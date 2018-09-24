В Крыму начинаются учения ВКС, ПВО и Черноморского флота

В Южном военном округе начинаются учения с привлечением большого количества авиации и кораблей Черноморского флота. Маневры будут проходить на юге России, в том числе и в Крыму, заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.Согласно сообщению пресс-службы, к учениям будут привлечены более 1 тысячи военнослужащих 4-ой армии ВВС и ПВО, более 50-ти самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет ДРЛО и У А-50, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.На первом этапе авиация передислоцируется на крымский полуостров, где совместно с ПВО Крыма и кораблями Черноморского флота, в течении недели будут отрабатывать применение ракет и бомб против наземных и морских целей. Кроме этого будут проведены реальные боевые стрельбы береговых ракетных комплексов по морским мишеням.В планах командования также значатся отработка дозаправки самолетов в воздухе и воздушный бой с группировкой "условного противника" численностью не менее 30 самолетов.