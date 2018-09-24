Киев предложил перенести переговоры по Донбассу из Минска

Украина выступает за перенос площадки переговоров по Донбассу из Минска в столицу любой "нейтральной" страны. Такое предложение высказал постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко, пишет украинское издание "УНИАН".Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко в понедельник выступил с предложением о переносе переговорной площадки трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в любую другую столицу. При этом он обвинил Минск в "отсутствии нейтралитета" и поддержке инициатив России в ООН, а также блокирования любых украинских инициатив. Ельченко предложил Верховной Раде Украины рассмотреть этот вопрос и принять "правильное решение".В Верховной Раде уже откликнулись на это решение. Первый вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко конечно же поддержала предложение о переносе из Минска площадки переговоров и заявила, что она давно выступает за это предложение и сама его неоднократно предлагала. Что же касается Белоруссии, отметила Геращенко, то ссылка на ее нейтральный статус "не выдерживает никакой критики", так как "Минск во всем подыгрывает Москве".В начале года уже обсуждался перенос переговоров по Донбассу из Минска в другую столицу. Поводом к этому послужило выступление президента Казахстана Нурсултана Назарбаева по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом.