      И заодно новые самолёты.

      У Израиля после этого клиентов на покупку оружия явно прибавится, а у России может поубавиться..

      Тестируйте, и мы тоже. Обязательно новые F-35, посмотрим как старый комплекс прошлого века С-300 работает.
      1. АлександрК Онлайн
        АлександрК Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: MKPU-115
        Тестируйте, и мы тоже. Обязательно новые F-35, посмотрим как старый комплекс прошлого века С-300 работает


        Как как в молоко laughing
  61. 1536 Офлайн
    1536 Сегодня, 13:37
    0
    Российскому правительству необходимо показать, что российское присутствие в Сирии и на Средиземном море - это всерьез и навсегда. Что ухода наших войск и сворачивания наших баз в этом регионе по типу афганского или германского не будет ни при каком раскладе. Это надо делать как военными, так и экономическими, прежде всего, путями. Вот экономического присутствия России в Сирии, кроме передачи гумпомощи и риторических заявлений о начале производства "строительных материалов", никакого больше нет. Сирийская земля - земля благодатная, сирийский народ - народ работящий, самостоятельный, сам бог велел, чтобы на этой земле было процветающее, богатое государство, может быть, пока в отдельных его районах, например, вокруг наших военных баз. Надо же с чего-то и начать.
  62. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:42
    0
    Сфуреи (Александр)
    Очень правильная мысль я как бывший программист ее полностью
    поддерживаю
    "все системы ПВО Сирии будут оснащены АСУ (с нашими офицерами), а это значит, что через какое-то время система ПВО Сирии будет адекватно и объективно оценивать и реагировать на воздушную обстановку в своем небе."
  63. Shelest2000 Офлайн
    Shelest2000 Сегодня, 13:43
    +2
    Таким образом, российское оборонное ведомство, приняв во внимание тот факт, что Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться,

    Ой вэй! Завтра евреи опять приедут в гости к своему подопечному в Москву,извинятся и покаются на публику и ВВП в очередной раз передумает поставлять С-300 в Сирию,как это уже недавно было. Т.ч. не верю. До тех пор,пока из трёхсоток не снесут пару шестизвездных бандитов - не верю.
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 13:46
      -4
      Да да извиняться, как извинились за обвинения России, приехав туда и всем показав, что не сбивали wink
  64. трофим Онлайн
    трофим Сегодня, 13:44
    -5
    Не понимаю в честь чего ликование и эйфория? Ну отгрузим мы комплексы. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны, и только по этому евреи сделают все возможное для уничтожения комплексов. И уничтожат. Кто попадет под удар, это одному Аллаху известно. Никаких ста калибров по Израилю не будет по той простой причине что Израиль ядерная держава. И что дальше что?
    1. Андрей ВОВ Офлайн
      Андрей ВОВ Сегодня, 13:46
      +1
      Израиль...держава??вы ничего не попутали...ядерное то есть..но держава....
    2. Жорж Помпиду Офлайн
      Жорж Помпиду Сегодня, 14:10
      0
      Судя вашей логике - сидеть и бояться. negative
    3. MKPU-115 Онлайн
      MKPU-115 Сегодня, 14:19
      0
      Цитата: трофим
      Не понимаю в честь чего ликование и эйфория? Ну отгрузим мы комплексы. Сирия и Израиль находятся в состоянии войны, и только по этому евреи сделают все возможное для уничтожения комплексов. И уничтожат. Кто попадет под удар, это одному Аллаху известно. Никаких ста калибров по Израилю не будет по той простой причине что Израиль ядерная держава. И что дальше что?

      Сирия и Израиль находятся в состоянии войны - я так понимаю, если Сирия нанесет упреждающие удары по аэродрома, то это нормально.
  65. Ив762 Офлайн
    Ив762 Сегодня, 13:46
    0
    А за пультами кто? Наши, как во Вьетнаме?
    Или Сирийцы? (имхо, не очень себя проявили в обращении с более старыми 200-ками...). А если они с такого промажут???
    Оно конечно...., но не кажется ли вам, что тем самым война сия перейдёт в новую фазу и затянется.?.
  66. mvd ru Офлайн
    mvd ru Сегодня, 13:47
    0
    Цитата: АлександрК
    Израиль сможет протестировать ракеты Далила и бпла разного типа и прочие.
    И заодно новые самолёты.

    У Израиля после этого клиентов на покупку оружия явно прибавится, а у России может поубавиться..

    у нас тесты боевых пусков новейших кр х101 были но бо бородатым , а будет возможность протестировать по прорыву не плохой ПРО И ПВО Израиля wink есть еще х -55 и ее модификации с дальностью 2500 ,3500 км , ну и не забываем кр Калибр wink
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 14:29
      0
      Цитата: mvd ru
      будет возможность протестировать по прорыву не плохой ПРО И ПВО Израиля есть еще х -55 и ее модификации с дальностью 2500 ,3500 км , ну и не забываем кр Калибр


      Россия будет воевать с Израилем? wassat
      В таком случае посде того, как запад США на этом фоне введут такие мощные санкции, что НДС поднимут ещё на 5%,а выход на пенсию +5 лет wink

      А если серьезно - Россия, как и СССР в прошлом - никогда напрямую против Израиля не пойдут.
  67. Dave36 Офлайн
    Dave36 Сегодня, 13:51
    +1
    Хорошего мало ...мы втягиваемся уже в локальный конфликт...Евреям не важно, Сирийский расчет собьет их самолет из с300 или наш - ибо оружие наше и передано для уничтожения их...
  68. ggl1 Офлайн
    ggl1 Сегодня, 13:53
    +2
    Россия дай транзит Ирану через Сирию и от Израиля ничего не останется
    А вообще страна пришедшая в древние времена на чужие земли
    должна или их покинуть или погибнуть
  69. Moskovit Офлайн
    Moskovit Сегодня, 13:59
    +1
    Ну что, формируем два отряда. Одни открывают огонь по израильским самолетам, другие уничтожают с-300. Но с диванов).
  70. ultra Офлайн
    ultra Сегодня, 14:04
    +1
    Цитата: brigadir
    Вы реально думаете что Израиль не разнесёт эти батареи ПВО вдебезги пополам? И что будет с этими российскими офицерами? Готовьте некрологи.

    А вы реально думаете,что преживёте войну с Россией?
  71. Alexej Офлайн
    Alexej Сегодня, 14:05
    0
    Я так понял что вариант слива наших ребят для ответных мер никто не рассматривает?
  72. Жорж Помпиду Офлайн
    Жорж Помпиду Сегодня, 14:07
    0
    И это правильно! Они руками сирийцев сбивают наши самолеты. Мы будем руками тех же сирийцев сбивать еврейские самолеты. Ещё бы для полного паритета поставить в Сирию современные истребители и оперативно-тактические ракетные комплексы.
  73. Z_G_R Офлайн
    Z_G_R Сегодня, 14:09
    0
    Ну поставят и поставят.. Что поменяется? Просто отмазываться от очередных провалов будет сложнее. Только имидж потеряем как всегда. Что толку от одного комплекса? Если им будут управлять россияне, врядли он тогда будет стрелять по Израилю или самолетам коалиции. А если сирийцы, его скорее всего просто уничтожат. По итогу толку ноль.

    Если же серьезно впрягаться, тогда другое дело, но опять же наш гениальный геополитик потерял время. Надо было сразу как вошли провести несколько жестких показательных акций в отношении "партнеров" всех мастей. Вою было бы много, но войны бы не произошло.. а нам разницы, и так со всех сторон санкции. Зато никто бы не решился лезть на психов из России. А сейчас уже поздно, нас уже давно прощупали, что мы мягонькие. Сейчас не будут так страшиться дать ответку. И что нам останется? Только серьезный конфликт, а не мелочи которыми могли отделаться поначалу операции. А к такому противостоянию наши не готовы ни морально, ни физически. Да и смысла в этом ноль. Ну разве, что уменьшить численность населения Земли.

    Поэтому ничего не поменяется, не надо ни кричать от радости, или вопить от негодования. Будем также получать инциденты и хмурить брови. То как наши войска себя ведут в Сирии, так не воюют. Нет четких задач, целей ну и воли руководства.
    1. Moskovit Офлайн
      Moskovit Сегодня, 14:23
      0
      Простой совет - не идите на поводу у эмоций. Сирия не могла воевать на несколько фронтов. Сейчас более менее очистили территорию от игил, бородачей свезли в один гадюшник. Турция спокойна. Настал черед Израиля.
      Мы выполнили их условия- отвели иранцев от голан. И этот вариант мог бы стать основой для дальнейшей нормализации отношений с Израилем. Но там видно не все смирились с итогами сирийской войны.
  74. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 14:11
    0
    Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?
    Было сказано, что "...в противном случае будем действовать в соответствии со складывающейся обстановкой." На военном языке, это примерно означает, что теперь старший командир ПВО там, в Сирии самостоятельно будет принимать решение на открытие огня, не дожидаясь согласования с Москвой! wassat
  75. Бывший газовик Офлайн
    Бывший газовик Сегодня, 14:12
    0
    Ну и что дальше?Если евреи повторят?Будем ли мы стрелять?Или подставим сирийцев?Как подставили под Израиль до этого?Посмотрите воскресный выпуск НТВ.Черным по белому Сирия хотела купить с-300 ещё раньше,но мы в угоду еврейским интересам безопасности не стали этого делать, вопрос"ПОЧЕМУ".Нам,что,нужен как друг народ,который своего бога по пути на Голгофу,встречал камнями и палками?Или в Израиле у кого-то шекели в банке лежат?
    1. АлександрК Онлайн
      АлександрК Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Бывший газовик
      раньше,но мы в угоду еврейским интересам безопасности не стали этого делать,


      Москва взамен тоже у Израиля кое что просила, если вы не в курсе wink
  76. Servisinzhener Онлайн
    Servisinzhener Сегодня, 14:13
    0
    Ну что-ж посмотрим как Израиль будет решать проблему которую он сам себе создал на пустом месте.
  77. AllExx Офлайн
    AllExx Сегодня, 14:17
    0
    Неожиданный и серьезный ответ! Я так понимаю, теперь получиться сбивать дальше и сразу несколько целей одновременно? Получается, нужно пропорционально нарастить авиа группировку в Сирии.
  78. konstantin68 Офлайн
    konstantin68 Сегодня, 14:19
    0
    Вот почему раньше так не сделать? Занять твердую и недвусмысленную позицию! Все заигрываем с "партнерами". Как Путин сам когда то сказал,что у "буржуев" порядки по праву сильного. Никто никому ничего не должен.
  79. mlad Онлайн
    mlad Сегодня, 14:23
    0
    Один комплекс ничего супер серьезного не решит, тем более израильтяне давно подбирают ключики к С300, даже к грекам ездили изучать, но один раз уклониться удастся, а второй нет, а боевые потери для них болезненны и теперь наглеть им не удастся
  80. Ksi-14 Онлайн
    Ksi-14 Сегодня, 14:25
    0
    Ну 3,14ндоские прихлебай мне дико интересно как вы теперь полетаите и сколько иран под прикрытием с-300 баз в сирии наклепает (апладируем и машем ))))))) машем и апладируем)))) ) am
  81. Русфанер Офлайн
    Русфанер Сегодня, 14:26
    0
    Цитата: "...Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?"
    А пусть расчётами командуют друзья/коллеги погибших...
  82. АлександрК Онлайн
    АлександрК Сегодня, 14:33
    0
    Значит теперь Израиль может поставлять высокоточные оружие в проблемные для России страны .
    Если Россия поставляет подобное оружие врагу Израиля, то Израиль может начать поставлять врагам России или противникам. fellow