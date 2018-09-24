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Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

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Украина выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска в столицу любой "нейтральной" страны. Такое предложение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет украинское издание "УНИАН".

Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска


Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник выступил с предложением о переносе переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в любую другую столицу. При этом он обвинил Минск в "отсутствии нейтралитета" и поддержке инициатив России в ООН, а также блокирования любых украинских инициатив. Ельченко предложил Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и принять "правильное решение".


В Верховной Раде уже откликнулись на это решение. Первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко конечно же поддержала предложение о переносе из Минска площадки переговоров и заявила, что она давно выступает за это предложение и сама его неоднократно предлагала. Что же касается Белоруссии, отметила Геращенко, то ссылка на ее нейтральный статус "не выдерживает никакой критики", так как "Минск во всем подыгрывает Москве".

В начале года уже обсуждался перенос переговоров по Донбассу из Минска в другую столицу. Поводом к этому послужило выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
Использованы фотографии:
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23 комментария
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  1. КОТ БАЮН Офлайн
    КОТ БАЮН Сегодня, 13:04
    +13
    Госсподи... Да переносите хоть в Тимбукту! От этого переноса ничего уже не изменится.
    Меня лично так и напрягает, когда вся эта движуха по переговорам в городе происходит.
    Мы-то гостям всегда рады, в особенности адекватным... А тут вся эта кодла шляется, которая помимо разграбления собственной страны убивает свой же народ.
    1. Сергей985 Офлайн
      Сергей985 Сегодня, 13:06
      +8
      В Донбасс и перенести, в те районы, которые обстрелам подвергаются. Да международных наблюдателей побольше нагнать.
      1. Shurik70 Офлайн
        Shurik70 Сегодня, 13:31
        +2
        Обычно, если обе стороны обвиняют кого-то в "подсуживании оппоненту" - это верный признак действительного нейтралитета.
        Правда, Батька не "стороннее" лицо, а заинтересованное в торговых отношениях с обоими сторонами. Так что его судейство ... непредсказуемое.
        А вот на счёт "любой другой" страны - как раз всё предсказуемо. С кем согласимся мы - не согласится Украина. И наоборот. Не осталось "нейтральных" стран с достаточным "весом" в политике. Ну не Конго же выбирать площадкой (хотя с нынешней властью на Украине и такое предложить могут)
        Впрочем, кого бы не выбрали, что Хунте из Вашингтона будет отдан приказ продолжить братоубийственный конфликт - сомнений нет.
    2. НИКНН Офлайн
      НИКНН Сегодня, 13:15
      +2
      в столицу любой "нейтральной" страны.
      Хммм и где же теперь нейтральную страну взять? Если только в Антарктиде..., вроде есть паспорта там, значит и страной можно назвать.
      Антарктида – единственный материк на Земле, который не принадлежит ни одной из стран мира. Территория Антарктиды с.читается нейтральной

      1. rocket757 Офлайн
        rocket757 Сегодня, 13:34
        0
        От перемены мест слагаемых ..... хотя, командировка в какую ни будь страну гейропы для укропных наверняка слаще .....
        1. Лелёк Онлайн
          Лелёк Сегодня, 14:20
          0
          Цитата: rocket757
          От перемены мест слагаемых ..... хотя, командировка в какую ни будь страну гейропы для укропных наверняка слаще .....

          hi , Виктор.
          Да узбогойтесь. yes Плохому танцору всегда штаны мешают. Пусть киевские ушлёпки строят свои прожекты, всё равно решать будут гаранты. Кто такие Климкин и Емельченко? Два свидомых клоуна, которые ничего не решают, а только пудрят мозги по миру и вешают мучные изделия на уши кому ни пОпадя.
    3. Svarog Онлайн
      Svarog Сегодня, 14:04
      +1
      Цитата: КОТ БАЮН
      Госсподи... Да переносите хоть в Тимбукту! От этого переноса ничего уже не изменится.
      Меня лично так и напрягает, когда вся эта движуха по переговорам в городе происходит.
      Мы-то гостям всегда рады, в особенности адекватным... А тут вся эта кодла шляется, которая помимо разграбления собственной страны убивает свой же народ.

      А по моему время переговоров прошло.. Нужно просто признать ДНР и ЛНР , как самостоятельные гос-ва..
      1. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 14:27
        0
        Цитата: Svarog
        Нужно просто признать ДНР и ЛНР , как самостоятельные гос-ва..

        hi
        Давно пора. ИМХО, слишком осторожничаем в этом вопросе, а бандерлоги всё наглеют. И одесситам надо бы помочь, там движуха против "бандеры" началась, а то опять проспим.
  2. Victor_B Офлайн
    Victor_B Сегодня, 13:07
    +1
    А смысл?
    Неужто бацку видеть не могут?
    Видимо он ну так сильно давит, что аж кушать 404 не могут!
  3. Дедушка Котяший Офлайн
    Дедушка Котяший Сегодня, 13:09
    -12
    Вот что, сыночки мои, скажу я вам. Осаждают нашего Володю злые недруги со всех сторон. Не дают выполнить миссию Отечества нашего по защите братьев сирийских. Донбасцам этим Президент наш мужик толковый, головастый прямо сказал вернутся к хохлам, чтобы не мешали за пророка воевать и с другом Эрдоганом НАТУ расшатывать. Те непослушные шолопуты уже три года обещания срывают. Царевы стрельцы бесов ихних, какие воду мутят, убирают одного за другим, пора ужо и с остальным народом что-то делать.
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 13:23
      +2
      Дедушка Котяший - вы бы *дедушка* зубы почистили и штаны одели...а то вы и рыбку хотите и на что-то сесть и сидеть....Спида не боитесь?
    2. КВУ-НСвД Офлайн
      КВУ-НСвД Сегодня, 13:32
      0
      Хорош юродствовать дедуля
      Вот что, сыночки мои, скажу я вам
      Гы-ыы laughing Клоунада какая-то..
  4. Генерал Песчаных Карьеров Офлайн
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:13
    +6
    Минские соглашения мертвы.

    Шумеры не идут в атаку по всем фронтам по одной причине - тогда наша НМ сломает хребет ВСУ.
    Их ресурсов и запальчивости хватает только на террористические акты.
  5. vladcub Онлайн
    vladcub Сегодня, 13:20
    +1
    Все эти площадки и соглашения уже НАДОЕЛО: сколько раз встречались и договаривались:"а воз и ныне там "(Крылов)
  6. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:22
    +1
    Забалтывать , переносить , спорить по процедурным фиговинам ... всё что угодно , кроме выполнения - продолжение затягивания ситуации ..
  7. гильза Офлайн
    гильза Сегодня, 13:25
    +1
    Что там? На крайнем саммите накосячили где-нибудь в кафе в минске и боятся,что хозяин отметелит?
    А если по-делу,то очень плохо. Очень плохо,потому что конкретно убеждает в идиотизме и недоговороспособности украинской стороны. Всё ,приехали. В Минске дело. Может если в Бухарест приехать, то "бухарестские соглашения" уж точно по украину будут?
  8. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 13:34
    +1
    Предлагаю вместо Минска Пхеньян или Тегеран. Вот у кого-то кое-что разорвёт.
  9. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 13:39
    0
    Конечно, перенести...
    желательно в Вашингтон.
    Парашенка тогда от радости в штаны насцыт.
  10. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:39
    0
    От перестановки сумм слагаемых - сумма не меняется.....впору так же им прочитать басню Крылова - Квартет. Результат один - нет результата.
  11. Barzha Онлайн
    Barzha Сегодня, 13:53
    0
    Украина выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска в столицу любой "нейтральной" страны.

    В Вашингтон, например! laughing
  12. ДРЕВНЕЙШИЙ Офлайн
    ДРЕВНЕЙШИЙ Сегодня, 14:01
    +1
    только Магадан или Колыма для укроинцев подойдут,хотят они того или нет.
  13. Radikal Онлайн
    Radikal Сегодня, 14:19
    0
    Украина выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска в столицу любой "нейтральной" страны.
    Ай-яй-яй! И это за всё хорошее, что Батька для них сделал?! wassat
  14. Антарес Онлайн
    Антарес Сегодня, 14:31
    0
    Поддержка Минском Москвы понятна и действительно существует(это только у обладателей лозунга-Хватит кормить РБ так все). Однако другой такой площадки трудно представить. С другой стороны РБ та площадка через которую и РФ и Украина взаимодействуют в экономике и транзите(нам же запрещено летать к друг другу на своих авиакомпаниях-а РБ можно)
    Нейтральными..хмм Швейцария? Там как раз счас скандал с дипломатами РФ..Финляндия? Неплохо.Турция? Да вообще неплохо.В общем найти можно главное чтобы толк был, а не вышел... laughing