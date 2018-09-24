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В Крыму начинаются учения ВКС, ПВО и Черноморского флота

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В Южном военном округе начинаются учения с привлечением большого количества авиации и кораблей Черноморского флота. Маневры будут проходить на юге России, в том числе и в Крыму, заявил начальник пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

В Крыму начинаются учения ВКС, ПВО и Черноморского флота


Согласно сообщению пресс-службы, к учениям будут привлечены более 1 тысячи военнослужащих 4-ой армии ВВС и ПВО, более 50-ти самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет ДРЛО и У А-50, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота.


На первом этапе авиация передислоцируется на крымский полуостров, где совместно с ПВО Крыма и кораблями Черноморского флота, в течении недели будут отрабатывать применение ракет и бомб против наземных и морских целей. Кроме этого будут проведены реальные боевые стрельбы береговых ракетных комплексов по морским мишеням.

В планах командования также значатся отработка дозаправки самолетов в воздухе и воздушный бой с группировкой "условного противника" численностью не менее 30 самолетов.


Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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8 комментариев
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  1. Livonetc Офлайн
    Livonetc Сегодня, 13:32
    0
    Структура ВКС состоит из 3 видов:

    Военно-воздушные силы,
    Космические войска,
    Войска противовоздушной и противоракетной обороны.

    В заголовке наверное скорее следовало написать "учения ВВС, ПВО и Черноморского флота" ИМХО
    1. bulvas Офлайн
      bulvas Сегодня, 13:35
      +3

      Как раз, когда укрофлот собрался воевать с нами в Азовском море

      Пусть посмотрят и подумают еще раз, стоит ли ….

      1. Лелёк Онлайн
        Лелёк Сегодня, 14:07
        0
        Цитата: bulvas
        Как раз, когда укрофлот собрался воевать с нами в Азовском море

        hi
        Ну, на это они не решатся - кишка тонка, да и не самоубийцы же в конце концов, а вот вопросы к нашей готовности наказывать звёздно-полосатых за наглость имеют место быть.
    2. Донской Офлайн
      Донской Сегодня, 13:37
      +2
      к учениям будут привлечены более 1 тысячи военнослужащих 4-ой армии ВВС и ПВО, более 50-ти самолетов дальней, оперативно-тактической, штурмовой авиации, в том числе самолет ДРЛО и У А-50, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3, и около 10 кораблей Черноморского флота

      Отработают отражение массированной воздушной атаки на Крым и проверят слаженность работы поставленных в последние годы систем С-400 и Панцирь с кораблями ЧФ и прикрытие дальних бомбардировщиков Ту-22М3.
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:34
    +1
    Надо бы еще списанные украинские баржи и другие крупнотоннажники демонстративно расстрелять подальше от береговой линии с "Бастиона" и авиации.....пусть посмотрят супостаты всех мастей, что предстоит пройти, если сунутся.
    1. t-4 Офлайн
      t-4 Сегодня, 14:11
      0
      Из Бастиона попасть по беззащитному ржавому корыту - ума много не надо.
      А вот если это корыто с системой иджис и нескольким десятком ЗУР - тут совсем другой расклад.
  3. Николай Петров Онлайн
    Николай Петров Сегодня, 13:36
    +1
    А в это время самая "великая и сильнейшая" на континенте армия проволокла на тросу корыто в Азовское море. Шах и мат вата laughing
  4. Ретвизан 8 Онлайн
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:12
    0
    Сейчас в Киеве опять объявят о готовящемся нападении со стороны России.