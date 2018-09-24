Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска
Украина выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска в столицу любой "нейтральной" страны. Такое предложение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет украинское издание "УНИАН".
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник выступил с предложением о переносе переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в любую другую столицу. При этом он обвинил Минск в "отсутствии нейтралитета" и поддержке инициатив России в ООН, а также блокирования любых украинских инициатив. Ельченко предложил Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и принять "правильное решение".
В Верховной Раде уже откликнулись на это решение. Первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко конечно же поддержала предложение о переносе из Минска площадки переговоров и заявила, что она давно выступает за это предложение и сама его неоднократно предлагала. Что же касается Белоруссии, отметила Геращенко, то ссылка на ее нейтральный статус "не выдерживает никакой критики", так как "Минск во всем подыгрывает Москве".
В начале года уже обсуждался перенос переговоров по Донбассу из Минска в другую столицу. Поводом к этому послужило выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник выступил с предложением о переносе переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в любую другую столицу. При этом он обвинил Минск в "отсутствии нейтралитета" и поддержке инициатив России в ООН, а также блокирования любых украинских инициатив. Ельченко предложил Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и принять "правильное решение".
В Верховной Раде уже откликнулись на это решение. Первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко конечно же поддержала предложение о переносе из Минска площадки переговоров и заявила, что она давно выступает за это предложение и сама его неоднократно предлагала. Что же касается Белоруссии, отметила Геращенко, то ссылка на ее нейтральный статус "не выдерживает никакой критики", так как "Минск во всем подыгрывает Москве".
В начале года уже обсуждался перенос переговоров по Донбассу из Минска в другую столицу. Поводом к этому послужило выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
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