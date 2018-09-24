Ответка за Ил-20. Шойгу: РФ поставит С-300 в Сирию
Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято. Заявление главы Минобороны России приводит информационное агентство ТАСС. Из ленты информагентства:
Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.
Таким образом, российское оборонное ведомство, приняв во внимание тот факт, что Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться, решает выйти из устных договорённостей с Тель-Авивом о "непоставках" С-300 Сирийской Арабской Республике. Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?
Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.
Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.
Таким образом, российское оборонное ведомство, приняв во внимание тот факт, что Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться, решает выйти из устных договорённостей с Тель-Авивом о "непоставках" С-300 Сирийской Арабской Республике. Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?
- Использованы фотографии:
- Минобороны РФ
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