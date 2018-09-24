Конституционный суд Молдавии отстранил президента Додона от должности

Своим решением временно отстранить от должности Президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента. Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд даёт «зеленый свет» их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС. Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьёзность своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придётся ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы.

Молдавское прорумынское правительство и конституционный суд в очередной раз осуществили совместный «ход конём» при попытках продвижения инициатив, которые был готов заблокировать президент страны Игорь Додон. Президент отказался поддержать кандидатуру, которую прозападные элиты продвигали на одну из правительственных должностей.Речь идёт о том, что Додон дважды отказался поддержать кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного на должность министра обороны Молдовы премьером Павлом Филипом. Чтобы «нейтрализовать» саму возможность президента влиять на назначения в правительстве, конституционный суд республики попросту отстранил Додона от президентской должности.Таким образом, Молдавия становится единственной страной в мире, где за последние несколько месяцев президент фактически признаётся неспособным к исполнению своих обязанностей в третий раз.КС Республики Молдова сегодня объявил, что президент Игорь Додон «пребывает в состоянии временной нетрудоспособности». Одновременно с этим его полномочия были переданы председателю парламента страны. Нужно отметить, что пару дней назад прорумынские силы в парламенте начали сбор подписей за импичмент президента.В этой связи можно констатировать, что правительство и парламент Молдовы предпринимают откровенные меры политического блокирования работы должностного лица из числа представителей верховной власти страны.Комментарий Игоря Додона: