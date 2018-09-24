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Конституционный суд Молдавии отстранил президента Додона от должности

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Молдавское прорумынское правительство и конституционный суд в очередной раз осуществили совместный «ход конём» при попытках продвижения инициатив, которые был готов заблокировать президент страны Игорь Додон. Президент отказался поддержать кандидатуру, которую прозападные элиты продвигали на одну из правительственных должностей.



Речь идёт о том, что Додон дважды отказался поддержать кандидатуру Евгения Стурзы, предложенного на должность министра обороны Молдовы премьером Павлом Филипом. Чтобы «нейтрализовать» саму возможность президента влиять на назначения в правительстве, конституционный суд республики попросту отстранил Додона от президентской должности.


Таким образом, Молдавия становится единственной страной в мире, где за последние несколько месяцев президент фактически признаётся неспособным к исполнению своих обязанностей в третий раз.

КС Республики Молдова сегодня объявил, что президент Игорь Додон «пребывает в состоянии временной нетрудоспособности». Одновременно с этим его полномочия были переданы председателю парламента страны. Нужно отметить, что пару дней назад прорумынские силы в парламенте начали сбор подписей за импичмент президента.

В этой связи можно констатировать, что правительство и парламент Молдовы предпринимают откровенные меры политического блокирования работы должностного лица из числа представителей верховной власти страны.

Комментарий Игоря Додона:
Своим решением временно отстранить от должности Президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свёл на нет мою попытку остановить серьёзное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента. Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьёзные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд даёт «зеленый свет» их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС. Представители власти и институты, которые они контролируют, просто не осознают серьёзность своих действий и их последствий. Но рано или поздно им придётся ответить за все эти нарушения. Они ответят по всей строгости действующего закона, который сегодня они так бесстыдно нарушают, продвигая свои узкопартийные интересы.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/dodon.igor1
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16 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 13:43
      +5
      Душок война- с головой нормально? Много пил сегодня? Или вы румын?
      1. Проксима Онлайн
        Проксима Сегодня, 14:22
        +1
        Додону не мешало бы уже задуматься об участи Сальвадоре Альенде, правда до такой личности ему далеко, но пуле всё равно, великая ли ты личность или ты президент-тряпка, которую, то отстраняют, потом опять назначают, потом признают временно не трудоспособным request Давно бы уже разогнал эту конституционную шалупень, иначе можно не только поста, а жизни лишиться hi
        1. Prjanik Онлайн
          Prjanik Сегодня, 14:30
          +1
          Не исключено, что следующее дтп будет уже с летальным исходом.. Без Додона из молдован бы уже сделали пушечное мясо против России, как это делают на Украине.
    2. Воваd Офлайн
      Воваd Сегодня, 13:51
      -10

      Получается,что как то так..
  2. Alexey-74 Офлайн
    Alexey-74 Сегодня, 13:37
    +6
    Вообще не понятная обстановка сейчас в Молдове...Додону помочь не можем, правительство там марионеточное, ориентированное на Запад...а мы опять только наблюдаем?
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 14:09
      0
      Цитата: Alexey-74
      ..а мы опять только наблюдаем?

      О великий диванный воен! Направь нас бестолковых - расскажи что мы должны сделать.
    2. кредо Онлайн
      кредо Сегодня, 14:10
      +3
      Цитата: Alexey-74
      Вообще не понятная обстановка сейчас в Молдове...Додону помочь не можем, правительство там марионеточное, ориентированное на Запад...а мы опять только наблюдаем?

      Ваши предложения?
      Если в стране, которая позиционирует себя как ГОСУДАРСТВО, половина состава (если не ошибаюсь) Конституционного суда является гражданами соседнего государства и при этом никто внутри как-бы этого ГОСУДАРСТВА особо не возмущается по поводу такого оксюморона, то мы то чем им поможем.
      Исторический опыт показывает лишь одно - ЕСЛИ ТЫ ПОМОГАЕШЬ КОМУ-ТО КТО САМ СЕБЕ ПОМОЧЬ НЕ ЖЕЛАЕТ ТО В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЭТОТ КТО-ТО БУДЕТ ВОСПРИНИМАТЬ ТВОЮ ПОМОЩЬ КАК ТВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ.
      Зачем это нам?
    3. майор147 Офлайн
      майор147 Сегодня, 14:12
      0
      В начале следующего года там парламентские выборы.
  3. rocket757 Офлайн
    rocket757 Сегодня, 13:39
    0
    Опять? Этот день\ночь\тема будет длится .... не вечно, но регулярно!
  4. demo Офлайн
    demo Сегодня, 13:44
    +2
    Нормальненько так!
    Сегодня ты президент, а завтра отстранили - выходной.
    Потом опять президент.
    Мама, я дурею в этом зоопарке.
    1. Ром Офлайн
      Ром Сегодня, 13:58
      0
      Европа,уважаемый, тАма всё может быть lol
  5. КВУ-НСвД Офлайн
    КВУ-НСвД Сегодня, 13:49
    +2
    Посмотрим после скорых парламентских выборов .. если Додон досидит конечно ... Интересно , а главный счетовод в ЦИК (или как там у них) тоже ставленик местных румынофилов ?
    1. Серый брат Онлайн
      Серый брат Сегодня, 14:15
      +2
      Цитата: КВУ-НСвД
      . если Додон досидит конечно ..

      А у них парламентская республика, там парламент рулит, а у президента власти нет никакой - ему даже вооружённые силы и МВД со спецслужбами не подчиняются. Что есть этот Додон, что нет его - один хрен.
  6. DigitalError Офлайн
    DigitalError Сегодня, 14:14
    0
    Осторожней стали бенефициары после ареста Стросс-Кана в Нью-Йорке. Но торчащие из-за спин звездно-полосатые уши все равно видны.
  7. ramzes1776 Онлайн
    ramzes1776 Сегодня, 14:27
    0
    Не долго музыка играла...
  8. Дирижер Онлайн
    Дирижер Сегодня, 14:35
    0
    Чем Додон то разгонять будет КС? Ссаные тряпки не подойдут , нужна сила .