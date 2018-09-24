Ответка за Ил-20. Шойгу: РФ поставит С-300 в Сирию

Сирийским вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что решение о поставке в Сирию С-300 принято. Заявление главы Минобороны России приводит информационное агентство ТАСС. Из ленты информагентства:Сегодня "Военное обозрение" со ссылкой на "Коммерсант" сообщало о том, что С-300 может быть передано САА на тех условиях, что командовать расчётами ЗРК будут российские офицеры.Таким образом, российское оборонное ведомство, приняв во внимание тот факт, что Израиль не пожелал признать причастность к трагедии с Ил-20 и извиниться, решает выйти из устных договорённостей с Тель-Авивом о "непоставках" С-300 Сирийской Арабской Республике. Главный вопрос заключается в том, готовы ли будут расчёты ПВО применять эти комплексы против средств авиации того же Израиля в случае осуществления новых провокаций и нанесений ударов по сирийской территории?